Dự đoán giá Cardano: ADA có thể giảm xuống $0,60, nhưng các nhà phân tích nhấn mạnh một Breakout Token với tiềm năng tăng 40 lần

Bài đăng Dự đoán giá Cardano: ADA có thể giảm xuống $0.60, nhưng các Nhà phân tích nhấn mạnh một Breakout Token với tiềm năng tăng 40 lần đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Các nhà đầu tư và nhà phân tích đang theo dõi các altcoin như Cardano, có mức hỗ trợ rất quan trọng, khi Bitcoin và Ethereum blockchain tiếp tục dẫn dắt thị trường. Nếu thị trường bearish giữ được đà, thì ADA có thể giảm xuống mức $0.60 theo các nhà phân tích. Hiện tại, các nhà giao dịch cũng đang chuyển sang các dự án ít được biết đến và giai đoạn đầu. MAGACOIN FINANCE là một breakout token với tiềm năng tăng 40 lần đã nổi lên như một lựa chọn bất ngờ giữa các nhà phân tích khác. Cardano đối mặt với áp lực Bearish hướng tới $0.60 Cardano (ADA) giao dịch lần cuối trên mức $1 vào ngày 14/8. Tài sản này đã đối mặt với sự điều chỉnh khá lớn kể từ mức cao nhất trong tháng 8. Sự sụt giảm có thể do tâm lý bearish chung của thị trường. Các nhà đầu tư có thể đã bắt đầu chốt lời sau khi Bitcoin (BTC) tăng lên mức cao nhất mọi thời đại là $124,128 vào tháng 8. Dòng tiền ETF thấp cũng có thể dẫn đến sự sụt giảm của thị trường. Người mua đã cố gắng ngăn chặn thị trường Pullback của Cardano tại SMA 50 ngày ($0.82), nhưng thị trường bearish vẫn duy trì áp lực bán. Cặp ADA/USDT đóng cửa dưới SMA 50 ngày vào Chủ nhật, bắt đầu di chuyển về phía đường hỗ trợ của mô hình kênh giảm dần. Người mua sẽ cố gắng bảo vệ đường hỗ trợ, nhưng đợt tăng giá giải tỏa dự kiến sẽ đối mặt với áp lực bán tại EMA 20 ngày ($0.84). Nếu giá giảm mạnh từ EMA 20 ngày, khả năng giảm xuống $0.68 sẽ tăng lên. Người mua sẽ phải đẩy giá Cardano lên trên đường xu hướng giảm để báo hiệu sự trở lại. Cặp này sau đó có thể tăng lên $1.02. Giá Cardano hiện đang giao dịch ở mức $0.8337. Một Breakout Token mà các Nhà phân tích cho rằng có thể tăng 40 lần Các khuyến nghị của nhà phân tích ngày càng chỉ ra MAGACOIN FINANCE, mà các nhà đầu tư đã xác định là một breakout altcoin. Nó được định vị là một trong những altcoin mới tốt nhất để mua vào năm 2025. Không giống như các tên tuổi vốn hóa lớn hơn, nó cung cấp câu chuyện nhân ROI. Điều này hấp dẫn các nhà giao dịch...