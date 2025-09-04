Metaplanet Cho Thấy BTCTCs Làm Tăng Biến động Của Bitcoin
Bài đăng Metaplanet Cho Thấy BTCTCs Khuếch Đại Biến động của Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Trong 10 tuần qua, cổ phiếu của các Công ty Kho bạc Bitcoin (BTCTCs) đã giảm 50-80%, gây ra lo ngại rộng rãi trong giới đầu tư. Trường hợp của Metaplanet (MTPLF) nổi bật với biến động khắc nghiệt, khi trong vòng 18 tháng, nó đã trải qua 12 "thị trường gấu mini". Điều này đặt ra câu hỏi: liệu cổ phiếu BTCTC có phản ánh biến động của Bitcoin, hay các yếu tố nội bộ doanh nghiệp cũng tác động đến chúng?
Khi Cổ phiếu BTCTCs Rủi ro Hơn Cả Bitcoin
Trong 10 tuần qua, cổ phiếu của các Công ty Kho bạc Bitcoin (BTCTCs) đã ghi nhận mức giảm 50-80%, điều này đã gây ra làn sóng lo ngại trong cộng đồng đầu tư. Metaplanet ($MTPLF) là một ví dụ rõ ràng về biến động nghiêm trọng này.
Biến động giá cổ phiếu của các Công ty Kho bạc Bitcoin. Nguồn: X
Trong vòng 18 tháng, Metaplanet đã trải qua 12 thị trường gấu mini — từ những đợt giảm trong một ngày đến xu hướng giảm kéo dài. Trung bình, mỗi đợt giảm khoảng -32,4% và kéo dài 20 ngày. Đáng chú ý, giai đoạn tồi tệ nhất chứng kiến cổ phiếu giảm 78,6% trong 119 ngày (25/7 - 21/11/2024).
Giá cổ phiếu Metaplanet. Nguồn: Mark Moss
Câu hỏi đặt ra là liệu những đợt suy giảm này có ảnh hưởng hoàn toàn đến biến động của Bitcoin (BTC) hay không. Theo nhà phân tích Mark Moss, dữ liệu cho thấy chỉ có 41,7% (5 trong số 12) đợt điều chỉnh của Metaplanet trùng với chu kỳ giảm của Bitcoin. Ngược lại, hơn một nửa được kích hoạt bởi các yếu tố nội bộ doanh nghiệp, bao gồm phát hành quyền chọn, huy động vốn, hoặc sự thu hẹp của "phần thưởng Bitcoin" — khoảng cách giữa giá cổ phiếu và giá trị thực tế của lượng BTC nắm giữ.
Tuy nhiên, Mark nhận thấy một mối liên hệ một phần. Cụ thể, những đợt giảm sâu nhất của Metaplanet (như -78,6% hoặc -54,4%) thường trùng với những đợt giảm đáng kể của Bitcoin. Điều này cho thấy một khi BTC bước vào giai đoạn biến động cao, cổ phiếu BTCTC thường yếu kéo dài hơn, chịu tác động kép từ cả động lực thị trường và nội bộ.
Tất nhiên, Bitcoin vẫn là ảnh hưởng chủ đạo. Tuy nhiên, các biến số doanh nghiệp hoạt động như "đòn bẩy" thực sự, khuếch đại biến động của BTCTCs vượt xa...
