Metaplanet Cho Thấy BTCTCs Làm Tăng Biến động Của Bitcoin

Bài đăng Metaplanet Cho Thấy BTCTCs Khuếch Đại Biến động của Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Trong 10 tuần qua, cổ phiếu của các Công ty Kho bạc Bitcoin (BTCTCs) đã giảm 50-80%, gây ra lo ngại rộng rãi trong giới đầu tư. Trường hợp của Metaplanet (MTPLF) nổi bật với biến động khắc nghiệt, khi trong vòng 18 tháng, nó đã trải qua 12 "thị trường gấu mini". Điều này đặt ra câu hỏi: liệu cổ phiếu BTCTC có phản ánh biến động của Bitcoin, hay các yếu tố nội bộ doanh nghiệp cũng tác động đến chúng? Khi Cổ phiếu BTCTCs Rủi ro Hơn Cả Bitcoin Trong 10 tuần qua, cổ phiếu của các Công ty Kho bạc Bitcoin (BTCTCs) đã ghi nhận mức giảm 50-80%, điều này đã gây ra làn sóng lo ngại trong cộng đồng đầu tư. Metaplanet ($MTPLF) là một ví dụ rõ ràng về biến động nghiêm trọng này. Tài trợ Tài trợ Biến động giá cổ phiếu của các Công ty Kho bạc Bitcoin. Nguồn: X Trong vòng 18 tháng, Metaplanet đã trải qua 12 thị trường gấu mini — từ những đợt giảm trong một ngày đến xu hướng giảm kéo dài. Trung bình, mỗi đợt giảm khoảng -32,4% và kéo dài 20 ngày. Đáng chú ý, giai đoạn tồi tệ nhất chứng kiến cổ phiếu giảm 78,6% trong 119 ngày (25/7 - 21/11/2024). Giá cổ phiếu Metaplanet. Nguồn: Mark Moss Câu hỏi đặt ra là liệu những đợt suy giảm này có ảnh hưởng hoàn toàn đến biến động của Bitcoin (BTC) hay không. Theo nhà phân tích Mark Moss, dữ liệu cho thấy chỉ có 41,7% (5 trong số 12) đợt điều chỉnh của Metaplanet trùng với chu kỳ giảm của Bitcoin. Ngược lại, hơn một nửa được kích hoạt bởi các yếu tố nội bộ doanh nghiệp, bao gồm phát hành quyền chọn, huy động vốn, hoặc sự thu hẹp của "phần thưởng Bitcoin" — khoảng cách giữa giá cổ phiếu và giá trị thực tế của lượng BTC nắm giữ. Tuy nhiên, Mark nhận thấy một mối liên hệ một phần. Cụ thể, những đợt giảm sâu nhất của Metaplanet (như -78,6% hoặc -54,4%) thường trùng với những đợt giảm đáng kể của Bitcoin. Điều này cho thấy một khi BTC bước vào giai đoạn biến động cao, cổ phiếu BTCTC thường yếu kéo dài hơn, chịu tác động kép từ cả động lực thị trường và nội bộ. Tất nhiên, Bitcoin vẫn là ảnh hưởng chủ đạo. Tuy nhiên, các biến số doanh nghiệp hoạt động như "đòn bẩy" thực sự, khuếch đại biến động của BTCTCs vượt xa...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 13:23
Mở khóa Cơ hội Blockchain Thú vị Vào ngày 08/09

Bài đăng Mở khóa Cơ hội Blockchain Thú vị Vào ngày 8 tháng 9 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Enso Seoul Meetup: Mở khóa Cơ hội Blockchain Thú vị Vào ngày 8 tháng 9 Chuyển đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Enso Seoul Meetup: Mở khóa Cơ hội Blockchain Thú vị vào ngày 8 tháng 9 Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/enso-seoul-meetup-blockchain/
BitcoinEthereumNews2025/09/04 13:05
US Bancorp Tiếp Tục Lưu Ký Bitcoin Sau 3 Năm Tạm Dừng

Bài đăng US Bancorp Khôi phục Lưu ký Bitcoin Sau 3 Năm Tạm dừng đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. US Bancorp Khôi phục Lưu ký Bitcoin Sau 3 Năm Tạm dừng Đăng ký Bản tin của Chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Rubmar là một người đam mê tiền mã hoá, thích học hỏi và cải thiện bản thân liên tục. Cô ấy thích đưa tin về những tin tức và phát triển mới nhất trong ngành công nghiệp tiền mã hoá. Rubmar cũng thích làm sổ lưu niệm, thủ công, trò chơi mô phỏng và xem bóng đá. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm cá nhân hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/us-bancorp-resumes-bitcoin-custody-services/
BitcoinEthereumNews2025/09/04 12:52
CIMG đóng đợt bán Chia sẻ trị giá 55 triệu đô la, nhận 500 Bitcoin làm thanh toán

Bài đăng CIMG Đóng Chia sẻ Bán $55 Triệu, Nhận 500 Bitcoin trong Thanh toán xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. CIMG Inc. đã hoàn thành việc bán cổ phiếu trị giá $55 triệu, chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin và thêm 500 BTC vào bảng cân đối kế toán của mình. Động thái này phản ánh sự chuyển hướng của công ty hướng tới chiến lược dự trữ Bitcoin dài hạn. Thỏa thuận Cổ phiếu-đổi-BTC $55 Triệu Cho Thấy CIMG Áp Dụng Chiến Lược Quỹ dự trữ Bitcoin CIMG Inc. (Nasdaq: IMG), một công ty phát triển sức khỏe số và bán hàng toàn cầu [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/cimg-closes-55-million-share-sale-receives-500-bitcoin-in-payment/
BitcoinEthereumNews2025/09/04 12:46
Bitcoin có thể ổn định khi mức độ thống trị giảm; Check forecast

Bài đăng Bitcoin có thể ổn định khi mức độ thống trị giảm; Kiểm tra dự báo đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những điểm chính BTC đã giao dịch quanh mức $111k và có thể ổn định sớm để cho phép altcoin tăng giá. Mức độ thống trị của Bitcoin đã giảm xuống 55 trong bối cảnh nhu cầu altcoin tăng. BTC đình trệ ở mức $111k khi nhu cầu altcoin tăng Bitcoin, đồng tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường, đã giao dịch quanh mức $111k trong hai ngày qua. Hiệu suất này diễn ra bất chấp việc altcoin tăng giá cao hơn, với Ether hiện đang tiến gần đến $4,500 sau khi tăng hơn 1% giá trị. Tuy nhiên, sự đình trệ của Bitcoin đi kèm với sự sụt giảm mức độ thống trị của nó. Mức độ thống trị của Bitcoin đã giảm từ đỉnh 62% xuống còn 55%, một dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư có thể đang chuyển tiền từ Bitcoin sang altcoin. Mức độ thống trị của Bitcoin đo lường vốn hóa thị trường của Bitcoin như một tỷ lệ phần trăm của tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử. Chỉ số này giúp các nhà đầu tư xác định liệu Bitcoin có được ưa chuộng trong một thời kỳ cụ thể hay altcoin là khoản đầu tư được ưa thích. Trong một email gửi đến Coinjournal, Sergei Gorev, Trưởng bộ phận Rủi ro, YouHodler, cho biết rằng về mặt lịch sử, động lực của giá BTC thường bắt kịp với động lực tăng trưởng M2. Gorev nói thêm rằng, Có lẽ sự phân kỳ này là do thời kỳ nghỉ hè địa phương, và với sự bắt đầu của mùa kinh doanh mùa thu, giá của BTC có thể sẽ ổn định trở lại. Theo ý kiến của chúng tôi, việc tăng cường vị thế của các đồng tiền hạng hai là khá dài hạn. Thứ nhất, điều này là do sự phân phối lại thị trường lợi nhuận của các nhà đầu tư sớm vào BTC, và thứ hai, trong tương lai, việc tạo ra các khoản dự trữ tiền điện tử có thể xảy ra trong các dự án tiền điện tử thanh khoản nhất, điều này có thể thu hút một loạt các nhà đầu tư doanh nghiệp sẵn sàng đầu tư hàng tỷ đô la. Chúng tôi nghĩ rằng những ý tưởng thị trường thú vị tiếp theo có thể là SOL và XRP. BTC vẫn nhắm mục tiêu $113k bất chấp mức độ thống trị giảm Biểu đồ 4 giờ BTC/USD đã có sự cải thiện so với hành động giá giảm trong tháng 8. Các...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 12:41
Dự đoán giá Cardano: ADA có thể giảm xuống $0,60, nhưng các nhà phân tích nhấn mạnh một Breakout Token với tiềm năng tăng 40 lần

Bài đăng Dự đoán giá Cardano: ADA có thể giảm xuống $0.60, nhưng các Nhà phân tích nhấn mạnh một Breakout Token với tiềm năng tăng 40 lần đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Các nhà đầu tư và nhà phân tích đang theo dõi các altcoin như Cardano, có mức hỗ trợ rất quan trọng, khi Bitcoin và Ethereum blockchain tiếp tục dẫn dắt thị trường. Nếu thị trường bearish giữ được đà, thì ADA có thể giảm xuống mức $0.60 theo các nhà phân tích. Hiện tại, các nhà giao dịch cũng đang chuyển sang các dự án ít được biết đến và giai đoạn đầu. MAGACOIN FINANCE là một breakout token với tiềm năng tăng 40 lần đã nổi lên như một lựa chọn bất ngờ giữa các nhà phân tích khác. Cardano đối mặt với áp lực Bearish hướng tới $0.60 Cardano (ADA) giao dịch lần cuối trên mức $1 vào ngày 14/8. Tài sản này đã đối mặt với sự điều chỉnh khá lớn kể từ mức cao nhất trong tháng 8. Sự sụt giảm có thể do tâm lý bearish chung của thị trường. Các nhà đầu tư có thể đã bắt đầu chốt lời sau khi Bitcoin (BTC) tăng lên mức cao nhất mọi thời đại là $124,128 vào tháng 8. Dòng tiền ETF thấp cũng có thể dẫn đến sự sụt giảm của thị trường. Người mua đã cố gắng ngăn chặn thị trường Pullback của Cardano tại SMA 50 ngày ($0.82), nhưng thị trường bearish vẫn duy trì áp lực bán. Cặp ADA/USDT đóng cửa dưới SMA 50 ngày vào Chủ nhật, bắt đầu di chuyển về phía đường hỗ trợ của mô hình kênh giảm dần. Người mua sẽ cố gắng bảo vệ đường hỗ trợ, nhưng đợt tăng giá giải tỏa dự kiến sẽ đối mặt với áp lực bán tại EMA 20 ngày ($0.84). Nếu giá giảm mạnh từ EMA 20 ngày, khả năng giảm xuống $0.68 sẽ tăng lên. Người mua sẽ phải đẩy giá Cardano lên trên đường xu hướng giảm để báo hiệu sự trở lại. Cặp này sau đó có thể tăng lên $1.02. Giá Cardano hiện đang giao dịch ở mức $0.8337. Một Breakout Token mà các Nhà phân tích cho rằng có thể tăng 40 lần Các khuyến nghị của nhà phân tích ngày càng chỉ ra MAGACOIN FINANCE, mà các nhà đầu tư đã xác định là một breakout altcoin. Nó được định vị là một trong những altcoin mới tốt nhất để mua vào năm 2025. Không giống như các tên tuổi vốn hóa lớn hơn, nó cung cấp câu chuyện nhân ROI. Điều này hấp dẫn các nhà giao dịch...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 12:21
2 yếu tố đứng sau sự phục hồi $111K của Bitcoin, nhưng liệu đó có phải là một bull trap?

Bài đăng 2 yếu tố đằng sau sự hồi phục lên $111K của Bitcoin, nhưng liệu đó có phải là một cái bẫy tăng giá? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những điểm chính Bitcoin hồi phục lên $111k đi kèm với việc giảm bán của người nắm giữ ngắn hạn và sự tích lũy mới từ nhà đầu tư nhỏ lẻ. Liệu cá mập có duy trì xu hướng tích lũy đủ lâu để báo hiệu niềm tin thị trường thực sự? Sau khi chạm mức thấp $107,270, Bitcoin [BTC] đã hồi phục lên mức cao cục bộ $111,787, báo hiệu áp lực giảm đang dịu đi. Trong giai đoạn hạ nhiệt này, các nhà phân tích đã suy đoán về triển vọng của Bitcoin. Một trong số đó, Bitcoin Vector, lập luận rằng tín hiệu Risk Off đang dịu đi. Điều này có thể là điều tốt cho Bitcoin. Đây là lý do. Tín hiệu Risk Off của Bitcoin đang ổn định Theo Bitcoin Vector, tín hiệu Risk Off đã dịu đi và quay trở lại chế độ rủi ro thấp. Trong phân tích của mình, Vector nhận thấy rằng sự điều chỉnh thị trường chưa tạo áp lực đầy đủ lên người tham gia. Thực tế, chỉ có ~9% nguồn cung Bitcoin đang lỗ, so với 25% tại đáy chu kỳ và hơn 50% trong các thị trường giá xuống trước đây. Nguồn: Glassnode Kết quả là, tín hiệu Risk-Off đã ổn định, ngụ ý rằng mặc dù Bitcoin đang đối mặt với áp lực giảm giá, nhưng vẫn tương đối vừa phải. Đồng thời, BTC đã đang cố gắng bứt phá khỏi sự nén giá, nơi nó vẫn bị kẹt kể từ khi rút lui từ mức ATH $124k. Tất nhiên, điều này nhấn mạnh rằng thị trường vẫn chưa trải qua sự đầu hàng hoàn toàn. Hoạt động bán hàng thu hẹp Thực tế, hoạt động bán đã giảm đáng kể. Theo Checkonchain, khối lượng chi tiêu của Bitcoin trong nhóm từ 6 tháng đến 1 ngày hoặc STH đã giảm. Nguồn: Checkonchain Nhóm 1-3 tháng giảm từ 21k BTC xuống 11k BTC. Nhóm 1 tuần-1 tháng trượt từ 26k BTC xuống 23k BTC. Tương tự, chi tiêu 1 ngày-1 tuần giảm từ 58k BTC xuống 44k BTC. Nói cách khác, sự suy giảm trong hoạt động STH củng cố lập luận chống lại việc bán tháo. Nhà đầu tư nhỏ lẻ và Cá mập quay lại tích lũy Ngoài ra, các nhà đầu tư nhỏ hơn đã quay trở lại mua vào. Cá, Tôm, Cua và Cá mập đều cho thấy sự thay đổi số dư tích cực. Cá mập, với 100-1k BTC, đã hồi phục từ một...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 12:13
Etherealize Đảm Bảo 40 Triệu USD Để Thu Hút Các Ngân Hàng

Bài đăng Etherealize Đảm bảo 40 triệu USD để Tiếp cận Ngân hàng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ethereum Những người ủng hộ Ethereum blockchain đang mài sắc cách tiếp cận của họ với tài chính truyền thống. Etherealize, một nhóm được thành lập vào đầu năm nay bởi chuyên gia blockchain Danny Ryan và cựu nhà giao dịch Vivek Raman, đã huy động được 40 triệu USD trong một vòng gọi vốn do Paradigm và Electric Capital dẫn đầu. Tổ chức phi lợi nhuận này cho biết nguồn vốn sẽ thúc đẩy nỗ lực thuyết phục các ngân hàng, nhà quản lý tài sản và mạng lưới thanh toán rằng Ethereum nên là nền tảng cho hệ thống tài chính toàn cầu. Từ Hợp nhất Mainet đến "Hợp nhất Tổ chức" Ryan, người đã dẫn đầu sự chuyển đổi của Ethereum sang proof-of-stake, đã xem việc gọi vốn này như khởi đầu của "Hợp nhất Tổ chức" — một giai đoạn mà tài chính toàn cầu chuyển sang cơ sở hạ tầng an toàn hơn, có thể lập trình được. Trong khi đó, Raman đã tiếp cận các nhà hoạch định chính sách và các gã khổng lồ tài chính, thậm chí còn làm chứng trước Quốc hội khi các nhà lập pháp thảo luận về Đạo luật Clarity. Không Chỉ Là Vận động Etherealize không chỉ vận động hành lang. Họ đang xây dựng các hệ thống bảo mật Bằng chứng Zero-knowledge, một công cụ thanh toán được điều chỉnh cho tài sản token hóa, và các ứng dụng nhằm mang lại thanh khoản cho thu nhập cố định token hóa. Các báo cáo ban đầu của nhóm đã dự đoán giá ETH từ 8,000 đến 80,000 USD nếu các tổ chức bắt đầu áp dụng nó như một tài sản dự trữ và hàng hóa. Tại Sao Điều Này Quan Trọng Nỗ lực này phản ánh một sự thay đổi rộng lớn hơn trong cộng đồng Ethereum để chính thức hóa hoạt động và đưa ra một thông điệp thống nhất. Với những thay đổi tại Ethereum Foundation và ban lãnh đạo mới điều hướng lộ trình của nó, Etherealize đang nổi lên như một đối tác tập trung vào uy tín tổ chức. Kể từ tháng Một, nhóm tuyên bố đã đạt được tiến bộ với cả các nhà đầu tư Phố Wall và các cơ quan quản lý. Với 40 triệu USD vốn mới và sự hỗ trợ từ các công ty đầu tư mạo hiểm hàng đầu trong lĩnh vực tiền mã hóa, Etherealize đang đặt cược rằng bước tiến tiếp theo của Ethereum sẽ không đến từ đầu cơ bán lẻ, mà từ chính hệ thống tài chính toàn cầu. Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc giao dịch. Coindoo.com không xác nhận hoặc khuyến nghị bất kỳ...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 12:03
Thời trang có thể kết hợp với thuật toán không?

Bài đăng Liệu Triều Đại Thời Trang Có Thể Gặp Thuật Toán Của Nó? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. NEW YORK, NEW YORK – NGÀY 12 THÁNG 10: Chloe Malle tham dự Kỷ niệm 50 năm Tạp chí W được trình bày bởi Lexus tại Shun Lee vào ngày 12 tháng 10 năm 2022 tại Thành phố New York. (Ảnh của Dimitrios Kambouris/Getty Images cho Tạp chí W) Getty Images cho Tạp chí W Kể từ năm 1988, Anna Wintour đã là hơn cả một biên tập viên thời trang. Bà ấy là nhịp điệu của chính ngành thời trang, một người phụ nữ đã tự mình thiết lập nhịp độ của ngành công nghiệp này với mỗi buổi chụp ảnh bìa Vogue, gật đầu chấp thuận của người nổi tiếng và chủ đề Met Gala. Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi tin tức vỡ ra vào tháng 6 năm 2025 rằng bà sẽ rút lui; cỗ máy tin đồn quay với tốc độ cao cấp. Chúng ta đã thấy thị trường cá cược viral Polymarket mở các cuộc đặt cược về người kế nhiệm của bà, với các ứng viên tiềm năng từ những cựu binh đáng tin cậy trong ngành, đến cô dâu của Jeff Bezos và ngôi sao bìa Vogue, Lauren Sánchez. Anna Wintour Trao Quyền Vào thứ Ba, thời gian chờ đợi đã kết thúc. Người ta đã công bố rằng Chloe Malle sẽ nắm quyền với tư cách là 'Trưởng Nội dung Biên tập' mới tại Vogue. Malle, con gái của Candice Bergen và nhà làm phim người Pháp Louis Malle, được xem là một bàn tay vững chắc và là người trong cuộc nổi tiếng của Vogue, đã gia nhập vào năm 2011 với tư cách là Biên tập viên Xã hội, trước khi được thăng chức thành Biên tập viên Đóng góp vào năm 2016, và gần đây nhất là Biên tập viên của Vogue.com. Tuy nhiên, Anna Wintour chưa đi đâu cả. Bà sẽ tiếp tục là Giám đốc Biên tập Toàn cầu của Vogue và Giám đốc Nội dung của Condé Nast. Và trong khi bản thân Malle nhanh chóng đề cập rằng cô ấy "may mắn có Anna ngay cuối hành lang làm cố vấn của mình," không thể phủ nhận rằng điều này đánh dấu một sự thay đổi lớn cho một thương hiệu gắn liền với tên của Wintour, và nhiệm vụ phía trước cho Malle là to lớn. Nơi Wintour chỉ huy các bìa tạp chí và Met Gala, Malle đối mặt với một bối cảnh thất thường hơn nhiều. Cô ấy phải hướng dẫn Vogue từ di sản đậm chất in ấn của nó vào...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 11:54
Chuyên gia phân tích tuyên bố Bitcoin sẽ "Đầu tiên giảm xuống $100,000," sau đó chia sẻ những gì họ dự đoán tiếp theo

Bài đăng Nhà phân tích Chuyên gia Tuyên bố Bitcoin Sẽ "Đầu Tiên Giảm Xuống $100,000," Sau Đó Chia Sẻ Những Gì Họ Dự Đoán Tiếp Theo xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nhà phân tích tiền mã hóa Joao Wedson đã chia sẻ một đánh giá đáng chú ý rằng Bitcoin có thể bước vào giai đoạn quan trọng trong thời gian tới. Theo Wedson, một chu kỳ hình thành mà họ đã chỉ ra trong năm 2024 có thể hoàn thành vào tháng 10 năm 2025, đánh dấu sự kết thúc của một giai đoạn quan trọng trong lịch sử Bitcoin. Wedson gợi ý rằng nếu chu kỳ này được xác nhận, Bitcoin có thể nhanh chóng giảm xuống mức $100,000 và sau đó tăng vọt lên trên $140,000. Tuy nhiên, nhà phân tích này bổ sung rằng việc chỉ dựa vào phân tích kỹ thuật fractal là rủi ro. Một trong những điểm quan trọng nhất của phân tích là thị trường sẽ bị ảnh hưởng như thế nào bởi nhu cầu của người dùng tổ chức, đầu cơ ETF và các phát triển chính trị. Wedson đặc biệt nhấn mạnh bình luận của Elon Musk rằng "Trump có thể kích hoạt thị trường giá xuống trong quý cuối năm 2025." Như bạn có thể nhớ lại, Musk trước đây đã chia sẻ một bài đăng ám chỉ đỉnh $69,000 của Bitcoin vào năm 2021 cách đây vài tháng. "Liệu chu kỳ 4 năm đã kết thúc và Bitcoin đang bước vào xu hướng tăng vô tận, như các nhà đầu tư tiền mã hóa mới tuyên bố, hay năm 2025 là hơi thở cuối cùng trước một sự điều chỉnh mạnh? Chúng ta không nên loại trừ khả năng giá giảm xuống dưới $50,000 vào năm 2026," Wedson nói. Nhà phân tích kết luận bình luận của mình bằng cách tuyên bố rằng tất cả những kịch bản này chỉ là lý thuyết, nói rằng, "Có lẽ chỉ có Satoshi Nakamoto biết điều gì sẽ thực sự xảy ra." *Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Theo dõi tài khoản Telegram và Twitter của chúng tôi ngay bây giờ để nhận tin tức độc quyền, phân tích và dữ liệu on-chain! Nguồn: https://en.bitcoinsistemi.com/expert-analyst-claims-bitcoin-will-first-fall-to-100000-then-shares-what-they-expect-next/
BitcoinEthereumNews2025/09/04 11:49
