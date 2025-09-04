2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Tại Sao Lập Trường Quan Trọng Của Brian Armstrong Dẫn Đến Việc Sa Thải

Tại Sao Lập Trường Quan Trọng Của Brian Armstrong Dẫn Đến Việc Sa Thải

Bài đăng Tại sao Lập trường Quan trọng của Brian Armstrong Dẫn đến Việc Sa thải đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Chính sách AI của Coinbase: Tại sao Lập trường Quan trọng của Brian Armstrong Dẫn đến Việc Sa thải Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Chính sách AI của Coinbase: Tại sao Lập trường Quan trọng của Brian Armstrong Dẫn đến Việc Sa thải Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/coinbase-ai-policy-firings/
BRC20.COM
COM$0.011197+3.07%
Sleepless AI
AI$0.1199-0.58%
WHY
WHY$0.00000003011-10.62%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/04 14:35
Chia sẻ
Polygon vs Polkadot: Blockchain nào chiến thắng vào năm 2025?

Polygon vs Polkadot: Blockchain nào chiến thắng vào năm 2025?

Bài đăng Polygon vs Polkadot: Blockchain nào sẽ chiến thắng vào năm 2025? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nhà phân tích dự đoán mức cao nhất là 16 USD vào năm 2026, tăng gấp 3-4 lần so với mức hiện tại khoảng 3,8 USD. Về dài hạn, Polkadot là một khoản đầu tư cơ sở hạ tầng đáng tin cậy cho các nhà đầu tư dài hạn, nhưng giống như Polygon, đây là khoản đầu tư tăng trưởng ổn định hơn là bất đối xứng. Mặc dù cả Polygon và Polkadot đều là những khoản đầu tư Solid, nhưng cả hai có thể không tạo ra tia lửa văn hóa mà các nhà đầu tư bán lẻ đang tìm kiếm. Đó là lý do tại sao MAGACOIN FINANCE đã bắt đầu thu hút sự chú ý. Không giống như các token cơ sở hạ tầng cần nhiều năm tích lũy hệ sinh thái để xây dựng giá trị, MAGACOIN FINANCE đang sử dụng tâm lý bán lẻ và xây dựng thương hiệu để tạo lực kéo theo thời gian thực. Nhà phân tích chỉ ra ba tín hiệu riêng biệt: Bánh đà cộng đồng – Tăng trưởng trên X và Telegram đang tăng tốc, tương tự như những ngày đầu của SHIB và thể hiện sự đồng cảm văn hóa. Hoạt động của Cá voi – trình theo dõi blockchain cho thấy dòng tiền lớn từ các ví lớn, cho thấy Smart money đang thiết lập cho một chuyến đi trước khi bán lẻ làm theo. Lợi thế thời gian – ra mắt trong giai đoạn dẫn đến điều mà nhiều người gọi là "chu kỳ dễ dàng cuối cùng" của crypto làm tăng tiềm năng tăng trưởng theo cấp số nhân. Nhà phân tích cho rằng MAGACOIN FINANCE đang phát triển thành một phong trào văn hóa hơn là chỉ là một Meme coin khác. Sự khác biệt này có thể là lý do tại sao một số người gọi đây là điểm kích hoạt bán lẻ nổi bật nhất của năm 2025 thay vì chỉ là một động thái đầu cơ. Polygon: nhà lãnh đạo mở rộng Polygon là giải pháp mở rộng thực tế cho Ethereum, xử lý hàng triệu giao dịch mỗi ngày với phí thấp hơn và trải nghiệm người dùng tốt hơn. Sự hợp tác của nó với các tập đoàn lớn như Disney, Reddit và Starbucks đã giúp nó tiếp cận với đối tượng rộng hơn ngoài cộng đồng crypto nguyên bản. Nhà phân tích chắc chắn rằng Polygon sẽ vẫn là hệ sinh thái Layer-2 hàng đầu vì một số zk-rollups và các giải pháp mở rộng khác dự kiến sẽ được triển khai vào năm 2025. Nhiều người tin rằng nếu làn sóng tiếp theo của việc áp dụng Ethereum...
holoride
RIDE$0.00095+0.21%
RealLink
REAL$0.082+0.12%
SHIBAINU
SHIB$0.00001192-0.41%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/04 14:27
Chia sẻ
NVIDIA Giới Thiệu Bản Thiết Kế AI Để Đơn Giản Hóa Việc Tạo Đối Tượng 3D

NVIDIA Giới Thiệu Bản Thiết Kế AI Để Đơn Giản Hóa Việc Tạo Đối Tượng 3D

Bài đăng NVIDIA Giới thiệu AI Blueprint để Đơn giản hóa Việc Tạo Đối tượng 3D xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Joerg Hiller 03/09/2025 14:52 NVIDIA giới thiệu AI Blueprint cho việc tạo đối tượng 3D, nâng cao hiệu quả tạo cảnh. Dịch vụ vi mô Microsoft TRELLIS tăng hiệu suất lên 20%, được hỗ trợ bởi NVIDIA RTX. Trong một bước tiến quan trọng cho các nghệ sĩ 3D, NVIDIA đã ra mắt AI Blueprint mới được thiết kế để đơn giản hóa và đẩy nhanh việc tạo ra các đối tượng 3D, theo blog chính thức của NVIDIA. Công cụ sáng tạo này nhằm mục đích chuyển đổi quy trình làm việc truyền thống, tốn thời gian của việc mô hình hóa 3D bằng cách tận dụng các kỹ thuật AI tạo sinh tiên tiến. Cách mạng hóa Việc Tạo Cảnh 3D AI Blueprint của NVIDIA cho việc tạo đối tượng 3D giúp các nghệ sĩ tạo ra tới 20 đối tượng từ một lệnh văn bản duy nhất. Quy trình này được cải thiện đáng kể nhờ tích hợp dịch vụ vi mô Microsoft TRELLIS NVIDIA NIM, giúp tăng hiệu suất lên 20% so với các mô hình gốc. Điều này có nghĩa là tạo ra tài sản 3D chất lượng cao nhanh hơn, cho phép các nghệ sĩ tập trung nhiều hơn vào các nhiệm vụ sáng tạo thay vì việc mô hình hóa tẻ nhạt. Khả năng Tạo mẫu Nâng cao Theo truyền thống, việc tạo mẫu cảnh 3D liên quan đến việc tạo ra các tài sản độ trung thực thấp, có thể là một nhiệm vụ tốn nhiều công sức và lặp đi lặp lại. AI Blueprint mới tự động hóa phần lớn quy trình này. Bằng cách nhập một khái niệm nghệ thuật, mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) của Blueprint tạo ra nhiều đối tượng khác nhau để lấp đầy cảnh, đơn giản hóa quy trình làm việc và nâng cao năng suất. Việc tích hợp dịch vụ vi mô NVIDIA's Llama 3.1 8B NIM càng đẩy nhanh việc tạo ra ý tưởng, cung cấp cho các nghệ sĩ một công cụ mạnh mẽ để khám phá sáng tạo. Ngoài ra, NVIDIA SANA, một framework chuyển đổi văn bản thành hình ảnh, cung cấp bản xem trước độ phân giải cao của các đối tượng tiềm năng, cho phép các nghệ sĩ linh hoạt sửa đổi hoặc loại bỏ các tài sản kỹ thuật số này khi cần thiết. Tích hợp và Xuất Liền mạch Khi được tạo ra, các đối tượng 3D này có thể được chuyển đổi liền mạch thành các mô hình sẵn sàng sử dụng thông qua dịch vụ vi mô Microsoft TRELLIS NVIDIA NIM. Blueprint cũng hỗ trợ xuất trực tiếp sang Blender, một nền tảng 3D mã nguồn mở, cũng như các ứng dụng 3D phổ biến khác, tạo điều kiện...
Prompt
PROMPT$0.133-2.70%
Moonveil
MORE$0.0302-17.44%
READY
READY$0.050035-6.60%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/04 14:19
Chia sẻ
Bitcoin sẽ đi về đâu nếu giá vàng đạt $5000 theo Goldman Sachs?

Bitcoin sẽ đi về đâu nếu giá vàng đạt $5000 theo Goldman Sachs?

Bài đăng Giá Bitcoin Sẽ Đi Về Đâu Nếu Giá Vàng Đạt $5000 Theo Goldman Sachs? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Kim loại vàng đã thống trị cuộc trò chuyện thị trường, vượt trội hơn hiệu suất giá Bitcoin, & S&P 500 cho đến nay trong năm 2025. Gã khổng lồ ngân hàng Goldman Sachs đã đưa ra dự đoán táo bạo rằng giá Vàng có thể tăng lên $5,000 nếu uy tín của Cục Dự trữ Liên bang bị lung lay. Hơn nữa, sự mất giá của Đô la Mỹ có thể đẩy nhanh hơn nữa đà tăng của kim loại vàng. Mối tương quan giữa Giá Bitcoin và Vàng vẫn nguyên vẹn Vào hôm nay, hợp đồng tương lai Vàng đã mở rộng đà tăng lên mức cao kỷ lục $3,630 mỗi ounce, với tổng lượng nắm giữ trong ETF Vàng đạt mức cao kỷ lục 2,905 tấn vào cuối tháng Tám. Kim loại vàng đã vượt trội hơn BTC trong năm 2025, với mức tăng 37% từ đầu năm đến nay, so với mức tăng 22% của BTC. Nhìn vào biểu đồ năm năm, có một mối tương quan mạnh mẽ giữa vàng vật chất và 'vàng kỹ thuật số' hay còn gọi là Bitcoin. Nguồn: Tephra Capital Giữa tất cả những bất ổn vĩ mô xung quanh thuế quan của Trump và lạm phát gia tăng, giá Vàng đã chứng kiến đà tăng tuyến tính lên mức cao kỷ lục. Theo biểu đồ trên, nếu giá Bitcoin bắt kịp đà tăng của Vàng, nó có thể tăng vọt lên $185,000 trong 200 ngày tới. Điều này nhấn mạnh khả năng BTC tăng thêm 70% trong những tháng tới. Khi cơ hội cắt giảm lãi suất của Fed đang gia tăng trong FOMC tháng 9, giá Bitcoin có thể sớm bắt kịp hiệu suất của Vàng, giữa bối cảnh bơm thanh khoản. Thống đốc Fed Chris Waller đã yêu cầu cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong FOMC sắp tới. Khả năng tăng giá của BTC nếu Vàng đạt $5,000 Gã khổng lồ ngân hàng Goldman Sachs đã đưa ra dự đoán táo bạo, lưu ý rằng giá Vàng có thể tăng lên $5,000 nếu quyền tự chủ của Fed bị đe dọa, sau những thách thức gần đây từ chính quyền Trump. Sự kiện gần đây về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook đã gây ra nhiều cuộc thảo luận. Ngay sau khi Cook đệ đơn kiện ngược lại...
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.494-1.13%
Bitcoin
BTC$121,208.22-0.13%
Sunrise Layer
RISE$0.010141-1.36%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/04 14:10
Chia sẻ
Thiết lập tháng 9: Liệu động thái tiếp theo của Kaspa (KAS) có phải là đà tăng hai chữ số?

Thiết lập tháng 9: Liệu động thái tiếp theo của Kaspa (KAS) có phải là đà tăng hai chữ số?

Kaspa đã trải qua những tuần gần đây giao dịch đi ngang, nhưng liệu động thái lớn tiếp theo của giá KAS có thể là một đợt tăng hai chữ số? Nhìn vào biểu đồ, câu trả lời ngắn gọn là không phải lúc này, nhưng điều đó có thể thay đổi trong một số điều kiện nhất định. Giá KAS đã bị kẹt dưới đường xu hướng giảm kể từ tháng 7. Mỗi nỗ lực đẩy giá cao hơn đã
Kaspa
KAS$0.073666+0.52%
ChangeX
CHANGE$0.00158192-0.41%
Movement
MOVE$0.1078+0.46%
Chia sẻ
Coinstats2025/09/04 14:04
Chia sẻ
BlockDAG, Nexchain, Coldware và SUBBD

BlockDAG, Nexchain, Coldware và SUBBD

Bài đăng BlockDAG, Nexchain, Coldware và SUBBD xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto News Xem tại sao BlockDAG là crypto presale hàng đầu năm 2025 với 395 triệu USD huy động được. So sánh với Nexchain, Coldware và SUBBD. Presale thường tạo ra những câu chuyện tăng trưởng lớn nhất trong crypto. Các coin được bán với giá ban đầu có thể mang lại phần thưởng lớn khi được lựa chọn cẩn thận. Hiện tại, ánh đèn sân khấu đang chiếu vào một vài cái tên, nhưng một dự án đang dẫn đầu rõ ràng. BlockDAG đã huy động được hơn 395 triệu USD, bán hơn 25,7 tỷ coin và cố định giá presale ở mức 0,0013 USD trong sự kiện BDAG Deployment Event. Điều chỉnh này đã chấm dứt các cấp độ tiền thưởng, đảm bảo sự công bằng và minh bạch cho mọi người mua. Với các giao dịch từ cá voi và sự áp dụng hàng loạt, BlockDAG đang dẫn đầu trong các presale. Những cái tên khác như Nexchain, Coldware và SUBBD cũng mang đến những ý tưởng riêng. Nexchain thúc đẩy quy mô AI, Coldware kết nối phần cứng với crypto, và SUBBD nhằm mục đích cung cấp năng lượng cho nền kinh tế người sáng tạo. Tuy nhiên, không có dự án nào thể hiện tốc độ hoặc sự tin tưởng giống như BlockDAG đã xây dựng. Hãy xem mỗi dự án so sánh như thế nào và tại sao BlockDAG được gọi là crypto presale hàng đầu hiện nay. 1. BlockDAG: Sức mạnh và Quy mô trong Số lượng BlockDAG đang giữ vương miện là crypto presale hàng đầu năm 2025, và kết quả của nó làm rõ điều đó. Presale đã vượt qua 395 triệu USD, với giá coin BlockDAG (BDAG) là 0,03 USD trong Batch 30. Những người mua sớm tham gia từ Batch 1 với giá chỉ 0,001 USD đã thấy lợi nhuận 2900%. Ngay cả khi coin có giá cao hơn ngày nay, tăng trưởng mạnh vẫn có thể xảy ra nếu nó đạt mục tiêu ra mắt 0,05 USD. Những lợi nhuận như vậy giải thích tại sao các nhà đầu tư lớn đã tham gia với các khoản đầu tư hàng triệu đô la là 4,4 triệu USD và 4,3 triệu USD, đưa tên của họ lên đầu bảng xếp hạng. Sự áp dụng đã mạnh mẽ, với hơn 3 triệu người sử dụng ứng dụng khai thác X1 và hàng nghìn máy đào được bán. Bằng cách kết hợp các sản phẩm thực tế, một cộng đồng phát triển nhanh chóng và khả năng hiển thị không gì sánh được, BlockDAG đã đặt...
RealLink
REAL$0.082+0.12%
Trust The Process
TRUST$0.0003695-3.97%
CROWN
CROWN$0.0466-1.68%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/04 14:00
Chia sẻ
Sự ủng hộ của cộng đồng XRP được ghi nhận trong chiến thắng mang tính bước ngoặt của Ripple trước SEC

Sự ủng hộ của cộng đồng XRP được ghi nhận trong chiến thắng mang tính bước ngoặt của Ripple trước SEC

Bài đăng về sự ủng hộ của cộng đồng XRP được ghi nhận trong chiến thắng mang tính bước ngoặt của Ripple trước SEC xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những người nắm giữ token XRP đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Ripple Labs giành chiến thắng trước SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ), một vụ kiện chính thức kết thúc vào tháng trước khi cả hai bên đồng ý rút đơn kháng cáo. SEC đã đệ đơn kiện Ripple vào năm 2020, cáo buộc công ty bán token XRP như chứng khoán không đăng ký. Vào tháng 7 năm 2023, trong vụ kiện của SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) chống lại Ripple, Thẩm phán Analisa Torres xác định rằng XRP không phải là chứng khoán về bản chất, và vụ án đã được giải quyết hoàn toàn vào tháng 8 năm nay. Deaton giải thích trên X rằng, mặc dù có hơn 2,000 bằng chứng được đệ trình, Thẩm phán Torres chỉ trích dẫn vài chục, bao gồm Bản khai của Người nắm giữ XRP, bản tóm tắt amicus của ông và các lập luận bằng miệng từ vụ LBRY. Ông nhận xét, "Không một người đáng tin cậy nào có thể tranh luận rằng Cộng đồng XRP không tạo ra sự khác biệt trong vụ án Ripple. Nếu họ làm vậy, họ hoặc là không biết sự thật hoặc cố tình nói dối." Deaton lập luận rằng ngay cả một người cũng có thể thay đổi kết quả của tình huống. Deaton lưu ý rằng việc tòa án công nhận các bản khai của người nắm giữ XRP và bản tóm tắt của ông đã xác nhận vai trò của tiếng nói cộng đồng trong quá trình pháp lý. Ông tuyên bố rằng nếu không có những trích dẫn đó, một số người có thể đã nghi ngờ liệu nỗ lực của họ có tác động thực sự nào không. Tuy nhiên, phán quyết tự nó đã chứng minh điều ngược lại, cho thấy hoạt động của Cộng đồng XRP thực sự đã ảnh hưởng đến lý luận của tòa án. Những quan sát của ông chỉ ra niềm tin ngày càng tăng rằng hành động tập thể có thể tác động đáng kể đến tiến trình của các vụ kiện crypto lớn. Vị luật sư thậm chí còn khẳng định, "Thường thì mọi người nói một người không thể tạo ra sự khác biệt. Tôi nói: một người có thể truyền cảm hứng cho nhiều người và cùng nhau, họ có thể tạo ra sự khác biệt." Một số thành viên cộng đồng X đồng ý với Deaton rằng Cộng đồng XRP đã giúp ảnh hưởng đến quyết định của thẩm phán. Một người dùng lưu ý rằng có ảnh hưởng thực sự khi một nhóm lớn tham gia...
Threshold
T$0.01514+0.79%
RealLink
REAL$0.082+0.12%
ChangeX
CHANGE$0.00158192-0.41%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/04 13:36
Chia sẻ
Ba Ví Mới Chuyển 290 Triệu Đô Từ FalconX

Ba Ví Mới Chuyển 290 Triệu Đô Từ FalconX

Bài đăng Ba Ví Mới Chuyển $290M Từ FalconX xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Rút ETH Hàng Loạt: Ba Ví Mới Chuyển $290M Từ FalconX Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Rút ETH Hàng Loạt: Ba Ví Mới Chuyển $290M từ FalconX Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/massive-eth-withdrawal-falconx/
Movement
MOVE$0.1078+0.46%
BRC20.COM
COM$0.011197+3.07%
Ethereum
ETH$4,326.49-0.28%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/04 13:17
Chia sẻ
Giải thưởng Powerball Đạt 1,7 Tỷ Đô la—Giải thưởng Xổ số Lớn Thứ Ba Trong Lịch sử

Giải thưởng Powerball Đạt 1,7 Tỷ Đô la—Giải thưởng Xổ số Lớn Thứ Ba Trong Lịch sử

Bài đăng Giải Xổ số Powerball Đạt 1,7 Tỷ Đô la—Giải Vé dự thưởng Lớn Thứ Ba Trong Lịch sử xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Topline Giải xổ số Powerball đã tăng lên 1,7 tỷ đô la—giải Vé dự thưởng lớn thứ ba mọi thời đại—sau khi không có vé nào trùng khớp với cả sáu con số được rút thăm vào tối thứ Tư, mặc dù người chiến thắng cuối cùng có thể sẽ nhận được khoản tiền thưởng nhỏ hơn nhiều sau khi tính đến thuế và các khoản khấu trừ khác. Giải xổ số Powerball đã tăng vọt lên 1,7 tỷ đô la sau khi rút thăm vào tối thứ Tư. Anadolu qua Getty Images Các Sự kiện Chính Sáu con số được rút thăm vào tối thứ Hai là 3, 16, 29, 61, 69 và Powerball đỏ 22. Nếu có người chiến thắng trong lần rút thăm tiếp theo, họ sẽ phải lựa chọn giữa việc nhận giải thưởng 1,7 tỷ đô la được chia thành 30 khoản thanh toán hàng năm hoặc giải thưởng tiền mặt một lần trị giá 770,3 triệu đô la. Nếu chọn thanh toán một lần, số tiền thắng sẽ giảm xuống còn khoảng 585,4 triệu đô la sau khi áp dụng khấu trừ liên bang bắt buộc 24%. Tùy thuộc vào thu nhập chịu thuế của họ, người chiến thắng có thể phải đối mặt với thuế suất biên liên bang cao tới 37%, điều này sẽ làm giảm tiền thắng của họ xuống còn 485,3 triệu đô la. Nếu người chiến thắng chọn phương thức trả góp, các khoản thanh toán hàng năm của họ khoảng 56,6 triệu đô la sẽ giảm xuống còn 35,6 triệu đô la nếu áp dụng thuế suất biên liên bang 37%. Người chiến thắng cũng có thể phải đối mặt với các khoản thuế bổ sung dựa trên tiểu bang cư trú của họ, vì một số tiểu bang, chẳng hạn như New York, đánh thuế tiền thắng xổ số với mức 10,9%, trong khi những tiểu bang khác, bao gồm Texas, Florida và California, thì không. Điều Cần Theo Dõi Lần rút thăm tiếp theo cho giải xổ số Powerball sẽ diễn ra vào tối thứ Bảy, và nếu một lần nữa không có người chiến thắng, giải thưởng có thể sẽ vượt qua giải thưởng lớn nhất của năm 2024. Lần rút thăm tiếp theo cho xổ số Mega Millions được lên lịch vào thứ Sáu, và số tiền giải thưởng hiện tại là 336 triệu đô la. Bối Cảnh Chính Người chiến thắng cuối cùng của Powerball sẽ nhận được giải Vé dự thưởng lớn nhất kể từ tháng 10 năm 2023, khi một người...
Threshold
T$0.01514+0.79%
SIX
SIX$0.01985+0.76%
BRC20.COM
COM$0.011197+3.07%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/04 13:06
Chia sẻ
Cá voi đang tích luỹ Chainlink

Cá voi đang tích luỹ Chainlink

Bài đăng Cá voi Đang Tích Lũy Chainlink xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Dữ liệu mới từ công ty phân tích Alphractal cho thấy Chainlink có thể đang bước vào giai đoạn tích lũy quan trọng, với các nhà đầu tư lớn đang dần tăng cổ phần của họ. Alphractal nhấn mạnh rằng giá thực hiện của LINK - một chỉ số theo dõi chi phí cơ bản trung bình của các token đang lưu hành - nằm gần mức 15 USD. Các nhà phân tích cho biết mức này có thể đóng vai trò như một lưới an toàn lớn nếu giá giảm, đánh dấu đây là vùng chiến lược để tích lũy dài hạn. Các Nhà Đầu Tư Lớn Thêm LINK Các ví kiểm soát từ 100,000 đến 1 triệu LINK, cũng như những ví có hơn 1 triệu token, đã âm thầm mở rộng vị thế của họ. Theo Alphractal, xu hướng này phản ánh sự tự tin ngày càng tăng từ các cá voi và các nhà đầu tư quy mô tổ chức, những người coi Chainlink là dự án cơ sở hạ tầng quan trọng cho chu kỳ thị trường tiếp theo. Động Lượng Giá Tăng LINK đã tăng khoảng 40% trong tháng qua, leo lên mức 23,70 USD tại thời điểm báo chí. Hiệu suất đó đã đưa Chainlink lên vị trí tiền mã hoá lớn thứ 11 theo vốn hóa thị trường, thúc đẩy đồn đoán rằng nó có thể đóng vai trò quan trọng nếu một thị trường tăng giá khác hình thành. Đối với các nhà phân tích tại Alphractal, thông điệp rất rõ ràng: trong khi các nhà giao dịch theo đuổi các động thái ngắn hạn, các nhà đầu tư lớn nhất đang âm thầm coi Chainlink là tài sản nền tảng cho tương lai của tài chính phi tập trung. Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc giao dịch. Coindoo.com không xác nhận hoặc khuyến nghị bất kỳ chiến lược đầu tư hoặc tiền mã hoá cụ thể nào. Luôn tiến hành nghiên cứu của riêng bạn và tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính được cấp phép trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Tác giả Alex là một nhà báo tài chính giàu kinh nghiệm và là người đam mê tiền mã hoá. Với hơn 8 năm kinh nghiệm đưa tin về các ngành công nghiệp tiền mã hoá, blockchain và fintech, anh am hiểu sâu sắc về thế giới tài sản kỹ thuật số phức tạp và luôn phát triển. Các bài viết sâu sắc và gợi mở suy nghĩ của anh cung cấp cho độc giả bức tranh rõ ràng về những phát triển và xu hướng mới nhất trên thị trường.
NEAR
NEAR$2.99+4.47%
ALEX Lab
ALEX$0.00533-4.48%
PlaysOut
PLAY$0.04606-5.12%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/04 13:03
Chia sẻ

Tin tức xu hướng

Thêm

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó