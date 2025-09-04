Giải thưởng Powerball Đạt 1,7 Tỷ Đô la—Giải thưởng Xổ số Lớn Thứ Ba Trong Lịch sử
Bài đăng Giải Xổ số Powerball Đạt 1,7 Tỷ Đô la—Giải Vé dự thưởng Lớn Thứ Ba Trong Lịch sử xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Topline Giải xổ số Powerball đã tăng lên 1,7 tỷ đô la—giải Vé dự thưởng lớn thứ ba mọi thời đại—sau khi không có vé nào trùng khớp với cả sáu con số được rút thăm vào tối thứ Tư, mặc dù người chiến thắng cuối cùng có thể sẽ nhận được khoản tiền thưởng nhỏ hơn nhiều sau khi tính đến thuế và các khoản khấu trừ khác. Giải xổ số Powerball đã tăng vọt lên 1,7 tỷ đô la sau khi rút thăm vào tối thứ Tư. Anadolu qua Getty Images Các Sự kiện Chính Sáu con số được rút thăm vào tối thứ Hai là 3, 16, 29, 61, 69 và Powerball đỏ 22. Nếu có người chiến thắng trong lần rút thăm tiếp theo, họ sẽ phải lựa chọn giữa việc nhận giải thưởng 1,7 tỷ đô la được chia thành 30 khoản thanh toán hàng năm hoặc giải thưởng tiền mặt một lần trị giá 770,3 triệu đô la. Nếu chọn thanh toán một lần, số tiền thắng sẽ giảm xuống còn khoảng 585,4 triệu đô la sau khi áp dụng khấu trừ liên bang bắt buộc 24%. Tùy thuộc vào thu nhập chịu thuế của họ, người chiến thắng có thể phải đối mặt với thuế suất biên liên bang cao tới 37%, điều này sẽ làm giảm tiền thắng của họ xuống còn 485,3 triệu đô la. Nếu người chiến thắng chọn phương thức trả góp, các khoản thanh toán hàng năm của họ khoảng 56,6 triệu đô la sẽ giảm xuống còn 35,6 triệu đô la nếu áp dụng thuế suất biên liên bang 37%. Người chiến thắng cũng có thể phải đối mặt với các khoản thuế bổ sung dựa trên tiểu bang cư trú của họ, vì một số tiểu bang, chẳng hạn như New York, đánh thuế tiền thắng xổ số với mức 10,9%, trong khi những tiểu bang khác, bao gồm Texas, Florida và California, thì không. Điều Cần Theo Dõi Lần rút thăm tiếp theo cho giải xổ số Powerball sẽ diễn ra vào tối thứ Bảy, và nếu một lần nữa không có người chiến thắng, giải thưởng có thể sẽ vượt qua giải thưởng lớn nhất của năm 2024. Lần rút thăm tiếp theo cho xổ số Mega Millions được lên lịch vào thứ Sáu, và số tiền giải thưởng hiện tại là 336 triệu đô la. Bối Cảnh Chính Người chiến thắng cuối cùng của Powerball sẽ nhận được giải Vé dự thưởng lớn nhất kể từ tháng 10 năm 2023, khi một người...
