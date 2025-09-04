Sự ủng hộ của cộng đồng XRP được ghi nhận trong chiến thắng mang tính bước ngoặt của Ripple trước SEC

Bài đăng về sự ủng hộ của cộng đồng XRP được ghi nhận trong chiến thắng mang tính bước ngoặt của Ripple trước SEC xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những người nắm giữ token XRP đã đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Ripple Labs giành chiến thắng trước SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ), một vụ kiện chính thức kết thúc vào tháng trước khi cả hai bên đồng ý rút đơn kháng cáo. SEC đã đệ đơn kiện Ripple vào năm 2020, cáo buộc công ty bán token XRP như chứng khoán không đăng ký. Vào tháng 7 năm 2023, trong vụ kiện của SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) chống lại Ripple, Thẩm phán Analisa Torres xác định rằng XRP không phải là chứng khoán về bản chất, và vụ án đã được giải quyết hoàn toàn vào tháng 8 năm nay. Deaton giải thích trên X rằng, mặc dù có hơn 2,000 bằng chứng được đệ trình, Thẩm phán Torres chỉ trích dẫn vài chục, bao gồm Bản khai của Người nắm giữ XRP, bản tóm tắt amicus của ông và các lập luận bằng miệng từ vụ LBRY. Ông nhận xét, "Không một người đáng tin cậy nào có thể tranh luận rằng Cộng đồng XRP không tạo ra sự khác biệt trong vụ án Ripple. Nếu họ làm vậy, họ hoặc là không biết sự thật hoặc cố tình nói dối." Deaton lập luận rằng ngay cả một người cũng có thể thay đổi kết quả của tình huống. Deaton lưu ý rằng việc tòa án công nhận các bản khai của người nắm giữ XRP và bản tóm tắt của ông đã xác nhận vai trò của tiếng nói cộng đồng trong quá trình pháp lý. Ông tuyên bố rằng nếu không có những trích dẫn đó, một số người có thể đã nghi ngờ liệu nỗ lực của họ có tác động thực sự nào không. Tuy nhiên, phán quyết tự nó đã chứng minh điều ngược lại, cho thấy hoạt động của Cộng đồng XRP thực sự đã ảnh hưởng đến lý luận của tòa án. Những quan sát của ông chỉ ra niềm tin ngày càng tăng rằng hành động tập thể có thể tác động đáng kể đến tiến trình của các vụ kiện crypto lớn. Vị luật sư thậm chí còn khẳng định, "Thường thì mọi người nói một người không thể tạo ra sự khác biệt. Tôi nói: một người có thể truyền cảm hứng cho nhiều người và cùng nhau, họ có thể tạo ra sự khác biệt." Một số thành viên cộng đồng X đồng ý với Deaton rằng Cộng đồng XRP đã giúp ảnh hưởng đến quyết định của thẩm phán. Một người dùng lưu ý rằng có ảnh hưởng thực sự khi một nhóm lớn tham gia...