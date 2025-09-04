2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
ChainUp Được Vinh Danh Là Ứng Viên Chung Kết Kép Tại Giải Thưởng Quy Định Khu Vực Châu Á-Thái Bình Dương ALB Của Thomson Reuters 2025

ChainUp Được Vinh Danh Là Ứng Viên Chung Kết Kép Tại Giải Thưởng Quy Định Khu Vực Châu Á-Thái Bình Dương ALB Của Thomson Reuters 2025

Bài đăng ChainUp Được Đề Cử Hai Hạng Mục tại Giải thưởng Quy định Toàn Á của Thomson Reuters ALB 2025 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. SINGAPORE, ngày 4 tháng 9, 2025 /PRNewswire/ — ChainUp, nhà cung cấp giải pháp tài sản kỹ thuật số toàn cầu, đã được đề cử vào danh sách chung kết trong hai hạng mục tại Giải thưởng Quy định Toàn Á của Asian Legal Business (ALB) 2025. Sự công nhận này, được trao bởi Thomson Reuters, nhấn mạnh vai trò của công ty trong một ngành đang phát triển nhanh chóng, nơi công nghệ mạnh mẽ là yêu cầu cốt lõi cho việc tuân thủ quy định. Các đề cử của ChainUp là cho Đội ngũ Tuân thủ Nhà cung cấp Dịch vụ Tài sản Ảo (VASP) của Năm và Nhà cung cấp Giải pháp Giám sát Giao dịch của Năm. Các đề cử phản ánh cam kết của công ty trong việc cung cấp cơ sở hạ tầng quan trọng giải quyết những thách thức tuân thủ cấp bách nhất mà hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số đang phải đối mặt. "Không gian tài sản kỹ thuật số đang ở điểm chuyển mình quan trọng, và việc trở thành ứng cử viên cho giải thưởng được Thomson Reuters hậu thuẫn xác nhận trọng tâm chiến lược của chúng tôi về bảo mật và tuân thủ cấp độ tổ chức," Sailor Zhong, Nhà sáng lập & CEO của ChainUp cho biết. "Các giải pháp của chúng tôi được thiết kế để trao quyền cho doanh nghiệp với các công cụ cần thiết để điều hướng các yêu cầu đang phát triển, từ sàng lọc trừng phạt đến chống tội phạm tài chính, cho phép họ hoạt động với sự rõ ràng và chính trực. Sự công nhận này thuộc về đội ngũ của chúng tôi và sự cống hiến của họ trong việc xây dựng công nghệ nền tảng hỗ trợ giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của ngành." Giải thưởng Quy định Toàn Á của ALB được đánh giá bởi một hội đồng độc lập gồm các lãnh đạo cấp cao trong ngành luật. Người chiến thắng sẽ được công bố tại một buổi lễ vào ngày 18 tháng 9, 2025, tại Singapore. Về ChainUp ChainUp, nhà cung cấp giải pháp tài sản kỹ thuật số hàng đầu toàn cầu, trao quyền cho doanh nghiệp để điều hướng qua sự phức tạp của hệ sinh thái đang phát triển này. Được thành lập vào năm 2017 và có trụ sở tại Singapore, ChainUp phục vụ nhiều khách hàng đa dạng, từ các công ty Web3 đến các tổ chức tài chính đã được thiết lập. Bộ giải pháp toàn diện của ChainUp bao gồm giải pháp sàn giao dịch tiền mã hóa, dịch vụ thanh khoản, dịch vụ lưu ký, dịch vụ ví MPC, công cụ phân tích theo dõi tiền mã hóa KYT, token hóa tài sản, quản lý tài sản tiền mã hóa, và cơ sở hạ tầng Web3 như khai thác, staking, và các API blockchain. Để biết thêm thông tin, truy cập: https://www.chainup.com/. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm:...
Moonveil
MORE$0.0302-17.44%
BRC20.COM
COM$0.011197+3.07%
Core DAO
CORE$0.3729-0.79%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/04 15:43
Chia sẻ
Công ty Chiến lược TON Công bố Kế hoạch Mua lại Cổ phiếu Trị giá 250 Triệu Đô la để Tăng cường Holdings

Công ty Chiến lược TON Công bố Kế hoạch Mua lại Cổ phiếu Trị giá 250 Triệu Đô la để Tăng cường Holdings

Bài đăng Công ty TON Strategy công bố kế hoạch Mua lại cổ phiếu trị giá 250 triệu USD để tăng cường Holdings xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Công ty TON Strategy đã phê duyệt kế hoạch Mua lại 250 triệu USD cổ phiếu của mình. Kế hoạch này nhằm cải thiện bảng cân đối kế toán của Toncoin holdings. TON Strategy nhắm đến giá trị cổ đông với kế hoạch Mua lại 250 triệu USD Trong một thông cáo báo chí gần đây, Công ty TON Strategy (trước đây là Verb Technology) đã thông báo rằng hội đồng quản trị của họ đã phê duyệt kế hoạch Mua lại cổ phiếu trị giá 250 triệu USD. Điều này sẽ được thực hiện thông qua các giao dịch thị trường mở hoặc các phương pháp thay thế được cho phép theo luật chứng khoán. Công ty không bắt buộc phải mua một số lượng cổ phiếu cố định. Tuy nhiên, các yếu tố như điều kiện thị trường, Tính thanh khoản và giá cổ phiếu sẽ ảnh hưởng đến quyết định. Chủ tịch điều hành Manuel Stotz giải thích rằng Chiến lược này được thiết kế để mang lại cho công ty sự linh hoạt trong phân bổ vốn. Nếu cổ phiếu giao dịch ở mức chiết khấu so với giá trị Tài sản ròng (NAV), công ty có thể theo đuổi việc Mua lại. Mặt khác, nếu cổ phiếu giao dịch ở mức cao hơn, TON Strategy có thể phát hành cổ phiếu để mua thêm Toncoin. "Tùy thuộc vào điều kiện thị trường, cùng với các yếu tố Khác, nếu cổ phiếu giao dịch ở mức cao hơn NAV, công ty có thể xem xét phát hành cổ phiếu để mua TON. Ngược lại, công ty có thể xem xét mua lại cổ phiếu của mình nếu nó giao dịch ở mức thấp hơn NAV. Chương trình mua lại cung cấp cho chúng tôi một công cụ để có thể làm được điều đó," Stotz nói. Việc ra mắt chương trình Mua lại diễn ra sau khi công ty gần đây đổi thương hiệu và chuyển mã giao dịch sang TONX trên thị trường vốn Nasdaq. Trước đây hoạt động với tên Verb Technology, công ty đã hoàn toàn áp dụng chiến lược kho bạc tài sản kỹ thuật số tập trung vào Toncoin. Như CoinGape đã báo cáo trước đó, TON Strategy đã tiết lộ holdings trị giá 780 triệu USD. Nó bao gồm 713 triệu USD bằng Toncoin và 67 triệu USD tiền mặt. Danh mục đầu tư này đặt mình là một trong những Người dùng tổ chức hỗ trợ Hệ sinh thái TON nổi bật nhất. Hiệu suất cổ phiếu TONX và Toncoin Theo dữ liệu của Yahoo Finance, ...
TONCOIN
TON$2.695-0.70%
BRC20.COM
COM$0.011197+3.07%
67COIN
67$0.0011513+29.46%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/04 15:31
Chia sẻ
Mega Ethereum Bull Tom Lee Tiết Lộ "Giá Trị Hợp Lý" Của ETH!

Mega Ethereum Bull Tom Lee Tiết Lộ "Giá Trị Hợp Lý" Của ETH!

Đối tác sáng lập Fundstrat và nhà chiến lược thị trường nổi tiếng Tom Lee đã đưa ra đánh giá đáng chú ý về giá trị tiềm năng của Ethereum (ETH). Theo Lee, nếu một nửa khối lượng xử lý thanh toán của hệ thống ngân hàng hiện tại được chuyển sang blockchain, giá ETH có thể đạt 60 nghìn đô la. Điều này có nghĩa là khoảng 18 lần mức hiện tại. Trong phân tích của mình, Lee coi Ethereum vừa là cơ sở hạ tầng thanh toán vừa là [...] Nguồn: Bitcoinsistemi.com
Union
U$0.010212+6.86%
TOMCoin
TOM$0.00024+0.84%
BRC20.COM
COM$0.011197+3.07%
Chia sẻ
Coinstats2025/09/04 15:25
Chia sẻ
Cổ phiếu Bitcoin Mỹ tăng vọt rồi giảm mạnh trong ngày ra mắt trên Nasdaq

Cổ phiếu Bitcoin Mỹ tăng vọt rồi giảm mạnh trong ngày ra mắt trên Nasdaq

Bài đăng Cổ phiếu American Bitcoin tăng vọt rồi giảm mạnh trong ngày ra mắt Nasdaq xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cổ phiếu của American Bitcoin Corp. biến động mạnh trong ngày ra mắt Nasdaq, tăng hơn 90% trước khi mất phần lớn lợi nhuận và đóng cửa phiên giao dịch chỉ tăng 16,5%. Tóm tắt Cổ phiếu American Bitcoin tăng lên $13,20 trong giao dịch đầu ngày trước khi giảm 49% xuống $6,72 và đóng cửa ở mức $8,05, tăng 16,5%. Ngày ra mắt đã định giá công ty khai thác Bitcoin liên quan đến Trump ở mức $5B, với 2,443 BTC trị giá $273M trong dự trữ. Nasdaq đã dừng giao dịch năm lần do biến động mạnh, mặc dù cổ phiếu đã tăng thêm 5% sau giờ giao dịch chính thức. American Bitcoin Corp., một công ty khai thác và tích lũy Bitcoin được hậu thuẫn bởi Eric và Donald Trump Jr., đã có màn ra mắt đầy biến động trên Nasdaq, tăng vọt 91% trước khi giảm một nửa trong phiên giao dịch đầu tiên. Cổ phiếu đóng cửa ở mức $8,05 vào ngày 3/9/2025, theo dữ liệu từ Yahoo Finance. Ngày giao dịch đầu tiên đầy biến động của cổ phiếu American Bitcoin Cổ phần mở cửa quanh mức $6,90, tăng lên đỉnh điểm $13,20, và sau đó giảm xuống $6,72 trước khi đóng cửa ở mức $8,05, tăng 16,5% trong ngày. Giao dịch sau giờ chính thức đã thêm 5%, đưa cổ phiếu lên $8,45. Giao dịch đã bị dừng năm lần do biến động giá mạnh. Ngày ra mắt đã định giá công ty ở mức khoảng $5 tỷ, với kho dự trữ 2,443 Bitcoin (BTC) trị giá khoảng $273 triệu. Việc niêm yết được hoàn thành thông qua sáp nhập ngược toàn bộ cổ phiếu với Gryphon Digital Mining (Nasdaq: GRYP), một con đường nhanh hơn so với IPO truyền thống. Các cổ đông của Gryphon đã phê duyệt thỏa thuận vào cuối tháng 8, để lại cho Hut 8 Corp. sở hữu 80% và anh em nhà Trump sở hữu tổng cộng 20% cổ phần. Chiến lược thị trường và kế hoạch gây quỹ Sau khi ra mắt, công ty đã công bố chào bán thị trường lên đến $2,1 tỷ cổ phiếu Loại A. Số tiền thu được sẽ dùng để mua thêm Bitcoin, thiết bị khai thác ASIC mới và hoạt động chung, phản ánh chiến lược kho bạc của Strategy về việc kết hợp hoạt động kinh doanh với tích lũy Bitcoin. Eric Trump gọi việc niêm yết là "lịch sử...
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.494-1.13%
Bitcoin
BTC$121,208.22-0.13%
BRC20.COM
COM$0.011197+3.07%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/04 15:20
Chia sẻ
AI Agent sẽ là người dùng stablecoin hàng đầu: Galaxy's Novogratz

AI Agent sẽ là người dùng stablecoin hàng đầu: Galaxy's Novogratz

Bài đăng AI Agent sẽ là người dùng stablecoin hàng đầu: Novogratz của Galaxy xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. CEO Galaxy Digital Mike Novogratz cho biết rằng AI Agent sẽ sớm trở thành người dùng hàng đầu của stablecoin. Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg được công bố vào thứ Tư, Novogratz nói rằng "trong tương lai không xa, người dùng lớn nhất của stablecoin sẽ là AI." Ông cho biết ông kỳ vọng người dùng sẽ có thể yêu cầu AI mua hàng tạp hóa và để nó độc lập thực hiện các giao dịch cần thiết: "Đại lý tạp hóa của bạn, người biết bạn thích ăn gì, biết bạn đang ăn kiêng hay không, sẽ tìm ra nên mua tạp hóa gì và từ đâu." AI Agent là các chương trình phần mềm tự động có thể nhận thức môi trường của chúng, đưa ra quyết định và thực hiện hành động để đạt được mục tiêu mà không cần sự can thiệp liên tục của con người. Tính năng chính phân biệt các hệ thống này với hầu hết các hệ thống AI hiện tại là mức độ độc lập cao hơn của chúng. Novogratz nhấn mạnh rằng một đại lý như vậy sẽ không "gửi hướng dẫn chuyển tiền hoặc Venmo" và thay vào đó sẽ dựa vào các giao dịch stablecoin. Ông nói rằng ông không biết liệu các hệ thống như vậy sẽ được triển khai trong một hay năm năm, nhưng ông kỳ vọng chúng ta sẽ "chứng kiến sự bùng nổ của các giao dịch stablecoin." Michael Novogratz. Nguồn: Wikimedia Liên quan: Bitcoin 1 triệu đô la vào năm 2026 sẽ báo hiệu rắc rối: Mike Novogratz của Galaxy Stablecoin đang trên đà phát triển Nhận xét của Novogratz theo sau các báo cáo cho thấy việc áp dụng stablecoin trong thanh toán đang tăng trưởng đáng kể. Báo cáo đầu tháng 6 cho biết có ít nhất bốn công ty công nghệ, bao gồm Apple, X, Airbnb và Google, đang khám phá stablecoin như một phương tiện để giảm phí và cải thiện thanh toán xuyên biên giới. Tháng trước, gã khổng lồ tạp hóa toàn cầu Spar đã công bố hỗ trợ thanh toán bằng stablecoin và tiền điện tử tại các cửa hàng của mình trên khắp Thụy Sĩ. Vào giữa tháng 6, gã khổng lồ thương mại điện tử Shopify đã triển khai quyền truy cập sớm vào thanh toán stablecoin bằng USDC của Circle với sự hợp tác của sàn giao dịch lớn của Mỹ là Coinbase. Vào cuối tháng 7, công ty thanh toán...
Sunrise Layer
RISE$0.010141-1.36%
USDCoin
USDC$0.9996-0.01%
CROSS
CROSS$0.20643-3.55%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/04 15:19
Chia sẻ
Tiết lộ Tiền mã hóa gốc thú vị của Syndicate trong tháng này

Tiết lộ Tiền mã hóa gốc thú vị của Syndicate trong tháng này

Bài đăng Tiết lộ Tiền mã hóa Gốc thú vị của Syndicate trong tháng này đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ra mắt Token SYND: Tiết lộ Tiền mã hóa Gốc thú vị của Syndicate trong tháng này Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Ra mắt Token SYND: Tiết lộ Tiền mã hóa Gốc thú vị của Syndicate trong tháng này Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/syndicate-synd-token-launch/
TokenFi
TOKEN$0.01232+1.39%
BRC20.COM
COM$0.011197+3.07%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/04 15:11
Chia sẻ
Công ty Bitcoin Treasury được hỗ trợ bởi anh em sinh đôi Winklevoss thông báo về IPO sắp diễn ra

Công ty Bitcoin Treasury được hỗ trợ bởi anh em sinh đôi Winklevoss thông báo về IPO sắp diễn ra

Bài đăng Bitcoin Treasury Firm Supported By Winklevoss Twins Announces Upcoming IPO xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Treasury Firm Supported By Winklevoss Twins Announces Upcoming IPO | Bitcoinist.com Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Ronaldo là một người đam mê tiền mã hoá dày dạn kinh nghiệm với hơn bốn năm trong lĩnh vực này. Anh ấy đam mê khám phá thế giới rộng lớn và năng động của tài chính phi tập trung (DeFi) và các ứng dụng thực tế của nó để đạt được chủ quyền kinh tế. Ronaldo luôn tìm cách mở rộng kiến thức và chuyên môn của mình trong không gian DeFi, vì anh tin rằng nó có tiềm năng to lớn trong việc chuyển đổi bối cảnh tài chính truyền thống. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm cá nhân hoặc Cookie Policy của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/bitcoin-treasury-firm-winklevoss-twins-announce-ipo/
DeFi
DEFI$0.001659-4.10%
BRC20.COM
COM$0.011197+3.07%
Sign
SIGN$0.06142-0.80%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/04 14:52
Chia sẻ
Naomi Osaka Lọt Vào Bán Kết Grand Slam Đầu Tiên Với Tư Cách Là Một Người Mẹ

Naomi Osaka Lọt Vào Bán Kết Grand Slam Đầu Tiên Với Tư Cách Là Một Người Mẹ

Bài đăng Naomi Osaka Đạt Bán kết Grand Slam Đầu tiên Với Tư cách Là Một Người Mẹ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. NEW YORK, NEW YORK – NGÀY 03 THÁNG 9: Naomi Osaka của Nhật Bản thi đấu với Karolina Muchova của Cộng hòa Séc trong trận tứ kết vào Ngày 11 của US Open tại Trung tâm Tennis Quốc gia Billie Jean King USTA vào ngày 03 tháng 9 năm 2025 tại New York City (Ảnh của Robert Prange/Getty Images) Getty Images Nhà vô địch bốn giải major Naomi Osaka cho biết "trọng số đã được gỡ bỏ khỏi vai tôi" sau khi cô đạt được bán kết Grand Slam đầu tiên với tư cách là một người mẹ tại U.S. Open. Chiến thắng 6-4, 7-6(3) trước hạt giống số 11 người Séc Karolina Muchova trong trận tứ kết hôm thứ Tư đã đưa nhà vô địch U.S. Open hai lần Osaka đến bán kết thứ ba tại New York và là lần thứ năm tại một giải major. Tay vợt 27 tuổi, người đã nghỉ thai sản dài sau khi sinh con gái Shai vào năm 2023, đã gặp khó khăn về sự ổn định sau khi trở lại WTA Tour mùa giải trước. Nhưng mùa này, cô đã tìm thấy phong độ mới rực rỡ. Osaka đã vào chung kết ASB Classic tại Auckland vào đầu năm 2025 và chung kết Canadian Open tại Montreal vào tháng trước, chỉ vài ngày trước U.S. Open. "Tôi thực sự được truyền cảm hứng bởi tất cả các bà mẹ trên tour," Osaka nói sau trận đấu. "Nhưng tôi cũng có cảm giác như mình không làm đủ tốt hoặc đang bị bỏ lại phía sau. "Và tôi nghĩ khi tất cả các bà mẹ trở lại và họ đã làm tốt ngay từ đầu, tôi có cảm giác như có điều gì đó không ổn với mình. Tôi biết rằng Belinda [Bencic] đã vào bán kết Wimbledon, vì vậy tôi thực sự cảm thấy như mình đang thua trong một cuộc đua theo một cách kỳ lạ nào đó. "Vì vậy, đúng vậy, điều đó đã ở trong tâm trí tôi, nhưng bây giờ tôi ở đây và tôi cảm thấy như một trọng số đã được gỡ bỏ khỏi vai tôi." Tiếp theo: Naomi Osaka vs Amanda Anisimova Loại Muchova, người...
MemeCore
M$2.09405+1.58%
Union
U$0.010212+6.86%
Waltonchain Autonomy
WTA$0.0001008--%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/04 14:51
Chia sẻ
Điều hướng NFT và Luật Sở hữu Trí tuệ

Điều hướng NFT và Luật Sở hữu Trí tuệ

Bài đăng Điều hướng NFT và Luật Sở hữu Trí tuệ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Law and Ledger là một phân đoạn tin tức tập trung vào tin tức pháp lý về tiền điện tử, được mang đến cho bạn bởi Kelman Law - Một công ty luật tập trung vào thương mại tài sản kỹ thuật số. Bài xã luận sau đây được viết bởi Alex Forehand và Michael Handelsman cho Kelman.Law. NFT, Sở hữu Trí tuệ, và Những Thách thức Pháp lý của Tài sản được Tạo ra bởi AI Khi Non-fungible Token (NFT) [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/navigating-nfts-and-intellectual-property-law/
ALEX Lab
ALEX$0.00533-4.48%
BRC20.COM
COM$0.011197+3.07%
Sleepless AI
AI$0.1199-0.58%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/04 14:07
Chia sẻ
Quỹ hưu trí 500 tỷ đô la của California bị chia rẽ về việc tiếp xúc với Bitcoin

Quỹ hưu trí 500 tỷ đô la của California bị chia rẽ về việc tiếp xúc với Bitcoin

Các ứng cử viên đã chia rẽ về crypto, mặc dù quỹ có 410,596 cổ phần trong Chiến lược, trị giá $166M, cung cấp khả năng tiếp xúc đáng kể với Bitcoin.
FUND
FUND$0.0197--%
Chia sẻ
Coinstats2025/09/04 14:00
Chia sẻ

Tin tức xu hướng

Thêm

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó