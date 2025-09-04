AI Agent sẽ là người dùng stablecoin hàng đầu: Galaxy's Novogratz

Bài đăng AI Agent sẽ là người dùng stablecoin hàng đầu: Novogratz của Galaxy xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. CEO Galaxy Digital Mike Novogratz cho biết rằng AI Agent sẽ sớm trở thành người dùng hàng đầu của stablecoin. Trong một cuộc phỏng vấn với Bloomberg được công bố vào thứ Tư, Novogratz nói rằng "trong tương lai không xa, người dùng lớn nhất của stablecoin sẽ là AI." Ông cho biết ông kỳ vọng người dùng sẽ có thể yêu cầu AI mua hàng tạp hóa và để nó độc lập thực hiện các giao dịch cần thiết: "Đại lý tạp hóa của bạn, người biết bạn thích ăn gì, biết bạn đang ăn kiêng hay không, sẽ tìm ra nên mua tạp hóa gì và từ đâu." AI Agent là các chương trình phần mềm tự động có thể nhận thức môi trường của chúng, đưa ra quyết định và thực hiện hành động để đạt được mục tiêu mà không cần sự can thiệp liên tục của con người. Tính năng chính phân biệt các hệ thống này với hầu hết các hệ thống AI hiện tại là mức độ độc lập cao hơn của chúng. Novogratz nhấn mạnh rằng một đại lý như vậy sẽ không "gửi hướng dẫn chuyển tiền hoặc Venmo" và thay vào đó sẽ dựa vào các giao dịch stablecoin. Ông nói rằng ông không biết liệu các hệ thống như vậy sẽ được triển khai trong một hay năm năm, nhưng ông kỳ vọng chúng ta sẽ "chứng kiến sự bùng nổ của các giao dịch stablecoin." Michael Novogratz. Nguồn: Wikimedia Liên quan: Bitcoin 1 triệu đô la vào năm 2026 sẽ báo hiệu rắc rối: Mike Novogratz của Galaxy Stablecoin đang trên đà phát triển Nhận xét của Novogratz theo sau các báo cáo cho thấy việc áp dụng stablecoin trong thanh toán đang tăng trưởng đáng kể. Báo cáo đầu tháng 6 cho biết có ít nhất bốn công ty công nghệ, bao gồm Apple, X, Airbnb và Google, đang khám phá stablecoin như một phương tiện để giảm phí và cải thiện thanh toán xuyên biên giới. Tháng trước, gã khổng lồ tạp hóa toàn cầu Spar đã công bố hỗ trợ thanh toán bằng stablecoin và tiền điện tử tại các cửa hàng của mình trên khắp Thụy Sĩ. Vào giữa tháng 6, gã khổng lồ thương mại điện tử Shopify đã triển khai quyền truy cập sớm vào thanh toán stablecoin bằng USDC của Circle với sự hợp tác của sàn giao dịch lớn của Mỹ là Coinbase. Vào cuối tháng 7, công ty thanh toán...