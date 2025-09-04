Cổ phiếu Bitcoin Mỹ tăng vọt rồi giảm mạnh trong ngày ra mắt trên Nasdaq
Bài đăng Cổ phiếu American Bitcoin tăng vọt rồi giảm mạnh trong ngày ra mắt Nasdaq xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cổ phiếu của American Bitcoin Corp. biến động mạnh trong ngày ra mắt Nasdaq, tăng hơn 90% trước khi mất phần lớn lợi nhuận và đóng cửa phiên giao dịch chỉ tăng 16,5%. Tóm tắt Cổ phiếu American Bitcoin tăng lên $13,20 trong giao dịch đầu ngày trước khi giảm 49% xuống $6,72 và đóng cửa ở mức $8,05, tăng 16,5%. Ngày ra mắt đã định giá công ty khai thác Bitcoin liên quan đến Trump ở mức $5B, với 2,443 BTC trị giá $273M trong dự trữ. Nasdaq đã dừng giao dịch năm lần do biến động mạnh, mặc dù cổ phiếu đã tăng thêm 5% sau giờ giao dịch chính thức. American Bitcoin Corp., một công ty khai thác và tích lũy Bitcoin được hậu thuẫn bởi Eric và Donald Trump Jr., đã có màn ra mắt đầy biến động trên Nasdaq, tăng vọt 91% trước khi giảm một nửa trong phiên giao dịch đầu tiên. Cổ phiếu đóng cửa ở mức $8,05 vào ngày 3/9/2025, theo dữ liệu từ Yahoo Finance. Ngày giao dịch đầu tiên đầy biến động của cổ phiếu American Bitcoin Cổ phần mở cửa quanh mức $6,90, tăng lên đỉnh điểm $13,20, và sau đó giảm xuống $6,72 trước khi đóng cửa ở mức $8,05, tăng 16,5% trong ngày. Giao dịch sau giờ chính thức đã thêm 5%, đưa cổ phiếu lên $8,45. Giao dịch đã bị dừng năm lần do biến động giá mạnh. Ngày ra mắt đã định giá công ty ở mức khoảng $5 tỷ, với kho dự trữ 2,443 Bitcoin (BTC) trị giá khoảng $273 triệu. Việc niêm yết được hoàn thành thông qua sáp nhập ngược toàn bộ cổ phiếu với Gryphon Digital Mining (Nasdaq: GRYP), một con đường nhanh hơn so với IPO truyền thống. Các cổ đông của Gryphon đã phê duyệt thỏa thuận vào cuối tháng 8, để lại cho Hut 8 Corp. sở hữu 80% và anh em nhà Trump sở hữu tổng cộng 20% cổ phần. Chiến lược thị trường và kế hoạch gây quỹ Sau khi ra mắt, công ty đã công bố chào bán thị trường lên đến $2,1 tỷ cổ phiếu Loại A. Số tiền thu được sẽ dùng để mua thêm Bitcoin, thiết bị khai thác ASIC mới và hoạt động chung, phản ánh chiến lược kho bạc của Strategy về việc kết hợp hoạt động kinh doanh với tích lũy Bitcoin. Eric Trump gọi việc niêm yết là "lịch sử...
