$375,000 Bitcoin? Chuyên gia thị trường nói rằng nó gần hơn bạn nghĩ
Jake Simmons, một nhà báo chuyên về tiền mã hoá, đã đam mê Bitcoin từ năm 2016 khi anh lần đầu tiên biết đến nó. Thông qua công việc chuyên sâu với NewsBTC.com và Bitcoinist.com, Jake đã trở thành một tiếng nói đáng tin cậy trong cộng đồng tiền mã hoá, hướng dẫn cả người mới và những người đam mê lâu năm hướng tới sự hiểu biết sâu sắc hơn về lĩnh vực năng động này. Sứ mệnh của anh đơn giản nhưng sâu sắc: giải mã Bitcoin và tiền mã hoá và làm cho chúng dễ tiếp cận với tất cả mọi người. Với sự nghiệp chuyên nghiệp trong lĩnh vực Bitcoin và tiền mã hoá bắt đầu ngay sau khi tốt nghiệp với bằng Hệ thống Thông tin vào năm 2017, Jake đã đắm mình trong ngành công nghiệp này. Jake gia nhập NewsBTC Group vào cuối năm 2022. Nền tảng giáo dục của anh cung cấp cho anh kỹ năng kỹ thuật và phân tích cần thiết để phân tích các chủ đề phức tạp và trình bày chúng theo định dạng dễ hiểu. Cho dù bạn là một độc giả bình thường tò mò về Bitcoin hay một nhà đầu tư đang tìm cách điều hướng các xu hướng thị trường mới nhất, những hiểu biết của Jake cung cấp những góc nhìn giá trị giúp thu hẹp khoảng cách giữa công nghệ phức tạp và việc sử dụng hàng ngày. Jake không chỉ là một phóng viên về xu hướng công nghệ; anh là một người tin tưởng mạnh mẽ vào tiềm năng chuyển đổi của Bitcoin so với tiền tệ fiat truyền thống. Đối với anh, hệ thống tài chính hiện tại đang ở bờ vực của sự hỗn loạn, được thúc đẩy bởi các hành động không kiểm soát của chính phủ và các chính sách kinh tế Keynesian có khiếm khuyết. Dựa trên các nguyên tắc của trường phái kinh tế Áo, Jake xem Bitcoin không chỉ đơn thuần là một tài sản kỹ thuật số mà còn là một bước quan trọng hướng tới việc sửa chữa một hệ thống tiền tệ đang thất bại. Quan điểm tự do của anh củng cố lập trường của anh rằng giống như nhà thờ đã tách khỏi nhà nước, tiền cũng nên được giải phóng khỏi sự kiểm soát của chính phủ. Đối với Jake, Bitcoin đại diện cho nhiều hơn chỉ là một khoản đầu tư; đó là một cuộc cách mạng hòa bình. Anh hình dung một tương lai nơi Bitcoin thúc đẩy một khuôn khổ tài chính bền vững và có trách nhiệm cho các thế hệ tương lai.
$0.0302
-17.44%
COM
$0.011197
+3.07%
MISSION
$0.00000997
-5.13%
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 17:10
Các công ty nắm giữ Bitcoin giảm 75% so với đỉnh điểm
Bài đăng Các Công ty Quỹ Bitcoin Hiện Giảm 75% so với Đỉnh điểm xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cổ phiếu quỹ Bitcoin lao dốc Những lý do chính đằng sau sự sụt giảm mạnh Theo dữ liệu được cung cấp bởi André Dragosch, Giám đốc nghiên cứu châu Âu tại Bitwise, cổ phiếu của các công ty quỹ Bitcoin (BTC) hiện đã sụp đổ tới 75% so với đỉnh điểm vào cuối tháng 6. Nhà phân tích không loại trừ khả năng đây có thể là đỉnh, nhưng ông cũng không loại trừ rằng đây có thể trở thành cơ hội mua vào. Cổ phiếu quỹ Bitcoin lao dốc Cổ phiếu của Metaplanet (MTPLF) hiện đã sụp đổ khoảng 62% so với mức cao nhất mọi thời đại là 1,930 yên Nhật đạt được vào tháng 6. Hiện tại đây là công ty quỹ Bitcoin lớn thứ sáu xét về tổng tài sản nắm giữ. Strategy, "con khỉ đột 900 pound" trong đầu tư quỹ Bitcoin, cũng đã chịu sự sụt giảm cổ phiếu mạnh 28% so với đỉnh địa phương vào tháng 7 là 458 đô la, giảm khiêm tốn 10%. Bạn Cũng Có Thể Thích Điều tương tự cũng áp dụng cho các công ty nhỏ hơn như Blockchain Group SA (ALCPB). Những lý do chính đằng sau sự sụt giảm mạnh Sự lao dốc mạnh mẽ trong cổ phiếu của các công ty quỹ Bitcoin chủ yếu do hoạt động mua vào của tổ chức giảm đáng kể cũng như những lo ngại dai dẳng về phí bảo hiểm bị thổi phồng so với giá trị tài sản ròng (NAV). Vẫn còn phải chờ xem liệu các công ty quỹ Bitcoin có thể khôi phục sức mạnh của họ hay không. Nguồn: https://u.today/bitcoin-treasury-companies-now-down-75-from-peak
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 17:01
Tìm kiếm Meme coin tăng vọt – Liệu một đợt bùng nổ khác có sắp xảy ra?
Bài đăng Tìm kiếm Meme coin tăng vọt – Liệu một đợt bùng nổ khác có sắp diễn ra? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Các nhà giao dịch bán lẻ đang dần tìm lại sở thích của họ đối với Meme coin. Dữ liệu mới từ Google Trends cho thấy lượng tìm kiếm cho thuật ngữ "memecoin" đã tăng lên 57, mức cao nhất trong nhiều tháng. Mặc dù con số này vẫn thấp hơn nhiều so với đỉnh điểm 100 vào tháng Một trong cơn sốt token TRUMP, sự gia tăng này cho thấy sự trở lại thận trọng của sự tò mò từ nhà đầu tư bán lẻ. Từ cơn sốt đến sự tò mò có chừng mực Không giống như khởi đầu bùng nổ của năm 2025, khi Meme coin thống trị các tiêu đề và nguồn cấp dữ liệu xã hội, sự hồi sinh ngày nay có vẻ kiềm chế hơn. Những người có ảnh hưởng và các nhân vật Twitter Crypto chưa quay trở lại với việc quảng bá không ngừng nghỉ đặc trưng của chu kỳ trước. Một số nhà phân tích cho rằng bối cảnh yên tĩnh hơn này có thể đặt nền móng cho một thị trường lành mạnh hơn, ít bị thúc đẩy bởi sự phóng đại. Tại sao điều này quan trọng Xu hướng tìm kiếm thường là chỉ báo hàng đầu về sự tham gia của nhà đầu tư bán lẻ vào crypto. Sự quan tâm ngày càng tăng đối với Meme coin có thể lan sang thị trường altcoin rộng lớn hơn, nhưng cơn sốt không kiểm soát trong lịch sử thường kết thúc bằng sự sụt giảm mạnh. Tốc độ tăng trưởng tìm kiếm ôn hòa ngày nay có thể cho thấy lần này, sự tham gia có thể bền vững hơn. Cơ sở hạ tầng mạnh mẽ hơn cho các nhà đầu cơ Điều phân biệt chu kỳ hiện tại với các đợt sóng trước đây là hệ sinh thái xung quanh Meme coin. Launchpad, công cụ giao dịch tự động và nền tảng quản lý thanh khoản hiện cung cấp cho người tham gia những cách tham gia có cấu trúc hơn. Điều đó không loại bỏ rủi ro — nhiều dự án vẫn sụp đổ nhanh chóng — nhưng nó cho thấy một thị trường đang trưởng thành ngay cả ở những góc đầu cơ nhất. Triển vọng Liệu sự gia tăng khiêm tốn về sự tò mò này có biến thành một cơn sốt khác hay không sẽ phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố xúc tác. Hiện tại, Meme coin vẫn là một canh bạc đầu cơ, nhưng là một canh bạc tiếp tục thu hút trí tưởng tượng của các nhà giao dịch bán lẻ — ngay cả khi ánh đèn sân khấu không sáng như hồi đầu năm. Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc giao dịch. Coindoo.com không...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 16:39
Cơ hội hiếm có cho các nhà đầu tư
Bài đăng Một Cơ hội Hiếm có Cho Nhà đầu tư xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tín hiệu Mua Bitcoin Quan trọng Xuất hiện: Một Cơ hội Hiếm có Cho Nhà đầu tư Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Tiền mã hóa Tín hiệu Mua Bitcoin Quan trọng Xuất hiện: Một Cơ hội Hiếm có Cho Nhà đầu tư Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-buy-signal-rare/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 16:38
Chiến lược AI của Trung Quốc hoàn toàn khác với Mỹ và đó có thể là điểm mấu chốt
Bài đăng "Chiến lược AI của Trung Quốc hoàn toàn khác với Mỹ và đó có thể là điểm mấu chốt" xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Mỹ đang đổ hàng tỷ đô la và tiêu tốn nguồn năng lượng khổng lồ trong cuộc chạy đua vũ trang để thống trị trí tuệ nhân tạo trước khi Trung Quốc đạt được điều đó. Mục tiêu của Washington là xây dựng trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) đủ mạnh để vượt trội hơn con người, và chính quyền Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng AI sẽ hoàn toàn đảo lộn trật tự toàn cầu khi chúng ta không thể tránh khỏi việc rơi vào một thế giới đen tối. Nhưng Trung Quốc không theo đuổi viễn cảnh đó. Bạn thấy đấy, Chủ tịch Tập Cận Bình đã yêu cầu các công ty công nghệ Trung Quốc như DeepSeek phải thực tế và xây dựng các công cụ hoạt động ngay bây giờ. Tập muốn phần mềm giúp nông dân trồng lúa tốt hơn và giúp cảnh sát phản ứng nhanh hơn. Theo Tập, mục tiêu cuối cùng của Bắc Kinh là các hệ thống thông minh giúp cuộc sống hiệu quả hơn và có thể được xuất khẩu khắp nơi. Trung Quốc tài trợ cho AI thực tế trong khi Mỹ đổ tiền vào AGI Tập không nói nhiều về AGI trong những năm gần đây. Thay vào đó, ông muốn các công ty công nghệ ở Trung Quốc phát triển các hệ thống "định hướng ứng dụng". Báo cáo chính quyền địa phương cho thấy các mô hình ngôn ngữ Trung Quốc tương tự như ChatGPT đang chấm điểm bài thi, cải thiện độ chính xác dự báo thời tiết, điều phối đội ngũ cấp cứu và tư vấn cho nông dân về luân canh cây trồng. Tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, các bác sĩ hiện đang làm việc cùng với đồng nghiệp AI ảo cung cấp thông tin y tế cập nhật. Robot đang thực hiện kiểm tra dệt may và dây chuyền sản xuất ô tô trong các "nhà máy tối" mà không cần nhân viên. Mỹ cũng đang xây dựng nhiều công cụ thực tế. Điện thoại Pixel của Google dịch giọng nói tức thì. Các nhà tư vấn Mỹ đang sử dụng AI để viết báo cáo và bài thuyết trình. Các công ty Mỹ khác đang nghiên cứu AI cho khám phá thuốc và hậu cần. Nhưng Washington không quản lý trực tiếp điều này. Ở Trung Quốc, nhà nước tham gia sâu sắc. Vào tháng 1, Bắc Kinh đã công bố quỹ AI trị giá 8,4 tỷ đô la cho các công ty khởi nghiệp. Kể từ đó, các tỉnh, ngân hàng và thành phố đã tạo ra các chương trình hỗ trợ AI riêng của họ theo chiến dịch quốc gia "AI+". Vào thứ Ba,...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 16:33
DeFi WLFI Liên Kết Với Trump Ngăn Chặn Các Nỗ Lực Hack 24,6B Token
Bài đăng "DeFi WLFI Liên kết với Trump Ngăn chặn Nỗ lực Hack 24,6 tỷ Token" xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. World Liberty Financial (WLFI) – một token DeFi được gia đình Trump hậu thuẫn – ra mắt ngày 1/9/2025 với khoảng 24,6 tỷ WLFI được mở khóa (20% trong tổng cung 100 tỷ). Giao dịch ban đầu thấy WLFI tăng vọt lên trên 0,30 USD, trước khi giảm khoảng 18% xuống còn khoảng 0,18 USD tại thời điểm báo chí. Vào ngày 3/9, WLFI thông báo đã chặn hai nỗ lực hack vào "lockbox" token của họ bằng cách đưa vào danh sách đen on-chain các ví bị xâm phạm. Nhóm nhấn mạnh rằng những vụ khai thác này bắt nguồn từ việc người dùng mất khóa (không phải lỗ hổng mã WLFI) và cho biết việc đưa vào danh sách đen "cho phép chúng tôi chặn các nỗ lực trộm cắp từ Lockbox." Tổng cung lưu hành ban đầu của WLFI được cố định ở mức 24,6 tỷ token. Phân phối khi ra mắt được công bố là 10 tỷ token cho World Liberty Financial, Inc., 7,7 tỷ cho Alt5 Sigma, 2,8 tỷ cho thanh khoản/tiếp thị, và 4 tỷ cho người mua public-sale sớm (20% được mở khóa). 24,66 tỷ WLFI đã được mở khóa vào ngày 1/9. Các nhà đầu tư sớm đã bỏ phiếu vào tháng 7 để cho phép giao dịch, và thị trường phái sinh cho thấy sự quan tâm lớn: open interest trong hợp đồng tương lai WLFI đạt gần 950 triệu USD chỉ vài giờ trước khi ra mắt (đạt đỉnh 887 triệu USD sau khi ra mắt). Danh sách đen On-chain Ngăn chặn Hack Lockbox Vào ngày 3/9, WLFI đã đăng rằng họ đã thực hiện các giao dịch "đưa vào danh sách đen hàng loạt" để vô hiệu hóa hàng chục ví bị xác định là đã bị xâm phạm. WLFI tiết lộ rằng họ đã ngăn chặn hai cuộc tấn công hack bắt nguồn từ việc người dùng cuối bị xâm phạm. Dự án cho biết tin tặc đã nhắm vào Lockbox của họ (hợp đồng vesting cho các token bị khóa), nhưng việc đưa vào danh sách đen các địa chỉ bị ảnh hưởng "đã làm thất bại nỗ lực đánh cắp tiền từ lockbox." Nguồn: X WLFI nhấn mạnh rằng các vấn đề là do mất khóa riêng tư ở phía người dùng, "không phải là lỗ hổng của dự án WLFI." Nhóm hiện đang hỗ trợ những người nắm giữ token bị ảnh hưởng trong việc khôi phục quyền truy cập vào tài khoản của họ. Các chuyên gia bảo mật đã cảnh báo những người nắm giữ WLFI về một lỗ hổng liên quan đến bản nâng cấp Pectra tháng 5/2025 của Ethereum (EIP-7702). Nhà sáng lập SlowMist Yu Xian báo cáo rằng những kẻ tấn công đã sử dụng "EIP-7702 cổ điển...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 16:30
Ai Sẽ Thay Thế Vị Trí Của SHIB Trong Thị Trường Meme Coin?: Dự Đoán Liệu Pepe Hay XYZVerse Có Tiềm Năng ROI Cao Nhất Vào Năm 2025
Khi SHIB mờ nhạt dần, các nhà đầu tư chú ý đến Pepe và XYZVerse, với momentum presale của XYZ và mô hình meme dựa trên thể thao gợi ý ROI cao nhất vào năm 2025.
Blockchainreporter
2025/09/04 16:20
SomETHing tăng hơn 30% trong 24h sau khi được Vitalik Buterin retweet
Bài đăng somETHing tăng hơn 30% trong 24 giờ sau retweet của Vitalik Buterin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Believe in somΞing (somETHing), một tiền mã hóa mới được tạo ra, đã tăng vọt hơn 30% trong một đợt pump một phần được cho là nhờ sự đóng góp từ đồng sáng lập Ethereum (ETH) Vitalik Buterin. Tại thời điểm báo chí, somETHing đang giao dịch ở mức $0.03214, phản ánh mức tăng 32.97% trong ngày qua. Trong cùng khoảng thời gian, khối lượng giao dịch của token đã tăng vọt lên $218,600, một bước nhảy đáng chú ý so với hoạt động thường thấp của nó, với vốn hóa thị trường là $1.3 triệu. Biểu đồ giá một ngày của somETHing. Nguồn: CoinMarketCap Mặc dù có sự tăng vọt, token vẫn còn rất ít thanh khoản, với chỉ 461.2 đơn vị được giao dịch và không có ghi nhận về các nhà giao dịch, người mua hoặc người bán duy nhất. Tại sao somETHing đang pump Đợt pump đột ngột này một phần liên quan đến việc Buterin đã repost trên X một bài đăng ngày 31 tháng 7 từ Marius van der Wijden, một nhân vật nổi bật trong hệ sinh thái Ethereum. Trong bài đăng có tiêu đề "Believe in somΞing," anh ấy đã chia sẻ một thông điệp nội tâm về hành trình của mình với mạng lưới khi nó đánh dấu kỷ niệm 10 năm. Repost của Vitalik Buterin về bài đăng về somETHing. Nguồn: X Bài đăng của Wijden, được Buterin khuếch đại, phản ánh về hành trình của anh kể từ khi Ethereum ra đời vào năm 2015. Anh đã nhấn mạnh vai trò của mình trong Ethereum Foundation và những đóng góp của anh cho sự phát triển của mạng lưới, bao gồm cả việc thực hiện thành công nâng cấp 'The Merge' vào năm 2022. Đáng chú ý, giọng điệu hoài niệm của bài đăng và sự nhấn mạnh vào tinh thần phi tập trung của Ethereum dường như đã gây tiếng vang trong cộng đồng, thu hút sự chú ý đến somETHing. Nhìn chung, việc thiếu hoạt động giao dịch bền vững cho thấy sự hype đầu cơ xung quanh repost của Buterin thúc đẩy đợt pump nhiều hơn là nhu cầu thực sự. Hiện tượng này không hiếm trong không gian tiền mã hóa, nơi một sự xác nhận duy nhất từ một nhân vật có tiếng như Buterin có thể kích hoạt những biến động giá đáng kể trong ngắn hạn. Hình ảnh nổi bật qua Shutterstock Nguồn: https://finbold.com/something-pumps-over-30-in-24-hours-on-vitalik-buterins-retweet/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 16:18
Cuộc Sống Của Jimmy Lai Đang Gặp Nguy Hiểm Nghiêm Trọng Và Cấp Bách Trong Thời Gian Giam Giữ
Bài đăng Jimmy Lai's Life At Serious And Immediate Risk In Detention xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ông trùm truyền thông ủng hộ dân chủ Hong Kong Jimmy Lai (giữa) chen qua đám đông phóng viên để đến xe đang chờ sau khi được tại ngoại từ đồn cảnh sát Mong Kok vào sáng sớm tại Hong Kong vào ngày 12 tháng 8 năm 2020, sau khi người sáng lập Apple Daily bị bắt theo luật an ninh quốc gia mới. (Nguồn ảnh: ISAAC LAWRENCE/AFP qua Getty Images) AFP qua Getty Images Vào ngày 4 tháng 9 năm 2025, đội ngũ luật sư quốc tế của Jimmy Lai và con trai ông, Sebastien Lai, đã đệ trình một Kháng nghị Khẩn cấp mới lên các chuyên gia Liên Hợp Quốc liên quan đến nguy cơ nghiêm trọng và tức thời đối với tính mạng của Jimmy Lai do việc giam giữ liên tục. Jimmy Lai, công dân Anh 77 tuổi, chủ sở hữu tờ báo độc lập Apple Daily và là người bảo vệ dân chủ và nhân quyền, đã bị giam giữ và phải đối mặt với nhiều phiên tòa kiểu Kafka vì đấu tranh cho tự do ngôn luận và dân chủ tại Hong Kong. Ông đã bị giam cầm, chủ yếu trong điều kiện biệt giam, khoảng 1,700 ngày, bị giam giữ từ tháng 12 năm 2020, và đối mặt với án tù chung thân chỉ vì giữ vững nguyên tắc và giá trị của mình. Jimmy Lai đã phải đối mặt với nhiều vụ truy tố, bao gồm cáo buộc kích động và cáo buộc âm mưu thông đồng với lực lượng nước ngoài theo Luật của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về Bảo vệ An ninh Quốc gia tại Đặc khu Hành chính Hong Kong (NSL) gây tranh cãi. Vào ngày 28 tháng 8 năm 2025, vụ án của Jimmy Lai theo NSL đã kết thúc và đang chờ phán quyết. Nếu bị kết tội, Jimmy Lai có thể bị kết án tù chung thân. NSL đã có ảnh hưởng sâu sắc đến quyền được xét xử công bằng và pháp quyền tại Hong Kong. Trong số đó, luật này đã thiết lập một thủ tục riêng biệt cho việc điều tra, truy tố và xét xử những người bị tình nghi theo NSL. Những người bị truy tố theo NSL thường bị từ chối quyền...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 16:00
Công ty Nghiên cứu Hàng đầu K33 Xác định Vùng "Mua khi Giảm giá" của Bitcoin
Bài đăng Công ty Nghiên cứu Hàng đầu K33 Xác định Vùng "Mua khi Giảm" của Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tỷ lệ lợi nhuận trung bình tháng 9 của Bitcoin kể từ năm 2011 là -4,6%, tháng duy nhất bị lỗ. Thuế quan Hoa Kỳ và tín hiệu kinh tế chậm lại đang làm trầm trọng thêm sự yếu kém theo mùa của thị trường tiền mã hoá. K33 xem $94K–$101K là vùng mua chiến lược của Bitcoin trong bối cảnh bất ổn thị trường hiện tại. Công ty nghiên cứu hàng đầu K33 Research đang nói với khách hàng của họ rằng bất ổn thị trường hiện tại là cơ hội mua lớn. Trong báo cáo mới của họ, công ty đưa ra lý do tại sao sự kết hợp giữa yếu kém theo mùa và áp lực vĩ mô đang đẩy Bitcoin (BTC) vào "vùng mua chiến lược" từ $94,000 đến $101,000. "Lời nguyền tháng 9": Tại sao tháng này lịch sử luôn bearish đối với Bitcoin? Luận điểm của K33 dựa trên xu hướng lịch sử mạnh mẽ trong không gian tiền mã hoá được gọi là "Lời nguyền tháng 9" của Bitcoin. Dữ liệu lịch sử BTC Báo cáo của công ty nhấn mạnh rằng kể từ năm 2011, tháng 9 là tháng duy nhất có thành tích âm dài hạn đối với Bitcoin, với tỷ lệ lợi nhuận hàng tháng trung bình là -4,6%. Mô hình nhất quán này đã định hình kỳ vọng thị trường, với nhiều nhà giao dịch dự đoán thị trường yếu trong giai đoạn này. Áp lực vĩ mô hiện tại của Bitcoin Năm nay, sự suy giảm theo mùa đang bị khuếch đại bởi các điều kiện toàn cầu rộng lớn hơn. Các chỉ số kinh tế đang báo hiệu sự chậm lại, và sự không chắc chắn xung quanh chính sách thuế quan của Hoa Kỳ đang làm tăng thêm áp lực, giảm sự quan tâm của nhà đầu tư đối với tài sản rủi ro như tiền mã hoá. Điều này đã tạo ra sự phân kỳ rõ ràng giữa hành động đi ngang của Bitcoin và sự tăng vọt của một số altcoin. Vùng Mua Chiến lược "$94k–$101k" của Bitcoin Mặc dù triển vọng ngắn hạn đầy thách thức, K33 Research lập luận rằng sự yếu kém này đang tạo ra điểm vào lý tưởng cho các nhà đầu tư dài hạn. Mục tiêu giá chính của K33 để tích lũy BTC Phân tích của công ty đã xác định cơ hội mua chính nếu Bitcoin giảm xuống phạm vi từ $94,000 đến $101,000. Họ lập luận rằng vùng này đại diện cho kịch bản rủi ro-phần thưởng lý tưởng cho những người lạc quan dài hạn muốn tích lũy. Tại sao điều này được coi là cơ hội? Triển vọng của K33 cho thấy bất ổn hiện tại...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 15:59
