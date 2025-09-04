Liệu XYZVerse (XYZ) Có Thể Tăng 3600% Trước Khi Solana và XRP Đạt Đỉnh Cao Mới?
Sự đồn đoán đang gia tăng xung quanh XYZVerse (XYZ) khi giá của nó cho thấy dấu hiệu của động lượng bất thường. Một số nhà quan sát cho rằng XYZ có thể tăng vọt gấp 36 lần giá trị trước khi Solana và XRP đạt đến đỉnh giá tiếp theo. Điều gì đang thúc đẩy dự báo táo bạo này, và nó hợp lý đến mức nào? Câu trả lời tiết lộ những chi tiết đáng ngạc nhiên. XRP (XRP) Nguồn: TradingView XRP tiếp tục dao động giữa $2,67 và $2,98 sau một tuần khó khăn đã cắt giảm 4,72% giá trị. Sự sụt giảm hiện ở mức 7,86% trong tháng, tuy nhiên đồng coin vẫn tăng 18,65% so với nửa năm trước. Động lượng đã chậm lại, nhưng các bull vẫn đang hoạt động. Tín hiệu ngắn hạn vẫn còn hỗn hợp. Giá bám sát mức trung bình 10 ngày ở $2,85 trong khi đường 100 ngày ở $2,81 tăng nhẹ. RSI đứng ở mức 44,10, gần trung tính nhưng nghiêng về yếu. Stochastic ở mức 20,81, gợi ý quá bán. MACD giữ một đường dương nhỏ, cho thấy bear không có toàn quyền kiểm soát. Nếu người mua bảo vệ mức $2,56, việc phá vỡ mức $2,98 có thể nhanh chóng hướng tới bức tường đầu tiên ở $3,19, tăng khoảng 8%. Vượt qua vùng đó mở ra mức $3,51, cao hơn khoảng 18% so với hiện tại. Không giữ được mức $2,56 có nguy cơ trượt xuống $2,24, giảm khoảng 15%. Dự kiến giao dịch sẽ gập ghềnh với xu hướng tăng nhẹ. Nhu Cầu Về $XYZ Tăng Vọt Khi Vốn Hóa Đạt Mốc $15M XYZVerse ($XYZ), gần đây được công nhận là Dự án Meme MỚI Tốt nhất, đang thu hút sự chú ý đáng kể nhờ vào khái niệm nổi bật của nó. Đây là meme coin đầu tiên kết hợp giữa sự hấp dẫn của thể thao và sự đổi mới của web3. Không giống như các meme coin thông thường, XYZVerse cung cấp tiện ích thực tế và lộ trình rõ ràng cho sự phát triển dài hạn. Nó dự định ra mắt các sản phẩm game hoá và hình thành quan hệ đối tác với các đội thể thao và nền tảng lớn. Đáng chú ý, XYZVerse gần đây đã hoàn thành một trong những mục tiêu của mình trước thời hạn bằng cách hợp tác với bookmaker.XYZ, sàn cá cược thể thao và sòng bạc phi tập trung hoàn toàn on-chain đầu tiên. Như một...
