Nhà phân tích tiết lộ lý do đáng kinh ngạc tại sao Bull Run chưa kết thúc

Bài đăng Nhà phân tích Tiết lộ Lý do Đáng kinh ngạc Tại sao Bull Run Chưa kết thúc đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Cycle: Nhà phân tích Tiết lộ Lý do Đáng kinh ngạc Tại sao Bull Run Chưa kết thúc Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Bitcoin Cycle: Nhà phân tích Tiết lộ Lý do Đáng kinh ngạc Tại sao Bull Run Chưa kết thúc Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-cycle-bull-run/
Threshold
T$0.01515+0.86%
BRC20.COM
COM$0.011197+3.08%
Tron Bull
BULL$0.0025-7.57%
BitcoinEthereumNews2025/09/04 18:29
10 Meme coin hàng đầu để đầu tư vào năm 2025 – Một đợt mở bán trước đang nóng lên nhanh hơn dự kiến

Bài đăng 10 Top Meme Coin để Đầu tư vào năm 2025 – Một Presale Nóng Lên Nhanh Hơn Dự Kiến xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto News Hãy tưởng tượng: Pepe cưỡi tên lửa, Shiba Inu tung hứng các token hình xương, và một con quái vật mới có tên BullZilla đang giẫm đạp các biểu đồ như Godzilla trong thế giới crypto. Chào mừng đến với sự hồi sinh của Meme coin năm 2025, nơi tài sản được tạo ra từ presale, thanh khoản và sự hype từ TikTok. Những cái tên lớn vẫn còn đây, nhưng những đối thủ mới đã đang vươn mình vào ánh đèn sân khấu. Đứng đầu đoàn là BullZilla ($BZIL), có presale đang diễn ra ở Giai đoạn 1 Pha 3 (1-C). Với mô hình định giá theo giai đoạn tăng $100,000 mỗi 48 giờ hoặc với mỗi $100,000 huy động thêm được, nó thưởng cho những người nắm giữ sớm nhất theo thời gian thực. Ở giai đoạn này, ROI tiềm năng đã rất lớn, và do dự chỉ có nghĩa là phải trả nhiều hơn. Mỗi phút trì hoãn đồng nghĩa với giá vào cao hơn. BullZilla ($BZIL): Kẻ săn mồi đỉnh cao của Meme coin năm 2025 BullZilla không phải là Meme coin bình thường. Đó là một cỗ máy presale hoàn chỉnh được thiết kế để mở rộng quy mô, tạo sự hype và tồn tại lâu dài. Với cốt truyện điện ảnh và cấu trúc presale game hoá, BullZilla đang định hình là một trong những Meme coin hàng đầu để đầu tư trong chu kỳ tăng giá này. Các con số hỗ trợ cho sự hype. Trong 24 giờ đầu tiên ra mắt, hơn $39,000 đã được huy động. Hơn $2 tỷ token $BZIL đã được bán trong hai giờ đầu tiên, và hơn 300 người nắm giữ đã tham gia. Tổng presale hiện đã vượt qua $100,000, với giá hiện tại là $0.00001908. So sánh với giá niêm yết đã xác nhận là $0.00527141, và ROI dự kiến ở mức đáng kinh ngạc 27,527.93%. Những người ủng hộ sớm ở Giai đoạn 1C đã đang nhìn vào ROI 231.8%. Tại thời điểm này, mua $1,000 sẽ đảm bảo khoảng 80.5 triệu token $BZIL. Mở rộng lên khoản đầu tư $30,000, và bạn đang nhìn vào 2.4 tỷ token. Nếu giá đạt đến mục tiêu ra mắt, con số tính toán thật đáng kinh ngạc. Đó là loại...
Chainbase
C$0.16056-1.83%
ApeX Protocol
APEX$1.5919-7.79%
RealLink
REAL$0.08201+0.09%
BitcoinEthereumNews2025/09/04 18:18
Ví Galaxy Digital Báo Hiệu Áp Lực Bán. Bitcoin Có Thể Hấp Thụ?

Bài đăng Ví Galaxy Digital báo hiệu áp lực bán. Liệu Bitcoin có thể hấp thụ? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin (BTC) đã chuyển sang màu xanh trở lại vào đầu tháng 9 sau khi kết thúc tháng 8 với mức giảm hơn 13%. Tuy nhiên, những biến động gần đây cho thấy các ví lớn liên kết với Galaxy Digital có thể tạo ra áp lực bán có thể cản trở sự phục hồi. Dữ liệu on-chain cũng cho thấy sự thay đổi trong hành vi của cá voi Bitcoin trong tháng 9. Ví Galaxy Digital cho thấy dấu hiệu bán Bitcoin vào đầu tháng 9 Được tài trợ Galaxy Digital là công ty Quản lý tài sản kỹ thuật số cung cấp dịch vụ tài chính liên quan đến tiền mã hóa, bao gồm giao dịch OTC. Gần đây, các ví liên kết với Galaxy Digital đã được liên kết với các giao dịch cá voi quy mô lớn, thu hút sự chú ý nhiều hơn. Các nhà quan sát tin rằng việc Chuyển ra từ các ví này có thể báo hiệu áp lực bán Bitcoin tiềm ẩn. Theo nhà phân tích Maartunn, một lượng Chuyển ra hàng giờ là 691 BTC đã được ghi nhận vào ngày 4 tháng 9. Thay đổi số dư Galaxy Digital. Nguồn: CryptoQuant. "Loại Chuyển ra này có thể báo trước áp lực bán ngắn hạn—hãy theo dõi thanh khoản, Chênh lệch giá và phản ứng giá," Maartunn lưu ý. Được tài trợ Mối lo ngại này có vẻ hợp lý. Biểu đồ cho thấy các ví Galaxy Digital liên tục ghi nhận nhiều lần Chuyển ra trong tháng qua, dao động từ hơn 2,400 BTC đến 600 BTC. Trong khi đó, giá Bitcoin có xu hướng giảm trong tháng 8. Hơn nữa, Onchain Lens, một tài khoản X giám sát on-chain khác, đã nhấn mạnh việc kích hoạt lại một ví Bitcoin sau 12.8 năm không hoạt động. Ví đã chuyển 0.25 BTC trị giá 28,000 đô la nhưng vẫn giữ 479.44 BTC. Việc kích hoạt lại ví cá voi không hoạt động vào đầu tháng 9—mặc dù nhỏ hơn so với hai tháng trước—cho thấy rằng những cá voi thời kỳ đầu từ thời kỳ Satoshi tiếp tục thức tỉnh trong khi Bitcoin giao dịch ở mức sáu chữ số. Cá voi đã bán hơn 100,000 BTC trong tháng qua Được tài trợ Cauê Oliveira đã quan sát thấy một xu hướng rộng hơn trong số các cá voi Bitcoin, lưu ý rằng họ đã bán hơn 100,000 BTC trong 30 ngày qua. Dữ liệu BlockTrends cho thấy đây là đợt bán hàng tháng lớn nhất kể từ năm 2022. Thay đổi số dư cá voi Bitcoin. Nguồn: BlockTrends "Vâng, cá voi đã đang bán ra lượng Bitcoin lớn nhất...
NEAR
NEAR$2.992+4.46%
SIX
SIX$0.01983+0.35%
ChangeX
CHANGE$0.00158192-0.51%
BitcoinEthereumNews2025/09/04 18:14
Bitcoin Hyper Có Thể Là Đồng Tiền Tăng 1000x Tiếp Theo: Đợt Bán Trước Tăng Tốc Lên $14M

Bài đăng Bitcoin Hyper Có Thể Là Đồng Tiền 1000x Tiếp Theo: Presale Tăng Tốc Lên $14M xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. $BTC là cryptocurrency lớn nhất thế giới, với vốn hóa thị trường ấn tượng $2,2T. So với năm ngoái, giá của nó đã tăng gần gấp đôi lên $110K, nhấn mạnh sức mạnh của nhu cầu từ tổ chức và nhà đầu tư cá nhân. Changelly hiện dự đoán $BTC sẽ tăng lên $125K vào cuối tháng 9, mang lại cho nhà đầu tư ROI tiềm năng vượt 14%. Nhưng khi $BTC tăng trưởng, những vấn đề mạng lưới tồn tại lâu dài của nó thường trở nên rõ ràng hơn. Đây là lúc Bitcoin Hyper ($HYPER) tỏa sáng. Ra mắt giải pháp Layer-2 (L2) siêu nhanh trong quý này, nó nhằm giải quyết những thách thức lớn nhất của mạng Bitcoin: chi phí, tốc độ và khả năng tiếp cận DeFi. Mặc dù chưa chính thức ra mắt, các nhà đầu tư đã có kỳ vọng cao cho L2, như được chứng minh qua token gốc của nó - $HYPER - thu hút gần $14M trong presale. Nó thậm chí có thể là crypto 1000x tiếp theo. Tốc Độ Giao Dịch Bitcoin Chậm Hơn Ethereum 18 Lần Không giống như Ethereum, Bitcoin không được xây dựng cho hợp đồng thông minh, dApps, hoặc hệ sinh thái DeFi. Thay vào đó, nó ban đầu được thiết kế như một hệ thống phi tập trung để gửi tiền. Lợi ích lớn nhất? Không phụ thuộc vào ngân hàng hoặc trung gian. Kết quả là, mạng lưới vẫn ưu tiên bảo mật và phi tập trung hơn tốc độ và khả năng lập trình cho đến ngày nay. Nó có khả năng phục hồi cao trong không gian blockchain, nhờ vào cơ chế Proof-of-Work (PoW) được bảo đảm bởi mạng lưới rộng lớn các thợ đào. Cùng nhau, họ làm cho mạng lưới gần như không thể bị xâm phạm hoặc thao túng. Nhưng mạng lưới rất chậm, hiện chỉ xử lý 6 giao dịch mỗi giây (tps), thấp hơn khoảng 80% so với 21,78 tps của Ethereum. Phí gas của nó cũng khá đắt. Hiện tại, giao dịch Bitcoin trung bình có giá $1,703, gần gấp ba lần so với $0,588 của Ethereum. Ethereum cũng thống trị hoạt động DeFi toàn cầu, với Tổng giá trị bị khóa (TVL) lên tới $91,55B. So sánh, Bitcoin chỉ chiếm $7,899B, ít hơn $83,401B. Bitcoin Hyper nhằm thay đổi tất cả điều này. Bitcoin Hyper Nâng Cấp Bitcoin...
Threshold
T$0.01515+0.86%
ChangeX
CHANGE$0.00158192-0.51%
Bitcoin
BTC$121,219.57-0.15%
BitcoinEthereumNews2025/09/04 18:01
Sự yếu kém trong tháng 9 có thể kéo BTC xuống dưới $100K

Bài đăng Điểm yếu tháng 9 có thể kéo BTC xuống dưới $100K xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Bitcoin đang bước vào tháng 9 với sự lo lắng, và có lý do chính đáng. Về mặt lịch sử, tháng này luôn là vấn đề đối với tài sản này, và năm nay nó đến trong bối cảnh thuế quan, báo cáo lạm phát, và thị trường đòn bẩy ngày càng trở nên mong manh. Kể từ năm 2011, tháng 9 là tháng duy nhất mà bitcoin liên tục ghi nhận thua lỗ, trung bình –4,6%. Riêng thống kê đó có thể không quan trọng lắm, nhưng với giá đang ở gần mức cao nhất mọi thời đại, điểm yếu theo mùa càng trở nên nghiêm trọng bởi sự lo lắng về dữ liệu kinh tế Mỹ sắp tới. Thuế quan trong tâm điểm Các thuế quan thương mại được khôi phục từ tháng 8 vẫn chưa được giải quyết, với việc thực thi chỉ bị trì hoãn đến giữa tháng 10 bất chấp phán quyết của tòa phúc thẩm liên bang. Các nhà phân tích kỳ vọng tác động của chúng sẽ xuất hiện trong các báo cáo lạm phát cuối tháng này — dữ liệu có thể trở thành yếu tố kích hoạt cho các nhà giao dịch giải thể vị thế. Vetle Lunde của K33 Research đã giảm bớt mức độ tiếp xúc cá nhân với bitcoin, cảnh báo rằng việc định giá lại đột ngột như đã thấy hồi đầu năm nay không thể bị loại trừ. Mối lo ngại của ông: một khi nỗi sợ vĩ mô chiếm ưu thế, bitcoin có xu hướng hoạt động giống như bất kỳ tài sản rủi ro nào khác, và việc bán tháo có thể tăng tốc nhanh chóng. Thị trường phái sinh có vẻ quá nóng Đồng thời, đòn bẩy đang gia tăng. Lượng quan tâm mở trong hợp đồng tương lai vĩnh cửu đã tăng lên mức cao nhất trong năm nay, trong khi tỷ lệ vốn đã dao động qua lại không có hướng rõ ràng. Sự kết hợp này khiến bitcoin dễ bị bóp mạnh. Nếu tâm lý trở nên tiêu cực, mức hỗ trợ khoảng $101,000 hoặc thậm chí $94,000 có thể được đưa vào cuộc chơi. Dòng tiền ETF và sự phân kỳ của vàng Dòng tiền nhà đầu tư thêm một lớp thận trọng nữa. Các ETF bitcoin spot đã mất hơn 15,000 BTC trong tháng 8, tháng tệ thứ hai của họ kể từ khi ra mắt. Ngược lại, vàng đã thu hút nhu cầu kỷ lục, đạt mức cao mới khi các ngân hàng trung ương chuyển dự trữ khỏi Kho bạc. Sự phân chia này nhấn mạnh rằng mặc dù bitcoin thường được gắn mác "vàng kỹ thuật số", các nhà đầu tư vẫn đối xử với nó...
Threshold
T$0.01515+0.86%
Union
U$0.010208+6.86%
LooksRare
LOOKS$0.013638+1.89%
BitcoinEthereumNews2025/09/04 17:39
Bitcoin (BTC) Gần Chạm Đáy Lần Nữa: Nơi Nào Sẽ Là Điểm Hồi Phục? Phân Tích Giá

Bài đăng Bitcoin (BTC) Gần Đáy một lần nữa: Nơi nào sẽ Phục hồi? Phân tích Giá xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đợt tăng giá gần đây của Bitcoin (BTC) đã không thể tạo ra đỉnh cao hơn và hiện giá đang quay trở lại đáy cục bộ ở mức khoảng $107,000. Đây có phải là dấu hiệu cho thấy phe gấu đang hoàn toàn kiểm soát, hay đây chỉ là hành động đáy giá đang diễn ra? Một điều chắc chắn trong biến động giá Bitcoin, đó là phe bò đơn giản là không xuất hiện để hỗ trợ bất kỳ sự thay đổi xu hướng rõ ràng nào. Đúng vậy, giá $BTC đã thoát khỏi kênh giảm dần vốn đã kìm hãm giá từ ngày 15 tháng 8, nhưng sự Breakout tương đối yếu, và hiện giá đang giảm không còn xa so với mức Breakout ban đầu. Đợt tăng giá Breakout của $BTC đảo chiều Nguồn: TradingView Trong biểu đồ 4 giờ ở trên, có thể thấy giá $BTC đã dừng lại trước khi đạt đỉnh cao hơn ở mức khoảng $113,500 và yếu ớt, dễ dàng đảo chiều. Hiện tại vẫn chưa rõ đợt điều chỉnh hiện tại sẽ đưa giá xuống bao xa. Các mức Hồi quy Fibonacci có thể cung cấp một số gợi ý về nơi sự giảm giá này sẽ dừng lại. Giá hiện đang cố gắng giữ mức Fibonacci 0.382, nhưng có vẻ như điều này có thể thất bại. Các mức có khả năng ngăn chặn sự sụt giảm nằm ở phía dưới, với mức 0.618 hoặc 0.786 là những mức được ưa chuộng. Nếu giá giảm vượt qua tất cả các mức Fibonacci, đỉnh của kênh giảm dần có thể trùng với đáy cục bộ $107,000 và có thể đóng vai trò như hỗ trợ cuối cùng. Luận điểm hiện tại (cho đến khi được chứng minh ngược lại) là đáy có lẽ đã hình thành, mặc dù một đợt giảm sâu hơn xuống $105,000, hoặc thậm chí $100,000 có thể thực sự giúp loại bỏ bất kỳ nhà đầu tư yếu kém nào còn lại. Quay lại luận điểm, có thể kỳ vọng rằng...
LETSTOP
STOP$0.07064-4.04%
LooksRare
LOOKS$0.013638+1.89%
ChangeX
CHANGE$0.00158192-0.51%
BitcoinEthereumNews2025/09/04 17:34
Liệu XYZVerse (XYZ) Có Thể Tăng 3600% Trước Khi Solana và XRP Đạt Đỉnh Cao Mới?

Bài đăng Liệu XYZVerse (XYZ) Có Thể Tăng 3600% Trước Khi Solana và XRP Đạt Đỉnh Cao Mới? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Sự đồn đoán đang gia tăng xung quanh XYZVerse (XYZ) khi giá của nó cho thấy dấu hiệu của động lượng bất thường. Một số nhà quan sát cho rằng XYZ có thể tăng vọt gấp 36 lần giá trị trước khi Solana và XRP đạt đến đỉnh giá tiếp theo. Điều gì đang thúc đẩy dự báo táo bạo này, và nó hợp lý đến mức nào? Câu trả lời tiết lộ những chi tiết đáng ngạc nhiên. XRP (XRP) Nguồn: TradingView XRP tiếp tục dao động giữa $2,67 và $2,98 sau một tuần khó khăn đã cắt giảm 4,72% giá trị. Sự sụt giảm hiện ở mức 7,86% trong tháng, tuy nhiên đồng coin vẫn tăng 18,65% so với nửa năm trước. Động lượng đã chậm lại, nhưng các bull vẫn đang hoạt động. Tín hiệu ngắn hạn vẫn còn hỗn hợp. Giá bám sát mức trung bình 10 ngày ở $2,85 trong khi đường 100 ngày ở $2,81 tăng nhẹ. RSI đứng ở mức 44,10, gần trung tính nhưng nghiêng về yếu. Stochastic ở mức 20,81, gợi ý quá bán. MACD giữ một đường dương nhỏ, cho thấy bear không có toàn quyền kiểm soát. Nếu người mua bảo vệ mức $2,56, việc phá vỡ mức $2,98 có thể nhanh chóng hướng tới bức tường đầu tiên ở $3,19, tăng khoảng 8%. Vượt qua vùng đó mở ra mức $3,51, cao hơn khoảng 18% so với hiện tại. Không giữ được mức $2,56 có nguy cơ trượt xuống $2,24, giảm khoảng 15%. Dự kiến giao dịch sẽ gập ghềnh với xu hướng tăng nhẹ. Nhu Cầu Về $XYZ Tăng Vọt Khi Vốn Hóa Đạt Mốc $15M XYZVerse ($XYZ), gần đây được công nhận là Dự án Meme MỚI Tốt nhất, đang thu hút sự chú ý đáng kể nhờ vào khái niệm nổi bật của nó. Đây là meme coin đầu tiên kết hợp giữa sự hấp dẫn của thể thao và sự đổi mới của web3. Không giống như các meme coin thông thường, XYZVerse cung cấp tiện ích thực tế và lộ trình rõ ràng cho sự phát triển dài hạn. Nó dự định ra mắt các sản phẩm game hoá và hình thành quan hệ đối tác với các đội thể thao và nền tảng lớn. Đáng chú ý, XYZVerse gần đây đã hoàn thành một trong những mục tiêu của mình trước thời hạn bằng cách hợp tác với bookmaker.XYZ, sàn cá cược thể thao và sòng bạc phi tập trung hoàn toàn on-chain đầu tiên. Như một...
NEAR
NEAR$2.992+4.46%
RealLink
REAL$0.08201+0.09%
Tagger
TAG$0.0003582-10.00%
BitcoinEthereumNews2025/09/04 17:24
Bitcoin Có Thể Thay Thế Đồng Đô La Mỹ Không?

Bài đăng Liệu Bitcoin Có Thể Thay Thế Đồng Đô La Mỹ? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Chỉ số Đô la Mỹ (DXY) ghi nhận sự phục hồi khiêm tốn, đứng ở mức 98,2 tại thời điểm báo chí. Sau những tổn thất gần đây, chỉ số này đã tăng 0,09% so với ngày hôm trước. Mặc dù có sự tăng nhẹ này, một người dùng X tự nhận là cựu nhà phân tích của Goldman Sachs đã đưa ra cảnh báo nghiêm trọng về tương lai của đồng đô la. Ông cho biết thế giới có thể đang tiến gần đến một kỷ nguyên mà đồng đô la mất đi vị thế lâu đời của nó với tư cách là đồng tiền dự trữ toàn cầu. Được tài trợ Được tài trợ Tình trạng Dự trữ Đô la đang gặp Nguy hiểm: Điều gì sẽ Xảy ra Tiếp theo? Wolf Financial giải thích rằng một loại tiền tệ chỉ có thể giữ được trạng thái dự trữ nếu nó được hậu thuẫn bởi sức mạnh quân sự mạnh mẽ. Hiện tại, Mỹ đang đảm nhận vai trò này. Tại sao? Bởi vì kho vũ khí hạt nhân, tàu ngầm, máy bay tàng hình và hàng trăm căn cứ quân sự trên khắp thế giới của họ. Hải quân Mỹ cũng bảo đảm các tuyến thương mại toàn cầu, điều này mang lại cho các quốc gia khác sự tự tin khi sử dụng đồng đô la cho các giao dịch quốc tế. Sự sắp xếp này đã cho phép Mỹ duy trì trạng thái tiền tệ dự trữ và tự do in tiền. Được tài trợ Được tài trợ "Nhưng chỉ có một vấn đề... đồng đô la rõ ràng đang thất bại. Vậy đồng tiền của quốc gia nào có thể thay thế đồng đô la? Không có," bài đăng viết. Nhà phân tích lập luận rằng không có Fiat nào, dù là Nhân dân tệ Trung Quốc, Yên Nhật Bản, hay Rúp Nga, sở hữu tính thanh khoản, sự tin tưởng, hoặc hỗ trợ kinh tế để thay thế USD. Kết quả là, thế giới có thể phải đối mặt với hàng thập kỷ bất ổn thay vì một sự chuyển đổi suôn sẻ sang một đồng tiền dự trữ đơn lẻ mới. Trong kịch bản như vậy, thương mại toàn cầu có thể phân mảnh thành các hệ thống khu vực. Do đó, các quốc gia có thể sẽ giao dịch nhiều hơn với các nước láng giềng và các đế chế thay vì trên toàn cầu. Mỹ có thể phụ thuộc nhiều vào Canada và Mexico để thương mại và thậm chí có thể quay trở lại tiêu chuẩn vàng vì họ sở hữu dự trữ vàng lớn nhất. Trong khi đó, các quốc gia khác có thể thử nghiệm với các hệ thống khác nhau. Một số có thể áp dụng tiền tệ được hỗ trợ bằng vàng, những quốc gia khác có thể sử dụng Bitcoin...
Trust The Process
TRUST$0.0003683-4.28%
Moonveil
MORE$0.0302-16.43%
Index Cooperative
INDEX$1.06+4.33%
BitcoinEthereumNews2025/09/04 17:17
Ray Dalio Nói Bitcoin Là Một Chế độ phòng hộ Tốt Chống Lại Thuế Quan Của Trump: $HYPER Tăng Vọt

Bài đăng Ray Dalio Nói Bitcoin Là Một Chế độ phòng hộ Tốt Chống Lại Thuế Quan của Trump: $HYPER Tăng Vọt xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tỷ phú và người sáng lập Bridgewater Associates, Ray Dalio, đã chỉ trích nền kinh tế Mỹ, tuyên bố rằng đất nước này đang tiến gần đến giai đoạn cuối của chu kỳ nợ, điều đe dọa vị thế thống trị của đồng đô la. Dalio tin rằng điều này sẽ thúc đẩy các tài sản có nguồn cung hạn chế như Bitcoin và vàng. Tuyên bố của ông là phản hồi cho việc Financial Times diễn giải sai quan điểm của ông trong một cuộc phỏng vấn. Dalio đã phản công bằng cách công khai toàn bộ cuộc phỏng vấn, trong đó ông đề cập: Crypto hiện là một loại tiền tệ thay thế có nguồn cung hạn chế, vì vậy, nếu mọi thứ đều bình đẳng, nếu nguồn cung tiền đô la tăng và/hoặc nhu cầu về nó giảm, điều đó có thể khiến crypto trở thành một loại tiền tệ thay thế hấp dẫn. —Ray Dalio, bài đăng trên X Theo quan điểm của Dalio, Bitcoin và các loại tiền mã hóa nói chung đang giành được lợi thế so với các loại tiền pháp định, bao gồm cả đồng đô la Mỹ. Điều này tạo ra môi trường thuận lợi cho các dự án dựa trên tiện ích như Bitcoin Hyper ($HYPER), vốn đã đang chạy đợt bán trước trị giá 13,7 triệu đô la. Tòa Án Có Thể Coi Thuế Quan của Trump Là Bất Hợp Pháp; Trump Tìm Cách Kháng Cáo Thuế quan của Trump đang bị xem xét kỹ lưỡng sau khi tòa án liên bang tuyên bố rằng Donald Trump đã lạm dụng quyền hạn của mình khi áp đặt thuế quan và chỉ Quốc hội mới có quyền đó. Chính quyền Trump đang chuẩn bị kháng cáo lên tòa án, nhưng cho đến lúc đó, thuế quan vẫn có hiệu lực, như chính tổng thống đã nói trên nền tảng Truth Social của ông. Đây là một vấn đề đang diễn ra đối với kế hoạch thuế quan của Trump, sau khi Tòa án Liên bang ban đầu đã chặn nó vào tháng 5, với thẩm phán nói rằng thuế quan thiếu 'bất kỳ giới hạn có thể xác định nào'. Điều này, kết hợp với sự nhầm lẫn do nhiều lần trì hoãn và sửa đổi kế hoạch thuế quan, đã đẩy thị trường chứng khoán và tiền mã hóa vào hỗn loạn. Kết quả là, hào quang của đồng đô la Mỹ suy yếu, khiến các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản ổn định và hứa hẹn hơn. Nghịch lý thay, họ bắt đầu chuyển sang Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác, điều này giải thích tại sao Bitcoin...
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.493-1.19%
Hyperlane
HYPER$0.26079+1.82%
Moonveil
MORE$0.0302-16.43%
BitcoinEthereumNews2025/09/04 17:16
Bryce Underwood, Tiền vệ Tân sinh Trị giá Hàng triệu Đô của Michigan, Đối mặt Thử thách Lớn Đầu tiên Trước Oklahoma

Bài đăng Bryce Underwood, Quarterback Tân sinh viên Triệu đô của Michigan, Đối mặt với Thử thách Lớn Đầu tiên Trước Oklahoma xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. ANN ARBOR, MICHIGAN – NGÀY 30 THÁNG 8: Bryce Underwood #19 của Michigan Wolverines lùi lại để chuyền bóng trong hiệp một trận đấu với New Mexico Lobos tại Sân vận động Michigan vào ngày 30 tháng 8 năm 2025 tại Ann Arbor, Michigan. (Ảnh của Raj Mehta/Getty Images) Getty Images Bryce Underwood, quarterback hàng đầu trong lớp trung học 2025, đã sẵn sàng theo học tại LSU cho đến khi Michigan thực hiện nỗ lực vào phút chót mùa thu năm ngoái. Tom Brady, cựu sinh viên Michigan và nhà vô địch Super Bowl bảy lần, đã tham gia, cũng như Larry Ellison, người giàu thứ hai thế giới với giá trị tài sản ròng 272,8 tỷ đô la, theo Forbes. Theo báo cáo, Underwood có thể kiếm được hơn 10 triệu đô la từ các thỏa thuận Tên, Hình ảnh và Hình tượng (NIL) cộng thêm nhiều hơn nữa từ chia sẻ doanh thu trong suốt sự nghiệp đại học của mình, điều này đã giúp thuyết phục anh ký hợp đồng với Michigan vào tháng 12 năm ngoái và nhập học một tháng sau đó. Vào tối thứ Bảy, chưa đầy ba tuần sau sinh nhật lần thứ 18 của mình, Underwood sẽ đối mặt với thử thách lớn đầu tiên khi anh ra sân cho đội xếp hạng 15 Michigan đấu với đội xếp hạng 18 Oklahoma. Underwood đã có trận ra mắt đại học vào thứ Bảy tuần trước, hoàn thành 21 trong số 31 đường chuyền với 251 yard và một touchdown trong chiến thắng 34-17 trước New Mexico. Tuy nhiên, anh sẽ có nhiệm vụ khó khăn hơn nhiều vào thứ Bảy tại Oklahoma, đội bóng cũng có một quarterback mới với giá cao là John Mateer, người đã trải qua ba mùa giải trước đó tại Washington State. Với tư cách là sinh viên năm ba vào mùa thu năm ngoái, Mateer đã hoàn thành 64,6% đường chuyền của mình với 3,139 yard, 29 touchdown và bảy lần bị chặn và chạy được 826 yard cùng 15 touchdown. Anh đã cân bằng với quarterback của Miami Cam Ward, lựa chọn số 1 trong đợt draft NFL tháng 4, với tổng cộng 44 touchdown (chuyền và chạy) và xếp hạng thứ sáu quốc gia với 9,0 yard chuyền mỗi lần thử và thứ tám với hiệu suất chuyền 164,1. Mateer đã...
Seed.Photo
PHOTO$0.811+14.22%
Moonveil
MORE$0.0302-16.43%
Camino Network
CAM$0.02041--%
BitcoinEthereumNews2025/09/04 17:06
