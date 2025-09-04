Ví Galaxy Digital Báo Hiệu Áp Lực Bán. Bitcoin Có Thể Hấp Thụ?

Bài đăng Ví Galaxy Digital báo hiệu áp lực bán. Liệu Bitcoin có thể hấp thụ? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin (BTC) đã chuyển sang màu xanh trở lại vào đầu tháng 9 sau khi kết thúc tháng 8 với mức giảm hơn 13%. Tuy nhiên, những biến động gần đây cho thấy các ví lớn liên kết với Galaxy Digital có thể tạo ra áp lực bán có thể cản trở sự phục hồi. Dữ liệu on-chain cũng cho thấy sự thay đổi trong hành vi của cá voi Bitcoin trong tháng 9. Ví Galaxy Digital cho thấy dấu hiệu bán Bitcoin vào đầu tháng 9 Được tài trợ Galaxy Digital là công ty Quản lý tài sản kỹ thuật số cung cấp dịch vụ tài chính liên quan đến tiền mã hóa, bao gồm giao dịch OTC. Gần đây, các ví liên kết với Galaxy Digital đã được liên kết với các giao dịch cá voi quy mô lớn, thu hút sự chú ý nhiều hơn. Các nhà quan sát tin rằng việc Chuyển ra từ các ví này có thể báo hiệu áp lực bán Bitcoin tiềm ẩn. Theo nhà phân tích Maartunn, một lượng Chuyển ra hàng giờ là 691 BTC đã được ghi nhận vào ngày 4 tháng 9. Thay đổi số dư Galaxy Digital. Nguồn: CryptoQuant. "Loại Chuyển ra này có thể báo trước áp lực bán ngắn hạn—hãy theo dõi thanh khoản, Chênh lệch giá và phản ứng giá," Maartunn lưu ý. Được tài trợ Mối lo ngại này có vẻ hợp lý. Biểu đồ cho thấy các ví Galaxy Digital liên tục ghi nhận nhiều lần Chuyển ra trong tháng qua, dao động từ hơn 2,400 BTC đến 600 BTC. Trong khi đó, giá Bitcoin có xu hướng giảm trong tháng 8. Hơn nữa, Onchain Lens, một tài khoản X giám sát on-chain khác, đã nhấn mạnh việc kích hoạt lại một ví Bitcoin sau 12.8 năm không hoạt động. Ví đã chuyển 0.25 BTC trị giá 28,000 đô la nhưng vẫn giữ 479.44 BTC. Việc kích hoạt lại ví cá voi không hoạt động vào đầu tháng 9—mặc dù nhỏ hơn so với hai tháng trước—cho thấy rằng những cá voi thời kỳ đầu từ thời kỳ Satoshi tiếp tục thức tỉnh trong khi Bitcoin giao dịch ở mức sáu chữ số. Cá voi đã bán hơn 100,000 BTC trong tháng qua Được tài trợ Cauê Oliveira đã quan sát thấy một xu hướng rộng hơn trong số các cá voi Bitcoin, lưu ý rằng họ đã bán hơn 100,000 BTC trong 30 ngày qua. Dữ liệu BlockTrends cho thấy đây là đợt bán hàng tháng lớn nhất kể từ năm 2022. Thay đổi số dư cá voi Bitcoin. Nguồn: BlockTrends "Vâng, cá voi đã đang bán ra lượng Bitcoin lớn nhất...