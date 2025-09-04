2025-10-10 thứ sáu

Giá BTC Mắc Kẹt Trong Biên Độ, Nhưng Nhà Giao Dịch Futures Thể Hiện Sự Tự Tin

Giá BTC Mắc Kẹt Trong Biên Độ, Nhưng Nhà Giao Dịch Futures Thể Hiện Sự Tự Tin

Bài đăng Giá BTC Mắc Kẹt Trong Biên Độ, Nhưng Nhà Giao Dịch Futures Thể Hiện Sự Tự Tin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Các chỉ số từ biểu đồ hàng ngày cho thấy Bitcoin (BTC) đã bị mắc kẹt trong một phạm vi giao dịch hẹp kể từ ngày 29 tháng 8. Nó đối mặt với kháng cự mạnh ở mức $111,961 trong khi giữ mức hỗ trợ ở $107,557. Mặc dù hiệu suất trầm lắng này, một số nhà giao dịch BTC vẫn không nao núng, liên tục tăng cường tiếp xúc với đồng tiền vua này. Nhà Giao Dịch Bitcoin Futures Tăng Cường Khi Giá Đình Trệ Được tài trợ Tỷ lệ Đòn bẩy Ước tính (ELR) của Bitcoin tăng lên trên các sàn giao dịch tiền mã hóa phản ánh sự tự tin ngày càng tăng của nhà đầu tư và sự gia tăng khẩu vị rủi ro, ngay cả trong bối cảnh hiệu suất kém ấn tượng của đồng tiền. Theo dữ liệu từ CryptoQuant, ELR của BTC đã tăng đều đặn kể từ ngày 12 tháng 8. Ngay sau đó BTC đã tăng vọt lên mức cao nhất mọi thời đại là $123,731 trước khi bước vào quỹ đạo đi xuống kéo dài cho đến nay. Để cập nhật TA token và thị trường: Muốn có thêm thông tin chi tiết về token như thế này? Đăng ký Bản tin Tiền mã hóa Hàng ngày của Biên tập viên Harsh Notariya tại đây. Tỷ lệ Đòn bẩy Ước tính Bitcoin. Nguồn: CryptoQuant Thú vị là, trong khi giá đã phải vật lộn để lấy lại đà tăng, đòn bẩy trong thị trường phái sinh vẫn tiếp tục tăng. Điều này báo hiệu rằng các nhà giao dịch vẫn không bị cản trở bởi các điều chỉnh ngắn hạn và thay vào đó đang tăng gấp đôi mức độ tiếp xúc của họ với đồng tiền. Được tài trợ ELR của một tài sản đo lường lượng đòn bẩy trung bình mà các nhà giao dịch sử dụng để thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch tiền mã hóa. Nó được tính bằng cách chia lãi suất mở của tài sản cho dự trữ của sàn giao dịch đối với loại tiền tệ đó. Khi nó giảm, các nhà đầu tư trở nên thận trọng về triển vọng ngắn hạn của token và tránh các vị thế đòn bẩy cao. Ngược lại, như với BTC, ELR tăng, đặc biệt là trong giai đoạn hiệu suất giá trầm lắng như thế này, cho thấy các nhà giao dịch không rút lui khỏi thị trường mà thay vào đó đang tăng mức độ rủi ro của họ. Thay vì thu hẹp trong bối cảnh trì trệ, các nhà giao dịch BTC đang nắm giữ nhiều vị thế đòn bẩy hơn, báo hiệu sự tự tin rằng sự củng cố đi ngang hiện tại chỉ là tạm thời. Tại Sao Chu Kỳ Bull Của Bitcoin Có Thể Chỉ Mới Bắt Đầu Trong một báo cáo mới,...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 19:44
Bitcoin Mỹ ra mắt trên Nasdaq, mã chứng khoán ABTC

Bitcoin Mỹ ra mắt trên Nasdaq, mã chứng khoán ABTC

Bài đăng American Bitcoin ra mắt trên Nasdaq, mã ABTC xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. American Bitcoin đã ra mắt trên Nasdaq với mã ABTC vào ngày 3 tháng 9 năm 2025, sau khi sáp nhập cổ phần với Gryphon Digital Mining. Phương tiện mới này, tích hợp hoạt động khai thác và mua Bitcoin trên thị trường, nhằm tăng BTC trên mỗi cổ phần và củng cố cơ sở hạ tầng Bitcoin tại Hoa Kỳ, hoạt động dưới sự điều hành của Hut 8, nắm giữ khoảng 80% cổ phần công ty, trong khi American Data Centers kiểm soát 20% còn lại. Thông báo chính thức có sẵn trên PR Newswire và hồ sơ công ty có thể truy cập trên SEC EDGAR. Theo dữ liệu được thu thập bởi đội ngũ biên tập của chúng tôi và thông tin doanh nghiệp được công bố tại thời điểm niêm yết, sự tham gia của Hut 8 được chỉ ra là khoảng 80% tính đến ngày 3 tháng 9 năm 2025, và American Data Centers khoảng 20%. Các nhà phân tích ngành lưu ý rằng các phương tiện lai "tích lũy + khai thác" có xu hướng khiến cổ đông tiếp xúc với cả biến động giá Bitcoin và chi phí hoạt động khai thác, làm cho tính minh bạch về dữ liệu sản xuất trở nên quan trọng. Chúng tôi đã xác minh thông tin có sẵn trên các thông báo chính thức và lưu ý rằng các chi tiết định lượng thêm sẽ được tiết lộ trong các hồ sơ sau niêm yết. Điểm mới: một mô hình "tích lũy + khai thác" trên Sàn giao dịch, vượt ra ngoài ETF giao ngay đơn giản. Tại sao nó quan trọng: nó cung cấp cho nhà đầu tư tiếp xúc với BTC với cấu trúc doanh nghiệp đảm bảo quản trị và minh bạch quy định. Vấn đề quan trọng: độ nhạy kép đối với giá BTC và chi phí năng lượng liên quan đến khai thác. Các con số chính của việc niêm yết American Bitcoin trên Nasdaq | Ngày ra mắt | Ngày 3 tháng 9 năm 2025 || ————————– | —————————————————————————————————————————————————————————————————————— || Token | ABTC || Sàn giao dịch | Nasdaq || Hoạt động doanh nghiệp | Sáp nhập cổ phần với Gryphon Digital Mining || Cổ đông kiểm soát | Hut 8 (khoảng 80% cổ phần, trong khi 20% còn lại do American Data Centers nắm giữ) || Mô hình hoạt động | Tự khai thác và mua BTC theo cơ hội | Sự ra mắt...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 19:41
Rắc rối cho Bitcoin khi mô hình này ám chỉ sự điều chỉnh lớn sắp tới của BTC

Rắc rối cho Bitcoin khi mô hình này ám chỉ sự điều chỉnh lớn sắp tới của BTC

Bài đăng Rắc rối cho Bitcoin khi mô hình này ám chỉ sự điều chỉnh lớn sắp tới của BTC đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Khi Bitcoin (BTC) cố gắng giữ vững vùng hỗ trợ $110,000, các chỉ báo kỹ thuật đang vẽ nên một bức tranh ảm đạm, với tài sản đối mặt với áp lực bán mới sau khi không thể phá vỡ khu vực kháng cự quan trọng. Một nhận định được chia sẻ bởi nhà phân tích tiền mã hóa ẩn danh BitBull trong một bài đăng trên X vào ngày 4 tháng 9 cho thấy Bitcoin đã bị từ chối từ vùng kháng cự $114,000 trên biểu đồ hàng ngày, một mức đã trở thành khu vực cung cấp mạnh mẽ. Biểu đồ phân tích giá Bitcoin. Nguồn: BitBull Phân tích nhấn mạnh cách BTC đã cố gắng phục hồi trở lại vùng $114,000 nhưng bị đẩy xuống thấp hơn, xác nhận mức này như một trần cho hành động giá. Hiện đang giao dịch quanh mức $110,600, Bitcoin vẫn nằm dưới kháng cự này. Do đó, BitBull cảnh báo rằng trừ khi BTC có thể lấy lại và giữ trên $114,000 trên khung thời gian hàng ngày, bất kỳ sự phục hồi ngắn hạn nào cũng có khả năng là một cái bẫy bull, lôi kéo các nhà giao dịch trước khi thị trường đảo chiều đi xuống. Sau khi giảm mạnh từ đỉnh gần đây trên $124,000, sự phục hồi của Bitcoin đã nông và bị giới hạn bởi vùng kháng cự được nhấn mạnh. Một thiết lập như vậy thường báo hiệu sự yếu kém của thị trường, với việc không thể đẩy cao hơn cho thấy rằng người bán đang kiểm soát chắc chắn. BitBull lưu ý thêm rằng Bitcoin càng ở dưới $114,000 lâu, xác suất xảy ra một sự điều chỉnh lớn trước khi có bất kỳ sự đảo chiều bền vững nào càng cao. Với hỗ trợ ngay lập tức gần $109,000, một sự phá vỡ có thể mở ra cánh cửa cho sự sụt giảm mạnh hơn xuống các mức thấp hơn. Phân tích giá Bitcoin Tại thời điểm báo chí, Bitcoin đang giao dịch ở mức $110,665, đã giảm khiêm tốn khoảng 0.6% trong 24 giờ qua. Tuy nhiên, trên khung thời gian hàng tuần, tài sản này tăng 2%. Biểu đồ giá Bitcoin bảy ngày. Nguồn: Finbold Hiện tại, Bitcoin đang thể hiện sự trung lập với chỉ số Relative Strength Index (RSI) đọc ở mức 47.05, không có điều kiện quá mua hoặc quá bán rõ ràng. Từ góc độ xu hướng, đường trung bình động đơn giản 50 ngày của tài sản...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 19:39
Mấy Giờ Là Trận Mở Màn Mùa Giải NFL Và Đội Nào Sẽ Thi Đấu? Cách Xem

Mấy Giờ Là Trận Mở Màn Mùa Giải NFL Và Đội Nào Sẽ Thi Đấu? Cách Xem

Bài đăng Mấy giờ khai mạc mùa giải NFL và đội nào thi đấu? Cách xem xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. NEW ORLEANS, LOUISIANA – FEBRUARY 09: Logo NFL được nhìn thấy trên sân trước Super Bowl LIX giữa Kansas City Chiefs và Philadelphia Eagles tại Caesars Superdome vào ngày 09 tháng 2, 2025 tại New Orleans, Louisiana. (Ảnh của Patrick Smith/Getty Images) Getty Images Mùa giải NFL 2025-26 khởi tranh vào thứ Năm với trận đấu lớn giữa hai đối thủ NFC East. Trận đấu bắt đầu lúc mấy giờ, đội nào thi đấu và bạn có thể xem ở đâu? Mùa giải trước, Philadelphia Eagles đã bay cao với chiến thắng 40-22 trước nhà vô địch AFC Kansas City Chiefs vào ngày 9 tháng 2 để giành Super Bowl LIX tại New Orleans. Quarterback Eagles Jalen Hurts — người đã ném hai đường chuyền touchdown và chạy thêm một đường — đã được vinh danh là MVP Super LIX. ForbesKhi NFL Khởi tranh, Private Equity chuẩn bị lợi nhuận riêngBởi Howard Homonoff Sau khi kết thúc lịch thi đấu NFL 2024-25 với Chiefs, Eagles trở lại để khởi động mùa giải 2025-26 trên sân nhà Lincoln Financial Field tại Philadelphia gặp Dallas Cowboys. Eagles kết thúc mùa giải thường xuyên NFL 2024-25 với thành tích 14-3 tại NFC East trước khi đội bóng tham dự Super Bowl, trong khi Cowboys đứng thứ ba trong giải đấu với thành tích 7-10. ARLINGTON, TEXAS – NOVEMBER 10: Trevon Diggs #7 của Dallas Cowboys nói chuyện với Jalen Hurts #1 của Philadelphia Eagles sau khi ghi bàn trong quý ba tại AT&T Stadium vào ngày 10 tháng 11, 2024 tại Arlington, Texas. (Ảnh của Sam Hodde/Getty Images) Getty Images Hurts sẽ đứng ở vị trí trung tâm cho Eagles trong trận khai mạc mùa giải NFL gặp Cowboys, đội sẽ có quarterback là Dak Prescott. Trận khai mạc mùa giải NFL giữa Eagles và Cowboys sẽ được phát sóng trên NBC trên TV miễn phí và phát trực tuyến trên Peacock, bắt đầu lúc 8:20 tối...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 19:27
3 Triệu Thợ Đào BlockDAG & Giai Đoạn Mở Bán Trước Trị Giá $395 Triệu Vượt Trội Hơn Lyno AI & Nexchain AI

3 Triệu Thợ Đào BlockDAG & Giai Đoạn Mở Bán Trước Trị Giá $395 Triệu Vượt Trội Hơn Lyno AI & Nexchain AI

Bài đăng BlockDAG's 3M Miners & $395M Presale Outshine Lyno AI & Nexchain AI xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto News Xem cách 3M thợ đào & $395M presale của BlockDAG vượt trội so với khoản huy động $17K của Lyno AI và $9.4M của Nexchain AI, định nghĩa lại cuộc đua trong các token presale. Đâu là nơi thực sự thu hút sự chú ý trong các token presale hiện nay? Lyno AI đang tạo làn sóng với arbitrage Hỗ trợ bởi AI trên hơn 15 blockchain, cung cấp các công cụ từng chỉ dành cho các tổ chức. Trong khi đó, Nexchain AI đang chạy đua qua Giai đoạn 26 của presale, thu về $9.4M với chuỗi Layer-1 được hỗ trợ bởi AI. Cả hai đều tạo ra các tiêu đề, nhưng một câu chuyện lớn hơn nhiều đang diễn ra ở nơi khác. BlockDAG không chỉ huy động tiền; nó đã xây dựng cơ sở người dùng hơn 3M thợ đào thông qua ứng dụng X1. Quy mô áp dụng này trước khi ra mắt là điều mà hầu hết các dự án phải vật lộn để đạt được ngay cả sau khi niêm yết. Với mức giá đặc biệt $0.0013 có sẵn đến ngày 1 tháng 10, BlockDAG (BDAG) đang khẳng định vị thế là lựa chọn nổi bật của năm 2025. BlockDAG Biến Việc Áp Dụng X1 Thành Làn Sóng Presale Ứng dụng khai thác di động X1 của BlockDAG đã gây sốc thị trường, tăng trưởng từ 0 lên hơn 3M người dùng trong thời gian kỷ lục. Trước khi niêm yết, BDAG đã xây dựng được một trong những cộng đồng hoạt động lớn nhất trong crypto. Mỗi lượt tải xuống thêm một người tham gia khai thác hàng ngày và chia sẻ dự án một cách tự nhiên, chứng minh việc áp dụng đã đang diễn ra. Presale đã bước vào Batch 30 với giá token là $0.03, tăng mạnh từ mức giá ban đầu $0.001. Nhưng hiện tại, cho đến ngày 1 tháng 10, người mua có thể mua BDAG với giá $0.0013. Thêm vào sự phấn khích này, BlockDAG đã sẵn sàng tổ chức Sự kiện Triển khai lớn tại Singapore. Sau khi rút khỏi Token2049 do các hạn chế địa phương về quảng bá presale, đội ngũ đã chọn ra mắt sự kiện chủ đạo của riêng mình. Ngoài ra, BlockDAG đã giới thiệu mức giá presale đặc biệt mới là $0.0013 cho mỗi BDAG cho đến ngày 1 tháng 10. Mức giá này sẽ có hiệu lực trong 30 ngày cuối cùng dẫn đến...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 19:21
Shiba Inu, Pepe, và Bitcoin Hyper

Shiba Inu, Pepe, và Bitcoin Hyper

The post Shiba Inu, Pepe, và Bitcoin Hyper appeared on BitcoinEthereumNews.com. Biến 750 USD thành 1,5 triệu: Shiba Inu, Pepe, và Bitcoin Hyper
BitcoinEthereumNews2025/09/04 18:49
Thị trường Bitcoin chuyển sang trạng thái Trung lập-Bearish khi dòng tiền vẫn yếu

Thị trường Bitcoin chuyển sang trạng thái Trung lập-Bearish khi dòng tiền vẫn yếu

Bài đăng Bitcoin Market Base Chuyển Sang Trung Lập-Bearish Khi Dòng Tiền Vẫn Thị trường yếu xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Hành trình của Sebastian vào thế giới tiền mã hóa bắt đầu từ bốn năm trước, được thúc đẩy bởi sự say mê với tiềm năng của công nghệ blockchain trong việc cách mạng hóa các hệ thống tài chính. Khám phá ban đầu của anh tập trung vào việc hiểu rõ sự phức tạp của các dự án tiền mã hóa khác nhau, đặc biệt là những dự án tập trung vào xây dựng các giải pháp tài chính sáng tạo. Qua vô số giờ nghiên cứu và học hỏi, Sebastian đã phát triển hiểu biết sâu sắc về các công nghệ cơ bản, động lực thị trường và các ứng dụng tiềm năng của tiền mã hóa. Để chia sẻ những hiểu biết của mình với người khác, Sebastian đã trở thành người đóng góp tích cực trong các cuộc thảo luận trực tuyến trên các nền tảng như X và LinkedIn. Sự tập trung của anh vào các chủ đề liên quan đến fintech và tiền mã hóa nhanh chóng giúp anh trở thành một tiếng nói đáng tin cậy trong cộng đồng tiền mã hóa trực tuyến. Mục tiêu của Sebastian là giáo dục và thông báo cho khán giả của mình về các xu hướng và hiểu biết mới nhất trong bối cảnh tiền mã hóa đang phát triển nhanh chóng. Để nâng cao chuyên môn của mình, Sebastian đã theo đuổi chứng chỉ UC Berkeley Fintech: Frameworks, Applications, and Strategies. Chương trình nghiêm ngặt này đã trang bị cho anh những kỹ năng và kiến thức quý giá về Công nghệ Tài chính, thu hẹp khoảng cách giữa tài chính truyền thống và tài chính phi tập trung. Chứng chỉ này đã làm sâu sắc thêm hiểu biết của anh về bối cảnh tài chính rộng lớn hơn và sự giao thoa của nó với công nghệ blockchain. Niềm đam mê của Sebastian đối với tài chính và viết lách thể hiện rõ trong công việc của anh. Anh thích đi sâu vào nghiên cứu tài chính, phân tích xu hướng thị trường và khám phá những phát triển mới nhất trong không gian tiền mã hóa. Trong thời gian rảnh, Sebastian thường được tìm thấy đang đắm mình trong các biểu đồ, nghiên cứu báo cáo 10-K, hoặc tham gia vào các cuộc thảo luận sâu sắc về tương lai của tài chính. Hành trình của Sebastian với tư cách là người tiên phong trong lĩnh vực tiền mã hóa được đánh dấu bằng sự theo đuổi kiến thức không ngừng và sự cống hiến để chia sẻ những hiểu biết của mình. Khả năng điều hướng trong thế giới phức tạp của tiền mã hóa, kết hợp với niềm đam mê nghiên cứu tài chính và giao tiếp, làm cho anh trở thành một người đóng góp có giá trị cho ngành công nghiệp. Khi bối cảnh tiền mã hóa tiếp tục phát triển, Sebastian vẫn đứng ở tuyến đầu, cung cấp những hiểu biết có giá trị và...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 18:40
Cảnh báo về sự suy yếu của thị trường lao động Mỹ – DBS

Cảnh báo về sự suy yếu của thị trường lao động Mỹ – DBS

Bài đăng Cảnh báo thị trường về sự suy yếu của thị trường lao động Mỹ - DBS xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Chỉ số DXY giảm 0,3% xuống 98,1. Phản ánh số liệu việc làm phi nông nghiệp, số lượng việc làm mở JOLTS của Mỹ giảm xuống 7,181k trong tháng 7, thấp hơn so với dự đoán 7,380k. Số liệu tháng 6 được điều chỉnh giảm xuống 7,357k từ 7,437k, theo báo cáo của Chiến lược gia FX cấp cao của DBS Philip Wee. Thị trường lao động Mỹ và Fed "Sự yếu kém của thị trường lao động cũng được phản ánh trong Sách Beige của Fed, báo cáo cho thấy hoạt động kinh tế hầu như không thay đổi hoặc thay đổi rất ít ở hầu hết 12 khu vực của Fed. Các doanh nghiệp báo cáo việc tăng giá để bù đắp một phần cho sự tăng giá đầu vào liên quan đến thuế quan. Nhiều hộ gia đình cảm thấy khó khăn khi tiền lương không theo kịp giá cả tăng, ngụ ý chi tiêu tiêu dùng yếu hơn và kỳ vọng tăng trưởng thấp hơn. Việc tuyển dụng chậm lại với các doanh nghiệp do dự trong việc bổ sung vị trí trống hoặc tuyển nhân viên mới, một số chuyển sang sử dụng tự động hóa và AI thay thế." "Nhìn chung, Sách Beige cho thấy việc cắt giảm 25 điểm cơ bản dự kiến tại cuộc họp FOMC ngày 17 tháng 9 có thể là khởi đầu của một chu kỳ nới lỏng kéo dài. Để củng cố kỳ vọng này, báo cáo việc làm hàng tháng của Mỹ vào thứ Sáu sẽ cần số liệu việc làm phi nông nghiệp duy trì dưới 100k và tỷ lệ thất nghiệp tăng trên 4,2% lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm 2021. Hôm nay, dự báo cho thấy việc làm ADP sẽ giảm xuống 68k trong tháng 8 từ 104k trong tháng 7. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu có thể tăng cao hơn nếu trung bình động 4 tuần tăng tuần thứ tư trong tuần cuối cùng của tháng 8. Khảo sát PMI Dịch vụ ISM sẽ được theo dõi để xem liệu nó có phản ánh chỉ số sản xuất trong việc báo cáo giá cả trả và chỉ số phụ về việc làm yếu hơn hay không." "Hôm nay, Ủy ban Ngân hàng Thượng viện sẽ tổ chức phiên điều trần xác nhận cho Stephen Miran để thay thế Adriana Kugler làm Thống đốc Fed. Có khả năng cao Miran sẽ được xác nhận kịp thời cho cuộc họp FOMC tháng 9. Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent sẽ bắt đầu phỏng vấn các ứng viên cho..."
BitcoinEthereumNews2025/09/04 18:36
ChatGPT-5 giải thích cách kiếm $5,000 từ cổ phiếu Nvidia trong 5 năm

ChatGPT-5 giải thích cách kiếm $5,000 từ cổ phiếu Nvidia trong 5 năm

Bài đăng ChatGPT-5 giải thích cách kiếm $5,000 từ cổ phiếu Nvidia trong 5 năm xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cổ phiếu Nvidia (NASDAQ: NVDA) đã là một trong những đối tượng hưởng lợi lớn nhất từ sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI), và theo phân tích của ChatGPT-5, một nhà đầu tư có thể thực tế nhắm đến lợi nhuận $5,000 trong năm năm tới. Mô hình AI lưu ý rằng con đường đến mục tiêu này chủ yếu nằm ở sự tăng giá hơn là thu nhập cổ tức. Đáng chú ý, cổ phiếu NVDA đang nhắm đến mốc $200, với giá đóng cửa ở mức $170.62 trong phiên giao dịch gần nhất, thể hiện mức tăng từ đầu năm đến nay hơn 23%. Biểu đồ giá cổ phiếu NVDA YTD. Nguồn: Finbold Ban đầu, ChatGPT-5 xem xét cổ tức như một yếu tố đóng góp tiềm năng cho mục tiêu $5,000. Công ty trả cổ tức hàng quý $0.01 mỗi cổ phần, hoặc $0.04 hàng năm. Điều này chuyển thành tỷ suất lợi nhuận chỉ 0.023% ở mức giá cổ phiếu $170, khiến nó trở thành một trong những cổ phiếu blue-chip có lợi suất thấp nhất trên thị trường. Ngay cả khi Nvidia tăng cổ tức 10% hàng năm, việc nắm giữ 100 cổ phần trong năm năm cũng chỉ tạo ra khoảng $30 đến $35 cổ tức. Với số lượng lớn hơn là 300 cổ phần, tổng số vẫn sẽ dưới $100, cho thấy cổ tức đóng góp rất ít vào tổng lợi nhuận. Con đường tăng giá vốn của Nvidia Thay vào đó, theo công cụ của OpenAI, động lực thực sự là sự tăng giá vốn. Với giả định bảo thủ về tỷ lệ tăng trưởng hàng năm 10%, cổ phiếu Nvidia có thể tăng từ $170 lên khoảng $275 trong năm năm. Do đó, khoản đầu tư $17,000 cho 100 cổ phần sẽ mang lại gần $10,900 lợi nhuận kết hợp, trong khi số lượng nhỏ hơn là 50 cổ phần với chi phí $8,500 vẫn sẽ tạo ra $5,000. Mặt khác, kịch bản tăng trưởng vừa phải 20% hàng năm sẽ đẩy giá cổ phiếu Nvidia lên gần $425, với 100 cổ phần tạo ra hơn $25,000 lợi nhuận. Trong trường hợp đó, chỉ cần 20 cổ phần, trị giá khoảng $3,400 hiện nay, sẽ mang lại mục tiêu $5,000. Với tỷ lệ tăng trưởng mạnh hơn là 30%, cổ phiếu có thể đạt $630,...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 18:21
Startup DeAI GAIA mở bán trước điện thoại thông minh AI

Startup DeAI GAIA mở bán trước điện thoại thông minh AI

Bài đăng Startup DeAI GAIA mở bán trước điện thoại thông minh AI xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. GAIA, một startup AI phi tập trung, đã khởi động đợt bán trước có giới hạn cho điện thoại thông minh AI chạy các công cụ thông minh và bảo mật trực tiếp trên thiết bị. Người mua sớm có thể nhận phần thưởng mạng lưới, truy cập tên miền web3 được tải sẵn và thử nghiệm AI hoàn toàn cục bộ được hỗ trợ bởi lớp phần mềm mới trên phần cứng Galaxy S25 Edge. Tóm tắt GAIA, một startup AI phi tập trung, đã ra mắt điện thoại thông minh AI phiên bản giới hạn với trí thông minh trên thiết bị và các công cụ bảo mật. Chỉ có 7,000 thiết bị được bán, với người mua sớm nhận được phần thưởng mạng lưới và tên miền web3 được tải sẵn. Điện thoại chạy trên phần cứng Galaxy S25 Edge nhưng bổ sung lớp phần mềm cho AI phi tập trung hoàn toàn cục bộ và phần thưởng dựa trên staking. GAIA, một startup xây dựng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo phi tập trung, đã ra mắt điện thoại thông minh AI phiên bản giới hạn tích hợp trí thông minh trên thiết bị và các công cụ AI ưu tiên bảo mật vào các thiết bị đầu tiên trước khi phát hành rộng rãi hơn. Chỉ có 7,000 thiết bị có sẵn trong đợt phát hành ban đầu này, và Public Sale sẽ diễn ra ngay sau khi đóng cửa sổ danh sách chờ, theo thông cáo báo chí được chia sẻ với crypto.news. Điện thoại thông minh AI Galaxy S25 Edge | Nguồn: GAIA Chiếc điện thoại được gọi là Gaia AI Phone chạy trên phần cứng Galaxy S25 Edge, nhưng điểm đặc biệt đến từ lớp cơ sở hạ tầng mới được xây dựng bởi Gaia Labs. Shashank Sripada, đồng sáng lập và COO của GAIA, giải thích trong một cuộc phỏng vấn với crypto.news rằng thay vì thay đổi phần cứng, đội ngũ đã tạo ra một lớp phần mềm giữa Android và các ứng dụng cho phép suy luận AI phi tập trung ngay trên thiết bị. "Trước đây, 'AI' di động chủ yếu ở cấp độ ứng dụng - các ứng dụng riêng lẻ với tính năng AI cơ bản. Cách tiếp cận của chúng tôi điều phối các yêu cầu AI ở cấp độ cơ sở hạ tầng, sử dụng các mô hình đào tạo cục bộ và giao thức xác thực hoạt động trên tất cả các ứng dụng trong khi giữ xử lý hoàn toàn trên thiết bị." Shashank Sripada Ngăn xếp phần mềm của điện thoại bao gồm Nền tảng AI Gaia cho các công cụ AI phi tập trung, môi trường chạy LLM cục bộ, giao diện giọng nói đến AI Agent, cũng như...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 18:17
