AI: Giá Max Pain của Bitcoin, ETH, XRP, SOL trước thời điểm hết hạn quyền chọn, dữ liệu việc làm quan trọng
Bitcoin, Ethereum và các altcoin khác đang đối mặt với sự điều chỉnh giảm giữa việc chốt lời liên tục trên thị trường tiền mã hóa rộng lớn hơn. Các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho đợt bán tháo tiếp theo trước khi 4,5 tỷ đô la quyền chọn tiền mã hóa đáo hạn và dữ liệu việc làm quan trọng của Hoa Kỳ trong tuần này. Giá BTC, ETH, XRP và SOL giảm giữa việc thanh lý 115 triệu đô la vị thế long bởi các nhà giao dịch. Ngoài ra, lợi suất trái phiếu kho bạc dài hạn và giá vàng tăng do lo ngại tài chính đã làm tăng áp lực bán đối với giá Bitcoin.
3,28 tỷ đô la quyền chọn Bitcoin đáo hạn
Theo Deribit, hơn 29K quyền chọn BTC với giá trị danh nghĩa 3,28 tỷ đô la sẽ đáo hạn vào thứ Sáu. Tỷ lệ put-call là 1,39, cực kỳ cao và cho thấy tâm lý bearish giữa các nhà giao dịch. Hơn nữa, giá max pain là 112,000 đô la. Derbit tiết lộ rằng các put tập trung quanh mức giá Strike 105K-110K, với hầu hết các nhà giao dịch đặt cược vào việc giá Bitcoin sẽ giảm xuống dưới 105,000 đô la.
Giá Max Pain của Bitcoin. Nguồn: Deribit
Nhà phân tích Caleb Franzen tiết lộ rằng Bitcoin đã phá vỡ Mây Ichimoku hàng ngày lần đầu tiên kể từ tháng 2 năm 2025, có khả năng biến nó thành kháng cự. Các mô hình theo mùa lịch sử đang đóng vai trò quan trọng trong tâm lý bearish đối với Bitcoin, với bearish crossover trên MACD hàng tuần.
Bitcoin phá vỡ Mây Ichimoku hàng ngày. Nguồn: Caleb Franzen
1,28 tỷ đô la quyền chọn Ethereum đáo hạn
Hơn 293K quyền chọn ETH với giá trị danh nghĩa 1,28 tỷ đô la sẽ đáo hạn trên Deribit, với tỷ lệ put-call là 0,78. Điều này cho thấy tâm lý hỗn hợp giữa các nhà giao dịch do tỷ lệ put-call trung tính. Hơn nữa, giá max pain là 4,400 đô la, cao hơn giá thị trường hiện tại là 4,385 đô la tại thời điểm viết bài. Điều này báo hiệu. Các nhà giao dịch quyền chọn đang theo dõi ba mức quan trọng là 4,500 đô la, 4,700 đô la và 5,000 đô la.
Giá Max Pain của Bitcoin. Nguồn: Deribit
"Dòng tiền nghiêng về cân bằng hơn, nhưng các call tích lũy trên mức 4,5K, để lại khả năng tăng giá," cho biết...
