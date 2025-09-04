2025-10-10 thứ sáu

UBS Duy Trì Dự Báo Giảm Đối Với Đồng Bảng Anh Trong Bối Cảnh Khó Khăn Kinh Tế

Bài đăng UBS Duy trì Dự báo Bearish đối với Đồng Bảng Anh Giữa Những Khó Khăn Kinh Tế đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Mục tiêu EUR/GBP Quan trọng: UBS Duy trì Dự báo Bearish đối với Đồng Bảng Anh Giữa Những Khó Khăn Kinh Tế
BitcoinEthereumNews2025/09/04 20:34
Dự đoán Bitcoin hôm nay khi các công ty Mining Bitcoin tăng sản lượng, các ngân hàng Hoa Kỳ quay trở lại với Crypto, và nhiều hơn nữa...

Bài đăng Dự đoán Bitcoin hôm nay khi các công ty Mining Bitcoin tăng sản lượng, các ngân hàng Hoa Kỳ quay lại với Crypto, và nhiều hơn nữa... đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cập nhật Bitcoin Hyper trực tiếp hôm nay: Dự đoán Bitcoin hôm nay khi các công ty Mining Bitcoin tăng sản lượng, các ngân hàng Hoa Kỳ quay lại với Crypto, và nhiều hơn nữa... Leah là một nhà báo người Anh với bằng cử nhân Báo chí, Truyền thông và Truyền thông và gần một thập kỷ kinh nghiệm viết nội dung. Trong bốn năm qua, cô tập trung chủ yếu vào công nghệ Web3, được thúc đẩy bởi sự nhiệt tình thực sự của cô đối với phi tập trung hóa và những tiến bộ công nghệ mới nhất. Cô đã đóng góp cho các ấn phẩm Crypto và NFT hàng đầu - Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport và NFT Lately - điều này đã đưa cô lên vai trò cấp cao trong lĩnh vực báo chí crypto. Dù là viết tin tức nóng hổi hay đánh giá chuyên sâu, cô luôn cố gắng thu hút độc giả với những thông tin và hiểu biết mới nhất. Các bài viết của cô thường bao gồm các tiền mã hóa nóng nhất, sàn giao dịch và các quy định đang phát triển. Như một phần trong kế hoạch thu hút người mới vào Web3, cô giải thích ngay cả những chủ đề phức tạp nhất theo cách dễ hiểu và hấp dẫn. Nhấn mạnh thêm về nền tảng báo chí năng động của mình, cô đã viết cho nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm kiểm thử phần mềm (Tạp chí TEST), du lịch (Travel Off Path) và âm nhạc (Mixmag). Khi không đắm mình trong thế giới crypto, có lẽ cô đang đi du lịch các đảo (với Galapagos và Hainan là điểm đến yêu thích). Hoặc có thể đang vẽ tranh bút chì phấn trong khi nghe nhạc của Pixies, ban nhạc yêu thích mọi thời đại của cô.
BitcoinEthereumNews2025/09/04 20:27
Thu nhập quý 2 năm 2025 của American Eagle Outfitters (AEO)

Bài đăng American Eagle Outfitters (AEO) thu nhập Q2 2025 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. American Eagle cho biết hôm thứ Tư rằng hợp tác với Sydney Sweeney đã là chiến dịch quảng cáo "tốt nhất" của họ cho đến nay khi họ công bố thu nhập quý hai tài chính vượt kỳ vọng. Chiến dịch ấn tượng nhưng gây tranh cãi với ngôi sao "Euphoria" đã dẫn đến một số chỉ trích và phản ứng tiêu cực, nhưng việc ra mắt, cùng với hợp tác gần đây với hôn phu mới của Taylor Swift là Travis Kelce, đã dẫn đến việc thu hút khách hàng mới và lưu lượng truy cập tích cực trên các kênh. Cổ phiếu American Eagle đã tăng vọt hơn 20% trong giao dịch sau giờ làm việc hôm thứ Tư. "Mùa thu đã bắt đầu một cách tích cực. Được thúc đẩy bởi các sản phẩm mạnh mẽ hơn và thành công của các chiến dịch tiếp thị gần đây với Sydney Sweeney và Travis Kelce, chúng tôi đã thấy sự gia tăng trong nhận thức của khách hàng, sự tương tác và doanh số bán hàng so sánh," CEO Jay Schottenstein cho biết trong một thông cáo báo chí. "Chúng tôi mong muốn xây dựng trên tiến độ của mình và sức mạnh liên tục của các thương hiệu biểu tượng của chúng tôi để thúc đẩy lợi nhuận cao hơn, tăng trưởng dài hạn và giá trị cổ đông." Công ty cũng đã tái ban hành hướng dẫn cả năm sau khi rút lại nó vào đầu năm nay. Hiện tại họ dự kiến doanh số bán hàng so sánh sẽ gần như đi ngang, tốt hơn so với mức giảm 0,2% mà các nhà phân tích đã dự đoán, theo StreetAccount. Họ vẫn dự kiến biên lợi nhuận gộp sẽ giảm trong suốt năm, nhưng họ đã thực hiện những thay đổi quan trọng đối với triển vọng thu nhập hoạt động, đang chịu phần lớn tác động của thuế quan. Công ty hiện dự kiến thu nhập hoạt động cả năm sẽ nằm trong khoảng từ 255 triệu đô la đến 265 triệu đô la, giảm so với phạm vi trước đó từ 360 triệu đô la đến 375 triệu đô la. Đây là cách American Eagle hoạt động trong quý so với những gì Wall Street dự đoán, dựa trên một cuộc khảo sát các nhà phân tích của LSEG: Thu nhập trên mỗi cổ phiếu: 45 xu so với 21 xu dự kiến Doanh thu: 1,28 tỷ đô la so với 1,24 tỷ đô la dự kiến Thu nhập ròng báo cáo của công ty cho giai đoạn ba tháng kết thúc vào ngày 2 tháng 8 là...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 20:26
Bitcoin, ETH, XRP, SOL's Max Pain Price Ahead of Options Expiry, Key Jobs Data AI: Giá Max Pain của Bitcoin, ETH, XRP, SOL trước thời điểm hết hạn quyền chọn, dữ liệu việc làm quan trọng

Bài đăng Bitcoin, ETH, XRP, SOL's Max Pain Price Ahead of Options Expiry, Key Jobs Data xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin, Ethereum và các altcoin khác đang đối mặt với sự điều chỉnh giảm giữa việc chốt lời liên tục trên thị trường tiền mã hóa rộng lớn hơn. Các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho đợt bán tháo tiếp theo trước khi 4,5 tỷ đô la quyền chọn tiền mã hóa đáo hạn và dữ liệu việc làm quan trọng của Hoa Kỳ trong tuần này. Giá BTC, ETH, XRP và SOL giảm giữa việc thanh lý 115 triệu đô la vị thế long bởi các nhà giao dịch. Ngoài ra, lợi suất trái phiếu kho bạc dài hạn và giá vàng tăng do lo ngại tài chính đã làm tăng áp lực bán đối với giá Bitcoin. 3,28 tỷ đô la quyền chọn Bitcoin đáo hạn Theo Deribit, hơn 29K quyền chọn BTC với giá trị danh nghĩa 3,28 tỷ đô la sẽ đáo hạn vào thứ Sáu. Tỷ lệ put-call là 1,39, cực kỳ cao và cho thấy tâm lý bearish giữa các nhà giao dịch. Hơn nữa, giá max pain là 112,000 đô la. Derbit tiết lộ rằng các put tập trung quanh mức giá Strike 105K-110K, với hầu hết các nhà giao dịch đặt cược vào việc giá Bitcoin sẽ giảm xuống dưới 105,000 đô la. Giá Max Pain của Bitcoin. Nguồn: Deribit Nhà phân tích Caleb Franzen tiết lộ rằng Bitcoin đã phá vỡ Mây Ichimoku hàng ngày lần đầu tiên kể từ tháng 2 năm 2025, có khả năng biến nó thành kháng cự. Các mô hình theo mùa lịch sử đang đóng vai trò quan trọng trong tâm lý bearish đối với Bitcoin, với bearish crossover trên MACD hàng tuần. Bitcoin phá vỡ Mây Ichimoku hàng ngày. Nguồn: Caleb Franzen 1,28 tỷ đô la quyền chọn Ethereum đáo hạn Hơn 293K quyền chọn ETH với giá trị danh nghĩa 1,28 tỷ đô la sẽ đáo hạn trên Deribit, với tỷ lệ put-call là 0,78. Điều này cho thấy tâm lý hỗn hợp giữa các nhà giao dịch do tỷ lệ put-call trung tính. Hơn nữa, giá max pain là 4,400 đô la, cao hơn giá thị trường hiện tại là 4,385 đô la tại thời điểm viết bài. Điều này báo hiệu. Các nhà giao dịch quyền chọn đang theo dõi ba mức quan trọng là 4,500 đô la, 4,700 đô la và 5,000 đô la. Giá Max Pain của Bitcoin. Nguồn: Deribit "Dòng tiền nghiêng về cân bằng hơn, nhưng các call tích lũy trên mức 4,5K, để lại khả năng tăng giá," cho biết...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 20:24
Dữ liệu về cơ hội việc làm giảm xuống mức hiếm thấy kể từ đại dịch

Bài đăng Dữ liệu về vị trí tuyển dụng giảm xuống mức hiếm thấy kể từ đại dịch đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Một biển hiệu "Now Hiring" tại cửa hàng Journeys ở quận Brooklyn của New York vào ngày 3 tháng 6 năm 2025. Adam Gray | Bloomberg | Getty Images Số lượng vị trí tuyển dụng gi
BitcoinEthereumNews2025/09/04 20:23
Người nắm giữ XRP, BTC và ADA có thể đạt được thu nhập thụ động ổn định hàng ngày với IOTA Miner

Bài đăng Người nắm giữ XRP, BTC và ADA có thể đạt được thu nhập thụ động ổn định hàng ngày với IOTA Miner xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Khai thác tiền mã hóa không còn giới hạn ở việc cá nhân mua máy đào và thiết lập phần cứng phức tạp. Ngày nay, ngày càng nhiều người nắm giữ XRP, BTC và ADA đang chuyển sang dịch vụ khai thác điện toán đám mây. Là một trong những nền tảng phổ biến nhất trên thị trường, IOTA Miner cung cấp cho người dùng giải pháp thu nhập thụ động nhanh chóng, an toàn và thân thiện với môi trường, biến nó thành một lựa chọn mới cho các nhà đầu tư để đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ. Bài viết này sẽ đi sâu vào lý do tại sao ngày càng nhiều nhà đầu tư tiền mã hóa chọn IOTA Miner và cách khai thác điện toán đám mây có thể giúp họ đạt được sự tăng giá tài sản trong thị trường biến động. Tại sao các nhà đầu tư quan tâm đến IOTA Miner? Sức hấp dẫn của IOTA Miner không chỉ nằm ở việc cho phép người dùng kiếm thêm thu nhập thụ động ngoài việc nắm giữ và giao dịch hàng ngày, mà còn giảm đường cong học tập đầu tư và rào cản hoạt động với quy trình vận hành đơn giản và mô hình thu nhập ổn định. Được thành lập vào năm 2018 và có trụ sở tại Vương quốc Anh, IOTA Miner đã giành được sự tin tưởng và hỗ trợ của các nhà đầu tư trên toàn thế giới với chuyên môn kỹ thuật chuyên nghiệp và uy tín ngành công nghiệp nhiều năm. Giữa sự biến động thị trường và bất ổn gia tăng, nền tảng này đang trở thành một lựa chọn thu nhập ổn định cho số lượng ngày càng tăng của những người nắm giữ XRP, BTC và ADA. Đánh giá từ người dùng thực tế Một số người dùng IOTA Miner đã chia sẻ trải nghiệm của họ: "Từ đăng ký đến khai thác, mỗi bước đều rõ ràng và đơn giản, với hướng dẫn chi tiết, giúp ngay cả người mới bắt đầu cũng dễ dàng bắt đầu." "Giao diện người dùng hiệu quả và trực quan giúp ngay cả các nhà đầu tư có kinh nghiệm cũng dễ dàng tìm thấy các tính năng họ cần và rất thân thiện với người dùng." Lợi thế cốt lõi của nền tảng IOTA Miner được ưa chuộng với các nhà đầu tư trên toàn thế giới nhờ những lợi thế độc đáo: Tiền thưởng cho người dùng mới: Đăng ký và nhận $15, và người dùng mới cũng có thể nhận $0.60 cho việc check-in hàng ngày (chỉ còn 1,277 vị trí). Thu nhập ổn định: Tận dụng sức mạnh tính toán mạnh mẽ, chúng tôi mang lại lợi nhuận hàng ngày ổn định và nhất quán. Hợp pháp...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 19:54
Trò chơi Có Thể Mở Khóa Việc Áp Dụng Hàng Loạt XRP Với XRPL Gamechain

Bài đăng Game Có Thể Mở Khóa Việc Áp Dụng XRP Hàng Loạt Với XRPL Gamechain xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nền tảng game của B3 có thể mở khóa việc áp dụng XRP thông qua trải nghiệm ưu tiên di động. Mạng Testnet của Xcade ra mắt với năm game được thiết kế để thúc đẩy việc tiếp nhận người dùng Tiền điện tử chính. Thành công đã được chứng minh của B3 với 8,5 triệu ví hiện gợi ý tiềm năng tăng trưởng cho XRP. Câu hỏi liệu game có thể thúc đẩy việc áp dụng tiền điện tử hàng loạt trở thành tâm điểm với việc B3 ra mắt XRPL Gamechain, hệ sinh thái game chuyên dụng đầu tiên được xây dựng trên sidechain EVM của XRP Ledger. Sự hợp tác giữa mạng AppChain người dùng B3 và XRPL Commons kiểm tra liệu giải trí tương tác có thể thành công ở nơi mà các ứng dụng tài chính truyền thống đã gặp khó khăn. Game mang đến những lợi thế khác nhau cho việc áp dụng tiền điện tử mà các ứng dụng DeFi truyền thống còn thiếu. Trải nghiệm game ưu tiên di động loại bỏ các rào cản kỹ thuật thường ngăn cản người dùng chính tham gia vào công nghệ blockchain. Điều này có thể cung cấp cho XRP cổng thân thiện với người dùng cần thiết để được chấp nhận rộng rãi. Thành Tích Của B3 Gợi Ý Khả Năng Thành Công Của Game Hệ sinh thái game hiện tại của B3 cung cấp bằng chứng thuyết phục về tiềm năng áp dụng của game. Nền tảng này đã thành công trong việc tiếp nhận hơn 8,5 triệu ví và xử lý hàng trăm triệu giao dịch trên hơn 100 game, bao gồm các tựa game AAA. Cơ sở người dùng này cho thấy người tiêu dùng sẽ tham gia vào công nghệ blockchain khi được trình bày thông qua giao diện game quen thuộc. Xcade, nền tảng hướng đến người dùng cho XRPL Gamechain, ra mắt hôm nay trên mạng thử nghiệm, với năm tựa game có thể chơi được thiết kế cho các phiên di động nhanh. Nền tảng này giải quyết thách thức áp dụng quan trọng bằng cách cho phép người dùng kiếm, chi tiêu và tương tác với XRP thông qua gameplay mà không yêu cầu thiết lập ví phức tạp hoặc chuyên môn kỹ thuật. Cách tiếp cận game cung cấp cho người nắm giữ XRP tiện ích trực tiếp ngoài giao dịch đầu cơ. Người dùng có thể hoàn thành thử thách, kiếm phần thưởng dựa trên XRP và truy cập tiến trình xuyên suốt các game trong khi duy trì tính thanh khoản trên chuỗi. Điều này tạo ra nhu cầu bền vững cho token thông qua nền kinh tế trong game và thị trường thứ cấp. Tích Hợp RLUSD Cung Cấp Tiện Ích Khác Tích hợp RLUSD như stablecoin ưu tiên trong hệ sinh thái của B3 bổ sung thêm một lớp tiện ích. Stablecoin cung cấp các tùy chọn thanh toán ổn định cho...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 19:50
Chi tiết có thể giúp L.A. Clippers trong vụ việc lách luật của Kawhi Leonard

Bài đăng Chi tiết có thể giúp L.A. Clippers thoát khỏi Saga vi phạm quy định với Kawhi Leonard xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. LOS ANGELES, CALIFORNIA – NGÀY 24 THÁNG 7: Chủ sở hữu Los Angeles Clippers Steve Ballmer trao áo đấu cho Kawhi Leonard khi anh và Paul George được giới thiệu tại Trung tâm Giải trí Green Meadows vào ngày 24 tháng 7 năm 2019 tại Los Angeles, California. LƯU Ý CHO NGƯỜI DÙNG: Người dùng công nhận và đồng ý rõ ràng rằng, bằng cách tải xuống và hoặc sử dụng bức ảnh này, Người dùng đang đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận Giấy phép Getty Images. (Ảnh của Kevork Djansezian/Getty Images) Getty Images Los Angeles Clippers đã rơi vào tình thế khó khăn vào hôm thứ Tư khi nhà báo điều tra Pablo Torre đưa ra một báo cáo gây chấn động cáo buộc họ có khả năng vi phạm quy định về mức lương tối đa với ngôi sao tiền đạo Kawhi Leonard. Torre mô tả chi tiết cách thức chủ sở hữu Clippers Steve Ballmer đầu tư 50 triệu đô la vào Aspiration, một công ty môi trường hiện đã phá sản, chỉ để Aspiration quay lại và trao cho Leonard một hợp đồng quảng cáo "không cần xuất hiện" trị giá 28 triệu đô la thông qua một LLC do anh quản lý. "Chúng tôi đã xem qua một loạt các hợp đồng với tên tuổi hàng đầu. Và sau đó, 'À, nhân tiện, chúng tôi cũng có một thỏa thuận tiếp thị với Kawhi Leonard, như một thỏa thuận tài trợ tiếp thị hữu cơ trị giá 28 triệu đô la với Kawhi,'" một cựu nhân viên từ bộ phận tài chính của Aspiration nói với Torre. "Và nếu tôi có bất kỳ câu hỏi nào về điều đó, về cơ bản đừng hỏi, bởi vì nó là để 'phá vỡ quy định về mức lương tối đa. LOL.' Có rất nhiều LOL khi mọi thứ được chia sẻ." Người phát ngôn NBA Mike Bass nói với ESPN vào thứ Tư rằng giải đấu "đã biết về báo cáo truyền thông sáng nay liên quan đến LA Clippers và [đang] bắt đầu một cuộc điều tra." Clippers cũng đưa ra một tuyên bố phủ nhận rằng họ hoặc Ballmer đã vi phạm quy định về mức lương tối đa bằng cách chuyển tiền bổ sung cho Leonard thông qua thỏa thuận tài trợ này. Nếu NBA xác định báo cáo của Torre là chính xác, điều đó có thể gây ra rắc rối lớn cho Clippers. Tuy nhiên, vấn đề có thể nằm ở các chi tiết liên quan đến loại hình phạt chính xác mà họ có thể...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 19:45
Các Cá Voi Bitcoin Đang Thu Nhỏ Quy Mô, Liệu PUSH 'Uptember' Có Gặp Rủi Ro?

Bài đăng Cá voi Bitcoin Đang Thu Nhỏ Quy Mô, Liệu PUSH 'Uptember' Có Gặp Rủi Ro? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những hiểu biết chính: Lượng nắm giữ của cá voi Bitcoin giảm xuống còn 488 BTC mỗi cá voi, mức thấp nhất kể từ năm 2018. Các ETF Spot BTC của Mỹ đã thêm 332,8 triệu đô la dòng tiền mới Chuyển vào. Biểu đồ cho thấy sự tương đồng với chu kỳ Bitcoin năm 2017 với khả năng bứt phá. Cá voi Bitcoin đã giảm lượng nắm giữ xuống mức chưa từng thấy kể từ năm 2018, làm dấy lên câu hỏi về sức mạnh thị trường vào đầu tháng 9 năm 2025. Đồng thời, các ETF BTC thu hút hàng trăm triệu đô la tiền mới trong khi các quỹ Ethereum chứng kiến lượng rút tiền lớn. Biểu đồ giá BTC lịch sử cũng cho thấy sự tương đồng đáng chú ý với chu kỳ năm 2017. Cá voi Bitcoin Giảm Thị Phần Của Họ Những người nắm giữ BTC lớn, thường được gọi là cá voi, đã bắt đầu cắt giảm nguồn cung của họ trong những tháng qua. Dữ liệu từ Glassnode cho thấy các tổ chức nắm giữ từ 100 đến 10.000 Bitcoin hiện kiểm soát trung bình 488 BTC mỗi tổ chức. Đáng chú ý, đây là mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2018 và là sự sụt giảm đều đặn bắt đầu từ tháng 11 năm 2024. Phân phối Cá voi Bitcoin | Nguồn: Glassnode Cá voi từ lâu đã đóng vai trò quan trọng trong thị trường BTC. Việc mua và bán của họ thường có thể thay đổi giá cả hoặc báo hiệu sự thay đổi trong hành vi của nhà đầu tư. Sự sụt giảm trong lượng nắm giữ trung bình cho thấy một số ví lớn có thể đã phân phối Faircoins của họ. Những đồng coin này có thể đã chuyển sang các nhà đầu tư nhỏ hơn hoặc vào tay các nhà mua tổ chức thông qua ETF. Xu hướng này làm giảm sự tập trung của Bitcoin trong số những người nắm giữ hàng đầu. Mặc dù điều này có thể đồng nghĩa với việc giảm sự thống trị của các cá nhân, nó cũng cho thấy một số cá voi đang lùi lại trong giai đoạn quan trọng của thị trường. Sự thay đổi này diễn ra khi các tổ chức tăng cường tiếp xúc thông qua các sản phẩm được quản lý, tạo ra sự cân bằng mới giữa các cá voi truyền thống và các hình thức sở hữu lớn mới. ETF BTC Cho Thấy Sự Luân Chuyển Rõ Ràng Trong một diễn biến riêng biệt, vào ngày 2 tháng 9, các ETF Bitcoin đã chứng kiến dòng tiền Chuyển vào trị giá 332,8 triệu đô la. FBTC của Fidelity Investments là đóng góp lớn nhất với 132,7 triệu đô la,...
BitcoinEthereumNews2025/09/04 19:30
Chủ tịch ECB Christine Lagarde Kêu gọi Tăng cường Quy tắc tuân thủ Quy định về Stablecoin

Bài đăng Chủ tịch ECB Christine Lagarde kêu gọi tăng cường Quy tắc tuân thủ quy định về Stablecoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Lagarde nhấn mạnh rằng stablecoin nên tuân thủ các quy định tương đương với EU ở các khu vực pháp lý khác để hoạt động trong khu vực. Bà cũng kêu gọi thiết lập các đảm bảo để tránh việc chuyển quỹ của EU ra nước ngoài trong trường hợp Rút hàng loạt đối với các Tài sản thế chấp này. Lagarde nhấn mạnh các dự án Stablecoin nên tuân thủ quy định tương đương với EU ở các khu vực pháp lý khác Liên minh châu Âu (EU) [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/ecb-president-christine-lagarde-calls-for-toughening-stablecoin-regulatory-compliance/
BitcoinEthereumNews2025/09/04 19:28
