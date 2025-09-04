Các Cá Voi Bitcoin Đang Thu Nhỏ Quy Mô, Liệu PUSH 'Uptember' Có Gặp Rủi Ro?

Những hiểu biết chính: Lượng nắm giữ của cá voi Bitcoin giảm xuống còn 488 BTC mỗi cá voi, mức thấp nhất kể từ năm 2018. Các ETF Spot BTC của Mỹ đã thêm 332,8 triệu đô la dòng tiền mới Chuyển vào. Biểu đồ cho thấy sự tương đồng với chu kỳ Bitcoin năm 2017 với khả năng bứt phá. Cá voi Bitcoin đã giảm lượng nắm giữ xuống mức chưa từng thấy kể từ năm 2018, làm dấy lên câu hỏi về sức mạnh thị trường vào đầu tháng 9 năm 2025. Đồng thời, các ETF BTC thu hút hàng trăm triệu đô la tiền mới trong khi các quỹ Ethereum chứng kiến lượng rút tiền lớn. Biểu đồ giá BTC lịch sử cũng cho thấy sự tương đồng đáng chú ý với chu kỳ năm 2017. Cá voi Bitcoin Giảm Thị Phần Của Họ Những người nắm giữ BTC lớn, thường được gọi là cá voi, đã bắt đầu cắt giảm nguồn cung của họ trong những tháng qua. Dữ liệu từ Glassnode cho thấy các tổ chức nắm giữ từ 100 đến 10.000 Bitcoin hiện kiểm soát trung bình 488 BTC mỗi tổ chức. Đáng chú ý, đây là mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 2018 và là sự sụt giảm đều đặn bắt đầu từ tháng 11 năm 2024. Phân phối Cá voi Bitcoin | Nguồn: Glassnode Cá voi từ lâu đã đóng vai trò quan trọng trong thị trường BTC. Việc mua và bán của họ thường có thể thay đổi giá cả hoặc báo hiệu sự thay đổi trong hành vi của nhà đầu tư. Sự sụt giảm trong lượng nắm giữ trung bình cho thấy một số ví lớn có thể đã phân phối Faircoins của họ. Những đồng coin này có thể đã chuyển sang các nhà đầu tư nhỏ hơn hoặc vào tay các nhà mua tổ chức thông qua ETF. Xu hướng này làm giảm sự tập trung của Bitcoin trong số những người nắm giữ hàng đầu. Mặc dù điều này có thể đồng nghĩa với việc giảm sự thống trị của các cá nhân, nó cũng cho thấy một số cá voi đang lùi lại trong giai đoạn quan trọng của thị trường. Sự thay đổi này diễn ra khi các tổ chức tăng cường tiếp xúc thông qua các sản phẩm được quản lý, tạo ra sự cân bằng mới giữa các cá voi truyền thống và các hình thức sở hữu lớn mới. ETF BTC Cho Thấy Sự Luân Chuyển Rõ Ràng Trong một diễn biến riêng biệt, vào ngày 2 tháng 9, các ETF Bitcoin đã chứng kiến dòng tiền Chuyển vào trị giá 332,8 triệu đô la. FBTC của Fidelity Investments là đóng góp lớn nhất với 132,7 triệu đô la,...