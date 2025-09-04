Sàn giao dịch MEXC
Sự Chào Đón Tại Quê Nhà Của Coldplay Đưa Nhiều Album Trở Lại Bảng Xếp Hạng
Bài đăng Coldplay Được Chào Đón Tại Quê Nhà Đưa Nhiều Album Trở Lại Bảng Xếp Hạng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Coldplay tăng vọt trên bảng xếp hạng Anh khi chuyến lưu diễn Music of the Spheres World Tour sắp kết thúc, với bốn album — bao gồm Parachutes — quay trở lại hoặc leo thang. LOS ANGELES, CALIFORNIA – FEBRUARY 02: Chris Martin của Coldplay biểu diễn trên sân khấu trong lễ trao giải GRAMMY lần thứ 67 tại Crypto.com Arena vào ngày 02 tháng 2 năm 2025 tại Los Angeles, California. (Ảnh của Kevin Winter/Getty Images for The Recording Academy) Getty Images for The Recording Academy Coldplay chỉ còn một vài buổi diễn cuối cùng trong chuyến lưu diễn Music of the Spheres World Tour trước khi kết thúc. Ban nhạc đã lưu diễn từ năm 2022, và cách đây vài tháng, chuyến phiêu lưu này đã được xác nhận là có doanh thu cao thứ hai mọi thời đại, chỉ sau The Eras Tour của Taylor Swift. Để kết thúc mọi thứ trên một nốt cao, Coldplay đã trở về quê nhà Vương quốc Anh, và nhóm sẽ kết thúc với nhiều đêm diễn tại Sân vận động Wembley ở London. Khi chuyến lưu diễn gần kết thúc, doanh số bán và lượt stream của các album của ban nhạc đã tăng vọt, với bốn album tìm được chỗ đứng trên bảng xếp hạng tuần này. A Rush of Blood to the Head Trở Lại A Rush of Blood to the Head xuất hiện trở lại trên bảng xếp hạng Official Album Downloads. Album đầy đủ này, một trong những sản phẩm được đánh giá cao nhất của ban nhạc, trở lại ở vị trí số 77. Nó đã tồn tại trên bảng xếp hạng trong 42 tuần và đã từng leo cao đến vị trí số 10. Moon Music Xuất Hiện Trên Nhiều Bảng Xếp Hạng Moon Music, bộ album mà Coldplay đang tích cực quảng bá trong chuyến lưu diễn, cũng đã quay trở lại. Dự án này tái xuất hiện trên bảng xếp hạng Official Albums Sales ở vị trí số 100, bậc cuối cùng của bảng xếp hạng. Bộ sưu tập này cũng tăng vọt trên bảng xếp hạng Official Album Downloads, nhảy từ vị trí số 72 lên số 28. Parachutes Xuất Hiện Trên Bốn Bảng Xếp Hạng Trong số bốn album của Coldplay trên bảng xếp hạng Anh kỳ này, Parachutes là album nổi bật nhất. The...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 22:38
Tiết Lộ Khoản Thu Hoạch Đáng Chú Ý 408 BTC Trong Tháng 8
Bài đăng Tiết lộ Khoản Thu hoạch Đáng chú ý 408 BTC Trong Tháng 8 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitfufu Bitcoin Mining: Tiết lộ Khoản Thu hoạch Đáng chú ý 408 BTC Trong Tháng 8 Chuyển đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Bitfufu Bitcoin Mining: Tiết lộ Khoản Thu hoạch Đáng chú ý 408 BTC Trong Tháng 8 Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/bitfufu-bitcoin-mining-haul/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 21:52
Điều Gì Tạo Nên Giá Trị Của Bitcoin? 6 Yếu Tố Cốt Lõi
Bài đăng Điều Gì Tạo Nên Giá Trị Của Bitcoin? 6 Yếu Tố Cốt Lõi xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Giá trị của Bitcoin được neo vào sự khan hiếm được mã hóa cứng, với giới hạn cung cấp vĩnh viễn là 21 triệu đồng tiền. Mạng phi tập trung của nó được bảo mật bởi Proof of Work(PoW), tạo nên một hệ thống chống giả mạo và chống kiểm duyệt. Sự đồng thuận xã hội từ việc áp dụng của các tổ chức, doanh nghiệp và quốc gia củng cố niềm tin toàn cầu vào Bitcoin. Bitcoin không có hình thức vật lý và không được hỗ trợ bởi chính phủ hay ngân hàng, vậy tại sao nó có giá trị hơn 2 nghìn tỷ đô la? Câu trả lời không phải là sự phóng đại; mà là sự kết hợp của kinh tế được mã hóa cứng, bảo mật vô song và hiệu ứng mạng mạnh mẽ. Dưới đây là phân tích về các yếu tố cốt lõi tạo nên giá trị thực, bền vững của Bitcoin. Bắt đầu với Sự Khan Hiếm Kỹ Thuật Số và Bảo Mật Không giống như các loại tiền tệ truyền thống, giá trị của Bitcoin được neo vào một tập hợp các quy tắc cố định, không thể thay đổi. Tại sao giới hạn 21 triệu lại quan trọng? Nguồn cung của Bitcoin được giới hạn vĩnh viễn ở mức 21 triệu đồng tiền—một quy tắc được nhúng trong mã của nó. Không giống như tiền Fiat có thể được in vô hạn bởi các ngân hàng trung ương, sự khan hiếm được lập trình của Bitcoin khiến nó trở thành công cụ phòng ngừa lạm phát mạnh mẽ. Câu chuyện "vàng kỹ thuật số" này là lý do chính khiến chỉ số lưu trữ giá trị của Bitcoin tiếp tục tăng. Proof of Work tạo ra bảo mật như thế nào? Mạng lưới được bảo mật thông qua Proof of Work(PoW), một hệ thống đòi hỏi sức mạnh tính toán khổng lồ để xác thực giao dịch. Điều này làm cho blockchain Bitcoin trở thành một trong những mạng kỹ thuật số an toàn và chống giả mạo nhất hiện có, một thực tế được chứng minh bởi sức mạnh khai thác và tỷ lệ Hash mạng ngày càng tăng. Một Mạng Phi tập trung, Không Thể Kiểm Duyệt Bitcoin hoạt động mà không cần CEO hay máy chủ trung tâm. Sự phi tập trung này là một trong những đề xuất giá trị quan trọng nhất của nó. Phi tập trung thực sự có nghĩa là gì? Hàng nghìn máy tính trên toàn thế giới duy trì sổ cái, đảm bảo rằng không một chính phủ hay tập đoàn nào có thể thay đổi lịch sử giao dịch hoặc tắt hệ thống. Điều này tạo ra một mạng lưới minh bạch và chống kiểm duyệt để chuyển giao giá trị. Bitcoin có thể được sử dụng như một công cụ thanh toán không?...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 21:43
CAD yếu hơn khi USD tăng mạnh – Scotiabank
Bài đăng CAD yếu hơn khi USD tăng mạnh trên diện rộng – Scotiabank xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đồng đô la Canada (CAD) thấp hơn một chút so với đồng đô la Mỹ (USD) đang mạnh lên nói chung, theo báo cáo của Chiến lược gia trưởng Forex của Scotiabank Shaun Osborne và Eric Theoret. Độ lệch Spot so với giá trị hợp lý tăng "Các yếu tố ảnh hưởng đến CAD đã suy yếu nhẹ trong tuần này nhưng tổn thất của CAD đang chạy khá đáng kể trước khi các yếu tố cơ bản cho thấy tỷ giá spot nên ở đâu. Theo ước tính giá trị hợp lý của chúng tôi, điểm cân bằng nằm ở mức 1,3634 hôm nay, khiến spot cao hơn một độ lệch chuẩn so với giá trị hợp lý." "Sự phân kỳ đang tiến gần đến mức "căng thẳng" tương đối cực đoan được thấy vào cuối tháng trước. Thanh khoản spot không tốt trong tuần này và dường như vẫn tương đối kém trong giao dịch đầu ngày hôm nay. Canada báo cáo dữ liệu thương mại lúc 8.30ET; một thâm hụt thương mại lớn khác được dự kiến cho tháng 7. Thị trường đang tìm kiếm mức thâm hụt 5,3 tỷ CAD. "Lợi nhuận spot thông qua vùng thấp 1,38 và — tạm thời — trên mức kháng cự đã ghi nhận ở 1,3815 khiến CAD dễ bị mềm hơn một chút trong ngắn hạn. USD/CAD đã phát triển một sự hợp nhất cờ đuôi bò nhỏ vào đầu tuần trên biểu đồ trong ngày và việc USD đẩy qua trần của mô hình sớm hơn hôm nay ngụ ý tiềm năng tăng giá trong spot đến vùng 1,3850. Tuy nhiên, có một lượng tắc nghẽn ngắn hạn khá lớn trên biểu đồ giờ giữa 1,3825/75, điều này có thể làm chậm hoặc thậm chí hạn chế lợi nhuận của USD. Hỗ trợ USD là 1,3795/00." Nguồn: https://www.fxstreet.com/news/cad-softer-as-usd-gains-broadly-scotiabank-202509041118
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 21:29
CFTC Chấp Thuận Polymarket Cho Hoạt Động Tại Hoa Kỳ
Bài đăng CFTC Chấp Thuận Polymarket Hoạt Động Tại Hoa Kỳ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm nổi bật Polymarket hiện đã được chấp thuận hoạt động tại Hoa Kỳ sau khi được CFTC phê duyệt. Thị trường mới tăng 44% trong tháng 7, cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng của nhà đầu tư. Donald Trump Jr. tham gia hội đồng cố vấn, tăng cường sức hấp dẫn chính trị-fintech. Polymarket Đảm Bảo Sự Chấp Thuận Của Hoa Kỳ: Điều Này Có Ý Nghĩa Gì Polymarket, một nền tảng thị trường dự đoán giá hàng đầu, đã nhận được sự chấp thuận để gia nhập thị trường Hoa Kỳ sau một phán quyết của Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC). CEO Shane Coplan đã thông báo trên X (trước đây là Twitter) rằng cơ quan quản lý đã mở đường cho việc ra mắt nền tảng tại Hoa Kỳ. CFTC, thông qua Chi nhánh Giám sát Thị trường và Quản lý Rủi ro, đã xác nhận sẽ không khởi xướng hành động thực thi đối với QCX, một thị trường hợp đồng đã đăng ký, hoặc QC Clearing, một tổ chức thanh toán. Quyết định này bao gồm các yêu cầu kế toán và báo cáo cụ thể liên quan đến hoán đổi, bao gồm các tùy chọn nhị phân và hợp đồng thanh toán biến đổi. Coplan đã cảm ơn nhân viên của cơ quan quản lý về hiệu quả của quá trình và nhấn mạnh rằng sự chấp thuận này là một bước quan trọng trong việc hợp pháp hóa các hoạt động của Polymarket. Tăng Trưởng và Hoạt Động trên Polymarket Polymarket đã thu hút sự chú ý trong cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024 và đã duy trì đà phát triển với số lượng thị trường và đối tác ngày càng tăng. Hoạt động tăng vọt vào tháng 7 năm 2025, với thị trường mới vượt quá 11,500 — tăng 44% so với tháng trước, mặc dù vẫn thấp hơn mức cao của tháng 1. Khối lượng giao dịch Polymarket. Nguồn: TokenTerminal Sự tăng trưởng này phản ánh cả sự quan tâm của nhà đầu tư và phạm vi ngày càng mở rộng của thị trường dự đoán giá của nền tảng, bao gồm chính trị, tài chính và các chủ đề thịnh hành khác. Ảnh Hưởng Chính Trị và Đầu Tư Vào tháng 7, Donald Trump Jr. đã tham gia hội đồng cố vấn của Polymarket và đầu tư vào dự án. Các chuyên gia cho biết động thái này củng cố vị thế của nền tảng tại giao điểm của chính trị, tài chính và công nghệ, báo hiệu ảnh hưởng và uy tín ngày càng tăng. Việc ra mắt tại Hoa Kỳ của Polymarket hiện đặt công ty ở vị thế có thể mở rộng hợp pháp thị trường dự đoán giá của mình, thu hút cả các nhà giao dịch và nhà đầu tư quan tâm đến sự kết hợp độc đáo giữa dự báo và giao dịch phái sinh. Nguồn: https://coinpaper.com/10882/polymarket-is-legal-in-the-u-s-what-this-means-for-investors
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 21:19
Sự bi quan về dầu đá phiến có thể bị thái quá
Bài đăng Chủ nghĩa bi quan về dầu đá phiến có thể bị thái quá đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Báo chí hiện đầy những bài viết về p Watford City, North Dakota, sản xuất dầu ở vùng đá phiến Bakken gần sông Missouri. (Ảnh: Jim West/UCG/Universal Images Group qua Getty Images) UCG/Universal Images Group qua Getty Images eak của sản xuất dầu đá phiến và ý nghĩa đối với thị trường dầu và nền kinh tế toàn cầu. Phần lớn những bài này dường như bị thúc đẩy bởi sự sụt giảm gần đây trong hoạt động khoan tại Bakken, Eagle Ford và đặc biệt là các vùng đá phiến khổng lồ Permian, như hình dưới đây cho thấy. Và như nhiều người lưu ý, các giếng đá phiến có tỷ lệ suy giảm rất cao, ngụ ý rằng sản xuất cần mức đầu tư cao liên tục để tránh giảm sút, và việc giảm khoan có thể dẫn đến sự sụt giảm nhanh chóng trong sản lượng. Giàn khoan hoạt động trong Bể đá phiến (Permian ở thang bên phải) Tác giả từ dữ liệu EIA Sự kết hợp của các yếu tố này đã dẫn đến những tiêu đề trong năm nay như "Đỉnh Permian? Địa chất và Nước nói rằng chúng ta đang đến gần" Peak Permian? Geology and Water Say We're Close | OilPrice.com "Sản lượng dầu Mỹ đã đạt đỉnh giữa lúc giá giảm, nhà sản xuất đá phiến hàng đầu cảnh báo" US oil output has peaked amid price fall, top shale producer warns và "Đỉnh đá phiến giữa lúc bi quan tối đa" Peak Shale Amid Maximum Pessimism. Những bài viết này và các bài khác thường tập trung vào nỗ lực khoan và khả năng kinh tế không đủ để biện minh cho đầu tư đủ để tiếp tục tăng sản lượng. Một số người cho rằng hạn chế là về địa chất hơn là kinh tế, nhưng những người khác tập trung vào nhận xét từ các giám đốc điều hành trong ngành, những người thấy chi phí tăng và giá yếu là hạn chế chính. Điều này cho thấy rằng mặc dù sản xuất dầu đá phiến có thể đi ngang hoặc thậm chí giảm trong ngắn hạn, xu hướng này không nhất thiết là không thể đảo ngược. Một phần lớn của vấn đề là sự sẵn sàng ở một số nơi để diễn giải sự yếu kém trong sản xuất là vĩnh viễn, ngay cả khi dường như nó bị thúc đẩy bởi...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 21:17
Theo Dõi Giá Bitcoin: BTC Giữ Vững Mức $110,5K—Liệu Một Đợt Tăng Giá Có Sắp Xảy Ra?
Theo dõi giá Bitcoin: BTC giữ vững ở mức $110,5K—Liệu đà tăng có sắp xảy ra? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin hiện có giá từ $110,700 đến $111,010 trong giờ qua, với tổng vốn hóa thị trường đạt $2,20 nghìn tỷ. Trong 24 giờ qua, bitcoin ghi nhận khối lượng giao dịch $36,27 tỷ, dao động trong biên độ giá trong ngày từ $110,344 đến $112,502. Bitcoin Trên biểu đồ hình nến hàng ngày, bitcoin dường như đang bước vào giai đoạn củng cố đi ngang […] Nguồn: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-btc-holds-the-line-at-110-5k-is-a-rally-imminent/
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 21:09
Kế hoạch của Nasdaq sẽ khiến các công ty Trung Quốc nhỏ khó niêm yết hơn
Bài đăng Kế hoạch của Nasdaq sẽ khiến các công ty Trung Quốc nhỏ khó niêm yết hơn xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nasdaq Marketsite được nhìn thấy trong phiên giao dịch buổi sáng vào ngày 7 tháng 4 năm 2025 tại Thành phố New York. Michael M. Santiago | Getty Images BEIJING — Sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq của Mỹ đang lên kế hoạch đưa ra các yêu cầu niêm yết sẽ khiến các công ty Trung Quốc nhỏ khó niêm yết tại New York hơn, sau làn sóng các đợt Niêm yết đầu tiên nhỏ. Như một phần của những thay đổi được đề xuất, các công ty hoạt động chủ yếu ở Trung Quốc sẽ cần huy động ít nhất 25 triệu đô la trong các đợt chào bán công khai ban đầu để niêm yết trên sàn giao dịch, Nasdaq cho biết vào cuối ngày thứ Tư theo giờ địa phương. Động thái này diễn ra khi căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc âm ỉ, và khi Nasdaq đối mặt với các vấn đề thị trường tài chính rộng lớn hơn. "Sẽ khó khăn hơn cho các công ty Trung Quốc nhỏ để IPO [trên] Nasdaq theo quy định mới," Winston Ma, giáo sư phụ tá tại Trường Luật NYU cho biết. "Quy định mới phản ứng với một số trường hợp IPO 'pump và dump' do quy mô cổ phiếu lưu hành nhỏ." Đã có rất ít các đợt IPO lớn của Trung Quốc tại Mỹ kể từ hậu quả xung quanh việc niêm yết của công ty gọi xe Didi tại New York vào năm 2021. Nhưng trong năm 2024, 35 công ty có trụ sở tại Trung Quốc đã niêm yết tại New York, gần gấp đôi so với 17 niêm yết microcap có trụ sở tại Mỹ, Renaissance Capital cho biết vào tháng 12. Microcaps thường đề cập đến cổ phiếu có Quy mô/Kích thước thị trường từ 50 triệu đến 300 triệu đô la, nghĩa là các công ty chỉ huy động được vài triệu trong đợt chào bán công khai ban đầu. Thay đổi quy định là "một điều tích cực," Gary Dvorchak, giám đốc điều hành tại Blueshirt Group, có hoạt động kinh doanh bao gồm tư vấn cho các công ty Trung Quốc về IPO, cho biết. "Tôi nghĩ nó sẽ tạo ra nhiều niềm tin hơn rằng các công ty đang niêm yết làm điều đó vì lý do chính đáng và ít có khả năng có trò chơi được chơi với cổ phiếu và nó thực sự bảo vệ các công ty nữa." Nasdaq lưu ý rằng các niêm yết của Trung Quốc gây ra rủi ro lớn hơn cho...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 21:05
Kho bạc BTC của doanh nghiệp là mối đe dọa đối với sự ổn định của thị trường
Bài đăng Quỹ dự trữ Bitcoin của doanh nghiệp là mối đe dọa đối với sự ổn định thị trường xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tiết lộ: Quan điểm và ý kiến được trình bày ở đây chỉ thuộc về tác giả và không đại diện cho quan điểm và ý kiến của ban biên tập crypto.news. So sánh biểu đồ Bitcoin (BTC) năm nay với chỉ số DXY của đồng đô la Mỹ cho thấy sự tương phản rõ rệt. Trong khi Bitcoin đã tăng vọt lên những tầm cao mới, vượt qua ngưỡng 120,000 đô la, thì DXY đã có một năm khó khăn — giảm gần 10% trong năm nay — và được dự đoán sẽ tiếp tục giảm trong tương lai gần. Trong môi trường này, có lẽ không có gì ngạc nhiên khi ngày càng nhiều công ty chuyển sang Bitcoin như một tài sản thay thế để hỗ trợ quỹ dự trữ của họ. Nhưng xu hướng tưởng chừng vô hại này có thể nhanh chóng trở thành mối đe dọa không chỉ đối với bản thân Bitcoin, mà còn đối với thị trường tài chính rộng lớn hơn. Tóm tắt Câu chuyện về Bitcoin đã thay đổi. Từng đấu tranh với các cơ quan quản lý, BTC hiện được các tiểu bang, tổ chức và kho bạc đón nhận, trong khi SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) đã mềm mỏng hơn trong lập trường của mình. Chiến lược của Saylor là độc nhất. Lợi thế của người đi đầu, giá mua vào thấp và các điều khoản nợ thuận lợi của Michael Saylor có nghĩa là ông có thể vượt qua những đợt suy thoái mà người khác không thể. Nếu nhiều công ty sử dụng đòn bẩy bán tháo trong hoảng loạn, sự liên kết của Bitcoin với ETF, quỹ hưu trí và chính phủ có thể làm trầm trọng thêm các cú sốc thị trường. Bài học: Thành công của Saylor không phải là khuôn mẫu. Các công ty nên củng cố nền tảng cơ bản thay vì đặt cược bảng cân đối kế toán của họ vào các tài sản biến động. Chỉ một năm trước, mức 100,000 đô la cho Bitcoin vẫn là một giấc mơ xa vời, trong khi crypto đang chiến đấu với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ và đang cố gắng phục hồi hình ảnh sau sự sụp đổ thảm khốc năm 2022. Nhưng một năm đã tạo nên sự khác biệt lớn. Nhìn vào hiện tại, SEC đã bỏ hoặc giải quyết phần lớn các vụ kiện chống lại các công ty crypto và đã thể hiện thái độ hòa giải hơn nhiều. Trong khi đó, Bitcoin ngày càng được chấp nhận như một tài sản dự trữ bởi một số tiểu bang Hoa Kỳ và một số chính phủ thị trường mới nổi. Thái độ đối với Bitcoin đã hoàn toàn thay đổi. Không chỉ vậy, mà...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 20:58
BTC Giữ Ổn Định Khi Các Nhà Giao Dịch Chuyển Sang Ethereum Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Trong Tháng 9
Bài đăng BTC Giữ Ổn Định khi Nhà Giao Dịch Chuyển sang Ethereum để Tìm Kiếm Lợi Nhuận trong Tháng 9 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Chào Buổi Sáng, Châu Á. Đây là những tin tức đang diễn ra trên thị trường: Chào mừng đến với Bản Tin Sáng Châu Á, bản tóm tắt hàng ngày về các tin tức hàng đầu trong giờ giao dịch Mỹ và tổng quan về biến động thị trường cùng phân tích. Để có cái nhìn chi tiết về thị trường Mỹ, hãy xem CoinDesk's Crypto Daybook Americas. Bitcoin đang mắc kẹt trong mô hình giữ giá gần 112,000 đô la, theo dữ liệu thị trường của CoinDesk, nhưng câu chuyện lớn hơn trên blockchain có thể là sự phân chia đang nổi lên giữa cách nhà đầu tư đối xử với BTC và ETH khi bước vào tháng 9. BTC đang hoạt động giống như một công cụ phòng hộ vĩ mô, trong khi ETH đang được định vị như phương tiện thực sự để tăng giá. Sự phân chia đó phản ánh sự kết hợp giữa bất ổn chính sách và sự thay đổi dòng tiền của nhà giao dịch. Trong một ghi chú gần đây, QCP Capital đã viết rằng những nghi ngờ về tính độc lập của Fed đang giữ phí bảo hiểm kỳ hạn ở mức cao, một thiết lập làm suy yếu đồng đô la và hỗ trợ các công cụ phòng hộ như BTC và vàng. Nhưng các bàn giao dịch quyền chọn và thị trường dự đoán cho thấy động lực đang tập trung vào ETH, nơi các nhà giao dịch thấy tiềm năng lớn nhất cho một đợt bứt phá. Flowdesk báo cáo biến động ngầm định trong BTC bị giảm bớt bất chấp các đợt điều chỉnh, cho thấy việc định vị hơn là đặt cược đầu cơ. Độ lệch vẫn âm, nghĩa là quyền bán đắt đỏ, nhưng điều đó tạo ra giá trị tương đối trong cấu trúc quyền mua. Trong khi đó, đảo ngược rủi ro ETH đã phục hồi từ đợt bán tháo gần đây, cho thấy nhu cầu được phục hồi đối với khả năng tăng giá. Quyền chọn SOL cũng chứng kiến hoạt động tăng lên, với dòng tiền nghiêng về phía tăng giá dựa trên tâm lý ngày càng tăng xung quanh hệ sinh thái của nó và các sáng kiến Kho bạc Tài sản Kỹ thuật số của doanh nghiệp. Hoạt động giao dịch spot đã xoay vòng vào các tên beta ETH như AAVE và AERO, cũng như các beta SOL như RAY và DRIFT, cho thấy sự mở rộng vượt ra ngoài các đồng tiền chính. Thị trường dự đoán ủng hộ chủ đề xoay vòng này. Tâm lý Polymarket củng cố sự xoay vòng. Các nhà giao dịch kỳ vọng BTC sẽ giữ mức giá trần gần 120k đô la, trong khi ETH được cho là có cơ hội mạnh mẽ để phá vỡ mức 5,000 đô la - một quan điểm phù hợp với đà tăng 20% hàng tháng và sự phục hồi của đảo ngược rủi ro. Các nhà giao dịch đang...
BitcoinEthereumNews
2025/09/04 20:57
