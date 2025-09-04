Kho bạc BTC của doanh nghiệp là mối đe dọa đối với sự ổn định của thị trường

Bài đăng Quỹ dự trữ Bitcoin của doanh nghiệp là mối đe dọa đối với sự ổn định thị trường xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tiết lộ: Quan điểm và ý kiến được trình bày ở đây chỉ thuộc về tác giả và không đại diện cho quan điểm và ý kiến của ban biên tập crypto.news. So sánh biểu đồ Bitcoin (BTC) năm nay với chỉ số DXY của đồng đô la Mỹ cho thấy sự tương phản rõ rệt. Trong khi Bitcoin đã tăng vọt lên những tầm cao mới, vượt qua ngưỡng 120,000 đô la, thì DXY đã có một năm khó khăn — giảm gần 10% trong năm nay — và được dự đoán sẽ tiếp tục giảm trong tương lai gần. Trong môi trường này, có lẽ không có gì ngạc nhiên khi ngày càng nhiều công ty chuyển sang Bitcoin như một tài sản thay thế để hỗ trợ quỹ dự trữ của họ. Nhưng xu hướng tưởng chừng vô hại này có thể nhanh chóng trở thành mối đe dọa không chỉ đối với bản thân Bitcoin, mà còn đối với thị trường tài chính rộng lớn hơn. Tóm tắt Câu chuyện về Bitcoin đã thay đổi. Từng đấu tranh với các cơ quan quản lý, BTC hiện được các tiểu bang, tổ chức và kho bạc đón nhận, trong khi SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) đã mềm mỏng hơn trong lập trường của mình. Chiến lược của Saylor là độc nhất. Lợi thế của người đi đầu, giá mua vào thấp và các điều khoản nợ thuận lợi của Michael Saylor có nghĩa là ông có thể vượt qua những đợt suy thoái mà người khác không thể. Nếu nhiều công ty sử dụng đòn bẩy bán tháo trong hoảng loạn, sự liên kết của Bitcoin với ETF, quỹ hưu trí và chính phủ có thể làm trầm trọng thêm các cú sốc thị trường. Bài học: Thành công của Saylor không phải là khuôn mẫu. Các công ty nên củng cố nền tảng cơ bản thay vì đặt cược bảng cân đối kế toán của họ vào các tài sản biến động. Chỉ một năm trước, mức 100,000 đô la cho Bitcoin vẫn là một giấc mơ xa vời, trong khi crypto đang chiến đấu với các cơ quan quản lý Hoa Kỳ và đang cố gắng phục hồi hình ảnh sau sự sụp đổ thảm khốc năm 2022. Nhưng một năm đã tạo nên sự khác biệt lớn. Nhìn vào hiện tại, SEC đã bỏ hoặc giải quyết phần lớn các vụ kiện chống lại các công ty crypto và đã thể hiện thái độ hòa giải hơn nhiều. Trong khi đó, Bitcoin ngày càng được chấp nhận như một tài sản dự trữ bởi một số tiểu bang Hoa Kỳ và một số chính phủ thị trường mới nổi. Thái độ đối với Bitcoin đã hoàn toàn thay đổi. Không chỉ vậy, mà...