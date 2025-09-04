BlockchainFX: Đã được kiểm toán đầy đủ, tạo ra lợi nhuận và hướng đến mức tăng trưởng 1000x

Bài đăng BlockchainFX: Đã được kiểm toán đầy đủ, tạo lợi nhuận và nhắm đến mức tăng trưởng 1000x xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto Điều gì sẽ xảy ra nếu thị trường crypto trao cho bạn cơ hội thứ hai để trở thành triệu phú? BlockchainFX ($BFX) đang tạo ra làn sóng chấn động trên thị trường với tư cách là một trong những presale crypto hàng đầu hiện nay, trong khi các đồng tiền như Sui (SUI) và Tron (TRX) thu hút các tiêu đề nhờ sự tăng trưởng về mặt tổ chức và hệ sinh thái. Tuy nhiên, mọi ánh mắt đang chuyển hướng sang BlockchainFX, một dự án đã tạo ra lợi nhuận và được áp dụng trước khi thậm chí lên sàn giao dịch. Đây không chỉ là một token ra mắt thông thường—mà là một ứng dụng giao dịch đa tài sản mang crypto, cổ phiếu, forex và hàng hóa vào một nền tảng. Và với phần thưởng staking lên đến 90% APY trong thời gian presale, cùng với giá niêm yết đã xác nhận là 0,05 đô la, sự hối tiếc vì đã bỏ lỡ ETH hoặc Solana giai đoạn đầu như đang nhìn thẳng vào bạn. Câu hỏi đặt ra: bạn sẽ hành động ngay bây giờ, hay chỉ đứng nhìn người khác cưỡi lên đợt presale bùng nổ tiếp theo? BlockchainFX ($BFX): Presale bùng nổ với tiềm năng tăng 1000x BlockchainFX đã hoạt động với hơn 10.000 người dùng hoạt động hàng ngày, được kiểm toán bởi CertiK, tuân thủ đầy đủ và xử lý hàng triệu khối lượng giao dịch. Không giống như các token đầu cơ, nền tảng này tạo ra lợi nhuận thực tế và phân phối lại tới 70% phí giao dịch hàng ngày cho người nắm giữ bằng USDT. Đó là thu nhập thụ động ổn định, ngay cả trước khi token được niêm yết. Presale bắt đầu ở mức 0,01 đô la, đã tăng lên 0,022 đô la và được ấn định ở mức giá ra mắt 0,05 đô la. Đó là lợi nhuận 138% chỉ trong ngày ra mắt, và các nhà phân tích dự báo tăng trưởng sau khi ra mắt từ 0,10 đến 0,25 đô la, với mục tiêu dài hạn vượt qua 1 đô la. Để hiểu rõ hơn, những người mua BNB sớm ở mức 0,10 đô la đã thấy lợi nhuận 6.000x, và ICO của Solana ở mức 0,22 đô la đã trở thành một trong những thành công lớn nhất của crypto. Người tham gia cũng có quyền truy cập vào Thẻ Visa BFX (Vàng, Xanh lá, Kim loại), khả năng sử dụng trên toàn thế giới và các cấp độ Câu lạc bộ Người sáng lập với các đặc quyền độc quyền. Thêm vào đó là chương trình tặng token BFX trị giá 500.000 đô la (với giải thưởng đầu tiên là 250.000 đô la) và bạn có sự khan hiếm, cấp bách và tham vọng cùng hoạt động. Đây không phải là đầu cơ—đây là một presale crypto độc quyền với cấu trúc cấp tổ chức và...