Từ Quà Lưu Niệm Đến Rượu Scotch, Ryder Cup Truyền Cảm Hứng Cho Làn Sóng Hiệp Phụ Thương Hiệu

Bài đăng Từ Quà Tặng Đến Rượu Scotch, Ryder Cup Truyền Cảm Hứng Cho Làn Sóng Hợp Tác Thương Hiệu xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Một cái nhìn về bộ sưu tập Spirit of the Cup Devereux X Johnnie Walker Để giành chiến thắng trong Ryder Cup, một đội cần đạt đến ngưỡng giới hạn 14,5 điểm. Nhưng đối với hàng loạt thương hiệu đã gắn kết với cuộc đối đầu hai năm một lần giữa Hoa Kỳ và Châu Âu, người chiến thắng cuối cùng thực sự không quan trọng. Điều quan trọng là tận dụng sự hào hứng và sự tham gia của người hâm mộ để kết nối với khách hàng và thúc đẩy tác động thương hiệu. Đối tác toàn cầu của Ryder Cup, Citi đã tung ra các quảng cáo truyền hình mới định vị sự biến đổi của golf như một phép ẩn dụ cho tầm với toàn cầu của mình. Trong khi sân bóng rổ, hồ bơi Olympic và sân tennis có kích thước đồng nhất chính xác, chiến dịch lưu ý rằng golf "không bao giờ giống nhau hai lần" nhờ vào những fairway và green luôn thay đổi. Điểm mấu chốt là sự năng động từ hố này sang hố khác và từ sân này sang sân khác của môn thể thao này phản ánh khả năng thích ứng của ngân hàng trên 180 thị trường. Dựa trên cơ hội kích hoạt thương hiệu, các công ty khác cũng đang tận dụng Ryder Cup để thu hút người tiêu dùng thông qua hàng hóa độc quyền và trải nghiệm địa phương. Trong một hợp tác theo chủ đề Ryder Cup ra mắt sáng nay, Johnnie Walker đã hợp tác với Devereux Golf, một thương hiệu golf tiên phong về văn hóa kết hợp cảm nhận thời trang đường phố với thiết kế hiện đại, toàn diện, cho bộ sưu tập 'Spirit of the Cup'. Bộ sưu tập có áo polo, áo thun, áo jersey và mũ lưỡi trai mang không khí của cuộc tranh đấu xuyên Đại Tây Dương của giải đấu lịch sử này, đồng thời gật đầu với phong cách đường phố NYC để phản ánh ảnh hưởng của thành phố chủ nhà. "Khi thiết kế bộ sưu tập này, chúng tôi muốn đóng chai năng lượng của cả sự cạnh tranh và bản thân New York," Bert Brunner, đồng sáng lập và nhà thiết kế tại Devereux Golf, giải thích. "Thành phố này táo bạo, giàu biểu cảm và năng lượng cao, vì vậy chúng tôi đã nghiêng về thời trang đường phố, đồ họa cỡ lớn và phối màu khối phản ánh cường độ của cuộc thi. Nhưng ý tưởng lớn hơn là đưa golf vào ngôn ngữ văn hóa ngày nay... Cùng với Johnnie Walker, chúng tôi đã tạo ra một bộ sưu tập cảm thấy như ở nhà...
GBP/JPY tăng nhẹ lên gần 199,30 khi trái phiếu chính phủ Anh Hồi phục nhanh hơn trái phiếu Nhật Bản

Bài đăng GBP/JPY tăng cao hơn gần mức 199,30 khi trái phiếu chính phủ Anh hồi phục nhanh hơn trái phiếu Nhật Bản xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. GBP/JPY tăng nhẹ lên gần mức 199,30 khi lợi suất trái phiếu dài hạn ở Anh điều chỉnh nhanh hơn so với Nhật Bản. Thống đốc BoE Bailey thừa nhận kỳ vọng thị trường về sự không chắc chắn đối với việc cắt giảm lãi suất thêm trong phần còn lại của năm. Nhà đầu tư chờ đợi dữ liệu quan trọng về Doanh số bán lẻ của Anh trong tháng 7. Cặp GBP/JPY tăng nhẹ lên gần mức 199,30 trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Năm. Tỷ giá tăng cao hơn khi Bảng Anh (GBP) tăng giá, sau khi nhu cầu đối với trái phiếu chính phủ dài hạn của Vương quốc Anh (UK) hồi phục tốt. Gần đây, cả GBP và Yên Nhật (JPY) đều đang phải đối mặt với áp lực bán mạnh do chi phí vay dài hạn của chính phủ ở cả Anh và Nhật Bản tăng vọt vì lo ngại về nợ gia tăng. Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh kỳ hạn 30 năm đã điều chỉnh giảm 3,3% từ mức cao gần đây là 5,75% xuống gần 5,50%. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB) kỳ hạn 30 năm cũng đã giảm nhưng với tốc độ chậm hơn. Lợi suất JGB kỳ hạn 30 năm giảm 1,8% xuống gần 3,25% từ mức cao nhất mọi thời đại là 3,3%. Một lý do khác đằng sau sức mạnh của Bảng Anh là bình luận từ Thống đốc Ngân hàng Anh (BoE) Andrew Bailey, trong một phiên điều trần trước Ủy ban Kho bạc Hạ viện vào thứ Tư, báo hiệu sự không chắc chắn về tốc độ cắt giảm lãi suất. Thống đốc BoE Bailey cho biết, "Có nhiều nghi ngờ hơn về việc chúng ta có thể cắt giảm lãi suất nhanh như thế nào, và giá cả thị trường cho thấy thông điệp của tôi đã được hiểu." Các nhà giao dịch thấy có gần 33% khả năng BoE sẽ cắt giảm lãi suất thêm một lần nữa trong phần còn lại của năm, Reuters đưa tin. Sắp tới, nhà đầu tư sẽ tập trung vào dữ liệu Doanh số bán lẻ của Anh trong tháng 7, sẽ được công bố vào thứ Sáu. Câu hỏi thường gặp về lợi suất trái phiếu chính phủ Anh Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh đo lường lợi nhuận hàng năm mà nhà đầu tư có thể kỳ vọng từ việc nắm giữ trái phiếu chính phủ Anh, hay còn gọi là Gilts. Giống như các trái phiếu khác, Gilts trả lãi cho người nắm giữ tại...
ECB Thúc đẩy Quy định Nghiêm ngặt Hơn

Bài đăng ECB thúc đẩy quy định chặt chẽ hơn xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Quy định Khuôn khổ MiCA mang tính bước ngoặt của Liên minh Châu Âu có thể không đủ để bảo vệ nhà đầu tư nếu các dự án stablecoin nước ngoài tiếp tục hoạt động dưới sự giám sát nhẹ nhàng hơn, theo những lo ngại được nêu ra tại Brussels tuần này. Các quan chức lo ngại rằng các stablecoin "đa quyền tài phán" có thể khai thác lỗ hổng bằng cách phát hành token một phần bên trong và một phần bên ngoài khối. Trong trường hợp căng thẳng tài chính, người dùng có thể đổ xô đi rút tiền ở Châu Âu - nơi áp dụng các yêu cầu dự trữ nghiêm ngặt và phí rút tiền bằng không - làm cạn kiệt các biện pháp bảo vệ địa phương nhanh hơn dự định. Phát biểu tại hội nghị thường niên của Hội đồng Rủi ro Hệ thống Châu Âu, Chủ tịch ECB Christine Lagarde cho biết những lỗ hổng như vậy khiến Châu Âu bị phơi bày. Bà lập luận rằng chỉ có sự phối hợp toàn cầu mới có thể ngăn chặn các tổ chức phát hành khai thác các chế độ yếu hơn. Đề xuất của bà sẽ chặn các tổ chức phát hành không thuộc EU tham gia thị trường đơn lẻ trừ khi quốc gia của họ thực thi các quy tắc tương đương. Các biện pháp bảo vệ mạnh mẽ hơn cũng sẽ được yêu cầu đối với các giao dịch xuyên biên giới giữa các tổ chức EU và không thuộc EU. Cảnh báo này xuất hiện khi Hoa Kỳ, dưới thời Tổng thống Donald Trump, đã có lập trường lỏng lẻo hơn. Đầu năm nay, Cục Dự trữ Liên bang đã rút lại hướng dẫn trước đó không khuyến khích các ngân hàng tham gia vào tiền mã hóa và stablecoin, một sự thay đổi được coi rộng rãi là lời mời cho Phố Wall mở rộng vai trò của mình trong tài sản kỹ thuật số. Ngược lại, cách tiếp cận của Châu Âu tập trung vào việc ngăn chặn rút hàng loạt và bảo vệ người tiêu dùng, đặt MiCA là chế độ stablecoin nghiêm ngặt nhất trên thế giới. Tuy nhiên, liệu những biện pháp bảo vệ đó có đứng vững mà không có các tiêu chuẩn quốc tế tương ứng hay không vẫn là một câu hỏi mở. Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc giao dịch. Coindoo.com không xác nhận hoặc khuyến nghị bất kỳ chiến lược đầu tư cụ thể hoặc tiền mã hóa nào. Luôn tiến hành nghiên cứu của riêng bạn và tham khảo ý kiến của cố vấn tài chính được cấp phép trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Tác giả Alex là một nhà báo tài chính giàu kinh nghiệm và là người đam mê tiền mã hóa. Với hơn 8 năm kinh nghiệm đưa tin về...
Sequans đối mặt với thách thức Bitcoin khi giá cổ phiếu lao dốc

Bài đăng Sequans đối mặt với thách thức Bitcoin khi giá cổ phiếu lao dốc xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Công ty kho bạc Bitcoin Sequans Communications cho biết họ sẽ thực hiện gộp cổ phiếu ngược đối với Chứng chỉ lưu ký Mỹ (ADSs) để duy trì niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán New York và thu hút các nhà đầu tư tổ chức lớn hơn. Trong một tuyên bố ngày 4/9, công ty xác nhận rằng mỗi ADS sẽ sớm đại diện cho 100 cổ phiếu thông thường thay vì 10. Điều chỉnh này sẽ có hiệu lực vào ngày 17/9, giảm số lượng ADS đang lưu hành trong khi nâng giá mỗi cổ phiếu. Bằng cách này, Sequans nhằm đáp ứng các yêu cầu tuân thủ của NYSE và thu hút các quỹ chỉ phân bổ vốn cho cổ phiếu giao dịch trên một ngưỡng nhất định. Sequans cũng liên kết biện pháp này với chiến lược doanh nghiệp, lưu ý rằng công ty vẫn cam kết với kho Bitcoin của mình. Theo Bitcoin Treasuries, Sequans kiểm soát 3,205 BTC, có giá trị khoảng 355 triệu USD. Mặc dù có lời giải thích, các nhà đầu tư đã phản ứng thận trọng với việc gộp cổ phiếu ngược, với cổ phiếu của công ty giảm 5% xuống còn 0,80 USD tại thời điểm báo chí. Theo dữ liệu của Google Finance, điều này tiếp tục xu hướng kéo dài một năm đã khiến cổ phiếu giảm hơn 75% kể từ tháng Một. Mối lo ngại của cộng đồng Bitcoin Động thái này đã làm dấy lên lo ngại trong cộng đồng Bitcoin, với Pledditor, một nhà bình luận nổi tiếng trên X, lập luận rằng cổ phiếu của Sequans có nguy cơ bị hủy niêm yết nếu không có biện pháp này. Nhà phân tích đã tuyên bố: Kế hoạch cho Nhà đầu tư Crypto: Khóa học 5 ngày về Bagholding, Insider Front-Runs và Missing Alpha Tuyệt 😎 Bài học đầu tiên của bạn đang trên đường đến. Vui lòng thêm [email protected] vào danh sách whitelist Email của bạn. "[Sequans là] công ty kho bạc Bitcoin đầu tiên buộc phải thực hiện gộp cổ phiếu ngược do hiệu suất giá kém... Họ cũng sẽ trở thành công ty đầu tiên bán đổ bán tháo Bitcoin của họ?" Sự phát triển này làm nổi bật số phận trái ngược của các công ty nắm giữ Bitcoin trong bảng cân đối kế toán của họ. Strategy (trước đây là MicroStrategy) đã thấy giá trị cổ phiếu của mình tăng vọt lên mức cao kỷ lục sau khi Michael Saylor áp dụng phương pháp này vào tháng 8 năm 2020. Thành công đó đã khuyến khích một số...
Ba Điểm Nổi Bật Chính Của Hợp Đồng Bảo Đảm Gốc Và Lãi Của Thợ Đào BTC

Bài đăng Ba Điểm Nổi Bật Chính của Hợp Đồng Bảo Đảm Vốn và Lãi của Thợ đào BTC xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đáp Ứng Mọi Nhu Cầu Của Nhà Đầu Tư, Thực Sự Đạt Được Lợi Nhuận Ổn Định London, ngày 4 tháng 9 năm 2025—Thợ đào BTC, nhà cung cấp dịch vụ Khai thác điện toán đám mây hàng đầu toàn cầu, gần đây đã ra mắt Hợp Đồng Cao Cấp Bảo Đảm Vốn và Lãi. Sáng kiến đổi mới này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của thị trường và được ngành công nghiệp coi là công cụ quan trọng để điều hướng trong biến động hiện tại của thị trường tiền mã hóa. Giữa những biến động giá cả của tiền mã hóa và thử thách đối với niềm tin của nhà đầu tư, Thợ đào BTC, với cách tiếp cận lấy người dùng làm trung tâm, đã tiên phong trong việc cung cấp Hợp Đồng Bảo Đảm Vốn và Lãi, phục vụ cả nhà đầu tư mới và có kinh nghiệm. Những hợp đồng này không chỉ đảm bảo an toàn cho vốn của người dùng mà còn mang lại lợi nhuận ổn định, cho phép nhà đầu tư duy trì chiến lược thắng lợi trong thị trường biến động. Ba Điểm Nổi Bật Chính của Hợp Đồng Bảo Đảm Vốn và Lãi của Thợ đào BTC: Bảo Đảm Vốn: Bất kể biến động thị trường, vốn đầu tư của bạn vẫn được bảo đảm. Lợi Nhuận Ổn Định: Lợi nhuận hàng ngày cố định đảm bảo lợi nhuận được bảo đảm. Áp Dụng Cho Tất Cả: Không có rào cản gia nhập, phù hợp cho cả người mới bắt đầu và phân bổ quỹ quy mô lớn. Người dùng mới cũng sẽ nhận được tiền thưởng $500 khi đăng ký. Người phát ngôn của Thợ đào BTC cho biết, "Chúng tôi hiểu rằng mối quan tâm chính của nhà đầu tư là bảo mật quỹ và lợi nhuận ổn định. Việc ra mắt hợp đồng bảo đảm vốn và lãi này không chỉ giải quyết hai điểm đau cốt lõi này mà còn đánh dấu một bước nâng cấp đáng kể cho ngành Khai thác điện toán đám mây." Năm Lợi Thế của Nền Tảng Thợ đào BTC 1: Hợp đồng bảo đảm vốn, cơ chế tiên phong "bảo đảm vốn + lãi", thực sự đảm bảo lợi nhuận và giải quyết mối quan tâm chính của nhà đầu tư: bảo mật quỹ. 2: Lợi nhuận hàng ngày ổn định và lập lịch năng lực tính toán được hỗ trợ bởi AI đảm bảo người dùng nhận được lợi nhuận hàng ngày cố định ngay cả trong biến động thị trường. 3: Hỗ trợ đa tiền tệ: Cho dù bạn nắm giữ các loại tiền mã hóa chính như BTC, ETH và XRP, bạn đều có thể tham gia khai thác và kiếm thu nhập trên nền tảng. 4: Không có rào cản gia nhập và vận hành dễ dàng: Không cần máy khai thác hoặc kỹ năng kỹ thuật;...
BlockchainFX: Đã được kiểm toán đầy đủ, tạo ra lợi nhuận và hướng đến mức tăng trưởng 1000x

Bài đăng BlockchainFX: Đã được kiểm toán đầy đủ, tạo lợi nhuận và nhắm đến mức tăng trưởng 1000x xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto Điều gì sẽ xảy ra nếu thị trường crypto trao cho bạn cơ hội thứ hai để trở thành triệu phú? BlockchainFX ($BFX) đang tạo ra làn sóng chấn động trên thị trường với tư cách là một trong những presale crypto hàng đầu hiện nay, trong khi các đồng tiền như Sui (SUI) và Tron (TRX) thu hút các tiêu đề nhờ sự tăng trưởng về mặt tổ chức và hệ sinh thái. Tuy nhiên, mọi ánh mắt đang chuyển hướng sang BlockchainFX, một dự án đã tạo ra lợi nhuận và được áp dụng trước khi thậm chí lên sàn giao dịch. Đây không chỉ là một token ra mắt thông thường—mà là một ứng dụng giao dịch đa tài sản mang crypto, cổ phiếu, forex và hàng hóa vào một nền tảng. Và với phần thưởng staking lên đến 90% APY trong thời gian presale, cùng với giá niêm yết đã xác nhận là 0,05 đô la, sự hối tiếc vì đã bỏ lỡ ETH hoặc Solana giai đoạn đầu như đang nhìn thẳng vào bạn. Câu hỏi đặt ra: bạn sẽ hành động ngay bây giờ, hay chỉ đứng nhìn người khác cưỡi lên đợt presale bùng nổ tiếp theo? BlockchainFX ($BFX): Presale bùng nổ với tiềm năng tăng 1000x BlockchainFX đã hoạt động với hơn 10.000 người dùng hoạt động hàng ngày, được kiểm toán bởi CertiK, tuân thủ đầy đủ và xử lý hàng triệu khối lượng giao dịch. Không giống như các token đầu cơ, nền tảng này tạo ra lợi nhuận thực tế và phân phối lại tới 70% phí giao dịch hàng ngày cho người nắm giữ bằng USDT. Đó là thu nhập thụ động ổn định, ngay cả trước khi token được niêm yết. Presale bắt đầu ở mức 0,01 đô la, đã tăng lên 0,022 đô la và được ấn định ở mức giá ra mắt 0,05 đô la. Đó là lợi nhuận 138% chỉ trong ngày ra mắt, và các nhà phân tích dự báo tăng trưởng sau khi ra mắt từ 0,10 đến 0,25 đô la, với mục tiêu dài hạn vượt qua 1 đô la. Để hiểu rõ hơn, những người mua BNB sớm ở mức 0,10 đô la đã thấy lợi nhuận 6.000x, và ICO của Solana ở mức 0,22 đô la đã trở thành một trong những thành công lớn nhất của crypto. Người tham gia cũng có quyền truy cập vào Thẻ Visa BFX (Vàng, Xanh lá, Kim loại), khả năng sử dụng trên toàn thế giới và các cấp độ Câu lạc bộ Người sáng lập với các đặc quyền độc quyền. Thêm vào đó là chương trình tặng token BFX trị giá 500.000 đô la (với giải thưởng đầu tiên là 250.000 đô la) và bạn có sự khan hiếm, cấp bách và tham vọng cùng hoạt động. Đây không phải là đầu cơ—đây là một presale crypto độc quyền với cấu trúc cấp tổ chức và...
Tại sao Max Keiser nghĩ rằng Michael Saylor đã trở thành Elon Musk của Bitcoin

Bài đăng Tại sao Max Keiser nghĩ rằng Michael Saylor đã trở thành Elon Musk của Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Trong một bài đăng mới trên X, Max Keiser, nhà truyền giáo Bitcoin nổi tiếng, đã đặt Chiến lược (MSTR) và chủ tịch của công ty, Michael Saylor, vào cùng một danh mục với Elon Musk và Tesla. Thông điệp chính của Keiser là mức phí bảo hiểm trên cổ phiếu MSTR phản ánh không chỉ lượng Bitcoin mà công ty nắm giữ, mà còn là niềm tin của nhà đầu tư vào Saylor. Thông qua phép so sánh không quy ước, Keiser lập luận rằng các nhà đầu tư đang mua "người cưỡi ngựa, không phải con ngựa," tương tự như cách Tesla từng được giao dịch ở mức giá cao dựa trên niềm tin vào khả năng thực hiện của Elon Musk. Bạn cũng có thể thích Các con số củng cố cho khung nhìn đó. Chiến lược là công ty nắm giữ Bitcoin công khai lớn nhất, với 636,505 BTC — trị giá khoảng 70,6 tỷ đô la theo giá hiện tại — trong sổ sách của mình. Chi phí mua trung bình của công ty là 73,765 đô la, có nghĩa là công ty đang ngồi trên khoản lợi nhuận 50.5%, nhưng giá trị thị trường cổ phiếu của nó còn vượt xa hơn nữa. Phí bảo hiểm mNAV của $MSTR phản ánh khả năng 𝙐𝙉𝙄𝙌𝙐𝙀 của @saylor như một thiên tài kỹ thuật tài chính. Giống như $TSLA giao dịch ở mức 200 lần thu nhập phản ánh thiên tài của @elonmusk. Bạn đang mua người cưỡi ngựa, không phải con ngựa. Với tất cả các Công ty Kho bạc Bitcoin khác, bạn đang mua con ngựa. — Max Bitcoin (@maxkeiser) Ngày 4 tháng 9 năm 2025 Vốn hóa thị trường pha loãng của MSTR đã đạt 105 tỷ đô la. Khi so sánh với giá trị Bitcoin ròng của nó, nó giao dịch ở tỷ lệ mNAV là 1.48; giá trị doanh nghiệp kéo dài điều này lên 1.53. Tại sao là Chiến lược? Đây là điều khiến Chiến lược khác biệt so với phần còn lại của danh sách. Các con số của BitcoinTreasuriesNet làm nổi bật khoảng cách: MARA Holdings, đứng thứ hai trong danh sách với 50,639 BTC, giao dịch ở mức mNAV pha loãng chỉ là 1.04. Bạn cũng có thể thích Sự so sánh của Keiser cho thấy tại sao công ty của Saylor là độc nhất vô nhị trong thế giới kho bạc Bitcoin. Các nhà đầu tư hiện đang tìm kiếm nhiều hơn là chỉ tiếp xúc với BTC — họ muốn biết rằng người có chuyên môn để quản lý...
ChatGPT-5 chọn hai loại tiền mã hóa để biến 100 USD thành 1,000 USD vào năm 2026

Bài đăng ChatGPT-5 chọn hai tiền mã hóa để biến $100 thành $1,000 vào năm 2026 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Khi thị trường tiền mã hóa đang điều hướng qua một giai đoạn tăng trưởng khác bất chấp biến động tái diễn, một số tài sản có khả năng mang lại lợi nhuận đáng kể cho nhà đầu tư trong những tháng tới. Với thị trường tràn ngập các lựa chọn, việc chọn đúng sự kết hợp có thể là thách thức. Vì vậy, Finbold đã tìm đến nền tảng trí tuệ nhân tạo mới nhất của OpenAI, ChatGPT-5, để xác định hai loại tiền mã hóa có tiềm năng biến khoản đầu tư khiêm tốn $100 thành $1,000 vào năm 2026. XRP Một ứng cử viên là XRP. Không giống như nhiều tiền mã hóa chỉ dựa vào đầu cơ bán lẻ, ChatGPT lưu ý rằng XRP đã đang trải qua sự áp dụng trong thế giới thực thông qua các đối tác lớn như Santander. Đồng thời, việc loại bỏ gánh nặng quy định tại Hoa Kỳ đã tạo thêm động lực, với sự rõ ràng về mặt pháp lý mở đường cho một quỹ ETF giao dịch tại chỗ tiềm năng. Theo mô hình này, việc phê duyệt ETF sẽ là một bước ngoặt quan trọng, mở cửa cho vốn từ tổ chức và quỹ hưu trí chảy vào XRP, mở rộng đáng kể sự hiện diện trên thị trường của nó. Tại thời điểm báo chí, XRP đang giao dịch ở mức $2,83, giảm 0,8% trong 24 giờ qua và gần 6% trong tuần qua. Biểu đồ giá XRP bảy ngày. Nguồn: Finbold Solana (SOL) Một tài sản đầy hứa hẹn khác được công cụ AI xác định là Solana (SOL). Được định vị như một giải pháp thay thế khả thi cho Ethereum (ETH), Solana đã hỗ trợ các ứng dụng tài chính phi tập trung (DeFi), NFT và thanh toán. Nó cũng đã thu hút sự tích hợp với các công ty toàn cầu như Visa, Shopify và Helium, báo hiệu sự áp dụng trên cả lĩnh vực tiêu dùng và doanh nghiệp. Ngoài ra, bản nâng cấp Firedancer sắp tới dự kiến sẽ cải thiện hiệu suất của Solana bằng cách giảm tắc nghẽn và củng cố vị trí của nó như một trong những mạng có khả năng mở rộng nhất trong ngành. Tương tự, nếu các cơ quan quản lý phê duyệt ETF Solana, làn sóng dòng vốn tổ chức có thể đẩy giá trị của nó lên mức cao mới, tương tự như sự tăng vọt đã thấy ở Bitcoin và Ethereum. Tại...
Gap sẽ bổ sung các sản phẩm làm đẹp tại các cửa hàng Old Navy

Bài đăng Gap bổ sung sản phẩm làm đẹp tại các cửa hàng Old Navy xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Một biển hiệu treo trên cửa sổ cửa hàng GAP Outlet vào ngày 29 tháng 5 năm 2025 tại Chicago, Illinois. Scott Olson | Getty Images Gap vào hôm thứ Năm đã thông báo rằng họ đang mở rộng sang lĩnh vực làm đẹp bắt đầu với thương hiệu Old Navy, một sự thay đổi chiến lược của công ty may mặc này. Thử nghiệm ban đầu sẽ giới thiệu các sản phẩm làm đẹp và chăm sóc cá nhân tại 150 cửa hàng Old Navy, bao gồm các nhân viên chuyên về làm đẹp và một số cửa hàng trong cửa hàng. Công ty có kế hoạch mở rộng quy mô kinh doanh làm đẹp vào năm tới. Hiện chưa rõ liệu công ty có kế hoạch đưa các sản phẩm làm đẹp vào các cửa hàng thương hiệu Gap hay không. "Gap Inc. nhận thấy cơ hội rõ ràng và có ý nghĩa để mở rộng sang danh mục này với kế hoạch ra mắt theo từng giai đoạn, bắt đầu với biểu hiện thử nghiệm và học hỏi ban đầu tại Old Navy vào cuối mùa thu này," công ty cho biết trong một tuyên bố. Cổ phiếu đã giao dịch cao hơn khoảng 2% vào sáng thứ Năm sau một thời gian tạm dừng ngắn. Phân khúc làm đẹp đã chứng minh là một trong những lĩnh vực bền bỉ nhất trong bán lẻ trong những năm gần đây bất chấp lạm phát cao và lo ngại về thuế quan. Gap trích dẫn dữ liệu của Euromonitor cho biết thị trường làm đẹp và chăm sóc cá nhân là một trong những danh mục phát triển nhanh nhất ở Hoa Kỳ, dự kiến sẽ vượt quá 100 tỷ đô la trong năm nay. Tuy nhiên, thành công của các sản phẩm làm đẹp đã khiến đây trở thành một không gian cạnh tranh hơn bao giờ hết. Công ty cho biết họ cũng sẽ mở rộng kinh doanh phụ kiện sau khi thấy "phản hồi tích cực từ khách hàng" đối với các sản phẩm hiện tại của họ. Động thái mới này diễn ra khi Gap đã chứng kiến sự hồi sinh trong hai năm qua. "Động lực này đang cho phép Gap Inc. nắm bắt các cơ hội thú vị để tăng trưởng và đổi mới, giúp đảm bảo công ty vẫn cạnh tranh và thành công trong tương lai," tuyên bố cho biết. Nguồn: https://www.cnbc.com/2025/09/04/gap-old-navy-beauty-products.html
Lượng người hâm mộ NFL tại Brazil đang ở giai đoạn đầu nhưng ngày càng phổ biến

Bài đăng NFL Fandom Ở Brazil Đang Ở Giai Đoạn Đầu Nhưng Ngày Càng Phổ Biến xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Một cái nhìn tổng quan trước trận đấu năm 2024 giữa Green Bay Packers và Philadelphia Eagles tại Sao Paulo, Brazil. (Ảnh của Wagner Meier/Getty Images) Getty Images Trước trận đấu tiền mùa giải cuối cùng của Kansas City Chiefs, tiền vệ Patrick Mahomes đang tâng bóng bằng chân. Người đồng đội cũ của anh tại Chiefs và hiện là cầu thủ đá phạt của Chicago Bears, Cairo Santos, nhận xét: "Này, Pat, cậu đang khởi động cho Brazil à?" "Tôi đang cố gắng thích nghi với đất nước này," Mahomes trả lời. Bóng đá thực sự vẫn thống trị ở Brazil, nhưng bóng bầu dục — hay futbol Americano — đang từng bước bắt kịp. "Nó rất lớn," Santos, người Brazil đầu tiên và duy nhất từng thi đấu trong một trận đấu NFL, chia sẻ độc quyền. "Đó là môn thể thao phát triển nhanh nhất ở Brazil." Hiện tại, bóng bầu dục Mỹ xếp sau bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, lướt sóng, MMA và đua xe Công thức 1 và gần như đứng cuối trong top 10 môn thể thao phổ biến nhất ở Brazil. Nhưng mục tiêu là lọt vào top 5 trong vòng năm đến bảy năm tới, theo Luis Martinez, tổng giám đốc văn phòng NFL tại Brazil, được thành lập cách đây một năm. Mặc dù bóng bầu dục Mỹ ở Brazil không có lượng người theo dõi như ở Mexico, Anh hay Đức, NFL đang tập trung đẩy mạnh vì dân số lớn của Brazil (212,6 triệu, bao gồm 11,9 triệu ở Sao Paolo, nơi diễn ra trận đấu vào thứ Sáu) và lượng tiêu thụ mạng xã hội lớn (144 triệu người dùng hoạt động tính đến tháng 1 năm 2025). "Tiềm năng là có," Martinez chia sẻ độc quyền. "Nhưng chúng tôi vẫn còn một chặng đường rất, rất, rất dài để xây dựng." Sáng Kiến Cơ Sở Trận đấu vào thứ Sáu sẽ là trận đấu NFL thường niên thứ hai ở Brazil, nhưng một nỗ lực đang được thực hiện ở cấp cơ sở — đặc biệt là trong bóng cờ. Các chương trình học đường đang được phát triển với Bộ Giáo dục của chính phủ, và hai...
