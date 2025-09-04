Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo về phát triển bền vững năm 2025 của Forbes tại New York sẽ có sự tham gia của Tiến sĩ Jane Goodall, cựu cố vấn khí hậu Nhà Trắng Gina McCarthy và Thị trưởng Cleveland Justin Bibb, cùng với các nhà lãnh đạo về phát triển bền vững toàn cầu
Forbes hôm nay đã công bố Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo về phát triển bền vững Forbes 2025, diễn ra vào ngày 22 tháng 9 năm 2025 tại New York và trực tuyến. Hội nghị thượng đỉnh sẽ quy tụ các nhà lãnh đạo nổi bật đang thúc đẩy hành động khí hậu mạnh mẽ và định hình lại tương lai của sự phát triển bền vững. Với chủ đề "Một chương trình nghị sự chung: Thúc đẩy tăng trưởng bền vững và thay đổi có ý nghĩa", Hội nghị thượng đỉnh sẽ tập hợp những nhà kiến tạo thay đổi hàng đầu thế giới để khám phá các giải pháp cho một số thách thức cấp bách nhất trong thời đại của chúng ta - bao gồm mở rộng năng lượng sạch, thúc đẩy khả năng phục hồi khí hậu và các thành phố bền vững, cơ sở hạ tầng bền vững cho nền kinh tế AI, và nhiều hơn nữa. Người tham dự sẽ được lắng nghe từ một dàn diễn giả năng động, bao gồm:
Dr. Jane Goodall, DBE, Đại sứ Hòa bình Liên Hợp Quốc và Người sáng lập Viện Jane Goodall
Charlot Magayi, Người sáng lập & CEO, Mukuru Clean Stoves
Dr. Robert D. Bullard, Giám đốc sáng lập, Trung tâm Bullard về Công lý Môi trường và Khí hậu, Đại học Texas Southern
Gina McCarthy, Đồng Chủ tịch điều hành, America Is All In; Cựu Cố vấn Khí hậu Quốc gia Nhà Trắng và Quản trị viên EPA Hoa Kỳ
Justin M. Bibb, Thị trưởng Cleveland và Đồng Chủ tịch, America Is All In
Gavin McCormick, Người sáng lập & Giám đốc điều hành, WattTime và Đồng sáng lập, Climate TRACE
Sanjeev Krishnan, Đối tác quản lý, S2G Investments
"Hành động nhỏ lẻ sẽ không đủ. Chỉ có sự lãnh đạo mạnh mẽ mới thúc đẩy được sự tăng trưởng bền vững và thay đổi mà thế giới đòi hỏi," Elisabeth Brier, Biên tập viên tại Forbes cho biết. "Đó là lý do tại sao Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo về phát triển bền vững quy tụ những nhà lãnh đạo sẵn sàng thách thức các quy ước và vạch ra con đường mới phía trước."
Sự kiện này là một phần của nền tảng Nhà lãnh đạo về phát triển bền vững rộng lớn hơn của Forbes, sẽ ra mắt danh sách biên tập năm 2025 trước Hội nghị thượng đỉnh trong Tuần lễ Khí hậu New York vào ngày 18 tháng 9 năm 2025. Cùng nhau, danh sách và Hội nghị thượng đỉnh sẽ nêu bật những nhà đổi mới, giám đốc điều hành và các nhà hoạch định chính sách đang định hình một tương lai bền vững.
Để biết thêm thông tin về sự kiện và đăng ký tham dự trực tuyến, hãy truy cập: 2025 Forbes Sustainability Leaders Summit.
Liên hệ truyền thông:
Christina Vega Magrini, cmagrini@forbes.com
Feryal Nawaz, fnawaz@forbes.com...
