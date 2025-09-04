Nhà phân tích so sánh quỹ đạo giá XRP với đợt tăng giá lịch sử của Amazon

Anderson vẽ ra những điểm tương đồng giữa mô hình hiện tại của XRP và lịch sử cổ phiếu Amazon. Amazon giao dịch thị trường đi ngang trong 3,800 ngày trước khi đạt được mức tăng giá 3,900%. Nhà phân tích dự đoán XRP có thể đạt mục tiêu $100-$200 vào năm 2030 và xa hơn. Nhà phân tích tiền điện tử Nick Anderson đã đưa ra những so sánh giữa hành vi giá hiện tại của XRP và hiệu suất cổ phiếu của Amazon trước đợt bứt phá lớn của nó. Anderson đã chia sẻ phân tích này trong một tập gần đây của chương trình Bullrunners của anh ấy, nhấn mạnh các mô hình tương tự giữa hai tài sản. Nhà phân tích lưu ý rằng cổ phiếu Amazon vẫn trong giao dịch đi ngang trong khoảng 3,800 ngày, kéo dài hơn một thập kỷ bắt đầu từ năm 2000. Giai đoạn củng cố đi ngang (Sideway consolidation) kéo dài này đã dẫn đến sự đột phá cuối cùng của Amazon, mà Anderson tin rằng phản ánh động lực thị trường hiện tại của XRP. Mô hình Breakout Cup-and-Handle của Amazon Cổ phiếu của Amazon đã hình thành một mô hình cup-and-handle khổng lồ đạt đỉnh điểm trong một breakout vào năm 2010. Sau sự hình thành kỹ thuật này, AMZN đã bước vào giai đoạn vùng hợp nhất trước khi phát động vào một đợt tăng giá bùng nổ từ $5 đến $200, tạo ra lợi nhuận khoảng 3,900% trong khoảng thời gian 15 năm kéo dài đến năm 2025. Anderson nhấn mạnh rằng tiềm năng tạo ra của cải của XRP có thể mang lại lợi ích cho những người nắm giữ dài hạn, đặc biệt là các nhà đầu tư hiện tại dưới 30 tuổi. Anh ấy tính toán rằng những nhà đầu tư trẻ hơn này có thể đạt được thành công tài chính nếu XRP đạt mục tiêu tối thiểu của anh ấy là $100, với những người nắm giữ dự kiến sẽ ở độ tuổi từ 45 đến 50 khi mức giá này xuất hiện. Nhà phân tích đã cung cấp các tính toán tài sản cụ thể, lưu ý rằng việc nắm giữ 10,000 token XRP sẽ có giá trị $1 triệu nếu tài sản đạt mục tiêu giá $100. Tính toán này giả định các chiến lược nắm giữ dài hạn bền vững thay vì các phương pháp giao dịch tích cực. Đối với chu kỳ thị trường hiện tại, Anderson dự đoán XRP có thể tiến tới phạm vi từ $5 đến $30. Tuy nhiên, anh ấy kỳ vọng đợt tăng giá này sẽ được theo sau bởi một đợt điều chỉnh lớn tạo điều kiện cho cái mà anh ấy gọi là "sự áp dụng thực sự" của tiền điện tử. Nhìn về năm 2030 và xa hơn, Anderson...