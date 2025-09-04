2025-10-10 thứ sáu

RFK Jr. lan truyền thông tin sai lệch về vắc-xin trong buổi điều trần trước Quốc hội

RFK Jr. lan truyền thông tin sai lệch về vắc-xin trong buổi điều trần trước Quốc hội

Bài đăng RFK Jr. lan truyền thông tin sai lệch về vắc-xin trong phiên điều trần trước Quốc hội xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ Robert F. Kennedy Jr., làm chứng trước phiên điều trần của Ủy ban Tài chính Thượng viện về chương trình nghị sự chăm sóc sức khỏe năm 2026 của Tổng thống Donald Trump, tại Capitol Hill ở Washington, D.C., Hoa Kỳ, ngày 4 tháng 9, 2025. Jonathan Ernst | Reuters Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr. tiếp tục khẳng định những tuyên bố sai lệch về vắc-xin trong phiên điều trần tại Thượng viện vào hôm thứ Tư, khi các thượng nghị sĩ chất vấn ông về những thay đổi toàn diện đối với chính sách tiêm chủng và các cơ quan y tế liên bang. Kennedy cho biết ông ủng hộ tuyên bố của một thành viên mới được bổ nhiệm vào hội đồng vắc-xin chính phủ quan trọng rằng vắc-xin mRNA gây nguy hiểm cho người dân. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh rằng các mũi tiêm sử dụng công nghệ mRNA, bao gồm vắc-xin Covid từ Pfizer và Moderna, là an toàn và hiệu quả, và các tác dụng phụ nghiêm trọng chỉ xảy ra trong các trường hợp cực kỳ hiếm. Thượng nghị sĩ Michael Bennet, D-Colo., lưu ý rằng thành viên ủy ban Tiến sĩ Retsef Levi đã nói rằng bằng chứng ngày càng cho thấy vắc-xin mRNA gây ra "tổn hại nghiêm trọng, bao gồm cả tử vong, đặc biệt là ở người trẻ." Kennedy đã bổ nhiệm Levi vào Ủy ban Cố vấn về Thực hành Tiêm chủng, cơ quan tư vấn cho Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh về khuyến nghị vắc-xin và bảo hiểm. Kennedy nói ông không biết về bình luận của Levi, nhưng thêm rằng, "Tôi đồng ý với điều đó." Bình luận của Kennedy được đưa ra sau khi ông hủy bỏ tài trợ cho việc phát triển mũi tiêm mRNA và thực hiện các thay đổi khác trong chính sách vắc-xin có thể hạn chế tiếp cận với việc tiêm chủng, bao gồm cắt giảm hội đồng vắc-xin CDC và bỏ khuyến nghị tiêm Covid cho một số nhóm nhất định. Điều này cũng diễn ra sau cuộc cải tổ lãnh đạo tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh. Nhà Trắng tuần trước đã sa thải Giám đốc CDC Susan Monarez, và bốn quan chức cấp cao của cơ quan đã từ chức ngay sau đó, một số người trong số họ viện lý do chính trị hóa cơ quan và mối đe dọa đối với sức khỏe cộng đồng. Kennedy bảo vệ quyết định sa thải tất cả 17 thành viên trước đây của hội đồng vắc-xin CDC, nói rằng...
2025/09/05 00:26
Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo về phát triển bền vững năm 2025 của Forbes tại New York sẽ có sự tham gia của Tiến sĩ Jane Goodall, cựu cố vấn khí hậu Nhà Trắng Gina McCarthy và Thị trưởng Cleveland Justin Bibb, cùng với các nhà lãnh đạo về phát triển bền vững toàn cầu

Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo về phát triển bền vững năm 2025 của Forbes tại New York sẽ có sự tham gia của Tiến sĩ Jane Goodall, cựu cố vấn khí hậu Nhà Trắng Gina McCarthy và Thị trưởng Cleveland Justin Bibb, cùng với các nhà lãnh đạo về phát triển bền vững toàn cầu

Bài đăng Forbes' 2025 Sustainability Leaders Summit In New York To Feature Dr. Jane Goodall, Former White House Climate Advisor Gina McCarthy And Cleveland Mayor Justin Bibb, Alongside Global Sustainability Leaders xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Forbes hôm nay đã công bố Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo về phát triển bền vững Forbes 2025, diễn ra vào ngày 22 tháng 9 năm 2025 tại New York và trực tuyến. Hội nghị thượng đỉnh sẽ quy tụ các nhà lãnh đạo nổi bật đang thúc đẩy hành động khí hậu mạnh mẽ và định hình lại tương lai của sự phát triển bền vững. Với chủ đề "Một chương trình nghị sự chung: Thúc đẩy tăng trưởng bền vững và thay đổi có ý nghĩa", Hội nghị thượng đỉnh sẽ tập hợp những nhà kiến tạo thay đổi hàng đầu thế giới để khám phá các giải pháp cho một số thách thức cấp bách nhất trong thời đại của chúng ta - bao gồm mở rộng năng lượng sạch, thúc đẩy khả năng phục hồi khí hậu và các thành phố bền vững, cơ sở hạ tầng bền vững cho nền kinh tế AI, và nhiều hơn nữa. Người tham dự sẽ được lắng nghe từ một dàn diễn giả năng động, bao gồm: Dr. Jane Goodall, DBE, Đại sứ Hòa bình Liên Hợp Quốc và Người sáng lập Viện Jane Goodall Charlot Magayi, Người sáng lập & CEO, Mukuru Clean Stoves Dr. Robert D. Bullard, Giám đốc sáng lập, Trung tâm Bullard về Công lý Môi trường và Khí hậu, Đại học Texas Southern Gina McCarthy, Đồng Chủ tịch điều hành, America Is All In; Cựu Cố vấn Khí hậu Quốc gia Nhà Trắng và Quản trị viên EPA Hoa Kỳ Justin M. Bibb, Thị trưởng Cleveland và Đồng Chủ tịch, America Is All In Gavin McCormick, Người sáng lập & Giám đốc điều hành, WattTime và Đồng sáng lập, Climate TRACE Sanjeev Krishnan, Đối tác quản lý, S2G Investments "Hành động nhỏ lẻ sẽ không đủ. Chỉ có sự lãnh đạo mạnh mẽ mới thúc đẩy được sự tăng trưởng bền vững và thay đổi mà thế giới đòi hỏi," Elisabeth Brier, Biên tập viên tại Forbes cho biết. "Đó là lý do tại sao Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo về phát triển bền vững quy tụ những nhà lãnh đạo sẵn sàng thách thức các quy ước và vạch ra con đường mới phía trước." Sự kiện này là một phần của nền tảng Nhà lãnh đạo về phát triển bền vững rộng lớn hơn của Forbes, sẽ ra mắt danh sách biên tập năm 2025 trước Hội nghị thượng đỉnh trong Tuần lễ Khí hậu New York vào ngày 18 tháng 9 năm 2025. Cùng nhau, danh sách và Hội nghị thượng đỉnh sẽ nêu bật những nhà đổi mới, giám đốc điều hành và các nhà hoạch định chính sách đang định hình một tương lai bền vững. Để biết thêm thông tin về sự kiện và đăng ký tham dự trực tuyến, hãy truy cập: 2025 Forbes Sustainability Leaders Summit. Liên hệ truyền thông: Christina Vega Magrini, cmagrini@forbes.com Feryal Nawaz, fnawaz@forbes.com...
2025/09/05 00:23
Blockchain Streamline Khả năng tiếp cận giáo dục cho người Indonesia không có tài khoản ngân hàng

Blockchain Streamline Khả năng tiếp cận giáo dục cho người Indonesia không có tài khoản ngân hàng

Bài đăng Blockchain Payments Streamline Access to Education for Indonesia's Unbanked xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tập đoàn Indomobil Group của Indonesia đã hợp tác với Space Time Foundation để triển khai sáng kiến nhằm cung cấp giáo dục có thể xác minh cho hơn 50,000 sinh viên Indonesia. Một Sáng kiến Blockchain cho Giáo dục và Bao hàm Tài chính Tập đoàn Indomobil Group của Indonesia đã hợp tác với Space Time Foundation để triển khai sáng kiến nhằm cung cấp giáo dục có thể xác minh cho hơn 50,000 [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/blockchain-payments-streamline-access-to-education-for-indonesias-unbanked/
2025/09/05 00:21
Trích đoạn từ Bitcoin Circular Economies: Tác động

Trích đoạn từ Bitcoin Circular Economies: Tác động

Bài đăng Trích đoạn từ Nền kinh tế tuần hoàn Bitcoin: Tác động xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thật khó để định lượng nhiều khía cạnh mà cộng đồng đã bị ảnh hưởng kể từ khi dự án bắt đầu, cũng như khó có thể dự đoán các cách khác nhau mà Bitcoin đang thay đổi cuộc sống của người dùng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, có một điều mà Mike đặc biệt chỉ ra: "Thật thú vị khi nhấn mạnh cách Bitcoin đã thay đổi sự ưu tiên thời gian, đặc biệt là của giới trẻ ở El Zonte." Sự ưu tiên thời gian là giá trị chủ quan mà một cá nhân chiết khấu giá trị của tương lai. Luôn tốt hơn khi có thứ gì đó ở hiện tại hơn là phải chờ đợi điều gì đó sẽ đến, vì bất kỳ lời hứa tương lai nào cũng có xác suất xảy ra thấp hơn. Một trong những tác động bất lợi của tiền giấy do chính phủ in, không có giới hạn phát hành, là nó tạo ra sự không chắc chắn lớn do giá cả tăng liên tục. Điều này có xu hướng làm tăng sự ưu tiên thời gian của mọi người, vì việc tiêu dùng ở hiện tại có ý nghĩa hơn là tiết kiệm cho tương lai, nơi mà số tiền đó có thể có giá trị thấp hơn nhiều. Ngược lại, Bitcoin, là một tài sản khan hiếm, có xu hướng tăng giá trị theo thời gian bằng cách cắt giảm phát hành theo chu kỳ cho đến giới hạn tối đa 21 triệu, đang chứng minh làm giảm sự ưu tiên thời gian. Khi nó tăng giá trị theo thời gian, những khoản tiết kiệm nhỏ ở hiện tại có thể tạo ra lợi ích tương lai đáng kể, do đó làm tăng khuynh hướng tiết kiệm và lập kế hoạch cho tương lai. Sự thật đơn giản này có ý nghĩa sâu sắc ở cấp độ xã hội, vì nó phản ánh trong đầu tư lớn hơn vào giáo dục, mối quan hệ con người sâu sắc hơn hoặc quan tâm nhiều hơn đến môi trường. "Tôi thấy những người trẻ suy nghĩ về tương lai của họ lần đầu tiên. Đây không phải là điều chúng tôi đã lên kế hoạch; nó xảy ra một cách bất ngờ. Chúng tôi bắt đầu thấy họ tiết kiệm. Những đứa trẻ chưa bao giờ có nhiều hơn năm đô la...
2025/09/05 00:03
GBP giảm so với đồng đô la Mỹ trước thông tin việc làm tại Mỹ

GBP giảm so với đồng đô la Mỹ trước thông tin việc làm tại Mỹ

Bài đăng GBP giảm so với Đô la Mỹ trước dữ liệu việc làm Mỹ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bảng Anh giảm so với Đô la Mỹ trước dữ liệu việc làm Mỹ, PMI Đồng Bảng Anh (GBP) giảm xuống gần mức 1,3435 so với Đô la Mỹ (USD) trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Năm. Cặp GBP/USD đối mặt với áp lực bán nhẹ khi Đô la Mỹ ổn định sau động thái điều chỉnh vào thứ Tư. Tại thời điểm viết bài, Chỉ số Đô la Mỹ (DXY), theo dõi giá trị của đồng bạc xanh so với sáu đồng tiền chính, tăng lên gần mức 98,25. Đồng bạc xanh giảm mạnh vào thứ Tư sau khi công bố dữ liệu Cơ hội Việc làm JOLTS của Mỹ cho tháng 7, thấp hơn dự đoán. Đọc thêm... Dự báo GBP/USD: Bảng Anh tìm thấy hỗ trợ khi lợi suất trái phiếu Anh giảm Sau sự sụt giảm mạnh vào thứ Ba, GBP/USD đã phục hồi và đóng cửa ở mức dương vào thứ Tư. Cặp tiền giao dịch trong biên độ hẹp ở mức khoảng 1,3450 trong phiên giao dịch châu Âu vào thứ Năm khi thị trường chuyển sự chú ý sang loạt dữ liệu kinh tế vĩ mô tiếp theo từ Mỹ. Lợi suất trái phiếu dài hạn của Anh đã giảm vào thứ Tư và hỗ trợ sự phục hồi của Bảng Anh. Trong nửa cuối ngày, Đô la Mỹ (USD) chịu áp lực Bearish và cho phép GBP/USD tăng cao hơn. Đọc thêm... Nguồn: https://www.fxstreet.com/news/pound-sterling-price-news-and-forecast-gbp-drops-against-us-dollar-ahead-of-us-employment-202509041208
2025/09/05 00:02
Smashing Pumpkins Biểu đồ Ra mắt Album Thứ hai Vào Năm 2025

Smashing Pumpkins Biểu đồ Ra mắt Album Thứ hai Vào Năm 2025

Bài đăng Smashing Pumpkins Chart Lần Debut Album Thứ Hai Trong Năm 2025 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Album Machina / The Máy đào của The Smashing Pumpkins quay trở lại các bảng xếp hạng Anh với phiên bản tái phát hành kỷ niệm 25 năm, ra mắt trên các danh sách bán hàng và đĩa than. CHICAGO, IL – THÁNG 3, 1997: Nhạc sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ sáng tác và nhà quảng bá đấu vật chuyên nghiệp người Mỹ Billy Corgan, thành viên của ban nhạc rock thay thế Mỹ The Smashing Pumpkins, biểu diễn trên sân khấu trong một buổi hòa nhạc vào khoảng tháng 3 năm 1997 tại Chicago, Illinois. (Ảnh của Bob Berg/Getty Images) Getty Images 25 năm sau khi phát hành, Machina / The Máy đào lại trở thành một hit. Bộ album của The Smashing Pumpkins đã quay trở lại các bảng xếp hạng của Vương quốc Anh sau một đợt tái phát hành kỷ niệm đặc biệt. Dự án xuất hiện trên hai bảng xếp hạng và âm thầm quay trở lại bảng thứ ba — hàng thập kỷ sau khi người hâm mộ lần đầu tiên yêu thích album đầy đủ này. Machina / The Máy đào Lọt Vào Hai Bảng Xếp Hạng Album của The Smashing Pumpkins xuất hiện trên hai danh sách trong khung thời gian này lần đầu tiên, và nó là một trong 40 album bán chạy nhất trên cả hai bảng. Machina / The Máy đào ra mắt ở vị trí số 26 trên bảng xếp hạng Official Albums Sales và bắt đầu ở vị trí số 16 trên bảng xếp hạng Official Vinyl Albums. Lần Debut Thứ Hai Năm 2025 Cho Ban Nhạc Machina / The Máy đào đánh dấu lần debut thứ hai của Smashing Pumpkins trong năm 2025 trên các bảng xếp hạng đó. Đầu năm nay, Siamese Dream — một tác phẩm kinh điển khác trong danh mục của ban nhạc — cũng đã xuất hiện trên cả hai danh sách, và đạt được vị trí cao hơn. Machina / The Máy đào Quay Trở Lại Bảng Xếp Hạng Khác Ngoài hai lần xuất hiện, Machina / The Máy đào cũng quay trở lại bảng xếp hạng Official Physical Albums, đạt vị trí số 23. Bộ album này hiện đã dành sáu tuần trên danh sách đó trong suốt vòng đời của nó. Khi lần đầu xuất hiện vào cuối năm 2000, Machina ra mắt ở vị trí số 7, vẫn là đỉnh cao nhất mọi thời đại của nó trên bảng xếp hạng mà...
2025/09/04 23:47
Mega Matrix công bố kế hoạch cho chiến lược dự trữ Ethena

Mega Matrix công bố kế hoạch cho chiến lược dự trữ Ethena

Bài đăng Mega Matrix công bố kế hoạch cho chiến lược dự trữ Ethena xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Mega Matrix Inc. đã công bố một cơ sở mới để mua token quản trị stablecoin, bắt đầu với Ethena (ENA). Công ty đã công bố đăng ký kệ phổ quát trị giá 2 tỷ đô la, cho phép công ty niêm yết nhiều loại cổ phiếu và nợ trong hai năm tới. Mega Matrix Inc. đã nộp đơn đăng ký cơ sở trị giá 2 tỷ đô la trong biểu mẫu S-3 mới nhất. Đăng ký kệ phổ quát sẽ cho phép Mega Matrix tiếp cận nhiều loại công cụ cổ phiếu và nợ trong khung thời gian ba năm. Phương pháp kho bạc tài sản kỹ thuật số (DAT) của công ty nhằm mục đích tiếp cận các token được sử dụng để phát hành, hỗ trợ và quản trị các stablecoin đặc biệt. Các tổ chức phát hành stablecoin là một loại dự án crypto tương đối rủi ro, tuy nhiên vẫn tận dụng được hiệu suất thị trường tổng thể. Token đầu tiên được thêm vào kho bạc sẽ là Ethena (ENA), đơn vị phát hành USDe và sUSDe. Trong khi hầu hết các công ty kho bạc vẫn tập trung vào Ethereum, Mega Matrix đi thẳng đến Ethena như một cách để khai thác cả thu nhập ETH và lợi nhuận gốc của giao thức. Động thái của Mega Matrix thể hiện sự tự tin vào Ethena Sau tin tức này, cổ phiếu Mega Matrix MPU giao dịch quanh mức 1,83 đô la, giảm so với mức đỉnh 3,66 đô la vào tháng 8. MPU đã tăng giá kể từ ngày 23 tháng 8, khi phiên bản đầu tiên của hồ sơ S-3 xuất hiện, và thị trường đã chiết khấu tin tức về kho bạc. ENA vẫn giao dịch quanh mức 0,70 đô la, gần với phạm vi cao hơn trong ba tháng qua. Dự án Ethena đã được hưởng lợi từ đợt tăng giá ETH vào tháng 8, khi nó mở rộng phát hành stablecoin USDe lên 12,5 tỷ token, một đỉnh cao ATH. Trong khi chỉ vài tháng trước, Ethena được xem là quá rủi ro, thị trường tăng giá ETH đã thúc đẩy giao thức này, biến nó thành một trong những nhà cung cấp thanh khoản chính. Ethena cũng đã được kiểm tra sức chịu đựng qua các đợt giảm giá và thanh lý ETH, quản lý tài sản USDe mà không có cú sốc giá. USDe của Ethena đã tăng nguồn cung lên...
2025/09/04 23:35
Bài hát chưa phát hành 'Born To Run' của Bruce Springsteen trở thành một hit

Bài hát chưa phát hành 'Born To Run' của Bruce Springsteen trở thành một hit

Bài đăng Bruce Springsteen's Unreleased 'Born To Run' Song Becomes A Hit xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ca khúc chưa từng phát hành "Lonely Night in the Dark" trong album Born to Run của Bruce Springsteen ra mắt trên hai bảng xếp hạng doanh số tại Anh, đánh dấu một chiến thắng nữa trong năm 2025 cho huyền thoại rock này. HOA KỲ - NGÀY 11 THÁNG 10: REDBANK Hình ảnh của Bruce SPRINGSTEEN, Bruce Springsteen biểu diễn trên sân khấu - Born to Run Tour, 27 (Ảnh của Fin Costello/Redferns) Redferns 2025 đã là một năm bận rộn khác thường và đồ sộ đối với Bruce Springsteen. Ông vẫn đang lưu diễn, phát hành một EP bất ngờ cách đây vài tháng, và chỉ vài tuần trước, ông đã tung ra Tracks II - The Lost Albums, một bộ sưu tập đồ sộ với bảy album đầy đủ. Đó là nhiều âm nhạc hơn hầu hết các nghệ sĩ phát hành trong một thập kỷ, nhưng Springsteen vẫn chưa dừng lại. Rocker này gần đây đã chia sẻ "Lonely Night in the Dark", một bản nhạc được ghi âm trong các buổi thu âm Born to Run nhưng chưa từng được đưa vào album kinh điển này. Gần 50 năm sau, ca khúc cuối cùng cũng được chú ý khi trở thành một chiến thắng khác cho nhạc sĩ huyền thoại này tại Vương quốc Anh. "Lonely Night in the Dark" Ra mắt trong Top 40 "Lonely Night in the Dark" mở đầu trong top 40 trên hai bảng xếp hạng doanh số xuyên Đại Tây Dương. Ca khúc ra mắt ở vị trí số 34 trên bảng xếp hạng Official Singles Sales và ở vị trí số 31 trên danh sách Official Singles Downloads. Những lần ra mắt này mang đến cho Springsteen hit thứ mười hai trên bảng xếp hạng doanh số tổng thể và hit thứ mười sáu trên danh sách chỉ tính lượt tải xuống. "Rain in the River" Thành Công Trong Năm Nay Chỉ riêng năm nay, Springsteen đã có hai hit mới trên bảng xếp hạng tải xuống. Vào tháng 4, "Rain in the River" đã xuất hiện ở vị trí số 96, chỉ duy trì được một tuần trên bảng xếp hạng. Encore tại Garden với The Killers Trên bảng xếp hạng các bài hát bán chạy nhất của Anh thuộc mọi phong cách và qua mọi định dạng, Springsteen đã giành được ba chiến thắng mới trong năm 2025...
2025/09/04 23:11
Nhà phân tích so sánh quỹ đạo giá XRP với đợt tăng giá lịch sử của Amazon

Nhà phân tích so sánh quỹ đạo giá XRP với đợt tăng giá lịch sử của Amazon

Bài đăng Nhà phân tích So sánh Quỹ đạo XRP với Đà tăng Lịch sử của Amazon xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Anderson vẽ ra những điểm tương đồng giữa mô hình hiện tại của XRP và lịch sử cổ phiếu Amazon. Amazon giao dịch thị trường đi ngang trong 3,800 ngày trước khi đạt được mức tăng giá 3,900%. Nhà phân tích dự đoán XRP có thể đạt mục tiêu $100-$200 vào năm 2030 và xa hơn. Nhà phân tích tiền điện tử Nick Anderson đã đưa ra những so sánh giữa hành vi giá hiện tại của XRP và hiệu suất cổ phiếu của Amazon trước đợt bứt phá lớn của nó. Anderson đã chia sẻ phân tích này trong một tập gần đây của chương trình Bullrunners của anh ấy, nhấn mạnh các mô hình tương tự giữa hai tài sản. Nhà phân tích lưu ý rằng cổ phiếu Amazon vẫn trong giao dịch đi ngang trong khoảng 3,800 ngày, kéo dài hơn một thập kỷ bắt đầu từ năm 2000. Giai đoạn củng cố đi ngang (Sideway consolidation) kéo dài này đã dẫn đến sự đột phá cuối cùng của Amazon, mà Anderson tin rằng phản ánh động lực thị trường hiện tại của XRP. Mô hình Breakout Cup-and-Handle của Amazon Cổ phiếu của Amazon đã hình thành một mô hình cup-and-handle khổng lồ đạt đỉnh điểm trong một breakout vào năm 2010. Sau sự hình thành kỹ thuật này, AMZN đã bước vào giai đoạn vùng hợp nhất trước khi phát động vào một đợt tăng giá bùng nổ từ $5 đến $200, tạo ra lợi nhuận khoảng 3,900% trong khoảng thời gian 15 năm kéo dài đến năm 2025. Anderson nhấn mạnh rằng tiềm năng tạo ra của cải của XRP có thể mang lại lợi ích cho những người nắm giữ dài hạn, đặc biệt là các nhà đầu tư hiện tại dưới 30 tuổi. Anh ấy tính toán rằng những nhà đầu tư trẻ hơn này có thể đạt được thành công tài chính nếu XRP đạt mục tiêu tối thiểu của anh ấy là $100, với những người nắm giữ dự kiến sẽ ở độ tuổi từ 45 đến 50 khi mức giá này xuất hiện. Nhà phân tích đã cung cấp các tính toán tài sản cụ thể, lưu ý rằng việc nắm giữ 10,000 token XRP sẽ có giá trị $1 triệu nếu tài sản đạt mục tiêu giá $100. Tính toán này giả định các chiến lược nắm giữ dài hạn bền vững thay vì các phương pháp giao dịch tích cực. Đối với chu kỳ thị trường hiện tại, Anderson dự đoán XRP có thể tiến tới phạm vi từ $5 đến $30. Tuy nhiên, anh ấy kỳ vọng đợt tăng giá này sẽ được theo sau bởi một đợt điều chỉnh lớn tạo điều kiện cho cái mà anh ấy gọi là "sự áp dụng thực sự" của tiền điện tử. Nhìn về năm 2030 và xa hơn, Anderson...
2025/09/04 22:58
AUD/USD mở rộng đà giảm, tiến gần mức 0,6500 với dữ liệu Mỹ sắp công bố

AUD/USD mở rộng đà giảm, tiến gần mức 0,6500 với dữ liệu Mỹ sắp công bố

Bài đăng AUD/USD mở rộng đà giảm, tiến gần mức 0.6500 khi chờ đợi dữ liệu Mỹ đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đồng đô la Úc đánh mất lợi nhuận của ngày thứ Tư trong thị trường thận trọng trước các đợt công bố dữ liệu quan trọng của Mỹ. Số liệu thặng dư thương mại cao hơn dự kiến tại Úc đã không hỗ trợ được đồng Aussie. Báo cáo Việc làm ADP có khả năng củng cố khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Đồng đô la Úc đang lùi lại mức tăng trước đó so với đồng đô la Mỹ vào ngày thứ Năm. Tâm lý thị trường thận trọng trước các đợt công bố dữ liệu hoạt động dịch vụ và việc làm quan trọng của Mỹ đang gây áp lực lên đồng Aussie, đã giảm giá khoảng 0.4% cho đến nay trong ngày hôm nay. Cặp tiền đã bị chặn ngay trên mức 0.6560 vào ngày thứ Tư trước khi rút về mức gần 0.6500 tại thời điểm viết bài. Dữ liệu Cán cân Thương mại Úc tích cực, cho thấy thặng dư lớn hơn dự kiến trong tháng 7, đã không cung cấp hỗ trợ đáng kể cho AUD. USD tăng trước các đợt công bố dữ liệu Mỹ Các nhà đầu tư miễn cưỡng bán đô la Mỹ, chờ đợi công bố số liệu Thay đổi Việc làm ADP của Mỹ, để có thêm manh mối về động lực của thị trường lao động. Sự đồng thuận của thị trường dự đoán sự gia tăng nhẹ trong việc làm, điều này có thể làm tăng lo ngại do báo cáo Cơ hội Việc làm yếu được công bố vào ngày thứ Tư. Sau đó trong ngày, báo cáo ISM Services PMI dự kiến sẽ cho thấy sự cải thiện đáng kể trong hoạt động của ngành dịch vụ trong tháng 8, điều này có thể làm dịu nỗi lo về rủi ro giảm đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, trọng tâm chính vẫn là báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp quan trọng vào ngày thứ Sáu, sẽ được phân tích với sự quan tâm để xác nhận hy vọng của các nhà đầu tư rằng các điều kiện đã sẵn sàng cho việc cắt giảm lãi suất của Fed được kỳ vọng rộng rãi vào tháng 9. Câu hỏi thường gặp về Việc làm Điều kiện thị trường lao động là yếu tố quan trọng để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế và do đó là yếu tố chính cho việc định giá tiền tệ. Việc làm cao, hoặc tỷ lệ thất nghiệp thấp, có ý nghĩa tích cực đối với chi tiêu tiêu dùng và do đó tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy giá trị...
2025/09/04 22:50
