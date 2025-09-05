2025-10-10 thứ sáu

Một trong Năm Ngân hàng Thương mại Lớn nhất tại Mỹ Quay lại với Bitcoin! "SEC Cũ Đã Chặn Nó!"

Một trong Năm Ngân hàng Thương mại Lớn nhất tại Mỹ Quay lại với Bitcoin! "SEC Cũ Đã Chặn Nó!"

Bài đăng Một trong Năm Ngân hàng Thương mại Lớn nhất tại Mỹ Quay trở lại với Bitcoin! "SEC Cũ Đã Chặn Nó!" xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tổng thống Mỹ Donald Trump và cách tiếp cận ôn hòa của chính quyền ông đối với Bitcoin và tiền mã hóa đang thu hút nhiều nhà đầu tư doanh nghiệp hơn. Tại thời điểm này, US Bancorp, ngân hàng đã phải dừng dịch vụ BTC trong thời kỳ SEC trước đây, cơ quan đã gây áp lực và trừng phạt ngành công nghiệp tiền mã hóa, đã thông báo rằng họ sẽ khởi động lại các dịch vụ tiền mã hóa của mình. US Bancorp, một trong năm ngân hàng thương mại lớn nhất tại Hoa Kỳ, đã thông báo rằng họ đã tái khởi động dịch vụ giám sát Bitcoin cho các nhà quản lý tài sản tổ chức, theo Reuters. Động thái của US Bancorp bị ảnh hưởng bởi việc Trump loại bỏ SAB 121, điều đã ngăn cản các tổ chức tài chính cung cấp những dịch vụ này, được thông qua trong thời đại Biden. Ngân hàng trước đây đã lên kế hoạch cung cấp dịch vụ giám sát vào năm 2022 thông qua hợp tác với công ty dịch vụ tài chính Bitcoin NYDIG. Tuy nhiên, họ đã dừng sáng kiến này sau khi SEC trước đây thông báo các quy định nghiêm ngặt hơn đối với dịch vụ giám sát tiền mã hóa. Kể từ năm 2022, US Bancorp sẽ vận hành dịch vụ giám sát Bitcoin thông qua hợp tác với công ty tiền mã hóa NYDIG như một đại lý phụ. NYDIG sẽ xử lý việc giám sát vật lý của tài sản cơ bản. "Với sự rõ ràng về quy định tăng lên, chúng tôi đã thêm Bitcoin ETF vào danh mục sản phẩm của mình, cho phép chúng tôi cung cấp giải pháp dịch vụ đầy đủ cho các nhà quản lý tìm kiếm dịch vụ giám sát và quản lý," Stephen Philipson, người đứng đầu ngân hàng thương mại và doanh nghiệp tại US Bank cho biết. US Bank gần đây đã tuyên bố rằng họ đang xem xét thêm các loại tiền mã hóa khác ngoài Bitcoin vào dịch vụ giám sát của họ nếu chúng đáp ứng các tiêu chuẩn nội bộ của ngân hàng. *Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Theo dõi tài khoản Telegram và Twitter của chúng tôi ngay bây giờ để nhận tin tức độc quyền, phân tích và dữ liệu on-chain! Nguồn: https://en.bitcoinsistemi.com/one-of-the-five-largest-commercial-banks-in-the-us-returns-to-bitcoin-the-old-sec-blocked-it/
Album Mới Và Single Đầu Tiên Của Eminem Ra Mắt Cùng Nhau

Album Mới Và Single Đầu Tiên Của Eminem Ra Mắt Cùng Nhau

Bài đăng Album Mới Và Single Của Eminem Ra Mắt Cùng Nhau xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Eminem ra mắt Stans ở vị trí số 19 trên bảng xếp hạng Album Nhạc Phim của Anh trong khi single mới "Everybody's Looking at Me" lọt vào hai bảng xếp hạng doanh số. LOS ANGELES, CALIFORNIA – NGÀY 05 THÁNG 11: Eminem biểu diễn trên sân khấu trong Lễ Vinh danh Đưa vào Đại sảnh Danh vọng Rock & Roll lần thứ 37 tại Nhà hát Microsoft vào ngày 05 tháng 11 năm 2022 tại Los Angeles, California. (Ảnh của Theo Wargo/Getty Images for The Rock and Roll Hall of Fame) Getty Images for The Rock and Roll Hall of Fame Tuần theo dõi trong ngành công nghiệp âm nhạc bắt đầu lại vào mỗi thứ Sáu, và các album và bài hát có bảy ngày đầy đủ để tích lũy lượt stream và doanh số trước khi bảng xếp hạng được làm mới. Các tác phẩm phát hành vào bất kỳ ngày nào khác ngoài thứ Sáu thường khó tạo được tác động, trừ khi chúng được hỗ trợ bởi những siêu sao thực sự. Vào thứ Ba (ngày 26 tháng 8), Eminem đã công bố nhạc phim cho bộ phim tài liệu Stans của anh, cũng như một track mới. Ngay cả khi chỉ có một vài ngày để tích lũy lượt tiêu thụ, cả dự án và bài hát đều ra mắt trên nhiều bảng xếp hạng tại Vương quốc Anh. Nhạc Phim Của Eminem Đạt Được Hai Lần Ra Mắt Stans xuất hiện trên hai bảng xếp hạng ở Anh trong khung thời gian này. Bộ sưu tập, đi kèm với bộ phim tài liệu cùng tên của Eminem về những người hâm mộ trung thành nhất của anh, ra mắt ở vị trí số 19 trên bảng xếp hạng Album Nhạc Phim Chính thức. Đồng thời, nó xuất hiện ở vị trí số 52 trên bảng xếp hạng Tải xuống Album Chính thức, mang lại cho rapper tựa đề tải xuống bán chạy thứ mười bốn của anh tại quốc gia này. "Everybody's Looking at Me" Khởi Đầu Mạnh Mẽ "Everybody's Looking at Me," một bài hát chưa từng được nghe trước đây có trong danh sách Stans, trở thành sản phẩm bán chạy ở Anh chỉ vài ngày sau khi phát hành. Bài hát ra mắt ở vị trí số 49 trên bảng xếp hạng Tải xuống Single Chính thức và thấp hơn một vài vị trí, ở số 52, trên bảng xếp hạng Doanh số Single Chính thức. Eminem hiện đã...
Bitcoin Hyper Dự Đoán Sẽ Tăng 2,390%: Presale Viral Huy Động $13.7M

Bitcoin Hyper Dự Đoán Sẽ Tăng 2,390%: Presale Viral Huy Động $13.7M

Bài đăng Bitcoin Hyper Dự Đoán Tăng 2,390%: Presale Viral Huy Động $13.7M xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Hyper Dự Đoán Tăng 2,390%: Presale Viral Huy Động $13.7M Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Ben là một nhà văn tự do chuyên về các phát triển crypto (chủ yếu là altcoin) và những cách phức tạp mà kinh tế toàn cầu định hình không gian tài sản kỹ thuật số. Bằng B.Ed. về Giáo dục của anh cung cấp nền tảng độc đáo cho việc viết lách, giúp anh chắt lọc các khái niệm crypto phức tạp và biến động thị trường thành những hiểu biết rõ ràng, dễ tiêu hóa. Kỹ năng này là chìa khóa giúp độc giả thích nghi và áp dụng hiểu biết của họ vào thế giới đầu tư crypto luôn phát triển. Với niềm đam mê làm cho crypto dễ tiếp cận, Ben tạo ra nội dung được thiết kế để giáo dục đông đảo khán giả, từ các sự kiện thị trường hiện tại đến kiến thức nền tảng thiết yếu làm nền tảng cho chúng. Mục tiêu của anh là trao quyền cho độc giả thông qua sự hiểu biết. Khi không đắm mình trong phân tích crypto và giải thích các chủ đề phức tạp, Ben là một fan cuồng nhiệt của Pokémon và thích mọi thứ liên quan đến Disney. Trang web này sử dụng cookies. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookies. Truy cập Trung tâm bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-could-jump-2390-presale-raises-13-7m/
Trung bình 4 tuần của Đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu Hoa Kỳ tăng từ mức 228,5K trước đó lên 231K vào ngày 29 tháng 8

Trung bình 4 tuần của Đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu Hoa Kỳ tăng từ mức 228,5K trước đó lên 231K vào ngày 29 tháng 8

Bài đăng Mỹ: Trung bình 4 tuần của Nhận vé thất nghiệp ban đầu tăng từ 228,5K trước đó lên 231K vào ngày 29 tháng 8 đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự đoán liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn. Thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được hiểu theo bất kỳ cách nào như một khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có sai sót, lỗi hoặc tuyên bố sai lệch quan trọng. Nó cũng không đảm bảo rằng thông tin này mang tính kịp thời. Đầu tư vào Thị trường Mở liên quan đến nhiều rủi ro, bao gồm mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như căng thẳng tinh thần. Tất cả rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm mất toàn bộ vốn gốc, là trách nhiệm của bạn. Quan điểm và ý kiến được trình bày trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc lập trường chính thức của FXStreet hay các nhà quảng cáo của họ. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này. Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết, tác giả không có vị thế trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có mối quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận được bồi thường cho việc viết bài này, ngoài từ FXStreet. FXStreet và tác giả không cung cấp các khuyến nghị cá nhân. Tác giả không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng nó. Ngoại trừ lỗi và thiếu sót. Tác giả và FXStreet không phải là cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có gì trong bài viết này nhằm mục đích...
Bitcoin Có Thể Đạt 200K USD Sớm, Nhưng Con Đường 100x Của Ozak AI Hứa Hẹn Lợi Nhuận Lớn Hơn

Bitcoin Có Thể Đạt 200K USD Sớm, Nhưng Con Đường 100x Của Ozak AI Hứa Hẹn Lợi Nhuận Lớn Hơn

Bài đăng Bitcoin Có Thể Đạt 200K USD Sớm, Nhưng Con Đường 100x Của Ozak AI Hứa Hẹn Lợi Nhuận Lớn Hơn xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đà tăng của Bitcoin vượt qua 111,520 USD đã khơi dậy lại những dự đoán về đồng tiền mã hóa hàng đầu này sẽ tăng vọt lên 200,000 USD, củng cố vị thế thống trị của nó như một kho lưu trữ giá trị tối ưu trong tài chính kỹ thuật số. Tuy nhiên, trong khi động thái như vậy sẽ đánh dấu một cột mốc ấn tượng, tiềm năng tăng trưởng đối với những người nắm giữ Bitcoin vẫn tương đối khiêm tốn so với những gì các dự án giai đoạn đầu có thể mang lại. Đây là lúc Ozak AI, một nền tảng tiền mã hóa Hỗ trợ bởi AI hiện đang trong giai đoạn presale với giá chỉ 0.01 USD, bước vào tâm điểm—mang đến cho các nhà đầu tư cơ hội hiếm có để nắm bắt tiềm năng lợi nhuận 100x thông qua công nghệ dự đoán tiên tiến và các đối tác phát triển nhanh chóng. Bitcoin Trên Con Đường Đến 200K USD Bitcoin một lần nữa đã trở thành tâm điểm trên thị trường tài chính toàn cầu khi giá của nó tiếp tục tăng vọt, gần đây vượt qua mốc 111,520 USD. Các nhà phân tích thị trường tin rằng sự kết hợp giữa việc áp dụng của các tổ chức, Bitcoin ETF, và sự công nhận ngày càng tăng về BTC như "vàng kỹ thuật số" có thể đẩy tài sản này lên mức chưa từng có. Nhiều dự báo hiện dự đoán Bitcoin sẽ đạt mức cao tới 200,000 USD trong chu kỳ tăng giá tiếp theo. Mục tiêu như vậy sẽ củng cố hiệu quả vị thế thống trị của Bitcoin như một kho lưu trữ giá trị trong tiền mã hóa. Tuy nhiên, mặc dù điều này thể hiện sự tăng gần gấp đôi từ mức hiện tại, các nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm nhận ra rằng lợi nhuận vượt trội thường đến từ các dự án nhỏ hơn, giai đoạn đầu với không gian phát triển khổng lồ. Bitcoin hiện đang giao dịch gần mức 111,520 USD, với các mức kháng cự ngay lập tức khoảng 115,000 USD và 120,000 USD và một ngưỡng mạnh hơn ở mức 125,000 USD, điều này có thể xác định con đường hướng tới mục tiêu 200K USD được mong đợi cao. Về phía giảm giá, hỗ trợ mạnh nằm ở mức 110,000 USD, tiếp theo là các mức đệm sâu hơn ở 105,000 USD và 100,000 USD, các mức mà phe tăng phải bảo vệ để duy trì xu hướng tăng rộng hơn. Youtube embed: Next 500X AI Altcoin Tổng Quan Về Ozak AI (OZ) Một dự án như vậy đang thu hút sự chú ý là Ozak AI, một nền tảng tiền mã hóa AI tiên tiến kết hợp học máy dự đoán với blockchain. Không giống như các loại tiền mã hóa truyền thống, Ozak AI được thiết kế để mang các công cụ dự báo cấp tổ chức đến...
Các AI Agent trên chuỗi chuyển từ demo sang triển khai

Các AI Agent trên chuỗi chuyển từ demo sang triển khai

Bài đăng AI Agent onchain chuyển từ demo sang triển khai xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. AI Agent onchain đang dần thoát khỏi phòng thí nghiệm. Ngăn xếp agent của Lit Protocol, Vincent, hiện cung cấp cho các nhà phát triển cách triển khai tự động hóa phi giám sát thực sự có thể chạm vào tiền, nhưng dưới các giới hạn rõ ràng, có thể thực thi do người dùng và tác giả ứng dụng đặt ra. Một ra mắt "truy cập sớm" vừa được triển khai, Blockworks đã biết được độc quyền. Lit xây dựng mô hình cốt lõi một cách đơn giản: chính sách (rào chắn) và khả năng (các hành động riêng biệt như hoán đổi/vay/cầu nối) được liên kết với nhau tại thời điểm triển khai và thực thi trong thời gian chạy, theo đồng sáng lập David Sneider. "Vincent Policies (rào chắn và kiểm soát) được tạo và hiển thị bởi các nhà phát triển ứng dụng Vincent dựa trên bất kỳ trường hợp sử dụng nào," Sneider nói với Blockworks. "Ví dụ, một ứng dụng giao dịch có thể hiển thị 'chính sách chi tiêu' hoặc 'chính sách whitelist token', mà người dùng có thể điều chỉnh dựa trên nhu cầu và sở thích của họ." Bên dưới, Vincent hoạt động trên mô hình khóa "phòng thủ theo chiều sâu" hiện có của Lit: Khóa phân chia ngưỡng chạy bên trong các enclave bảo mật (TEEs), và các enclave chỉ thực thi khi kiểm tra chính sách onchain được thông qua. Trong thực tế, điều đó có nghĩa là các quyền như giới hạn chi tiêu, whitelist, cửa sổ thời gian và giới hạn tỷ lệ được đánh giá trước khi bất kỳ việc ký hoặc gọi hợp đồng nào xảy ra. Một cải tiến quan trọng gần đây là việc các nhà phát triển có thể dễ dàng đóng gói và thực thi các quy tắc đó thông qua Vincent tại điểm thực thi. Theo các ví dụ từ "bộ công cụ khởi động", các nhà phát triển có thể định nghĩa và hiển thị các chính sách dành riêng cho ứng dụng khi cần; nền tảng hiện hỗ trợ cả quyền hợp đồng thông minh phạm vi hẹp và rộng hơn, với các lệnh gọi SDK một dòng để gọi chúng. Theo quan điểm của Sneider, công việc là để cho phép các agent hoạt động, nhưng chỉ trong các làn đường được xác định rõ ràng. Điều đó hiệu quả, theo David Johnson, người bảo trì mã chính tại Morpheus, đã tích hợp Lit Protocol như một phần công việc agent mã nguồn mở tham khảo của họ. "MPC cho phép giới hạn chi tiêu tốt, whitelist của các agent, và phê duyệt thời gian giới hạn cho các agent để truy cập vào tiền của người dùng," Johnson nói với Blockworks...
Bitwise ra mắt Bitcoin, Ether, XRP và Solana ETPs trên sàn giao dịch chứng khoán chính của Thụy Sĩ

Bitwise ra mắt Bitcoin, Ether, XRP và Solana ETPs trên sàn giao dịch chứng khoán chính của Thụy Sĩ

Bài đăng Bitwise ra mắt Bitcoin, Ether, XRP và Solana ETPs trên sàn giao dịch chứng khoán chính của Thụy Sĩ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những điểm chính Bitwise đã niêm yết năm ETP tiền mã hóa mới, bao gồm các sản phẩm gắn với Bitcoin, Ethereum, Solana và XRP, trên Sàn giao dịch SIX của Thụy Sĩ. Các ETP được hỗ trợ đầy đủ bởi tài sản số và cung cấp thêm các lựa chọn đầu tư cho các nhà đầu tư châu Âu. Bitwise Asset Management đã niêm yết năm sản phẩm giao dịch trên sàn (ETP) tiền mã hóa chủ lực trên SIX Swiss Exchange, sàn giao dịch chứng khoán chính của Thụy Sĩ, công ty đã thông báo vào hôm thứ Năm. Trong số các niêm yết mới, bốn sản phẩm gắn với các tài sản tiền mã hóa lớn nhất theo vốn hóa thị trường, không bao gồm stablecoin. Những sản phẩm này bao gồm Bitwise Core Bitcoin ETP, Ethereum Staking ETP, Solana Staking ETP và Physical XRP ETP. Bitwise cũng đã niêm yết MSCI Digital Assets Select 20 ETP, theo dõi hiệu suất của MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped Index. Chỉ số này, được quản lý bởi MSCI và tái cân bằng hàng quý, bao phủ hơn 90% tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa có thể đầu tư. "Năm sản phẩm chủ lực mà chúng tôi đã niêm yết tại Thụy Sĩ sẽ mở rộng các lựa chọn cho các nhà đầu tư đang tìm kiếm lợi ích từ tiềm năng đầy đủ của thị trường tiền mã hóa," Ronald Richter, Giám đốc Khu vực Chiến lược Đầu tư của Bitwise tại châu Âu cho biết. "Châu Âu đang nhanh chóng mở cửa cho tài sản số, và Thụy Sĩ là một thị trường hàng đầu và quan trọng ở trung tâm của lục địa." Động thái này được kỳ vọng sẽ mở rộng sự hiện diện của nhà quản lý tài sản số tại các thị trường châu Âu, nơi nhu cầu về các sản phẩm đầu tư tiền mã hóa đang tăng lên và các quy định đang thay đổi đang tạo ra cơ hội mới cho đầu tư tiền mã hóa. Vương quốc Anh sẽ nới lỏng việc tiếp cận bán lẻ đối với các ghi chú giao dịch trên sàn tiền mã hóa vào tháng tới sau hơn ba năm hạn chế các sản phẩm như vậy do lo ngại về rủi ro cho người tiêu dùng và biến động thị trường. "Việc mở rộng bộ sản phẩm của chúng tôi tại Thụy Sĩ là bước tiếp theo hợp lý cho Bitwise, và phù hợp với chiến lược của chúng tôi là luôn hướng đến việc cung cấp các ETP tiền mã hóa tốt nhất trong ngành," Bradley Duke, Giám đốc châu Âu tại Bitwise Asset Management cho biết. Các ETP được hỗ trợ đầy đủ...
Các công ty lại nói về Bitcoin! Vậy những công ty nào đã mua nhiều BTC nhất? Đây là dữ liệu đáng ngạc nhiên...

Các công ty lại nói về Bitcoin! Vậy những công ty nào đã mua nhiều BTC nhất? Đây là dữ liệu đáng ngạc nhiên...

Bài đăng Các công ty lại nói về Bitcoin! Vậy những công ty nào đã mua nhiều BTC nhất? Đây là dữ liệu đáng ngạc nhiên... xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Khi Bitcoin tiếp tục củng cố vị thế của mình như một kho lưu trữ giá trị trên toàn thế giới, việc áp dụng của các tổ chức đang tăng lên hàng ngày. Công ty dịch vụ tài chính Bitcoin River đã công bố rằng các khách hàng doanh nghiệp của họ đang tái đầu tư trung bình 22% lợi nhuận vào Bitcoin, một dấu hiệu cho thấy việc áp dụng Bitcoin đang gia tăng. Báo cáo được công bố bởi nhà phân tích nghiên cứu của River, Sam Baker, đã lưu ý rằng các Người dùng tổ chức của River đã tái đầu tư trung bình 22% lợi nhuận của họ vào Bitcoin, với sự tham gia của các công ty bất động sản đặc biệt đáng chú ý. Báo cáo ước tính rằng các công ty này đã mua 84,000 BTC trong năm nay. Trong số các khách hàng của River, các công ty bất động sản là những người áp dụng lớn nhất, phân bổ trung bình 15% lợi nhuận của họ cho việc mua BTC, trong khi các công ty trong lĩnh vực khách sạn, tài chính và phần mềm phân bổ từ 8% đến 10%. "Trong các công ty bất động sản, khoảng 15% khách hàng tái đầu tư một phần lợi nhuận của họ vào Bitcoin. Các lĩnh vực tài chính, phần mềm và khách sạn cũng phân bổ tỷ lệ 8-10%. Điều thú vị là các trường hợp tái đầu tư Bitcoin cũng đang xuất hiện trong nhiều lĩnh vực khác nhau, như phòng tập thể dục, nhà thầu sơn và lợp mái, và các tổ chức phi lợi nhuận tôn giáo, bên cạnh lĩnh vực tài chính và IT truyền thống. River gần đây đã lưu ý trong báo cáo của mình rằng hơn 40% doanh nghiệp đầu tư từ 1% đến 10% vào Bitcoin, trong khi chỉ có 10% phân bổ hơn một nửa thu nhập ròng của họ cho BTC. *Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Theo dõi tài khoản Telegram và Twitter của chúng tôi ngay bây giờ để nhận tin tức độc quyền, phân tích và dữ liệu on-chain! Nguồn: https://en.bitcoinsistemi.com/corporates-say-bitcoin-again-so-which-companies-bought-the-most-btc-heres-the-surprising-data/
Boerse Stuttgart ra mắt nền tảng thanh toán Seturion

Boerse Stuttgart ra mắt nền tảng thanh toán Seturion

Bài đăng Boerse Stuttgart ra mắt nền tảng thanh toán Seturion xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tập đoàn Boerse Stuttgart đã ra mắt Seturion, được mô tả là nền tảng thanh toán kỹ thuật số toàn châu Âu đầu tiên cho tài sản token hóa. Hệ thống dựa trên blockchain được thiết kế để thống nhất cảnh quan giao dịch hậu mãi phân mảnh của châu Âu bằng cách cho phép thanh toán xuyên biên giới nhanh hơn và rẻ hơn. Theo tập đoàn, Seturion có thể giảm chi phí thanh toán lên đến 90% trong khi hỗ trợ giao dịch trên tất cả các loại tài sản. Nền tảng này mở cửa cho ngân hàng, nhà môi giới, địa điểm giao dịch và nền tảng token hóa, cung cấp kết nối với cả blockchain công khai và riêng tư. Nó hỗ trợ thanh toán bằng tiền ngân hàng trung ương hoặc tiền mặt token hóa on-chain. Các địa điểm giao dịch riêng của Boerse Stuttgart sẽ đóng vai trò là người dùng ban đầu, với các đối tác bổ sung dự kiến sẽ theo sau. Seturion được xây dựng dựa trên nhiều năm thử nghiệm. Hệ thống này đã được triển khai tại BX Digital, một cơ sở giao dịch DLT được FINMA quản lý ở Thụy Sĩ, và đã được thử nghiệm thành công trong các thử nghiệm blockchain của Ngân hàng Trung ương Châu Âu vào năm 2024, cho thấy hiệu quả tăng lên trong thanh toán chứng khoán token hóa. Lãnh đạo của Seturion phải được phê duyệt theo quy định, với Tiến sĩ Lidia Kurt được bổ nhiệm làm CEO và Lucas Bruggeman, Giám đốc Tài sản Kỹ thuật số của Boerse Stuttgart, được chỉ định làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Đơn xin cấp phép theo Chế độ Thử nghiệm DLT của EU đã được gửi đến BaFin, cơ quan quản lý tài chính của Đức. Đây là một câu chuyện đang phát triển. Bài viết này được tạo ra với sự hỗ trợ của AI và được biên tập viên Jeffrey Albus xem xét trước khi xuất bản. Nhận tin tức trong hộp thư của bạn. Khám phá các bản tin của Blockworks: Nguồn: https://blockworks.co/news/seturion-settlement-platform
'Anh ấy ném bóng giỏi như bất kỳ ai trong giải đấu'

'Anh ấy ném bóng giỏi như bất kỳ ai trong giải đấu'

Bài đăng 'Anh ấy Ném Bóng Tốt Như Bất Kỳ Ai Trong Giải Đấu' xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Quarterback của Buffalo Bills Josh Allen có lời khen ngợi cao cho ngôi sao Baltimore Ravens Lamar Jackson: "Anh ấy là một con người tuyệt vời. Anh ấy làm mọi thứ theo cách đúng đắn." (Ảnh của Michael Owens/Getty Images) Getty Images Josh Allen đang mong chờ trận mở màn mùa giải thường lệ của Buffalo Bills gặp Baltimore Ravens do Lamar Jackson dẫn dắt. Hai MVP sẽ đối đầu trong trận mở màn mùa giải vào tối Chủ nhật trong một trận tái đấu của trận playoff kinh điển năm ngoái, khi Bills giành chiến thắng sát sao trước Ravens với tỷ số 27-25. Hai đội hàng đầu AFC đã đối đầu hai lần trong mùa giải trước, với Baltimore đánh bại Buffalo 35-10 trong một trận đấu mùa giải thường lệ vào tối Chủ nhật. "Chúng tôi đã đấu với họ hai lần năm ngoái," Allen nói trong một cuộc phỏng vấn riêng. "Họ đánh bại chúng tôi trong mùa giải thường lệ, và rõ ràng chúng tôi đã thắng họ trong playoffs. Họ là một đội mạnh như bất kỳ đội nào trong giải đấu. Hàng phòng ngự của họ rất vững chắc, họ có nhiều cầu thủ tuyệt vời. Kyle Hamilton đã được trả lương rất hậu hĩnh, và anh ấy xứng đáng với điều đó. Đó là một đội được bao quanh bởi những chiến binh, họ là một đội rất khát khao chiến thắng." MVP đương nhiệm của National Football League (NFL) không quên khen ngợi huấn luyện viên trưởng Ravens John Harbaugh, người có thời gian tại vị lâu thứ hai trong giải đấu sau Mike Tomlin của Pittsburgh Steelers. Harbaugh được thuê làm huấn luyện viên của Baltimore vào năm 2008. "Họ chơi bóng bầu dục theo cách đúng đắn, và luôn thú vị khi đối đầu với họ," Allen nói. "Tôi yêu mến HLV Harbaugh. Tôi đã có cơ hội gặp ông ấy tại các sự kiện golf khác nhau, và mỗi lần tôi gặp ông ấy, tôi là một phần của đội của ông ấy. Ông ấy đến gặp tôi, rất hào phóng với thời gian dành cho tôi. Tôi rất kính trọng ông ấy, và rất kính trọng tổ chức Baltimore." Josh Allen nói về đặc điểm tốt nhất của Lamar Jackson: 'Anh ấy Ném Bóng Tốt Như...
Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó