Stripe và Paradigm ươm tạo blockchain Tempo cho thanh toán stablecoin
Đồng sáng lập Paradigm Matt Huang thông báo vào hôm thứ Năm rằng công ty của ông và Stripe đang ươm tạo Tempo, một blockchain tập trung vào thanh toán được thiết kế để hợp lý hóa việc sử dụng stablecoin trong các luồng tài chính thực tế. Tempo đã bước vào mạng Testnet riêng với sự hỗ trợ từ các đối tác thiết kế ban đầu bao gồm Anthropic, Coupang, Deutsche Bank, DoorDash, Lead Bank, Mercury, Nubank, OpenAI, Revolut, Shopify, Standard Chartered, Visa, và nhiều đối tác khác. Dự án này đại diện cho bước tiến trực tiếp nhất của Stripe vào cơ sở hạ tầng blockchain, mở rộng hoạt động kinh doanh thanh toán của họ hướng tới thanh toán trực tiếp trên chuỗi. Theo tài liệu dự án, Tempo được thiết kế để xử lý hơn 100,000 giao dịch mỗi giây với thời gian hoàn tất dưới một giây. Kiến trúc ưu tiên thanh toán của nó cho phép phí giao dịch và gas được thanh toán bằng bất kỳ stablecoin nào thông qua automated market maker (AMM) được tích hợp sẵn. Các tính năng bổ sung bao gồm các làn đường dành riêng cho thanh toán, hỗ trợ ghi chú và danh sách truy cập, cũng như cài đặt quyền riêng tư tùy chọn. Được xây dựng trên Reth, một Ethereum execution client, chuỗi này duy trì khả năng tương thích với các hợp đồng thông minh và công cụ Ethereum hiện có. Huang cho biết Tempo nhằm hỗ trợ các ứng dụng tài chính đa dạng như tiền lương, chuyển tiền, thanh toán toàn cầu và tài khoản nhúng. Giao thức này sẽ tuân theo nguyên tắc "trung lập stablecoin", cho phép bất kỳ tổ chức phát hành nào triển khai token để thanh toán. Ban đầu, các validator sẽ được tuyển chọn nhưng dự kiến sẽ chuyển sang mô hình không cần cấp phép. Đây là một câu chuyện đang phát triển. Bài viết này được tạo ra với sự hỗ trợ của AI và được biên tập viên Jeffrey Albus xem xét trước khi xuất bản.
BitcoinEthereumNews2025/09/05 02:37