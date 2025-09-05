2025-10-10 thứ sáu

Bitcoin Giảm Xuống Dưới $110K Sau Số Liệu Việc Làm Khu Vực Private Đáng Thất Vọng

Bitcoin Giảm Xuống Dưới $110K Sau Số Liệu Việc Làm Khu Vực Private Đáng Thất Vọng

Bài đăng Bitcoin Giảm Xuống Dưới $110K Sau Số Liệu Việc Làm Khu Vực Tư Nhân Đáng Thất Vọng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Sự gia tăng việc làm khu vực tư nhân trong tháng Tám thấp hơn đáng kể so với dự báo của nhiều nhà kinh tế. Dữ Liệu Việc Làm Khu Vực Tư Nhân Đáng Thất Vọng Kích Hoạt Sự Sụt Giảm BTC Xuống Dưới $110K Công ty nhân sự ADP có trụ sở tại New Jersey báo cáo sự gia tăng 54,000 việc làm khu vực tư nhân Hoa Kỳ vào hôm thứ Năm, nhưng con số đó thấp hơn nhiều so với 75,000 việc làm mà các nhà kinh tế đã [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/bitcoin-falls-below-110k-after-disappointing-private-sector-employment-numbers/
BitcoinEthereumNews2025/09/05 03:45
1999' Ở Tuổi 50 — Lễ Kỷ Niệm Người Hâm Mộ Cuối Cùng Được Lên Kế Hoạch Tại Los Angeles

1999' Ở Tuổi 50 — Lễ Kỷ Niệm Người Hâm Mộ Cuối Cùng Được Lên Kế Hoạch Tại Los Angeles

Bài đăng 1999' At 50 — Lễ kỷ niệm dành cho Người hâm mộ cuối cùng được lên kế hoạch tại Los Angeles xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Từ trái sang phải: Barbara Bain trong vai Bác sĩ Helena Russell, Martin Landau trong vai Chỉ huy John Koenig, và Barry Morse (1918 – 2008) trong vai Giáo sư Victor Bergman trong bộ phim khoa học viễn tưởng Anh 'Space: 1999', khoảng năm 1976. (Ảnh của Silver Screen Collection/Getty Images) Getty Images Bộ phim khoa học viễn tưởng Anh được yêu thích Space: 1999, ra mắt với hai mùa phim vào ngày này năm 1975, đang kỷ niệm 50 năm với lễ kỷ niệm đặc biệt kéo dài ba ngày – Los Angeles: 1999 – A 50th Anniversary Celebration – được lên lịch từ ngày 12 đến 14 tháng 9. Sự kiện sẽ có các buổi họp mặt dàn diễn viên, cùng với trưng bày trang phục và đạo cụ gốc từ chương trình mang tính bước ngoặt này. Tầm nhìn vượt thời gian về khám phá không gian Lấy bối cảnh vào năm 1999, khi đó là tương lai, Space 1999 bắt đầu với vụ nổ chất thải hạt nhân trên Mặt Trăng đẩy nó ra khỏi quỹ đạo Trái Đất. 311 cư dân của Căn cứ Mặt Trăng Alpha – trong đó có Barbara Bain trong vai Tiến sĩ Helena Russell, trưởng bộ phận Y tế; Martin Landau trong vai Chỉ huy John Koenig; và Nick Tate trong vai Phi công trưởng Alan Carter—bị đẩy vào không gian sâu, đối mặt với các hành tinh lạ, nền văn minh người ngoài hành tinh, và hiện tượng vũ trụ bí ẩn trong cuộc chiến sinh tồn của họ. Một cảnh từ loạt phim truyền hình 'Space: 1999', khoảng 1975-1977. (Ảnh của Stanley Bielecki Movie Collection/Getty Images) Getty Images Cặp đôi ngoài đời thực Barbara Bain và Martin Landau đã từng thành công cùng nhau trong Mission: Impossible trước khi tái hợp trong Space: 1999. Bộ phim cũng nổi tiếng là sản xuất đắt đỏ nhất của Anh vào thời điểm đó, với các bối cảnh, mô hình và hiệu ứng hình ảnh công phu. Ảnh dàn diễn viên Mission: Impossible có từ trái sang, Barbara Bain trong vai Cinnamon Carter, Peter Lupus trong vai Willy Armitage, Greg Morris trong vai Barney Collier, Peter Graves trong vai James Phelps và Martin Landau trong vai Rollin Hand, ngày 11 tháng 4 năm 1967. (Ảnh của CBS Photo Archive/Getty Images) Getty Images Trong mùa một, Space 1999 nghiêng về...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 02:50
Stripe và Paradigm ươm tạo blockchain Tempo cho thanh toán stablecoin

Stripe và Paradigm ươm tạo blockchain Tempo cho thanh toán stablecoin

Bài đăng Stripe và Paradigm ươm tạo blockchain Tempo cho thanh toán stablecoin đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đồng sáng lập Paradigm Matt Huang thông báo vào hôm thứ Năm rằng công ty của ông và Stripe đang ươm tạo Tempo, một blockchain tập trung vào thanh toán được thiết kế để hợp lý hóa việc sử dụng stablecoin trong các luồng tài chính thực tế. Tempo đã bước vào mạng Testnet riêng với sự hỗ trợ từ các đối tác thiết kế ban đầu bao gồm Anthropic, Coupang, Deutsche Bank, DoorDash, Lead Bank, Mercury, Nubank, OpenAI, Revolut, Shopify, Standard Chartered, Visa, và nhiều đối tác khác. Dự án này đại diện cho bước tiến trực tiếp nhất của Stripe vào cơ sở hạ tầng blockchain, mở rộng hoạt động kinh doanh thanh toán của họ hướng tới thanh toán trực tiếp trên chuỗi. Theo tài liệu dự án, Tempo được thiết kế để xử lý hơn 100,000 giao dịch mỗi giây với thời gian hoàn tất dưới một giây. Kiến trúc ưu tiên thanh toán của nó cho phép phí giao dịch và gas được thanh toán bằng bất kỳ stablecoin nào thông qua automated market maker (AMM) được tích hợp sẵn. Các tính năng bổ sung bao gồm các làn đường dành riêng cho thanh toán, hỗ trợ ghi chú và danh sách truy cập, cũng như cài đặt quyền riêng tư tùy chọn. Được xây dựng trên Reth, một Ethereum execution client, chuỗi này duy trì khả năng tương thích với các hợp đồng thông minh và công cụ Ethereum hiện có. Huang cho biết Tempo nhằm hỗ trợ các ứng dụng tài chính đa dạng như tiền lương, chuyển tiền, thanh toán toàn cầu và tài khoản nhúng. Giao thức này sẽ tuân theo nguyên tắc "trung lập stablecoin", cho phép bất kỳ tổ chức phát hành nào triển khai token để thanh toán. Ban đầu, các validator sẽ được tuyển chọn nhưng dự kiến sẽ chuyển sang mô hình không cần cấp phép. Đây là một câu chuyện đang phát triển. Bài viết này được tạo ra với sự hỗ trợ của AI và được biên tập viên Jeffrey Albus xem xét trước khi xuất bản. Nhận tin tức trong hộp thư của bạn. Khám phá các bản tin của Blockworks: Nguồn: https://blockworks.co/news/stripe-and-paradigm-incubate-tempo
BitcoinEthereumNews2025/09/05 02:37
Ethereum Vượt Trội Bitcoin về Khối Lượng Giao Dịch

Ethereum Vượt Trội Bitcoin về Khối Lượng Giao Dịch

Bài đăng Ethereum Outpaces Bitcoin in Spot Volume xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Trong một sự thay đổi thị trường đáng ngạc nhiên, khối lượng giao dịch Spot hàng tháng của Ethereum trên các sàn giao dịch tập trung đã vượt qua Bitcoin lần đầu tiên trong bảy năm, báo hiệu một xu hướng quan trọng trong bối cảnh tiền điện tử. Sự phát triển này, diễn ra trong bối cảnh giá Bitcoin giảm xuống còn $109,500, đã thu hút sự chú ý vào tiềm năng của Ethereum như một lực lượng thống trị trong khối lượng giao dịch kỹ thuật số. Đọc tiếp: Ethereum Outpaces Bitcoin in Spot Volume Nguồn: https://en.bitcoinhaber.net/ethereum-outpaces-bitcoin-in-spot-volume
BitcoinEthereumNews2025/09/05 02:36
Ford Expedition - điểm sáng về doanh số ngay cả trong thời điểm đổ xô tìm kiếm xe điện

Ford Expedition - điểm sáng về doanh số ngay cả trong thời điểm đổ xô tìm kiếm xe điện

Bài đăng Ford Expedition là điểm sáng về doanh số ngay cả trong thời điểm mọi người đổ xô mua xe điện đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. SUV ba hàng ghế Expedition được thiết kế lại của Ford đang chứng kiến sự tăng trưởng bùng nổ. Hãng xe Detroit báo cáo hôm thứ Tư rằng họ đã bán được 8,724 chiếc Expedition trong tháng 8, tăng 53.7% so với cùng kỳ năm ngoái và đánh dấu doanh số tốt nhất trong 21 năm. Hãng đã bán được 61,022 xe tính đến nay trong năm nay, tăng 13.1% so với cùng kỳ năm 2024. Expedition đang vượt trội so với doanh số chung của Ford. Tổng cộng, doanh số tháng 8 của công ty tăng 3.9% so với cùng tháng năm ngoái. Mặc dù Expedition chỉ chiếm khoảng 5% doanh số trong tháng 8, động lực lợi nhuận của Ford trong nhiều thập kỷ vẫn là xe tải và SUV cỡ lớn. Nó cũng có động cơ đốt trong truyền thống, cho thấy khách hàng vẫn quan tâm đến xe cỡ lớn chạy bằng xăng ngay cả khi doanh số xe điện đã tăng trong năm nay. Người mua đã đổ xô mua xe điện trước khi khoản tín dụng thuế liên bang kết thúc vào cuối tháng này. Ford đang chứng kiến sự gia tăng này, với doanh số xe điện tăng 19.3% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà phân tích Phố Wall dự đoán doanh số xe điện sẽ giảm vào cuối năm khi các khoản tín dụng hết hạn. Đối thủ cùng thành phố của Ford là General Motors cũng đã ca ngợi doanh số xe điện trong kỳ này, cho biết phân khúc này đã thiết lập kỷ lục hàng tháng ATH vào tháng 8. Mark Levine, giám đốc truyền thông sản phẩm Bắc Mỹ của Ford, thừa nhận rằng đã có rất nhiều sự quan tâm đối với xe điện nhưng cho biết các gia đình vẫn bị thu hút bởi những chiếc xe lớn hơn, như Expedition. 2025 Ford Expedition Tremor Ford Mặc dù Ford có một phân khúc xe điện trong hoạt động kinh doanh của mình gọi là "Model e", công ty này không nhiệt tình như một số đối thủ cạnh tranh khi nói đến việc chuyển đổi hoàn toàn sang xe điện. Họ đã hủy bỏ kế hoạch sản xuất SUV điện ba hàng ghế cách đây một năm và cho biết tại thời điểm đó họ sẽ ưu tiên phát triển các mẫu xe hybrid. "Chúng tôi đang...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 02:32
Stripe và Paradigm tiết lộ blockchain lớp-1 Tempo cho cơ sở hạ tầng thanh toán stablecoin

Stripe và Paradigm tiết lộ blockchain lớp-1 Tempo cho cơ sở hạ tầng thanh toán stablecoin

Bài đăng Stripe và Paradigm tiết lộ blockchain lớp 1 Tempo cho cơ sở hạ tầng thanh toán stablecoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Stripe và Paradigm đã ra mắt Tempo, một blockchain lớp 1 được thiết kế cho thanh toán stablecoin. Thông báo ngày 4 tháng 9 từ nhà sáng lập Paradigm Matt Huang xác nhận đồn đoán bắt đầu khi Stripe đăng tải và nhanh chóng xóa các tin tuyển dụng kỹ sư blockchain vào tháng 8. Giai đoạn mạng Testnet riêng tư Tempo hoạt động trong một mạng Testnet riêng tư với các đối tác được chọn thử nghiệm thanh toán xuyên biên giới, thanh toán B2B và chuyển tiền. Theo thông báo của Huang, mạng tương thích Ethereum Virtual Machine (EVM) nhắm vào các trường hợp thanh toán khối lượng lớn thông qua các lựa chọn cơ sở hạ tầng chuyên dụng, bao gồm phí thấp có thể dự đoán, thanh toán bằng bất kỳ stablecoin thông qua automated market maker tích hợp và các tính năng trải nghiệm người dùng chuyên biệt. Tempo xử lý hơn 100,000 giao dịch mỗi giây với thời gian hoàn tất dưới một giây thông qua làn thanh toán chuyên dụng tách biệt các giao dịch thông thường khỏi các hoạt động hợp đồng thông minh phức tạp. Các đối tác thiết kế bao gồm Anthropic, Coupang, Deutsche Bank, DoorDash, Lead Bank, Mercury, Nubank, OpenAI, Revolut, Shopify, Standard Chartered và Visa. Các đối tác trải rộng từ các tổ chức tài chính truyền thống, ngân hàng số, nền tảng thương mại điện tử và các công ty trí tuệ nhân tạo. Giám đốc sản phẩm và chiến lược của Visa Jack Forestell tuyên bố: The Crypto Investor Blueprint: Khóa học 5 ngày về Bagholding, Insider Front-Runs và Missing Alpha Nice 😎 Bài học đầu tiên của bạn đang trên đường đến. Vui lòng thêm [email protected] vào danh sách trắng Email của bạn. "Tương lai là đa chuỗi: stablecoin sẽ hoạt động trên nhiều mạng blockchain đa dạng và Visa đang kích hoạt khả năng tương tác giữa các chuỗi và thương hiệu stablecoin." Tính trung lập của Stablecoin Tempo tích hợp tính trung lập của stablecoin, cho phép bất kỳ tổ chức nào phát hành stablecoin và sử dụng bất kỳ stablecoin nào cho thanh toán hoặc phí gas. Cấu trúc này trái ngược với các mạng ưu tiên các nhà phát hành stablecoin cụ thể hoặc yêu cầu token gốc cho phí giao dịch. Automated market maker tích hợp cho phép chuyển đổi liền mạch giữa các stablecoin khác nhau. Mạng hỗ trợ các giao dịch riêng tư tự nguyện và bao gồm các hook tuân thủ được thiết kế cho các yêu cầu quy định. Các tính năng này giải quyết mối quan ngại của doanh nghiệp về quyền riêng tư giao dịch trong khi vẫn duy trì khả năng tương thích với các quy định chống rửa tiền và biết khách hàng của bạn. Blockchain giải quyết các luồng thanh toán trong thế giới thực, bao gồm thanh toán toàn cầu, tài chính nhúng...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 02:28
Cổ phiếu Figma giảm 18% sau khi thu nhập thất vọng kéo cổ phiếu xuống dưới mức IPO

Cổ phiếu Figma giảm 18% sau khi thu nhập thất vọng kéo cổ phiếu xuống dưới mức IPO

Bài đăng Cổ phiếu Figma giảm 18% sau khi thu nhập thất vọng kéo cổ phiếu xuống dưới mức IPO đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cổ phiếu Figma đã giảm gần 20% vào thứ Năm, chạm mức thấp nhất kể từ khi công ty IPO vào tháng 7 năm 2024, sau khi báo cáo thu nhập lần đầu tiên kể từ khi niêm yết công khai. Sự sụt giảm mạnh đã kéo cổ phiếu xuống dưới giá chào bán ban đầu, gây tổn thất cho điều từng được ca ngợi là một trong những IPO công nghệ mạnh nhất trong những năm gần đây. Các con số công bố cao hơn một chút so với dự đoán, nhưng không đủ mạnh để ngăn chặn đợt bán tháo. Theo báo cáo thu nhập, Figma đã ghi nhận doanh thu quý hai là 249,6 triệu USD, tăng 41% so với cùng kỳ năm trước, và chỉ cao hơn một chút so với mức 248,8 triệu USD mà các nhà phân tích theo dõi bởi LSEG dự đoán. Kết quả không gây bất ngờ vì công ty đã chia sẻ các số liệu sơ bộ hơn một tháng trước đó. Nhưng điều đó không ngăn được cổ phiếu sụp đổ. Các nhà phân tích tại Piper Sandler gọi thu nhập là "phần lớn không phải sự kiện đáng kể", chỉ ra rằng cổ phiếu đã biến động mạnh kể từ khi ra mắt, khi nó tăng vọt 250% vào ngày đầu tiên. Cổ phiếu đã mất hơn một nửa giá trị kể từ khi ra mắt Công ty, có trụ sở tại San Francisco, bắt đầu giao dịch vào tháng 7 với giá 33 USD một cổ phiếu, sau đó tăng vọt lên 115,50 USD vào cuối ngày đầu tiên. Kể từ đó, Figma đã mất hơn một nửa giá trị đó, đóng cửa ở mức khoảng 66,85 USD vào thứ Tư trước khi sụp đổ vào thứ Năm. Điều đó đã kéo tổng vốn hóa thị trường của công ty xuống còn khoảng 27 tỷ USD. Sự sụt giảm đặc biệt khắc nghiệt khi xét đến quy mô lớn của IPO đối với Thung lũng Silicon, nơi đã chờ đợi sự trở lại của công nghệ sau nhiều năm niêm yết yếu kém. Làn sóng IPO lớn cuối cùng đã cạn kiệt vào đầu năm 2022 khi lạm phát và lãi suất bắt đầu tăng nhanh. Nhìn về phía trước, Figma dự kiến sẽ đạt doanh thu từ 263 triệu USD đến 265 triệu USD trong quý ba. Điều đó ngụ ý mức tăng trưởng khoảng 33%, cao hơn so với dự đoán của các nhà phân tích...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 02:17
Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng lên 237K tuần trước

Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng lên 237K tuần trước

Bài đăng Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu tăng lên 237K tuần trước đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp ban đầu tăng lên 237K trong tuần trước. Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục giảm xuống 1,940M. Theo báo cáo từ Bộ Lao động Hoa Kỳ (DOL) công bố vào thứ Năm, số lượng công dân Hoa Kỳ nộp đơn xin bảo hiểm thất nghiệp mới đã tăng lên 237K trong tuần kết thúc vào ngày 30 tháng 8. Con số mới nhất vượt quá ước tính ban đầu (230K) và cao hơn so với 229K của tuần trước (chưa điều chỉnh). Ngoài ra, trung bình động 4 tuần tăng 2,5K, đưa con số lên 231K từ mức trung bình chưa điều chỉnh của tuần trước. Báo cáo cho thấy tỷ lệ thất nghiệp được bảo hiểm điều chỉnh theo mùa là 1,3%, với Số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp tiếp tục giảm 4K xuống 1,940M trong tuần kết thúc vào ngày 23 tháng 8. Phản ứng thị trường Đồng USD vẫn giữ nguyên lập trường đấu giá sau khi công bố, với Chỉ số đồng USD (DXY) di chuyển trong khu vực 98,30 giữa phản ứng giật cục trong không gian liên quan đến rủi ro và sự suy yếu thêm của lợi suất Hoa Kỳ trên toàn bộ thị trường. Câu hỏi thường gặp về việc làm Điều kiện thị trường lao động là yếu tố quan trọng để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế và do đó là yếu tố chính cho việc định giá tiền tệ. Tỷ lệ việc làm cao, hoặc tỷ lệ thất nghiệp thấp, có ý nghĩa tích cực đối với chi tiêu tiêu dùng và do đó tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy giá trị của đồng tiền địa phương. Hơn nữa, thị trường lao động rất căng thẳng - tình huống mà có sự thiếu hụt người lao động để lấp đầy các vị trí trống - cũng có thể có ảnh hưởng đến mức lạm phát và do đó chính sách tiền tệ vì nguồn cung lao động thấp và nhu cầu cao dẫn đến tiền lương cao hơn. Tốc độ tăng lương trong nền kinh tế là yếu tố quan trọng đối với các nhà hoạch định chính sách. Tăng trưởng tiền lương cao có nghĩa là các hộ gia đình có nhiều tiền hơn để chi tiêu, thường dẫn đến tăng giá hàng tiêu dùng. Trái ngược với các nguồn lạm phát biến động hơn như giá năng lượng, tăng trưởng tiền lương được xem là thành phần chính của cơ bản và...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 02:11
Phần thưởng Cờ bạc Tốt nhất 2025: Quà tặng của Spartans so với Betano & Sky Bet

Phần thưởng Cờ bạc Tốt nhất 2025: Quà tặng của Spartans so với Betano & Sky Bet

Bài đăng Phần thưởng Cờ bạc Tốt nhất 2025: Quà tặng của Spartans so với Betano & Sky Bet xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đối đầu Phần thưởng Cờ bạc Tốt nhất 2025: Quà tặng Lamborghini của Spartans Đối đầu với Ưu đãi của Betano và Sky Bet Vào năm 2025, các ưu đãi casino không còn chỉ là về con số, mà là về câu chuyện. Các banner bắt mắt và tiền thưởng cơ bản vẫn tồn tại, nhưng người chơi giờ đây muốn những trải nghiệm họ có thể theo dõi, cổ vũ và chia sẻ. Đó là lý do tại sao một chiến dịch đã vượt lên trên tất cả. Spartans không chỉ trao giải thưởng; họ đang tạo ra một câu chuyện để nói về với một buổi tặng Lamborghini trực tiếp. Một người chiến thắng, một chiếc xe, và hoàn toàn minh bạch. Betano và Sky Bet vẫn tập trung vào quảng cáo mạnh mẽ với nhiều ưu đãi, nhưng không có một điểm nhấn mạnh mẽ, họ có nguy cơ mờ nhạt vào hậu cảnh. Đối với bất kỳ ai theo đuổi phần thưởng cờ bạc tốt nhất 2025 với tiếng vang xã hội thực sự, đây là cách các nền tảng so sánh. Spartans: Một Chiếc Xe, Một Người Chiến Thắng, và Tất Cả Mọi Ánh Nhìn Đều Hướng Vào Đó Tại sao Spartans thu hút tất cả sự chú ý? Không chỉ về chiếc Lamborghini, mà còn về cách toàn bộ sự kiện được định hình. Spartans đã biến một giải thưởng đơn giản thành một màn trình diễn hoành tráng. Đây không phải là thang điểm, không phải cấp độ trung thành, và không phải quay số ngẫu nhiên. Người chơi tham gia một thử thách đăng ký trực tiếp nơi một người thắng một chiếc xe sang trọng trong khi những người còn lại xem nó diễn ra trong một trận chung kết trực tiếp. Quy trình rất đơn giản: đăng ký, nạp tiền và tham gia Quà tặng Lamborghini. Không có mánh khóe, không có quy tắc ẩn. Bởi vì giải thưởng rõ ràng và cuộc thi công khai, người chơi đang chia sẻ nó trên TikTok, X và Reddit. Sự kết hợp giữa quy tắc đơn giản và kịch tính của một giải thưởng lớn mang đến cho Spartans điều mà hầu hết các thương hiệu thiếu: tiếng vang thực sự. Từ người đặt cược crypto đến người chơi bình thường, mọi người đều đang nói về nó, và đó là lý do tại sao Spartans đang đứng vững như một lựa chọn mạnh mẽ cho phần thưởng cờ bạc tốt nhất 2025. Phạm Vi Rộng của Betano nhưng Không Có Điểm Nhấn Betano đã phát triển tên tuổi của mình bằng cách đẩy mạnh khối lượng, nhiều môn thể thao...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 02:05
Tiền mã hoá tiếp theo sẽ bùng nổ khi ngân hàng Mỹ cung cấp dịch vụ lưu ký Bitcoin một lần nữa

Tiền mã hoá tiếp theo sẽ bùng nổ khi ngân hàng Mỹ cung cấp dịch vụ lưu ký Bitcoin một lần nữa

Bài đăng Next Crypto to Explode as US Bank Offers Bitcoin Custody Again xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto News Bitcoin Lưu ký đã trở lại trong danh mục dịch vụ của US Bank. Khi sự quan tâm của tổ chức tăng cao, đâu sẽ là những crypto tiếp theo bùng nổ? Sau bốn năm tạm dừng, US Bank đang quay trở lại thị trường crypto, mở lại dịch vụ lưu ký cho $BTC và Bitcoin ETF. Động thái này diễn ra chỉ vài tháng sau khi các cơ quan quản lý thu hồi quy định gây tranh cãi SEC SAB 121 và Fed nới lỏng giám sát crypto hạn chế. Sự trở lại của một trong những ngân hàng lớn nhất quốc gia cho thấy không còn là câu hỏi liệu các tổ chức có chấp nhận crypto hay không. Mà là câu hỏi về crypto nào có thể bùng nổ tiếp theo. US Bank Tiếp Tục Dịch Vụ Lưu Ký Bitcoin Sau Bốn Năm Tạm Dừng US Bancorp, ngân hàng lớn thứ bảy tại Mỹ về tài sản, đã chính thức khởi động lại dịch vụ lưu ký Bitcoin cho các nhà quản lý đầu tư tổ chức. Nguồn: X/@usbank US Bank đã dừng dịch vụ lưu ký crypto vào năm 2022 do quy định SEC SAB 121. Với những hạn chế này giờ đã được dỡ bỏ và sự quan tâm của tổ chức tăng trở lại, ngân hàng đã quay lại hoạt động. Họ đã hợp tác với New York Digital Investment Group (NYDIG) để cung cấp cho các nhà quản lý quỹ quyền truy cập có quy định vào Bitcoin. "Cùng nhau, chúng tôi có thể thu hẹp khoảng cách giữa tài chính truyền thống và nền kinh tế hiện đại bằng cách tạo điều kiện tiếp cận cho khách hàng Dịch vụ Quỹ Toàn cầu đến Bitcoin như một loại tiền tệ vững chắc, được cung cấp với sự an toàn và bảo mật mà các tổ chức tài chính có quy định mong đợi," CEO NYDIG Tejas Shah cho biết. Động thái của ngân hàng phản ánh xu hướng thị trường rộng lớn hơn. Theo báo cáo Citi Securities Services Evolution gần đây, crypto có thể xử lý tới 10% hoạt động thị trường hậu giao dịch toàn cầu vào năm 2030. Stablecoin và tài sản token hóa đang được áp dụng để hợp lý hóa dòng vốn, và nó sẽ chỉ ngày càng lớn mạnh. Kết hợp với GenAI, crypto có thể cải thiện quản lý tài sản thế chấp và cho phép chu kỳ thanh toán nhanh hơn. Nguồn: Citi Trong khi các tổ chức quay trở lại với Bitcoin và stablecoin, cơ sở hạ tầng của crypto nằm ở altcoin. Chúng đang phát triển nhanh hơn...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 01:53
