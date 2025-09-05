2025-10-10 thứ sáu

🚀 XRP Có Thể Tăng Vọt — Kiếm 2,090 XRP Hàng Ngày Với Khai thác đám mây WinnerMining!

🚀 XRP Có Thể Tăng Vọt — Kiếm 2,090 XRP Hàng Ngày Với Khai thác đám mây WinnerMining!

Bài đăng 🚀 XRP Có Thể Tăng Vọt — Kiếm 2,090 XRP Hàng Ngày Với Khai thác điện toán đám mây WinnerMining! xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thời gian đang trôi qua. Vào ngày 18 tháng 10 năm 2025, SEC sẽ đưa ra quyết định về ETF spot XRP đầu tiên. 👉 Theo các nhà phân tích của Finbold và Bloomberg, có 95% khả năng nó sẽ được phê duyệt. Nếu điều đó xảy ra, XRP có thể bùng nổ giống như Bitcoin sau ETF của nó — chúng ta đang nói về mức tăng hơn 160%. Hiện tại, XRP giao dịch quanh mức $2.81. Vượt qua $3, và $3.40 sẽ trong tầm với. Bỏ lỡ thời điểm này? Bạn sẽ chỉ đứng nhìn người khác thu lợi. Tại Sao XRP Đang Hot Theo báo cáo của Finbold, XRP không chỉ là một altcoin khác — nó đang trở thành cơ sở hạ tầng tài chính thực sự: - XRP Ledger (XRPL) hiện đang lưu trữ $131.6M tài sản được token hóa, bao gồm Kho bạc Hoa Kỳ và bất động sản. - Các nền tảng như RWA.XYZ giúp việc theo dõi và giao dịch các tài sản được token hóa này trở nên cực kỳ dễ dàng. - Với việc ETF sắp được phê duyệt, XRP có thể nhận được sự áp dụng rộng rãi và sự quan tâm từ các tổ chức. Tóm lại? XRP đang kết nối tiền mã hóa và tài chính truyền thống — và bây giờ là thời điểm hoàn hảo để tham gia. Làm Thế Nào Khai thác điện toán đám mây WinnerMining Cho Phép Bạn Kiếm XRP Hàng Ngày Mua XRP và chờ đợi giá tăng vọt là rủi ro. Nếu nó không tăng nhanh thì sao? WinnerMining là nền tảng kiếm XRP dựa trên đám mây cho phép bạn kiếm XRP mỗi ngày, không cần thiết bị khai thác, hóa đơn điện khổng lồ, hoặc đau đầu về công nghệ. Đây là cách nó hoạt động: - Hợp đồng linh hoạt — bắt đầu từ $100 lên đến $300,000 - Thanh toán hàng ngày — XRP được chuyển thẳng vào ví của bạn, mỗi ngày - Rút hoặc tái đầu tư bất cứ lúc nào — bạn hoàn toàn kiểm soát - Thân thiện với môi trường & hỗ trợ 24/7 — được cung cấp bởi 100% năng lượng tái tạo với dịch vụ khách hàng luôn sẵn sàng - Kiếm lợi nhuận rủi ro thấp — ngay cả khi thị trường giảm, bạn vẫn sẽ nhận được XRP hàng ngày Ví Dụ Về Thanh Toán Hàng Ngày: $100 → ~1.3 XRP/ngày $5,000 → ~28 XRP/ngày $30,000 → ~188 XRP/ngày $100,000 → ~640 XRP/ngày $300,000 → ~2,090 XRP/ngày 💡 Hãy tưởng tượng: ETF được phê duyệt, XRP tăng vọt, và trong khi mọi người khác đang...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 04:35
Token Ví Tốt Nhất Trở Nên Phổ Biến

Token Ví Tốt Nhất Trở Nên Phổ Biến

Bài đăng Token Ví Best Trở Nên Phổ Biến xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto Tin vui cho thế giới crypto khi Fed công bố hội nghị tháng 10 về các đổi mới crypto và $BEST trở nên phổ biến. Hoa Kỳ dường như đang tăng cường lập trường ủng hộ crypto mới của mình nhằm định vị bản thân là nhà lãnh đạo thế giới trong lĩnh vực tài chính blockchain. Vào ngày 21 tháng 10, Cục Dự trữ Liên bang sẽ tổ chức một hội nghị tập trung vào stablecoin, tài chính phi tập trung, AI và token hóa. Thống đốc Fed Christopher Waller đã phát hành một thông cáo báo chí vào thứ Tư xác định nhu cầu ưu tiên công nghệ tài chính tiên tiến. Con đường đến việc áp dụng crypto rộng rãi cần các nhà hoạch định chính sách mở đường, nhưng khả năng tiếp cận cho người dùng trung bình cũng quan trọng không kém. Việc hạ thấp rào cản gia nhập Web3 là điều cần thiết, đó là lý do tại sao Ví Best là một dự án kịp thời. Chúng ta sẽ xem xét cách token gốc $BEST cung cấp năng lượng cho ứng dụng Ví Best. Nhưng trước tiên, hãy thảo luận về tương lai của chính sách crypto của Mỹ. FED Dẫn đầu Cuộc Thảo luận về Thanh toán Kỹ thuật số Waller cho biết ông mong muốn 'xem xét các cơ hội và thách thức của các công nghệ mới, tập hợp các ý tưởng về cách cải thiện an toàn và hiệu quả của thanh toán, và lắng nghe từ những người đang giúp định hình tương lai của thanh toán.' Alt Text: Thông cáo báo chí đầy đủ của Cục Dự trữ Liên bang công bố hội nghị đổi mới thanh toán Làm thế nào Mỹ Dẫn đầu trong Không gian Crypto? Vai trò lãnh đạo của Mỹ trong không gian tiền điện tử là một bước chuyển hướng từ các chính sách không thân thiện với crypto thời Biden, với chính quyền Trump dẫn đầu con đường với các sáng kiến chính sách chiến lược. Đạo luật GENIUS đã làm rõ khuôn khổ quy định cho stablecoin, mang lại niềm tin cho các nhà đầu tư để áp dụng cả các dự án stablecoin hiện có và mới. Việc thành lập Quỹ dự trữ Bitcoin chiến lược cũng đã chứng minh cam kết của chính phủ Hoa Kỳ đối với $BTC như một kho lưu trữ giá trị dài hạn. Điều này trái ngược với cách tiếp cận crypto của các nền kinh tế lớn khác, chẳng hạn...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 04:32
Các doanh nghiệp đón nhận Bitcoin trong bối cảnh thị trường tăng vọt năm 2025 – River

Các doanh nghiệp đón nhận Bitcoin trong bối cảnh thị trường tăng vọt năm 2025 – River

Bài đăng Doanh nghiệp đón nhận Bitcoin trong làn sóng thị trường tăng giá 2025 - River xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Doanh nghiệp đã trở thành động lực thúc đẩy thị trường tăng giá Bitcoin năm 2025, với lượng nắm giữ của doanh nghiệp hiện chiếm hơn 6% tổng cung, theo báo cáo mới từ River Financial. Báo cáo cho thấy chỉ trong tám tháng đầu năm 2025, dòng tiền từ doanh nghiệp vào Bitcoin đã vượt qua tổng số của năm ngoái 12,5 tỷ đô la, đưa tổng lượng nắm giữ lên 1,3 triệu BTC. Con số này thể hiện mức tăng gấp 21 lần kể từ năm 2020. So sánh thì cá nhân vẫn nắm giữ phần lớn Bitcoin ở mức 65,9% tổng cung, trong khi các quỹ, chính phủ và các tổ chức khác chiếm phần còn lại. Các công ty kho bạc dẫn đầu trong bối cảnh gia tăng áp dụng chính thống Dữ liệu của River cho thấy các công ty kho bạc Bitcoin, những doanh nghiệp được thành lập chủ yếu để nắm giữ dự trữ Bitcoin lớn, đã chiếm 76% lượng mua kể từ tháng 1 năm 2024. Tổng cộng, họ quản lý hơn 100 tỷ đô la vốn chủ sở hữu, trái phiếu và các chứng khoán khác liên quan đến Bitcoin. Ngoài ra, báo cáo nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp thông thường, từ bất động sản và chăm sóc sức khỏe đến xây dựng và phần mềm, ngày càng bổ sung Bitcoin vào kho bạc của họ. Theo báo cáo: "Bitcoin không còn giới hạn ở các công ty khai thác hoặc các công ty crypto nguyên bản." Báo cáo nhấn mạnh rằng 3,000 doanh nghiệp Hoa Kỳ hiện đang sử dụng dịch vụ của River. Phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và vừa với ít hơn 50 nhân viên, thường phân bổ một phần đáng kể thu nhập vào Bitcoin như một biện pháp phòng ngừa lạm phát và rủi ro ngân hàng. Sự thay đổi trong chiến lược doanh nghiệp Các công ty đang phân bổ trung bình 22% thu nhập ròng vào Bitcoin, với gần một phần ba hiện nắm giữ hơn một nửa dự trữ kho bạc của họ trong tài sản này. Kế hoạch Nhà đầu tư Crypto: Khóa học 5 ngày về Bagholding, Insider Front-Runs và Missing Alpha Tuyệt vời 😎 Bài học đầu tiên của bạn đang trên đường đến. Vui lòng thêm [email protected] vào danh sách trắng Email của bạn. River cho rằng xu hướng này là do nguồn cung cố định của Bitcoin, thanh khoản 24/7 và bảo vệ chống lại rủi ro đối tác, đặc biệt là sau các vụ sụp đổ ngân hàng nổi tiếng trong những năm gần đây. Ngoài ra,...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 03:52
Phân bổ Bitcoin của doanh nghiệp tăng khi các công ty đầu tư 22% lợi nhuận

Phân bổ Bitcoin của doanh nghiệp tăng khi các công ty đầu tư 22% lợi nhuận

Bài đăng Phân bổ Bitcoin của Doanh nghiệp Tăng Khi Các Công ty Đầu tư 22% Lợi nhuận xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Phân bổ Bitcoin của Doanh nghiệp Tăng Khi Các Công ty Đầu tư 22% Lợi nhuận Đăng ký nhận Bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Christian, một nhà báo và biên tập viên với vai trò lãnh đạo trong các cơ quan truyền thông Philippines và Canada, được thúc đẩy bởi tình yêu của anh ấy đối với viết lách và tiền mã hóa. Ngoài công việc, anh ấy là một đầu bếp và người yêu điện ảnh luôn bị thu hút bởi kích thước của vũ trụ. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm Bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/corporate-bitcoin-allocation-climbs-as-companies-invest-22-of-profits/
BitcoinEthereumNews2025/09/05 03:51
Báo cáo việc làm vào thứ Sáu có thể xác nhận thị trường lao động đang chậm lại. Nhưng liệu cổ phiếu có quan tâm không?

Báo cáo việc làm vào thứ Sáu có thể xác nhận thị trường lao động đang chậm lại. Nhưng liệu cổ phiếu có quan tâm không?

Bài đăng "Báo cáo việc làm ngày thứ Sáu có thể xác nhận thị trường lao động đang chậm lại. Nhưng liệu cổ phiếu có quan tâm?" xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Sàn giao dịch chứng khoán New York vào ngày 26/8/2025. Brendan McDermid | Reuters Báo cáo việc làm tháng 8 vào thứ Sáu dự kiến sẽ xác nhận thị trường lao động đang suy yếu. Mức độ suy yếu như thế nào mới là điều quan trọng đối với các nhà đầu tư. Nó không thể quá chậm, cũng không thể quá nóng. Wall Street đang căng thẳng trước thông tin về bảng lương phi nông nghiệp vào thứ Sáu. Các nhà kinh tế được Dow Jones thăm dò dự báo nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm 75,000 việc làm trong tháng trước, một ước tính yếu chỉ cao hơn một chút so với con số tiêu đề thảm hại 73,000 trong báo cáo tháng 7. Tỷ lệ thất nghiệp cũng được dự báo sẽ tăng lên 4.3% từ 4.2%. Các nhà đầu tư có thể bỏ qua một báo cáo yếu miễn là con số tiêu đề đạt được điểm cân bằng, đủ mát mẻ để biện minh cho việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9, nhưng không quá yếu để làm tăng thêm nỗi lo sợ về suy thoái. Adam Crisafulli của Vital Knowledge đưa ra phạm vi "lý tưởng" đáp ứng hai yêu cầu đó là từ 70,000 đến 95,000. Báo cáo việc làm tháng 8 cũng sẽ bị xem xét kỹ lưỡng vì một lý do khác. Đây sẽ là báo cáo đầu tiên sau khi dữ liệu việc làm kém và các bản sửa đổi kèm theo tháng trước đã khiến Tổng thống Donald Trump sa thải ủy viên Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ. Đây là quyết định đã làm dấy lên nỗi lo về sự can thiệp quá mức của chính phủ và gây nghi ngờ về dữ liệu kinh tế liên bang. Trump đã đề cử nhà kinh tế bảo thủ E.J. Antoni làm người đứng đầu mới của BLS. William Wiatrowski là ủy viên tạm quyền cho đến khi Antoni được xác nhận. Phản ứng của thị trường Thị trường chứng khoán có thể chịu áp lực nếu số liệu việc làm nằm ngoài phạm vi dự kiến của các nhà giao dịch. Luke Tilley, nhà kinh tế trưởng tại Wilmington Trust, lo ngại rằng một bất ngờ tiêu cực đang đến trong dữ liệu việc làm, điều này sẽ ảnh hưởng đến thị trường. Chỉ là chưa phải ngay lúc này. Nhà kinh tế này, người đang dự báo tăng trưởng bảng lương phi nông nghiệp...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 03:41
Luffa – Nhắn tin tức thời phi tập trung Web3

Luffa – Nhắn tin tức thời phi tập trung Web3

Bài đăng Luffa – Nhắn tin tức thời Phi tập trung Web3 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Yu Xiong là Đồng Chủ tịch của Luffa, một ứng dụng nhắn tin tức thời Phi tập trung Web3 được thiết kế đặc biệt cho bảo mật. Tại sao bạn nên lắng nghe Luffa là ứng dụng xã hội và nhắn tin thế hệ tiếp theo được hỗ trợ bởi Web3 được xây dựng trên giao thức Phi tập trung Endless. Sứ mệnh cốt lõi của nó? Mang đến cho người dùng trải nghiệm sạch sẽ, riêng tư và không bị phân tâm—không theo dõi người dùng, quảng cáo, hoặc phân tích ẩn. Mọi thứ đều được mã hóa đầu cuối, bao gồm hình ảnh và tin nhắn thoại, và có cơ chế lưu trữ phân tán—vì vậy ngay cả Luffa cũng không thể xem trộm cuộc trò chuyện của bạn. Và đúng vậy, nó hoàn toàn miễn phí—không cần đăng ký, không cần mua hàng trong ứng dụng. Nhưng Luffa không dừng lại ở nhắn tin bảo mật—nó giống như một Hệ sinh thái phi tập trung Web3 thu nhỏ. Bạn có được ví đa chuỗi, dịch thuật AI để giúp bạn trò chuyện toàn cầu, và thậm chí là lộ trình phát hành token hứa hẹn kiếm tiền từ nội dung và giao dịch. Người dùng có thể hiển thị hoặc đặt NFT làm hình đại diện, tạo NFT của riêng họ trên Endless Chain, và quản lý tất cả trong trải nghiệm ví thống nhất của Luffa. Tóm lại, đây là nơi quyền riêng tư hiện đại gặp gỡ tài chính xã hội cấp độ tiếp theo—và nó đang cố gắng trở thành nhiều hơn chỉ là một ứng dụng trò chuyện khác. Các liên kết hỗ trợ Fidelity Crypto Careers Luffa Andy trên Twitter Brave New Coin trên Twitter Brave New Coin Nếu bạn thích chương trình, vui lòng đăng ký Crypto Conversation và cho chúng tôi đánh giá 5 sao cùng nhận xét tích cực trong bất kỳ ứng dụng podcast nào bạn đang sử dụng. Nguồn: https://bravenewcoin.com/insights/luffa-web3-decentralized-instant-messaging
BitcoinEthereumNews2025/09/05 03:39
Bitcoin Có Thể Giảm Vào Tháng 9 Trước Khi Tăng Giá, Dữ Liệu Chu Kỳ Cho Thấy

Bitcoin Có Thể Giảm Vào Tháng 9 Trước Khi Tăng Giá, Dữ Liệu Chu Kỳ Cho Thấy

Bài đăng Bitcoin Có Thể Giảm Vào Tháng 9 Trước Khi Tăng, Dữ Liệu Chu Kỳ Cho Thấy xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Người ta nói rằng các nhà báo không bao giờ thực sự ngừng làm việc. Nhưng đối với Christian, đó không chỉ là một phép ẩn dụ, mà là một lối sống. Ban ngày, anh điều hướng qua những thay đổi không ngừng của thị trường tiền mã hóa, sử dụng từ ngữ như một biên tập viên dày dạn kinh nghiệm và tạo ra những bài viết giải mã thuật ngữ chuyên môn cho đại chúng. Tuy nhiên, khi máy tính chuyển sang chế độ ngủ đông, sở thích của anh lại chuyển sang hướng cơ khí (và đôi khi là triết học). Hành trình của Christian với ngôn từ bắt đầu từ lâu trước kỷ nguyên Bitcoin. Trong những giảng đường thiêng liêng của học thuật, anh đã trau dồi kỹ năng viết lách với tư cách là một cây bút tính năng cho tờ báo đại học. Tình yêu sớm dành cho việc kể chuyện này đã mở đường cho một thời gian thành công với vai trò biên tập viên tại một công ty kỹ thuật dữ liệu, nơi bài luận đoạt giải trong tháng đầu tiên của anh đã tài trợ cho nguồn cung cấp thức ăn cho chó và mèo kéo dài nhiều tháng - minh chứng cho sự tận tâm của anh với những người bạn lông xù (sẽ nói thêm về điều này sau). Christian sau đó đã chu du trong thế giới báo chí, làm việc tại các tờ báo ở Canada và thậm chí cả Hàn Quốc. Cuối cùng anh đã định cư tại một tập đoàn tin tức địa phương ở quê nhà Philippines trong một thập kỷ, trở thành một người nghiện tin tức thực thụ. Nhưng sau đó, điều gì đó mới đã thu hút sự chú ý của anh: tiền mã hóa. Nó giống như một cuộc săn kho báu kết hợp với kể chuyện - đúng sở trường của anh! Vì vậy, anh đã có được một công việc tuyệt vời tại NewsBTC, nơi anh là một trong những chuyên gia hàng đầu về tất cả mọi thứ liên quan đến crypto. Anh phân tích những thông tin phức tạp thành những phần nhỏ dễ hiểu, giúp mọi người dễ dàng nắm bắt (anh cảm ơn đội ngũ quản lý đã dạy anh kỹ năng này). Nghĩ rằng Christian chỉ toàn làm việc mà không chơi? Không đời nào! Khi không ngồi trước máy tính, bạn sẽ thấy anh đang đắm mình trong niềm đam mê với xe máy. Là một người đam mê xe cộ thực thụ, Christian thích nghịch ngợm với chiếc xe của mình và tận hưởng niềm vui trên những cung đường mở với chiếc Yamaha R3 320cc của mình. Từng là một tay đua tốc độ đã từng đạt...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 03:33
Fireblocks ra mắt mạng lưới mới để đơn giản hóa chuyển Stablecoin

Fireblocks ra mắt mạng lưới mới để đơn giản hóa chuyển Stablecoin

Bài đăng Fireblocks ra mắt mạng lưới mới để hợp lý hóa việc chuyển stablecoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Fireblocks tiết lộ hôm thứ Năm rằng họ đang giới thiệu một mạng lưới để tạo điều kiện chuyển stablecoin dễ dàng hơn giữa các tổ chức. Hơn 40 người tham gia đã tham gia mạng lưới cho đến nay, bao gồm Bridge, một dự án stablecoin mà gã khổng lồ fintech Stripe đã mua lại. Danh sách cũng có các công ty như Zerohash, Yellow Card và Circle, tổ chức phát hành stablecoin đã trở thành công ty đại chúng trong đợt IPO lớn vào tháng 6. Mạng lưới của Fireblocks sẽ cho phép các công ty fintech quản lý thanh toán và chuyển tiền Theo CEO của Fireblocks Michael Shaulov, mạng lưới này sẽ giúp người dùng tiếp cận với các kết nối ngân hàng và giấy phép lớn hơn nhiều so với bình thường. Lý tưởng nhất, mạng lưới sẽ cho phép các công ty fintech, PSP và các tổ chức khác xây dựng trên nền tảng của công ty để quản lý thanh toán, chuyển tiền, thanh toán cho thương gia, hoạt động ngân khố xuyên biên giới và các luồng thanh toán toàn cầu toàn diện. Công ty cũng quảng bá mạng lưới của mình là mở, an toàn và tuân thủ, hiện kết nối các đường thanh toán địa phương, blockchain và hệ thống stablecoin với các tùy chọn on/off-ramp, tổ chức phát hành stablecoin, Người cung cấp thanh khoản, FX trên chuỗi và dịch vụ chuyển tiền bằng hơn 60 loại tiền tệ. Tuy nhiên, khi đề cập đến các công ty muốn xây dựng mạng lưới stablecoin riêng, Shaulov cho biết: "Hoặc là nó cực kỳ đắt đỏ từ góc độ kỹ thuật và mất nhiều thời gian, hoặc nếu họ bắt đầu làm thủ công, thì tất nhiên, nó dễ xảy ra lỗi, vì vậy họ có thể mất tiền." Cho đến nay, hơn 40 nhà cung cấp đã tham gia Mạng Fireblocks, bao gồm Alfred, Banxa, Bridge, Transfero, Velocity, Braza Bank, Conduit, B2C2, Circle, dLocal, GSR, OpenPayd, NexChange, Nonco, Pave Bank, QCP, Reap, SCRYPT Digital, Singapore Gulf Bank, Sygnum, Transak, Yellow Card, Zerocap, Zerohash và Zodia Markets, với nhiều đơn vị khác dự kiến sẽ tham gia. Theo CEO của Bridge Zach Abrams, kết nối với Fireblocks sẽ cho phép các doanh nghiệp chuyển đổi giữa stablecoin và tiền pháp định trực tiếp trên nền tảng Fireblocks, giúp hoạt động tài chính của họ hiệu quả hơn. Ông nói thêm rằng phương pháp này mang lại quá trình thanh toán nhanh hơn, phạm vi toàn cầu và...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 03:29
Điều Này Có Ý Nghĩa Gì Đối Với Bitcoin Và Tiền điện tử?

Điều Này Có Ý Nghĩa Gì Đối Với Bitcoin Và Tiền điện tử?

Bài đăng Điều Này Có Ý Nghĩa Gì Đối Với Bitcoin Và Tiền Điện Tử? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Rủi Ro Và Thách Thức Phía Trước Mặc dù Strategy đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật, ủy ban S&P cũng cân nhắc biến động thị trường và cân bằng ngành. Cổ phiếu của Strategy, chủ yếu được hỗ trợ bởi việc nắm giữ Bitcoin, vẫn còn rất biến động—gần đây cho thấy tỷ lệ biến động trong 30 ngày gần 100%. Mức độ rủi ro đó có thể làm phức tạp quyết định, ngay cả khi tiêu chí đủ điều kiện tham gia được thỏa mãn. Điều Này Có Ý Nghĩa Gì Đối Với Bitcoin Và Thị Trường Tiền Điện Tử Nếu Strategy gia nhập S&P 500, Bitcoin sẽ thực sự trở thành một phần của các chỉ số tài chính chính, mang lại cho tài sản này khả năng tiếp cận gián tiếp đến hàng triệu nhà đầu tư có thể không sở hữu BTC trực tiếp. Điều này sẽ củng cố vai trò của Bitcoin như một tài sản vĩ mô, đan xen chặt chẽ hơn nữa các biến động của nó với thị trường toàn cầu. Đối với lĩnh vực tiền điện tử rộng lớn hơn, cột mốc này sẽ báo hiệu sự công nhận ngày càng tăng đối với các tài sản dựa trên blockchain, có khả năng thúc đẩy cảm xúc và mở đường cho nhiều công ty liên quan đến tiền điện tử tham gia vào các chỉ số lớn trong tương lai. Nguồn: https://cryptoticker.io/en/strategy-in-sp500-what-it-means-for-bitcoin-and-cryptos/
BitcoinEthereumNews2025/09/05 03:13
Nasdaq Tăng Cường Giám Sát Các Công Ty Quỹ Tài Sản Kỹ Thuật Số Niêm Yết

Nasdaq Tăng Cường Giám Sát Các Công Ty Quỹ Tài Sản Kỹ Thuật Số Niêm Yết

Bài đăng Nasdaq Tăng cường Giám sát các Công ty Quỹ Tài sản Kỹ thuật số Niêm yết xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nasdaq đang tăng cường giám sát các công ty niêm yết công khai nắm giữ lượng lớn tiền điện tử, một động thái mà sàn giao dịch này xem như bảo vệ nhà đầu tư. Điều này diễn ra trong bối cảnh có sự gia tăng các công ty quỹ crypto mới, những công ty đang tìm cách sao chép mô hình mà Chiến lược của Michael Saylor đã khởi xướng. Nasdaq Giới thiệu Quy định Mới Cho Các Công ty Quỹ Crypto Theo báo cáo từ Information, sàn giao dịch chứng khoán đã tăng cường giám sát các công ty đang tích lũy crypto và sử dụng nó như tài sản dự trữ chính. Như một phần của việc giám sát mới, Nasdaq đã chỉ đạo các công ty này phải có sự chấp thuận của cổ đông trước khi phát hành cổ phiếu mới để tài trợ cho việc mua crypto. Yêu cầu này đảm bảo rằng các cổ đông hiểu được chiến lược quỹ crypto và tác động tiềm tàng của nó đối với công ty, cả tích cực lẫn tiêu cực. Sự phát triển này diễn ra khi ngày càng có nhiều công ty quỹ tài sản kỹ thuật số tiếp tục xuất hiện, phát hành cổ phiếu để tích lũy các tài sản crypto này. Các công ty này đã mở rộng ra ngoài Bitcoin và Ethereum, tập trung vào các tài sản crypto khác, bao gồm Solana, XRP, BNB, HYPE, Toncoin và Dogecoin, trong số những đồng khác. Một trong những công ty quỹ crypto gần đây nhất bao gồm Portage Biotech, đã đổi thương hiệu thành AlphaTON Capital và ra mắt quỹ TON trị giá 100 triệu đô la. Các Công ty Quỹ Bitcoin và Ethereum Vẫn Dẫn Đầu Các công ty quỹ Bitcoin và Ethereum vẫn là những công ty thống trị nhất. Dữ liệu BitcoinTreasuries cho thấy hiện có hơn 100 công ty quỹ Bitcoin công khai, dẫn đầu bởi Chiến lược của Michael Saylor. Chiến lược hiện nắm giữ 636,505 BTC sau lần mua Bitcoin trị giá 444 triệu đô la mới nhất. Đáng chú ý là công ty của Saylor đã khởi động mô hình quỹ crypto từ lâu trước đây, khi họ bắt đầu mua BTC vào năm 2020. Các công ty quỹ Bitcoin này hiện nắm giữ tổng cộng hơn 1 triệu BTC. Trong khi đó, dữ liệu Strategic ETH Reserve cho thấy có 71 công ty quỹ Ethereum. Các công ty này nắm giữ...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 02:54
