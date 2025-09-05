Fireblocks ra mắt mạng lưới mới để đơn giản hóa chuyển Stablecoin
Bài đăng Fireblocks ra mắt mạng lưới mới để hợp lý hóa việc chuyển stablecoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Fireblocks tiết lộ hôm thứ Năm rằng họ đang giới thiệu một mạng lưới để tạo điều kiện chuyển stablecoin dễ dàng hơn giữa các tổ chức. Hơn 40 người tham gia đã tham gia mạng lưới cho đến nay, bao gồm Bridge, một dự án stablecoin mà gã khổng lồ fintech Stripe đã mua lại. Danh sách cũng có các công ty như Zerohash, Yellow Card và Circle, tổ chức phát hành stablecoin đã trở thành công ty đại chúng trong đợt IPO lớn vào tháng 6.
Mạng lưới của Fireblocks sẽ cho phép các công ty fintech quản lý thanh toán và chuyển tiền
Theo CEO của Fireblocks Michael Shaulov, mạng lưới này sẽ giúp người dùng tiếp cận với các kết nối ngân hàng và giấy phép lớn hơn nhiều so với bình thường. Lý tưởng nhất, mạng lưới sẽ cho phép các công ty fintech, PSP và các tổ chức khác xây dựng trên nền tảng của công ty để quản lý thanh toán, chuyển tiền, thanh toán cho thương gia, hoạt động ngân khố xuyên biên giới và các luồng thanh toán toàn cầu toàn diện.
Công ty cũng quảng bá mạng lưới của mình là mở, an toàn và tuân thủ, hiện kết nối các đường thanh toán địa phương, blockchain và hệ thống stablecoin với các tùy chọn on/off-ramp, tổ chức phát hành stablecoin, Người cung cấp thanh khoản, FX trên chuỗi và dịch vụ chuyển tiền bằng hơn 60 loại tiền tệ.
Tuy nhiên, khi đề cập đến các công ty muốn xây dựng mạng lưới stablecoin riêng, Shaulov cho biết: "Hoặc là nó cực kỳ đắt đỏ từ góc độ kỹ thuật và mất nhiều thời gian, hoặc nếu họ bắt đầu làm thủ công, thì tất nhiên, nó dễ xảy ra lỗi, vì vậy họ có thể mất tiền."
Cho đến nay, hơn 40 nhà cung cấp đã tham gia Mạng Fireblocks, bao gồm Alfred, Banxa, Bridge, Transfero, Velocity, Braza Bank, Conduit, B2C2, Circle, dLocal, GSR, OpenPayd, NexChange, Nonco, Pave Bank, QCP, Reap, SCRYPT Digital, Singapore Gulf Bank, Sygnum, Transak, Yellow Card, Zerocap, Zerohash và Zodia Markets, với nhiều đơn vị khác dự kiến sẽ tham gia.
Theo CEO của Bridge Zach Abrams, kết nối với Fireblocks sẽ cho phép các doanh nghiệp chuyển đổi giữa stablecoin và tiền pháp định trực tiếp trên nền tảng Fireblocks, giúp hoạt động tài chính của họ hiệu quả hơn. Ông nói thêm rằng phương pháp này mang lại quá trình thanh toán nhanh hơn, phạm vi toàn cầu và...
