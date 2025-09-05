Thu nhập Q2 2025 của Lululemon (LULU)
Bài đăng về thu nhập quý 2 năm 2025 của Lululemon (LULU) đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Biển hiệu tại lối vào cửa hàng Lululemon ở Midtown Manhattan. Erik Mcgregor | Lightrocket | Getty Images Cổ phiếu Lululemon lao dốc trong phiên giao dịch mở rộng hôm thứ Năm sau khi công ty đưa ra triển vọng cả năm tệ hơn nhiều so với dự kiến. Công ty vượt ước tính thu nhập quý hai nhưng hơi thiếu so với kỳ vọng doanh thu. Nhưng họ cho biết dự kiến thuế quan sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận cả năm khoảng 240 triệu USD. Lululemon cho biết họ dự kiến thu nhập cho cả năm tài chính từ 12,77 đến 12,97 USD mỗi cổ phiếu, thấp hơn nhiều so với ước tính của Phố Wall là 14,45 USD mỗi cổ phiếu. Họ cũng dự đoán doanh thu cả năm từ 10,85 tỷ đến 11 tỷ USD, so với kỳ vọng của Phố Wall là 11,18 tỷ USD. "Chúng tôi đang đối mặt với một sự thay đổi khác trong ngành liên quan đến thuế quan và chi phí kinh doanh," CEO Calvin McDonald nói trong cuộc gọi với các nhà phân tích. "Tỷ lệ tăng và việc loại bỏ các điều khoản de minimis đã đóng vai trò lớn trong việc giảm hướng dẫn của chúng tôi cho năm nay." Đây là kết quả của công ty trong quý hai so với những gì Phố Wall đang kỳ vọng, dựa trên khảo sát các nhà phân tích của LSEG: Thu nhập trên mỗi cổ phiếu: 3,10 USD so với 2,88 USD dự kiến Doanh thu: 2,53 tỷ USD so với 2,54 tỷ USD dự kiến Cổ phiếu của công ty giảm hơn 10% sau tiếng chuông hôm thứ Năm. Cổ phiếu đã giảm hơn 45% trong năm nay. Ghi chú chương trình: CEO Lululemon Calvin McDonald sẽ được phỏng vấn độc quyền trên chương trình "Squawk on the Street" của CNBC vào thứ Sáu. Công ty báo cáo thu nhập ròng quý hai là 370,9 triệu USD, hoặc 3,10 USD mỗi cổ phiếu, so với 392,92 triệu USD, hoặc 3,15 USD mỗi cổ phiếu trong cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ biến động lợi nhuận gộp giảm 1,1 điểm phần trăm xuống 58,5%, và biên lợi nhuận hoạt động giảm 210 điểm cơ bản xuống 20,7%. Doanh số bán hàng tại cửa hàng ở châu Mỹ giảm 4%. Doanh số bán hàng so sánh tổng thể chỉ tăng 1% so với ước tính của Phố Wall là 2,2%. Lululemon cho biết họ đã thêm 14 cửa hàng mới ròng...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 05:05