Joe Rogan Liên Tục Tuyên Bố Trái Đất Đang Lạnh Đi. Nhưng Các Nhà Khoa Học Mà Ông Trích Dẫn Nói Rằng Ông Đã Sai.

Topline Một nhà khoa học có nghiên cứu đã được người dẫn podcast Joe Rogan trích dẫn làm bằng chứng chống lại hiện tượng nóng lên toàn cầu đã lên tiếng nói rằng Rogan đang hiểu sai nghiêm trọng về nghiên cứu mà ông cho là hỗ trợ cho tuyên bố của mình, khiến cô trở thành nhà khoa học mới nhất chỉ trích ông về "những điều vô lý của người phủ nhận lỗi thời." Joe Rogan vào ngày 13/04/2024 tại Las Vegas, Nevada. Zuffa LLC qua Getty Images Các Sự kiện Chính Trong các cuộc phỏng vấn với Mel Gibson, Bernie Sanders và những người khác trên "The Joe Rogan Experience," Rogan đã tuyên bố một biểu đồ được xuất bản bởi tạp chí Science và được in lại bởi The Washington Post chứng minh "nhiệt độ trên Trái đất đang giảm mạnh." Biểu đồ, một dòng thời gian về nhiệt độ Trái đất trong 485 triệu năm, cho thấy hành tinh đã trải qua những giai đoạn ấm hơn nhiều so với hiện tại, nhưng cũng chứng minh rằng chưa bao giờ trong nửa tỷ năm hành tinh nóng lên nhanh như hiện nay. Jessica Tierney, một trong những đồng tác giả của nghiên cứu bao gồm biểu đồ này, đã nói với The Guardian vào hôm thứ Năm rằng cách Rogan diễn giải biểu đồ là "ngớ ngẩn" và nói rằng mặc dù Trái đất thực sự đã từng ấm hơn trước đây, con người hiện đại đã tiến hóa trong khí hậu mát mẻ hơn và "hiện nay chúng ta đang làm nóng nó lên nhanh chóng và đặt sự sống trên hành tinh này vào tình trạng nguy hiểm." Cô giải thích rằng phải mất 50,000 năm để nhiệt độ Trái đất tăng 10 độ Celsius trong một sự kiện tuyệt chủng hàng loạt được gọi là "cái chết vĩ đại" cách đây 251 triệu năm, nhưng nhiệt độ đã tăng một phần mười của mức đó (1,2 độ C) chỉ trong 150 năm kể từ Cách mạng Công nghiệp. Daniel Lunt, một đồng tác giả khác của nghiên cứu, đã nói với AFP vào tháng 7 rằng các giai đoạn nóng lên và làm mát mà Rogan đang đề cập đã xảy ra "chậm đến mức chúng về cơ bản không thể phát hiện được trong thang thời gian của một đời người," nhưng tốc độ nóng lên hiện đại nhanh hơn nhiều...