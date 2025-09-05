2025-10-10 thứ sáu

Indomobil Group và Space and Time Ra mắt Quyền truy cập Giáo dục được Hỗ trợ bởi Blockchain cho hơn 50,000 Học sinh Indonesia

Indomobil Group và Space and Time Ra mắt Quyền truy cập Giáo dục được Hỗ trợ bởi Blockchain cho hơn 50,000 Học sinh Indonesia

Indomobil Group, một tập đoàn kinh doanh Indonesia với nhiều công ty niêm yết công khai (IMAS, IMJS), đã hợp tác với Space Time Foundation để triển khai sáng kiến mới cung cấp giáo dục có thể xác minh cho đến hơn 50,000 học sinh Indonesia. Đây là bước tiến trong cách tiếp cận, công nhận và tài trợ giáo dục tại các thị trường mới nổi. Để lưu trữ bằng chứng hoàn thành khóa học trên SXT Chain, chương trình tận dụng Space and Time. Điều này cho phép học sinh chứng minh trình độ của họ khi tìm kiếm việc làm hoặc theo đuổi việc học cao hơn. Để dễ dàng, trực tiếp và xác minh truy cập vào các khóa học, nó cũng sử dụng SXT, token gốc của Space and Time, làm phương tiện thanh toán. Cho đến gần đây, các trường học địa phương nhận học phí bằng tiền mặt từ các gia đình, nhiều người trong số đó không có tài khoản ngân hàng. Các trường này sau đó phụ thuộc vào trung gian để chuyển đổi và chuyển tiền đến các nhà cung cấp giáo dục. Cả hộ gia đình với ít khả năng tiếp cận cơ sở hạ tầng tài chính và các trường học xử lý thanh toán đều bị ảnh hưởng bởi quy trình dài, khó mở rộng. Chương trình mới loại bỏ nhu cầu về trung gian, ngân hàng và xử lý tiền mặt. Bằng cách gửi token SXT vào trường học địa phương, phụ huynh và học sinh có thể tiếp cận giáo dục. Các bài tập đã hoàn thành sau đó được tải lên và xác thực on-chain, đưa giáo dục Indonesia lên hàng đầu về công nghệ hiện đại. Tất cả giao dịch liên quan đến giáo dục được xử lý trơn tru bằng SXT, mang lại cho các cộng đồng vốn bị loại trừ khỏi cơ sở hạ tầng tài chính khả năng tiếp cận giáo dục nhanh hơn, minh bạch hơn và đáng tin cậy hơn. Học sinh hiện có quyền truy cập trực tiếp vào hệ thống giáo dục và tài chính hiện đại, cho phép họ xác thực bài tập, chứng chỉ và giáo dục của mình với bất kỳ ai, bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào. Jusak Kertowidjojo, Giám đốc điều hành của Indomobil Group cho biết: "Indomobil luôn tin tưởng vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng dài hạn hỗ trợ phát triển quốc gia. Giáo dục là một phần quan trọng trong đó. Sự hợp tác của chúng tôi với Space and Time và MakeInfinite...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 05:34
Sự tham gia chính thống, tuân thủ vào BTC, ETH và XRP

Sự tham gia chính thống, tuân thủ vào BTC, ETH và XRP

Trong bối cảnh biến động cao trên thị trường tài sản kỹ thuật số toàn cầu, Bitcoin tiếp tục duy trì vị thế cốt lõi trong danh mục đầu tư của người dùng tổ chức. Ethereum đang thu hút sự chú ý từ cả nhà phát triển và nhà đầu tư nhờ vào bản nâng cấp giải pháp mở rộng mạng sắp tới. Ripple đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về khối lượng giao dịch nhờ vào những tin tức pháp lý tích cực gần đây. BAY Thợ đào, một công ty tiên phong trong việc tuân thủ quy định và khai thác bền vững, đã ra mắt một App mới, cho phép người dùng tham gia vào khai thác điện toán đám mây tuân thủ và quản lý tài sản của BTC, ETH và XRP trên điện thoại thông minh của họ chỉ với một cú nhấp chuột. Khi các chính phủ trên toàn thế giới tiếp tục tăng cường khuôn khổ quy định cho tiền điện tử và nhu cầu phổ biến về "khai thác xanh" và nền tảng tuân thủ tăng nhanh, App BAY Thợ đào không chỉ đại diện cho sự phổ biến của ngành khai thác điện toán đám mây mà còn cung cấp điểm tiếp cận phổ biến vào thị trường khai thác tiền điện tử cho người dùng toàn cầu thông qua hoạt động trực quan và đảm bảo tuân thủ. Ứng dụng này chuyển đổi việc thu thập tài sản kỹ thuật số từ một khoản đầu tư phần cứng phức tạp thành một trải nghiệm trực tuyến dễ tiếp cận, thúc đẩy hơn nữa việc áp dụng toàn cầu và niềm tin đầu tư vào BTC, ETH và XRP. Một chương mới cho khai thác Tiền điện tử chính Khai thác tiền điện tử truyền thống vốn phức tạp, tốn nhiều tài nguyên và bao gồm nhiều cân nhắc bổ sung khác nhau. Khai thác đòi hỏi thiết bị chuyên dụng, năng lượng và khả năng kỹ thuật để vận hành máy đào—ba cân nhắc chính ngăn cản người dùng trung bình phổ biến tham gia khai thác. App BAY Thợ đào hoàn toàn thay đổi mô hình này, cho phép khai thác thông qua đám mây, loại bỏ những rào cản mà một máy khai thác điện toán đám mây từng có, và mở rộng phạm vi tiếp cận và cơ hội cho các cá nhân trên toàn thế giới. Bằng cách làm cho việc khai thác BTC, ETH và XRP đơn giản như tải xuống một ứng dụng, BAY Thợ đào đảm bảo rằng bất kỳ ai có điện thoại thông minh đều có thể tham gia. Ứng dụng cung cấp: Trải nghiệm thân thiện với người dùng: Bảng điều khiển trực quan cho phép người mới bắt đầu khai thác trong vài phút. Khả năng tiếp cận toàn cầu: Có sẵn cho iOS và...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 05:07
Thu nhập Q2 2025 của Lululemon (LULU)

Thu nhập Q2 2025 của Lululemon (LULU)

Biển hiệu tại lối vào cửa hàng Lululemon ở Midtown Manhattan. Erik Mcgregor | Lightrocket | Getty Images Cổ phiếu Lululemon lao dốc trong phiên giao dịch mở rộng hôm thứ Năm sau khi công ty đưa ra triển vọng cả năm tệ hơn nhiều so với dự kiến. Công ty vượt ước tính thu nhập quý hai nhưng hơi thiếu so với kỳ vọng doanh thu. Nhưng họ cho biết dự kiến thuế quan sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận cả năm khoảng 240 triệu USD. Lululemon cho biết họ dự kiến thu nhập cho cả năm tài chính từ 12,77 đến 12,97 USD mỗi cổ phiếu, thấp hơn nhiều so với ước tính của Phố Wall là 14,45 USD mỗi cổ phiếu. Họ cũng dự đoán doanh thu cả năm từ 10,85 tỷ đến 11 tỷ USD, so với kỳ vọng của Phố Wall là 11,18 tỷ USD. "Chúng tôi đang đối mặt với một sự thay đổi khác trong ngành liên quan đến thuế quan và chi phí kinh doanh," CEO Calvin McDonald nói trong cuộc gọi với các nhà phân tích. "Tỷ lệ tăng và việc loại bỏ các điều khoản de minimis đã đóng vai trò lớn trong việc giảm hướng dẫn của chúng tôi cho năm nay." Đây là kết quả của công ty trong quý hai so với những gì Phố Wall đang kỳ vọng, dựa trên khảo sát các nhà phân tích của LSEG: Thu nhập trên mỗi cổ phiếu: 3,10 USD so với 2,88 USD dự kiến Doanh thu: 2,53 tỷ USD so với 2,54 tỷ USD dự kiến Cổ phiếu của công ty giảm hơn 10% sau tiếng chuông hôm thứ Năm. Cổ phiếu đã giảm hơn 45% trong năm nay. Ghi chú chương trình: CEO Lululemon Calvin McDonald sẽ được phỏng vấn độc quyền trên chương trình "Squawk on the Street" của CNBC vào thứ Sáu. Công ty báo cáo thu nhập ròng quý hai là 370,9 triệu USD, hoặc 3,10 USD mỗi cổ phiếu, so với 392,92 triệu USD, hoặc 3,15 USD mỗi cổ phiếu trong cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ biến động lợi nhuận gộp giảm 1,1 điểm phần trăm xuống 58,5%, và biên lợi nhuận hoạt động giảm 210 điểm cơ bản xuống 20,7%. Doanh số bán hàng tại cửa hàng ở châu Mỹ giảm 4%. Doanh số bán hàng so sánh tổng thể chỉ tăng 1% so với ước tính của Phố Wall là 2,2%. Lululemon cho biết họ đã thêm 14 cửa hàng mới ròng...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 05:05
Joe Rogan Liên Tục Tuyên Bố Trái Đất Đang Lạnh Đi. Nhưng Các Nhà Khoa Học Mà Ông Trích Dẫn Nói Rằng Ông Đã Sai.

Joe Rogan Liên Tục Tuyên Bố Trái Đất Đang Lạnh Đi. Nhưng Các Nhà Khoa Học Mà Ông Trích Dẫn Nói Rằng Ông Đã Sai.

Topline Một nhà khoa học có nghiên cứu đã được người dẫn podcast Joe Rogan trích dẫn làm bằng chứng chống lại hiện tượng nóng lên toàn cầu đ
BitcoinEthereumNews2025/09/05 05:02
BAY Miner ra mắt nền tảng được hỗ trợ bởi AI cho việc đào BTC và ETH bằng điện thoại thông minh

BAY Miner ra mắt nền tảng được hỗ trợ bởi AI cho việc đào BTC và ETH bằng điện thoại thông minh

Bài đăng BAY Miner Ra mắt nền tảng hỗ trợ bởi AI cho Mining BTC và ETH trên điện thoại thông minh xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Trước đây, khai thác tiền mã hóa trở thành một môn thể thao dành cho những người có ví dày và thiết bị công nghệ cao. Các thiết bị đắt tiền, hóa đơn điện cao ngất ngưởng và tiếng ồn liên tục định nghĩa quy trình này. Đối với người dùng thông thường, thế giới này dường như quá xa vời. Giờ đây mọi thứ đã thay đổi. Với nền tảng hỗ trợ bởi AI của BAY Miner, điện thoại thông minh của bạn trở thành cổng vào để khai thác Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH). Không dây nhợ. Không hệ thống làm mát. "Chỉ là một ứng dụng cung cấp quyền truy cập vào khai thác BTC và ETH trực tiếp thông qua điện thoại thông minh của bạn BAY Miner không chỉ là một dự án Khai thác điện toán đám mây khác. Nó kết hợp hiệu quả AI, năng lượng tái tạo, tuân thủ FCA và thiết kế ưu tiên di động—tạo ra một hệ thống linh hoạt cho phép bất kỳ ai khai thác tiền mã hóa một cách an toàn và bền vững. Nhu cầu ngày càng tăng đối với Mining di động Thị trường tiền mã hóa luôn biến động. Giá tăng, giảm và khiến nhà đầu tư bất ngờ qua đêm. Đối với nhiều người, sự biến động này khiến giao dịch trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, Mining mang lại sự ổn định—đặc biệt khi các hợp đồng được khóa theo giá trị USD. Tài trợ Tài trợ Nhưng Mining truyền thống cản trở các nhà đầu tư trung bình. Chi phí thiết bị cao, kiến thức kỹ thuật và thời gian thiết lập lâu khiến mọi người không thể tham gia. Điện thoại thông minh đang giải quyết vấn đề đó. Ngày nay, việc sử dụng điện thoại thông minh toàn cầu có nghĩa là hầu như bất kỳ ai cũng có thể khai thác nếu nền tảng được xây dựng đúng cách. Đó là lý do tại sao BAY Miner đi trước đường cong. Nó biến điện thoại của bạn thành trung tâm điều khiển—dễ tiếp cận, di động và thân thiện với người dùng. Tại sao Mining truyền thống cản trở bạn Thiết bị đắt tiền – Hàng nghìn đô la chi tiêu trước. Hóa đơn điện nặng nề – Chi phí điện ăn mòn lợi nhuận. Bảo trì phức tạp – Nhiệt, tiếng ồn và hỏng hóc phần cứng. Mô hình này chỉ có lợi cho các Thợ đào quy mô công nghiệp. Các nhà đầu tư thông thường bị bỏ lại phía sau. Tại sao điện thoại thông minh đang chiếm ưu thế Điện thoại thông minh đã xử lý thanh toán, giao dịch và ngân hàng. Mining là bước tiếp theo. BAY Miner kết nối điện thoại của bạn trực tiếp với máy chủ đám mây. Tất cả công việc nặng nhọc diễn ra ngoài thiết bị—điện thoại của bạn chỉ đơn giản là quản lý và giám sát. Kết quả? Không cần thiết lập, không căng thẳng, truy cập tức thì vào Mining BTC và ETH. Lợi thế hỗ trợ bởi AI của BAY Miner Điều gì làm cho BAY Miner khác biệt...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 04:55
Florida, Florida State Và Miami Nằm Trong Top 15 Lần Đầu Tiên Kể Từ Năm 2006

Florida, Florida State Và Miami Nằm Trong Top 15 Lần Đầu Tiên Kể Từ Năm 2006

Bài đăng Florida, Florida State Và Miami Nằm Trong Top 15 Lần Đầu Tiên Kể Từ Năm 2006 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. TALLAHASSEE, FL – NGÀY 30 THÁNG 8: Quarterback của Florida State Seminoles Tommy Castellanos (1) mỉm cười sau chiến thắng 31-17 trong trận đấu bóng đá đại học giữa Alabama Crimson Tide và Florida State Seminoles vào ngày 30 tháng 8 năm 2025 tại Sân vận động Doak Campbell ở Tallahassee, FL. (Ảnh của Chris Leduc/Icon Sportswire qua Getty Images) Icon Sportswire qua Getty Images Trong giai đoạn từ 1983 đến 2001, ba chương trình bóng đá đại học danh giá nhất ở Florida đã giành được tổng cộng tám danh hiệu quốc gia, chiếm 42% số chức vô địch trong thời gian đó. Hầu hết các năm khi đó, Florida, Florida State và Miami đều nằm trong số các đội hàng đầu trong cuộc thăm dò của Associated Press. Nhưng trong phần lớn 20 năm qua, ít nhất một trong những chương trình này đã trải qua những mùa giải không tốt khi họ không xuất hiện trên bản đồ quốc gia. Bây giờ, lần đầu tiên kể từ cuộc thăm dò AP trước mùa giải 2006, cả ba chương trình đều được xếp hạng trong top 15 sau khi giành chiến thắng trong trận mở màn mùa giải của họ. Miami đứng thứ 5, trong khi Florida đứng thứ 13 và Florida State đứng thứ 14. FSU là đội ít có khả năng nhất trong bộ ba này ở vị trí này. Sau mùa giải với thành tích 2-10, Seminoles không được xếp hạng trong cuộc thăm dò AP trước mùa giải, điều này không gây ngạc nhiên cho bất kỳ ai. Xét cho cùng, họ đã thua bảy trong tám trận đấu cuối cùng năm ngoái, với chiến thắng duy nhất trước Charleston Southern, một chương trình Football Championship Subdivision (FCS) kết thúc với thành tích 1-11. Đó là một sự khác biệt lớn so với năm 2023 khi Seminoles đạt thành tích 13-0 trong mùa giải thường lệ trước khi thua trong Orange Bowl khi thi đấu mà không có quarterback chính Jordan Travis, người đã bị chấn thương đầu gối nghiêm trọng vào tháng 11 đó, cuối cùng buộc anh phải giải nghệ. Sau mùa giải vừa qua, huấn luyện viên FSU Mike Norvell đã cải tổ đội ngũ của mình, thuê điều phối viên tấn công Gus Malzahn và điều phối viên phòng thủ Tony White. Seminoles cũng bổ sung 23 cầu thủ chuyển nhượng, bao gồm...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 04:50
JetBlue tăng cường Wi-Fi trên chuyến bay với thỏa thuận internet Amazon Kuiper

JetBlue tăng cường Wi-Fi trên chuyến bay với thỏa thuận internet Amazon Kuiper

Bài đăng JetBlue tăng cường Wi-Fi trên chuyến bay với thỏa thuận internet Amazon Kuiper xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Một máy bay Airbus A321-231 của JetBlue Airways khởi hành từ Sân bay Quốc tế San Diego đến New York vào ngày 4 tháng 3 năm 2025 tại San Diego, California. Kevin Carter | Getty Images JetBlue Airways có kế hoạch lắp đặt Project Kuiper của Amazon trên một số máy bay của hãng để tăng cường Wi-Fi trong chuyến bay, các công ty đã thông báo vào hôm thứ Năm, thể hiện sự tin tưởng vào dịch vụ vệ tinh internet mới nổi này. Công nghệ này sẽ được thêm vào khoảng một phần tư đội bay của hãng hàng không, với việc triển khai bắt đầu vào năm 2027 và dự kiến hoàn thành vào năm 2028, Chủ tịch JetBlue Marty St. George đã nói trong cuộc gọi với các phóng viên. Sự hợp tác này là một chiến thắng đáng kể cho Amazon, công ty đang nỗ lực xây dựng một chòm sao vệ tinh phát internet ở quỹ đạo thấp của Trái đất, được gọi là Project Kuiper. Dịch vụ này sẽ cạnh tranh trực tiếp với Starlink của Elon Musk, hiện đang thống trị thị trường và có 8,000 vệ tinh trong quỹ đạo. Amazon đã phóng 102 vệ tinh thông qua một loạt các vụ phóng tên lửa kể từ tháng 4. Công ty đang hướng tới việc đáp ứng thời hạn của Ủy ban Truyền thông Liên bang, yêu cầu phải có khoảng 1,600 vệ tinh, tức là một nửa chòm sao đầy đủ, trong quỹ đạo vào cuối tháng 7 năm 2026. Công ty hy vọng sẽ bắt đầu dịch vụ thương mại vào cuối năm nay. "Mặc dù chúng tôi vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng chúng tôi rất vui mừng khi có JetBlue là khách hàng hàng không đầu tiên của Kuiper," Chris Weber, phó chủ tịch bán hàng và tiếp thị của Kuiper, nói với các phóng viên. Starlink đã ký kết với ngày càng nhiều hãng hàng không để sử dụng dịch vụ của mình. JetBlue là đối tác hàng không đầu tiên của Kuiper, mặc dù Amazon đã ký kết một số thỏa thuận gần đây khi cố gắng mở rộng dịch vụ, bao gồm cả với nhà sản xuất máy bay châu Âu Airbus vào tháng 4. JetBlue đã cung cấp internet miễn phí trên chuyến bay trong nhiều năm thông qua quan hệ đối tác với Viasat, công ty vận hành mạng lưới vệ tinh địa tĩnh, hay GEO. Quan hệ đối tác đó sẽ tiếp tục, St. George cho biết.…
BitcoinEthereumNews2025/09/05 04:41
'Wednesday' Phần 2 Kết Thúc Được Giải Thích—Isaac Night Là Ai, Và Liệu Dì Ophelia Còn Sống?

'Wednesday' Phần 2 Kết Thúc Được Giải Thích—Isaac Night Là Ai, Và Liệu Dì Ophelia Còn Sống?

Bài đăng 'Wednesday' Mùa 2 Giải thích Kết thúc—Isaac Night Là Ai, Và Cô Ophelia Có Còn Sống Không? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Wednesday. Jenna Ortega trong vai Wednesday Addams trong tập 201 của Wednesday. JONATHAN HESSION/NETFLIX Cảnh báo: Spoiler phía trước cho toàn bộ Wednesday Mùa 2. Những tập cuối cùng của Wednesday Mùa 2 đã có mặt trên Netflix. Trong Phần 2, Wednesday Addams khám phá những bí mật ẩn giấu, bao gồm danh tính thật của Isaac, mối liên hệ của anh ta với Thing và sự liên quan của cha mẹ cô trong cái chết của anh ta. Tuy nhiên, kết thúc đặt ra nhiều câu hỏi hơn, đặc biệt là xoay quanh người Dì bí ẩn Ophelia của Wednesday, một đồng nghiệp Raven có khả năng ngoại cảm. Nhắc lại nhanh, Phần 1 kết thúc với việc Wednesday và Chú Fester thả tất cả bệnh nhân từ nhà thương điên Willow Hill, bao gồm kẻ thù và người yêu cũ của cô, Tyler the Hyde, Slurp the Zombie và một người phụ nữ bí ẩn mà cô đã cứu từ chương trình LOIS. Hóa ra cả ba người này có liên quan rất chặt chẽ với nhau. Mẹ của Tyler, Françoise Gaplin, là người phụ nữ bị Augustus Stonehurst và sau đó là con gái ông ta, Tiến sĩ Fairburn, bắt giữ làm con tin. Stonehurst đã giả mạo cái chết của Francoise khi bà là bệnh nhân tại Willow Hill. Nhưng bà vẫn còn sống, và bà đoàn tụ với con trai mình, Tyler, người sốc khi nhìn thấy bà. Forbes'Wednesday' Mùa 2 Phần 1 Giải thích Cái Kết Bất Ngờ—Ai Là Kẻ Giết Người Avian?Bởi Monica Mercuri Isaac Night Là Ai Trong Wednesday? Với mỗi bộ não anh ta ăn, Slurp the Zombie đã hoàn toàn tái sinh, và anh ta được tiết lộ là Isaac Night, anh trai của Françoise và chú của Tyler. Isaac Night cũng từng là bạn cùng phòng và bạn thân của Gomez tại Nevermore ngày xưa. Là một thiên tài độc ác, anh ta có kế hoạch cứu em gái mình bằng cách loại bỏ Hyde bên trong cô ấy với một lượng điện năng khổng lồ. Chính cỗ máy đó sau này đã được Stonehurst sử dụng để đánh cắp khả năng của những người bị ruồng bỏ trong chương trình LOIS. Giờ đây đã hồi sinh hoàn toàn, Isaac đang thực hiện nhiệm vụ hoàn thành những gì anh ta đã bắt đầu. Françoise đang hấp hối (như hầu hết các Hyde khi không có chủ nhân của họ) và...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 04:38
Fireblocks Ra Mắt Mạng Thanh Toán Stablecoin Với Khả Năng Truy Cập Tích Hợp Đơn

Fireblocks Ra Mắt Mạng Thanh Toán Stablecoin Với Khả Năng Truy Cập Tích Hợp Đơn

Bài đăng Fireblocks Ra mắt Mạng thanh toán Stablecoin với Truy cập Tích hợp Đơn lẻ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Fireblocks đã ra mắt mạng thanh toán stablecoin được xây dựng xung quanh một tích hợp đơn lẻ với nhiều nhà cung cấp, giới thiệu công cụ tuân thủ và phạm vi toàn cầu là các tính năng cốt lõi. Fireblocks Bổ sung Công cụ Tuân thủ Trên 100+ Quốc gia cho Thanh toán Stablecoin Fireblocks, nền tảng tài sản kỹ thuật số cấp doanh nghiệp, đã công bố "Mạng cho Thanh toán" vào ngày 4 tháng 9, một bộ API và kết nối [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/fireblocks-launches-stablecoin-payments-network-with-single-integration-access/
BitcoinEthereumNews2025/09/05 04:27
DC Kiện Trump Vì Triển Khai Vệ Binh Quốc Gia

DC Kiện Trump Vì Triển Khai Vệ Binh Quốc Gia

Bài đăng DC Kiện Trump Vì Triển Khai Vệ Binh Quốc Gia xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Topline Tổng chưởng lý Washington, D.C. đã kiện chính quyền Trump và quân đội vào hôm thứ Năm, cáo buộc rằng việc gửi Vệ Binh Quốc Gia để tuần tra thủ đô quốc gia hồi đầu năm nay vi phạm luật liên bang cấm sử dụng quân đội trong thực thi pháp luật trong nước—phản ánh phán quyết gần đây của một thẩm phán liên bang trong một vụ kiện riêng biệt ở California. Các thành viên của Vệ Binh Quốc Gia tuần tra tại National Mall ở Washington, DC, vào ngày 3 tháng 9 năm 2025. (Ảnh của Austin DeSisto/NurPhoto qua Getty Images) NurPhoto qua Getty Images Các Sự Kiện Chính Tổng chưởng lý Washington, D.C. Brian Schwalb, một đảng viên Dân chủ, đã cáo buộc chính quyền Trump trong vụ kiện đã "chà đạp lên một nguyên tắc cơ bản của nền dân chủ Mỹ—rằng quân đội không nên tham gia vào việc thực thi pháp luật trong nước." Vụ kiện này diễn ra sau khi Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Charles Breyer phán quyết hôm thứ Ba rằng chính quyền Trump đã vi phạm Đạo luật Posse Comitatus cấm sử dụng quân đội cho việc thực thi pháp luật dân sự khi gửi Vệ Binh Quốc Gia để tuần tra các cuộc biểu tình chống lại chính sách nhập cư của Trump ở Los Angeles vào đầu mùa hè này. Trump đã triển khai Vệ Binh Quốc Gia ở Washington vào tháng trước như một phần của cái gọi là chiến dịch trấn áp tội phạm trong thành phố, bao gồm việc liên bang tiếp quản Sở Cảnh sát Metropolitan, và ông đã đe dọa sẽ lặp lại nỗ lực này ở những nơi khác, bao gồm Chicago, New Orleans và Baltimore, mặc dù tội phạm bạo lực đã giảm ở cả ba thành phố. Tiếp Theo Trump đã rút lại lời hứa gửi quân đến Chicago vào hôm thứ Tư, nói với các phóng viên rằng ông thay vào đó đang nhắm đến New Orleans, nơi Thống đốc Đảng Cộng hòa Louisiana Jeff Landry cho biết ông sẽ chào đón Vệ Binh Quốc Gia, cho phép Trump tránh được một thách thức pháp lý như vụ kiện ở Washington và có khả năng diễn ra ở Chicago hoặc các thành phố khác ở các tiểu bang do đảng Dân chủ lãnh đạo. Bối Cảnh Chính Hơn 2,000 binh sĩ Vệ Binh Quốc Gia đã được triển khai đến Washington vào đầu tháng này bởi Trump và các...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 04:14
