Dự đoán giá PEPE: Khi Layer Brett trở nên siêu viral, các nhà phân tích cho rằng nó sẽ mang lại lợi nhuận gấp 50 lần so với PEPE và SHIB

Bài đăng Dự đoán giá PEPE: Khi Layer Brett trở nên siêu viral, Nhà phân tích nghĩ rằng nó sẽ mang lại lợi nhuận gấp 50 lần so với PEPE và SHIB xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Hãy quên đi sự phấn khích xung quanh biểu đồ dự đoán giá PEPE và tin tức gần đây về Shiba Inu. Một đối thủ mới, Layer Brett ($LBRETT), đang phá vỡ các quy tắc thông thường, mang đến tiện ích Layer 2 thực sự và một đợt bán trước với phần thưởng staking đáng kinh ngạc khiến các nhà phân tích bàn tán về tiềm năng mang lại lợi nhuận gấp 50 lần so với các gã khổng lồ Meme coin đã được thiết lập. Brett đã bị mắc kẹt trên Base, nhưng giờ đây anh ấy đang phá vỡ các chuỗi trên Layer 2, mang meme, tốc độ và phần thưởng khổng lồ đến Ethereum. Điều gì khiến Layer Brett trở thành đối thủ mới của PEPE và Shiba Inu? Thực sự, tại sao lại chấp nhận một token meme cơ bản khi bạn có thể có một blockchain Layer 2 hoàn chỉnh với lợi thế văn hóa không thể phủ nhận? Trong khi dự đoán giá PEPE và Shiba Inu tạo ra thị trường ngách của họ thuần túy dựa trên sự lan truyền và cộng đồng, Layer Brett cung cấp nhiều hơn thế nữa. Đây không chỉ là một memecoin nhất thời khác; đó là một cỗ máy Ethereum Layer 2 được thiết kế để hiệu suất, khả năng mở rộng và quan trọng nhất là thưởng cho cộng đồng của nó. Đó là sự thoát khỏi những hạn chế chậm chạp, tốn kém thường gặp ở các chuỗi Layer 1. Sức mạnh của Ethereum layer 2 và lợi thế của $LBRETT Layer Brett không chơi đùa. Nó được xây dựng trên công nghệ Ethereum Layer 2, có nghĩa là giao dịch nhanh như chớp và phí gas giảm đáng kể. Chúng ta đang nói về tới 10,000 giao dịch mỗi giây chỉ với vài xu—một cải tiến đáng kinh ngạc so với mạng chính Ethereum đang bị tắc nghẽn. Thiết kế sáng tạo này cho phép $LBRETT cung cấp tiện ích trong thế giới thực, làm cho nó trở thành một altcoin hấp dẫn và một đồng DeFi mạnh mẽ vượt qua các giới hạn của token meme điển hình. Đó là nơi meme gặp cơ chế, cung cấp giải pháp thực tế cho những trở ngại blockchain hàng ngày. Cách người mua $LBRETT sớm thu hoạch phần thưởng khổng lồ Đây là nơi Layer Brett thực sự tỏa sáng, đặc biệt là đối với những người tiên phong. Đợt bán trước tiền mã hóa đang diễn ra cung cấp cơ hội độc đáo để tham gia với giá khởi điểm là $0.0053 cho mỗi token $LBRETT. Nhưng đây là điểm đặc biệt: những người áp dụng sớm có thể stake...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 06:41
Nhà Đầu Tư Nổi Tiếng Đã Phát Triển Danh Mục Đầu Tư Của Mình Từ $10k Lên $200M Chỉ Với XRP Và Dogecoin Tiết Lộ Khoản Mua Mới Của Mình

Bài đăng Nhà đầu tư nổi tiếng đã phát triển danh mục đầu tư từ $10k lên $200M chỉ với XRP và Dogecoin tiết lộ khoản đầu tư mới của mình xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Một nhà đầu tư nổi tiếng đã làm giàu từ XRP và Dogecoin và biến danh mục đầu tư $10,000 thành $200 triệu đã công bố khoản đầu tư mới của mình: Little Pepe (LILPEPE). Nhà đầu tư này đang chú ý đến sức hút presale ngày càng tăng, công nghệ blockchain cấp cao và đặc điểm hệ sinh thái mạnh mẽ của dự án. Little Pepe thu hút sự chú ý với blockchain Layer 2 tiên tiến Little Pepe được xây dựng trên blockchain Layer 2 tương thích với Ethereum. Điều này cung cấp giao dịch nhanh hơn và rẻ hơn so với Layer 1. Mạng lưới có thể xử lý giao dịch nhanh hơn 200 lần và có phí gas tối thiểu, giúp tăng khả năng mở rộng và ứng dụng thực tế. Ngoài ra, dự án cung cấp hệ thống giao dịch không thuế, cho phép nhà đầu tư tối đa hóa lợi nhuận mà không có phí bổ sung. Bảo vệ sniper bot cũng được tích hợp để đảm bảo công bằng trong các đợt ra mắt bằng cách tránh thao túng giao dịch bóc lột. Thêm vào đó, Little Pepe bao gồm phần thưởng staking, điều này sẽ khuyến khích người nắm giữ token khóa tiền của họ và nhận thu nhập thụ động. Hệ sinh thái cũng có meme launchpad nhằm hỗ trợ các dự án tương lai, tăng cường sự tham gia của cộng đồng và phát triển hệ sinh thái. Hơn nữa, hệ thống quản trị DAO cho phép người nắm giữ tham gia vào quá trình ra quyết định, điều này minh bạch và phi tập trung. Lộ trình phác thảo tương lai của tích hợp NFT và khả năng tương tác cross-chain để mở rộng tiện ích và tiếp cận thị trường. Động lực presale đạt $23 triệu ở giai đoạn 12 Little Pepe đang ở giai đoạn 12 của presale và đã huy động được hơn $23,24 triệu. Dự án đã bán hơn 14,70 tỷ token ở mức giá hiện tại là $0,0021 mỗi token. Vòng presale tiếp theo sẽ tăng giá một chút lên $0,0022, cho thấy nhu cầu cao. Presale bắt đầu ở mức $0,001 trong giai đoạn 1, nơi nó huy động được $500,000. Giai đoạn 2 huy động được $1,325 triệu với giá $0,0011, và giai đoạn 3 huy động được $2,5 triệu với giá...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 06:35
Các ngân hàng đã sẵn sàng cho XRP chưa? Giám đốc điều hành SWIFT bày tỏ lo ngại

Bài đăng Các ngân hàng đã sẵn sàng cho XRP chưa? Giám đốc điều hành SWIFT bày tỏ lo ngại xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Chief Innovation Officer của SWIFT, Tom Zschach, đã nêu lên nghi ngờ về việc liệu công nghệ của Ripple và token XRP có thể đáp ứng các tiêu chuẩn mà các ngân hàng toàn cầu yêu cầu cho thanh toán xuyên biên giới hay không. Nhận xét của ông, được đăng trên LinkedIn, đã làm dấy lên cuộc tranh luận mới trong cộng đồng XRP, vốn từ lâu đã định vị Ripple như một đối thủ thách thức sự thống trị của SWIFT. Zschach cho biết một số người quan sát coi XRP như một cầu nối tự nhiên cho các khoản thanh toán, nhưng ông đặt câu hỏi liệu các ngân hàng có bao giờ cảm thấy thoải mái khi thuê ngoài việc thanh toán cuối cùng cho một token bên ngoài hay không. Theo ông: "Câu hỏi khó hơn là liệu các ngân hàng có bao giờ cảm thấy thoải mái khi thuê ngoài việc thanh toán cuối cùng cho một token không phải là tiền gửi, không phải là tiền được quản lý và không nằm trong bảng cân đối kế toán của họ. Tính thanh khoản là một chuyện; khả năng thực thi pháp lý là chuyện khác." Ông nói thêm rằng nếu tiền gửi được token hóa và stablecoin được quản lý đạt được quy mô, các ngân hàng có thể thấy ít lý do để trả "phí cầu đường" cho một tài sản bên ngoài như XRP khi họ có thể thanh toán bằng các công cụ mà họ đã phát hành và tin tưởng. Public blockchains Trong một bài đăng khác, Zschach đã mở rộng về vai trò rộng lớn hơn của blockchain trong tài chính. Ông lập luận rằng cuộc tranh luận về phi tập trung thường làm sao nhãng khỏi vấn đề thực sự là liệu một hệ thống có phù hợp với quản lý rủi ro của tổ chức hay không. The Crypto Investor Blueprint: A 5-Day Course On Bagholding, Insider Front-Runs, and Missing Alpha Nice 😎 Bài học đầu tiên của bạn đang trên đường đến. Vui lòng thêm [email protected] vào danh sách trắng Email của bạn. Ông viết: "Tính trung lập trong tài chính không phải là về việc bạn chạy bao nhiêu node, mà là về việc liệu mạng có ưu tiên một người tham gia hơn người khác hay không." Zschach so sánh blockchain mở với "động cơ nhanh không có buồng lái", lưu ý rằng chúng vẫn chưa hoàn chỉnh cho việc sử dụng của tổ chức mà không có khung pháp lý, biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và giám sát quy định. Đối với Zschach, "lớp tin cậy" còn thiếu giải thích tại sao các ngân hàng tiếp tục dựa vào SWIFT. Hợp tác xã không phát hành tài sản của mình, không cạnh tranh với các thành viên của mình, hoặc nghiêng...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 06:34
Các Trường Hợp Sử Dụng Chính Của Shibarium Được Chia Sẻ Bởi Đội Ngũ SHIB

Bài đăng Các trường hợp sử dụng chính của Shibarium được chia sẻ bởi đội ngũ SHIB xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đội ngũ SHIB tiết lộ danh sách đầy đủ các trường hợp sử dụng Shibarium Tỷ lệ đốt SHIB tăng 6,354% Tài khoản X @Shibizens, liên kết với đội ngũ Shiba Inu, đã đăng một bài viết để nhắc nhở cộng đồng SHIB về nhiều cơ hội họ đang bỏ lỡ nếu tránh sử dụng mạng Layer-2 Shibarium. Bạn cũng có thể thích Đội ngũ SHIB tiết lộ danh sách đầy đủ các trường hợp sử dụng Shibarium Danh sách được chia sẻ bởi tài khoản liên kết với SHIB đề cập đến tám chức năng của Shibarium hiện có sẵn cho người dùng. Nó bao gồm nhiều hoạt động quan trọng từ swap token trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEXes) dựa trên Shibarium, staking token BONE và chuyển tài sản từ Ethereum đến việc có tên riêng với Shibarium Domains, minting NFT và chia sẻ nội dung trên nền tảng @letsHypeIt. Tuy nhiên, có một điều kiện quan trọng phải được đáp ứng để làm việc trên blockchain này: Tất cả phí giao dịch được thanh toán bằng BONE, vì vậy điều quan trọng là phải có sẵn những Meme coin đó khi sử dụng Shibarium. 🐕🔥 Cách bạn có thể sử dụng Shibarium ngày hôm nay 🔸 Swap token trên @WoofSwap & ShibaSwap🔸 Stake $BONE để hỗ trợ các validator🔸 Chuyển tài sản từ Ethereum🔸 Đăng ký tên của bạn với Shibarium Domains🔸 Thanh toán gas bằng BONE, nhanh và rẻ🔸 Sở hữu và tăng cường nội dung trên @letsHypeIt 🔸 Mua... — Shibarium | SHIB.IO (@Shibizens) September 4, 2025 Tỷ lệ đốt SHIB tăng 6,354% Cộng đồng SHIB tiếp tục chuyển Meme coin Shiba Inu đến các ví chết, giảm dần Tổng cung lưu hành. Theo Shibburn, trong ngày qua, tỷ lệ đốt SHIB đã tăng 6,354%. Sự tăng vọt đáng kể của chỉ số này đạt được nhờ vào việc đốt tích lũy 4,559,620 đồng coin. Ba giao dịch đốt lớn nhất trong danh sách này bao gồm 1,011,990, 2,663,204 và 420,690 SHIB. Mặc dù có việc đốt hàng ngày, số lượng lưu hành của Shiba Inu vẫn là 584,688,572,323,718 đồng coin, với tổng cộng 410,752,272,987,842 SHIB đã được đốt. Nguồn: https://u.today/key-shibarium-use-cases-shared-by-shib-team
BitcoinEthereumNews2025/09/05 06:24
Sự chấp nhận BTC, Deepsnitch đạt hơn 182k USD

Bài đăng BTC Adoption, Deepsnitch Tops $182k xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Mức tăng kỷ lục của Bitcoin trong năm 2025 đang được phản ánh bởi những người áp dụng không ngờ tới. Từ các nhóm bất động sản đến các phòng tập thể dục nhỏ, các doanh nghiệp tư nhân trên khắp Hoa Kỳ đang tái đầu tư lợi nhuận trực tiếp vào BTC. Để hiểu rõ hơn, họ đang xem đây vừa là công cụ phòng hộ vừa là phương tiện tăng trưởng cùng một lúc. River, một công ty dịch vụ tài chính Bitcoin hàng đầu, cho biết sự tích lũy này có thể là tín hiệu xác định của thị trường tăng giá. Đối với các nhà giao dịch, điều này đặt ra một câu hỏi quen thuộc: nếu các doanh nghiệp tư nhân đang tích lũy BTC, đâu là loại tiền mã hóa tốt nhất để mua ngay bây giờ trong một chu kỳ mà các tổ chức, bán lẻ, và thậm chí các tổ chức phi lợi nhuận địa phương đang tìm kiếm cơ hội tiếp cận? Vâng, việc tìm kiếm lợi nhuận tốt hơn đã khiến các nhà đầu tư hướng đến các dự án mới hơn như DeepSnitch AI. Bitcoin được áp dụng trong các doanh nghiệp tư nhân Theo báo cáo nghiên cứu mới nhất của River, các khách hàng doanh nghiệp đã tái đầu tư trung bình 22% lợi nhuận của họ vào Bitcoin trong năm nay. Các công ty bất động sản dẫn đầu, với gần 15% tái đầu tư vào BTC. Theo sau đó là các công ty khách sạn, tài chính và phần mềm, phân bổ từ 8% đến 10%. Điều làm cho sự phát triển này khác biệt là sự đa dạng của những người áp dụng. Các phòng tập thể dục nhỏ, công ty sơn, nhà thầu lợp mái, và thậm chí các tổ chức phi lợi nhuận tôn giáo hiện đang mua và nắm giữ Bitcoin. Việc áp dụng ở cấp cơ sở này đã tạo ra một nhóm BTC được nắm giữ riêng tư chiếm gần một phần tư so với những gì các nhà quản lý quỹ tổ chức và kho bạc doanh nghiệp lớn kiểm soát. Động thái này cho thấy cả sự gia tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ tài sản kỹ thuật số và sự rõ ràng về quy định đã định hình năm 2025. Với các quy tắc rõ ràng hơn ở Hoa Kỳ và châu Âu, các doanh nghiệp đang xem Bitcoin ít như một canh bạc đầu cơ và nhiều hơn như một tài sản bảng cân đối kế toán hợp pháp. Nhưng các dự án mới nhất được thiết kế để thu hút sự chú ý của các nhà giao dịch theo những cách mới. Đó là nơi các đồng tiền như DeepSnitch AI đang hoạt động tốt. Ba loại tiền mã hóa tốt nhất để mua ngay bây giờ DeepSnitch AI (DSNT) DeepSnitch...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 06:18
TVL của DeFi tăng 41% lên mức cao nhất trong ba năm khi các dApp Solana dẫn đầu về doanh thu

Bài đăng Tổng giá trị bị khóa (TVL) của DeFi tăng 41% lên mức cao nhất trong ba năm khi các Decentralized Application (DApp) của Solana dẫn đầu về doanh thu đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tổng giá trị bị khóa (TVL) của DeFi đã tăng 41% trong quý 3, vượt qua 160 tỷ USD. Động thái này đánh dấu bước tiến đáng kể đầu tiên kể từ tháng 5 năm 2022. Ethereum và Solana dẫn đầu sự tăng trưởng, lần lượt là 50% và 30%. Sự gia tăng này phản ánh niềm tin mới vào tài chính phi tập trung, do Ethereum và Solana dẫn đầu. TVL của Ethereum tăng 50% từ 54 tỷ USD lên 96,86 tỷ USD. Mặt khác, Solana đạt mức tăng 10,5% từ 10 tỷ USD lên 11,5 tỷ USD. Trên các ứng dụng phi tập trung, Solana tiếp tục vượt qua các mạng L1 và L2 về doanh thu sau khi sự tham gia của người dùng và hoạt động trên chuỗi tăng lên. Ethereum đạt 96,86 tỷ USD TVL khi các giao thức DeFi chứng kiến lợi nhuận bùng nổ Sự gia tăng kết hợp với sự củng cố từ các nền tảng cá nhân, đã chứng kiến dòng tiền vào kỷ lục. Aave, một giao thức cho vay DeFi, tăng trưởng 58% kể từ tháng 7 và hiện nắm giữ hơn 41 tỷ USD TVL. Lido đã tăng 77% lên gần 39 tỷ USD, được thúc đẩy bởi nhu cầu tăng cao đối với các sản phẩm phái sinh stacking thanh khoản. Giá trị TVL của giao thức EigenLayer tăng 66% từ tháng 7 lên hơn 20 tỷ USD, chủ yếu do giá Ethereum tăng vọt. 🚨LATEST: @Solana dApps continue to surpass all L1 and L2 dApps in daily revenue. pic.twitter.com/3XUh0htuxW — SolanaFloor (@SolanaFloor) September 4, 2025 Mike Maloney, CEO và người sáng lập Incyt, tiết lộ rằng những người chiến thắng lớn nhất là các giao thức cung cấp sản phẩm phi tập trung một cách có trách nhiệm. Ông ghi nhận Lido, EigenLayer và Aave vì đã đạt điểm cao nhất, lưu ý rằng điều này có lý do chính đáng vì họ có trách nhiệm và trung thực. Giá tiền mã hóa tăng cũng thúc đẩy sự tăng trưởng rộng rãi hơn trong hệ sinh thái DeFi. Ethereum đạt mức cao nhất mọi thời đại là 4,946 USD vào ngày 24 tháng 8, tăng 82% kể từ đầu tháng 7. Bitcoin đạt mức cao nhất mọi thời đại là 124,457 USD vào ngày 14 tháng 8, với mức tăng 14% trong cùng kỳ. Doug ColKitt, một người đóng góp ban đầu cho Fogo, cho biết sự gia tăng này cho thấy hai lực lượng...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 06:05
AI Hỗ Trợ Gần Một Nửa Giá Trị 1,1 Nghìn Tỷ Đô La Của Forbes Cloud 100 Năm 2025

Bài đăng AI Thúc đẩy Gần Một Nửa Giá trị 1,1 Nghìn tỷ Đô la của Forbes Cloud 100 Năm 2025 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. AI là chỉ báo hàng đầu trong Forbes Cloud 100 năm nay getty AI đã được áp dụng khi tôi làm việc tại AWS, bởi vì bước đầu tiên để khai thác tiềm năng của nó là thuyết phục các doanh nghiệp chuyển khối lượng công việc lên đám mây. Những câu hỏi chúng tôi nhận được xoay quanh tiết kiệm chi phí, khả năng mở rộng và bảo mật. Nhưng ngay cả khi đó, chúng tôi đã khám phá cách AI có thể nâng cao những gì điện toán đám mây có thể làm, từ tự động hóa hoạt động đến cung cấp trải nghiệm khách hàng thông minh hơn. Nhanh chóng đến hiện tại, và trọng tâm đã thay đổi. Không còn là việc bạn có sử dụng đám mây hay không. Mà là về việc đám mây của bạn hoạt động thông minh như thế nào cho bạn. Forbes Cloud 100 năm 2025 cho thấy điều này rõ ràng. AI đã trở thành động lực tăng trưởng thúc đẩy các công ty có giá trị nhất và phát triển nhanh nhất trên thế giới. Cloud 100 từ lâu đã là bức tranh về các công ty điện toán đám mây tư nhân đầy hứa hẹn và có giá trị cao nhất trên thế giới. Forbes Cloud 100 được xuất bản với sự hợp tác của Bessemer Venture Partners và Salesforce Ventures, với Bessemer cũng phát hành Báo cáo Benchmarks chi tiết phân tích xu hướng của danh sách. Xem bên dưới Top 10 nhà cung cấp Cloud trong danh sách đó từ Bessemer Venture Partners. Từ danh sách Cloud 100, OpenAI một lần nữa có mặt trong danh sách, như một công ty AI hàng đầu. Bessemer Venture Partners Đối với các công ty khởi nghiệp, việc có mặt trong danh sách báo hiệu uy tín và động lực. Đối với các nhà đầu tư, đó là thước đo cho thấy làn sóng lớn tiếp theo của công nghệ doanh nghiệp đang đến từ đâu. Vào năm 2025, làn sóng đó rõ ràng là AI. Cloud 100 Gặp gỡ Kỷ nguyên AI Những người được vinh danh năm nay phản ánh AI đã chuyển từ sự phấn khích sang sự cần thiết nhanh như thế nào. Hai năm trước, nhiều công ty đang thử nghiệm các tính năng AI, kiểm tra cách các mô hình có thể cải thiện quy trình làm việc hoặc nâng cao trải nghiệm người dùng. Ngày nay, các công ty đã hoàn toàn áp dụng AI đang vượt qua các đối thủ về tăng trưởng doanh thu và...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 06:02
Phó Thống đốc Ngân hàng Anh Sarah Breeden nhìn thấy stablecoin trong tương lai của đất nước

Bài đăng Phó Thống đốc Ngân hàng Anh Sarah Breeden nhìn thấy stablecoin trong tương lai của đất nước xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ngân hàng Anh đã báo hiệu một cách tiếp cận thực tế hơn đối với quy định về stablecoin khi Phó Thống đốc Sarah Breeden phác thảo tầm nhìn về hệ thống thanh toán "đa tiền tệ" nơi các token kỹ thuật số, tiền gửi ngân hàng thương mại và tiền của ngân hàng trung ương cùng tồn tại, với điều kiện chúng vẫn có khả năng tương tác và được củng cố bởi niềm tin. Phó Thống đốc cho biết, "Stablecoin, từ lâu chỉ tồn tại trong thị trường tiền điện tử, đang bắt đầu trở nên phổ biến... Việc áp dụng an toàn có thể mở ra thanh toán nhanh hơn, rẻ hơn cho các giao dịch xuyên biên giới cũng như hỗ trợ giao dịch chứng khoán token hóa." Ngân hàng Anh mở cửa cho việc điều chỉnh quy định Breeden xác nhận rằng Ngân hàng, cùng với Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA), đang xem xét lại các đề xuất năm 2023 về chế độ quy định đối với stablecoin có tính hệ thống. Theo kế hoạch sửa đổi, các tổ chức phát hành sẽ được phép nắm giữ một phần tài sản đảm bảo của họ trong trái phiếu chính phủ Anh ngắn hạn và các tài sản thanh khoản chất lượng cao khác. Sự thay đổi lập trường của BoE có thể được quy cho sự thành công và áp dụng ngày càng tăng của stablecoin bởi các tổ chức, cũng như môi trường quy định thuận lợi xung quanh stablecoin và tiền điện tử nói chung bởi chính phủ Mỹ do Trump lãnh đạo và các khu vực pháp lý khác. Paul Grewal, giám đốc pháp lý của Coinbase, lưu ý trên X rằng nhận xét của Breeden cho thấy cạnh tranh toàn cầu thúc đẩy tư duy sáng tạo. Việc điều chỉnh phản ánh nỗ lực của ngân hàng trung ương Anh trong việc cân bằng đổi mới với ổn định tài chính. BoE thử nghiệm với tiền kỹ thuật số Song song với thay đổi quy định, Ngân hàng Anh cũng đang thực hiện các thử nghiệm để kiểm tra cơ sở hạ tầng cho tiền kỹ thuật số, một trong số đó là Digital Securities Sandbox. Sandbox, được ra mắt với FCA, cung cấp một môi trường hoạt động được quy định nơi chứng khoán token hóa có thể được phát hành và giao dịch. Stablecoin và tiền gửi token hóa có thể được sử dụng như "phần tiền mặt" của việc thanh toán, cho phép các cơ quan nghiên cứu rủi ro trong khi vẫn cho phép hoạt động có ý nghĩa. Vào tháng Tám, ngân hàng đã mở Digital Pound Lab, cung cấp...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 05:47
Chủ tịch Đại học Northwestern Michael Schill Thông báo Từ chức

Bài đăng Chủ tịch Đại học Northwestern Michael Schill Thông báo Từ chức xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Topline Chủ tịch Đại học Northwestern Michael Schill sẽ từ chức, theo thông báo hôm thứ Năm, công bố việc từ chức khi trường đang đối mặt với việc đóng băng tài trợ liên bang trị giá 790 triệu đô la do chính quyền Trump khởi xướng vì cách xử lý các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine năm ngoái. Schill thông báo từ chức vào chiều thứ Năm. (Brian Cassella/Chicago Tribune/Tribune News Service qua Getty Images) TNS Các Sự kiện Chính Schill cho biết ông đã tham khảo ý kiến hội đồng quản trị của Northwestern về quyết định từ chức, lưu ý rằng ông sẽ tiếp tục vai trò của mình cho đến khi một chủ tịch tạm thời được bổ nhiệm, sau đó sẽ nghỉ phép và trở lại Trường Luật Northwestern Pritzker để giảng dạy. Đây là một câu chuyện đang phát triển. Hãy quay lại để cập nhật. Nguồn: https://www.forbes.com/sites/antoniopequenoiv/2025/09/04/northwestern-president-resigning-amid-trump-administrations-790-million-funding-freeze/
BitcoinEthereumNews2025/09/05 05:41
Boeing thuê công nhân thay thế khi cuộc đình công ở bộ phận quốc phòng vẫn tiếp diễn

Bài đăng Boeing thuê công nhân thay thế khi cuộc đình công của bộ phận quốc phòng vẫn tiếp diễn xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Một công nhân biểu tình bên ngoài cơ sở Boeing Defense, Space & Security ở Berkeley, Missouri, Hoa Kỳ, vào thứ Hai, ngày 4 tháng 8 năm 2025. Neeta Satam | Bloomberg | Getty Images Boeing đang tuyển dụng công nhân mới để thay thế nhân viên trong bộ phận quốc phòng khi cuộc đình công của họ bước sang tháng thứ hai mà không có thỏa thuận hợp đồng mới. "Thật không may, công đoàn tiếp tục đòi hỏi nhiều hơn về mọi thứ trong khi cũng nói rằng họ không kiểm soát được những gì cần thiết để chấm dứt cuộc đình công, khiến các bên càng xa cách nhau hơn," Dan Gillian, phó chủ tịch tại Boeing và giám đốc cấp cao tại cơ sở St. Louis, nơi có nhiều công nhân quốc phòng đang làm việc, cho biết trong một tuyên bố qua Email. "Do đó, chúng tôi đang thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch dự phòng và tuyển dụng công nhân thay thế vĩnh viễn cho các vị trí sản xuất để đảm bảo chúng tôi có đủ nhân lực để tiếp tục hỗ trợ khách hàng." Boeing không cho biết họ đang tuyển dụng bao nhiêu công nhân. 3,200 công nhân, được đại diện bởi Hiệp hội Quốc tế của Thợ máy và Công nhân Hàng không Vũ trụ Quận 837, đã đình công vào ngày 4 tháng 8 sau khi từ chối đề nghị hợp đồng từ Boeing. Công ty đã đề xuất tăng lương chung 20%, thưởng phê chuẩn 5,000 đô la và các cải thiện khác. Nguồn: https://www.cnbc.com/2025/09/04/boeing-replacement-workers-defense-unit-strike.html
BitcoinEthereumNews2025/09/05 04:53
Tin tức xu hướng

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó