Các Trường Hợp Sử Dụng Chính Của Shibarium Được Chia Sẻ Bởi Đội Ngũ SHIB
Bài đăng Các trường hợp sử dụng chính của Shibarium được chia sẻ bởi đội ngũ SHIB xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đội ngũ SHIB tiết lộ danh sách đầy đủ các trường hợp sử dụng Shibarium Tỷ lệ đốt SHIB tăng 6,354% Tài khoản X @Shibizens, liên kết với đội ngũ Shiba Inu, đã đăng một bài viết để nhắc nhở cộng đồng SHIB về nhiều cơ hội họ đang bỏ lỡ nếu tránh sử dụng mạng Layer-2 Shibarium. Bạn cũng có thể thích Đội ngũ SHIB tiết lộ danh sách đầy đủ các trường hợp sử dụng Shibarium Danh sách được chia sẻ bởi tài khoản liên kết với SHIB đề cập đến tám chức năng của Shibarium hiện có sẵn cho người dùng. Nó bao gồm nhiều hoạt động quan trọng từ swap token trên các sàn giao dịch phi tập trung (DEXes) dựa trên Shibarium, staking token BONE và chuyển tài sản từ Ethereum đến việc có tên riêng với Shibarium Domains, minting NFT và chia sẻ nội dung trên nền tảng @letsHypeIt. Tuy nhiên, có một điều kiện quan trọng phải được đáp ứng để làm việc trên blockchain này: Tất cả phí giao dịch được thanh toán bằng BONE, vì vậy điều quan trọng là phải có sẵn những Meme coin đó khi sử dụng Shibarium. 🐕🔥 Cách bạn có thể sử dụng Shibarium ngày hôm nay 🔸 Swap token trên @WoofSwap & ShibaSwap🔸 Stake $BONE để hỗ trợ các validator🔸 Chuyển tài sản từ Ethereum🔸 Đăng ký tên của bạn với Shibarium Domains🔸 Thanh toán gas bằng BONE, nhanh và rẻ🔸 Sở hữu và tăng cường nội dung trên @letsHypeIt 🔸 Mua... — Shibarium | SHIB.IO (@Shibizens) September 4, 2025 Tỷ lệ đốt SHIB tăng 6,354% Cộng đồng SHIB tiếp tục chuyển Meme coin Shiba Inu đến các ví chết, giảm dần Tổng cung lưu hành. Theo Shibburn, trong ngày qua, tỷ lệ đốt SHIB đã tăng 6,354%. Sự tăng vọt đáng kể của chỉ số này đạt được nhờ vào việc đốt tích lũy 4,559,620 đồng coin. Ba giao dịch đốt lớn nhất trong danh sách này bao gồm 1,011,990, 2,663,204 và 420,690 SHIB. Mặc dù có việc đốt hàng ngày, số lượng lưu hành của Shiba Inu vẫn là 584,688,572,323,718 đồng coin, với tổng cộng 410,752,272,987,842 SHIB đã được đốt. Nguồn: https://u.today/key-shibarium-use-cases-shared-by-shib-team
BitcoinEthereumNews2025/09/05 06:24