Các ngân hàng đã sẵn sàng cho XRP chưa? Giám đốc điều hành SWIFT bày tỏ lo ngại

Bài đăng Các ngân hàng đã sẵn sàng cho XRP chưa? Giám đốc điều hành SWIFT bày tỏ lo ngại xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Chief Innovation Officer của SWIFT, Tom Zschach, đã nêu lên nghi ngờ về việc liệu công nghệ của Ripple và token XRP có thể đáp ứng các tiêu chuẩn mà các ngân hàng toàn cầu yêu cầu cho thanh toán xuyên biên giới hay không. Nhận xét của ông, được đăng trên LinkedIn, đã làm dấy lên cuộc tranh luận mới trong cộng đồng XRP, vốn từ lâu đã định vị Ripple như một đối thủ thách thức sự thống trị của SWIFT. Zschach cho biết một số người quan sát coi XRP như một cầu nối tự nhiên cho các khoản thanh toán, nhưng ông đặt câu hỏi liệu các ngân hàng có bao giờ cảm thấy thoải mái khi thuê ngoài việc thanh toán cuối cùng cho một token bên ngoài hay không. Theo ông: "Câu hỏi khó hơn là liệu các ngân hàng có bao giờ cảm thấy thoải mái khi thuê ngoài việc thanh toán cuối cùng cho một token không phải là tiền gửi, không phải là tiền được quản lý và không nằm trong bảng cân đối kế toán của họ. Tính thanh khoản là một chuyện; khả năng thực thi pháp lý là chuyện khác." Ông nói thêm rằng nếu tiền gửi được token hóa và stablecoin được quản lý đạt được quy mô, các ngân hàng có thể thấy ít lý do để trả "phí cầu đường" cho một tài sản bên ngoài như XRP khi họ có thể thanh toán bằng các công cụ mà họ đã phát hành và tin tưởng. Public blockchains Trong một bài đăng khác, Zschach đã mở rộng về vai trò rộng lớn hơn của blockchain trong tài chính. Ông lập luận rằng cuộc tranh luận về phi tập trung thường làm sao nhãng khỏi vấn đề thực sự là liệu một hệ thống có phù hợp với quản lý rủi ro của tổ chức hay không. Ông viết: "Tính trung lập trong tài chính không phải là về việc bạn chạy bao nhiêu node, mà là về việc liệu mạng có ưu tiên một người tham gia hơn người khác hay không." Zschach so sánh blockchain mở với "động cơ nhanh không có buồng lái", lưu ý rằng chúng vẫn chưa hoàn chỉnh cho việc sử dụng của tổ chức mà không có khung pháp lý, biện pháp bảo vệ quyền riêng tư và giám sát quy định. Đối với Zschach, "lớp tin cậy" còn thiếu giải thích tại sao các ngân hàng tiếp tục dựa vào SWIFT. Hợp tác xã không phát hành tài sản của mình, không cạnh tranh với các thành viên của mình, hoặc nghiêng...