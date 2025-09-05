Các Hội Nghị Fan Đang Vạch Ra Ranh Giới Đối Với 'Sản Phẩm Kém Chất Lượng' AI

Biển báo để lại trên bàn của người triển lãm bị đuổi khỏi DragonCon vì bán tác phẩm nghệ thuật AI, tháng 9 năm 2025. Dane Ault, Monkey Minion Cuối tuần trước, một người triển lãm trong khu vực nghệ sĩ tại Dragon Con ở Atlanta đã bị cảnh sát hộ tống ra khỏi khu vực triển lãm vì vi phạm chính sách của sự kiện về việc cấm bán các tác phẩm được tạo ra bởi AI. Đây là ví dụ mới nhất và rõ ràng nhất về việc các nhà sáng tạo và sự kiện dành cho nhà sáng tạo kỳ thị việc sử dụng các công cụ mà thế giới công nghệ đã đặt cược cho tương lai. Sau hành động của Dragon Con, nhiều hội nghị người hâm mộ lớn khác đã làm rõ hoặc nhấn mạnh chính sách bảo vệ vai trò của các nghệ sĩ con người. Theo lời kể của Dane Ault, một người triển lãm tại Dragon Con, một gian hàng đăng ký dưới tên Oriana Gertz Art đã bị cáo buộc bán các bản in được tạo ra bởi AI tại gian hàng của họ trong Khu vực Nghệ sĩ. Các nhà cung cấp và người hâm mộ đã khiếu nại với ban tổ chức. Vào ngày cuối cùng của sự kiện, sau khi không thể đưa ra bằng chứng thuyết phục rằng tác phẩm được làm bởi con người, những người trong gian hàng đã bị cảnh sát Atlanta trục xuất. Một biển báo được đặt trên bàn trống với nội dung "Nhà cung cấp bị loại bỏ vì bán AI", và chiếc bàn đã trở thành điểm tập hợp cho người hâm mộ. Ngay sau khi tin tức về sự cố lan truyền, nhiều hội nghị và nhà tổ chức sự kiện người hâm mộ khác đã làm rõ chính sách của họ về nghệ thuật AI. GalaxyCon, đơn vị điều hành một danh mục các hội nghị truyện tranh, kinh dị, hoạt hình và văn hóa đại chúng cỡ trung bình ở Bắc Mỹ, đã ban hành "lệnh cấm nghệ thuật AI toàn diện", có hiệu lực ngay lập tức. "Cách trí tuệ nhân tạo hiện đang được đào tạo đặt ra nhiều vấn đề đạo đức và đạo lý mà đơn giản là không thể tiếp tục bị bỏ qua trong ngành của chúng ta," Mike Broder, Người sáng lập và Chủ tịch của GalaxyCon cho biết. "GalaxyCon có lịch sử lâu dài và tự hào về việc hỗ trợ các nghệ sĩ và sự sáng tạo của họ, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy khi cuộc chiến chống lại AI phi đạo đức tiếp diễn." ReedPOP, chi nhánh của Reed Exhibitions điều hành...