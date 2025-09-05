2025-10-10 thứ sáu

Giá Bitcoin (BTC) giảm 1% trong khi giá Ethereum (ETH) giảm 1,4% so với hôm thứ Tư

Bài đăng Giá Bitcoin (BTC) Giảm 1% Trong Khi Giá Ethereum (ETH) Giảm 1,4% So Với Thứ Tư đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. CoinDesk Indices trình bày bản cập nhật thị trường hàng ngày, nêu bật hiệu suất của những người dẫn đầu và tụt hậu trong Chỉ số CoinDesk 20. CoinDesk 20 hiện đang giao dịch ở mức 4036,82, giảm 1,2% (-47,12) kể từ 4 giờ chiều ET vào thứ Tư. Một trong số 20 tài sản đang giao dịch cao hơn. Dẫn đầu: POL (+0,6%) và XRP (-0,3%). Tụt hậu: UNI (-2,8%) và NEAR (-2,8%). CoinDesk 20 là một chỉ số rộng được giao dịch trên nhiều nền tảng ở một số khu vực trên toàn cầu. Nguồn: https://www.coindesk.com/coindesk-indices/2025/09/04/coindesk-20-performance-update-polygon-pol-gains-0-6-as-nearly-all-assets-decline
Cơ quan quản lý hàng đầu Đức cảnh báo chống lại việc mua Bitcoin

Bài đăng Cơ quan quản lý hàng đầu của Đức cảnh báo về việc mua Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Mark Branson, nhà quản lý người Đức đứng đầu Cơ quan Giám sát Tài chính Liên bang (BaFin), vẫn kiên quyết chống lại Bitcoin bất chấp những tiến bộ đáng kể mà đồng tiền mã hóa này đã đạt được trong vài năm qua về mặt áp dụng tổ chức. Theo Branson, việc Bitcoin và các loại tiền mã hóa phổ biến khác đã được chấp nhận rộng rãi không làm cho chúng trở thành khoản đầu tư "hợp lý". Ông nhấn mạnh rằng người tiêu dùng nên nhận thức rõ về những gì họ đang làm khi tham gia giao dịch tiền mã hóa. Bạn cũng có thể thích Đồng tình với những chỉ trích của những người đam mê tiền mã hóa khác, Branson đã so sánh crypto với sòng bạc, lập luận rằng Bitcoin và các loại tiền mã hóa thay thế không có giá trị nội tại. Branson, người đã dẫn đầu BaFin vào năm 2021, trước đây từng tuyên bố rằng Bitcoin được ưa chuộng bởi tội phạm do tính ẩn danh của nó, đây là một điểm tranh luận khác thường xuyên được những người phản đối tiền mã hóa nhắc lại. Cựu giám đốc ngân hàng này khẳng định rằng Bitcoin và các loại tiền mã hóa khác không nên được giữ ngoài hệ thống quản lý. Quy định về Crypto tại Đức Giống như các thành viên khác của EU, Đức hiện đang hoạt động theo khuôn khổ quy định MiCA toàn diện, có hiệu lực vào cuối năm 2024. Bắt đầu từ tháng 12 năm 2024, tất cả các nhà cung cấp tài sản tiền mã hóa địa phương phải có giấy phép từ BaFin để có thể hoạt động hợp pháp. BaFin đã có thêm quyền lực quản lý. Hiện nay, cơ quan này có khả năng đóng cửa các nền tảng không tuân thủ các yêu cầu cấp phép thích hợp. Nguồn: https://u.today/top-german-regulator-warns-against-buying-bitcoin
Tài Sản Series SRX Được Bán Cho GMS Race Cars

Bài đăng Tài sản của SRX Series được bán cho GMS Race Cars xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. HARTFORD, OHIO – NGÀY 23 THÁNG 7: Marco Andretti #98 ăn mừng sau khi giành chức vô địch SRX Series tại Sharon Speedway vào ngày 23 tháng 7 năm 2022 tại Hartford, Ohio. (Ảnh của Jason Miller/SRX/Getty Images) Getty Images SRX Series, ban đầu được thành lập bởi thành viên Đại sảnh Danh vọng Nascar Ray Evernham, đã chính thức được bán sau khi đóng cửa đột ngột vào năm ngoái. GMS Race Cars, thuộc sở hữu của Maury Gallagher, đã mua lại tài sản của giải đua từ Ray Evernham Enterprises. Tài sản bao gồm toàn bộ đội xe SRX (16 chiếc) và thiết bị. "Những chiếc xe đua này được Ray chế tạo theo tiêu chuẩn cực kỳ cao, với sự chú trọng đến độ bền, khả năng điều khiển và hiệu suất," Joey Cohen, chủ tịch của GMS Race Cars, cho biết. "Đội ngũ của chúng tôi nhìn thấy cơ hội lớn để đưa những phương tiện này vào một kỷ nguyên mới, tái sử dụng chúng cho các trải nghiệm ngày đua cao cấp, các chương trình khách hàng trọn gói và các sự kiện đua xe chuyên biệt trên khắp đất nước. Những khả năng là vô tận." Cohen trước đây từng giữ chức phó chủ tịch điều hành đua xe cho Legacy Motor Club và làm trưởng đội Cup Series tạm thời trong nhiều dịp. "Việc mua lại này cũng là một bước tiến lớn cho GMS Fabrication," Mike Beam, chủ tịch của GMS Fabrication, cho biết. "Các đội chế tạo của chúng tôi đóng vai trò trung tâm trong mọi nỗ lực đua xe, và chúng tôi rất hào hứng được dẫn dắt chương mới này với tay nghề và niềm tự hào mà GMS nổi tiếng." Ban đầu, giải đua nhận được sự hậu thuẫn lớn từ George Pyne và Sandy Montag, cũng như thành viên Đại sảnh Danh vọng Nascar Tony Stewart. SRX nhanh chóng nổi tiếng với các ngôi sao thể thao xe hơi cũ và hiện tại từ Nascar, NTT IndyCar Series, NHRA và Trans-Am thi đấu với nhau tại các đường đua ngắn địa phương trên khắp nước Mỹ. Giải đua đã phát triển quan hệ đối tác với ESPN, sau đó là CBS, để phát sóng trực tiếp từng cuộc đua. "Thật là một điều đáng hài lòng khi thấy những chiếc xe này tiếp tục tồn tại trong một hình thức mới," Evernham nói. "Chúng tôi đã chế tạo chúng để...
Bộ Tài chính đề xuất quy định AML mới quan trọng

Bài đăng Quy tắc AML mới quan trọng được đề xuất bởi Bộ Tài chính xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Quy định Crypto của Vương quốc Anh: Quy tắc AML mới quan trọng được đề xuất bởi Bộ Tài chính Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Quy định Crypto của Vương quốc Anh: Quy tắc AML mới quan trọng được đề xuất bởi Bộ Tài chính Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/uk-crypto-regulations-aml/
Dự đoán giá Dogecoin khi các công ty quỹ DOGE tham gia thị trường – Liệu Meme coin có thể sắp bùng nổ?

Bài đăng Dự đoán giá Dogecoin khi các công ty Quỹ cộng đồng DOGE tham gia thị trường - Liệu Meme coin có sắp bùng nổ? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thế giới tiền điện tử đang sôi động, và không chỉ về dự đoán giá Dogecoin mới nhất. Trong khi DOGE từ lâu đã chiếm được các tiêu đề, một sự thay đổi lớn đang diễn ra, với sự quan tâm của các tổ chức đang nhìn nhận lại thị trường Meme coin đầy biến động nhưng thú vị. Liệu điều này có báo hiệu sự bùng nổ cho những tài sản kỹ thuật số này, hay có một đối thủ mới sẵn sàng định nghĩa lại ý nghĩa thực sự của một meme coin? Trong nhiều năm, những đồng như Dogecoin, Shiba Inu, và thậm chí những hiện tượng mới hơn như Pepe và Bonk đã cưỡi trên làn sóng hype cộng đồng, đôi khi không có nhiều công nghệ nền tảng. Hiện tại, Layer Brett xuất hiện không dựa trên làn sóng hay sự khởi động mà thay vào đó trên mạng Ethereum layer 2. Liệu Layer Brett có phải là meme coin thông minh cho kỷ nguyên mới của DOGE? Layer Brett là một meme coin mới đầy tham vọng không chỉ đơn thuần bắt chước những người tiền nhiệm. Không giống như token Brett gốc, vốn chỉ là một hiện tượng văn hóa trên Base, Layer Brett được xây dựng có mục đích như một giải pháp Ethereum Layer 2. Đây không chỉ là một nhãn hiệu hào nhoáng; nó mang lại tốc độ chóng mặt, chi phí giao dịch chỉ vài xu thay vì đô la, và khả năng mở rộng khổng lồ. Ethereum Layer 2 được dự đoán sẽ xử lý hàng nghìn tỷ giao dịch hàng năm, giải quyết các vấn đề mà Dogecoin và Shiba Inu vẫn đang phải đối mặt. Hãy tưởng tượng giao dịch mà không tốn phí ví; đó là lời hứa của Layer Brett, một tiền điện tử phí gas thấp. Đây là lý do tại sao Layer Brett nổi bật trong thị trường đông đúc: Sức mạnh Ethereum Layer 2: Giao dịch tốc độ cao, chi phí cực thấp. Quên đi tình trạng tắc nghẽn có thể gây ra cho các altcoin cũ hơn như Dogecoin. Cơ hội Presale: Tham gia sớm vào $LBRETT với giá chỉ $0,0053 mỗi token. Đây là cơ hội mà những người tham gia sớm Shiba Inu chỉ có thể mơ ước. Phần thưởng Staking điên rồ: Người mua sớm có thể nhận được hơn 1,020% APY thông qua staking. Đây không phải là staking tiền điện tử thông thường; đây là DeFi trên steroid. Năng lượng Meme, Tiện ích thực: Không giống như những trò chơi hype thuần túy như Bonk hoặc...
Sự Im Lặng Của Fed Thúc Đẩy Đồn Đoán Thị Trường Khẩn Cấp

Bài đăng Sự Im Lặng Của Fed Thúc Đẩy Đồn Đoán Thị Trường Khẩn Cấp xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cắt Giảm Lãi Suất Tháng 9: Sự Im Lặng Của Fed Thúc Đẩy Đồn Đoán Thị Trường Khẩn Cấp Bỏ qua nội dung Trang chủ Tin Crypto Cắt Giảm Lãi Suất Tháng 9: Sự Im Lặng Của Fed Thúc Đẩy Đồn Đoán Thị Trường Khẩn Cấp Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/september-rate-cut-fed-silence/
Wintermute Kêu gọi SEC Làm rõ Token Mạng Không Phải Là Chứng khoán

Bài đăng Wintermute kêu gọi SEC làm rõ Token mạng không phải là Chứng khoán xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Công ty giao dịch và market maker Wintermute đã yêu cầu SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) xác nhận rằng token mạng không nên được phân loại là chứng khoán. Trong phản hồi chính thức đối với yêu cầu bình luận của cơ quan này, công ty cho biết hướng dẫn rõ ràng về tình trạng bảo mật của token là cần thiết để tránh việc áp dụng sai luật chứng khoán và đảm bảo sự tăng trưởng liên tục của thị trường tiền mã hóa. Wintermute cho biết "token mạng", vốn "có liên quan nội tại đến hoạt động của mạng phi tập trung hoặc giao thức", là đầu vào kỹ thuật cần thiết cho các mạng blockchain. Vì lý do này, công ty cho biết, chúng khác biệt cơ bản so với các sản phẩm tài chính hoặc chứng khoán. Công ty đề cập đến Bitcoin (BTC) và Ether (ETH) như các ví dụ về token mạng không nên được phân loại là chứng khoán. Nguồn: Wintermute Wintermute so sánh token mạng với hàng hóa Nếu token mạng được phân loại là chứng khoán, mọi giao dịch của các tài sản kỹ thuật số như vậy ở Mỹ có thể yêu cầu tuân thủ quy định với luật chứng khoán. Điều này có thể ảnh hưởng đến thanh khoản của token, tăng chi phí cho các nhà giao dịch và cuối cùng đẩy các hoạt động ra nước ngoài. "Việc phân loại sai như vậy có nguy cơ làm nghẹt sự đổi mới và đẩy sự phát triển blockchain và hoạt động giao dịch ra khỏi thị trường Mỹ," Wintermute viết. Công ty cho biết token mạng không đáp ứng các tiêu chí cho chứng khoán ngay cả khi chúng sau đó được giao dịch để kiếm lợi nhuận hoặc được sử dụng trong các vòng gọi vốn. Wintermute cho biết token mạng hoạt động giống như hàng hóa, đồ sưu tầm và bất động sản hơn. Tất cả những thứ này đều có thể được mua cho mục đích đầu tư mà không bị coi là chứng khoán. Ngoài các khuyến nghị của mình, công ty cũng hoan nghênh hướng dẫn của SEC loại trừ stablecoin, memecoin và các hoạt động staking khỏi phân loại chứng khoán. Công ty nhấn mạnh rằng mức độ rõ ràng tương tự nên được mở rộng đến token mạng. "Hướng dẫn rõ ràng trong các lĩnh vực này sẽ giữ cho thị trường Mỹ cạnh tranh, khuyến khích đối thoại liên tục với các cơ quan quản lý, và tạo điều kiện tối ưu cho việc áp dụng và đổi mới phát triển mạnh mẽ," công ty cho biết.
Bruce Springsteen Hoàn Thiện Thời Điểm Ra Mắt Kinh Doanh Với 'Tracks II'

Bài đăng Bruce Springsteen hoàn thiện thời điểm ra mắt kinh doanh với 'Tracks II' xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bruce Springsteen biểu diễn tại Palais Omnisports de Paris Bercy trong một buổi hòa nhạc của Amnesty International tại Paris vào ngày 10 tháng 12 năm 1998. Quan điểm phổ biến trong giới người hâm mộ Bruce Springsteen cho rằng thập niên 1990 là thập kỷ "đã mất" của ông — một giai đoạn ông phải vật lộn để vạch ra một hướng đi mới sau khi chia tay với những cộng sự lâu năm, ban nhạc E Street Band. Hóa ra "The Boss" chưa bao giờ tin vào câu chuyện đó, và giờ đây ông đang nhắm đến việc lật ngược nó với một bộ sưu tập mới gồm các tác phẩm chưa từng phát hành, "Tracks II: The Lost Albums," được phát hành vào ngày 27 tháng 6 năm 2025. (Ảnh của ERIC CABANIS / AFP) (Ảnh của ERIC CABANIS/AFP qua Getty Images) AFP qua Getty Images Chúng ta có thể học được một số bài học hữu ích từ sự đồng bộ hóa việc phát hành bộ hộp lưu trữ nhiều album của Bruce Springsteen, Tracks II: The Lost Albums với chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới có doanh thu cao nhất từ trước đến nay của ông và sự ra mắt sắp tới của bộ phim tiểu sử, Springsteen: Deliver Me From Nowhere. Người ta thường nói rằng thời điểm là tất cả. Việc áp dụng khéo léo điều này có nghĩa là cảm nhận được những thời điểm thích hợp để hành động mang lại kết quả tích cực. Nó cũng đòi hỏi sự hiểu biết trực quan và thực tế về điều kiện thị trường và người tiêu dùng. Đặc biệt với Tracks II, Springsteen thể hiện giá trị của việc phát hành tác phẩm chỉ khi ông nhận thấy thị trường đã sẵn sàng cho nó, thay vì làm cho nó có thể tiếp cận được vào thời điểm nó được tạo ra. Với bảy album riêng biệt chưa từng được phát hành từ công việc lưu trữ, bộ sưu tập nhấn mạnh bản chất quan trọng của thời điểm và tầm quan trọng của nhận thức kinh doanh sắc bén như vậy. Sau khi xây dựng sự nghiệp của mình đến quy mô hoành tráng trong năm thập kỷ, Springsteen đã bán quyền danh mục của mình cho Sony Music Entertainment vào năm 2021 với giá ước tính 550 triệu đô la trong một hành động thời điểm hoàn hảo trước đó khi sự quan tâm của doanh nghiệp đối với các vụ mua lại như vậy đạt đỉnh điểm. Dưới đây là bốn chiến lược chính mà các nhà lãnh đạo doanh nghiệp có thể rút ra từ...
Các Hội Nghị Fan Đang Vạch Ra Ranh Giới Đối Với 'Sản Phẩm Kém Chất Lượng' AI

Bài đăng Fan Conventions Đang Vạch Ranh Giới Với 'Rác Phẩm' AI xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Biển báo để lại trên bàn của người triển lãm bị đuổi khỏi DragonCon vì bán tác phẩm nghệ thuật AI, tháng 9 năm 2025. Dane Ault, Monkey Minion Cuối tuần trước, một người triển lãm trong khu vực nghệ sĩ tại Dragon Con ở Atlanta đã bị cảnh sát hộ tống ra khỏi khu vực triển lãm vì vi phạm chính sách của sự kiện về việc cấm bán các tác phẩm được tạo ra bởi AI. Đây là ví dụ mới nhất và rõ ràng nhất về việc các nhà sáng tạo và sự kiện dành cho nhà sáng tạo kỳ thị việc sử dụng các công cụ mà thế giới công nghệ đã đặt cược cho tương lai. Sau hành động của Dragon Con, nhiều hội nghị người hâm mộ lớn khác đã làm rõ hoặc nhấn mạnh chính sách bảo vệ vai trò của các nghệ sĩ con người. Theo lời kể của Dane Ault, một người triển lãm tại Dragon Con, một gian hàng đăng ký dưới tên Oriana Gertz Art đã bị cáo buộc bán các bản in được tạo ra bởi AI tại gian hàng của họ trong Khu vực Nghệ sĩ. Các nhà cung cấp và người hâm mộ đã khiếu nại với ban tổ chức. Vào ngày cuối cùng của sự kiện, sau khi không thể đưa ra bằng chứng thuyết phục rằng tác phẩm được làm bởi con người, những người trong gian hàng đã bị cảnh sát Atlanta trục xuất. Một biển báo được đặt trên bàn trống với nội dung "Nhà cung cấp bị loại bỏ vì bán AI", và chiếc bàn đã trở thành điểm tập hợp cho người hâm mộ. Ngay sau khi tin tức về sự cố lan truyền, nhiều hội nghị và nhà tổ chức sự kiện người hâm mộ khác đã làm rõ chính sách của họ về nghệ thuật AI. GalaxyCon, đơn vị điều hành một danh mục các hội nghị truyện tranh, kinh dị, hoạt hình và văn hóa đại chúng cỡ trung bình ở Bắc Mỹ, đã ban hành "lệnh cấm nghệ thuật AI toàn diện", có hiệu lực ngay lập tức. "Cách trí tuệ nhân tạo hiện đang được đào tạo đặt ra nhiều vấn đề đạo đức và đạo lý mà đơn giản là không thể tiếp tục bị bỏ qua trong ngành của chúng ta," Mike Broder, Người sáng lập và Chủ tịch của GalaxyCon cho biết. "GalaxyCon có lịch sử lâu dài và tự hào về việc hỗ trợ các nghệ sĩ và sự sáng tạo của họ, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm như vậy khi cuộc chiến chống lại AI phi đạo đức tiếp diễn." ReedPOP, chi nhánh của Reed Exhibitions điều hành...
Nhà sáng lập Tron làm rõ về 'Các bài kiểm tra nhỏ' giữa tranh cãi về danh sách đen

Bài đăng Nhà sáng lập Tron làm rõ về 'Các bài kiểm tra nhỏ' giữa tranh cãi về việc đưa vào danh sách đen đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Justin Sun WLFI: Nhà sáng lập Tron làm rõ về 'Các bài kiểm tra nhỏ' giữa tranh cãi về việc đưa vào danh sách đen Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Justin Sun WLFI: Nhà sáng lập Tron làm rõ về 'Các bài kiểm tra nhỏ' giữa tranh cãi về việc đưa vào danh sách đen Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/justin-sun-wlfi-clarifies/
