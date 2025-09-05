Tài Sản Series SRX Được Bán Cho GMS Race Cars
HARTFORD, OHIO – NGÀY 23 THÁNG 7: Marco Andretti #98 ăn mừng sau khi giành chức vô địch SRX Series tại Sharon Speedway vào ngày 23 tháng 7 năm 2022 tại Hartford, Ohio. (Ảnh của Jason Miller/SRX/Getty Images) Getty Images SRX Series, ban đầu được thành lập bởi thành viên Đại sảnh Danh vọng Nascar Ray Evernham, đã chính thức được bán sau khi đóng cửa đột ngột vào năm ngoái. GMS Race Cars, thuộc sở hữu của Maury Gallagher, đã mua lại tài sản của giải đua từ Ray Evernham Enterprises. Tài sản bao gồm toàn bộ đội xe SRX (16 chiếc) và thiết bị.
"Những chiếc xe đua này được Ray chế tạo theo tiêu chuẩn cực kỳ cao, với sự chú trọng đến độ bền, khả năng điều khiển và hiệu suất," Joey Cohen, chủ tịch của GMS Race Cars, cho biết. "Đội ngũ của chúng tôi nhìn thấy cơ hội lớn để đưa những phương tiện này vào một kỷ nguyên mới, tái sử dụng chúng cho các trải nghiệm ngày đua cao cấp, các chương trình khách hàng trọn gói và các sự kiện đua xe chuyên biệt trên khắp đất nước. Những khả năng là vô tận."
Cohen trước đây từng giữ chức phó chủ tịch điều hành đua xe cho Legacy Motor Club và làm trưởng đội Cup Series tạm thời trong nhiều dịp.
"Việc mua lại này cũng là một bước tiến lớn cho GMS Fabrication," Mike Beam, chủ tịch của GMS Fabrication, cho biết. "Các đội chế tạo của chúng tôi đóng vai trò trung tâm trong mọi nỗ lực đua xe, và chúng tôi rất hào hứng được dẫn dắt chương mới này với tay nghề và niềm tự hào mà GMS nổi tiếng."
Ban đầu, giải đua nhận được sự hậu thuẫn lớn từ George Pyne và Sandy Montag, cũng như thành viên Đại sảnh Danh vọng Nascar Tony Stewart. SRX nhanh chóng nổi tiếng với các ngôi sao thể thao xe hơi cũ và hiện tại từ Nascar, NTT IndyCar Series, NHRA và Trans-Am thi đấu với nhau tại các đường đua ngắn địa phương trên khắp nước Mỹ. Giải đua đã phát triển quan hệ đối tác với ESPN, sau đó là CBS, để phát sóng trực tiếp từng cuộc đua.
"Thật là một điều đáng hài lòng khi thấy những chiếc xe này tiếp tục tồn tại trong một hình thức mới," Evernham nói. "Chúng tôi đã chế tạo chúng để...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 07:44