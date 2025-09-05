Bitcoin (BTC) Chính Thức Tách Khỏi Vàng
Bài đăng Bitcoin (BTC) Chính Thức Tách Biệt Khỏi Vàng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Giá Bitcoin tiếp tục giao dịch trong khoảng từ $107,000 đến $113,000 vào đầu tháng 9 khi biến động giảm. Trong khi đó, vàng đang giao dịch gần mức cao kỷ lục, đưa mối tương quan giữa hai tài sản này vào tâm điểm chú ý. Maartunn, một nhà phân tích cộng đồng tại CryptoQuant, nhận thấy rằng Bitcoin hiện đã tách biệt khỏi vàng trong một tweet gần đây. Theo Maartunn, lần đầu tiên trong hơn sáu tháng (kể từ tháng 2 năm 2025), mối tương quan giữa BTC và vàng vừa chuyển sang tiêu cực. Nhà phân tích gợi ý rằng sự thay đổi này có thể ngụ ý một phân kỳ trong câu chuyện về tài sản trú ẩn an toàn. Bạn Cũng Có Thể Thích Bitcoin đã phục hồi từ mức thấp $107,250 vào ngày 1 tháng 9, tăng liên tục trong ba ngày để đạt mức cao $112,600 vào thứ Tư trước khi giảm trở lại. Tại thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch giảm 0,7% trong 24 giờ qua xuống $110,578. Vàng giao ngay giao dịch hơn $3,500 sau khi vượt qua mức đó trước đó lần đầu tiên.
Thị trường chờ đợi động thái tiếp theo
Khi giá Bitcoin củng cố, thị trường nhắm đến động thái tiếp theo với các manh mối về vị thế lãi suất của Fed được chờ đợi từ cuộc họp tháng 9 sắp tới được lên lịch vào ngày 16 và 17. Bạn Cũng Có Thể Thích Trong đợt công bố dữ liệu kinh tế mới nhất, bảng lương khu vực tư nhân chỉ tăng 54,000 trong tháng 8, thấp hơn mức dự kiến 75,000 được thăm dò bởi các nhà kinh tế Dow Jones, đánh dấu sự sụt giảm so với mức tăng 106,000 trong tháng trước. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng lên 237,000, tăng 8,000 so với tuần trước và cao hơn dự đoán, cung cấp thêm bằng chứng về sự chậm lại của thị trường lao động. Sau điều này, các nhà đầu tư sẽ tập trung sự chú ý vào báo cáo việc làm lớn vào thứ Sáu. Lo ngại về thị trường lao động đã thúc đẩy các nhà giao dịch đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất tại cuộc họp của họ vào cuối tháng này, với tỷ lệ cược hiện đạt 97,4%. Nguồn: https://u.today/bitcoin-btc-officially-decouples-from-gold
