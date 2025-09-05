Vô Số Biến Động: Thị Trường Chuyển Bearish Đối Với Bitcoin, và Liệu Cowboys Có Thể Gây Bất Ngờ Cho Eagles?

Bài đăng Myriad Moves: Thị trường chuyển Bearish đối với Bitcoin, và liệu Cowboys có thể đánh bại Eagles? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tóm tắt Các thị trường hàng đầu trên Myriad tuần này bao gồm dự đoán về động thái tiếp theo của Bitcoin và Hệ sinh thái Solana. Khi giá giảm, các nhà dự đoán đang nghiêng về bearish với tỷ lệ cược thay đổi mạnh mẽ trên Myriad ủng hộ mục tiêu giá thấp hơn. National Football League (NFL) trở lại, và các nhà dự đoán trên Myriad được cung cấp tỷ lệ cược tốt hơn một chút so với các sàn cá cược truyền thống cho một bất ngờ. Các chuyên gia thị trường dự đoán có nhiều việc phải làm trong tuần này, giữa sự khởi đầu của NFL và dự báo các động thái thị trường crypto tiếp theo sau khi gần đây đạt ATH. Khi giá crypto giảm vào sáng thứ Năm, tỷ lệ cược đang thay đổi trên thị trường dự đoán của Myriad khi các nhà dự đoán ảnh hưởng đến tỷ lệ cược ủng hộ mục tiêu giá thấp hơn cho Hệ sinh thái Solana và Bitcoin. Hơn 40,000 đô la đã được đặt cược chống lại các dự đoán về động thái tiếp theo của các tài sản crypto chính. Trong khi đó, một thị trường đóng nhanh mới đang cung cấp tỷ lệ cược hấp dẫn hơn cho một đội yếu hơn trong National Football League (NFL). Cho dù bạn quan tâm đến thể thao, crypto, văn hóa đại chúng, hay bất cứ điều gì khác, đều có nhiều thị trường để lựa chọn. Dưới đây là cái nhìn về các thị trường Myriad nóng nhất tuần này. (Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Myriad Markets là sản phẩm của công ty mẹ của Decrypt, DASTAN.) Động thái tiếp theo của Solana: Tăng lên 250 đô la hay giảm xuống 130 đô la? Thị trường mở: 26 tháng 8Thị trường đóng: Mở cho đến khi có kết quảKhối lượng: 13,9K đô laLink: Xem tỷ lệ cược mới nhất về "Động thái tiếp theo của Solana: Tăng lên 250 đô la hay giảm xuống 130 đô la" trên Myriad Các validator của mạng layer-1 tốc độ cao của Solana đã thông qua một đề xuất để sửa đổi đáng kể giao thức đồng thuận của nó vào đầu tuần này, nhằm làm cho mạng nhanh như các đối tác tài chính tập trung. Một nhà phân tích đã nói với Decrypt rằng sự mong đợi về việc nâng cấp có thể đủ để đẩy giá token gốc của mạng lên 250 đô la vào cuối năm. Nhưng liệu điều đó có xảy ra trước khi nó giảm xuống 130 đô la? Các nhà dự đoán trên Myriad có nhiệm vụ dự đoán SOL có khả năng đạt đến cực nào trong hai cực của thị trường này...