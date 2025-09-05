2025-10-10 thứ sáu

Dakota Ditcheva Vs. Liz Carmouche Là Trận Đấu PFL Phải Tổ Chức

Dakota Ditcheva Vs. Liz Carmouche Là Trận Đấu PFL Phải Tổ Chức

Bài đăng Dakota Ditcheva Vs. Liz Carmouche Là Trận Đấu PFL Phải Tổ Chức đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Dakota Ditcheva vs. Liz Carmouche Credit: Getty Trong MMA, thời điểm là tất cả—và điều đó đặc biệt đúng khi nói đến việc sắp xếp các trận đấu. Hiện tại, các ngôi sao không thể xếp hàng rõ ràng hơn cho một cuộc đối đầu giữa siêu sao đang lên Dakota Ditcheva chưa từng bại trận và nhà vô địch mới đăng quang, người tiên phong kỳ cựu Liz Carmouche. Cả hai võ sĩ đều thống trị trong PFL. NEW YORK, NEW YORK – NOVEMBER 25: Dakota Ditcheva ăn mừng sau khi đánh bại Katherine Corogenes trong giải vô địch PFL 2022 tại Nhà hát Hulu ở Madison Square Garden vào ngày 25 tháng 11 năm 2022 tại New York City. (Ảnh của Cooper Neill/Getty Images) Getty Images Ditcheva (15-0) sở hữu các danh hiệu giải đấu hạng ruồi liên tiếp vào năm 2023 và 2024, trong khi Carmouche (25-8) đã thêm một tầng ý nghĩa mới cho di sản của cô trong năm nay khi giành chiến thắng giải đấu 2025 ở tuổi 41. ForbesFrom Turner To The Cage: How Media Mogul John Martin Is Applying Billion-Dollar TV Lessons To PFLBy Brian Mazique Với cả hai nữ võ sĩ đều mang tầm ảnh hưởng cấp vô địch, trận đấu này dường như là điều không thể tránh khỏi. Carmouche là một trong những nhân vật lâu đời nhất trong MMA nữ, và cô ấy không trốn tránh thử thách tiếp theo. Thay vào đó, cô ấy đang kêu gọi một trận đấu với một nhà vô địch trẻ hơn cô 14 tuổi. CHARLOTTE, NORTH CAROLINA – AUGUST 15: Liz Carmouche của Hoa Kỳ phản ứng sau khi đánh bại Jena Bishop trong trận Chung kết Giải đấu Thế giới PFL 2025 tại Bojangles Coliseum vào ngày 15 tháng 8 năm 2025 tại Charlotte, North Carolina. (Ảnh của David Jensen/Getty Images) Getty Images Trong một cuộc phỏng vấn gần đây với MMA Junkie, Carmouche đã bày tỏ mong muốn thực hiện trận đấu này, nhưng cô muốn Ditcheva ở trạng thái tốt nhất nếu và khi nó diễn ra. "Tôi hy vọng (trận đấu này sẽ diễn ra), nhưng nó thực sự phụ thuộc vào sức khỏe của cô ấy vì tôi biết cô ấy vừa phẫu thuật tay, và điều cuối cùng tôi muốn là có một đối thủ phải vội vàng trở lại vì...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 09:23
Tướng cho biết việc triển khai Vệ binh Quốc gia DC được gia hạn đến tháng 11

Tướng cho biết việc triển khai Vệ binh Quốc gia DC được gia hạn đến tháng 11

Bài đăng DC National Guard Deployment Extended To November, General Says xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Topline Vệ binh Quốc gia sẽ ở lại Washington, D.C., cho đến ngày 30 tháng 11, Chuẩn tướng Leland D. Blanchard II đã tuyên bố trong một thông báo hôm thứ Năm, kéo dài việc triển khai gây tranh cãi trong gần ba tháng khi tổng chưởng lý D.C. thách thức điều này tại tòa án. Việc gia hạn triển khai đã được ra lệnh vào thứ Năm. (Ảnh của Kevin Dietsch/Getty Images) Getty Images Các sự kiện chính Blanchard, tư lệnh tạm thời của Vệ binh Quốc gia D.C., cho biết ông đã quyết định "kéo dài việc đóng quân, khi chúng tôi tiếp tục làm việc để đảm bảo mọi người đi trên các con phố này đều an toàn." Vệ binh Quốc gia đã được triển khai tại D.C. từ ngày 12 tháng 8, một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố "tình trạng khẩn cấp về tội phạm" trong thành phố mặc dù tỷ lệ tội phạm bạo lực đang ở mức thấp nhất trong 30 năm. Việc gia hạn diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng chưởng lý D.C. Brian Schwalb kiện chính quyền Trump về việc triển khai Vệ binh Quốc gia, cáo buộc chính phủ liên bang "coi thường một nguyên tắc cơ bản của nền dân chủ Mỹ—rằng quân đội không nên tham gia vào việc thực thi pháp luật trong nước." Nhận cảnh báo tin tức khẩn cấp từ Forbes qua tin nhắn: Chúng tôi đang triển khai cảnh báo tin nhắn văn bản để bạn luôn biết những câu chuyện lớn nhất định hình các tiêu đề ngày hôm nay. Nhắn tin "Alerts" đến (201) 335-0739 hoặc đăng ký tại đây. Con số lớn 2,000. Đó là số lượng quân nhân Vệ binh Quốc gia tại D.C. hỗ trợ hàng trăm đặc vụ liên bang trong việc bắt giữ và tuần tra. Nhà phê bình chính "Không thành phố Mỹ nào nên có quân đội Hoa Kỳ — đặc biệt là quân đội từ ngoài tiểu bang không chịu trách nhiệm với cư dân và không được đào tạo về thực thi pháp luật địa phương — tuần tra trên đường phố của họ," Schwalb nói trong một tuyên bố hôm thứ Năm, mô tả việc triển khai là "vượt quá quyền hạn của liên bang." Bối cảnh chính Việc Trump sử dụng Vệ binh Quốc gia để hỗ trợ thực thi pháp luật bắt đầu vào tháng 6, khi quân đội được gửi đến Los Angeles để hỗ trợ cảnh sát đối phó với các cuộc biểu tình chống Cơ quan Di trú và Hải quan chủ yếu tập trung ở khu vực trung tâm thành phố. Việc triển khai...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 09:20
Đức thất bại lịch sử 0-2 trước Slovakia

Đức thất bại lịch sử 0-2 trước Slovakia

Bài đăng Đức Thua Lịch Sử 0-2 Trước Slovakia xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Lần đầu tiên trong lịch sử, Đức đã thua một trận đấu vòng loại World Cup trên sân khách. Đức đã thua Slovakia 0-2 tại Bratislava vào hôm thứ Năm. (Ảnh của Lars Baron/Getty Images) Getty Images Lần đầu tiên trong lịch sử, Đức đã thua một trận đấu vòng loại World Cup trên sân khách. Vào hôm thứ Năm, Die Nationalmannschaft đã thua Slovakia 0-2 tại Bratislava nhờ các bàn thắng của David Hancko (42') và David Strelec (55'). Đây cũng là thất bại đầu tiên của Đức trước Slovakia. Kết quả này cũng đặt ra câu hỏi về sự hồi sinh gần đây của quốc gia này dưới thời Bundestrainer Julian Nagelsmann. Xét cho cùng, Đức đã thua cả hai trận đấu ở chung kết UEFA Nations League và hiện chỉ ghi được một chiến thắng trong sáu trận gần nhất. Không hiểu sao kể từ trận hòa 3-3 với Ý, Đức của Nagelsmann đã mất đi phép màu của mình. Trong trận đấu đó, họ đã thống trị trong 45 phút, dẫn trước 3-0 ở hiệp một, chỉ để rồi đánh mất trận đấu. Sau đó là những thất bại trước Bồ Đào Nha (2-1) và Pháp (2-0) trong các trận chung kết UEFA Nations League. Tuy nhiên, màn trình diễn hôm nay, về nhiều mặt, là tệ nhất trong sáu trận đấu. Mặc dù kiểm soát bóng tới 70%, Đức đã chơi chậm chạp và uể oải ở phần ba cuối sân. Thật vậy, không có Jamal Musiala và Kai Havertz, hàng công dường như thiếu đi mọi cảm hứng. Mọi thứ cũng không khá hơn ở phía sau, nơi tiền vệ cánh của Feyenoord Leo Sauer đã có một ngày tuyệt vời khi liên tục vượt qua cánh trái. Phản ứng của Nagelsmann là thay tân binh Nnamdi Collins ở giữa hiệp khi, trong thực tế, vấn đề dường như nằm ở cách bố trí tổng thể. "Chúng tôi mất bóng quá dễ dàng, chúng tôi không kiểm soát được trận đấu," hậu vệ Đức Jonathan Tah nói. Đó là một thất bại xứng đáng và một màn trình diễn rất tệ từ chúng tôi hôm nay. Đây không phải là tham vọng của chúng tôi và không phải là những gì chúng tôi mong đợi ở bản thân. Chúng tôi phải trung thực. Thật khó để giải thích...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 09:11
Cam Thomas Ký Hợp Đồng Đủ Điều Kiện Trị Giá 6 Triệu Đô La Với Brooklyn Nets

Cam Thomas Ký Hợp Đồng Đủ Điều Kiện Trị Giá 6 Triệu Đô La Với Brooklyn Nets

Bài đăng Cam Thomas Ký Hợp Đồng Đủ Điều Kiện Trị Giá 6 Triệu Đô La Với Brooklyn Nets xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. NEW YORK, NEW YORK – NGÀY 25 THÁNG 10: Cam Thomas #24 của Brooklyn Nets theo dõi trong quý đầu tiên của trận đấu với Cleveland Cavaliers tại Barclays Center vào ngày 25 tháng 10 năm 2023 tại New York City. LƯU Ý CHO NGƯỜI DÙNG: Người dùng thừa nhận và đồng ý rằng, bằng cách tải xuống và hoặc sử dụng bức ảnh này, Người dùng đang đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận Giấy phép Getty Images. (Ảnh của Dustin Satloff/Getty Images) Getty Images Brooklyn Nets và hậu vệ đại diện tự do hạn chế Cam Thomas đã đồng ý một hợp đồng sau khi không đạt được thỏa thuận về việc gia hạn cho hậu vệ năm thứ 5 này. Thomas đã chấp nhận đề nghị đủ điều kiện trị giá 6 triệu đô la của Nets, điều này sẽ khiến anh trở thành đại diện tự do vào mùa giải tới. Với hợp đồng này, Thomas nhận được điều khoản không được giao dịch, và nó cho phép anh trở thành đại diện tự do không hạn chế và thực sự thử nghiệm thị trường vào mùa giải tới. Trong suốt bốn mùa giải của mình tại Brooklyn, Thomas đã có trung bình 15,1 điểm mỗi trận và tỷ lệ ném trúng 44 phần trăm từ sân và với tỷ lệ ném trúng thực tế là 55 phần trăm. Khả năng ghi điểm bùng nổ và kỹ năng tự tạo cơ hội ưu tú của anh đã được thể hiện rõ ràng trong sự nghiệp của anh cho đến nay. Do chấn thương, Thomas chỉ có thể thi đấu 25 trận mùa giải trước, điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến giá trị của anh trong mắt Nets. Một lời chỉ trích phổ biến khác về lối chơi của Thomas là khả năng kiến tạo và chuyền bóng của anh kém hơn mức trung bình. Thomas chỉ có trung bình 2,1 kiến tạo trong sự nghiệp của mình. Mặc dù Thomas là một tay ghi điểm cực kỳ tài năng, nhưng khả năng chuyền bóng kém của anh là điều đặt ra giới hạn cho tiềm năng của anh. Bằng việc ký hợp đồng đủ điều kiện này, có khả năng Thomas đang tìm cách rời Brooklyn sau mùa giải này, và có ý định sử dụng mùa giải này để thể hiện bản thân cho các đội sẽ có không gian lương vào mùa hè này. Ở tuổi...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 08:59
Vô Số Biến Động: Thị Trường Chuyển Bearish Đối Với Bitcoin, và Liệu Cowboys Có Thể Gây Bất Ngờ Cho Eagles?

Vô Số Biến Động: Thị Trường Chuyển Bearish Đối Với Bitcoin, và Liệu Cowboys Có Thể Gây Bất Ngờ Cho Eagles?

Bài đăng Myriad Moves: Thị trường chuyển Bearish đối với Bitcoin, và liệu Cowboys có thể đánh bại Eagles? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tóm tắt Các thị trường hàng đầu trên Myriad tuần này bao gồm dự đoán về động thái tiếp theo của Bitcoin và Hệ sinh thái Solana. Khi giá giảm, các nhà dự đoán đang nghiêng về bearish với tỷ lệ cược thay đổi mạnh mẽ trên Myriad ủng hộ mục tiêu giá thấp hơn. National Football League (NFL) trở lại, và các nhà dự đoán trên Myriad được cung cấp tỷ lệ cược tốt hơn một chút so với các sàn cá cược truyền thống cho một bất ngờ. Các chuyên gia thị trường dự đoán có nhiều việc phải làm trong tuần này, giữa sự khởi đầu của NFL và dự báo các động thái thị trường crypto tiếp theo sau khi gần đây đạt ATH. Khi giá crypto giảm vào sáng thứ Năm, tỷ lệ cược đang thay đổi trên thị trường dự đoán của Myriad khi các nhà dự đoán ảnh hưởng đến tỷ lệ cược ủng hộ mục tiêu giá thấp hơn cho Hệ sinh thái Solana và Bitcoin. Hơn 40,000 đô la đã được đặt cược chống lại các dự đoán về động thái tiếp theo của các tài sản crypto chính. Trong khi đó, một thị trường đóng nhanh mới đang cung cấp tỷ lệ cược hấp dẫn hơn cho một đội yếu hơn trong National Football League (NFL). Cho dù bạn quan tâm đến thể thao, crypto, văn hóa đại chúng, hay bất cứ điều gì khác, đều có nhiều thị trường để lựa chọn. Dưới đây là cái nhìn về các thị trường Myriad nóng nhất tuần này. (Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Myriad Markets là sản phẩm của công ty mẹ của Decrypt, DASTAN.) Động thái tiếp theo của Solana: Tăng lên 250 đô la hay giảm xuống 130 đô la? Thị trường mở: 26 tháng 8Thị trường đóng: Mở cho đến khi có kết quảKhối lượng: 13,9K đô laLink: Xem tỷ lệ cược mới nhất về "Động thái tiếp theo của Solana: Tăng lên 250 đô la hay giảm xuống 130 đô la" trên Myriad Các validator của mạng layer-1 tốc độ cao của Solana đã thông qua một đề xuất để sửa đổi đáng kể giao thức đồng thuận của nó vào đầu tuần này, nhằm làm cho mạng nhanh như các đối tác tài chính tập trung. Một nhà phân tích đã nói với Decrypt rằng sự mong đợi về việc nâng cấp có thể đủ để đẩy giá token gốc của mạng lên 250 đô la vào cuối năm. Nhưng liệu điều đó có xảy ra trước khi nó giảm xuống 130 đô la? Các nhà dự đoán trên Myriad có nhiệm vụ dự đoán SOL có khả năng đạt đến cực nào trong hai cực của thị trường này...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 08:40
Bitcoin lên $500K? Tại sao các nhà đầu tư dài hạn đang tăng gấp đôi vào năm 2025

Bitcoin lên $500K? Tại sao các nhà đầu tư dài hạn đang tăng gấp đôi vào năm 2025

Bài đăng Bitcoin lên $500K? Tại sao các nhà đầu tư dài hạn đang tăng gấp đôi vào năm 2025 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Năm 2025 có thể trở thành một năm quan trọng khác đối với Bitcoin, vốn đã từ lâu đóng vai trò là tiêu chuẩn cho thị trường tài sản kỹ thuật số. Nhà phân tích tin rằng con đường đến $500,000 không còn là giấc mơ viển vông, khi nguồn cung thắt chặt sau Bitcoin Halving và việc áp dụng của các tổ chức tăng tốc thông qua ETF và kho bạc doanh nghiệp. Vị thế của Bitcoin như vàng kỹ thuật số quan trọng hơn bao giờ hết khi tokenisation phát triển và áp lực lên các đồng tiền fiat tăng lên. Trong khi Bitcoin tiếp tục thống trị các tiêu đề, các cơ hội khác như MAGACOIN FINANCE đang nổi lên như những lựa chọn bổ sung cho những người tìm kiếm lợi nhuận vượt trội, và niềm tin mới này đang thu hút các nhà đầu tư dài hạn quay trở lại. Quy mô dòng vốn từ các tổ chức là một trong những yếu tố chính ảnh hưởng đến dự báo lạc quan của Bitcoin. Các quỹ tài sản của các bên liên quan, nhà quản lý tài sản và quỹ hưu trí đang đầu tư tỷ lệ lớn hơn danh mục đầu tư của họ vào Bitcoin. Với các sản phẩm ETF trị giá hàng tỷ đô la, BlackRock và Fidelity vẫn đi đầu, mang đến cho công chúng quyền tiếp cận với một lớp tài sản trước đây vốn bất thường. Nhà phân tích cho rằng kể từ khi tài chính truyền thống cuối cùng đã chấp nhận Bitcoin, giá sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới. Vai trò của Bitcoin trong đa dạng hóa danh mục đầu tư Đối với các nhà đầu tư dài hạn, Bitcoin mang lại nhiều hơn chỉ là tiềm năng đầu cơ. Thiết kế dựa trên sự khan hiếm và độc lập với ngân hàng trung ương khiến nó trở thành công cụ phòng hộ chống lại những sai lầm trong chính sách tiền tệ và lạm phát. Khi tokenization của tài sản thực mở rộng, Bitcoin ngày càng được coi là tài sản dự trữ của nền kinh tế kỹ thuật số. Mặc dù biến động giá có thể gây sốc, xu hướng cơ bản cho thấy việc tăng gấp đôi vào Bitcoin ngay bây giờ có thể mang lại lợi nhuận đáng kể nếu dự báo hướng tới $500,000 trở thành hiện thực. MAGACOIN FINANCE: chiến lược đang vận hành Đồng thời, một số nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội bất đối xứng ngoài Bitcoin. Với dự báo tăng 75 lần, MAGACOIN FINANCE đang nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của nhiều cộng đồng crypto trên toàn thế giới. Các nhà giao dịch mô tả nó như một presale hiếm có...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 08:26
Năm Câu Chuyện Chính Của NFL Cho Mùa Giải 2025-2026

Năm Câu Chuyện Chính Của NFL Cho Mùa Giải 2025-2026

Bài đăng Năm Sóng Chính Của NFL Cho Mùa Giải 2025-2026 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. KANSAS CITY, MISSOURI – JANUARY 26: Quarterback Patrick Mahomes #15 của Kansas City Chiefs thoát khỏi túi trong nửa đầu trận đấu Championship AFC chống lại Buffalo Bills, tại GEHA Field ở Arrowhead Stadium vào ngày 26 tháng 1, 2025 ở Kansas City, Missouri. (Ảnh của Brooke Sutton/Getty Images) Getty Images Mùa giải National Football League (NFL) chính thức bắt đầu và kèm theo đó là nhiều câu chuyện xoay quanh các cầu thủ và đội bóng trong mùa giải 2025-2026. Đối với một số đội, đó là super bowl hoặc thất bại khi họ bắt đầu lần xuất hiện đầu tiên của những năm 2020. Sau đó là những đội chỉ mong muốn có cơ hội tham gia vào bóng đá postseason một lần nữa sau vài mùa giải nằm ngoài bức tranh playoff. Về mặt cầu thủ, có những tân binh tài năng đang tìm cách tạo dựng tên tuổi cho mình ở vị trí tấn công, phòng thủ hoặc cả hai bên của sân. Những tài năng đã định vị khác sẽ cố gắng nhắm đến các danh hiệu cá nhân lần thứ nhất, thứ hai hoặc thứ ba trong sáu mùa giải qua. Dưới đây là năm câu chuyện chính của NFL trước mùa giải sắp tới. 1. Jacksonville Jaguars Sẽ Cam kết Như Thế Nào Để Sử Dụng WR/CB Travis Hunter Ở Cả Hai Vị Trí? JACKSONVILLE, FLORIDA – MAY 10: Travis Hunter #12 của Jacksonville Jaguars cố gắng bắt một đường chuyền trong buổi tập Rookie Minicamp của Jacksonville Jaguars tại Miller Electric Center vào ngày 10 tháng 5, 2025 ở Jacksonville, Florida. (Ảnh của James Gilbert/Getty Images) Getty Images Đã có một cuộc thảo luận liên tục trong mùa giải về việc phân bổ thời gian thi đấu cho người chiến thắng giải Heisman Trophy Travis Hunter trong mùa giải NFL đầu tiên của anh. Huấn luyện viên trưởng của Jaguars, Liam Cohen, đã bày tỏ rằng ông vẫn đang cố gắng tìm ra cách sử dụng chính xác cho ngôi sao trẻ của mình trước trận đấu Tuần 1 với Carolina Panthers. Hiện tại, Hunter được liệt kê là wide receiver chính của đội, nơi anh sẽ...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 07:59
Bitwise Ra Mắt Các ETP Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP Trên Sàn Giao Dịch Thụy Sĩ

Bitwise Ra Mắt Các ETP Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP Trên Sàn Giao Dịch Thụy Sĩ

Bài đăng Bitwise ra mắt các ETP Bitcoin, Ethereum, Solana, XRP trên Sàn giao dịch Thụy Sĩ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính Bitwise ra mắt các ETP Bitcoin, Ethereum, Solana và XRP trên Sàn giao dịch SIX của Thụy Sĩ nhắm đến các nhà đầu tư tổ chức. Tài sản của công ty tăng 200% lên 15 tỷ đô la kể từ tháng 10 năm 2024 trên 40 sản phẩm trong thị trường châu Âu đang mở rộng. Khuôn khổ quy định của Thụy Sĩ thu hút các công ty tiền mã hóa khi các quốc gia châu Âu nới lỏng các hạn chế đối với đầu tư tài sản kỹ thuật số. Vào ngày 4 tháng 9, Bitwise Asset Management đã xác nhận việc niêm yết năm ETP mới trên Sàn giao dịch SIX Thụy Sĩ. Các sản phẩm bao gồm Bitwise Core Bitcoin ETP, Ethereum Staking ETP, Solana Staking ETP và Physical XRP ETP, mỗi sản phẩm đều được hỗ trợ đầy đủ bởi tài sản kỹ thuật số và tích hợp vào các danh mục tài khoản trung gian truyền thống, cùng với MSCI Digital Assets theo dõi Chỉ số Top 20 Capped được chọn lọc. Động thái của Bitwise nhấn mạnh sự cởi mở về quy định của Thụy Sĩ như một trung tâm quan trọng cho tài sản kỹ thuật số, khi việc áp dụng của doanh nghiệp tăng mạnh trên toàn cầu. "Năm sản phẩm chủ lực mà chúng tôi đã niêm yết tại Thụy Sĩ sẽ mở rộng lựa chọn cho các nhà đầu tư muốn hưởng lợi từ tiềm năng đầy đủ của thị trường tiền mã hóa [... ] Tôi rất hài lòng rằng chúng tôi đang phát triển bộ sản phẩm của mình trên sàn giao dịch SIX được tôn trọng rộng rãi, với các tùy chọn mới như staking và sản phẩm chỉ số" Ronald Richter, Giám đốc Khu vực Chiến lược Đầu tư tại Bitwise Europe cho biết. Bitwise đã định hình việc niêm yết như một phần trong chiến lược mở rộng dài hạn tại châu Âu. Công ty gần đây đã vượt qua 15 tỷ đô la tài sản khách hàng trên 40 sản phẩm, đánh dấu mức tăng 200% kể từ tháng 10 năm 2024. Giữa các cuộc khủng hoảng địa chính trị đang diễn ra, căng thẳng thương mại và những yếu kém kinh tế, nhu cầu của doanh nghiệp đối với tiền mã hóa ở châu Âu tiếp tục tăng trưởng, khi các nhà đầu tư tìm kiếm đa dạng hóa. "Việc mở rộng bộ sản phẩm của chúng tôi tại Thụy Sĩ là bước tiếp theo hợp lý cho Bitwise, và phù hợp với chiến lược của chúng tôi luôn hướng đến việc cung cấp các ETP tiền mã hóa tốt nhất trong ngành. Chúng tôi cung cấp đầy đủ các lựa chọn cho nhà đầu tư để hưởng lợi từ việc tạo ra giá trị trong tài sản kỹ thuật số bằng cách sử dụng các sản phẩm được quy định với cơ sở hạ tầng tài chính được xây dựng cẩn thận. Chúng tôi luôn nghĩ ra...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 07:58
Giá Bitcoin Phải Lấy Lại $112K để Kết Thúc Củng cố đi ngang (Sideway consolidation), Ngăn Chặn Sự Sụp Đổ

Giá Bitcoin Phải Lấy Lại $112K để Kết Thúc Củng cố đi ngang (Sideway consolidation), Ngăn Chặn Sự Sụp Đổ

Bài đăng Giá Bitcoin Phải Lấy Lại $112K để Kết Thúc Củng cố đi ngang (Sideway consolidation), Ngăn Chặn Sự Sụp Đổ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những điểm chính: Bitcoin đã giảm 14% từ mức Cao nhất mọi thời đại $124,500, dẫn đến sự sụt giảm nguồn cung BTC có lãi, báo hiệu sự kiệt quệ của thị trường. Vùng cung $112,000-$116,000 phải được vượt qua để bắt đầu đợt tăng tiếp theo. Bitcoin (BTC) đã giảm 14% từ mức Cao nhất mọi thời đại $124,500 xuống mức thấp nhất trong bảy tuần là $107,400 vào thứ Bảy. Sự điều chỉnh này đã khiến thị trường chuyển sang trạng thái phân phối ròng rộng rãi, khiến "giai đoạn hưng phấn" nguội đi, theo phân tích mới. Sự giảm giá của Bitcoin xuống $107,000 cho thấy dấu hiệu "kiệt sức" Đợt tăng giá lên mức cao mới vào giữa tháng 8 đã đẩy 100% nguồn cung Bitcoin vào trạng thái có lãi, theo dữ liệu từ Glassnode. Bitcoin: Nguồn cung có lãi. Nguồn: Glassnode Duy trì những giai đoạn như vậy đòi hỏi dòng vốn liên tục đủ mạnh để bù đắp cho việc chốt lời không ngừng, một tình huống hiếm khi kéo dài lâu. "Hành vi này thường được nắm bắt bởi cơ sở chi phí phân vị 0.95, ngưỡng mà trên đó 95% nguồn cung có lãi," Glassnode cho biết trong báo cáo The Week Onchain mới nhất. Liên quan: Bitcoin sẽ vượt qua đợt giảm 'tháng 9 đỏ' trong năm thứ ba liên tiếp Giai đoạn hưng phấn gần đây nhất kéo dài khoảng 3.5 tháng, với hơn 95% nguồn cung có lãi. Tuy nhiên, Bitcoin đã giảm xuống dưới dải này vào ngày 19 tháng 8 khi "nhu cầu cuối cùng đã cho thấy dấu hiệu kiệt sức," công ty phân tích thị trường cho biết. Hiện tại, 90% nguồn cung Bitcoin đang có lãi, nằm giữa cơ sở chi phí phân vị 0.85 và 0.95, hoặc trong khoảng $104,100–$114,300. "Về mặt lịch sử, vùng này đã hoạt động như một hành lang củng cố sau các đỉnh hưng phấn, thường dẫn đến thị trường đi ngang không ổn định," Glassnonde viết, và thêm: "Phá vỡ dưới $104.1K sẽ lặp lại các giai đoạn kiệt sức sau ATH đã thấy trước đó trong chu kỳ này, trong khi phục hồi trên $114.3K sẽ báo hiệu nhu cầu tìm thấy chỗ đứng và giành lại quyền kiểm soát xu hướng." Bitcoin: Mô hình Cơ sở Chi phí Phân vị Nguồn cung. Nguồn: Glassnode Tương tự, tỷ lệ phần trăm nguồn cung của người nắm giữ ngắn hạn...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 07:57
Bitcoin (BTC) Chính Thức Tách Khỏi Vàng

Bitcoin (BTC) Chính Thức Tách Khỏi Vàng

Bài đăng Bitcoin (BTC) Chính Thức Tách Biệt Khỏi Vàng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Giá Bitcoin tiếp tục giao dịch trong khoảng từ $107,000 đến $113,000 vào đầu tháng 9 khi biến động giảm. Trong khi đó, vàng đang giao dịch gần mức cao kỷ lục, đưa mối tương quan giữa hai tài sản này vào tâm điểm chú ý. Maartunn, một nhà phân tích cộng đồng tại CryptoQuant, nhận thấy rằng Bitcoin hiện đã tách biệt khỏi vàng trong một tweet gần đây. Theo Maartunn, lần đầu tiên trong hơn sáu tháng (kể từ tháng 2 năm 2025), mối tương quan giữa BTC và vàng vừa chuyển sang tiêu cực. Nhà phân tích gợi ý rằng sự thay đổi này có thể ngụ ý một phân kỳ trong câu chuyện về tài sản trú ẩn an toàn. Bạn Cũng Có Thể Thích Bitcoin đã phục hồi từ mức thấp $107,250 vào ngày 1 tháng 9, tăng liên tục trong ba ngày để đạt mức cao $112,600 vào thứ Tư trước khi giảm trở lại. Tại thời điểm viết bài, Bitcoin đang giao dịch giảm 0,7% trong 24 giờ qua xuống $110,578. Vàng giao ngay giao dịch hơn $3,500 sau khi vượt qua mức đó trước đó lần đầu tiên. Thị trường chờ đợi động thái tiếp theo Khi giá Bitcoin củng cố, thị trường nhắm đến động thái tiếp theo với các manh mối về vị thế lãi suất của Fed được chờ đợi từ cuộc họp tháng 9 sắp tới được lên lịch vào ngày 16 và 17. Bạn Cũng Có Thể Thích Trong đợt công bố dữ liệu kinh tế mới nhất, bảng lương khu vực tư nhân chỉ tăng 54,000 trong tháng 8, thấp hơn mức dự kiến 75,000 được thăm dò bởi các nhà kinh tế Dow Jones, đánh dấu sự sụt giảm so với mức tăng 106,000 trong tháng trước. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng lên 237,000, tăng 8,000 so với tuần trước và cao hơn dự đoán, cung cấp thêm bằng chứng về sự chậm lại của thị trường lao động. Sau điều này, các nhà đầu tư sẽ tập trung sự chú ý vào báo cáo việc làm lớn vào thứ Sáu. Lo ngại về thị trường lao động đã thúc đẩy các nhà giao dịch đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể cắt giảm lãi suất tại cuộc họp của họ vào cuối tháng này, với tỷ lệ cược hiện đạt 97,4%. Nguồn: https://u.today/bitcoin-btc-officially-decouples-from-gold
BitcoinEthereumNews2025/09/05 07:51
