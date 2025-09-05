2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Aryna Sabalenka Đánh Bại Nỗ Lực Trả Thù Của Jessica Pegula Để Tiến Vào Một Chung Kết US Open Khác

Aryna Sabalenka Đánh Bại Nỗ Lực Trả Thù Của Jessica Pegula Để Tiến Vào Một Chung Kết US Open Khác

Bài đăng Aryna Sabalenka Chặn Đứng Nỗ Lực Trả Thù Của Jessica Pegula Để Tiến Vào Chung Kết US Open Một Lần Nữa xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. NEW YORK, NEW YORK – NGÀY 04 THÁNG 9: Aryna Sabalenka ăn mừng một điểm trước Jessica Pegula của Hoa Kỳ trong trận Bán kết Đơn Nữ của họ vào Ngày Thứ Mười Hai của US Open 2025 tại Trung tâm Tennis Quốc gia USTA Billie Jean King vào ngày 4 tháng 9 năm 2025 tại khu vực Flushing thuộc quận Queens của Thành phố New York. (Ảnh của Matthew Stockman/Getty Images) Getty Images Jessica Pegula muốn trả thù. Aryna Sabalenka không cho phép điều đó. Tay vợt số 1 thế giới đã vươn lên từ thua một set để loại Pegula hạng 4, với tỷ số 4-6, 6-3, 6-4 trước đám đông chật kín sân vận động Arthur Ashe, trong một trận tái đấu của chung kết US Open cách đây một năm mà Sabalenka đã giành chiến thắng. Sabalenka có một match point để kết thúc trận đấu nhưng đã đánh một cú đánh thuận tay vào lưới khiến đám đông thở hổn hển. Ở match point thứ ba, cô đã đánh một cú thuận tay chéo sân thắng điểm và hét lên một tiếng, và đám đông vỗ tay. Sabalenka, 27 tuổi, sẽ cố gắng giành chức vô địch US Open thứ hai liên tiếp vào thứ Bảy khi đối đầu với người Mỹ Amanda Anismiova hoặc nhà vô địch bốn giải Grand Slam Naomi Osaka (4 giờ chiều ESPN). Người chiến thắng sẽ nhận được 5 triệu đô la, và á quân 2,5 triệu đô la. Pegula kiếm được 1,26 triệu đô la khi vào đến bán kết. Sabalenka cũng đang tìm kiếm sự chuộc lỗi để kết thúc năm 2025 sau khi thua chung kết Australian Open (trước Madison Keys), chung kết Pháp Mở rộng (trước Coco Gauff) và bán kết Wimbledon trước Anisimova. Nếu cô ấy thua thêm một trận đấu lớn nữa tại US Open, đó sẽ là một kết thúc tàn khốc cho mùa giải Grand Slam của cô. Pegula, con gái của tỷ phú Terry Pegula - chủ sở hữu của Buffalo Bills và Sabres, vẫn đang tìm kiếm danh hiệu Grand Slam đầu tiên sau bước đột phá của cô ở New York một năm trước. "Tôi nghĩ sẽ thật tuyệt nếu có thể trả thù, rõ ràng là vậy," Pegula...
Cá voi Bitcoin Di chuyển 52 Triệu USD Sau 13 Năm

Cá voi Bitcoin Di chuyển 52 Triệu USD Sau 13 Năm

Bài đăng Cá voi Bitcoin Di chuyển 52 triệu USD BTC Sau 13 Năm xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tóm tắt Một địa chỉ Bitcoin nắm giữ hơn 50 triệu USD tiền mã hóa hàng đầu đã di chuyển một phần số dư vào hôm thứ Năm. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2012 BTC được di chuyển từ địa chỉ này, dữ liệu blockchain cho thấy. Những di chuyển này diễn ra khi một số lượng lớn người nắm giữ tiền mã hóa đã thực hiện giao dịch. Một địa chỉ nắm giữ 479 Bitcoin—trị giá hơn 52 triệu USD theo giá hiện tại—đã di chuyển một phần BTC của mình sau 13 năm không hoạt động, dữ liệu blockchain cho thấy. Địa chỉ này, vốn không di chuyển số coin kể từ năm 2012, nhưng đã nhận được một lượng nhỏ BTC trong những năm qua, đã chuyển hơn 80 BTC, trị giá 8,883,067 USD, đến các địa chỉ mới. Những di chuyển này tiếp nối nhiều giao dịch khác từ các chủ sở hữu Bitcoin lớn trong những tháng gần đây, bao gồm nhiều cá voi nắm giữ hơn 1,000 BTC, với một số nhà đầu tư này đổi BTC lấy Ethereum, nhưng những người khác chỉ đơn giản là thanh lý vị thế của họ. Vào ngày 29 tháng 8, một người nắm giữ Bitcoin lớn đã gửi 2,000 Bitcoin—trị giá hơn 216 triệu USD—vào sàn giao dịch Hyperliquid và có phương pháp bán nó để lấy Ethereum, theo dữ liệu từ trình khám phá khối mạng Hypurrscan. Trước đó trong tháng, một cá voi đã di chuyển khoảng 670 BTC, trị giá 75 triệu USD theo giá hiện tại, và chia nó giữa bốn ví để mở các vị thế Long đòn bẩy trên Ethereum, trong khi một cá voi khác đã di chuyển 3,000 BTC trị giá hơn 349 triệu USD sau 10 năm "HODLing." Và vào tháng 7, một cá voi Bitcoin bí ẩn đã di chuyển 80,000 BTC sau khi nắm giữ số coin này trong 14 năm. Trong tập cuối cùng này, sàn giao dịch tiền mã hóa tổ chức Galaxy Digital cho biết họ được giao nhiệm vụ thực hiện việc bán—"một trong những giao dịch Bitcoin danh nghĩa lớn nhất trong lịch sử tiền mã hóa thay mặt cho một khách hàng." Cá voi không phải lúc nào cũng là nhà đầu tư cá nhân mà còn có thể là các công ty đã tham gia khai thác tiền mã hóa từ sớm trong lịch sử của nó. Khi cá voi thức tỉnh, áp lực bán đôi khi theo sau khi thị trường kỳ vọng thực thể này bắt đầu thu lợi nhuận từ...
Mike Tyson Vs. Floyd Mayweather Là Có Thật Và Đây Là Chi Tiết

Mike Tyson Vs. Floyd Mayweather Là Có Thật Và Đây Là Chi Tiết

Bài đăng Mike Tyson Vs. Floyd Mayweather là có thật và đây là chi tiết xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Mike Tyson và Floyd Mayweather Credit: Getty Vâng, đó là sự thật. TMZ Sports đã đưa tin vào tối thứ Năm và kể từ đó đã được xác nhận, các thành viên Đại sảnh Danh vọng quyền Anh và những huyền thoại mọi thời đại Mike Tyson và Floyd Mayweather Jr. sẽ đối đầu nhau trong một trận đấu quyền Anh biểu diễn. Theo báo cáo, trận đấu sẽ diễn ra vào mùa xuân năm 2026. Tyson đã đăng lên mạng xã hội để xác nhận tin tức này. Mặc dù một số người có thể ghét trận đấu này, nhưng chúng ta có thể đồng ý rằng poster trận đấu này khá tuyệt. Địa điểm vẫn chưa được xác nhận, nhưng liệu có ai ngạc nhiên nếu nó diễn ra ở Ả Rập Saudi hoặc đâu đó bên ngoài Hoa Kỳ? Hãy coi đó không hơn gì một suy đoán dựa trên xu hướng gần đây trong các môn thể thao đối kháng, nhưng đó là điều đáng để suy nghĩ. Như dự đoán, những lời chỉ trích về trận đấu đã bắt đầu đổ về. Mike Coppinger của The Ring Magazine đã không giữ lại lời chỉ trích của mình. Yêu hay ghét, ngoại trừ một số vấn đề phút chót, trận đấu này sẽ diễn ra và tất cả những người tham gia sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Nguồn: https://www.forbes.com/sites/brianmazique/2025/09/04/mike-tyson-vs-floyd-mayweather-is-real-and-heres-the-details/
Gợi ý, Spangram Và Đáp án Cho Thứ Sáu, Ngày 5 Tháng 9

Gợi ý, Spangram Và Đáp án Cho Thứ Sáu, Ngày 5 Tháng 9

Bài đăng Gợi ý, Spangram Và Đáp án Cho Thứ Sáu, Ngày 5 Tháng 9 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Gợi ý và đáp án NYT Strands hôm nay Credit: New York Times Sấm đang vang vọng trên núi. Ngay trước khi viết bài đăng này, có những tiếng sấm thực sự nghiêm trọng. Tiếng sấm nổ lách tách. Làm rung chuyển cả bầu trời! Tôi lo lắng nhất về việc mất điện. Ngay khi bạn định làm việc gì đó, BÙM! Sét đánh làm hỏng lưới điện. Tuy nhiên, cho đến giờ, chúng ta vẫn hoạt động bình thường. Hãy giải Strands này trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn! Đang tìm Strands của thứ Tư? Hãy xem hướng dẫn của chúng tôi ngay tại đây. Cách Chơi Strands Strands là trò chơi mới nhất trong bộ sưu tập trò chơi câu đố của New York Times. Đây là một biến thể thú vị của trò chơi tìm từ cổ điển. Mỗi ngày chúng ta được cung cấp một chủ đề mới và sau đó phải tìm tất cả các từ trên lưới phù hợp với chủ đề đó, bao gồm một spangram kéo dài từ hai bên của bảng. Một trong những từ này là spangram, từ này đi từ bên này sang bên kia của lưới và tiết lộ thêm về chủ đề của ngày hôm đó. Spoiler phía trước. Gợi ý Strands Hôm Nay Đọc tiếp để biết chủ đề hôm nay và một số gợi ý giúp bạn khám phá các từ của ngày hôm nay. Chủ đề hôm nay: Trang bị đồ Gợi ý: Trang bị thể thao Manh mối: Không phải một môn thể thao cụ thể nào, mà là những thứ bạn sẽ tìm thấy tại Big 5 Đây là hai chữ cái đầu tiên của mỗi từ: Nhớ rằng, spoiler phía trước! Đáp Án Strands Hôm Nay Là Gì? Spangram hôm nay là: SPORTINGGOODS Đây là danh sách đầy đủ các từ: CLEATS RACKET GLOVE PADDLE SKATES HELMET Đây là lưới Strands hoàn chỉnh: Strands Hôm Nay Screenshot: Erik Kain Phân Tích Strands Hôm Nay Ban đầu tôi nghĩ (sau khi tìm thấy HELMET và GLOVE) rằng đây sẽ là Strands theo chủ đề bóng bầu dục / NFL vì mùa giải đang bắt đầu vào cuối tuần này. Tôi đã sai. Theo hiểu biết của tôi, không có SKATES hay PADDLEs hay RACKETs trong bóng bầu dục Mỹ. Những...
SEC xem xét khuôn khổ để bảo vệ Bitcoin khỏi Điện toán đám mây lượng tử

SEC xem xét khuôn khổ để bảo vệ Bitcoin khỏi Điện toán đám mây lượng tử

Bài đăng SEC Xem Xét Khuôn Khổ Bảo Vệ Bitcoin Khỏi Điện toán đám mây xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Quy định SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) đang xem xét một đề xuất đột phá nhằm chuẩn bị cho Bitcoin và hệ sinh thái tiền điện tử rộng lớn hơn trước mối đe dọa sắp tới của điện toán đám mây. Đề xuất có tên Khuôn Khổ Cơ Sở Hạ Tầng Tài Chính Hậu Lượng Tử (PQFIF), đã được đệ trình lên Lực Lượng Đặc Nhiệm Tài Sản Tiền Điện Tử Hoa Kỳ và phác thảo con đường có cấu trúc hướng tới việc làm cho tài sản số kháng lượng tử. Khuôn khổ nhấn mạnh rằng nếu không có hành động ngay lập tức, những tiến bộ trong tương lai của điện toán đám mây có thể làm tổn hại đến nền tảng mật mã bảo vệ hàng nghìn tỷ đô la trên các thị trường toàn cầu. Lỗ hổng Nghiêm trọng trong Tài chính Kỹ thuật số Tài liệu cảnh báo rằng các tiêu chuẩn mật mã hiện tại có thể không chịu được sức mạnh của máy tính lượng tử liên quan đến mật mã (CRQC). Một bước đột phá như vậy có thể khiến mã hóa ngày nay trở nên lỗi thời, để lộ dữ liệu nhạy cảm và các hệ thống tài chính. Báo cáo nhấn mạnh nguy cơ của chiến lược "Thu thập Ngay, Giải mã Sau" (HNDL), trong đó các đối thủ tích trữ thông tin được mã hóa ngày nay với ý định giải mã nó khi công nghệ lượng tử trưởng thành. Nếu không được giải quyết, SEC lưu ý, hậu quả có thể bao gồm bất ổn tài chính hệ thống, tổn thất lớn cho nhà đầu tư và sự sụp đổ niềm tin trong toàn bộ hệ sinh thái tài sản số. Hướng tới Chuyển đổi An toàn Lượng tử PQFIF nhằm thiết lập các biện pháp chiến lược và kỹ thuật để vô hiệu hóa rủi ro này và hướng dẫn quá trình chuyển đổi sang các mô hình bảo mật an toàn lượng tử. Nó được định vị như một điểm khởi đầu cho việc xây dựng quy tắc phối hợp, hợp tác ngành và giám sát liên bang. Các nhà phân tích tiền điện tử xem việc xem xét của SEC là một bước quan trọng hướng tới việc bảo vệ tương lai không chỉ cho Bitcoin mà còn cho toàn bộ cảnh quan tài sản số của Hoa Kỳ. Mặc dù điện toán đám mây vẫn đang phát triển, sự cấp bách của việc chuẩn bị các biện pháp bảo vệ là rõ ràng. Việc xem xét nhấn mạnh một kỷ nguyên mới trong đó bảo mật blockchain phải phát triển cùng với các công nghệ tiên tiến—hoặc có nguy cơ bị tổn thương trước chúng. Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc giao dịch. Coindoo.com không xác nhận hoặc khuyến nghị bất kỳ...
Trump Sẽ Đổi Tên Bộ Quốc Phòng Thành Bộ Chiến Tranh

Trump Sẽ Đổi Tên Bộ Quốc Phòng Thành Bộ Chiến Tranh

Bài đăng Trump Đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Topline Bộ Quốc phòng sẽ sớm được đổi tên thành Bộ Chiến tranh, theo nhiều nguồn tin, khi Tổng thống Donald Trump thực hiện đề xuất gần đây của mình để đưa tên cơ quan này trở lại như trước năm 1949. Lệnh hành pháp được cho là sẽ được ký vào thứ Sáu. (Ảnh của Andrew Harnik/Getty Images) Getty Images Các sự kiện chính Trump sẽ ký một lệnh hành pháp vào thứ Sáu để chính thức thực hiện thay đổi này, theo Fox News, hãng đầu tiên đưa tin về kế hoạch này và trích dẫn một quan chức Nhà Trắng giấu tên. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Pete Hegseth dường như đã xác nhận sự thay đổi này, trích dẫn câu chuyện của Fox News trong một tweet viết hoa toàn bộ: "DEPARTMENT OF WAR." Lệnh hành pháp cũng sẽ đổi tên phòng họp báo của Lầu Năm Góc thành "Phụ lục Chiến tranh Lầu Năm Góc," Bloomberg đưa tin. Hegseth cũng sẽ có chức danh phụ là bộ trưởng chiến tranh theo lệnh hành pháp, Fox News bổ sung, lưu ý rằng nó cũng chỉ đạo Hegseth đưa ra các đề xuất lập pháp và hành pháp để làm cho việc đổi tên Bộ Chiến tranh trở nên vĩnh viễn. Trump gần đây đã đề xuất việc đổi tên trong một buổi xuất hiện tại Phòng Bầu dục, nói rằng cái tên mà bộ này đã giữ là "quá phòng thủ." Nhận Cảnh báo Tin tức Khẩn cấp của Forbes qua Tin nhắn: Chúng tôi đang triển khai cảnh báo tin nhắn để bạn luôn biết những câu chuyện lớn nhất định hình các tiêu đề trong ngày. Soạn "Alerts" gửi đến (201) 335-0739 hoặc đăng ký tại đây. Trích dẫn quan trọng Hegseth đã nói trong một buổi xuất hiện trên "Fox & Friends" vào thứ Tư rằng Thế chiến I và Thế chiến II đã được chiến thắng "không phải với Bộ Quốc phòng, mà với Bộ Chiến tranh, với Department of War." Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng gật đầu đồng ý với việc đổi tên trong buổi xuất hiện của mình, nói rằng "Chúng tôi nghĩ rằng từ ngữ, tên gọi và chức danh rất quan trọng, vì vậy chúng tôi đang làm việc với Nhà Trắng và tổng thống về vấn đề này." Bối cảnh chính Việc đổi tên được báo cáo là động thái mới nhất được Hegseth ủng hộ, người đã...
Fall Out Boy From Under The Cork Tree, 5× Bạch Kim Vào Kỷ niệm 20 Năm

Fall Out Boy From Under The Cork Tree, 5× Bạch Kim Vào Kỷ niệm 20 Năm

Bài đăng Fall Out Boy From Under The Cork Tree, 5× Platinum Tại Kỷ niệm 20 năm xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Fall Out Boy (Ảnh của Saverio Truglia/WireImage) WireImage Album đột phá pop-punk của Fall Out Boy From Under the Cork Tree chính thức đạt cột mốc thương mại mới khi những biểu tượng emo này chuẩn bị kỷ niệm 20 năm ra mắt album. Vào ngày 27 tháng 8 năm 2025, Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ đã công bố From Under the Cork Tree chính thức được chứng nhận bạch kim năm lần — tương đương với việc bán được năm triệu đơn vị album tiêu chuẩn. Số liệu của LP này được cập nhật lần cuối vào năm 2006 khi được chứng nhận bạch kim hai lần (hai triệu đơn vị), củng cố thêm vị trí của nó như một trong những album pop-punk có tầm ảnh hưởng nhất mọi thời đại. Hiện tại, ca sĩ kiêm guitarist của FOB Patrick Stump, bassist Pete Wentz, guitarist Joe Trohman và tay trống Andy Hurley sẽ đánh dấu hai thập kỷ của album đột phá này với một phiên bản kỷ niệm 20 năm toàn diện dự kiến ra mắt vào tháng 10 này. Những gì có trong From the Cork Tree (Phiên bản kỷ niệm 20 năm) Cùng với việc remaster 13 bài hát của album gốc, From Under the Cork Tree (Phiên bản kỷ niệm 20 năm) đến với người hâm mộ trong nhiều phiên bản thông qua hộp deluxe ba LP, hộp deluxe hai CD, và Phiên bản Kỹ thuật số Super Deluxe bao gồm các B-side, phiên bản thay thế chưa phát hành, các buổi biểu diễn trực tiếp và tài liệu mới có sẵn lần đầu tiên trên các nền tảng streaming. Cùng với tin tức RIAA ngày 27 tháng 8, Fall Out Boy cũng phát hành một bài hát được người hâm mộ yêu thích, "Start Today," trên các dịch vụ streaming. Một bản cover của bài hát năm 1989 của ban nhạc punk hardcore New York City Gorilla Biscuits, bài hát này trước đây chỉ có sẵn trong soundtrack cho trò chơi điện tử Tony Hawk's American Wasteland năm 2005. Người nghe toàn cầu có thể stream bài hát trên toàn thế giới ngay bây giờ trước khi sở hữu nó trong bất kỳ gói phiên bản đặc biệt nào của From Under the Cork Tree. Ngoài các tài liệu chưa phát hành, cả hai Hộp Deluxe đều có một kho tàng các phụ kiện bổ sung hoàn hảo cho người bạn FOB trong cuộc sống của bạn: một lá thư cho người hâm mộ được viết bởi Wentz với tư cách là người viết lời chính của ban nhạc,...
Bitcoin dao động trong khoảng từ $104,000 đến $116,000 khi thị trường đối mặt với điểm quyết định quan trọng

Bitcoin dao động trong khoảng từ $104,000 đến $116,000 khi thị trường đối mặt với điểm quyết định quan trọng

Bài đăng Bitcoin củng cố đi ngang (Sideway consolidation) giữa $104,000 và $116,000 khi thị trường đối mặt với điểm quyết định quan trọng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin (BTC) giao dịch trong phạm vi củng cố đi ngang (Sideway consolidation) giữa $104,000 và $116,000, với dữ liệu on-chain tiết lộ các mức quan trọng có thể xác định hướng đi tiếp theo. Theo báo cáo ngày 4 tháng 9 của Glassnode, Bitcoin đã bước vào xu hướng giảm biến động sau khi đạt ATH vào giữa tháng 8, giảm xuống $108,000 trước khi hồi phục về mức hiện tại. Phân phối giá thực hiện UTXO cho thấy các nhà đầu tư tích lũy trong thời gian thị trường Pullback, lấp đầy "khoảng trống" từ $108,000-$116,000 thông qua hành vi mua dip nhất quán. Biểu đồ phân phối giá thực hiện UTXO cho thấy sự tích lũy Bitcoin tập trung trong phạm vi $108,000-$116,000 sau đợt giảm giá gần đây từ mức cao nhất mọi thời đại. Hình ảnh: Glassnode Phạm vi giao dịch hiện tại tương ứng với mức cơ sở chi phí phân vị 0,85 và 0,95, dao động từ $104,100 đến $114,300. Về mặt lịch sử, khu vực này hoạt động như một hành lang củng cố đi ngang (Sideway consolidation) sau các đỉnh hưng phấn, thường tạo ra thị trường đi ngang không ổn định. Phá vỡ dưới $104,100 sẽ lặp lại các giai đoạn kiệt sức sau ATH đã thấy trước đó trong chu kỳ này, trong khi hồi phục trên $114,300 sẽ báo hiệu sự kiểm soát nhu cầu được đổi mới. Xu hướng người nắm giữ ngắn hạn Những người nắm giữ ngắn hạn đối mặt với áp lực gia tăng trong phạm vi này, với tỷ lệ lợi nhuận của họ sụp đổ từ trên 90% xuống 42% trong quá trình giảm xuống $108,000. Sự đảo ngược mạnh mẽ thường kích hoạt việc bán do sợ hãi từ những người mua gần đây trước khi sự kiệt quệ của người bán cho phép hồi phục. Hiện tại, hơn 60% người nắm giữ ngắn hạn đã quay trở lại có lãi, thể hiện vị thế trung lập so với các mức cực đoan gần đây. Khả năng sinh lời của người nắm giữ ngắn hạn giảm mạnh vào tháng 8 năm 2025 trước khi hồi phục lên mức hiện tại khoảng 60%, cho thấy tâm lý thị trường trung lập. Hình ảnh: Glassnode Chỉ có sự hồi phục bền vững trên $114,000-$116,000, nơi hơn 75% nguồn cung của người nắm giữ ngắn hạn sẽ đạt được lợi nhuận, mới có thể khôi phục niềm tin cần thiết để thu hút nhu cầu mới. Tỷ lệ Funding rate của thị trường Futures đang ở mức $366,000 mỗi giờ, được định vị trung lập giữa mức cơ sở $300,000 và mức quá nóng vượt quá $1 triệu được thấy vào tháng 3 và tháng 12 năm 2024. Bản thiết kế nhà đầu tư Crypto: Khóa học 5 ngày về Bag holder, Chạy trước nội gián và Bỏ lỡ Alpha Tuyệt vời 😎 Lần đầu tiên của bạn...
20 Triệu Token SUI Mới Push Quỹ Cộng Đồng Lên Mức Cao Mới – Chi Tiết

20 Triệu Token SUI Mới Push Quỹ Cộng Đồng Lên Mức Cao Mới – Chi Tiết

Bài đăng 20 triệu Token SUI mới PUSH Quỹ cộng đồng lên mức cao mới - Chi tiết xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. SUI Group Holdings đã di chuyển một lần nữa trên thị trường, thêm 20 triệu SUI vào danh mục nắm giữ và nâng tổng số lên khoảng 102 triệu token, một kho trị giá khoảng 344 triệu USD theo giá hiện tại. Công ty có trụ sở tại Minnesota, giao dịch trên Nasdaq với mã chứng khoán SUIG, đã mua các token thông qua một thỏa thuận liên kết với Sui Foundation, một thông cáo báo chí đề ngày 3 tháng 9 cho thấy. Thỏa thuận, theo báo cáo đã tiết lộ, cho phép SUI Group tiếp cận các token bị khóa với giá chiết khấu mà không có sẵn trên thị trường mở. Nắm giữ Crypto và Staking Phần lớn gần 102 triệu SUI của công ty đang được stake tích cực, cập nhật Quỹ cộng đồng cho thấy. Staking hiện tại mang lại khoảng 2,2% hàng năm. Dựa trên các số liệu được công bố, thu nhập từ staking tương đương với khoảng 20,000 USD phần thưởng phân phối thực tế hàng ngày cho quỹ. Công ty cũng báo cáo gần 60 triệu USD tiền mặt thanh khoản, một kho dự trữ mà họ nói sẽ giúp theo đuổi việc mua thêm token giảm giá. Các nhà đầu tư có một thước đo mới để theo dõi: SUI trên mỗi cổ phần. Tính đến ngày 2 tháng 9, chỉ số này đứng ở mức 1,14 SUI trên mỗi cổ phần, được tính dựa trên số lượng cổ phiếu phổ thông đã điều chỉnh đầy đủ là 89 triệu cổ phiếu đang lưu hành. Sau thông báo, SUI tăng khoảng 4%, tăng từ mức thấp hàng ngày là 3,20 USD lên mức cao nhất là 3,40 USD. Tuy nhiên, token vẫn còn thấp hơn nhiều so với đỉnh tháng 1 là 5,36 USD. Thỏa thuận độc quyền với Sui Foundation Thỏa thuận với foundation là trung tâm của câu chuyện. Bằng cách mua SUI bị khóa với chi phí thấp hơn, SUI Group tạo ra một đệm giữa giá trị sổ sách và những gì người mua lẻ thấy trên các sàn giao dịch. Lợi thế chi phí cơ bản này được mô tả trong thông cáo như một phần có chủ đích trong kế hoạch của công ty để phát triển quỹ trong khi nhằm mục đích "tài trợ cho các giao dịch mua thêm" thông qua việc tăng vốn tích lũy. Động thái này giống với cách một số công ty đại chúng tập trung một tài sản vào bảng cân đối của họ...
Tỷ lệ cược, Lựa chọn, Dự đoán sự kiện chính UFC Paris: Imavov Vs. Borralho

Tỷ lệ cược, Lựa chọn, Dự đoán sự kiện chính UFC Paris: Imavov Vs. Borralho

Bài đăng về Tỷ lệ cược Sự kiện Chính UFC Paris, Lựa Chọn, Dự đoán: Imavov Vs. Borralho xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. RIYADH, SAUDI ARABIA – NGÀY 01 THÁNG 2: Nassourdine Imavov của Nga phản ứng sau chiến thắng knock-out trước Israel Adesanya của Nigeria trong trận đấu hạng trung trong sự kiện UFC Fight Night tại sân vận động anb vào ngày 01 tháng 2 năm 2025 tại Riyadh, Saudi Arabia. (Ảnh của Chris Unger/Zuffa LLC) Zuffa LLC Thứ Bảy này, UFC trở lại Paris cho Thẻ Đấu UFC Paris 2025. Sự kiện UFC Fight Night ngày 6 tháng 9 có trận chính hạng trung giữa Nassourdine Imavov và Caio Borralho trong lồng bát giác tại Accor Arena. Chúng tôi xem xét tỷ lệ cược, lựa chọn và dự đoán cho trận đấu chính UFC Paris. Thẻ đấu đầy đủ UFC Paris được phát trực tuyến trên ESPN+. Thẻ chính bắt đầu lúc 3:00 chiều theo giờ ET sau các trận sơ bộ, bắt đầu lúc trưa theo giờ ET. ForbesUFC 320 Sự kiện Chính: Tỷ lệ cược Mở đầu Magomed Ankalaev Vs. Alex Pereira 2Bởi Trent Reinsmith Sự kiện Chính UFC Paris: Nassourdine Imavov Vs. Caio Borralho Nassourdine Imavov ăn mừng sau khi đánh bại Israel Adesanya trong trận đấu hạng trung nam của họ trong giải Ultimate Fighting Championship (UFC) Fight Night 250 tại Riyadh vào ngày 1 tháng 2 năm 2025. (Ảnh của Fayez NURELDINE / AFP) (Ảnh của FAYEZ NURELDINE/AFP qua Getty Images) AFP qua Getty Images Nassourdine Imavov (16-4-0-1) có thành tích 8-2 khi lần đầu thi đấu cho UFC. Trận đấu đó diễn ra vào tháng 10 năm 2020, và anh đã giành chiến thắng quyết định trước Jordan Williams. Imavov đạt thành tích 3-1 trong bốn trận UFC tiếp theo. Vào tháng 1 năm 2023, Imavov được lên lịch đấu với Kelvin Gastelum, nhưng trận đấu đó đã không diễn ra khi Gastelum rút lui. Sean Strickland đã thay thế vào phút chót để giữ trận đấu, vốn là sự kiện chính, trong thẻ đấu. Điều kiện duy nhất là cuộc đối đầu phải diễn ra ở hạng cân bán nặng. Strickland đã giành chiến thắng quyết định đồng thuận trong trận đấu đó. Imavov đã thi đấu bốn lần kể từ đó...
Tin tức xu hướng

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó