Cá voi Bitcoin Di chuyển 52 Triệu USD Sau 13 Năm

Bài đăng Cá voi Bitcoin Di chuyển 52 triệu USD BTC Sau 13 Năm xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tóm tắt Một địa chỉ Bitcoin nắm giữ hơn 50 triệu USD tiền mã hóa hàng đầu đã di chuyển một phần số dư vào hôm thứ Năm. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2012 BTC được di chuyển từ địa chỉ này, dữ liệu blockchain cho thấy. Những di chuyển này diễn ra khi một số lượng lớn người nắm giữ tiền mã hóa đã thực hiện giao dịch. Một địa chỉ nắm giữ 479 Bitcoin—trị giá hơn 52 triệu USD theo giá hiện tại—đã di chuyển một phần BTC của mình sau 13 năm không hoạt động, dữ liệu blockchain cho thấy. Địa chỉ này, vốn không di chuyển số coin kể từ năm 2012, nhưng đã nhận được một lượng nhỏ BTC trong những năm qua, đã chuyển hơn 80 BTC, trị giá 8,883,067 USD, đến các địa chỉ mới. Những di chuyển này tiếp nối nhiều giao dịch khác từ các chủ sở hữu Bitcoin lớn trong những tháng gần đây, bao gồm nhiều cá voi nắm giữ hơn 1,000 BTC, với một số nhà đầu tư này đổi BTC lấy Ethereum, nhưng những người khác chỉ đơn giản là thanh lý vị thế của họ. Vào ngày 29 tháng 8, một người nắm giữ Bitcoin lớn đã gửi 2,000 Bitcoin—trị giá hơn 216 triệu USD—vào sàn giao dịch Hyperliquid và có phương pháp bán nó để lấy Ethereum, theo dữ liệu từ trình khám phá khối mạng Hypurrscan. Trước đó trong tháng, một cá voi đã di chuyển khoảng 670 BTC, trị giá 75 triệu USD theo giá hiện tại, và chia nó giữa bốn ví để mở các vị thế Long đòn bẩy trên Ethereum, trong khi một cá voi khác đã di chuyển 3,000 BTC trị giá hơn 349 triệu USD sau 10 năm "HODLing." Và vào tháng 7, một cá voi Bitcoin bí ẩn đã di chuyển 80,000 BTC sau khi nắm giữ số coin này trong 14 năm. Trong tập cuối cùng này, sàn giao dịch tiền mã hóa tổ chức Galaxy Digital cho biết họ được giao nhiệm vụ thực hiện việc bán—"một trong những giao dịch Bitcoin danh nghĩa lớn nhất trong lịch sử tiền mã hóa thay mặt cho một khách hàng." Cá voi không phải lúc nào cũng là nhà đầu tư cá nhân mà còn có thể là các công ty đã tham gia khai thác tiền mã hóa từ sớm trong lịch sử của nó. Khi cá voi thức tỉnh, áp lực bán đôi khi theo sau khi thị trường kỳ vọng thực thể này bắt đầu thu lợi nhuận từ...