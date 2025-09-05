Bitcoin dao động trong khoảng từ $104,000 đến $116,000 khi thị trường đối mặt với điểm quyết định quan trọng
Bitcoin (BTC) giao dịch trong phạm vi củng cố đi ngang (Sideway consolidation) giữa $104,000 và $116,000, với dữ liệu on-chain tiết lộ các mức quan trọng có thể xác định hướng đi tiếp theo. Theo báo cáo ngày 4 tháng 9 của Glassnode, Bitcoin đã bước vào xu hướng giảm biến động sau khi đạt ATH vào giữa tháng 8, giảm xuống $108,000 trước khi hồi phục về mức hiện tại. Phân phối giá thực hiện UTXO cho thấy các nhà đầu tư tích lũy trong thời gian thị trường Pullback, lấp đầy "khoảng trống" từ $108,000-$116,000 thông qua hành vi mua dip nhất quán. Biểu đồ phân phối giá thực hiện UTXO cho thấy sự tích lũy Bitcoin tập trung trong phạm vi $108,000-$116,000 sau đợt giảm giá gần đây từ mức cao nhất mọi thời đại. Hình ảnh: Glassnode
Phạm vi giao dịch hiện tại tương ứng với mức cơ sở chi phí phân vị 0,85 và 0,95, dao động từ $104,100 đến $114,300. Về mặt lịch sử, khu vực này hoạt động như một hành lang củng cố đi ngang (Sideway consolidation) sau các đỉnh hưng phấn, thường tạo ra thị trường đi ngang không ổn định. Phá vỡ dưới $104,100 sẽ lặp lại các giai đoạn kiệt sức sau ATH đã thấy trước đó trong chu kỳ này, trong khi hồi phục trên $114,300 sẽ báo hiệu sự kiểm soát nhu cầu được đổi mới.
Xu hướng người nắm giữ ngắn hạn
Những người nắm giữ ngắn hạn đối mặt với áp lực gia tăng trong phạm vi này, với tỷ lệ lợi nhuận của họ sụp đổ từ trên 90% xuống 42% trong quá trình giảm xuống $108,000. Sự đảo ngược mạnh mẽ thường kích hoạt việc bán do sợ hãi từ những người mua gần đây trước khi sự kiệt quệ của người bán cho phép hồi phục. Hiện tại, hơn 60% người nắm giữ ngắn hạn đã quay trở lại có lãi, thể hiện vị thế trung lập so với các mức cực đoan gần đây. Khả năng sinh lời của người nắm giữ ngắn hạn giảm mạnh vào tháng 8 năm 2025 trước khi hồi phục lên mức hiện tại khoảng 60%, cho thấy tâm lý thị trường trung lập. Hình ảnh: Glassnode
Chỉ có sự hồi phục bền vững trên $114,000-$116,000, nơi hơn 75% nguồn cung của người nắm giữ ngắn hạn sẽ đạt được lợi nhuận, mới có thể khôi phục niềm tin cần thiết để thu hút nhu cầu mới. Tỷ lệ Funding rate của thị trường Futures đang ở mức $366,000 mỗi giờ, được định vị trung lập giữa mức cơ sở $300,000 và mức quá nóng vượt quá $1 triệu được thấy vào tháng 3 và tháng 12 năm 2024.
