Gần một năm tin nhắn từ cựu Chủ tịch SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) Gary Gensler đã bị xóa vĩnh viễn do một loạt lỗi công nghệ và quản lý trong cơ quan này, theo báo cáo mới từ Văn phòng Tổng Thanh tra (OIG) của SEC. Điều Gì Đã Xảy Ra Báo cáo giám sát tiết lộ rằng giữa ngày 18 tháng 10, 2022 và ngày 6 tháng 9, 2023, điện thoại công vụ của Gensler đã ngừng đồng bộ hóa với hệ thống quản lý thiết bị của SEC. Văn phòng Công nghệ Thông tin (OIT) của SEC đã nhầm lẫn phân loại điện thoại là không hoạt động, kích hoạt việc xóa tự động. Trong nỗ lực khôi phục thiết bị, nhân viên đã thực hiện khôi phục cài đặt gốc, xóa tất cả tin nhắn và nhật ký hoạt động. OIG gọi đây là một loạt sai lầm "có thể tránh được" và trở nên tồi tệ hơn do thiếu các bản sao lưu. Tại Sao Điều Này Quan Trọng Các tin nhắn bị xóa có thể đã bao gồm hồ sơ liên bang. Hồ sơ của các quan chức cấp cao như Gensler được yêu cầu lưu giữ vĩnh viễn theo quy định của chính phủ để đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Việc mất mát này cũng có thể ảnh hưởng đến phản hồi cho các yêu cầu theo Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA). Báo cáo còn lưu ý rằng SEC đã phải chi khoảng $53,000 cho đánh giá sau hành động của nhà thầu, mà bản thân đánh giá này cũng được coi là không đáng tin cậy. Phản Ứng Của SEC Kể từ sự cố, SEC đã: Vô hiệu hóa tin nhắn văn bản trên toàn cơ quan, với một số ngoại lệ hạn chế. Báo cáo việc mất tin nhắn của Gensler cho Cục Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia (NARA). Hứa cải thiện quy trình quản lý thiết bị và sao lưu. Ban quản lý đã đồng ý với cả năm khuyến nghị của OIG, bao gồm giám sát chặt chẽ hơn đối với các thay đổi hệ thống, sao lưu thiết bị thường xuyên cho các quan chức cấp cao, và các biện pháp bảo vệ trước khi thực hiện khôi phục cài đặt gốc. Ý Nghĩa Rộng Lớn Hơn Báo cáo cho thấy Gensler thường sử dụng tin nhắn cho việc lên lịch thông thường, nhưng các điều tra viên cũng tìm thấy ví dụ về các liên lạc liên quan đến nhiệm vụ với nhân viên và các quan chức liên bang khác. Điều này để lại sự không chắc chắn về phạm vi đầy đủ của những gì đã mất. OIG kết luận rằng "những thiếu sót có thể tránh được và cơ hội bị bỏ lỡ" của văn phòng công nghệ SEC đã dẫn đến thất bại trong việc bảo quản hồ sơ mà theo luật phải được duy trì.