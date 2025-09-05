Sàn giao dịch MEXC
Amanda Anisimova Tiến Vào Chung Kết US Open, Hướng Đến Việc Mở Rộng Thành Công Của Người Mỹ Tại Các Giải Đấu Lớn
Bài đăng Amanda Anisimova Storms Into US Open Final, Looks To Extend American Success At Majors xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. NEW YORK, NEW YORK – SEPTEMBER 04: Amanda Anisimova của Hoa Kỳ ăn mừng một điểm trước Naomi Osaka của Nhật Bản trong trận Bán kết Đơn nữ của họ vào Ngày Mười hai của US Open 2025 tại Trung tâm Quần vợt Quốc gia USTA Billie Jean King vào ngày 4 tháng 9 năm 2025 tại khu vực Flushing thuộc quận Queens của Thành phố New York. (Ảnh của Elsa/Getty Images) Getty Images Hai tháng sau khi bị thua thảm 6-0, 6-0 trong trận chung kết Wimbledon, Amanda Anisimova đã trở lại trong trận chung kết Grand Slam thứ hai liên tiếp. Tay vợt Mỹ 23 tuổi hạt giống số 8 tiếp tục chuỗi thành tích đáng mơ ước tại US Open với chiến thắng 6-7, 7-6, 6-3 tại Sân vận động Arthur Ashe trước nhà vô địch bốn giải major và hạt giống số 23 Naomi Osaka. Trận đấu sử dụng tennis mạnh mẽ kéo dài 2 giờ 56 phút và kết thúc lúc 12:54 sáng thứ Sáu. Sân vận động từng chật kín đã giảm xuống còn chưa đến một nửa vào cuối trận. Anisimova, sinh ra ở Freehold, N.J., sẽ đối đầu với tay vợt số 1 thế giới Aryna Sabalenka trong trận chung kết thứ Bảy (4 giờ chiều, ESPN) sau khi Sabalenka đánh bại hạt giống số 4 Jessica Pegula trong ba set trong trận tái đấu của chung kết 2024. Trận chung kết thứ Bảy sẽ là cuộc tái đấu của trận bán kết Wimbledon mà Anisimova đã thắng trong ba set. Anisimova đang nắm lợi thế 6-3 trước Sabalenka. Anisimova có thể trở thành người phụ nữ Mỹ thứ ba khác nhau giành chức vô địch major trong năm nay sau khi Madison Keys giành Australian Open và Coco Gauff giành French Open. "Khi cô ấy chơi như thế này, cô ấy là bất khả chiến bại," nhà vô địch Grand Slam 18 lần Chrissie Evert nói trên chương trình phát sóng của ESPN. NEW YORK, NEW YORK – SEPTEMBER 04: Naomi Osaka của Nhật Bản phản ứng trước Amanda Anisimova của Hoa Kỳ trong trận Bán kết Đơn nữ của họ vào Ngày Mười hai của US Open 2025 tại Trung tâm Quần vợt Quốc gia USTA Billie Jean King vào ngày 4...
Tại Sao Các Meme Coin Nhỏ Hơn Như Pepeto Có Thể Mang Lại Lợi Nhuận Lớn Hơn
Bài đăng Tại sao các Meme coin nhỏ hơn như Pepeto có thể mang lại lợi nhuận lớn hơn xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto Meme coin nào có cơ hội dẫn đầu đợt tăng giá năm 2025, Shiba Inu hay Pepeto? Meme coin một lần nữa trở thành tâm điểm khi thị trường nóng lên. Trong chu kỳ tăng giá trước đó, Shiba Inu (SHIB) đã biến những người mua sớm thành triệu phú và cho thấy sức mạnh của các token dựa trên meme. Hiện tại, các nhà giao dịch đang tự hỏi cơ hội lớn tiếp theo sẽ đến từ đâu. Một đợt bán trước có tên Pepeto (PEPETO) đang tạo đà phát triển, kết hợp giữa văn hóa meme và tiện ích thực tế. Câu hỏi đơn giản là: Pepeto so với Shiba Inu như thế nào, và đâu là loại tiền điện tử tốt nhất để mua ngay bây giờ? Dự đoán giá Shiba Inu Shiba Inu vẫn là một trong những cái tên hàng đầu trong các Meme coin. Nó có cộng đồng lớn và đứng vững trong số các token meme hàng đầu. Các nhà phân tích dự đoán SHIB có thể tăng lên mức từ $0.00003 đến $0.00005 trong đợt tăng giá này. Điều đó sẽ mang lại một số lợi nhuận, nhưng không phải là sự bùng nổ 100x như năm 2021. Lý do là quy mô của nó. Shiba Inu đã được định giá hàng tỷ đô. Token càng lớn, việc mang lại lợi nhuận cực cao càng khó khăn. Vì lý do này, nhiều nhà đầu tư đang chuyển sang các Meme coin nhỏ hơn, mới hơn như Pepeto vẫn còn dư địa tăng trưởng lớn. Sức mạnh bán trước và tăng trưởng sớm của Pepeto Pepeto là một meme coin mới kết hợp giữa sự hype và các sản phẩm thực tế. Nó vẫn đang trong giai đoạn bán trước, với giá chỉ $0.000000150. Điều này cho phép người mua sớm đảm bảo hàng tỷ token với chi phí đầu vào nhỏ. Cho đến nay, đợt bán trước đã huy động được hơn $6.4 triệu và thu hút hơn 100,000 thành viên cộng đồng trên Telegram, Instagram và X. Điều làm Pepeto nổi bật là việc tập trung vào cung cấp các công cụ. PepetoSwap cung cấp giao dịch miễn phí, trong khi PepetoBridge cho phép chuyển cross-chain an toàn. Những tính năng này mang đến cho các nhà giao dịch lý do để sử dụng Pepeto ngoài sự hype và đầu cơ...
Cách thiết lập 5 sóng của Dogecoin có thể mở khóa sự hồi phục lên $0.22 của DOGE
Bài đăng Cách thiết lập 5 sóng của Dogecoin có thể mở khóa sự hồi phục của DOGE lên mức $0.22 đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những điểm chính cần lưu ý: Hành động giá của Dogecoin báo hiệu đáy tiềm năng từ chỉ báo TD Sequential. Người mua đang tăng cường vị thế của họ trong chuyển động 5 sóng. Dogecoin [DOGE] duy trì vị trí của mình trong top mười đồng tiền theo vốn hóa, dẫn trước tất cả các Meme coin khác. Meme coin này đã bắt đầu tạo dấu ấn trên Phố Wall, được thúc đẩy bởi các phê duyệt ETF đang chờ xử lý và sự phấn khích ngày càng tăng xung quanh các sáng kiến kho bạc crypto sắp tới. Tuy nhiên, bất chấp sự ồn ào, CleanCore Shares đã giảm sau khi họ công bố kho bạc được hỗ trợ bởi DOGE, không giống như các kho bạc crypto khác đã chứng kiến động lực tích cực. Vào thời điểm đó, hầu hết các tiền mã hóa, bao gồm cả DOGE, đang trải qua sự điều chỉnh. Tuy nhiên, các dấu hiệu cho thấy sự thay đổi sắp xảy ra trong Market Sentiment. Dogecoin phát tín hiệu 'mua' Biểu đồ khung thời gian thấp hơn đang báo hiệu đáy tiềm năng cho Dogecoin quanh mức $0.21. Điều này xảy ra ngay sau khi chỉ báo TD Sequential xác định thành công đỉnh cục bộ ngay trên mức $0.22. Tín hiệu này đáng chú ý, vì các khung thời gian thấp hơn thường đặt nền tảng cho các xu hướng lớn hơn, mặc dù cuối cùng chúng di chuyển theo hướng của các khung thời gian cao hơn. Nếu DOGE duy trì cấu trúc hiện tại, giá có thể hồi phục và giao dịch trên $0.22, có thể mở rộng cao hơn. Tuy nhiên, sự phá vỡ dưới vùng hỗ trợ có thể làm mất hiệu lực thiết lập và trì hoãn sự phục hồi ngắn hạn dự kiến. Nguồn: Ali Charts/X Biểu đồ khung thời gian lớn hơn phù hợp với biểu đồ giờ, củng cố xu hướng tổng thể. Theo bài đăng của Trader Tardigrade, biểu đồ 2 tuần đã phá vỡ trên nêm mở rộng giảm dần 5 sóng. Sau khi phá vỡ mô hình 5 sóng, giá hiện dường như đã kiểm tra lại thành công mức phá vỡ. RSI chỉ ở trên mức trung tính từ vùng quá bán, tại thời điểm viết bài, cho thấy khả năng tiếp tục. Market Sentiment từ cá voi và nhà đầu tư nhỏ lẻ hỗ trợ triển vọng này theo Market Prophit trên X. Chỉ số cảm xúc cho đám đông và Smart money là 0.15 và...
Lực lượng đặc nhiệm then chốt tiết lộ quy định Crypto trong tương lai
Bài đăng Lực lượng Đặc nhiệm Quan trọng Tiết lộ Quy định Crypto Tương lai đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tài sản số Hàn Quốc: Lực lượng Đặc nhiệm Quan trọng Tiết lộ Quy định Crypto Tương lai Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Tài sản số Hàn Quốc: Lực lượng Đặc nhiệm Quan trọng Tiết lộ Quy định Crypto Tương lai Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/south-korea-virtual-asset-task/
Các trường hợp sử dụng thực tế của Crypto và cuộc chiến chính sách phía trước
Bài đăng Các trường hợp sử dụng thực tế của Crypto và cuộc chiến chính sách phía trước xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Trong hơn một thập kỷ, những người hoài nghi đã bác bỏ crypto chỉ đơn thuần là đầu cơ. Tuy nhiên, những thời điểm khủng hoảng liên tục thử thách giả định đó, và trong nhiều trường hợp, Bitcoin đã thành công khi các hệ thống truyền thống thất bại. Tập mới nhất của Clear Crypto Podcast, được mang đến bởi StarkWare và Cointelegraph, khám phá cách tiện ích thực tế của Bitcoin đang phát triển và lý do tại sao môi trường quy định của Hoa Kỳ có thể làm nên hoặc phá vỡ ngành công nghiệp này. Ứng dụng thực tế Quay trở lại năm 2013, khi gói cứu trợ của EU đe dọa đẩy Síp ra khỏi đồng euro, người dân bình thường bắt đầu tìm kiếm các giải pháp thay thế. "Người dân Síp bắt đầu mua Bitcoin như một nơi trú ẩn an toàn trong thời gian đó," người sáng lập và chủ tịch Digital Chamber Perianne Boring cho biết. "Đối với tôi, đó là khi chúng ta thực sự thấy một trường hợp sử dụng thực tế của Bitcoin có thể đóng vai trò như một giải pháp thay thế cho tiền tệ fiat." Một ví dụ nổi bật khác đến từ Afghanistan, nơi phụ nữ phải đối mặt với luật pháp cấm họ mở tài khoản ngân hàng. Trường dạy lập trình của Roya Mahboob đã chuyển sang Bitcoin như một giải pháp thay thế. Liên quan: Hoa Kỳ vươn lên vị trí thứ 2 về mức độ áp dụng crypto khi APAC chứng kiến sự tăng trưởng lớn nhất: Chainalysis Như Boring giải thích, "Không có luật nào nói rằng phụ nữ không thể có ví Bitcoin. Vì vậy cô ấy nghĩ, chúng ta cũng nên thử điều này." Nhiều năm sau, khi Taliban tái nắm quyền, những người phụ nữ đó đã có thể chạy trốn với khoản tiết kiệm của họ còn nguyên vẹn. "Họ có thể mang Bitcoin đi cùng... và giờ đây họ có thể bắt đầu cuộc sống mới với phương tiện, quỹ và nguồn lực mà họ đã kiếm được." Những câu chuyện này là những ví dụ quan trọng về lý do tại sao crypto quan trọng bên ngoài thị trường đầu cơ và tại sao sự rõ ràng về quy định hiện đang cấp bách. Tuy nhiên, nơi nào có tiện ích thế giới thực, thường đi kèm với các quy định thế giới thực. Quy định thế giới thực Tại Washington, cuộc đàn áp thời Biden đối với các sàn giao dịch và token đã nhường chỗ cho một cách tiếp cận mới dưới thời chính quyền của Tổng thống...
SEC đã chi 53,000 đô la sau khi tin nhắn của Gary Gensler biến mất: Báo cáo
Bài đăng SEC Chi $53,000 Sau Khi Tin Nhắn Của Gary Gensler Biến Mất: Báo Cáo xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia Fintech News Gần một năm tin nhắn từ cựu Chủ tịch SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) Gary Gensler đã bị xóa vĩnh viễn do một loạt lỗi công nghệ và quản lý trong cơ quan này, theo báo cáo mới từ Văn phòng Tổng Thanh tra (OIG) của SEC. Điều Gì Đã Xảy Ra Báo cáo giám sát tiết lộ rằng giữa ngày 18 tháng 10, 2022 và ngày 6 tháng 9, 2023, điện thoại công vụ của Gensler đã ngừng đồng bộ hóa với hệ thống quản lý thiết bị của SEC. Văn phòng Công nghệ Thông tin (OIT) của SEC đã nhầm lẫn phân loại điện thoại là không hoạt động, kích hoạt việc xóa tự động. Trong nỗ lực khôi phục thiết bị, nhân viên đã thực hiện khôi phục cài đặt gốc, xóa tất cả tin nhắn và nhật ký hoạt động. OIG gọi đây là một loạt sai lầm "có thể tránh được" và trở nên tồi tệ hơn do thiếu các bản sao lưu. Tại Sao Điều Này Quan Trọng Các tin nhắn bị xóa có thể đã bao gồm hồ sơ liên bang. Hồ sơ của các quan chức cấp cao như Gensler được yêu cầu lưu giữ vĩnh viễn theo quy định của chính phủ để đảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Việc mất mát này cũng có thể ảnh hưởng đến phản hồi cho các yêu cầu theo Đạo luật Tự do Thông tin (FOIA). Báo cáo còn lưu ý rằng SEC đã phải chi khoảng $53,000 cho đánh giá sau hành động của nhà thầu, mà bản thân đánh giá này cũng được coi là không đáng tin cậy. Phản Ứng Của SEC Kể từ sự cố, SEC đã: Vô hiệu hóa tin nhắn văn bản trên toàn cơ quan, với một số ngoại lệ hạn chế. Báo cáo việc mất tin nhắn của Gensler cho Cục Lưu trữ và Hồ sơ Quốc gia (NARA). Hứa cải thiện quy trình quản lý thiết bị và sao lưu. Ban quản lý đã đồng ý với cả năm khuyến nghị của OIG, bao gồm giám sát chặt chẽ hơn đối với các thay đổi hệ thống, sao lưu thiết bị thường xuyên cho các quan chức cấp cao, và các biện pháp bảo vệ trước khi thực hiện khôi phục cài đặt gốc. Ý Nghĩa Rộng Lớn Hơn Báo cáo cho thấy Gensler thường sử dụng tin nhắn cho việc lên lịch thông thường, nhưng các điều tra viên cũng tìm thấy ví dụ về các liên lạc liên quan đến nhiệm vụ với nhân viên và các quan chức liên bang khác. Điều này để lại sự không chắc chắn về phạm vi đầy đủ của những gì đã mất. OIG kết luận rằng "những thiếu sót có thể tránh được và cơ hội bị bỏ lỡ" của văn phòng công nghệ SEC đã dẫn đến thất bại trong việc bảo quản hồ sơ mà theo luật phải được duy trì.
Giao dịch NFT tăng vọt vào năm 2025 khi nhu cầu của nhà sưu tập và việc áp dụng blockchain thúc đẩy khối lượng giao dịch
TLDR Khối lượng giao dịch NFT tăng 9% trong tháng Tám trong khi tổng doanh số giảm nhẹ, theo dữ liệu từ DappRadar. Chi tiêu của nhà sưu tập tăng khi ít NFT được giao dịch hơn nhưng được bán với giá trị trung bình cao hơn. Mạng Base trở thành mạng lớn thứ ba về khối lượng NFT nhờ phí thấp và hoạt động airdrop. Ethereum duy trì 61% thị phần khi các tính năng mới được kích hoạt [...] Bài viết NFT Trading Surges in 2025 as Collector Demand and Blockchain Adoption Drive Volume xuất hiện đầu tiên trên CoinCentral.
Nhà phân tích chỉ ra những Tiền điện tử chính nên mua vào tháng 9, ETH đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, BTC thì đắt nhưng MUTM là Yêu thích để vượt mức $2
Khi tháng 9 bắt đầu, các nhà phân tích đang rà soát thị trường tiền điện tử để tìm kiếm tài sản mang lại tiện ích thực sự và tăng trưởng có cấu trúc. Ethereum (ETH) đã hoàn thành các mục tiêu chính, BTC giao dịch ở mức cao, và các nhà đầu tư dày dạn kinh nghiệm hiện đang tập trung vào các đợt bán trước giai đoạn đầu với lộ trình áp dụng rõ ràng. Mutuum Finance (MUTM), hiện có giá $0.035, đã nổi lên như một ứng cử viên hàng đầu. [...] Bài viết Nhà phân tích Nhấn mạnh các Tiền điện tử chính hàng đầu để Mua trong tháng 9, ETH Đã Hoàn thành Nhiệm vụ, BTC Đắt đỏ Nhưng MUTM Là Yêu thích Để Vượt Mức $2 xuất hiện đầu tiên trên Blockonomi.
Diễn đàn CATCH 2025 Zug: Khám phá Blockchain và AI trong Kinh doanh
Chi tiết: https://coincu.com/blockchain-event/catch-forum-2025-zug/
Bunni trích dẫn lỗi làm tròn trong hợp đồng thông minh cho vụ khai thác flash loan trị giá 8,4 triệu đô la
8,4 triệu đô la đã được chuyển qua Tornado Cash, trong khi Bunni đề nghị 10% số tiền bị đánh cắp nếu kẻ tấn công trả lại phần còn lại.
