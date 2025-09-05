2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

SOL, PEPE và MAGACOIN FINANCE Thống Trị Lựa Chọn Của Nhà Phân Tích Với Sự Chú Ý Gấp 75 Lần

SOL, PEPE và MAGACOIN FINANCE Thống Trị Lựa Chọn Của Nhà Phân Tích Với Sự Chú Ý Gấp 75 Lần

Thị trường altcoin đang nóng lên một lần nữa, và các nhà giao dịch đang theo dõi chặt chẽ làn sóng lợi nhuận lớn tiếp theo có thể xuất hiện ở đâu. Solana (SOL) đang chuẩn bị cho một nâng cấp mạng lưới lịch sử, Pepe (PEPE) đang ở bờ vực của một breakout tiềm năng, và MAGACOIN FINANCE đang tạo ra sự phấn khích presale vững chắc với những lời đồn về lợi nhuận 75x. Cùng nhau, ba đồng coin này đang dẫn đầu lựa chọn của nhà phân tích khi các nhà đầu tư tìm kiếm những cơ hội tốt nhất trong năm 2025. Solana (SOL): Bỏ Phiếu Alpenglow Tăng Cường Sự Tin Tưởng Solana gần đây đã thực hiện một bài kiểm tra lớn với cộng đồng của mình. Đề xuất Alpenglow là một nâng cấp quản trị mà gần 98% người staking đã bỏ phiếu ủng hộ, có tiềm năng thay đổi cách xử lý giao dịch trên mạng lưới. Hệ thống mới sẽ thay thế hệ thống Proof-of-History và TowerBFT cũ bằng Votor và Rotor, được xây dựng để giảm độ trễ giao dịch từ 12 giây xuống chỉ còn 150 mili giây. Tốc độ như vậy sẽ đưa Solana gần hơn với hiệu suất cấp độ internet thực, khiến nó trở thành một trong những blockchain nhanh nhất hiện có. Đồng thời, tiền từ các tổ chức đang chảy vào. Hơn 1,7 tỷ đô la SOL được nắm giữ bởi các kho bạc doanh nghiệp như một bằng chứng rằng không chỉ các nhà giao dịch bán lẻ đang đặt cược vào dự án này. Theo Shawn Young, nâng cấp kỹ thuật sẽ tạo ra một kịch bản mà các hạn chế về nguồn cung do staking có thể đẩy giá Solana lên 215 đô la vào tháng 9 và có thể lên 250 đô la vào cuối năm. Hiện tại, Solana đang giữ vững trên mức 200 đô la, và những tháng tới sẽ quyết định liệu việc nâng cấp có thể giúp hướng dẫn nó vào một giai đoạn tăng trưởng mới hay không. Pepe (PEPE): Thắt Chặt Trước Bước Nhảy Lớn Khi các nhà giao dịch mong đợi động thái lớn tiếp theo của Pepe, đồng tiền điện tử này vẫn đứng ở vị trí hàng đầu của...
Solana
RealLink
Altcoin
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 14:32
Một Bước Tiến Táo Bạo Mang Tính Lịch Sử Vào Lĩnh Vực Mining

Một Bước Tiến Táo Bạo Mang Tính Lịch Sử Vào Lĩnh Vực Mining

Tether Gold Investment: Một Bước Đi Táo Bạo Mang Tính Lịch Sử Vào Lĩnh Vực Mining
Movement
BRC20.COM
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 14:28
4,6 tỷ USD Bitcoin, Ethereum Options hết hạn hôm nay: Tác động thị trường

4,6 tỷ USD Bitcoin, Ethereum Options hết hạn hôm nay: Tác động thị trường

Thị trường tiền mã hóa đang chuẩn bị cho Biến động giá gia tăng khi hơn $4,6 tỷ quyền chọn Bitcoin và Ethereum hết hạn hôm nay. Sự kiện quan trọng này có thể quyết định biến động giá ngắn hạn cho cả hai tài sản hàng đầu. Nhà phân tích cảnh báo rằng thời hạn tháng 9 mang trọng lượng bổ sung, theo lịch sử liên quan đến hiệu suất yếu hơn và Thanh khoản thấp trên các tài sản kỹ thuật số. Bitcoin, Ethereum Options sắp hết hạn với $14,6 tỷ đang bị đe dọa Tài trợ Bitcoin (BTC) chiếm ưu thế trong vòng quyền chọn hết hạn này, với giá trị danh nghĩa là $3,38 tỷ. Theo Deribit, tổng lãi suất mở đứng ở mức 30,447 hợp đồng. Điểm đau tối đa, nơi số lượng quyền chọn lớn nhất hết hạn vô giá trị, là $112,000. Trong khi đó, tỷ lệ put-call là 1,41, cho thấy lợi thế cho các vị thế bearish và thị trường nghiêng về phía thận trọng. Ethereum đối mặt với thời hạn quan trọng tương tự với giá trị danh nghĩa $1,29 tỷ. Lãi suất mở là 299,744 hợp đồng, với mức đau tối đa ở $4,400. Tỷ lệ put-call là 0,77 cho thấy nhu cầu mạnh mẽ hơn cho calls (mua), mặc dù Nhà phân tích quan sát thấy sự tích lũy đáng kể trên mức $4,500. Deribit đã nhấn mạnh sự lệch này. "...dòng tiền nghiêng về cân bằng hơn, nhưng calls tích lũy trên $4,5K, để lại khả năng tăng giá," Deribit lưu ý. Nhà phân tích tại Greeks.live đã nhấn mạnh biến động ngụ ý (IV) của Ethereum, cho thấy IV ngắn hạn đã tăng vọt lên gần 70%. Điều này cho thấy kỳ vọng cao hơn về biến động giá sau khi giá Ethereum điều chỉnh hơn 10% từ đỉnh gần đây. "Sự yếu kém trong cổ phiếu Mỹ và chỉ số WLFI đã làm tăng cường sự hoài nghi của thị trường," các Nhà phân tích Greeks.live viết. Tương tự, IV trên các kỳ hạn Bitcoin đã phục hồi lên khoảng 40% sau một tháng điều chỉnh. Đáng chú ý, đợt điều chỉnh này đã khiến giá Bitcoin giảm hơn 10% từ mức cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, Nhà phân tích thấy một lập trường phòng thủ giữa các nhà giao dịch. Bằng chứng cho điều này là việc tăng tốc giao dịch Chặn trong puts, chiếm gần 30% khối lượng quyền chọn hôm nay.
Bitcoin
WLFI
Moonveil
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 14:16
Cổ phiếu American Bitcoin (ABTC) liên quan đến Trump giảm xuống dưới giá IPO sau khi lao dốc 15%

Cổ phiếu American Bitcoin (ABTC) liên quan đến Trump giảm xuống dưới giá IPO sau khi lao dốc 15%

Cổ phần của công ty khai thác Bitcoin American Bitcoin (ABTC) đã giảm xuống dưới giá IPO ban đầu sau khi giảm 15% vào thứ Năm, một ngày sau khi ra mắt trên sàn Nasdaq. ABTC giao dịch ở mức $6,83 một cổ phiếu, giảm so với giá IPO là $6,90. Công ty, được sở hữu 80% bởi Hut 8 và 20% bởi Donald Trump Jr. và Eric Trump, bắt đầu giao dịch vào thứ Tư sau khi hoàn tất việc sáp nhập với Gryphon Digital Mining (GRYP). Cùng ngày, công ty đã nộp đơn xin huy động vốn cổ phần trên thị trường lên đến $2,1 tỷ, với kế hoạch tiếp tục xây dựng lượng Bitcoin nắm giữ. Cổ phiếu đã tăng lên mức cao nhất là $14,65 trong giờ sáng tại Mỹ trước khi giảm mạnh vào buổi chiều. Các thợ đào khác, bao gồm Marathon Digital (MARA) và Riot Platforms (RIOT), cũng giao dịch thấp hơn trong ngày. Tương tự, Bitcoin đã giảm 2% trong 24 giờ qua, di chuyển cùng nhịp với thị trường tiền mã hóa rộng lớn hơn, trong khi các chỉ số chứng khoán Mỹ như Nasdaq và S&P 500 đang giao dịch cao hơn. American Bitcoin, đang nắm giữ khoảng 2,443 bitcoin trị giá khoảng $269 triệu ở mức giá hiện tại là $110,128, kết hợp việc khai thác Bitcoin với chiến lược kho bạc tập trung vào việc nắm giữ tài sản này. Mining Bitcoin đã trở thành một ngành công nghiệp cạnh tranh khốc liệt, nơi sự sống còn phụ thuộc vào biên lợi nhuận mỏng manh và sự thích nghi liên tục. Chi phí năng lượng chiếm một nửa hoặc nhiều hơn doanh thu từ mỗi đồng coin được khai thác, trong khi sự mở rộng không ngừng của sức mạnh tính toán của mạng lưới làm tăng độ khó và thu hẹp lợi nhuận hơn nữa. Các nhà sản xuất phần cứng như Bitmain tiếp tục tràn ngập thị trường với các thiết bị mới, tạo thêm áp lực ngay cả khi nhu cầu chậm lại. Kết quả là, các thợ đào phải đảm bảo năng lượng siêu rẻ, duy trì hoạt động hiệu quả, và ngày càng đa dạng hóa sang các lĩnh vực như điện toán AI hoặc trung tâm dữ liệu chỉ để duy trì vị thế dẫn đầu. Bằng cách dự trữ BTC trên thị trường mở, các công ty có thể hưởng lợi khi giá tăng,
Union
OFFICIAL TRUMP
Bitcoin
BitcoinEthereumNews2025/09/05 14:06
Tâm lý FOMO kết thúc trong đau đớn: Các cá voi WLFI chịu hàng triệu đô thua lỗ khi giá sụp đổ

Tâm lý FOMO kết thúc trong đau đớn: Các cá voi WLFI chịu hàng triệu đô thua lỗ khi giá sụp đổ

Bài đăng Tâm lý FOMO Kết thúc Trong Đau đớn: Các Cá voi WLFI Thiệt hại Hàng Triệu Đô Khi Giá Sụp đổ đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tâm lý FOMO Kết thúc Trong Đau đớn: Các Cá voi WLFI Thiệt hại Hàng Triệu Đô Khi Giá Sụp đổ | Bitcoinist.com Đăng ký Nhận Bản tin của Chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Christian, một nhà báo và biên tập viên với vai trò lãnh đạo trong các cơ quan truyền thông Philippines và Canada, được thúc đẩy bởi tình yêu của anh ấy đối với viết lách và tiền mã hóa. Ngoài công việc, anh ấy là một đầu bếp và người yêu điện ảnh luôn bị thu hút bởi kích thước của vũ trụ. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm Bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi Đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/fomo-ends-in-pain-wlfi-whales-suffer-millions-in-loses-on-price-collapse/
WLFI
FOMO.FUND
BRC20.COM
BitcoinEthereumNews2025/09/05 13:45
Aleo Và Request Finance Tung Ra Một Bước Đột Phá Cho Thanh Toán An Toàn

Aleo Và Request Finance Tung Ra Một Bước Đột Phá Cho Thanh Toán An Toàn

Bài đăng Aleo Và Request Finance Tung Ra Một Bước Đột Phá Cho Thanh Toán An Toàn xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Dịch Vụ Lương Crypto Riêng Tư: Aleo Và Request Finance Tung Ra Một Bước Đột Phá Cho Thanh Toán An Toàn Chuyển đến nội dung Trang chủ Tin Tức Crypto Dịch Vụ Lương Crypto Riêng Tư: Aleo và Request Finance Tung Ra Một Bước Đột Phá Cho Thanh Toán An Toàn Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/aleo-private-payroll-service/
Aleo
SQUID MEME
BRC20.COM
BitcoinEthereumNews2025/09/05 13:40
3 Meme Coin Sẽ Vượt Qua Lợi Nhuận Của Dogecoin (DOGE) Trong 3 Tháng Tới

3 Meme Coin Sẽ Vượt Qua Lợi Nhuận Của Dogecoin (DOGE) Trong 3 Tháng Tới

Bài đăng 3 Meme coin Sẽ Vượt Qua Lợi Nhuận của Dogecoin (DOGE) Trong 3 Tháng Tới xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bài đăng 3 Meme coin Sẽ Vượt Qua Lợi Nhuận của Dogecoin (DOGE) Trong 3 Tháng Tới xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia Fintech News Dogecoin (DOGE) có thể đã tiên phong trong kỷ nguyên memecoin, nhưng những đối thủ mới hơn đã sẵn sàng vượt qua ROI của nó trong ba tháng tới. Little Pepe, Dogwifhat và Pudgy Penguins mỗi đồng mang đến những lợi thế độc đáo có thể giúp chúng vượt qua ROI của DOGE trong chu kỳ này. Dưới đây là lý do tại sao ba Meme coin này đang chiếm spotlight và tại sao các nhà đầu tư đang chú ý. Little Pepe (LILPEPE): Sẵn sàng Vượt Xa DOGE Little Pepe (LILPEPE) đang viết lại cẩm nang về memecoin. Trong khi Dogecoin vẫn là một biểu tượng văn hóa, $LILPEPE đang xây dựng thứ lớn hơn: blockchain Layer-2 đầu tiên được thiết kế hoàn toàn cho Meme coin. Điều đó có nghĩa là giao dịch nhanh như chớp, siêu rẻ trong môi trường mà các bot săn không thể chiếm spotlight. Lần đầu tiên, các nhà đầu tư thông thường có cơ hội công bằng mà họ luôn mong muốn. Trung tâm của hệ sinh thái này là token $LILPEPE, cung cấp năng lượng cho mọi thứ từ chuyển khoản đến launchpad tích hợp cho các dự án mới. Đã huy động được hơn 23,6 triệu đô la trong presale và đang tiến gần đến mục tiêu 25,4 triệu đô la, nhu cầu là không thể phủ nhận. Các sàn giao dịch đã được khóa, và những lời đồn về việc ra mắt trên nền tảng lớn nhất thế giới càng thêm dầu vào lửa. Bảo mật cũng không phải là điều được nghĩ đến sau. Với điểm kiểm toán CertiK là 95,49%, Little Pepe đã chứng minh các hợp đồng của mình rất vững chắc, cạnh tranh với những token bảo mật nhất trong DeFi. Sự tự tin này, cùng với thuế giao dịch bằng không, làm cho $LILPEPE nổi bật. Tokenomics phản ánh sức mạnh cộng đồng: thanh khoản sâu, phần thưởng staking và kho bạc được thiết kế cho sự bền vững lâu dài. Và với tiếp thị dựa trên meme đã được triển khai, Little Pepe đang chuẩn bị thống trị cả nguồn cấp dữ liệu lẫn biểu đồ. Dogwifhat (WIF): Sẵn sàng cho sự Hồi phục Bùng nổ Dogwifhat (WIF) đang điều hướng một thời điểm quan trọng khi nó dao động quanh mức hỗ trợ 0,774 đô la giữa biến động giá rõ rệt. Khu vực này...
Threshold
Echo
GET
BitcoinEthereumNews2025/09/05 13:18
Bitcoin Treasuries Vượt Mốc 1 Triệu BTC Khi Các Công Ty Tăng Cường Holdings

Bitcoin Treasuries Vượt Mốc 1 Triệu BTC Khi Các Công Ty Tăng Cường Holdings

Các công ty đại chúng hiện nắm giữ hơn 1 triệu Bitcoin, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc các doanh nghiệp áp dụng tài sản kỹ thuật số này làm tiền tệ dự trữ.
Bitcoin
TOP Network
Major
Coinstats2025/09/05 12:55
Polymarket Nhận 600K$ Cược Cho Trận Mở Màn Tối Thứ Năm

Polymarket Nhận 600K$ Cược Cho Trận Mở Màn Tối Thứ Năm

Bài đăng Polymarket nhận 600.000 USD tiền cược trong trận mở màn tối thứ Năm đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Mùa giải National Football League (NFL) bắt đầu vào tối thứ Năm và những người đặt cược đang đổ xô đến thị trường dự đoán dựa trên tiền mã hóa Polymarket để đặt cược đầu mùa. Đã có hơn 600.000 USD được đặt cược cho trận mở màn giữa Philadelphia Eagles và Dallas Cowboys, một con số vượt qua khoảng 150.000 bảng Anh (201.000 USD) mà sàn cá cược lớn nhất châu Âu, Betfair, thu về. Đây vẫn chỉ là một con số nhỏ so với 100 triệu USD hoặc hơn thường thấy trong các trận đấu bóng đá thông qua các kênh truyền thống. Từ Chính trị đến Bóng bầu dục Người sáng lập Polymarket Shayne Coplan cho biết hôm thứ Tư rằng công ty đã nhận được sự chấp thuận từ Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC), cho phép họ hoạt động trên tất cả 50 tiểu bang, bao gồm cả những nơi như Texas, nơi cá cược thể thao truyền thống bị cấm. Bước đột phá về quy định này đã theo sau một chiến dịch tiếp thị trên mạng xã hội được xem rộng rãi với thông điệp: "Giao dịch bóng đá hợp pháp sẽ đến với TẤT CẢ 50 tiểu bang vào mùa thu này." Thời điểm không thể quan trọng hơn. Theo Dune Analytics, khối lượng giao dịch của Polymarket đã giảm mạnh trong năm 2025, từ mức kỷ lục 2 tỷ USD vào tháng 11 trong cơn sốt bầu cử Mỹ xuống còn 664 triệu USD vào tháng 8. Khối lượng giao dịch Polymarket (Dune) Mặc dù đã được dự đoán, sự sụt giảm này cho thấy sự phụ thuộc của Polymarket vào các chu kỳ chính trị. Trong cuộc bầu cử, nền tảng này trở thành một thước đo truyền thông, với các thị trường thường được trích dẫn cùng với các cuộc thăm dò truyền thống để theo dõi hiệu suất của các ứng cử viên. Sau khi phiếu bầu được kiểm đếm, khối lượng giao dịch giảm xuống và sự chú ý chuyển sang các thị trường mới lạ, đôi khi gây tranh cãi, chẳng hạn như cá cược về việc liệu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy có mặc vest trước tháng 7 hay không. Thị trường 107 tỷ USD đang vẫy gọi Sự chuyển hướng sang thể thao diễn ra khi cá cược thể thao vẫn là một ngành công nghiệp khổng lồ, trị giá ước tính 107 tỷ USD vào năm 2024. Các chỉ số ban đầu cho thấy Polymarket có thể chiếm được thị phần đáng kể: chỉ riêng năm nay, người dùng đã đặt cược hơn 55 triệu USD vào thị trường World Series MLB, cho thấy khối lượng cá cược NFL...
Threshold
Union
Moonveil
BitcoinEthereumNews2025/09/05 12:48
Chi Tiết Về Airdrop Dự Kiến Đã Được Công Bố – Đây Là Ngày Phân Phối

Chi Tiết Về Airdrop Dự Kiến Đã Được Công Bố – Đây Là Ngày Phân Phối

Bài đăng Chi tiết về Token Airdrop Dự kiến Đã Được Công bố - Đây là Ngày Phân phối đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Yei Finance, một trong những giao thức hàng đầu trong hệ sinh thái Sei, đã công bố trang đăng ký Sự kiện Tạo Token (TGE) chính thức. Người dùng và nhà cung cấp thanh khoản có thể đăng ký để đủ điều kiện nhận token airdrop bắt đầu từ 16:00 ngày 4 tháng 9 năm 2025. Ký hiệu cho token mới là CLO (Clovis). Clovis là một giao thức DeFi cross-chain mới được phát triển bởi Yei. Công ty đã thông báo rằng kho tiền gửi trước của Clovis sẽ mở lại vào tuần tới. Trong tuyên bố được đưa ra bởi Yei Finance, đã nêu rõ rằng quy trình TGE sẽ hoạt động trong ba giai đoạn: Giai đoạn 1 (Đăng ký): Giai đoạn này sẽ tiếp tục đến 16:00 ngày 30 tháng 9 năm 2025. Đăng ký muộn sẽ không được chấp nhận cho việc yêu cầu TGE. Giai đoạn 2 (Xác nhận Phân bổ): Đội ngũ Yei sẽ hoàn tất phân phối token airdrop. Giai đoạn 3 (Yêu cầu CLO): Người dùng sẽ có thể yêu cầu token CLO và bắt đầu sử dụng chúng trong hệ sinh thái Clovis. Đội ngũ Yei Finance cho rằng Clovis đã phát triển từ việc chỉ là ứng dụng dApp lớn nhất trên Sei thành một hệ thống vận hành DeFi toàn diện tích hợp thanh khoản cross-chain. *Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Theo dõi tài khoản Telegram và Twitter của chúng tôi ngay bây giờ để nhận tin tức độc quyền, phân tích và dữ liệu on-chain! Nguồn: https://en.bitcoinsistemi.com/details-of-the-expected-airdrop-have-been-announced-heres-the-distribution-date/
SEI
CROSS
DeFi
BitcoinEthereumNews2025/09/05 12:45
