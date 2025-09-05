4,6 tỷ USD Bitcoin, Ethereum Options hết hạn hôm nay: Tác động thị trường
Bài đăng $4,6 tỷ Bitcoin, Ethereum Options hết hạn hôm nay: Tác động thị trường xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thị trường tiền mã hóa đang chuẩn bị cho Biến động giá gia tăng khi hơn $4,6 tỷ quyền chọn Bitcoin và Ethereum hết hạn hôm nay. Sự kiện quan trọng này có thể quyết định biến động giá ngắn hạn cho cả hai tài sản hàng đầu. Nhà phân tích cảnh báo rằng thời hạn tháng 9 mang trọng lượng bổ sung, theo lịch sử liên quan đến hiệu suất yếu hơn và Thanh khoản thấp trên các tài sản kỹ thuật số. Bitcoin, Ethereum Options sắp hết hạn với $14,6 tỷ đang bị đe dọa Tài trợ Bitcoin (BTC) chiếm ưu thế trong vòng quyền chọn hết hạn này, với giá trị danh nghĩa là $3,38 tỷ. Theo Deribit, tổng lãi suất mở đứng ở mức 30,447 hợp đồng. Điểm đau tối đa, nơi số lượng quyền chọn lớn nhất hết hạn vô giá trị, là $112,000. Trong khi đó, tỷ lệ put-call là 1,41, cho thấy lợi thế cho các vị thế bearish và thị trường nghiêng về phía thận trọng. Bitcoin Expiring Options. Nguồn: Deribit Ethereum đối mặt với thời hạn quan trọng tương tự với giá trị danh nghĩa $1,29 tỷ. Lãi suất mở là 299,744 hợp đồng, với mức đau tối đa ở $4,400. Tỷ lệ put-call là 0,77 cho thấy nhu cầu mạnh mẽ hơn cho calls (mua), mặc dù Nhà phân tích quan sát thấy sự tích lũy đáng kể trên mức $4,500. Deribit đã nhấn mạnh sự lệch này. "...dòng tiền nghiêng về cân bằng hơn, nhưng calls tích lũy trên $4,5K, để lại khả năng tăng giá," Deribit lưu ý. Tài trợ Expiring Ethereum Options. Nguồn: Deribit Nhà phân tích tại Greeks.live đã nhấn mạnh biến động ngụ ý (IV) của Ethereum, cho thấy IV ngắn hạn đã tăng vọt lên gần 70%. Điều này cho thấy kỳ vọng cao hơn về biến động giá sau khi giá Ethereum điều chỉnh hơn 10% từ đỉnh gần đây. "Sự yếu kém trong cổ phiếu Mỹ và chỉ số WLFI đã làm tăng cường sự hoài nghi của thị trường," các Nhà phân tích Greeks.live viết. Tương tự, IV trên các kỳ hạn Bitcoin đã phục hồi lên khoảng 40% sau một tháng điều chỉnh. Đáng chú ý, đợt điều chỉnh này đã khiến giá Bitcoin giảm hơn 10% từ mức cao nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, Nhà phân tích thấy một lập trường phòng thủ giữa các nhà giao dịch. Bằng chứng cho điều này là việc tăng tốc giao dịch Chặn trong puts, chiếm gần 30% khối lượng quyền chọn hôm nay. Tài trợ...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 14:16