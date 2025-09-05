3 Meme Coin Sẽ Vượt Qua Lợi Nhuận Của Dogecoin (DOGE) Trong 3 Tháng Tới

Dogecoin (DOGE) có thể đã tiên phong trong kỷ nguyên memecoin, nhưng những đối thủ mới hơn đã sẵn sàng vượt qua ROI của nó trong ba tháng tới. Little Pepe, Dogwifhat và Pudgy Penguins mỗi đồng mang đến những lợi thế độc đáo có thể giúp chúng vượt qua ROI của DOGE trong chu kỳ này. Dưới đây là lý do tại sao ba Meme coin này đang chiếm spotlight và tại sao các nhà đầu tư đang chú ý. Little Pepe (LILPEPE): Sẵn sàng Vượt Xa DOGE Little Pepe (LILPEPE) đang viết lại cẩm nang về memecoin. Trong khi Dogecoin vẫn là một biểu tượng văn hóa, $LILPEPE đang xây dựng thứ lớn hơn: blockchain Layer-2 đầu tiên được thiết kế hoàn toàn cho Meme coin. Điều đó có nghĩa là giao dịch nhanh như chớp, siêu rẻ trong môi trường mà các bot săn không thể chiếm spotlight. Lần đầu tiên, các nhà đầu tư thông thường có cơ hội công bằng mà họ luôn mong muốn. Trung tâm của hệ sinh thái này là token $LILPEPE, cung cấp năng lượng cho mọi thứ từ chuyển khoản đến launchpad tích hợp cho các dự án mới. Đã huy động được hơn 23,6 triệu đô la trong presale và đang tiến gần đến mục tiêu 25,4 triệu đô la, nhu cầu là không thể phủ nhận. Các sàn giao dịch đã được khóa, và những lời đồn về việc ra mắt trên nền tảng lớn nhất thế giới càng thêm dầu vào lửa. Bảo mật cũng không phải là điều được nghĩ đến sau. Với điểm kiểm toán CertiK là 95,49%, Little Pepe đã chứng minh các hợp đồng của mình rất vững chắc, cạnh tranh với những token bảo mật nhất trong DeFi. Sự tự tin này, cùng với thuế giao dịch bằng không, làm cho $LILPEPE nổi bật. Tokenomics phản ánh sức mạnh cộng đồng: thanh khoản sâu, phần thưởng staking và kho bạc được thiết kế cho sự bền vững lâu dài. Và với tiếp thị dựa trên meme đã được triển khai, Little Pepe đang chuẩn bị thống trị cả nguồn cấp dữ liệu lẫn biểu đồ. Dogwifhat (WIF): Sẵn sàng cho sự Hồi phục Bùng nổ Dogwifhat (WIF) đang điều hướng một thời điểm quan trọng khi nó dao động quanh mức hỗ trợ 0,774 đô la giữa biến động giá rõ rệt. Khu vực này...