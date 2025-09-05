Khám phá Blockchain và AI trong kinh doanh
Bài đăng Khám phá Blockchain và AI trong Kinh doanh đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. CATCH Forum Zürich CATCH Forum 2025 Zug Địa điểm: SHED Zug, Dammstrasse 16, Thụỵ SĩNgày: Thứ Hai, 22/09 - Thứ Hai, 22/09, 2025Thời gian: 19:00 - 23:00 (UTC+02:00) Giờ mùa hè Trung ÂuLoại sự kiện: Hội nghị BlockchainTrang web chính thức: https://luma.com/CATCHForumZG Tổng quan về sự kiện Được tổ chức tại SHED Zug và đồng tổ chức bởi The Hashgraph Association hợp tác với Trust Square, CATCH Forum (Corporate Adoption of Tech) là một buổi tối có tác động cao tập trung vào việc khám phá cách blockchain và AI đang chuyển đổi bối cảnh doanh nghiệp. Cuộc gặp gỡ độc quyền này quy tụ các giám đốc điều hành cấp cao, nhà đổi mới và những người ra quyết định để trao đổi những hiểu biết sâu sắc, chiến lược và ứng dụng thực tế của blockchain và các công nghệ mới nổi khác trong các lĩnh vực doanh nghiệp. Người tham dự có thể mong đợi các bài nói chuyện kích thích tư duy, thảo luận chuyên gia và cơ hội kết nối được tổ chức với các chuyên gia thúc đẩy đổi mới kỹ thuật số trong tổ chức của họ. CATCH Forum được thiết kế dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, chiến lược gia công nghệ và những người ủng hộ blockchain muốn hiểu cách các công nghệ này mở ra các cấp độ hiệu quả, minh bạch và tin cậy mới. Bằng cách kết hợp các quan điểm hướng tới tương lai với các nghiên cứu trường hợp thực tế, sự kiện nhấn mạnh cách blockchain và AI đang định nghĩa lại cách hoạt động của doanh nghiệp. Tại sao nên tham dự? Có được những hiểu biết sâu sắc từ các giám đốc điều hành cấp cao và người ra quyết định thúc đẩy đổi mới kỹ thuật số. Tham gia vào các cuộc thảo luận chuyên gia và các bài nói chuyện kích thích tư duy. Khám phá các ứng dụng thực tế của công nghệ blockchain và AI. Kết nối với các nhà lãnh đạo ngành và chiến lược gia công nghệ. Điểm nổi bật Diễn giả: Kamal Youssefi, Ralf Glabischnig, Christophe Makni, Ravi De Silva, Lina Hares, Rahul Chillar, một sự kết hợp của các nhà lãnh đạo ngành từ The Hashgraph Association, Google DeepMind, Siemens và nhiều tổ chức khác. Phiên: Bài phát biểu chính, thảo luận chuyên gia và các phiên kết nối. Chủ đề được đề cập: Blockchain và AI trong việc áp dụng doanh nghiệp, tự động hóa tuân thủ, AI trong kỹ thuật phần mềm doanh nghiệp và chiến lược cho việc áp dụng công nghệ quy mô lớn. Tính năng đặc biệt: Cơ hội kết nối được tổ chức và đồ uống kết thúc để xây dựng mối quan hệ. Câu hỏi thường gặp CATCH Forum 2025 Zug là gì? CATCH Forum là một sự kiện tập trung vào việc áp dụng công nghệ của doanh nghiệp, cụ thể là blockchain và AI. Khi nào và ở đâu...
