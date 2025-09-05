Đây Là Vũ Khí Bí Mật Đã Giúp Ripple Đánh Bại SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ)

Bài đăng Đây là Vũ khí Bí mật Đã Giúp Ripple Đánh bại SEC xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cuộc chiến pháp lý của công ty fintech Ripple với SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) có thể đã không chỉ dựa vào các lập luận pháp lý - mà còn nhận được sức mạnh từ một cộng đồng kiên định của các nhà đầu tư bán lẻ. Theo nhà phân tích pháp lý John Deaton, cái gọi là "Quân đoàn XRP" đã đóng vai trò quyết định trong việc định hình kết quả. Nhóm này, bao gồm hàng nghìn người nắm giữ XRP, đã nộp các bản khai có tuyên thệ lên tòa án trong suốt vụ kiện kéo dài nhiều năm, mô tả chi tiết cách họ sử dụng token này trong cuộc sống hàng ngày cho các khoản thanh toán và giao dịch thay vì như một chứng khoán đầu cơ. Thẩm phán Analisa Torres đã trích dẫn những hồ sơ này trong quyết định năm 2023 của bà rằng bản thân XRP không cấu thành chứng khoán khi được giao dịch trên thị trường công khai. Đối với Ripple, phán quyết đó đánh dấu một bước ngoặt. Mặc dù công ty bị coi là phải chịu trách nhiệm cho một số giao dịch bán cho tổ chức, nhưng phán quyết đã không đi đến mức gắn nhãn tất cả các giao dịch bán XRP là chứng khoán, thực sự mang lại cho Ripple một chiến thắng một phần. Deaton, người đã nộp bản tóm tắt amicus thay mặt cho các nhà đầu tư, lập luận rằng việc thẩm phán dựa vào lời khai của cộng đồng chứng minh tác động của Quân đoàn XRP. Các thành viên cộng đồng nhớ lại việc tổ chức xung quanh một mục tiêu chung, với nhiều nhà đầu tư đệ trình bằng chứng rằng họ đang sử dụng XRP mà không phụ thuộc vào Ripple như một công ty. "Bạn không thể tuyên bố mọi người mua với kỳ vọng lợi nhuận gắn liền với Ripple nếu họ thậm chí không biết Ripple tồn tại," một người ủng hộ lưu ý. Vụ kiện của SEC chống lại Ripple kéo dài gần năm năm trước khi cả hai bên cuối cùng rút lại kháng cáo vào năm 2025. Đối với Quân đoàn XRP, kết quả này không chỉ là một kết quả pháp lý—mà còn là sự xác nhận cho việc bảo vệ token này của họ trong nhiều năm. "Chúng tôi luôn tin rằng cuộc chiến này lớn hơn cả XRP," một thành viên nói. "Ngành công nghiệp cần chiến thắng này, và cộng đồng đã giúp biến nó thành hiện thực." Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và không cấu thành tài chính, đầu tư,...