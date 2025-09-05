2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Đây Là Vũ Khí Bí Mật Đã Giúp Ripple Đánh Bại SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ)

Đây Là Vũ Khí Bí Mật Đã Giúp Ripple Đánh Bại SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ)

Bài đăng Đây là Vũ khí Bí mật Đã Giúp Ripple Đánh bại SEC xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cuộc chiến pháp lý của công ty fintech Ripple với SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) có thể đã không chỉ dựa vào các lập luận pháp lý - mà còn nhận được sức mạnh từ một cộng đồng kiên định của các nhà đầu tư bán lẻ. Theo nhà phân tích pháp lý John Deaton, cái gọi là "Quân đoàn XRP" đã đóng vai trò quyết định trong việc định hình kết quả. Nhóm này, bao gồm hàng nghìn người nắm giữ XRP, đã nộp các bản khai có tuyên thệ lên tòa án trong suốt vụ kiện kéo dài nhiều năm, mô tả chi tiết cách họ sử dụng token này trong cuộc sống hàng ngày cho các khoản thanh toán và giao dịch thay vì như một chứng khoán đầu cơ. Thẩm phán Analisa Torres đã trích dẫn những hồ sơ này trong quyết định năm 2023 của bà rằng bản thân XRP không cấu thành chứng khoán khi được giao dịch trên thị trường công khai. Đối với Ripple, phán quyết đó đánh dấu một bước ngoặt. Mặc dù công ty bị coi là phải chịu trách nhiệm cho một số giao dịch bán cho tổ chức, nhưng phán quyết đã không đi đến mức gắn nhãn tất cả các giao dịch bán XRP là chứng khoán, thực sự mang lại cho Ripple một chiến thắng một phần. Deaton, người đã nộp bản tóm tắt amicus thay mặt cho các nhà đầu tư, lập luận rằng việc thẩm phán dựa vào lời khai của cộng đồng chứng minh tác động của Quân đoàn XRP. Các thành viên cộng đồng nhớ lại việc tổ chức xung quanh một mục tiêu chung, với nhiều nhà đầu tư đệ trình bằng chứng rằng họ đang sử dụng XRP mà không phụ thuộc vào Ripple như một công ty. "Bạn không thể tuyên bố mọi người mua với kỳ vọng lợi nhuận gắn liền với Ripple nếu họ thậm chí không biết Ripple tồn tại," một người ủng hộ lưu ý. Vụ kiện của SEC chống lại Ripple kéo dài gần năm năm trước khi cả hai bên cuối cùng rút lại kháng cáo vào năm 2025. Đối với Quân đoàn XRP, kết quả này không chỉ là một kết quả pháp lý—mà còn là sự xác nhận cho việc bảo vệ token này của họ trong nhiều năm. "Chúng tôi luôn tin rằng cuộc chiến này lớn hơn cả XRP," một thành viên nói. "Ngành công nghiệp cần chiến thắng này, và cộng đồng đã giúp biến nó thành hiện thực." Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và không cấu thành tài chính, đầu tư,...
Threshold
T$0.01516+1.06%
Union
U$0.010223+7.14%
Moonveil
MORE$0.03028-16.76%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/05 15:35
Chia sẻ
Sora Ventures công bố Quỹ Bitcoin 1 tỷ đô đầu tiên của châu Á

Sora Ventures công bố Quỹ Bitcoin 1 tỷ đô đầu tiên của châu Á

Bài đăng Quỹ Bitcoin 1 Tỷ Đô La Đầu Tiên của Châu Á Được Công Bố bởi Sora Ventures xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Sora Ventures ra mắt quỹ Bitcoin 1 tỷ đô la với 200 triệu đô la đã cam kết. Tập trung vào việc nâng cao mạng lưới kho bạc Bitcoin trong khu vực và toàn cầu. Các nhà quan sát thị trường theo dõi tác động đến việc mua Bitcoin và giá cả. Sora Ventures đã công bố quỹ dự trữ Bitcoin 1 tỷ đô la đầu tiên của Châu Á tại Tuần lễ Blockchain Đài Bắc, đảm bảo 200 triệu đô la từ các đối tác Châu Á để mua Bitcoin trong sáu tháng tới. Sáng kiến này có thể thúc đẩy vị thế thị trường của Bitcoin tại Châu Á, tăng cường hợp tác với các công ty dự trữ khu vực và có khả năng ảnh hưởng đến động lực thị trường tiền mã hoá rộng lớn hơn. Sáng kiến Bitcoin 1 Tỷ Đô La Táo Bạo của Sora Sora Ventures đã tiết lộ kế hoạch thành lập quỹ dự trữ Bitcoin 1 tỷ đô la đầu tiên tại Châu Á trong Tuần lễ Blockchain Đài Bắc. Các nhân vật chính như Jason Fang và Elijah Tan dẫn đầu sáng kiến này, tìm cách hỗ trợ các công ty kho bạc Bitcoin trong khu vực. 200 triệu đô la đã được cam kết từ các nhà đầu tư Châu Á, đánh dấu sự hỗ trợ tài chính mạnh mẽ. Quỹ này nhằm tăng cường sự hợp tác giữa các công ty dự trữ Bitcoin hiện có và có khả năng mở rộng những nỗ lực tương tự bên ngoài khu vực. Bằng cách hình thành quan hệ đối tác để mở rộng nguồn lực, Sora Ventures tạo tiền đề cho một cách tiếp cận mới trong đầu tư Bitcoin. Quỹ này dự định mua 1 tỷ đô la Bitcoin trong sáu tháng tới, cung cấp một mô hình đối lập với các khoản nắm giữ kho bạc BTC doanh nghiệp điển hình. Các công ty dự trữ hiện có ở Châu Á sẽ được hưởng lợi từ chiến lược quản lý tài sản gộp quy mô tổ chức này. "Đây là lần đầu tiên Châu Á chứng kiến một cam kết có quy mô lớn như vậy hướng tới việc xây dựng mạng lưới các công ty kho bạc Bitcoin, với cam kết vốn cho quỹ kho bạc 1 tỷ đô la đầu tiên của Châu Á." — Luke Liu, Đối tác, Sora Ventures Phản ứng của ngành công nghiệp khác nhau; một số nhà phân tích nhấn mạnh tiềm năng ảnh hưởng của quỹ đối với thanh khoản và vốn hóa thị trường của Bitcoin. Mặc dù chưa có tuyên bố trực tiếp nào từ các nhân vật nổi tiếng hoặc cơ quan quản lý, quy mô của đề xuất này gợi ý về những thay đổi có thể xảy ra trong động lực thị trường. Sự nhiệt tình vẫn cao trong hội nghị...
SIX
SIX$0.01992+0.75%
Bitcoin
BTC$121,223.35-0.05%
Capverse
CAP$0.11289-11.06%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/05 15:34
Chia sẻ
Lượng Bitcoin nắm giữ bởi các công ty đại chúng vượt 1 triệu BTC khi tài sản này ngày càng được chú ý

Lượng Bitcoin nắm giữ bởi các công ty đại chúng vượt 1 triệu BTC khi tài sản này ngày càng được chú ý

Bài đăng Bitcoin Holdings By Public Firms Cross 1 Million BTC As Asset Gains Traction đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Holdings By Public Firms Cross 1 Million BTC As Asset Gains Traction | Bitcoinist.com Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Ash là một biên tập viên và nhà văn tự do dày dạn kinh nghiệm với chuyên môn sâu rộng trong ngành blockchain và tiền điện tử. Trong suốt sự nghiệp của mình, anh đã đóng góp cho nhiều ấn phẩm lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình nội dung thông tin kịp thời liên quan đến tài chính phi tập trung (DeFi), xu hướng tiền điện tử và đổi mới blockchain. Khả năng phân tích các chủ đề phức tạp của anh đã giúp cả các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm và người mới trong ngành đều được hưởng lợi từ công việc của anh. Ngoài những vai trò cụ thể này, chuyên môn viết lách của Ash trải rộng trên nhiều loại nội dung, bao gồm cập nhật tin tức, phân tích dài hơi và các bài viết tư duy lãnh đạo. Anh đã giúp nhiều nền tảng duy trì tiêu chuẩn biên tập cao, đảm bảo rằng các bài viết không chỉ cung cấp thông tin mà còn thu hút người đọc thông qua sự rõ ràng và nghiên cứu sâu rộng. Công việc của anh phản ánh sự hiểu biết sâu sắc về hệ sinh thái blockchain đang phát triển nhanh chóng, làm cho anh trở thành một người đóng góp có giá trị trong lĩnh vực mà việc cập nhật thông tin là điều cần thiết. Ngoài công việc viết lách, Ash đã phát triển kỹ năng mạnh mẽ trong việc quản lý các nhóm nội dung. Anh đã lãnh đạo các nhóm nhà văn và nhà nghiên cứu đa dạng, giám sát quy trình biên tập từ việc lựa chọn chủ đề, phê duyệt, chỉnh sửa đến xuất bản cuối cùng. Sự lãnh đạo của anh đảm bảo rằng việc sản xuất nội dung kịp thời, chính xác và phù hợp với mục tiêu chiến lược của các nền tảng mà anh làm việc cùng. Điều này không chỉ củng cố chuyên môn của anh trong chiến lược nội dung mà còn trau dồi kỹ năng quản lý dự án và phối hợp nhóm. Khả năng kết hợp chuyên môn kỹ thuật với giám sát biên tập của Ash được củng cố thêm bởi kiến thức của anh về các công cụ phân tích blockchain như Etherscan, Dune Analytics và Santiment. Những công cụ này đã cung cấp...
Bitcoin
BTC$121,223.35-0.05%
CROSS
CROSS$0.2067-3.26%
FORM
FORM$1.2075-5.19%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/05 15:33
Chia sẻ
Những Altcoin Tốt Nhất Để Mua Ngay Sau Dòng Tiền Rút Khỏi BTC ETF

Những Altcoin Tốt Nhất Để Mua Ngay Sau Dòng Tiền Rút Khỏi BTC ETF

Bài đăng Những altcoin tốt nhất để mua ngay sau dòng tiền rút khỏi BTC ETF xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto Dòng tiền rút khỏi ETF BTC gây áp lực lên Bitcoin. Nhà phân tích nhấn mạnh XRP, SUI và MAGACOIN FINANCE là những altcoin đáng chú ý trong tháng 9. Bitcoin bắt đầu tháng 9 dưới áp lực sau khi hơn 750 triệu đô la bị rút khỏi ETF trong tháng 8. Nhà phân tích đang theo dõi sự suy yếu hơn nữa, điều này đã đưa các altcoin như XRP, SUI và MAGACOIN FINANCE do cộng đồng điều hành vào tâm điểm chú ý. Những tài sản này đang thu hút sự chú ý khi các nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội bên ngoài thiết lập bearish của BTC. Bitcoin đối mặt với áp lực dòng tiền rút khỏi ETF Các ETF Bitcoin đã chứng kiến dòng tiền rút ra tổng cộng hơn 751 triệu đô la trong tháng 8, dẫn đến lo ngại về biến động giá trong tháng 9. Trong giai đoạn đó, đồng tiền điện tử lớn nhất đã giảm khoảng 10%, gây nghi ngờ về động lực ngắn hạn của nó. Sự rút lui của các tổ chức cho thấy rằng tâm lý ngắn hạn có thể vẫn còn mong manh, mặc dù triển vọng dài hạn của Bitcoin vẫn không bị ảnh hưởng. Dòng tiền rút khỏi ETF đã khiến các nhà giao dịch phải đánh giá lại chiến lược đầu tư của họ. Vùng hợp nhất và thiếu xu hướng mạnh trong giá Bitcoin đã dẫn đến sự trì trệ trong thị trường, nhưng nó không ảnh hưởng đáng kể đến động lực của các tiền điện tử và token có vốn hóa thị trường nhỏ. Nhà phân tích đang suy đoán rằng việc luân chuyển từ BTC sang các altcoin cụ thể có thể mang lại lợi nhuận tốt hơn trong giai đoạn điều chỉnh của Bitcoin. 1. XRP hưởng lợi từ tiện ích và sự quan tâm của thị trường XRP đã chứng minh là một trong những tài sản được quan sát nhiều nhất trong không gian đó. Tính hữu ích của nó trong việc tạo điều kiện cho các giao dịch xuyên biên giới là một yếu tố khác thúc đẩy việc áp dụng, với Ripple tăng cường hợp tác trong toàn bộ không gian dịch vụ tài chính. X Nhà phân tích thấy tiện ích trong XRP trong khi những kẻ lừa đảo Trung Quốc đẩy mạnh lừa đảo XRP. Tiện ích mà XRP cung cấp giúp hoạt động như một tính năng ổn định cho những thời điểm khi các token đầu cơ chứng kiến biến động mạnh. Gần đây, XRP đã chứng kiến khối lượng ổn định với sự quan tâm từ cả khách hàng bán lẻ và lớn hơn. Đây là tài sản mà nhiều nhà giao dịch xem như phục vụ để phòng hộ danh mục đầu tư tiếp xúc với sự sụt giảm của BTC. Mặc dù biến động giá chưa...
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/05 15:32
Chia sẻ
Một Bước Đi Chiến lược Trị Giá 430 Triệu Đô la

Một Bước Đi Chiến lược Trị Giá 430 Triệu Đô la

Bài đăng Một Động thái Chiến lược Trị giá 430 Triệu Đô la xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Kế hoạch mua SOL Khổng lồ của DeFi Development: Một Động thái Chiến lược Trị giá 430 Triệu Đô la Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Kế hoạch mua SOL Khổng lồ của DeFi Development: Một Động thái Chiến lược Trị giá 430 Triệu Đô la Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/defi-development-sol-acquisition-2/
Solana
SOL$218.66-0.69%
Movement
MOVE$0.1082+0.93%
DeFi
DEFI$0.001652-4.94%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/05 15:25
Chia sẻ
XRP và ETH Sẽ Không Bao Giờ Vượt Qua Bitcoin, Rochard Nói

XRP và ETH Sẽ Không Bao Giờ Vượt Qua Bitcoin, Rochard Nói

Bài đăng XRP và ETH Sẽ Không Bao Giờ Vượt Qua Bitcoin, Rochard Nói xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Luận điểm tiện ích so với luận điểm tiền tệ XRP đã từng vượt qua Bitcoin chưa? Pierre Rochard, một người ủng hộ Bitcoin nổi tiếng, đã dự đoán rằng các loại tiền điện tử thay thế phổ biến như Ethereum (ETH) và Solana (SOL) sẽ không vượt qua được vị vua tiền điện tử. Dự đoán của Rochard dựa trên sự xung đột giữa luận điểm tiện ích làm nền tảng cho các altcoin khác nhau với luận điểm tiền tệ đằng sau Bitcoin. Luận điểm tiện ích so với luận điểm tiền tệ Các loại tiền điện tử thay thế khác nhau, bao gồm ETH và XRP, được cho là có giá trị đặc biệt từ tính tiện ích, bao gồm các trường hợp sử dụng cụ thể mà các mạng lưới đằng sau những loại tiền điện tử này cung cấp. Ví dụ, giá trị của XRP được cho là sẽ tăng nếu token này được sử dụng nhiều hơn như một phương tiện thanh toán xuyên biên giới. Tuy nhiên, giá của Bitcoin, theo lập luận của Rochard, không thực sự phụ thuộc vào số lượng người sử dụng nó cho các giao dịch. Thay vào đó, giá trị của nó đến từ tính phi tập trung, khả năng chống kiểm duyệt, nguồn cung cố định, cũng như các hiệu ứng mạng lưới khác nhau. Rochard lập luận rằng bất kỳ công ty nổi bật nào cũng hoàn toàn có khả năng ra mắt blockchain riêng và nắm bắt các trường hợp sử dụng do altcoin cung cấp. Bạn Cũng Có Thể Thích Như đã được U.Today đưa tin, giám đốc điều hành Swift Tom Zschach gần đây đã đặt câu hỏi liệu các ngân hàng có sẵn sàng đối mặt với các chi phí bổ sung liên quan đến việc sử dụng XRP như một đồng tiền cầu nối hay không. XRP đã từng vượt qua Bitcoin chưa? Một ảnh chụp màn hình giả mạo từ CoinMarketCap năm 2018 thường xuyên được lan truyền trên mạng xã hội để cho thấy XRP đã truất phế Bitcoin vào thời điểm đó. Tuy nhiên, đáng chú ý là con số 238 triệu đô la đề cập đến vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn của token (có nghĩa là tất cả 100 tỷ token đều được tính). Tất nhiên, điều này cực kỳ gây hiểu lầm vì con số nói trên cũng tính đến hàng chục tỷ token không có trong lưu thông. Nguồn: https://u.today/xrp-and-eth-will-never-flippen-bitcoin-rochard-says
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/05 15:15
Chia sẻ
Bài kiểm tra quan trọng về bảng lương phi nông nghiệp thúc đẩy đồng đô la suy yếu

Bài kiểm tra quan trọng về bảng lương phi nông nghiệp thúc đẩy đồng đô la suy yếu

Bài đăng Bài Kiểm tra Quan trọng về Bảng lương Phi Nông nghiệp Thúc đẩy Sự Suy yếu của Đồng Đô la đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Sự Tăng vọt của Forex(FX) Châu Á: Bài Kiểm tra Quan trọng về Bảng lương Phi Nông nghiệp Thúc đẩy Sự Suy yếu của Đồng Đô la Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Forex Sự Tăng vọt của Forex(FX) Châu Á: Bài Kiểm tra Quan trọng về Bảng lương Phi Nông nghiệp Thúc đẩy Sự Suy yếu của Đồng Đô la Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/asia-fx-dollar-retreat/
Harvest Finance
FARM$26.95+1.46%
BRC20.COM
COM$0.011197+3.18%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/05 14:40
Chia sẻ
Đường token launch và token airdrop sẽ diễn ra vào ngày 10/9

Đường token launch và token airdrop sẽ diễn ra vào ngày 10/9

Bài đăng về ra mắt token Linea và token airdrop diễn ra vào ngày 10/9 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ethereum layer 2 Linea đã công bố ra mắt token được mong đợi từ lâu với mô hình ưu tiên cộng đồng, từ chối phân bổ cho các công ty đầu tư mạo hiểm. Tóm tắt Ra mắt token Linea sẽ diễn ra vào ngày 10/9, với 85% được phân bổ cho tăng trưởng hệ sinh thái và không có phần chia cho VC hoặc đội ngũ. 9% nguồn cung dành cho người dùng sớm thông qua token airdrop mở khóa hoàn toàn; 75% đi vào quỹ hệ sinh thái 10 năm. ETH vẫn là token gas duy nhất, trong khi cả ETH và LINEA sẽ được đốt theo mô hình đốt kép. Linea đang chuẩn bị ra mắt token gốc vào ngày 10/9, trong cái mà họ gọi là đợt phát hành quan trọng nhất kể từ khi Ethereum (ETH) ra mắt. Việc triển khai này giống với phân bổ genesis của Ethereum, với 85% trong số 72 tỷ token LINEA được dành cho tăng trưởng hệ sinh thái và không có phân bổ cho đội ngũ sáng lập hoặc các công ty đầu tư mạo hiểm. Mô hình token và airdrop của Linea Phân phối của Linea tập trung vào quyền sở hữu cộng đồng. Khoảng 9% nguồn cung, tương đương 6,48 tỷ token, sẽ được phân phối cho hơn 780,000 người dùng đủ điều kiện thông qua airdrop, mở khóa hoàn toàn khi ra mắt. 1% khác sẽ được phân bổ cho các nhà xây dựng chiến lược, như các ứng dụng phi tập trung và đối tác cơ sở hạ tầng. 75% còn lại được đặt trong quỹ hệ sinh thái do Linea Consortium quản lý, bao gồm ConsenSys, Eigen Labs, ENS Labs, SharpLink và Status. Quỹ này sẽ được triển khai trong 10 năm để hỗ trợ thanh khoản, nhà xây dựng và hàng hóa công cộng. Năm tuần trước, Ethereum đã kỷ niệm 10 năm không có thời gian ngừng hoạt động. Tuần tới, LINEA trở thành token quan trọng nhất tham gia vào hệ sinh thái kể từ chính ETH. Công cụ kiểm tra đủ điều kiện hiện đã hoạt động trước ngày 10 tháng 9 TGE. Kiểm tra của bạn tại https://t.co/GDV3kRe0Kf pic.twitter.com/emB8WlqCNF — Linea.eth (@LineaBuild) Ngày 3 tháng 9 năm 2025 Công cụ kiểm tra đủ điều kiện airdrop đã mở vào đầu tháng 9 và sẽ tiếp tục hoạt động đến ngày 9/12. Linea cho biết tính đủ điều kiện dựa trên việc sử dụng xác thực, được đo lường thông qua Điểm Trải nghiệm Linea và các chiến dịch LXP-L, với...
Threshold
T$0.01516+1.06%
Moonveil
MORE$0.03028-16.76%
TokenFi
TOKEN$0.01232+1.48%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/05 14:34
Chia sẻ
Khám phá Blockchain và AI trong kinh doanh

Khám phá Blockchain và AI trong kinh doanh

Bài đăng Khám phá Blockchain và AI trong Kinh doanh đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. CATCH Forum Zürich CATCH Forum 2025 Zug Địa điểm: SHED Zug, Dammstrasse 16, Thụỵ SĩNgày: Thứ Hai, 22/09 - Thứ Hai, 22/09, 2025Thời gian: 19:00 - 23:00 (UTC+02:00) Giờ mùa hè Trung ÂuLoại sự kiện: Hội nghị BlockchainTrang web chính thức: https://luma.com/CATCHForumZG Tổng quan về sự kiện Được tổ chức tại SHED Zug và đồng tổ chức bởi The Hashgraph Association hợp tác với Trust Square, CATCH Forum (Corporate Adoption of Tech) là một buổi tối có tác động cao tập trung vào việc khám phá cách blockchain và AI đang chuyển đổi bối cảnh doanh nghiệp. Cuộc gặp gỡ độc quyền này quy tụ các giám đốc điều hành cấp cao, nhà đổi mới và những người ra quyết định để trao đổi những hiểu biết sâu sắc, chiến lược và ứng dụng thực tế của blockchain và các công nghệ mới nổi khác trong các lĩnh vực doanh nghiệp. Người tham dự có thể mong đợi các bài nói chuyện kích thích tư duy, thảo luận chuyên gia và cơ hội kết nối được tổ chức với các chuyên gia thúc đẩy đổi mới kỹ thuật số trong tổ chức của họ. CATCH Forum được thiết kế dành cho các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, chiến lược gia công nghệ và những người ủng hộ blockchain muốn hiểu cách các công nghệ này mở ra các cấp độ hiệu quả, minh bạch và tin cậy mới. Bằng cách kết hợp các quan điểm hướng tới tương lai với các nghiên cứu trường hợp thực tế, sự kiện nhấn mạnh cách blockchain và AI đang định nghĩa lại cách hoạt động của doanh nghiệp. Tại sao nên tham dự? Có được những hiểu biết sâu sắc từ các giám đốc điều hành cấp cao và người ra quyết định thúc đẩy đổi mới kỹ thuật số. Tham gia vào các cuộc thảo luận chuyên gia và các bài nói chuyện kích thích tư duy. Khám phá các ứng dụng thực tế của công nghệ blockchain và AI. Kết nối với các nhà lãnh đạo ngành và chiến lược gia công nghệ. Điểm nổi bật Diễn giả: Kamal Youssefi, Ralf Glabischnig, Christophe Makni, Ravi De Silva, Lina Hares, Rahul Chillar, một sự kết hợp của các nhà lãnh đạo ngành từ The Hashgraph Association, Google DeepMind, Siemens và nhiều tổ chức khác. Phiên: Bài phát biểu chính, thảo luận chuyên gia và các phiên kết nối. Chủ đề được đề cập: Blockchain và AI trong việc áp dụng doanh nghiệp, tự động hóa tuân thủ, AI trong kỹ thuật phần mềm doanh nghiệp và chiến lược cho việc áp dụng công nghệ quy mô lớn. Tính năng đặc biệt: Cơ hội kết nối được tổ chức và đồ uống kết thúc để xây dựng mối quan hệ. Câu hỏi thường gặp CATCH Forum 2025 Zug là gì? CATCH Forum là một sự kiện tập trung vào việc áp dụng công nghệ của doanh nghiệp, cụ thể là blockchain và AI. Khi nào và ở đâu...
RealLink
REAL$0.08201+0.28%
Trust The Process
TRUST$0.0003669-4.94%
Luma Protocol
LUMA$0.000000000000000000000373-68.91%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/05 14:07
Chia sẻ
Fireblocks Mở Rộng Mạng Thanh Toán Với Hệ Thống Chuyển Đổi Fiat Sang Stablecoin Của Transak

Fireblocks Mở Rộng Mạng Thanh Toán Với Hệ Thống Chuyển Đổi Fiat Sang Stablecoin Của Transak

Bài đăng Fireblocks Mở rộng Mạng Thanh toán với Nền tảng Fiat-to-Stablecoin của Transak xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Fintech Bối cảnh thanh toán toàn cầu đang chuyển nhanh chóng sang các giải pháp dựa trên blockchain, và hai nhà cung cấp lớn hiện đang hợp tác để đẩy nhanh xu hướng này. Transak đã trở thành đối tác ra mắt cho Mạng Thanh toán mới của Fireblocks, cung cấp cho các tổ chức trên toàn thế giới một con đường trực tiếp vào chuyển tiền dựa trên stablecoin, theo thông cáo báo chí được chia sẻ với Coindoo. Sự hợp tác này hứa hẹn thanh toán nhanh hơn, chi phí thấp hơn và tuân thủ tích hợp, nhằm loại bỏ các nút thắt đã làm chậm việc áp dụng stablecoin trong số các tổ chức tài chính lớn. Fireblocks, vốn đã là nền tảng cơ sở hạ tầng tài sản kỹ thuật số cấp doanh nghiệp, đã xử lý hơn 10 nghìn tỷ đô la trong các giao dịch trên 120 blockchain. Bằng cách mở rộng phạm vi đến thanh toán stablecoin, công ty đang định vị mình như một trung tâm cho kỷ nguyên tài chính kỹ thuật số tiếp theo. Nghiên cứu ngành nhấn mạnh tại sao thời điểm này quan trọng. Một báo cáo gần đây của Coinbase Institutional dự đoán thị trường stablecoin có thể đạt 1,2 nghìn tỷ đô la vào năm 2028, tăng từ khoảng 270 tỷ đô la hiện nay. Trong khi đó, khảo sát của Fireblocks cho thấy gần một nửa các tổ chức toàn cầu đã sử dụng stablecoin cho thanh toán, với 41% khác đang trong giai đoạn lập kế hoạch. Đối với các công ty fintech và ngân hàng, hướng đi rõ ràng: stablecoin đang chuyển từ dự án thử nghiệm sang cơ sở hạ tầng cốt lõi. Transak, đã xử lý hơn 2 tỷ đô la trong các giao dịch fiat-to-crypto, mang đến một lớp khả năng tiếp cận quan trọng cho mạng thanh toán của Fireblocks. Nền tảng của công ty cho phép các nhà phát triển tích hợp chuyển đổi fiat-to-stablecoin với các phương thức thanh toán địa phương như thẻ, chuyển khoản ngân hàng và tài khoản ảo, đồng thời đảm bảo tuân thủ thông qua KYC, AML và kiểm tra trừng phạt. Dịch vụ này đã hỗ trợ hơn 450 ứng dụng Web3 và được hơn 10 triệu người sử dụng. Đối với các tổ chức, sự hợp tác này loại bỏ một loạt vấn đề tồn tại lâu dài: tích hợp phân mảnh, phức tạp về tuân thủ và phạm vi toàn cầu hạn chế. Với quyền truy cập trực tiếp thông qua bảng điều khiển hoặc API của Fireblocks, các doanh nghiệp giờ đây có thể khai thác cơ sở hạ tầng của Transak một cách liền mạch, trải rộng hơn 64 quốc gia và hàng chục...
Moonveil
MORE$0.03028-16.76%
TAP Protocol
TAP$0.439-3.51%
BRC20.COM
COM$0.011197+3.18%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/05 14:02
Chia sẻ

Tin tức xu hướng

Thêm

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó