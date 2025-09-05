AI đặt ngày khi cổ phiếu Palantir sẽ đạt 300 USD

Bài đăng AI đặt ngày khi cổ phiếu Palantir sẽ đạt 300 đô la xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) đã nhanh chóng nổi lên như một trong những công ty hoạt động nổi bật nhất trong S&P 500 và lĩnh vực công nghệ rộng lớn hơn, nhờ vào những tiến bộ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Mặc dù có những lo ngại về định giá đang diễn ra, cổ phiếu đã đạt được mức cao kỷ lục, với cổ phiếu hiện đang nhắm đến mốc 200 đô la và khả năng đạt 300 đô la vẫn còn trong tầm tay. Tại thời điểm báo chí, PLTR giao dịch ở mức 156 đô la, tăng 0,8% trong ngày, trong khi từ đầu năm đến nay gã khổng lồ phần mềm đã tăng 107%. Biểu đồ giá cổ phiếu PLTR YTD. Nguồn: Finbold Về tiềm năng đạt 300 đô la của cổ phiếu, Finbold đã tìm đến mô hình trí tuệ nhân tạo ChatGPT-5 của OpenAI, mô hình này đã nêu bật một số kịch bản có khả năng ảnh hưởng đến kết quả. Nền tảng cơ bản của cổ phiếu Palantir Trong trường hợp này, Nền tảng AI của Palantir đang thu hút sự chú ý trong lĩnh vực quốc phòng, chăm sóc sức khỏe và doanh nghiệp, với mức tăng trưởng chi tiêu AI hàng năm từ 30% đến 40% mang lại tiềm năng tăng trưởng lớn. Hợp đồng trị giá 10 tỷ đô la với Quân đội Hoa Kỳ củng cố vai trò của nó như một nhà thầu quốc phòng cốt lõi, trong khi sự mở rộng của NATO có thể nâng doanh thu định kỳ lên 10 đến 15 tỷ đô la vào năm 2027-2028. Đồng thời, ChatGPT lưu ý rằng phân khúc thương mại của công ty cũng đang tăng mạnh, với doanh thu tại Hoa Kỳ tăng 93% so với cùng kỳ năm trước và đang trên đà vượt qua doanh số bán hàng cho chính phủ vào năm 2026. Sự nhiệt tình của nhà đầu tư tiếp tục hỗ trợ đà tăng, với vị thế AI của Palantir thu hút mức phí bảo hiểm giống như Tesla khi định giá vượt quá nền tảng cơ bản. Tuy nhiên, thách thức vẫn còn. Cổ phiếu đang giao dịch ở mức gần 90 lần doanh số, không để lại nhiều dư địa cho tăng trưởng chậm lại. Thù lao dựa trên cổ phiếu tiếp tục ảnh hưởng đến thu nhập, trong khi sự phụ thuộc vào hợp đồng chính phủ khiến công ty đối mặt với rủi ro địa chính trị và quy định. Lộ trình cổ phiếu PLTR đến 300 đô la Trong bối cảnh này, mô hình Hỗ trợ bởi AI đã phác thảo ba con đường tiềm năng. Trong kịch bản tích cực, khi cơn sốt AI phản ánh làn sóng Dot-com cuối những năm 1990, Palantir có thể đạt 300 đô la sớm nhất là vào năm 2026 hoặc 2027. Một triển vọng ôn hòa hơn, với việc áp dụng AI ổn định và định giá ổn định...