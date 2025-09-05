2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Lionel Messi xúc động ghi hai bàn trong trận đấu vòng loại World Cup cuối cùng trên sân nhà

Lionel Messi xúc động ghi hai bàn trong trận đấu vòng loại World Cup cuối cùng trên sân nhà

Bài đăng Lionel Messi Xúc Động Ghi Hai Bàn Trong Trận Vòng Loại World Cup Cuối Cùng Trên Sân Nhà xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. BUENOS AIRES, ARGENTINA – NGÀY 4 THÁNG 9: Lionel Messi của Argentina vẫy chào người hâm mộ trước khi khởi động trong khuôn khổ Vòng loại Nam Mỹ FIFA World Cup 2026 giữa Argentina và Venezuela tại sân vận động Más Monumental Antonio Vespucio Liberti vào ngày 4 tháng 9 năm 2025 tại Buenos Aires, Argentina. (Ảnh: German Adrasti/Getty Images) Getty Images Trong một đêm đầy cảm xúc trước 80,000 người hâm mộ tại Buenos Aires, Lionel Messi đã ghi hai bàn thắng trong trận đấu vòng loại World Cup cuối cùng trên sân nhà khi Argentina đánh bại Venezuela 3-0 vào hôm thứ Năm. Người đoạt giải Quả bóng vàng 8 lần Messi mở tỷ số ở phút thứ 39 và ghi thêm bàn nữa ở phút 80, trong khi Lautaro Martinez cũng ghi tên mình vào bảng tỷ số ở phút 76. Cùng với ba người con trai trước khi trận đấu bắt đầu, cầu thủ 38 tuổi đã choáng ngợp trước sự ủng hộ của người hâm mộ Argentina tại sân vận động Monumental, những người tập trung để tiễn anh. Cha của Messi, Jorge, cũng có mặt để đánh dấu sự kiện này. "Được kết thúc theo cách này ở đây là điều tôi luôn mơ ước," đội trưởng Messi, người đã dẫn dắt Argentina đến FIFA World Cup năm 2022 tại Qatar, cho biết. "Tôi đã trải qua rất nhiều điều trên sân cỏ này, cả tốt lẫn không tốt, nhưng luôn là niềm vui khi được thi đấu ở Argentina, trước người hâm mộ của chúng tôi." BUENOS AIRES, ARGENTINA – NGÀY 4 THÁNG 9: Lionel Messi của Argentina hôn con trai Ciro khi anh ôm các con trai Thiago (P) và Mateo trước trận đấu Vòng loại Nam Mỹ FIFA World Cup 2026 giữa Argentina và Venezuela tại sân vận động Más Monumental Antonio Vespucio Liberti vào ngày 4 tháng 9 năm 2025 tại Buenos Aires, Argentina. (Ảnh: German Adrasti/Getty Images) Getty Images Messi cho biết trong nhiều năm, anh đã nhận được tình cảm của người hâm mộ Barcelona và ước mơ của anh là được trải nghiệm điều tương tự ở quê hương. Tiền đạo huyền thoại đã làm nhiều hơn...
DAR Open Network
D$0.03109+3.01%
Waves
WAVES$0.954+0.15%
CreatorBid
BID$0.06327-2.07%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/05 16:44
Chia sẻ
Bitcoin Thống Trị Khi Altcoin Tụt Hậu

Bitcoin Thống Trị Khi Altcoin Tụt Hậu

Bài đăng Bitcoin Dominates as Altcoins Lag Behind xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Các cuộc thảo luận gần đây trong lĩnh vực tiền mã hoá đã nhấn mạnh vị thế thống trị của Bitcoin so với altcoin. Pierre Rochard, một người ủng hộ mạnh mẽ cho Bitcoin, đã nhấn mạnh rằng những đặc điểm độc đáo của Bitcoin đảm bảo sự thống trị thị trường của nó, tạo ra những thách thức đáng kể cho các loại tiền kỹ thuật số khác như Ethereum và XRP trong việc vượt qua nó. Đọc tiếp: Bitcoin Dominates as Altcoins Lag Behind Nguồn: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-dominates-as-altcoins-lag-behind
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/05 16:39
Chia sẻ
AI đặt ngày khi cổ phiếu Palantir sẽ đạt 300 USD

AI đặt ngày khi cổ phiếu Palantir sẽ đạt 300 USD

Bài đăng AI đặt ngày khi cổ phiếu Palantir sẽ đạt 300 đô la xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) đã nhanh chóng nổi lên như một trong những công ty hoạt động nổi bật nhất trong S&P 500 và lĩnh vực công nghệ rộng lớn hơn, nhờ vào những tiến bộ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Mặc dù có những lo ngại về định giá đang diễn ra, cổ phiếu đã đạt được mức cao kỷ lục, với cổ phiếu hiện đang nhắm đến mốc 200 đô la và khả năng đạt 300 đô la vẫn còn trong tầm tay. Tại thời điểm báo chí, PLTR giao dịch ở mức 156 đô la, tăng 0,8% trong ngày, trong khi từ đầu năm đến nay gã khổng lồ phần mềm đã tăng 107%. Biểu đồ giá cổ phiếu PLTR YTD. Nguồn: Finbold Về tiềm năng đạt 300 đô la của cổ phiếu, Finbold đã tìm đến mô hình trí tuệ nhân tạo ChatGPT-5 của OpenAI, mô hình này đã nêu bật một số kịch bản có khả năng ảnh hưởng đến kết quả. Nền tảng cơ bản của cổ phiếu Palantir Trong trường hợp này, Nền tảng AI của Palantir đang thu hút sự chú ý trong lĩnh vực quốc phòng, chăm sóc sức khỏe và doanh nghiệp, với mức tăng trưởng chi tiêu AI hàng năm từ 30% đến 40% mang lại tiềm năng tăng trưởng lớn. Hợp đồng trị giá 10 tỷ đô la với Quân đội Hoa Kỳ củng cố vai trò của nó như một nhà thầu quốc phòng cốt lõi, trong khi sự mở rộng của NATO có thể nâng doanh thu định kỳ lên 10 đến 15 tỷ đô la vào năm 2027-2028. Đồng thời, ChatGPT lưu ý rằng phân khúc thương mại của công ty cũng đang tăng mạnh, với doanh thu tại Hoa Kỳ tăng 93% so với cùng kỳ năm trước và đang trên đà vượt qua doanh số bán hàng cho chính phủ vào năm 2026. Sự nhiệt tình của nhà đầu tư tiếp tục hỗ trợ đà tăng, với vị thế AI của Palantir thu hút mức phí bảo hiểm giống như Tesla khi định giá vượt quá nền tảng cơ bản. Tuy nhiên, thách thức vẫn còn. Cổ phiếu đang giao dịch ở mức gần 90 lần doanh số, không để lại nhiều dư địa cho tăng trưởng chậm lại. Thù lao dựa trên cổ phiếu tiếp tục ảnh hưởng đến thu nhập, trong khi sự phụ thuộc vào hợp đồng chính phủ khiến công ty đối mặt với rủi ro địa chính trị và quy định. Lộ trình cổ phiếu PLTR đến 300 đô la Trong bối cảnh này, mô hình Hỗ trợ bởi AI đã phác thảo ba con đường tiềm năng. Trong kịch bản tích cực, khi cơn sốt AI phản ánh làn sóng Dot-com cuối những năm 1990, Palantir có thể đạt 300 đô la sớm nhất là vào năm 2026 hoặc 2027. Một triển vọng ôn hòa hơn, với việc áp dụng AI ổn định và định giá ổn định...
Union
U$0.010223+7.14%
PlaysOut
PLAY$0.04608-5.06%
Moonveil
MORE$0.03028-16.76%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/05 16:35
Chia sẻ
Bitcoin Tăng Giá Mạnh Mẽ Vượt Qua Mốc 112,000 USD

Bitcoin Tăng Giá Mạnh Mẽ Vượt Qua Mốc 112,000 USD

Bài đăng Bitcoin Tăng Giá Mạnh Mẽ Tạo Đà Tăng Trưởng Đáng Chú Ý Vượt $112,000 đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Tăng Giá Mạnh Mẽ Tạo Đà Tăng Trưởng Đáng Chú Ý Vượt $112,000 Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Bitcoin Tăng Giá Mạnh Mẽ Tạo Đà Tăng Trưởng Đáng Chú Ý Vượt $112,000 Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-price-surge-momentum/
BRC20.COM
COM$0.011197+3.18%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/05 16:34
Chia sẻ
Các nền tảng cá cược thân thiện với người mới chấp nhận tiền mã hóa: Nơi để đặt cược với BTC và ETH

Các nền tảng cá cược thân thiện với người mới chấp nhận tiền mã hóa: Nơi để đặt cược với BTC và ETH

Bài đăng Nền tảng cá cược thân thiện với người mới bắt đầu chấp nhận tiền điện tử: Nơi cá cược với BTC và ETH xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cá cược bằng Bitcoin và Ethereum mang lại một số lợi thế so với phương thức fiat truyền thống. Đầu tiên, giao dịch nhanh hơn—nạp và rút tiền thường được xử lý trong vòng vài phút, so với vài ngày với ngân hàng. Thứ hai, tiền điện tử mang lại quyền riêng tư: nhiều nền tảng cho phép bạn chơi mà không cần gửi tài liệu KYC, giữ an toàn dữ liệu cá nhân của bạn. Thứ ba, phí thường thấp hơn, đặc biệt là đối với chuyển khoản quốc tế, giúp cá cược hiệu quả hơn về chi phí. Cuối cùng, cá cược bằng tiền điện tử không có biên giới, cho phép người chơi trên toàn thế giới truy cập vào sách thể thao và sòng bạc mà không có hạn chế ngân hàng. Khi chọn nền tảng cá cược tốt nhất cho người mới bắt đầu muốn sử dụng BTC và ETH, chúng tôi tập trung vào năm yếu tố chính: Dễ sử dụng: Giao diện trực quan, điều hướng rõ ràng và thiết kế thân thiện với thiết bị di động. Tham gia nhanh chóng: Đăng ký đơn giản bằng ví hoặc Email—không có các bước phức tạp. Hỗ trợ tiền điện tử: Nạp và rút tiền mượt mà với Bitcoin và Ethereum. Đa dạng trò chơi: Truy cập vào cả trò chơi thể thao và sòng bạc để người mới có thể khám phá. Tin cậy & Bảo mật: Hoạt động minh bạch, kiểm toán hoặc cấp phép để mang lại sự an tâm. Dưới đây là các nền tảng cá cược tiền điện tử hàng đầu cho người mới bắt đầu vào năm 2025 Nền tảng Hỗ trợ BTC/ETH Không KYC Số lượng trò chơi Tính năng thân thiện với người mới Dexsport Có Có 10,000+ Đăng nhập bằng ví, minh bạch dữ liệu on-chain BC.Games Có Có* 6,000+ Phần thưởng crypto faucet, Game hoá xã hội Stake Có Một phần 2,000+ Được cấp phép, UX hoàn thiện BetFury Có Có* 6,000+ ...
Bitcoin
BTC$121,223.35-0.05%
Trust The Process
TRUST$0.0003669-4.94%
PlaysOut
PLAY$0.04608-5.06%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/05 16:24
Chia sẻ
Tại sao Vụ Đặt cược Vàng 50 triệu USD của El Salvador Quan trọng đối với Động thái Tiếp theo của Bitcoin?

Tại sao Vụ Đặt cược Vàng 50 triệu USD của El Salvador Quan trọng đối với Động thái Tiếp theo của Bitcoin?

Bài đăng Tại sao Vụ Đặt cược Vàng 50 triệu USD của El Salvador Quan trọng đối với Động thái Tiếp theo của Bitcoin? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những Thông tin Chính: El Salvador đã mua vàng trị giá 50 triệu USD, động thái đầu tiên như vậy trong 35 năm. Quốc gia này cũng nắm giữ 6,283 Bitcoin, cho thấy sự đặt cược kép vào vàng và Bitcoin. Sự tăng giá của vàng và sự yếu kém của Bitcoin làm nổi bật một sự phân chia mới, định hình chiến lược của Nayib Bukele. El Salvador một lần nữa làm ngạc nhiên giới tài chính với chiến lược dự trữ của mình. Ngân hàng trung ương của quốc gia này vừa mua 13,999 ounce (397 kg) vàng trị giá 50 triệu USD. Đây là lần mua vàng đầu tiên trong 35 năm. Nó nâng dự trữ vàng của El Salvador lên hơn 31%, đưa chúng lên khoảng 58,105 ounce (1,647 kg), hiện có giá trị gần 207 triệu USD. Đối với một quốc gia nhỏ, đó là một con số lớn. Nó cho thấy chính phủ nghiêm túc như thế nào trong việc xây dựng sự kết hợp các khoản dự trữ mạnh mẽ. El Salvador Bổ sung Vàng Bên cạnh Bitcoin trong Kế hoạch Dự trữ Việc mua vàng này, như được tiết lộ bởi Nayib Bukele, không diễn ra một cách riêng lẻ. El Salvador đã trở nên nổi tiếng vì nắm giữ Bitcoin. Chính phủ đã mua một Bitcoin mỗi ngày, bắt đầu từ năm 2022. Quốc gia này hiện sở hữu hơn 6,283 BTC, trị giá hơn 750 triệu USD theo giá Bitcoin hiện tại. Dữ liệu gần đây cho thấy những khoản nắm giữ này đã mang lại hơn 150% lợi nhuận kể từ khi chương trình mua bắt đầu. Kho Bitcoin của El Salvador Có Lãi | Nguồn: X Chỉ trong tuần này, chính phủ cũng đã chuyển Bitcoin của mình vào 14 ví riêng biệt. Mỗi ví hiện không chứa quá 500 BTC. Bước này được giải thích là để bảo vệ chống lại các mối đe dọa lượng tử có thể xảy ra. Mặc dù máy tính lượng tử vẫn còn ở giai đoạn đầu, một số lo ngại chúng có thể phá vỡ các loại bảo mật cũ hơn. Bằng cách phân tán Bitcoin, El Salvador đã làm cho kho dự trữ của mình an toàn hơn trong trường hợp có rủi ro trong tương lai. Nhưng đó không phải là tuyến an toàn duy nhất mà quốc gia này chọn. Bây giờ, với cả vàng và Bitcoin trong...
Bitcoin
BTC$121,223.35-0.05%
Sunrise Layer
RISE$0.010141-1.38%
Moonveil
MORE$0.03028-16.76%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/05 16:05
Chia sẻ
Một Cột Mốc Cách Mạng Khi 10 Triệu Stablecoin Được Phát Hành

Một Cột Mốc Cách Mạng Khi 10 Triệu Stablecoin Được Phát Hành

Bài đăng Một Cột Mốc Cách Mạng Khi 10 Triệu Stablecoin Được Đúc xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tron DAO USD1: Một Cột Mốc Cách Mạng Khi 10 Triệu Stablecoin Được Đúc Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Tron DAO USD1: Một Cột Mốc Cách Mạng khi 10 Triệu Stablecoin được Đúc Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/tron-dao-usd1-minted/
USD1
USD1$0.9991-0.02%
BRC20.COM
COM$0.011197+3.18%
DAO Maker
DAO$0.1072-2.18%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/05 16:01
Chia sẻ
Trump tuyên bố áp thuế đối với hàng nhập khẩu chất bán dẫn

Trump tuyên bố áp thuế đối với hàng nhập khẩu chất bán dẫn

Bài đăng Trump cam kết áp thuế đối với hàng nhập khẩu chất bán dẫn xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng hàng nhập khẩu chất bán dẫn sẽ sớm phải đối mặt với thuế quan, với khả năng miễn trừ cho các công ty như Apple đã cam kết đầu tư đáng kể vào nền kinh tế Hoa Kỳ. Vào hôm thứ Năm, ông lưu ý rằng công ty của Tim Cook sẽ được bảo vệ phần lớn khỏi thuế nhập khẩu, với những lời hứa tăng cường hoạt động tại Hoa Kỳ, nói rằng, "Tim Cook sẽ ở trong tình trạng khá tốt." Trump nói các công ty gia nhập Hoa Kỳ hoặc đầu tư thêm sẽ được miễn thuế Trong một bữa tối tại Nhà Trắng với một nhóm lãnh đạo công ty công nghệ hàng đầu được chọn lọc, bao gồm Cook, tổng thống đã phát biểu với các phóng viên. Ông bình luận, đề cập đến chip và chất bán dẫn, "Chúng tôi sẽ áp dụng thuế quan rất sớm. Có lẽ bạn đang nghe nói chúng tôi sẽ áp dụng một mức thuế quan khá đáng kể, không quá cao, nhưng là một mức thuế quan khá đáng kể." Tuy nhiên, ông làm rõ rằng các doanh nghiệp gia nhập thị trường Hoa Kỳ hoặc mở rộng sự hiện diện của họ sẽ được miễn thuế nhập khẩu. Vào đầu tháng trước, Tổng thống Mỹ đã thông báo họ sẽ áp dụng thuế quan 100% đối với hàng nhập khẩu chất bán dẫn và thậm chí khi đó vẫn hứa miễn trừ cho Apple, xem xét cam kết đầu tư thêm 100 tỷ đô la của công ty này. Nhìn chung, gã khổng lồ công nghệ này dự định đổ 600 tỷ đô la vào sản xuất trong nước trong bốn năm tới. Hơn nữa, nó khẳng định sẽ mang một phần lớn hơn chuỗi cung ứng và sản xuất công nghệ cao của mình đến Hoa Kỳ theo Chương trình Sản xuất Mỹ (AMP), hợp tác với các công ty như Corning, Applied Materials và Texas Instruments. Nó cũng thông báo rằng Corning sẽ cam kết một nhà máy đầy đủ ở Kentucky cho sản xuất kính Apple và tăng số lượng nhân viên tại địa điểm này lên 50%. Tuy nhiên, Trump tuyên bố rằng các công ty đưa ra cam kết đầu tư tương đương với Apple sẽ tránh được thuế chip, mặc dù một khoản thuế riêng biệt vẫn sẽ nhắm vào các sản phẩm điện tử phụ thuộc vào chất bán dẫn. Ông cũng đã từng đề xuất ý tưởng đặt thuế quan ở mức hơn 100%, với mức tiềm năng cao...
Union
U$0.010223+7.14%
Whiterock
WHITE$0.0002525-16.94%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.496-1.00%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/05 15:59
Chia sẻ
Nâng cao tương tác AI: Thu thập MCP để cải thiện trải nghiệm người dùng

Nâng cao tương tác AI: Thu thập MCP để cải thiện trải nghiệm người dùng

Bài đăng Nâng cao Tương tác AI: Khai thác MCP để Cải thiện Trải nghiệm Người dùng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Caroline Bishop 05/09/2025 00:23 Khám phá cách khai thác MCP nâng cao tương tác công cụ AI bằng cách thu thập thông tin còn thiếu ngay từ đầu, cải thiện trải nghiệm người dùng thông qua quy trình trực quan và liền mạch, theo những hiểu biết mới nhất từ GitHub. GitHub đang tiên phong tạo ra tương tác liền mạch hơn giữa công cụ AI và người dùng thông qua việc triển khai khai thác Model Context Protocol (MCP). Phương pháp này nhằm tinh chỉnh trải nghiệm người dùng bằng cách thu thập thông tin thiết yếu ngay từ đầu, từ đó giảm ma sát và nâng cao chức năng của các ứng dụng Hỗ trợ bởi AI, theo blog của GitHub. Hiểu về Khai thác MCP Về cốt lõi, khai thác MCP liên quan đến việc AI tạm dừng để yêu cầu chi tiết cần thiết từ người dùng trước khi tiếp tục với một nhiệm vụ, do đó ngăn chặn sự phụ thuộc vào các giả định mặc định có thể không phù hợp với sở thích của người dùng. Chức năng này hiện được hỗ trợ bởi GitHub Copilot trong Visual Studio Code, mặc dù tính khả dụng của nó có thể khác nhau giữa các ứng dụng AI khác nhau. Thách thức Triển khai Trong một buổi phát trực tiếp gần đây, Chris Reddington của GitHub đã nhấn mạnh những thách thức gặp phải khi triển khai khai thác trong máy chủ MCP cho một trò chơi theo lượt. Ban đầu, máy chủ có các công cụ trùng lặp cho các loại trò chơi khác nhau, dẫn đến nhầm lẫn và lựa chọn công cụ không chính xác bởi AI Agent. Giải pháp liên quan đến việc hợp nhất các công cụ và đảm bảo quy ước đặt tên riêng biệt để xác định rõ mục đích của từng công cụ. Hợp lý hóa Tương tác Người dùng Phương pháp tinh chỉnh cho phép người dùng bắt đầu trò chơi với cài đặt cá nhân hóa thay vì tham số mặc định. Ví dụ, khi người dùng yêu cầu một trò chơi tic-tac-toe, hệ thống xác định các chi tiết còn thiếu như mức độ khó hoặc tên người chơi, nhắc người dùng cung cấp thông tin này để điều chỉnh thiết lập trò chơi một cách phù hợp. Hiểu biết Kỹ thuật Việc triển khai khai thác trong máy chủ MCP liên quan đến một số bước quan trọng: kiểm tra các tham số bắt buộc, xác định đối số tùy chọn còn thiếu, bắt đầu khai thác để thu thập thông tin còn thiếu, trình bày lời nhắc dựa trên lược đồ, và hoàn thành yêu cầu ban đầu khi tất cả dữ liệu cần thiết đã...
Streamflow
STREAM$0.0788+4.28%
Moonveil
MORE$0.03028-16.76%
TAC
TAC$0.005867-7.12%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/05 15:42
Chia sẻ
Sora Ventures Ra Mắt Quỹ Bitcoin Treasury Đầu Tiên Của Châu Á, Dự Định Mua 1 Tỷ Đô La BTC Trong Vòng 6 Tháng

Sora Ventures Ra Mắt Quỹ Bitcoin Treasury Đầu Tiên Của Châu Á, Dự Định Mua 1 Tỷ Đô La BTC Trong Vòng 6 Tháng

Bài đăng Sora Ventures Ra mắt Quỹ cộng đồng Bitcoin đầu tiên của châu Á, Dự định mua 1 tỷ USD BTC trong vòng 6 tháng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Hôm nay, Sora Ventures đã công bố ra mắt quỹ cộng đồng Bitcoin đầu tiên của châu Á, được tiết lộ trong Tuần lễ Blockchain Đài Bắc. Quỹ này, được hỗ trợ bởi cam kết 200 triệu USD từ các đối tác và nhà đầu tư trên khắp khu vực, nhằm mục đích mua 1 tỷ USD Bitcoin trong sáu tháng tới, theo thông cáo báo chí gửi đến Bitcoin Magazine. Quỹ mới này tiếp nối các công ty quỹ cộng đồng Bitcoin cá nhân đã xuất hiện trên khắp châu Á trong những năm gần đây — bao gồm Metaplanet của Nhật Bản (TYO:3350), Moon Inc. của Hồng Kông (HKG:1723), DV8 của Thái Lan (SET:DV8), và BitPlanet của Hàn Quốc (KOSDAQ:049470). Trong khi những công ty đó nắm giữ bitcoin trực tiếp trên bảng cân đối kế toán của họ, quỹ cộng đồng Sora Ventures sẽ đóng vai trò như một nguồn vốn tập trung của các tổ chức được thiết kế để hỗ trợ các công ty hiện có và thúc đẩy việc tạo ra các quỹ cộng đồng tương tự trên toàn cầu. Bằng cách tăng cường đầu tư vào các nhà tiên phong quỹ cộng đồng Bitcoin của châu Á đồng thời mở rộng ra bên ngoài, quỹ này nhằm tạo ra sự hợp lực giữa các quỹ cộng đồng khu vực và quốc tế, củng cố vai trò của Bitcoin như một tài sản dự trữ trên các thị trường. Được dẫn dắt bởi đội ngũ quản lý của Sora Ventures, sáng kiến này cũng sẽ thu hút các đối tác tổ chức mới để mở rộng nguồn lực và mở rộng mạng lưới các công ty quỹ cộng đồng Bitcoin hoạt động tại châu Á. Luke Liu, Đối tác tại Sora Ventures, nhấn mạnh tính độc đáo của sáng kiến này, tuyên bố: "Đây là lần đầu tiên châu Á chứng kiến một cam kết có quy mô lớn như vậy hướng tới việc xây dựng một mạng lưới các công ty quỹ cộng đồng Bitcoin, với cam kết vốn cho quỹ cộng đồng 1 tỷ USD đầu tiên của châu Á." Về mặt lịch sử, các quỹ cộng đồng Bitcoin lớn nhất và việc áp dụng của doanh nghiệp đã tập trung ở thị trường Hoa Kỳ. Hiện nay, châu Á đang định vị mình như một đối thủ cạnh tranh nghiêm túc cho đầu tư Bitcoin tổ chức. Jason Fang, nhà sáng lập và Đối tác Quản lý tại Sora Ventures, nhấn mạnh sự thay đổi: "Châu Á là một trong những thị trường quan trọng nhất cho sự phát triển của công nghệ blockchain và Bitcoin. Chúng tôi đã thấy sự gia tăng trong sự quan tâm...
Union
U$0.010223+7.14%
SIX
SIX$0.01992+0.75%
Bitcoin
BTC$121,223.35-0.05%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/05 15:12
Chia sẻ

Tin tức xu hướng

Thêm

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó