Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Naomi Osaka Lạc Quan Sau Thất Bại Ở Bán Kết U.S. Open

Naomi Osaka Lạc Quan Sau Thất Bại Ở Bán Kết U.S. Open

Bài đăng Naomi Osaka Lạc Quan Sau Thất Bại Ở Bán Kết U.S. Open xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. NEW YORK, NEW YORK – NGÀY 04 THÁNG 9: Naomi Osaka của Nhật Bản nói chuyện với truyền thông sau khi thua Amanda Anisimova của Hoa Kỳ trong trận bán kết đơn nữ vào Ngày 12 của US Open tại Trung tâm Quần vợt Quốc gia USTA Billie Jean King vào ngày 04 tháng 9 năm 2025 tại New York City. (Ảnh của Robert Prange/Getty Images) Getty Images Nhà vô địch bốn giải major Naomi Osaka cho biết cô không buồn sau thất bại ở bán kết U.S. Open vào tối thứ Năm, và nói thêm rằng trải nghiệm này đã truyền cảm hứng cho cô cải thiện bản thân. Osaka, nhà vô địch U.S. Open 2018 và 2020, đã thua 6-7(4), 7-6(3), 6-3 trước hạt giống số tám người Mỹ Amanda Anisimova, bỏ lỡ cơ hội vào chung kết Grand Slam thứ năm của mình. Thi đấu trong trận bán kết major đầu tiên kể từ khi trở thành mẹ, Osaka đã có khởi đầu vững chắc tại Sân vận động Arthur Ashe khi cô giành set đầu tiên nhưng niềm hy vọng của chủ nhà Anisimova đã có màn ngược dòng xuất sắc để giành chiến thắng. "Tôi vui vì tôi thua ở bán kết thay vì vòng một hoặc vòng ba hoặc bất cứ vòng nào tôi thường đạt được," Osaka nói sau trận đấu. NEW YORK, NEW YORK – NGÀY 01 THÁNG 9: Naomi Osaka của Nhật Bản khoe Labubu Althea Glitterson của mình trong khi nói chuyện với truyền thông sau khi đánh bại Coco Gauff của Hoa Kỳ ở vòng bốn vào Ngày 9 của US Open tại Trung tâm Quần vợt Quốc gia USTA Billie Jean King vào ngày 01 tháng 9 năm 2025 tại New York City (Ảnh của Robert Prange/Getty Images) Getty Images Tay vợt 27 tuổi, người đã nghỉ thai sản dài sau khi sinh con gái Shai vào năm 2023, đã gặp khó khăn về sự ổn định sau khi trở lại WTA Tour mùa giải trước. Nhưng mùa này, cô đã tìm lại được phong độ rực rỡ mới. Cựu tay vợt số 1 thế giới đã vào đến chung kết ASB Classic ở Auckland vào đầu...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 18:44
Quỹ Jito Tạo Sự Phấn Khích Với Bản Cập Nhật JTO Quy Mô Lớn

Quỹ Jito Tạo Sự Phấn Khích Với Bản Cập Nhật JTO Quy Mô Lớn

Bài đăng Jito Foundation Tạo Sự Phấn Khích Với Bản Cập Nhật JTO Lớn xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Altcoin Hệ sinh thái Jito đang bước vào giai đoạn mới khi Dự trữ nền tảng triển khai một số sáng kiến nhằm tăng giá trị dài hạn của token JTO. Các động thái bao gồm hoàn thành việc Mua lại và đốt trị giá 1 triệu USD, tăng phí được quản trị phê duyệt và những nỗ lực mới để cải thiện tính minh bạch và sự tham gia của cộng đồng. Hoàn Thành Đợt Mua Lại Đầu Tiên Trong 10 ngày qua, Jito đã thực hiện đợt mua lại JTO đầu tiên, tổng cộng 1 triệu USD. Hoạt động được tiến hành qua bốn giai đoạn sử dụng chiến lược TWAP, với kế hoạch duy trì phương pháp này trong thời gian tới. Nhìn về phía trước, Dự trữ nền tảng tiết lộ họ đang xây dựng hệ thống kiểu đấu giá cho phép việc nắm bắt giá trị diễn ra tự động trong giao thức. Quản Trị Chuyển Sang JIP-24 Một trong những thay đổi có tác động lớn nhất đến từ việc cộng đồng phê duyệt JIP-24, một đề xuất tăng phí thu từ Jito Block Engine lên 6%. Điều chỉnh này dự kiến sẽ làm tăng đáng kể dòng tiền vào quỹ DAO, cung cấp hỗ trợ tài chính lớn hơn cho dự án và có khả năng nâng cao tiện ích và giá trị của token. Tăng Cường Hệ Sinh Thái Ngoài kinh tế token trực tiếp, Jito Foundation cũng đã ra mắt JTO Economic Hub chuyên dụng. Cổng thông tin mới này được thiết kế để cung cấp cho người nắm giữ token cái nhìn rõ ràng hơn về cách giá trị được phân phối và quản lý trong toàn bộ hệ sinh thái. Ngoài ra, Dự trữ nền tảng xác nhận sẽ tổ chức hội nghị người nắm giữ JTO đầu tiên vào ngày 24 tháng 9, đánh dấu nỗ lực đưa cộng đồng đến gần hơn với tầm nhìn dài hạn của giao thức. Ý Nghĩa Đối Với JTO Kết hợp lại, những cập nhật này phản ánh một hệ sinh thái đang hướng tới sự trưởng thành cả về tài chính và tổ chức. Bằng cách kết hợp tăng trưởng quỹ với các công cụ truyền thông mới và sự kiện cộng đồng, Jito đang thể hiện cam kết biến JTO thành không chỉ là một token quản trị—mà còn định vị nó như một trụ cột trung tâm cho sự bền vững của mạng lưới. Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 18:32
Dầu hướng tới khoản lỗ tuần đầu tiên trong ba tuần khi lo ngại về nguồn cung tăng và vàng tiếp tục tăng vọt

Dầu hướng tới khoản lỗ tuần đầu tiên trong ba tuần khi lo ngại về nguồn cung tăng và vàng tiếp tục tăng vọt

Bài đăng Giá dầu hướng đến tuần giảm đầu tiên trong ba tuần khi lo ngại về nguồn cung tăng và giá vàng tiếp tục tăng vọt xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Giá dầu tiếp tục giảm vào thứ Sáu. Đây là ngày giảm thứ ba liên tiếp. Và hiện tại, lần đầu tiên trong ba tuần, thị trường đang đối mặt với mức lỗ tuần rõ ràng. Dầu thô Brent giảm 0,35 USD xuống 66,64 USD/thùng vào lúc 08:10 GMT. Dầu thô West Texas Intermediate của Mỹ giảm 0,33 USD xuống 63,15 USD. Mỗi loại đều giảm 0,5% trong ngày. Trong tuần này, Brent giảm 2,2% và WTI giảm 1,3%. Sự sụt giảm diễn ra sau tin tức rằng kho dự trữ dầu thô của Mỹ tăng 2,4 triệu thùng trong tuần trước. Các nhà phân tích đã dự đoán sẽ có sự sụt giảm. Sự tăng đột ngột trong kho dự trữ này làm dấy lên lo ngại mới về nhu cầu đang chậm lại. Đồng thời, kỳ vọng về nguồn cung đang ngày càng tăng. OPEC+, bao gồm Nga và Ả Rập Saudi, dự định họp vào Chủ nhật. Tám thành viên hiện đang thảo luận về việc tăng sản lượng. OPEC+ lên kế hoạch cung cấp mới trước lịch trình OPEC+ đã kiểm soát gần một nửa sản lượng dầu toàn cầu. Hiện họ đang cân nhắc việc kết thúc lớp cắt giảm nguồn cung thứ hai sớm hơn một năm. Đề xuất tăng là 1,65 triệu thùng mỗi ngày, tương đương 1,6% nhu cầu thế giới. Đây là một động thái lớn và sẽ làm tràn ngập thị trường với nhiều thùng dầu hơn vào thời điểm nhu cầu đang yếu. "Có ngày càng nhiều câu chuyện và dấu hiệu về một tương lai nơi nguồn cung nguyên liệu thô khó có thể là vấn đề," John Evans của PVM, một công ty môi giới, cho biết. Nói cách khác: không có thiếu hụt dầu sắp tới. Sức mạnh hạ nguồn đã giúp giá duy trì được sự hỗ trợ, theo các nhà phân tích BMI, nhưng họ cảnh báo sự hỗ trợ này có thể sẽ phai nhạt. Biên lợi nhuận lọc dầu có thể suy yếu khi các nhà máy lọc dầu bắt đầu bảo trì và nhu cầu toàn cầu chậm lại trong những tháng tới. Trong khi đó, Donald Trump đã gây xáo trộn vào thứ Năm. Cựu tổng thống Mỹ đã yêu cầu các nhà lãnh đạo châu Âu ngừng mua dầu của Nga, theo một quan chức Nhà Trắng. Kiểu can thiệp chính trị như vậy luôn làm tăng thêm rủi ro. Bất kỳ sự cắt giảm nào trong xuất khẩu của Nga, hoặc thậm chí chỉ là...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 17:41
Thành công đáng kinh ngạc trong Q2 với 1,404 BTC đã được Mining!

Thành công đáng kinh ngạc trong Q2 với 1,404 BTC đã được Mining!

Bài đăng Thành công đáng kinh ngạc trong Q2 với 1,404 BTC được khai thác! xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cango BTC Mining: Thành công đáng kinh ngạc trong Q2 với 1,404 BTC được khai thác! Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Cango BTC Mining: Thành công đáng kinh ngạc trong Q2 với 1,404 BTC được khai thác! Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/cango-btc-mining-success/
BitcoinEthereumNews2025/09/05 17:37
ALL4 Mining ra mắt khai thác đám mây miễn phí cho người nắm giữ BTC, XRP và DOGE

ALL4 Mining ra mắt khai thác đám mây miễn phí cho người nắm giữ BTC, XRP và DOGE

Bài đăng ALL4 Mining ra mắt Khai thác điện toán đám mây miễn phí cho người nắm giữ BTC, XRP và DOGE xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Vào năm 2025, việc kiếm tiền mã hóa không còn đòi hỏi đầu tư vào thiết bị đắt tiền hoặc thành thạo thuật ngữ chuyên môn. Khai thác điện toán đám mây đã nổi lên như một giải pháp thay thế thuận tiện, thu hút một lượng lớn người dùng mới háo hức kiếm lợi nhuận dễ dàng từ các loại tiền mã hóa như Bitcoin, Dogecoin và XRP mà không cần phải vượt qua những trở ngại thông thường. Thay vì thiết lập phần cứng tại nhà, các thợ đào có thể sử dụng tài nguyên khai thác từ xa - ngay cả những người mới tham gia lĩnh vực tiền mã hóa cũng có thể tự động kiếm lợi nhuận. Nền tảng khai thác ALL4 Mining cho phép các nhà đầu tư kiếm lợi nhuận liên tục bất kể xu hướng thị trường. Người mới chỉ cần một chiếc điện thoại di động, đăng ký tài khoản miễn phí, bắt đầu khai thác chỉ với vài cú nhấp chuột và kiếm tiền bằng tiền mã hóa thực. Chọn ALL4 Mining để hành trình khai thác của bạn dễ dàng hơn Sau đây là bảy lợi thế của nền tảng ALL4 Mining giúp nhà đầu tư bắt đầu hành trình khai thác của họ một cách suôn sẻ. 1. Thanh toán hàng ngày, thu nhập rõ ràng và minh bạch ALL4 Mining cung cấp thu nhập hiệu quả cho tất cả người dùng. Hệ thống tự động thanh toán mà không có bất kỳ phí ẩn nào. Mỗi đồng bạn đầu tư đều có thể nhìn thấy và tính toán được. 2. Không cần đầu tư thiết bị, khai thác không lo lắng Không cần đầu tư vào phần cứng đắt tiền, cũng không cần lo lắng về bảo trì thiết bị và các vấn đề kỹ thuật. ALL4 Mining có trung tâm dữ liệu chuyên nghiệp để quản lý quá trình khai thác cho bạn, cho phép bạn dễ dàng tận hưởng kết quả khai thác. 3. Vận hành đơn giản, trải nghiệm cực kỳ tốt Được trang bị dashboard trực quan và dễ sử dụng, dù bạn là người mới hay người chơi có kinh nghiệm, bạn đều có thể dễ dàng bắt đầu. Hỗ trợ ứng dụng di động cho phép bạn kiểm soát trạng thái khai thác và động thái thu nhập bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. 4. Ngưỡng cực kỳ thấp, đăng ký để bắt đầu khai thác Đăng ký để nhận phần thưởng người mới $15, có thể được sử dụng để mua hợp đồng đăng nhập và kiếm $0.6 thu nhập miễn phí mỗi ngày. 5. Cơ chế phần thưởng giới thiệu trực tiếp tạo thu nhập thụ động Giới thiệu bạn bè tham gia khai thác, và...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 17:34
Bitcoin hướng tới những đỉnh cao mới

Bitcoin hướng tới những đỉnh cao mới

Bài đăng Bitcoin Aims for New Heights xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Vào ngày 5 tháng 9 năm 2025, Bitcoin, đồng tiền mã hóa hàng đầu theo vốn hóa thị trường, chứng kiến xu hướng tăng, hiện đang giao dịch ở mức khoảng 112,800 đô la. Sự chuyển động này hướng sự chú ý của các nhà đầu tư đến ngưỡng giới hạn quan trọng 113,000 đô la, một mức được coi là then chốt trong việc xác định quỹ đạo giá và triển vọng kỹ thuật trong tương lai của Bitcoin. Đọc tiếp: Bitcoin Aims for New Heights Nguồn: https://en.bitcoinhaber.net/bitcoin-aims-for-new-heights
BitcoinEthereumNews2025/09/05 17:30
Strategy Inc. Sẵn sàng cho S&P 500 Sau Đợt Tăng Giá của Bitcoin

Strategy Inc. Sẵn sàng cho S&P 500 Sau Đợt Tăng Giá của Bitcoin

Bài đăng Strategy Inc. Sẵn sàng gia nhập S&P 500 sau đợt tăng giá Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Điểm chính 1 Điểm chính 2 Điểm chính 3 Strategy Inc., dưới sự lãnh đạo của Michael Saylor, đang chuẩn bị gia nhập S&P 500 sau khi đạt được lợi nhuận đáng kể liên quan đến Bitcoin, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc áp dụng tài sản kỹ thuật số của doanh nghiệp. Khả năng được đưa vào này nhấn mạnh sự quan tâm ngày càng tăng của các tổ chức đối với Bitcoin, có khả năng tăng tính hợp pháp và ảnh hưởng đến động lực thị trường thông qua việc tăng cường tiếp cận của nhà đầu tư. Strategy Inc. Tham gia cuộc đua S&P 500 với sự hỗ trợ từ Bitcoin Michael Saylor's Strategy Inc. báo cáo 14 tỷ đô la lợi nhuận chưa thực hiện từ Bitcoin, đưa công ty tiến gần hơn đến khả năng được đưa vào S&P 500. Kể từ năm 2020, Saylor đã định hướng công ty hướng tới Bitcoin, nắm giữ 636,505 BTC, kho dự trữ doanh nghiệp lớn nhất. Sự tập trung của công ty vào Bitcoin đã nâng cao khả năng sinh lời, đáp ứng các yêu cầu của S&P theo tiêu chuẩn kế toán mới của Hoa Kỳ. Khả năng được đưa vào S&P 500 đánh dấu một cột mốc quan trọng, có khả năng tăng đầu tư Bitcoin của các tổ chức khi các quỹ chỉ số thụ động có thể mua vào 16 tỷ đô la cổ phiếu. Sự phát triển này cho thấy Bitcoin ngày càng được chấp nhận trong tài chính truyền thống. Vốn hóa thị trường của Strategy Inc. hiện là 22,7 tỷ đô la, tăng so với các báo cáo trước đây. "Bitcoin là giải pháp. Mọi thứ khác đều là sự phân tâm." — Michael Saylor Mặc dù thiếu các tuyên bố chính thức từ Saylor hoặc Strategy Inc. về sự kiện này, cộng đồng tiền mã hóa theo dõi chặt chẽ. Các nhà phân tích thị trường suy đoán về phản ứng của các tổ chức, lưu ý rằng các sự kiện tương tự trong quá khứ đã thúc đẩy cả thanh khoản và nhu cầu tài sản. Cho đến nay, không có trích dẫn trực tiếp nào từ Saylor được xác minh liên quan đến S&P 500. Đợt tăng giá Bitcoin thúc đẩy sự quan tâm của các tổ chức Bạn có biết? Strategy Inc. có thể thiết lập một tiền lệ là công ty đầu tiên chủ yếu tận dụng Bitcoin để đủ điều kiện vào S&P 500, nhấn mạnh vai trò phát triển của tiền mã hóa trong tài chính doanh nghiệp. Theo CoinMarketCap, Bitcoin (BTC) được định giá ở mức 112,495.18 đô la với vốn hóa thị trường 2.24 nghìn tỷ đô la, chiếm 58.02% thị trường. Khối lượng giao dịch đạt 67.52 tỷ đô la, biến động 16.49%. Trong 90 ngày qua, Bitcoin tăng 7.18%. Tổng cung lưu hành là 19.91 triệu...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 17:19
3 Đồng Tiền Nên Mua Khi Nhà Sáng Lập Cardano Ám Chỉ Về Hợp Tác Với XRP Sau Airdrop Midnight

3 Đồng Tiền Nên Mua Khi Nhà Sáng Lập Cardano Ám Chỉ Về Hợp Tác Với XRP Sau Airdrop Midnight

Bài đăng 3 Coin cần mua khi Nhà sáng lập Cardano ám chỉ về Hợp tác XRP sau Midnight Airdrop xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto News Tiền mã hóa sống nhờ đầu cơ, và những phát triển hợp tác XRP gần đây mà nhà sáng lập Cardano đã tiết lộ sau airdrop Midnight đã làm dấy lên sự quan tâm trở lại của nhà đầu tư vào các tài sản thay thế. Trong số các dự án có thể được coi là hưởng lợi từ sự quan tâm mới này trên thị trường, có thể kể đến Little Pepe (LILPEPE), Tron (TRX) và Toncoin (TON). Cả hai đều có đề xuất giá trị khác nhau, nhưng các chỉ số ban đầu cho thấy một dự án mới gần đây có thể tồn tại trong ký ức của các nhà đầu tư meme coin và những người đam mê blockchain. Little Pepe (LILPEPE): Sự tiến hóa của Meme Layer 2 Little Pepe (LILPEPE) đang định vị mình không chỉ là một Meme coin khác. Hiện đang ở Giai đoạn 12 của presale với giá $0,0021, dự án đã huy động được $23,5 triệu trong tổng số mục tiêu $25,47 triệu, bán được hơn 14,8 tỷ token. Với giá niêm yết dự kiến là $0,003, các nhà phân tích cho rằng những người ủng hộ sớm có thể hưởng lợi từ động lực presale mạnh mẽ. Little Pepe, về bản chất, là blockchain Layer 2 thế hệ tiếp theo chuyên về meme. Trái ngược với các Meme coin thông thường, có sự tăng trưởng phụ thuộc vào tâm lý của cộng đồng, LILPEPE kết hợp văn hóa meme với khả năng hiệu suất cao, cung cấp phí giao dịch và hoàn tất cực thấp, tốc độ cao và bảo mật tuyệt vời thông qua sự kết hợp độc đáo này. Lộ trình của nó, được chia thành Mang thai, Sinh nở và Tăng trưởng, đòi hỏi cách tiếp cận cộng đồng hướng tới niêm yết trên sàn giao dịch, phát triển hệ sinh thái và cuối cùng là nhận thức thị trường. Tokenomics được cấu trúc để củng cố sự ổn định và thưởng cho người nắm giữ: 10% Thanh khoản để đảm bảo giao dịch trên sàn, 26,5% phân bổ Presale cho những người tin tưởng sớm, 30% Dự trữ chuỗi cho sức mạnh hệ sinh thái, 13,5% Staking & Phần thưởng cho khuyến khích cộng đồng, 10% Marketing, 10% phân bổ DEX và 0% thuế giao dịch. Điều làm cho LILPEPE độc đáo là chuỗi Layer 2 tập trung vào meme duy nhất trên thế giới, được trang bị Memes Launchpad và khả năng chống sniper-bot để bảo vệ giao dịch công bằng. Được hỗ trợ bởi các chuyên gia ẩn danh với thành tích đã được chứng minh trong việc hỗ trợ các Meme coin hàng đầu,...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 17:08
Bitcoin Hyper Gần đạt 14 triệu USD: Đồng tiền mã hoá tiếp theo tăng 1000 lần?

Bitcoin Hyper Gần đạt 14 triệu USD: Đồng tiền mã hoá tiếp theo tăng 1000 lần?

Bài đăng Bitcoin Hyper Gần đạt 14M$: Crypto tiếp theo tăng 1000x? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Hyper Gần đạt 14M$: Crypto tiếp theo tăng 1000x? Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập email của bạn. Là một nhà văn về crypto, trách nhiệm của Bogdan được chia thành nghiên cứu và viết bài cũng như giải trí cho đội ngũ với lối hài hước gần như không chính trị, một Bill Burr đầy khát vọng, nếu bạn muốn. Nhờ hơn 12 năm kinh nghiệm viết lách trong nhiều lĩnh vực, bao gồm công nghệ, an ninh mạng, người mẫu, thể hình, crypto và các chủ đề khác không thể nêu tên, anh đã trở thành một tài sản thực sự cho đội ngũ. Trong khi vị trí nhà văn cấp cao tại PrivacyAffairs dạy anh những bài học quý giá về sức mạnh của tự quản lý, toàn bộ sự nghiệp viết lách của anh là một bài tập về tự hoàn thiện. Bây giờ, anh đã sẵn sàng đắm mình vào crypto và dạy mọi người cách kiểm soát tiền của họ trên blockchain. Với fiat là một loại tiền tệ mất giá vĩnh viễn, Bitcoin và altcoin dường như là lựa chọn thay thế phù hợp nhất cho Bogdan. Thành tựu chuyên môn lớn nhất của Bogdan, ngoài việc đảm bảo vị trí nhà văn chính cho Bitcoinist, là 5 năm làm quản lý viết lách tại Blackwood Productions, nơi anh điều phối một nhóm bốn nhà văn. Trong thời gian đó, anh đã học được giá trị của làm việc nhóm và tạo ra một môi trường làm việc nuôi dưỡng hiệu quả, tích cực và tình bạn. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-presale-nears-14m-next-crypto-to-1000x/
BitcoinEthereumNews2025/09/05 17:06
GKN Aerospace Chuyển Sản Xuất Linh Kiện Động Cơ In 3D Từ Thụy Điển Sang Hoa Kỳ

GKN Aerospace Chuyển Sản Xuất Linh Kiện Động Cơ In 3D Từ Thụy Điển Sang Hoa Kỳ

Bài đăng GKN Aerospace Chuyển Sản Xuất Linh Kiện Động Cơ In 3D Từ Thụy Điển Sang Hoa Kỳ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đội ngũ kỹ thuật và sản xuất của GKN Aerospace với thành phần vòng gắn vỏ quạt được in 3D của động cơ Pratt & Whitney GTF. GKN Aerospace GKN Aerospace đang mở rộng cơ sở Newington, Conn., để chuyển sản xuất thành phần động cơ phản lực in 3D đột phá của họ. Trọng tâm của việc mở rộng là Vòng Gắn Vỏ Quạt, một bộ phận phức tạp, có độ bền cao là xương sống cho động cơ Pratt & Whitney GTF được tìm thấy trong một số máy bay chở khách tiên tiến nhất thế giới, bao gồm Airbus A220 và Embraer E195-E2. Hiện tại, các bộ phận được in 3D ở Thụy Điển và hoàn thiện bằng máy ở Hoa Kỳ. Cơ sở hiện tại ở Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ sản xuất hàng loạt đầy đủ các bộ phận vào cuối năm nay, với hoạt động sản xuất bổ sung mở rộng dự kiến bắt đầu vào năm 2027, theo GKN. Việc chuyển toàn bộ sản xuất sang Hoa Kỳ "cũng sẽ giúp củng cố chuỗi cung ứng toàn cầu, bằng cách cung cấp một phương pháp sản xuất thay thế," công ty cho biết. GKN đã nhận được tài trợ thông qua Sáng kiến Chuỗi Cung ứng Chiến lược trị giá 25 triệu đô la của tiểu bang. Thống đốc Connecticut Ned Lamont phát biểu tại lễ khởi công mở rộng cơ sở GKN Aerospace ở Newington, Conn. GKN Aerospace Chiếc vòng này là thành phần quan trọng cho chuyến bay lớn nhất được làm bằng in 3D—hay sản xuất bồi đắp—từng nhận được chứng nhận FAA. Thay vì khắc một bộ phận từ một khối kim loại lớn và lãng phí phần dư thừa, quy trình độc quyền của GKN xây dựng bộ phận theo từng lớp. GKN Aerospace kỳ vọng quy trình in 3D kim loại độc quyền của họ, khi đi vào sản xuất đầy đủ, sẽ cắt giảm 70% lượng vật liệu tiêu thụ so với sản xuất truyền thống, đồng thời giảm thời gian thực hiện từ đầu đến cuối từ chín tháng xuống còn ít nhất bốn tuần. "Việc mở rộng này ở Connecticut đánh dấu một cột mốc quan trọng cho GKN Aerospace và chương trình Vòng Gắn Vỏ Quạt của chúng tôi," Joakim Andersson, chủ tịch bộ phận Động cơ của GKN Aerospace cho biết. "Với chương trình FCMR ở quy mô công nghiệp, chúng tôi đang chứng minh không chỉ về mặt kỹ thuật...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 17:02
