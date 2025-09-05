3 Đồng Tiền Nên Mua Khi Nhà Sáng Lập Cardano Ám Chỉ Về Hợp Tác Với XRP Sau Airdrop Midnight

Bài đăng 3 Coin cần mua khi Nhà sáng lập Cardano ám chỉ về Hợp tác XRP sau Midnight Airdrop xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto News Tiền mã hóa sống nhờ đầu cơ, và những phát triển hợp tác XRP gần đây mà nhà sáng lập Cardano đã tiết lộ sau airdrop Midnight đã làm dấy lên sự quan tâm trở lại của nhà đầu tư vào các tài sản thay thế. Trong số các dự án có thể được coi là hưởng lợi từ sự quan tâm mới này trên thị trường, có thể kể đến Little Pepe (LILPEPE), Tron (TRX) và Toncoin (TON). Cả hai đều có đề xuất giá trị khác nhau, nhưng các chỉ số ban đầu cho thấy một dự án mới gần đây có thể tồn tại trong ký ức của các nhà đầu tư meme coin và những người đam mê blockchain. Little Pepe (LILPEPE): Sự tiến hóa của Meme Layer 2 Little Pepe (LILPEPE) đang định vị mình không chỉ là một Meme coin khác. Hiện đang ở Giai đoạn 12 của presale với giá $0,0021, dự án đã huy động được $23,5 triệu trong tổng số mục tiêu $25,47 triệu, bán được hơn 14,8 tỷ token. Với giá niêm yết dự kiến là $0,003, các nhà phân tích cho rằng những người ủng hộ sớm có thể hưởng lợi từ động lực presale mạnh mẽ. Little Pepe, về bản chất, là blockchain Layer 2 thế hệ tiếp theo chuyên về meme. Trái ngược với các Meme coin thông thường, có sự tăng trưởng phụ thuộc vào tâm lý của cộng đồng, LILPEPE kết hợp văn hóa meme với khả năng hiệu suất cao, cung cấp phí giao dịch và hoàn tất cực thấp, tốc độ cao và bảo mật tuyệt vời thông qua sự kết hợp độc đáo này. Lộ trình của nó, được chia thành Mang thai, Sinh nở và Tăng trưởng, đòi hỏi cách tiếp cận cộng đồng hướng tới niêm yết trên sàn giao dịch, phát triển hệ sinh thái và cuối cùng là nhận thức thị trường. Tokenomics được cấu trúc để củng cố sự ổn định và thưởng cho người nắm giữ: 10% Thanh khoản để đảm bảo giao dịch trên sàn, 26,5% phân bổ Presale cho những người tin tưởng sớm, 30% Dự trữ chuỗi cho sức mạnh hệ sinh thái, 13,5% Staking & Phần thưởng cho khuyến khích cộng đồng, 10% Marketing, 10% phân bổ DEX và 0% thuế giao dịch. Điều làm cho LILPEPE độc đáo là chuỗi Layer 2 tập trung vào meme duy nhất trên thế giới, được trang bị Memes Launchpad và khả năng chống sniper-bot để bảo vệ giao dịch công bằng. Được hỗ trợ bởi các chuyên gia ẩn danh với thành tích đã được chứng minh trong việc hỗ trợ các Meme coin hàng đầu,...