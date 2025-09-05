Động lượng của Ripple chậm lại khi giá XRP đình trệ & Layer Brett nhắm đến mức tăng 4,200% thị trường Meme trong tháng này

Sau nhiều tháng chiến thắng pháp lý và sự chú ý của truyền thông, Ripple bắt đầu mất đà. Giá XRP đã dao động trong cùng một phạm vi hẹp trong nhiều tuần, và hoạt động của cá voi đã chậm lại. Từng là ứng cử viên hàng đầu cho lợi nhuận đột phá, XRP giờ đây dường như đang bị bỏ lại phía sau. Trong khi đó, những người mua sớm đang chuyển sự chú ý sang Layer Brett, một Meme coin có tiềm năng tăng trưởng cao nhắm đến mức tăng 4,200% trong tháng này—được hỗ trợ bởi công nghệ Ethereum Layer 2 và năng lượng lan truyền mà Ripple đơn giản không thể sánh được. XRP (XRP): Sự phấn khích về Ripple phai nhạt khi giá XRP đình trệ Sự phục hồi của Ripple được mong đợi từ lâu dường như đã dừng lại. Sau khi giành được những chiến thắng pháp lý một phần và trở lại các sàn giao dịch lớn của Hoa Kỳ, nhiều người kỳ vọng giá XRP cuối cùng sẽ cất cánh. Thay vào đó, nó hầu như không di chuyển. Ngay cả với nền tảng vững chắc và sự rõ ràng về quy định, thị trường đã không phản ứng với khối lượng hoặc biến động giá mà các nhà đầu tư kỳ vọng. Hoạt động xử lý on-chain hỗ trợ điều này. Những người nắm giữ XRP lớn không thực hiện động thái, và những cuộc trò chuyện thông thường trên các diễn đàn đã trở nên im lặng đáng chú ý. Ripple vẫn có giá trị trong không gian thanh toán, nhưng nó thiếu loại hình phấn khích nhanh chóng, do cộng đồng thúc đẩy đang định hình chu kỳ này. Và không giống như các dự án Layer 2 hoặc hệ sinh thái dựa trên staking, XRP không cung cấp động lực mới cho người mua hành động ngay bây giờ. Không có staking, không có NFT, và không có câu chuyện nào cảm thấy khẩn cấp. Các nhà giao dịch đang tìm kiếm những câu chuyện họ có thể tin tưởng—và câu chuyện của Ripple không thay đổi. Tâm lý không tiêu cực—mà là thờ ơ. Và trong một thị trường như thế này, sự thờ ơ giết chết động lượng. Giá XRP có thể giữ vững vị thế, nhưng không có chất xúc tác mới, những ngày tăng trưởng đột biến có thể đã qua. Đối với các nhà giao dịch theo đuổi lợi nhuận ngắn hạn, Ripple không còn là nơi có năng lượng nữa. Layer Brett (LBRETT): Năng lượng Meme coin kết hợp với công nghệ Ethereum Layer 2 Trong khi XRP đi ngang, Layer Brett đang đẩy mạnh vào chu kỳ siêu meme với presale kỷ lục...