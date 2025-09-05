2025-10-10 thứ sáu

Bitcoin Rally Đẩy $HYPER Vượt Qua 14 Triệu Đô

BitcoinEthereumNews2025/09/05 19:45

Chiến lược của Saylor Sẵn sàng Gia nhập S&P 500: Đà tăng của Bitcoin Đẩy $HYPER Vượt $14M

Là một nhà văn về tiền mã hoá, trách nhiệm của Bogdan được chia giữa nghiên cứu và viết bài cũng như giải trí cho đội ngũ bằng sự hài hước của anh ấy gần như không chính trị chính xác, một Bill Burr đầy khát vọng, nếu bạn muốn. Nhờ vào hơn 12 năm kinh nghiệm viết lách trong nhiều lĩnh vực, bao gồm công nghệ, bảo mật mạng, người mẫu, thể hình, tiền mã hoá, và các chủ đề-không-được-đề-cập-khác, anh đã trở thành một tài sản thực sự cho đội ngũ. Trong khi vị trí của anh như một nhà văn cấp cao tại PrivacyAffairs đã dạy anh những bài học quý giá về sức mạnh của tự quản lý, toàn bộ sự nghiệp viết lách của anh đã và đang là một bài tập về tự hoàn thiện. Bây giờ, anh đã sẵn sàng đắm mình vào tiền mã hoá và dạy mọi người cách kiểm soát tiền của họ trên blockchain. Với fiat như một loại tiền tệ mất giá vĩnh viễn, Bitcoin và altcoin dường như là lựa chọn thay thế phù hợp nhất cho Bogdan. Thành tựu chuyên môn lớn nhất của Bogdan, ngoài việc đảm bảo vị trí như một nhà văn chính cho Bitcoinist, là quãng thời gian 5 năm làm quản lý viết lách tại Blackwood Productions, nơi anh điều phối một đội ngũ gồm bốn nhà văn. Trong thời gian đó, anh đã học được giá trị của làm việc nhóm và việc tạo ra một môi trường làm việc nuôi dưỡng hiệu quả, tích cực và tình bạn.
BitcoinEthereumNews2025/09/05 19:45
ETF tiền mã hóa mất $394 triệu khi các quỹ Bitcoin và Ether chứng kiến dòng tiền rút ra

ETF tiền mã hóa mất $394 triệu khi các quỹ Bitcoin và Ether chứng kiến dòng tiền rút ra

Bitcoin ETF đã mất $227 triệu, và ether ETF ghi nhận ngày thứ tư liên tiếp có dòng tiền Chuyển ra với $167 triệu vào ngày 4 tháng 9, đưa tổng số Rút lên gần $400 triệu. Bitcoin mất $227 triệu trong khi Ether đánh dấu ngày thứ tư liên tiếp có dòng tiền Rút. Đà tăng trưởng đã thúc đẩy các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) crypto đầu tuần này đã bị gãy. Các nhà đầu tư đã rút gần [...]
BitcoinEthereumNews2025/09/05 19:36
Động lượng của Ripple chậm lại khi giá XRP đình trệ & Layer Brett nhắm đến mức tăng 4,200% thị trường Meme trong tháng này

Động lượng của Ripple chậm lại khi giá XRP đình trệ & Layer Brett nhắm đến mức tăng 4,200% thị trường Meme trong tháng này

Sau nhiều tháng chiến thắng pháp lý và sự chú ý của truyền thông, Ripple bắt đầu mất đà. Giá XRP đã dao động trong cùng một phạm vi hẹp trong nhiều tuần, và hoạt động của cá voi đã chậm lại. Từng là ứng cử viên hàng đầu cho lợi nhuận đột phá, XRP giờ đây dường như đang bị bỏ lại phía sau. Trong khi đó, những người mua sớm đang chuyển sự chú ý sang Layer Brett, một Meme coin có tiềm năng tăng trưởng cao nhắm đến mức tăng 4,200% trong tháng này—được hỗ trợ bởi công nghệ Ethereum Layer 2 và năng lượng lan truyền mà Ripple đơn giản không thể sánh được. XRP (XRP): Sự phấn khích về Ripple phai nhạt khi giá XRP đình trệ Sự phục hồi của Ripple được mong đợi từ lâu dường như đã dừng lại. Sau khi giành được những chiến thắng pháp lý một phần và trở lại các sàn giao dịch lớn của Hoa Kỳ, nhiều người kỳ vọng giá XRP cuối cùng sẽ cất cánh. Thay vào đó, nó hầu như không di chuyển. Ngay cả với nền tảng vững chắc và sự rõ ràng về quy định, thị trường đã không phản ứng với khối lượng hoặc biến động giá mà các nhà đầu tư kỳ vọng. Hoạt động xử lý on-chain hỗ trợ điều này. Những người nắm giữ XRP lớn không thực hiện động thái, và những cuộc trò chuyện thông thường trên các diễn đàn đã trở nên im lặng đáng chú ý. Ripple vẫn có giá trị trong không gian thanh toán, nhưng nó thiếu loại hình phấn khích nhanh chóng, do cộng đồng thúc đẩy đang định hình chu kỳ này. Và không giống như các dự án Layer 2 hoặc hệ sinh thái dựa trên staking, XRP không cung cấp động lực mới cho người mua hành động ngay bây giờ. Không có staking, không có NFT, và không có câu chuyện nào cảm thấy khẩn cấp. Các nhà giao dịch đang tìm kiếm những câu chuyện họ có thể tin tưởng—và câu chuyện của Ripple không thay đổi. Tâm lý không tiêu cực—mà là thờ ơ. Và trong một thị trường như thế này, sự thờ ơ giết chết động lượng. Giá XRP có thể giữ vững vị thế, nhưng không có chất xúc tác mới, những ngày tăng trưởng đột biến có thể đã qua. Đối với các nhà giao dịch theo đuổi lợi nhuận ngắn hạn, Ripple không còn là nơi có năng lượng nữa. Layer Brett (LBRETT): Năng lượng Meme coin kết hợp với công nghệ Ethereum Layer 2 Trong khi XRP đi ngang, Layer Brett đang đẩy mạnh vào chu kỳ siêu meme với presale kỷ lục...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 19:14
Giải Mã Khả Năng Short Squeeze Của BTC

Giải Mã Khả Năng Short Squeeze Của BTC

Đợt Tăng Bitcoin Sắp Tới: Phân tích Khả năng Short Squeeze của BTC
BitcoinEthereumNews2025/09/05 18:58
Bitcoin (BTC) Holdings Là Một Phần Của Chiến Lược Kho Bạc Rộng Lớn Hơn: Figma

Bitcoin (BTC) Holdings Là Một Phần Của Chiến Lược Kho Bạc Rộng Lớn Hơn: Figma

Công ty phần mềm thiết kế cộng tác Figma (FIG) đã mở rộng số lượng nắm giữ bitcoin BTC$112,263.82 lên 91 triệu USD trong quý hai năm nay, công ty tiết lộ vào hôm thứ Tư trong cuộc gọi báo cáo thu nhập. Động thái này, được tiết lộ bởi Giám đốc Tài chính Praveer Melwani, là một phần của vị thế tiền mặt lớn hơn trị giá 1,6 tỷ USD. "Trong số 1,6 tỷ USD, chúng tôi cũng nắm giữ khoảng 91 triệu USD trong quỹ giao dịch trao đổi bitcoin của chúng tôi," Melwani cho biết. Figma, công ty đã niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán New York vào tháng 7, đã trải qua một vài năm đầy biến động. Kế hoạch mua lại trị giá 20 tỷ USD của Adobe đã sụp đổ vào năm 2023 sau khi các cơ quan quản lý nêu lên những lo ngại về chống độc quyền. Kể từ đó, công ty tiếp tục phát triển cơ sở khách hàng, bao gồm 95% trong danh sách Fortune 500. Không giống như một số công ty đã chuyển sang nắm giữ bitcoin như một nỗ lực cuối cùng để thu hút nhà đầu tư hoặc xoay trục khỏi các hoạt động kinh doanh cốt lõi đang suy giảm, cách tiếp cận của Figma có vẻ bảo thủ hơn. "Chúng tôi không cố gắng trở thành Michael Saylor ở đây," CEO Dylan Field nói với CNBC, đề cập đến đồng sáng lập của MicroStrategy, người nổi tiếng vì biến công ty phần mềm trước đây im lìm của mình thành một người nắm giữ bitcoin lớn. "Đây không phải là một công ty nắm giữ Bitcoin. Đó là một công ty thiết kế, nhưng tôi nghĩ có một vị trí cho nó trong bảng cân đối kế toán và như một phần của chiến lược quỹ dự trữ đa dạng hóa." Cả việc tăng cường tiếp xúc với bitcoin lẫn doanh thu tốt hơn dự kiến đều không thúc đẩy tâm lý nhà đầu tư, ít nhất là trong ngắn hạn. Mặc dù vượt qua kỳ vọng về thu nhập, cổ phiếu Figma đã giảm 18% vào hôm thứ Năm, đóng cửa ở mức 55,96 USD. Con số này vẫn cao hơn giá IPO, nhưng giảm khoảng 50% so với đỉnh điểm trong ngày IPO. Việc Figma âm thầm bổ sung bitcoin vào quỹ dự
BitcoinEthereumNews2025/09/05 18:27
Tại sao Tether đột nhiên đổ hàng triệu đô vào ngành công nghiệp vàng

Tại sao Tether đột nhiên đổ hàng triệu đô vào ngành công nghiệp vàng

Bài đăng Tại sao Tether đột nhiên đổ hàng triệu đô vào ngành công nghiệp vàng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thay vì chỉ gắn bó với tài sản số, Tether đã bắt đầu chuyển lợi nhuận vào vàng, nhằm khẳng định vị thế trên toàn bộ ngành công nghiệp - từ các mỏ khai thác vàng đến các công ty bản quyền tài trợ cho sản xuất. Thời điểm này không phải ngẫu nhiên. Giá vàng đang dao động gần mức cao nhất mọi thời đại, và ban lãnh đạo Tether nhìn thấy cơ hội mở rộng tầm ảnh hưởng. Giám đốc điều hành Paolo Ardoino từ lâu đã mô tả kim loại này như một đối tác tự nhiên của Bitcoin, lập luận rằng một cái là nền tảng của trái đất trong khi cái kia đại diện cho sự tiến hóa kỹ thuật số của nó. Danh mục tài sản vàng ngày càng tăng Đầu mùa hè này, Tether đã âm thầm mua cổ phần công ty bản quyền Elemental Altus với thương vụ trị giá 105 triệu đô. Vài tuần sau, họ bổ sung thêm 100 triệu đô khi công ty sáp nhập với EMX, tạo ra Elemental Royalty Corp với thương hiệu mới. Những khoản đầu tư liên tiếp này cho thấy Tether không chỉ đơn thuần tích trữ vàng thỏi mà còn có ý định gắn kết mình vào các mô hình kinh doanh duy trì thương mại vàng toàn cầu. Hoài nghi và Hỗ trợ Phản ứng trong thế giới vàng khá trái chiều. Một số cựu binh trong ngành hoan nghênh nguồn tiền đầu tư từ một thế lực crypto, lưu ý rằng nguồn vốn mới có thể làm sống lại một lĩnh vực vốn thận trọng. Những người khác vẫn thận trọng, đặt câu hỏi liệu một công ty bắt nguồn từ stablecoin có kinh nghiệm để điều hướng trong lĩnh vực khai thác đòi hỏi vốn lớn và có tính chu kỳ cao hay không. Tuy nhiên, Ardoino dường như không nao núng. Ông đã định vị vàng như một bổ sung cho Bitcoin, không phải đối thủ cạnh tranh, gợi ý rằng tầm nhìn dài hạn của Tether kết hợp tài chính kỹ thuật số với hàng hóa hữu hình. Phòng hộ giữa hai thế giới Tổ chức phát hành stablecoin này đã nắm giữ hàng tỷ đô la giá trị vàng thỏi được lưu trữ tại Zurich. Việc thêm cổ phần trực tiếp vào các công ty khai thác, tinh luyện và nhóm bản quyền có thể biến Tether thành cầu nối hiếm hoi giữa nền kinh tế crypto và thương mại kim loại quý có từ hàng thế kỷ. Nếu đà tăng của vàng tiếp tục, chiến lược này có thể mang đến cho Tether một...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 18:23
$GGs Có Thể Tạo Ra Nhiều Lợi Nhuận Hơn XRP & VELO? Nhà phân tích Hàng Đầu Nói Rằng Based Eggman Sẽ Tạo Ra Nhiều Tài Sản Hơn XRP

$GGs Có Thể Tạo Ra Nhiều Lợi Nhuận Hơn XRP & VELO? Nhà phân tích Hàng Đầu Nói Rằng Based Eggman Sẽ Tạo Ra Nhiều Tài Sản Hơn XRP

Bài đăng Liệu $GGs Có Thể Tạo Ra Nhiều Lợi Nhuận Hơn XRP & VELO? Nhà phân tích Hàng đầu Nói Based Eggman Sẽ Tạo Ra Nhiều Tài Sản Hơn XRP xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto News Khám phá liệu Based Eggman ($GGs) có thể vượt trội hơn XRP và VELO. Tìm hiểu về token presale mới này, hệ sinh thái của nó, và lý do tại sao các nhà phân tích xem đây là một trong những presale crypto tốt nhất. Thị trường tiền mã hóa đầy cơ hội, nhưng chỉ một vài dự án thành công trong việc nắm bắt cả sự liên quan về văn hóa và tiện ích. Trong số các xu hướng hiện tại, các dự án presale crypto đang thu hút sự chú ý từ các nhà đầu tư tìm kiếm lợi thế giai đoạn đầu. Based Eggman ($GGs) đã tham gia vào không gian này với sự kết hợp giữa game, meme, và tích hợp Web3. Các nhà phân tích hiện đang đặt câu hỏi liệu presale token mới này có thể tạo ra giá trị dài hạn hơn các tài sản đã được thiết lập như XRP và VELO. Với cách tiếp cận độc đáo về giải trí on-chain và thiết kế dựa trên cộng đồng, $GGs đang được nhiều người coi là một trong những presale crypto hàng đầu của năm 2025. Based Eggman ($GGs): Sức Mạnh Meme với Tiện Ích Based Eggman đang xây dựng một hệ sinh thái hoàn chỉnh xung quanh token gốc của nó, $GGs, phục vụ nhiều mục đích trong game, minting, tính thanh khoản, thanh toán, và thậm chí là phí gas cho hợp đồng thông minh. Token này cũng mang trọng lượng văn hóa, vì "GGs" là thuật ngữ được sử dụng rộng rãi trong game trực tuyến để thể hiện tinh thần thể thao và đánh giá cao các trò chơi hay. Bằng cách nhúng khái niệm này vào khuôn khổ crypto, dự án kết hợp văn hóa internet với tiện ích tài chính. Nền tảng này nhằm mục đích trở thành trung tâm cho crypto-gaming trên Base, cho phép người dùng tương tác thông qua gameplay, streaming và tham gia cộng đồng. Mỗi giao dịch bằng $GGs không chỉ đại diện cho việc chuyển giá trị mà còn là sự tham gia vào một phong trào văn hóa kết nối người chơi và nhà giao dịch. Với hơn 6,278 USDT huy động được và 982,649 token đã bán với giá $0.006389 mỗi $GGs, presale đã bắt đầu tạo đà. Tiến trình này đặt nó vào số những crypto coin đang presale nổi bật trong chu kỳ 2025. XRP: Một Người Chơi Thị Trường Đã Được Thiết Lập XRP tiếp tục...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 18:11
Đại dịch bạo lực kỹ thuật số đối với phụ nữ và trẻ em gái Syria

Đại dịch bạo lực kỹ thuật số đối với phụ nữ và trẻ em gái Syria

Bài đăng Dịch bệnh Bạo lực Kỹ thuật số Đối với Phụ nữ và Trẻ em gái Syria xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Một hội thảo sửa chữa thiết bị tại Tỉnh Idlib năm 2024, được điều hành bởi Equity & Empowerment và Hiệp hội Phát triển Imran. Equity & Empowerment Bức ảnh trông có vẻ vô hại: nó cho thấy một nữ bác sĩ ở Tây Bắc Syria. Nhưng điều đặc biệt quan trọng đối với một số người xem là những gì bức ảnh không bao gồm: chiếc khăn hijab che đầu người phụ nữ. Bức ảnh được đăng trực tuyến bởi một người dùng sử dụng tài khoản giả mạo. Ngày hôm sau, trong một vụ gọi là "giết người vì danh dự," anh trai của nữ bác sĩ đã giết cô trước công chúng. Người phụ nữ này là nạn nhân của bạo lực giới tính được hỗ trợ bởi công nghệ (TFGBV). Thuật ngữ khó hiểu này có thể không được sử dụng rộng rãi. Nhưng hầu hết phụ nữ đã trải qua nó, ngay cả khi họ không coi đó là bạo lực. Hầu hết cũng không báo cáo về nó. Nó quá phổ biến và bị bỏ qua, và thường ít kịch tính hơn trường hợp của nữ bác sĩ Syria, đến mức cảm thấy vô ích khi nhắc đến nó. Một báo cáo gần đây của ba tổ chức—tổ chức nghiên cứu nhân đạo ACAPS, cơ quan sức khỏe sinh sản và tình dục của Liên Hợp Quốc UNFPA, và mạng lưới tổ chức nhân đạo Global Protection Cluster—cho thấy bạo lực kỹ thuật số này phổ biến và gây hại như thế nào ở Tây Bắc Syria. Theo báo cáo, nó chủ yếu được thúc đẩy bởi "bóc lột tài chính và tình dục, trả thù, ép buộc, phỉ báng hoặc gây hại đến danh tiếng, hoặc đơn giản là để đe dọa, gây hại, hoặc quấy rối cá nhân bị nhắm đến." "Điều này cho thấy TFGBV hầu như luôn nhằm gây ra hậu quả nghiêm trọng trong cuộc sống thực và không nên đánh giá thấp nó như một hiện tượng chỉ xảy ra trên mạng." Mặc dù báo cáo mới nhất này tập trung vào Tây Bắc Syria, vấn đề không chỉ giới hạn ở một khu vực, hoặc thậm chí một quốc gia, theo Diana Garde, người đã lãnh đạo Trung tâm Văn phòng Khu vực Các Quốc gia Ả Rập cho phản ứng UNFPA Syria trước khi chuyển sang tập trung vào Sudan. TFGBV có thể tồn tại ở bất kỳ đâu trên thế giới, đặc biệt là nơi tình trạng dễ bị tổn thương bị tăng cường bởi nạn đói, xung đột, hoặc nghèo đói, kết hợp với những...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 17:56
ECB Thúc đẩy Euro Kỹ thuật số để Tăng cường Tự chủ Chiến lược, Đối phó với Stablecoin Nước ngoài

ECB Thúc đẩy Euro Kỹ thuật số để Tăng cường Tự chủ Chiến lược, Đối phó với Stablecoin Nước ngoài

Bài đăng ECB thúc đẩy đồng Euro kỹ thuật số để tăng cường quyền tự chủ chiến lược, đối phó với Stablecoin nước ngoài xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Vào ngày 4 tháng 9 năm 2025, thành viên Ban điều hành ECB Piero Cipollone đã phát biểu trước Nghị viện châu Âu, ủng hộ đồng euro kỹ thuật số để tăng cường khả năng phục hồi của hệ thống thanh toán châu Âu và quyền tự chủ chiến lược. Phát biểu tại Brussels, Cipollone nhấn mạnh vai trò của đồng euro kỹ thuật số trong việc giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp thanh toán không phải châu Âu, những đơn vị chiếm 66% giao dịch thẻ khu vực đồng euro, dẫn đến phí cao [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/ecb-pushes-digital-euro-to-enhance-strategic-autonomy-counter-foreign-stablecoins/
BitcoinEthereumNews2025/09/05 17:54
Đợt Bán Trước Bitcoin Hyper Đạt Hơn 14 Triệu Đô Sau Làn Sóng Nhà Đầu Tư Lớn

Đợt Bán Trước Bitcoin Hyper Đạt Hơn 14 Triệu Đô Sau Làn Sóng Nhà Đầu Tư Lớn

Bài đăng Bitcoin Hyper Presale Vượt Mốc 14 Triệu USD Sau Làn Sóng Đầu Tư Mạnh Mẽ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Giai đoạn presale của Bitcoin Hyper ($HYPER) đã vượt qua 14 triệu USD sau làn sóng nhà đầu tư tăng mạnh. Presale này được dự đoán sẽ trở thành một trong những presale phát triển nhanh nhất năm 2025, với Staking lên đến hơn 670 triệu token. Bitcoin Hyper ($HYPER) là bản nâng cấp Layer 2 chính thức của Bitcoin, hứa hẹn sẽ nâng cao giới hạn hiệu suất của Bitcoin, hiện đang bị giới hạn ở mức 7 giao dịch mỗi giây (TPS). Mục tiêu là cho phép các giao dịch nhanh hơn với thời gian xác nhận chỉ trong vài giây thay vì hàng giờ. Điều này sẽ loại bỏ hệ thống ưu tiên dựa trên phí, hiện đang xác nhận các giao dịch lớn hơn với phí cao hơn nhanh hơn, trong khi các giao dịch nhỏ hơn có thể mất hàng giờ. Nó cũng sẽ giảm đáng kể phí on-chain. Sự gia tăng gần đây về số tiền huy động được diễn ra khi presale đang tiến gần đến mục tiêu hoàn thành vào Q4 năm 2025. Vấn đề của Bitcoin là gì? Vấn đề chính của Bitcoin là giới hạn TPS, xếp hạng thứ 27 trong danh sách các blockchain có TPS cao nhất. Điều này thật tệ hại khi xét đến việc Solana đứng thứ hai trong danh sách với khả năng lên đến 1,000 TPS, và Ethereum đứng thứ 17 với 20 TPS. Nhưng TPS là gì và tại sao nó quan trọng? Hãy tưởng tượng một tiệm pizza với bảy nhân viên. Bảy nhân viên này sẽ giao bảy chiếc pizza trong 20-30 phút. Nhưng đặt 30 chiếc pizza, và họ sẽ mất hai giờ để hoàn thành đơn hàng. Nguyên tắc tương tự áp dụng cho mạng Bitcoin, chỉ có thể xử lý tối đa bảy giao dịch mỗi giây. Đặt quá nhiều pizza và mạng lưới bị tắc nghẽn, làm tăng thời gian xác nhận một cách đáng kể và gây ra tình trạng tắc nghẽn và thậm chí là lỗi hoàn tất. Vấn đề là mạng Bitcoin chỉ xử lý một khối mỗi 10 phút. Vì lý do này, các giao dịch được đưa vào hàng đợi, với blockchain xác nhận chúng theo thứ tự, dựa trên phí của họ: những giao dịch có phí cao nhất sẽ được xử lý trước. Bitcoin Hyper không phải là bản nâng cấp duy nhất nhắm vào vấn đề cụ thể này. Mạng Lightning xuất hiện đầu tiên, nhưng đã thất bại...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 17:48
