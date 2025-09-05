Đại dịch bạo lực kỹ thuật số đối với phụ nữ và trẻ em gái Syria
Một hội thảo sửa chữa thiết bị tại Tỉnh Idlib năm 2024, được điều hành bởi Equity & Empowerment và Hiệp hội Phát triển Imran. Equity & Empowerment Bức ảnh trông có vẻ vô hại: nó cho thấy một nữ bác sĩ ở Tây Bắc Syria. Nhưng điều đặc biệt quan trọng đối với một số người xem là những gì bức ảnh không bao gồm: chiếc khăn hijab che đầu người phụ nữ. Bức ảnh được đăng trực tuyến bởi một người dùng sử dụng tài khoản giả mạo. Ngày hôm sau, trong một vụ gọi là "giết người vì danh dự," anh trai của nữ bác sĩ đã giết cô trước công chúng. Người phụ nữ này là nạn nhân của bạo lực giới tính được hỗ trợ bởi công nghệ (TFGBV). Thuật ngữ khó hiểu này có thể không được sử dụng rộng rãi. Nhưng hầu hết phụ nữ đã trải qua nó, ngay cả khi họ không coi đó là bạo lực. Hầu hết cũng không báo cáo về nó. Nó quá phổ biến và bị bỏ qua, và thường ít kịch tính hơn trường hợp của nữ bác sĩ Syria, đến mức cảm thấy vô ích khi nhắc đến nó. Một báo cáo gần đây của ba tổ chức—tổ chức nghiên cứu nhân đạo ACAPS, cơ quan sức khỏe sinh sản và tình dục của Liên Hợp Quốc UNFPA, và mạng lưới tổ chức nhân đạo Global Protection Cluster—cho thấy bạo lực kỹ thuật số này phổ biến và gây hại như thế nào ở Tây Bắc Syria. Theo báo cáo, nó chủ yếu được thúc đẩy bởi "bóc lột tài chính và tình dục, trả thù, ép buộc, phỉ báng hoặc gây hại đến danh tiếng, hoặc đơn giản là để đe dọa, gây hại, hoặc quấy rối cá nhân bị nhắm đến." "Điều này cho thấy TFGBV hầu như luôn nhằm gây ra hậu quả nghiêm trọng trong cuộc sống thực và không nên đánh giá thấp nó như một hiện tượng chỉ xảy ra trên mạng." Mặc dù báo cáo mới nhất này tập trung vào Tây Bắc Syria, vấn đề không chỉ giới hạn ở một khu vực, hoặc thậm chí một quốc gia, theo Diana Garde, người đã lãnh đạo Trung tâm Văn phòng Khu vực Các Quốc gia Ả Rập cho phản ứng UNFPA Syria trước khi chuyển sang tập trung vào Sudan. TFGBV có thể tồn tại ở bất kỳ đâu trên thế giới, đặc biệt là nơi tình trạng dễ bị tổn thương bị tăng cường bởi nạn đói, xung đột, hoặc nghèo đói, kết hợp với những...
