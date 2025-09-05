2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Cập nhật giá Solana và Litecoin mờ nhạt khi Layer Brett có thể bắt kịp các Tiền điện tử hàng đầu vào năm 2026

Cập nhật giá Solana và Litecoin mờ nhạt khi Layer Brett có thể bắt kịp các Tiền điện tử hàng đầu vào năm 2026

Solana gặp khó khăn ở mức $204 và Litecoin thể hiện động lượng yếu, trong khi đợt bán trước của Layer Brett với giá $0.0053 đang thu hút sự chú ý khi các nhà phân tích dự đoán nó sẽ bắt kịp các tiền mã hóa hàng đầu vào năm 2026.
NEAR
NEAR$2.998+4.71%
TOP Network
TOP$0.000096--%
CATCH
CATCH$0.0119-4.03%
Chia sẻ
Blockchainreporter2025/09/05 20:40
Chia sẻ
American Bitcoin, Được Trump Ủng Hộ, Kết Thúc Ngày Ra Mắt Nasdaq Tăng 17%

American Bitcoin, Được Trump Ủng Hộ, Kết Thúc Ngày Ra Mắt Nasdaq Tăng 17%

Bài đăng American Bitcoin, được Trump hậu thuẫn, kết thúc ngày ra mắt Nasdaq tăng 17% xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. American Bitcoin, một công ty mining có liên hệ với các con trai của Tổng thống Mỹ Donald Trump là Eric và Donald Trump Jr., đã kết thúc ngày giao dịch đầu tiên trên Nasdaq với những biến động mạnh nhưng vẫn kết thúc cao hơn 16,75% ở mức hơn 8 USD. Giao dịch sau giờ đẩy cổ phiếu tăng thêm 6% lên 8,50 USD, các báo cáo xác nhận. Biến động giá dữ dội trong ngày đầu tiên Giao dịch mở đầu với một đợt tăng mạnh. Công ty vừa được đổi tên, được hình thành thông qua sáp nhập với Gryphon Digital Mining (GRYP), đã tăng vọt lên mức cao nhất là 13,21 USD từ mức đóng cửa trước đó của Gryphon là 6,90 USD, tăng 90%. Đà tăng ban đầu đó nhanh chóng sụp đổ, đẩy cổ phiếu xuống còn 6,70 USD vào buổi chiều trước khi phục hồi một phần khoản lỗ. Nasdaq đã dừng giao dịch năm lần do biến động cực độ. Mặc dù có những biến động thất thường, Bloomberg ước tính cổ phần 7,5% của Eric Trump trị giá khoảng 548 triệu USD vào cuối phiên. Tài sản của ông hiện gắn liền trực tiếp với hiệu suất của American Bitcoin trên thị trường. Chiến lược kép: Mining và mua Theo Eric Trump, công ty sẽ không chỉ mining Bitcoin mà còn mua nó khi điều kiện hợp lý hơn. Ông mô tả cách tiếp cận này là chuyển đổi "sang cái nào tốt hơn tại thời điểm đó". Kho bạc hiện tại của công ty đã nắm giữ 2,443 BTC, khiến nó trở thành kho dự trữ lớn thứ 25 trong số các công ty đại chúng. Với Bitcoin giao dịch trên 112,000 USD, số nắm giữ đó trị giá khoảng 275 triệu USD. Eric Trump nhấn mạnh rằng doanh nghiệp sẽ nhằm mục đích tối đa hóa giá trị cổ đông bằng cách cân bằng sản lượng mining và mua trên thị trường: "Chúng tôi sẽ khai thác mining hàng ngày đến mức tối đa, nhưng chúng tôi cũng có thể mua Bitcoin để hỗ trợ kho bạc," người con trai của tổng thống nói. Hàm ý chính trị và một dự án thứ hai Việc ra mắt đã làm dấy lên câu hỏi liệu American Bitcoin có hưởng lợi từ lập trường thân thiện với tiền mã hóa của Tổng thống Trump hay không. Eric Trump bác bỏ chỉ trích cho rằng gia đình ông đang trực tiếp thu lợi từ chính trị...
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/05 20:25
Chia sẻ
Hyperliquid Foundation Công Bố Các Tối Ưu Hóa Lớn Cho Giao dịch Spot

Hyperliquid Foundation Công Bố Các Tối Ưu Hóa Lớn Cho Giao dịch Spot

Bài đăng Hyperliquid Foundation công bố các tối ưu hóa Giao dịch Spot lớn xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Hyperliquid Foundation giảm phí giao dịch Spot, ra mắt stablecoin USDH. Giảm phí spot-spot để tăng tính thanh khoản. Bỏ phiếu validator để phát hành mã USDH. Hyperliquid Foundation đã công bố cập nhật mạng để nâng cao giao dịch Spot, giảm tỷ lệ phí taker 80% và phát hành mã cặp giao dịch USDH thông qua bỏ phiếu validator. Những thay đổi này nhằm tăng tính thanh khoản và giảm chi phí, tiềm năng thúc đẩy khối lượng giao dịch của Hyperliquid và thiết lập tiền lệ mới trong tuân thủ và khả năng tiếp cận tài chính phi tập trung. Thị trường chú ý đến việc ra mắt USDH giữa đợt tăng thanh khoản dự kiến Thị trường và phản ứng của ngành đã ghi nhận những thay đổi dự kiến trong khối lượng giao dịch. Các nhà quan sát ngành theo dõi chặt chẽ khi cuộc bỏ phiếu validator đến gần, lưu ý rằng kết quả có thể củng cố cơ sở hạ tầng giao dịch của Hyperliquid. Tuyên bố từ các nhân vật nổi bật vẫn còn hạn chế, chủ yếu được thảo luận trên các nền tảng dành cho nhà phát triển. Dữ liệu CoinMarketCap tiết lộ trạng thái giao dịch hiện tại của Hyperliquid. Tính đến cập nhật mới nhất, HYPE giao dịch ở mức $46,74 với vốn hóa thị trường khoảng $15,61 tỷ. Nó báo cáo khối lượng giao dịch 24 giờ là $197,69 triệu, phản ánh mức giảm 7,64%. Trong 90 ngày qua, giá đã tăng 37,50%, thể hiện khả năng phục hồi thị trường của nó. "Việc giảm phí taker 80% dự kiến sẽ nâng cao đáng kể giao dịch trên nền tảng của chúng tôi, thúc đẩy tính thanh khoản và sự tham gia của người dùng." — Hyperliquid Foundation, Tuyên bố chính thức Bối cảnh lịch sử, dữ liệu giá và hiểu biết chuyên gia Bạn có biết? Việc triển khai tài sản không cần cấp phép sắp tới của Hyperliquid phản ánh chiến lược từ các gã khổng lồ DeFi như SushiSwap, đã mở rộng quyền truy cập token và tính thanh khoản vào năm 2021. Phân tích nghiên cứu của Coincu gợi ý khả năng mở rộng thanh khoản và sự quan tâm về quy định sau bản cập nhật. Việc giảm phí đáng kể có thể thúc đẩy tăng khối lượng giao dịch đồng thời thu hút nhiều khoản đầu tư tập trung vào tuân thủ hơn. Hyperliquid(HYPE), biểu đồ hàng ngày, ảnh chụp màn hình trên CoinMarketCap lúc 18:38 ngày 5/9/2025 (Giờ VN). Nguồn: CoinMarketCap TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: Thông tin trên trang web này được cung cấp như bình luận thị trường chung và không cấu thành lời khuyên đầu tư. Chúng tôi khuyến khích bạn tự nghiên cứu trước khi đầu tư. Nguồn: https://coincu.com/news/hyperliquid-spot-trading-optimization/
Taker Protocol
TAKER$0.009115-3.95%
Hyperliquid
HYPE$43.98-1.41%
Moonveil
MORE$0.03031-16.86%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/05 20:10
Chia sẻ
Thumzup Tiết Lộ Kế Hoạch Mua Khổng Lồ Với 3,500 Máy Đào

Thumzup Tiết Lộ Kế Hoạch Mua Khổng Lồ Với 3,500 Máy Đào

Bài đăng Thumzup Công Bố Kế Hoạch Mua Khổng Lồ 3,500 Máy Đào xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thợ Đào Dogecoin: Thumzup Công Bố Kế Hoạch Mua Khổng Lồ 3,500 Máy Đào Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin Tức Crypto Thợ Đào Dogecoin: Thumzup Công Bố Kế Hoạch Mua Khổng Lồ 3,500 Máy Đào Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/thumzup-dogecoin-miners-acquisition/
BRC20.COM
COM$0.011198+3.21%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/05 19:52
Chia sẻ
ROI khổng lồ và năng lượng lan truyền phía trước

ROI khổng lồ và năng lượng lan truyền phía trước

Bài đăng ROI khổng lồ và Năng lượng Viral phía trước xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto Khám phá 9 loại tiền điện tử hàng đầu để mua vào tháng 9 năm 2025, bao gồm Arctic Pablo Coin, GOHOME, Keyboard Cat và nhiều hơn nữa. Tháng 9 năm 2025 đang hình thành là một tháng thú vị cho các nhà đầu tư tiền điện tử. Với thị trường tiếp tục tăng vọt, có nhiều cơ hội để có lợi nhuận đáng kể. Nếu bạn đang tìm cách tận dụng xu hướng lớn tiếp theo trong crypto, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn về những loại tiền điện tử tốt nhất để mua vào tháng 9 năm 2025. Trong số đó có Meme coin, Token tiện ích và các dự án tiềm năng cao có thể mang lại ROI khổng lồ và năng lượng viral trong những tháng tới. Được giới thiệu trong danh sách này là Arctic Pablo Coin, GOHOME, Keyboard Cat, Tutorial, Fwog, Daddy Tate, Simon's Cat, Degen và Pudgy Penguins. Mỗi đồng coin này đã được lựa chọn kỹ lưỡng nhờ cộng đồng đang phát triển, trường hợp sử dụng độc đáo và sự chú ý mà nó tạo ra trong không gian crypto. Hãy cùng tìm hiểu từng đồng và khám phá lý do tại sao chúng lọt vào danh sách những loại tiền điện tử tốt nhất để mua vào tháng 9 năm 2025. Arctic Pablo Coin: Hành trình đến sự thịnh vượng Arctic Pablo Coin là một trong những loại tiền điện tử tốt nhất để mua vào tháng 9 năm 2025, và rất dễ hiểu tại sao. Arctic Pablo là một Meme coin không giống bất kỳ đồng nào khác. Được xây dựng xung quanh một câu chuyện huyền bí, đồng coin này kết hợp sự Mạo hiểm với lời hứa về ROI khổng lồ. Với đợt bán trước đã huy động được hơn 3,7 triệu đô la, hành trình của Arctic Pablo qua địa hình băng giá vừa hấp dẫn vừa sinh lợi. Pablo, nhà thám hiểm gan dạ, đi đến những địa điểm ẩn, thần thoại, mở ra cơ hội và cuộc phiêu lưu cho tất cả những ai tham gia cùng anh ta. Khi mỗi địa điểm được mở khóa, các đồng coin mới được đúc và giá tăng lên, tạo ra cảm giác khẩn cấp cho các nhà đầu tư sớm. Với mức thưởng 300% cho mỗi lần mua bằng mã BAGS300, những người tham gia ngay bây giờ có cơ hội đạt được lợi nhuận đáng kể...
Daddy Tate
DADDY$0.02621-5.07%
FWOG
FWOG$0.03135-2.27%
Moonveil
MORE$0.03031-16.86%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/05 19:50
Chia sẻ
Doanh thu của Apple tại Ấn Độ tăng vọt lên 9 tỷ USD, thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới

Doanh thu của Apple tại Ấn Độ tăng vọt lên 9 tỷ USD, thiết lập mức cao nhất mọi thời đại mới

Bài đăng Doanh thu của Apple tại Ấn Độ tăng vọt lên 9 tỷ USD, thiết lập mức Cao nhất mọi thời đại xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Apple đã kiếm được gần 9 tỷ USD từ Ấn Độ trong năm tài chính vừa qua, thiết lập kỷ lục cá nhân mới. Phần lớn doanh thu đến từ iPhone, với MacBook cũng mang lại những con số Solid. So với 8 tỷ USD mà họ kiếm được vào năm trước, đó là mức Tăng trưởng 13% trong doanh số bán hàng trong 12 tháng, kết thúc vào tháng 3. Sự tăng trưởng này chưa từng thấy ở các quốc gia khác nơi Apple bán thiết bị. Hầu hết thế giới đang chứng kiến sự chậm lại trong nhu cầu smartphone, nhưng Ấn Độ vẫn đang phát triển. Mặc dù Ấn Độ chỉ là một phần nhỏ trong hoạt động kinh doanh toàn cầu của công ty, Apple đang đặt cược lớn vào thị trường này. Họ đang Dumping nguồn lực vào khu vực này, kỳ vọng nó sẽ là một mảnh ghép quan trọng trong tương lai. Apple mở thêm cửa hàng và thay đổi trọng tâm quản lý Apple đã mở hai cửa hàng vật lý mới trong tuần này tại Bangalore và Pune, bổ sung vào việc mở rộng bán lẻ chậm nhưng ổn định. Họ không dừng lại ở đó. Đã có kế hoạch mở thêm một cửa hàng ở Noida, ngay ngoài Delhi, và một cửa hàng nữa ở Mumbai vào đầu năm sau. Tất cả đều là một phần của cùng một chiến lược, kiểm soát nhiều hơn đối với hệ sinh thái sản phẩm và kết nối trực tiếp với khách hàng địa phương. Vào năm 2023, Apple đã tổ chức lại cách họ điều hành hoạt động bán hàng toàn cầu. Ấn Độ được tách ra và trở thành một khu vực riêng. Động thái đó cho thấy họ nghiêm túc như thế nào trong việc ưu tiên thị trường này. Đất nước này có tầng lớp trung lưu đang gia tăng, nhiều người chuyển sang sử dụng điện thoại cao cấp, và mức thu nhập cao hơn trước đây. Theo Tarun Pathak từ Counterpoint Research, iPhone hiện chiếm khoảng 7% tổng số smartphone tại Ấn Độ. Apple không thể thiết lập cửa hàng vật lý trong một thời gian dài do luật nguồn cung ứng địa phương nghiêm ngặt. Chính phủ trước đây yêu cầu các công ty phải sản xuất một tỷ lệ phần trăm nhất định hàng hóa của họ tại địa phương trước khi mở cửa hàng. Khi chính sách đó...
Threshold
T$0.01517+1.06%
Sunrise Layer
RISE$0.010141-1.36%
Moonveil
MORE$0.03031-16.86%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/05 19:47
Chia sẻ
Bitcoin Lên $175k, ETH Lên $17k Sau Đó Sụp Đổ Kiểu Dot-Com: Chuyên Gia

Bitcoin Lên $175k, ETH Lên $17k Sau Đó Sụp Đổ Kiểu Dot-Com: Chuyên Gia

Bài đăng Bitcoin Lên $175k, ETH Lên $17k Sau Đó Sụp Đổ Kiểu Dot-Com: Chuyên Gia xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Jake Simmons, một nhà báo crypto tận tâm, đã say mê Bitcoin từ năm 2016 khi anh lần đầu tiên biết đến nó. Thông qua công việc sâu rộng với NewsBTC.com và Bitcoinist.com, Jake đã trở thành một tiếng nói đáng tin cậy trong cộng đồng crypto, hướng dẫn cả người mới và những người đam mê lâu năm hướng tới sự hiểu biết sâu sắc hơn về lĩnh vực năng động này. Sứ mệnh của anh đơn giản nhưng sâu sắc: giải mã Bitcoin và tiền mã hoá và làm cho chúng dễ tiếp cận với tất cả mọi người. Với sự nghiệp chuyên nghiệp trong lĩnh vực Bitcoin và crypto bắt đầu ngay sau khi tốt nghiệp với bằng Hệ thống Thông tin vào năm 2017, Jake đã đắm mình trong ngành công nghiệp này. Jake gia nhập NewsBTC Group vào cuối năm 2022. Nền tảng giáo dục của anh cung cấp cho anh kỹ năng kỹ thuật và phân tích cần thiết để phân tích các chủ đề phức tạp và trình bày chúng theo định dạng dễ hiểu. Cho dù bạn là một độc giả bình thường tò mò về Bitcoin hay một nhà đầu tư đang tìm cách điều hướng các xu hướng thị trường mới nhất, những hiểu biết của Jake cung cấp những góc nhìn giá trị giúp thu hẹp khoảng cách giữa công nghệ phức tạp và việc sử dụng hàng ngày. Jake không chỉ là một phóng viên về xu hướng công nghệ; anh là một người tin tưởng mạnh mẽ vào tiềm năng chuyển đổi của Bitcoin so với tiền tệ fiat truyền thống. Đối với anh, hệ thống tài chính hiện tại đang ở bờ vực của sự hỗn loạn, được thúc đẩy bởi các hành động không kiểm soát của chính phủ và các chính sách kinh tế Keynesian có khiếm khuyết. Rút ra từ các nguyên tắc của trường phái kinh tế Áo, Jake xem Bitcoin không chỉ đơn thuần là một tài sản kỹ thuật số mà còn là một bước quan trọng hướng tới việc sửa chữa một hệ thống tiền tệ đang thất bại. Quan điểm tự do của anh củng cố lập trường của anh rằng giống như nhà thờ đã tách khỏi nhà nước, tiền cũng nên được giải phóng khỏi sự kiểm soát của chính phủ. Đối với Jake, Bitcoin đại diện cho nhiều hơn là một khoản đầu tư; đó là một cuộc cách mạng hòa bình. Anh hình dung một tương lai nơi Bitcoin thúc đẩy một khuôn khổ tài chính bền vững và có trách nhiệm cho các thế hệ tương lai. Sự ủng hộ của anh không phải về sự đối lập...
Moonveil
MORE$0.03031-16.86%
BRC20.COM
COM$0.011198+3.21%
MISSION
MISSION$0.00001001-4.75%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/05 19:27
Chia sẻ
Sundar Pichai của Google ghi công cho Trump trong việc thắng vụ kiện chống độc quyền

Sundar Pichai của Google ghi công cho Trump trong việc thắng vụ kiện chống độc quyền

Bài đăng Google's Sundar Pichai cảm ơn Trump vì chiến thắng trong vụ kiện chống độc quyền xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Sundar Pichai đã nói thẳng với Donald Trump: chiến thắng trong vụ kiện chống độc quyền của Google có liên quan nhiều đến thời gian ông làm tổng thống. Tại một bữa tối hôm thứ Năm được tổ chức tại Nhà Trắng với các giám đốc điều hành công nghệ khác, Trump nhìn thẳng vào CEO của Google và nói, "Chà, hôm qua anh đã có một ngày rất tốt... Anh có muốn nói về ngày quan trọng đó không?" "Ngày quan trọng" đó là khoảnh khắc Alphabet, công ty mẹ của Google, tăng thêm 230 tỷ đô la vào giá trị thị trường sau khi tránh được việc bị chia tách bắt buộc trong một phán quyết của tòa án liên bang, như đã được Cryptopolitan đưa tin. Vụ kiện chống độc quyền, được Bộ Tư pháp khởi xướng vào năm 2020, cáo buộc Google điều hành độc quyền bất hợp pháp trong thị trường tìm kiếm. Thẩm phán Amit Mehta đã phán quyết tuần này rằng mặc dù Google đã vi phạm luật, nhưng những yêu cầu cực đoan nhất của Bộ Tư pháp là không hợp lý. Phán quyết đó đã kích hoạt sự tăng vọt trong giá cổ phiếu của Google. Sundar không tranh cãi. "Tôi rất vui vì nó đã kết thúc," anh nói với Trump tại bàn, khiến các vị khách khác bật cười. "Đó là một quá trình dài... Cảm ơn chính quyền của ông đã có cuộc đối thoại mang tính xây dựng, và chúng tôi đã có thể đi đến một giải pháp." Trump chỉ đáp lại, "Đúng vậy." Google ra đi với hàng tỷ đô và không có hạn chế lớn Phán quyết không phải là một cái tát nhẹ. Nó thừa nhận hành vi sai trái. Nhưng nó cũng bác bỏ những ý tưởng khắc nghiệt hơn của Bộ Tư pháp, như buộc Google phải chia tách hoặc ngừng trả cho Apple hàng tỷ đô la mỗi năm để duy trì vị trí công cụ tìm kiếm mặc định trên iPhone. Chỉ riêng thỏa thuận đó đã trị giá hàng tỷ đô la, giúp Apple và giữ cho Google ở vị trí đầu trong chuỗi thực phẩm. Vào thứ Ba, cổ phiếu của Apple đã tăng 4% sau giờ giao dịch, rõ ràng là hài lòng với quyết định của tòa án. Quyết định của Mehta là một cú dunk. "Google sẽ không bị cấm thanh toán hoặc đưa ra các khoản đền bù khác cho các đối tác phân phối để tải trước...
LETSTOP
STOP$0.07091-3.68%
MemeCore
M$2.09305+1.81%
Threshold
T$0.01517+1.06%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/05 19:23
Chia sẻ
Từ $0.01 đến $1—Tại sao các Nhà phân tích dự đoán ROI tăng 100x trước năm 2026

Từ $0.01 đến $1—Tại sao các Nhà phân tích dự đoán ROI tăng 100x trước năm 2026

Bài đăng Từ $0.01 đến $1—Tại sao Nhà phân tích Dự đoán ROI tăng 100 lần Trước 2026 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Các nhà giao dịch crypto luôn cố gắng tìm kiếm nhiệm vụ đột phá tiếp theo, và nhiều người tin rằng họ đã khám phá ra điều đó ở Ozak AI. Hiện đang ở giai đoạn presale OZ thứ năm với giá chỉ $0.01 mỗi token, Ozak AI đã huy động được hơn $2.6 triệu, cho thấy động lực ban đầu hiệu quả và sự tin tưởng mạnh mẽ từ cộng đồng. Với các nhà phân tích hiện đang dự đoán rằng token có thể tăng vọt lên đến $1 vào năm 2026, thách thức này thể hiện một trong những khả năng đáng gờm nhất trên thị trường hiện nay—tiềm năng lợi nhuận gấp 100 lần đã khiến kỳ vọng của nhà đầu tư tăng cao. Tại sao Ozak AI Khác biệt Không gian crypto đang đông đúc với các dự án mới, nhưng Ozak AI nổi bật bằng cách kết hợp trí tuệ nhân tạo dự đoán với công nghệ blockchain. Cốt lõi của nền tảng được thiết kế để cung cấp thông tin tài chính theo thời gian thực, dự báo và đánh giá rủi ro có thể cạnh tranh với các công cụ được sử dụng bởi các quỹ đầu tư chuyên nghiệp. Sử dụng các mô hình như mạng neural và ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average), Ozak AI tạo ra các dự báo có thể cung cấp cho các nhà giao dịch lợi thế trong thị trường biến động. Điều làm cho dự án này thuyết phục hơn là cơ sở hạ tầng phi tập trung hỗ trợ Ozak AI. Dự án tích hợp EigenLayer AVS để xác thực phi tập trung an toàn và Arbitrum Orbit để thực thi hợp đồng thông minh nhanh chóng, có khả năng mở rộng. Sự kết hợp này đảm bảo rằng các dự đoán không chỉ chính xác mà còn được cung cấp ngay lập tức, không có sự chậm trễ hoặc rủi ro tập trung như trong các hệ thống truyền thống. Lợi thế của Mạng Ozak Stream Một đặc điểm quan trọng khác là Mạng Ozak Stream (OSN), một đường truyền thông tin tốc độ cao kết nối với Mạng Cơ sở Hạ tầng Vật lý Phi tập trung (DePIN) để lưu trữ dữ liệu an toàn và phân tán. Thiết lập này cho phép nền tảng xử lý lượng thông tin thị trường khổng lồ theo thời gian thực, đảm bảo các nhà giao dịch luôn có quyền truy cập vào những thông tin cập nhật nhất và đáng tin cậy nhất. Ngoài ra, Ozak AI giới thiệu các AI Agent dự đoán có thể tùy chỉnh (PAs), cho phép người dùng điều chỉnh các mô hình AI theo chiến lược cụ thể của họ—cho dù đó là giao dịch ngày, đầu tư dài hạn,...
Gearbox
GEAR$0.003896+1.53%
RealLink
REAL$0.08202+0.06%
Streamflow
STREAM$0.0788+4.23%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/05 19:20
Chia sẻ
Tại sao Nhà phân tích Thấy Washington là Chất xúc tác Chính

Tại sao Nhà phân tích Thấy Washington là Chất xúc tác Chính

Bài đăng Tại sao Nhà phân tích Xem Washington là Chất Xúc Tác Chính xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Altcoin Thị trường Crypto không tự động tăng nhờ quy định, nhưng các quy tắc rõ ràng hơn thường loại bỏ rào cản đã kìm hãm việc áp dụng. Hãy nghĩ về nó ít như động cơ tên lửa và giống như công việc đường xá hơn: sửa chữa ổ gà, dựng biển báo rõ ràng hơn và mở rộng làn đường để những người chơi lớn hơn có thể di chuyển tự tin. Đối với XRP, chương trình nghị sự chính sách mới nhất của chính quyền Trump có thể đang đặt nền móng chính xác như vậy. Sự Rõ Ràng về Quy Định Đang Tăng Tốc Sự thay đổi lớn nhất đang diễn ra là nỗ lực của chính quyền hướng tới một khuôn khổ quy định thống nhất. Một sắc lệnh hành pháp gần đây ưu tiên sự phối hợp giữa các cơ quan Hoa Kỳ, một động thái có thể giảm bớt sự không chắc chắn đã khiến các tổ chức đứng ngoài cuộc trong thời gian dài. Có những tín hiệu ban đầu cho thấy SEC và CFTC có thể làm việc chặt chẽ hơn, với một số trách nhiệm có thể chuyển sang cơ quan quản lý hàng hóa. Nếu việc lưu ký crypto và tài sản phi chứng khoán cuối cùng thuộc phạm vi này, Người dùng tổ chức sẽ đối mặt với ít rủi ro pháp lý hơn khi tham gia với các token như XRP. Thời điểm đáng chú ý: chỉ mới tháng trước, XRP đã để lại phía sau một trong những cuộc chiến pháp lý cấp bách nhất với một thỏa thuận trong vụ kiện SEC. Cùng nhau, những phát triển này có thể mở đường cho Tính thanh khoản sâu hơn, nhiều niêm yết trên sàn giao dịch hơn và chi phí giao dịch thấp hơn. Ngân Hàng Mở Cửa Thiết kế của XRP luôn nhắm vào khu vực tài chính, và hướng chính sách của Washington đang bắt đầu phù hợp với tầm nhìn đó. Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ đã cho phép rõ ràng các ngân hàng quốc gia nắm giữ tài sản crypto, phát hành stablecoin và vận hành các nút blockchain. Những làm rõ đó cho phép các tổ chức tài chính chuyển một phần hoạt động xuyên biên giới của họ lên sổ cái phân tán. Đó là nơi các tính năng tuân thủ tích hợp của XRP Ledger phát huy tác dụng. Các ngân hàng khám phá đường ray blockchain có thể thực thi các tiêu chuẩn quy định trực tiếp trên XRPL, mà không cần dựa vào công cụ của Bên thứ ba. Nếu việc áp dụng tăng lên, XRP có thể trở thành xương sống cho các lĩnh vực ma sát cao của tài chính xuyên biên giới...
Threshold
T$0.01517+1.06%
Union
U$0.010223+7.04%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.5-0.93%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/05 19:17
Chia sẻ

Tin tức xu hướng

Thêm

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó