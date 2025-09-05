Công ty khai thác Bitcoin có trụ sở tại Trung Quốc Cango mở rộng sang Hoa Kỳ trong bối cảnh sản lượng tăng
Bài đăng Thợ đào Bitcoin có trụ sở tại Trung Quốc Cango mở rộng sang Mỹ trong bối cảnh sản lượng tăng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thợ đào Bitcoin Trung Quốc Cango báo cáo sự tăng trưởng mạnh về sản lượng trong quý hai năm 2025, ngay cả khi chi phí cao hơn kéo công ty vào khoản lỗ ròng lớn. Trong bản cập nhật ngày 5 tháng 9, công ty tiết lộ rằng họ đã khai thác được 1,404.4 BTC từ tháng Tư đến tháng Sáu, đưa tổng sản lượng kể từ khi ra mắt lên 3,879.2 BTC. Cango cho biết họ đã chi trung bình 83,091 đô la cho mỗi đồng coin, không bao gồm khấu hao, trong khi tổng chi phí đạt 98,636 đô la sau khi tính thêm các chi phí bổ sung. Trong khi đó, việc tăng sản lượng đã chuyển thành doanh thu hàng quý đạt 1 tỷ nhân dân tệ (139.8 triệu đô la), với việc khai thác Bitcoin đóng góp 989.4 triệu nhân dân tệ (138.1 triệu đô la). EBITDA điều chỉnh đạt 710.1 triệu nhân dân tệ (99.1 triệu đô la). Tuy nhiên, mặc dù có số liệu doanh thu mạnh mẽ, công ty đã báo cáo khoản lỗ ròng 2.1 tỷ nhân dân tệ (295.4 triệu đô la), đảo ngược khoản lợi nhuận ròng 86 triệu nhân dân tệ trong cùng kỳ năm ngoái. Trong quý này, công ty có trụ sở tại Trung Quốc đã tăng công suất khai thác lên 50 EH/s thông qua việc mua lại 18 EH/s, giúp nâng sản lượng tháng 7 lên 44% đạt 650.5 BTC so với tháng 6. Phát biểu về những con số này, Giám đốc điều hành của Cango, Paul Yu, đã coi quý này là bước ngoặt cho hoạt động của công ty, trích dẫn thành công của việc chuyển sang mô hình tài sản nhẹ. Ông cho biết chiến lược này, được xây dựng xung quanh việc mua các thiết bị khai thác plug-and-play thay vì cơ sở hạ tầng nặng, đã cho phép công ty mở rộng nhanh hơn và duy trì tính linh hoạt. The Crypto Investor Blueprint: Khóa học 5 ngày về Bagholding, Insider Front-Runs và Missing Alpha Nice 😎 Bài học đầu tiên của bạn đang trên đường đến. Vui lòng thêm [email protected] vào danh sách trắng Email của bạn. Yu thừa nhận rằng cách tiếp cận này làm tăng chi phí tiền mặt trên mỗi đồng coin nhưng lập luận rằng khấu hao thấp hơn bù đắp cho sự khác biệt, giữ cho tổng chi phí cạnh tranh và hiệu quả vốn nguyên vẹn. Mở rộng sang Mỹ Cango cũng đang mở rộng dấu chân của mình ra ngoài Trung Quốc để giảm thiểu biến động giá năng lượng và...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 21:05