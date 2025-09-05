2025-10-10 thứ sáu

Wall Street Gặp Gỡ Dogecoin – ETF DOGE Đầu Tiên Sẵn Sàng Ra Mắt

Wall Street Gặp Gỡ Dogecoin – ETF DOGE Đầu Tiên Sẵn Sàng Ra Mắt

Bài đăng Wall Street Gặp Dogecoin – ETF DOGE Đầu Tiên Sẵn Sàng Ra Mắt xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Altcoin Dogecoin (DOGE) có thể sớm nhảy vọt từ meme coin thành sản phẩm Wall Street. REX Shares và Osprey Funds đã nộp hồ sơ lên cơ quan quản lý Hoa Kỳ để ra mắt quỹ giao dịch trao đổi đầu tiên cung cấp tiếp cận trực tiếp với DOGE, dự kiến giao dịch sớm nhất vào tuần tới với mã DOJE. Mở rộng Ngoài Hệ sinh thái Solana Hai công ty này không xa lạ với ETF tiền mã hóa. Chỉ vài tháng trước, họ đã đưa quỹ staking Solana ra thị trường, sử dụng khuôn khổ pháp lý theo Đạo luật Công ty Đầu tư năm 1940 — thường được gọi là "Đạo luật 40". Phương pháp tương tự hiện đang được áp dụng cho Dogecoin. Theo hồ sơ đệ trình, quỹ DOJE sẽ tiếp cận thông qua công ty con có trụ sở tại Quần đảo Cayman được cấu trúc để đáp ứng các yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt của luật pháp Hoa Kỳ. Nhà phân tích Bloomberg Eric Balchunas đã lưu ý trên X rằng Dogecoin có vẻ là sản phẩm đầu tiên sẵn sàng ra mắt, nhưng cùng bản cáo bạch cũng đề cập đến các ETF tiềm năng liên quan đến XRP, BONK, TRUMP, Bitcoin, Ethereum và Solana, cho thấy có thể có nhiều sản phẩm hơn trong tương lai. Cách Thức Hoạt Động Của Cấu Trúc Đạo luật 40 giới hạn cách các quỹ đầu tư Hoa Kỳ có thể nắm giữ một số tài sản nhất định như hàng hóa và chứng khoán phái sinh. Bằng cách tạo ra công ty con ở nước ngoài, các tổ chức phát hành ETF có thể vượt qua những hạn chế đó trong khi vẫn cung cấp cho nhà đầu tư khả năng tiếp cận tài sản kỹ thuật số. Theo bản cáo bạch, chiến lược và rủi ro của công ty con Dogecoin được xem xét giống hệt với quỹ chính để đảm bảo tuân thủ. Đây là cùng một chiến lược mà REX và Osprey đã sử dụng để đưa ETF Solana ra đời vào đầu năm nay, một quỹ đánh dấu một trong những cách giải quyết pháp lý sáng tạo hơn trong ngành. Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc giao dịch. Coindoo.com không ủng hộ hoặc khuyến nghị bất kỳ chiến lược đầu tư hoặc tiền mã hóa cụ thể nào. Luôn tiến hành nghiên cứu của riêng bạn...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 21:33
Dự đoán Bitcoin hôm nay khi Strategy có thể được niêm yết trên S&P 500, SEC lên kế hoạch thêm quy định Prro-Crypto, và nhiều hơn nữa...

Dự đoán Bitcoin hôm nay khi Strategy có thể được niêm yết trên S&P 500, SEC lên kế hoạch thêm quy định Prro-Crypto, và nhiều hơn nữa...

Bài đăng Bitcoin Prediction Today as Strategy Could List on S&P 500, SEC Plans More Prro-Crypto Rules, and More… đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Live Bitcoin Hyper Updates Today: Bitcoin Prediction Today as Strategy Could List on S&P 500, SEC Plans More Prro-Crypto Rules, and More… Đăng ký email cho Bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập email của bạn. Leah là một nhà báo người Anh với bằng cử nhân Báo chí, Truyền thông và Truyền thông và gần một thập kỷ kinh nghiệm viết nội dung. Trong bốn năm qua, cô ấy chủ yếu tập trung vào công nghệ Web3, được thúc đẩy bởi sự nhiệt tình thực sự của cô ấy đối với phi tập trung hóa và những tiến bộ công nghệ mới nhất. Cô đã đóng góp cho các ấn phẩm Crypto và NFT hàng đầu - Cointelegraph, Coinbound, Crypto News, NFT Plazas, Bitcolumnist, Techreport và NFT Lately - điều này đã đưa cô lên vai trò cấp cao trong lĩnh vực báo chí tiền mã hóa. Dù là viết tin tức nóng hổi hay đánh giá chuyên sâu, cô luôn cố gắng thu hút độc giả bằng những thông tin và hiểu biết mới nhất. Các bài viết của cô thường bao gồm các loại tiền mã hóa nóng nhất, sàn giao dịch và các quy định đang phát triển. Như một phần trong kế hoạch thu hút người mới vào Web3, cô giải thích ngay cả những chủ đề phức tạp nhất theo cách dễ hiểu và hấp dẫn. Nhấn mạnh thêm về nền tảng báo chí năng động của mình, cô đã viết cho nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm kiểm thử phần mềm (TEST Magazine), du lịch (Travel Off Path) và âm nhạc (Mixmag). Khi không đắm chìm trong thế giới crypto, có lẽ cô ấy đang đi du lịch các đảo (với Galapagos và Hải Nam là điểm đến yêu thích). Hoặc có thể đang vẽ tranh bằng bút chì phấn trong khi nghe nhạc của Pixies, ban nhạc yêu thích mọi thời đại của cô. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm Bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/bitcoin-hyper-live-news-september-5-2025/
BitcoinEthereumNews2025/09/05 21:31
Sora Ventures Giới Thiệu Quỹ Bitcoin Đầu Tiên Của Châu Á Với Kế hoạch Mua Trị Giá 1 Tỷ Đô

Sora Ventures Giới Thiệu Quỹ Bitcoin Đầu Tiên Của Châu Á Với Kế hoạch Mua Trị Giá 1 Tỷ Đô

Bài đăng Sora Ventures Công Bố Quỹ Dự Trữ Bitcoin Đầu Tiên Của Châu Á Với Kế hoạch mua Trị Giá 1 Tỷ USD xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Sora Ventures đã công bố ra mắt quỹ dự trữ Bitcoin đầu tiên của châu Á. Quỹ này nhằm mục đích mua 1 tỷ USD Bitcoin trong sáu tháng tới. Sora Ventures Ra Mắt Quỹ Dự Trữ 1 Tỷ USD Theo BitcoinMagazine, Sora Ventures đã tiết lộ kế hoạch cho quỹ dự trữ Bitcoin trị giá 1 tỷ USD trong Tuần lễ Blockchain Đài Bắc. Kế hoạch này được hỗ trợ với cam kết 200 triệu USD từ các đối tác. Dự án này nhằm tích lũy lượng BTC có giá trị này trong vòng sáu tháng. Quỹ mới ra mắt của Sora Ventures được thiết kế để tập trung vốn tổ chức. Nó nhằm hỗ trợ các công ty kho bạc khu vực hiện có và thúc đẩy sự phát triển của các công ty mới. Các kho bạc địa phương và thị trường quốc tế có thể hợp tác hiệu quả hơn nhờ cách tiếp cận tập trung này. Luke Liu, Đối tác tại Sora Ventures, mô tả dự án này là một cột mốc lịch sử. Ông nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên châu Á chứng kiến nỗ lực phối hợp quy mô lớn như vậy để xây dựng mạng lưới các công ty kho bạc Bitcoin. "Đây là quỹ kho bạc 1 tỷ USD đầu tiên của châu Á," Liu nói, đồng thời cho biết thêm rằng cam kết này thể hiện sự tin tưởng ngày càng tăng của khu vực vào Bitcoin như một tài sản dự trữ. Jason Fang, Nhà sáng lập và Đối tác Quản lý của Sora Ventures, lưu ý rằng trong khi các tổ chức ở Mỹ và EU đã thúc đẩy việc áp dụng kho bạc trong nhiều năm, sự tham gia của châu Á vẫn còn phân mảnh. "Châu Á là một trong những thị trường quan trọng nhất cho sự phát triển của công nghệ blockchain và Bitcoin... Đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà tiền của tổ chức đã cùng nhau hợp tác, từ địa phương đến khu vực, và giờ đây là trên toàn cầu," ông chia sẻ. Điều này dựa trên các sáng kiến kho bạc đang phát triển, đặc biệt là ở Mỹ. Ví dụ, Chiến lược của Michael Saylor tiếp tục xây dựng trên động thái kho bạc Bitcoin của mình. Strategy gần đây đã mua 4,048 BTC, đưa tổng số nắm giữ lên 636,505 BTC. Công ty hiện kiểm soát hơn 3% nguồn cung của token. Việc Áp Dụng Kho Bạc Bitcoin Mở Rộng Khắp Châu Á...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 21:28
Bitcoin, tiện ích blockchain, và cách Wall Street đang thức tỉnh

Bitcoin, tiện ích blockchain, và cách Wall Street đang thức tỉnh

Bài đăng Bitcoin, tiện ích blockchain và cách Wall Street đang thức tỉnh xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Trang chủ > Tin tức > Kinh doanh > Bitcoin, tiện ích blockchain và cách Wall Street đang thức tỉnh Trong tập này của CoinGeek Weekly Livestream, nhà giao dịch kỳ cựu và doanh nhân Christopher Messina đã tham gia cùng Kurt Wuckert Jr. để chia sẻ quan điểm của ông về tình trạng công nghệ blockchain, cách nó cuối cùng đang được sử dụng đúng cách và lý do tại sao ông lạc quan về tương lai của nó. title="YouTube video player" frameborder="0″ allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen=""> Ai là Christopher Messina? Messina đã từng xuất hiện trên stream trước đây, vì vậy anh ấy có thể quen thuộc với một số người xem. Anh là một nhà giao dịch hàng hóa kỳ cựu với nền tảng sâu rộng trong lĩnh vực khai thác. Anh cũng từng làm việc trong lĩnh vực fintech trước đây. Ngoài việc khám phá và khai thác đất hiếm, anh đang nỗ lực để đảm bảo mọi người hiểu được lợi ích của công nghệ blockchain, bao gồm cách nó có thể tạo ra hồ sơ bất biến, chuỗi cung ứng hiệu quả hơn và nhiều hơn nữa. Anh mô tả bản thân có khẩu vị "bất thường" đối với rủi ro, mặc dù anh nghĩ rằng hầu hết altcoin sẽ về giá trị bằng không. Blockchain chủ yếu được sử dụng cho những điều vô nghĩa Wuckert hỏi Messina về suy nghĩ của anh về việc công nghệ blockchain chủ yếu được sử dụng cho những điều vô nghĩa. Sau đó trong chương trình, Wuckert mô tả điều này là một "bi kịch", nhưng Messina lại lạc quan. Messina đồng ý rằng phần lớn trong số đó có giá trị bằng không và sẽ sớm tìm thấy mức giá tự nhiên của nó. Anh cảnh báo những người đã giao dịch altcoin và không khai báo lợi nhuận của họ rằng Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) sẽ bắt kịp họ, và họ sẽ phải trả những gì họ nợ cùng với lãi suất. Cách tiếp cận của Messina đối với bất kỳ dự án blockchain nào là tìm kiếm trường hợp sử dụng kinh doanh. Hiện nay, anh đang giúp các công ty thực sự xây dựng các công cụ sử dụng nó để cải thiện quy trình và đạt được hiệu quả. Cuối cùng, những người trưởng thành đang bước vào căn phòng, anh nói. Tốt hơn nữa, kể từ khi nhiều tập đoàn đã trải qua một số nỗ lực để...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 21:26
Theo Dõi Giá Bitcoin: Bật Lên Trong Thị trường Bear Hay Đảo Chiều Thực Sự? Tất Cả Chú Ý Vào Khối Lượng

Theo Dõi Giá Bitcoin: Bật Lên Trong Thị trường Bear Hay Đảo Chiều Thực Sự? Tất Cả Chú Ý Vào Khối Lượng

Bài đăng Bitcoin Price Watch: Thị trường Bear Bounce hay Đảo chiều Thực sự? Tất cả Chú ý vào Khối lượng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Giá Bitcoin đi ngang ở mức $112,364 vào thứ Sáu, với vốn hóa thị trường là $2,23 nghìn tỷ. Khối lượng giao dịch trong 24h đạt $42,90 tỷ, dao động trong khoảng từ $109,399 đến $112,965. Bitcoin Bitcoin vẫn nằm dưới ngưỡng kháng cự quan trọng, báo hiệu sự thận trọng. Xu hướng đã thay đổi qua các khung thời gian, nhưng khối lượng giao dịch thiếu sức mạnh cần thiết để xác nhận sự đảo chiều vĩ mô. Một xu hướng Pullback sâu hơn [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-bear-market-bounce-or-true-reversal-all-eyes-on-volume/
BitcoinEthereumNews2025/09/05 21:25
Công ty khai thác Bitcoin có trụ sở tại Trung Quốc Cango mở rộng sang Hoa Kỳ trong bối cảnh sản lượng tăng

Công ty khai thác Bitcoin có trụ sở tại Trung Quốc Cango mở rộng sang Hoa Kỳ trong bối cảnh sản lượng tăng

Bài đăng Thợ đào Bitcoin có trụ sở tại Trung Quốc Cango mở rộng sang Mỹ trong bối cảnh sản lượng tăng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thợ đào Bitcoin Trung Quốc Cango báo cáo sự tăng trưởng mạnh về sản lượng trong quý hai năm 2025, ngay cả khi chi phí cao hơn kéo công ty vào khoản lỗ ròng lớn. Trong bản cập nhật ngày 5 tháng 9, công ty tiết lộ rằng họ đã khai thác được 1,404.4 BTC từ tháng Tư đến tháng Sáu, đưa tổng sản lượng kể từ khi ra mắt lên 3,879.2 BTC. Cango cho biết họ đã chi trung bình 83,091 đô la cho mỗi đồng coin, không bao gồm khấu hao, trong khi tổng chi phí đạt 98,636 đô la sau khi tính thêm các chi phí bổ sung. Trong khi đó, việc tăng sản lượng đã chuyển thành doanh thu hàng quý đạt 1 tỷ nhân dân tệ (139.8 triệu đô la), với việc khai thác Bitcoin đóng góp 989.4 triệu nhân dân tệ (138.1 triệu đô la). EBITDA điều chỉnh đạt 710.1 triệu nhân dân tệ (99.1 triệu đô la). Tuy nhiên, mặc dù có số liệu doanh thu mạnh mẽ, công ty đã báo cáo khoản lỗ ròng 2.1 tỷ nhân dân tệ (295.4 triệu đô la), đảo ngược khoản lợi nhuận ròng 86 triệu nhân dân tệ trong cùng kỳ năm ngoái. Trong quý này, công ty có trụ sở tại Trung Quốc đã tăng công suất khai thác lên 50 EH/s thông qua việc mua lại 18 EH/s, giúp nâng sản lượng tháng 7 lên 44% đạt 650.5 BTC so với tháng 6. Phát biểu về những con số này, Giám đốc điều hành của Cango, Paul Yu, đã coi quý này là bước ngoặt cho hoạt động của công ty, trích dẫn thành công của việc chuyển sang mô hình tài sản nhẹ. Ông cho biết chiến lược này, được xây dựng xung quanh việc mua các thiết bị khai thác plug-and-play thay vì cơ sở hạ tầng nặng, đã cho phép công ty mở rộng nhanh hơn và duy trì tính linh hoạt. The Crypto Investor Blueprint: Khóa học 5 ngày về Bagholding, Insider Front-Runs và Missing Alpha Nice 😎 Bài học đầu tiên của bạn đang trên đường đến. Vui lòng thêm [email protected] vào danh sách trắng Email của bạn. Yu thừa nhận rằng cách tiếp cận này làm tăng chi phí tiền mặt trên mỗi đồng coin nhưng lập luận rằng khấu hao thấp hơn bù đắp cho sự khác biệt, giữ cho tổng chi phí cạnh tranh và hiệu quả vốn nguyên vẹn. Mở rộng sang Mỹ Cango cũng đang mở rộng dấu chân của mình ra ngoài Trung Quốc để giảm thiểu biến động giá năng lượng và...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 21:05
Châu Á mở rộng đầu tư Bitcoin với sự hỗ trợ của Sora Ventures

Châu Á mở rộng đầu tư Bitcoin với sự hỗ trợ của Sora Ventures

Bài đăng Châu Á mở rộng đầu tư Bitcoin với sự hỗ trợ của Sora Ventures xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Sora Ventures, một công ty đầu tư mạo hiểm tiền mã hóa nổi bật có trụ sở tại Đài Loan, đã tiết lộ kế hoạch đầy tham vọng để ra mắt quỹ 1 tỷ đô la. Quỹ này nhằm thúc đẩy đầu tư vào các công ty kho bạc Bitcoin trên khắp châu Á, với mục tiêu đạt được toàn bộ số tiền trong vòng sáu tháng tới. Đọc tiếp: Châu Á mở rộng đầu tư Bitcoin với sự hỗ trợ của Sora Ventures Nguồn: https://en.bitcoinhaber.net/asia-expands-bitcoin-investments-with-sora-ventures-backing
BitcoinEthereumNews2025/09/05 21:04
Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ cảnh báo của các chuyên gia ngân hàng hàng đầu rằng nền kinh tế Nga đang trì trệ

Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ cảnh báo của các chuyên gia ngân hàng hàng đầu rằng nền kinh tế Nga đang trì trệ

Bài đăng Tổng thống Vladimir Putin bác bỏ cảnh báo của các chuyên gia ngân hàng hàng đầu rằng nền kinh tế Nga đang trì trệ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tổng thống Vladimir Putin đã bác bỏ nhận định từ chuyên gia ngân hàng nổi tiếng nhất của Nga rằng nền kinh tế của đất nước đang rơi vào tình trạng trì trệ. Ông bảo vệ chính sách lãi suất cao của ngân hàng trung ương, cho rằng nó sẽ kiểm soát lạm phát trong bối cảnh chi phí tăng cao. Herman Gref, giám đốc điều hành của Sberbank PJSC thuộc sở hữu nhà nước, đã cảnh báo vào hôm thứ Năm rằng nền kinh tế Nga đã rơi vào "suy thoái kỹ thuật" trong quý hai. Ông nói với Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở Vladivostok rằng dữ liệu từ tháng Bảy và tháng Tám cho thấy "các triệu chứng khá rõ ràng rằng chúng ta đang tiến gần đến tăng trưởng bằng không." Khi được hỏi tại diễn đàn vào thứ Sáu liệu ông có đồng tình với đánh giá của chuyên gia ngân hàng này không, Putin đã trả lời "Không." Người đứng đầu nhà nước Nga thừa nhận rằng một số quan chức trong chính phủ đã nêu ra những điểm tương tự như Gref, nhưng khẳng định rằng lập trường hạn chế của ngân hàng trung ương là cần thiết để tránh sự gia tăng lạm phát. "Chúng ta cần đảm bảo một sự hạ cánh mềm và bình tĩnh cho nền kinh tế," Putin nói với báo chí địa phương vào sáng nay. Lãi suất đạt mức cao, nhưng lạm phát ổn định Gref, người đứng đầu tổ chức cho vay lớn nhất của Nga, đã yêu cầu các nhà hoạch định chính sách cắt giảm chi phí vay, lập luận rằng lãi suất cao đang bóp nghẹt các doanh nghiệp và hộ gia đình. "Với mức lạm phát hiện tại, sự phục hồi chỉ có thể được kỳ vọng khi lãi suất ở mức 12% hoặc thấp hơn," ông khẳng định. Dự báo nội bộ của Sberbank dự đoán lãi suất chuẩn sẽ trung bình khoảng 14% vào cuối năm, theo chuyên gia ngân hàng, vẫn còn quá cao để doanh nghiệp phát triển. Tháng 9 năm ngoái, ngân hàng trung ương Nga đã tăng lãi suất chính lên 21%, mức cao nhất trong hai thập kỷ, khi lạm phát tăng tốc do chi tiêu chiến tranh và thiếu hụt nguồn cung. Theo dữ liệu của Trading Economics, lạm phát hàng năm của Nga đã giảm xuống 8,8% từ 9,4% vào tháng 6, mức thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2024. Mặc dù các nhà hoạch định chính sách đã giảm lãi suất vay xuống 18%, họ vẫn miễn cưỡng cắt giảm mạnh hơn. Các quan chức cho biết...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 21:00
Hội Đồng Quản Trị Tesla Đề Xuất Gói Thù Lao 1 Nghìn Tỷ Đô La Cho Musk Nếu Đạt Được Các Mục Tiêu Đầy Tham Vọng

Hội Đồng Quản Trị Tesla Đề Xuất Gói Thù Lao 1 Nghìn Tỷ Đô La Cho Musk Nếu Đạt Được Các Mục Tiêu Đầy Tham Vọng

Bài đăng Hội đồng quản trị Tesla đề xuất gói Bồi thường 1 nghìn tỷ đô la cho Musk nếu đạt được các mục tiêu đầy tham vọng đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Topline Tesla đã phác thảo một gói Bồi thưởng mới cho CEO của mình, Elon Musk, vào thứ Sáu, có thể trị giá khoảng 1 nghìn tỷ đô la nếu công ty đạt được một số mục tiêu đầy tham vọng trong thập kỷ tới, trong một động thái diễn ra một tháng sau khi hội đồng quản trị công ty phê duyệt phần thưởng cổ phiếu cho ông trị giá khoảng 29 tỷ đô la. Gói lương đặt ra cho Musk một mục tiêu đầy tham vọng là nâng Vốn hóa thị trường của Tesla lên 8,5 nghìn tỷ đô la vào năm 2035. AFP qua Getty Images Các sự kiện chính Trong hồ sơ đệ trình, công ty lưu ý rằng họ "hiện không có phần thưởng hiệu suất CEO dài hạn để giữ chân và khuyến khích Elon tập trung năng lượng của mình vào Tesla," và đã "đến lúc thay đổi điều đó." Để nhận được đầy đủ phần Bồi thường của mình, Musk sẽ cần đạt được mục tiêu đầy tham vọng là nâng Vốn hóa thị trường của Tesla từ khoảng 1 nghìn tỷ đô la hiện tại lên 8,5 nghìn tỷ đô la trong khoảng thời gian mười năm. Musk vẫn chưa công khai bình luận về vấn đề này. Đây là một câu chuyện đang phát triển. Nguồn: https://www.forbes.com/sites/siladityaray/2025/09/05/tesla-proposes-compensation-plan-for-musk-that-could-be-worth-as-much-as-1-trillion/
BitcoinEthereumNews2025/09/05 20:11
Trụ tích lũy của Dogecoin sẵn sàng tăng vọt với mức tiếp theo là 3,5 USD

Trụ tích lũy của Dogecoin sẵn sàng tăng vọt với mức tiếp theo là 3,5 USD

Bài đăng Hình trụ tích lũy của Dogecoin sẵn sàng tăng vọt với mục tiêu $3,5 tiếp theo xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Meme coin Dogecoin (DOGE) đang cho thấy dấu hiệu chuẩn bị cho đợt tăng giá vọt tiếp theo, với các chỉ báo kỹ thuật gợi ý khả năng tăng vọt có thể hướng đến mức $3,50. Theo phân tích của TradingShot, triển vọng này dựa trên thực tế là trong gần một năm, Dogecoin đã được hỗ trợ bởi đường trung bình động 50 ngày hàng tháng (MA), một mức quan trọng đã đánh dấu sự khởi đầu của các đợt tăng giá lớn trong quá khứ. Trong bài đăng TradingView ngày 4 tháng 9, triển vọng chỉ ra cấu trúc "hình trụ tích lũy" quen thuộc đang hình thành một lần nữa, một mô hình đã liên tục báo hiệu sự chuyển đổi từ đáy chu kỳ giảm giá sang các đợt tăng giá bùng nổ của chu kỳ tăng giá. Biểu đồ phân tích giá DOGE. Nguồn: TradingView Các chu kỳ trước đã đi theo một lộ trình tương tự, khi MA50 bắt đầu tăng, DOGE bước vào giai đoạn tăng giá vọt, mỗi lần đạt ít nhất mức mở rộng Fibonacci 1.618 từ ATH trước đó. Dựa trên mô hình lặp lại này, nhà phân tích hiện xem $1 là mục tiêu tối thiểu thực tế cho chu kỳ hiện tại. Tuy nhiên, nếu động lượng vượt quá mức trung bình lịch sử, dự báo Fibonacci đặt mức mở rộng quá mức của Dogecoin gần $3,50. Mức này phù hợp với các điểm tăng giá cấu trúc tương tự đã thấy trong các chu kỳ trước đây, nơi tiền điện tử vượt quá các mục tiêu bảo thủ trước khi cuối cùng đạt đỉnh. Nếu DOGE được giao dịch ở mức $3,50, token này sẽ có vốn hóa thị trường khoảng $543 tỷ, khiến nó trở thành tiền điện tử xếp hạng thứ hai, với điều kiện Ethereum (ETH) ghi nhận mức tăng trưởng tối thiểu trong cùng thời kỳ. Khả năng ra mắt ETF của DOGE Đáng chú ý, sự chú ý của thị trường ngày càng chuyển sang Dogecoin khi meme coin này tiến gần hơn đến khả năng ra mắt quỹ ETF giao dịch tại chỗ (ETF), dự kiến sẽ thu hút vốn tổ chức vào tài sản này. Trong diễn biến mới nhất, REX Shares và Osprey Funds đã nộp hồ sơ lên SEC theo Đạo luật Công ty Đầu tư năm 1940, mở đường cho...
BitcoinEthereumNews2025/09/05 20:08
