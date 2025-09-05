Bitcoin, tiện ích blockchain, và cách Wall Street đang thức tỉnh

Bài đăng Bitcoin, tiện ích blockchain và cách Wall Street đang thức tỉnh xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Trang chủ > Tin tức > Kinh doanh > Bitcoin, tiện ích blockchain và cách Wall Street đang thức tỉnh Trong tập này của CoinGeek Weekly Livestream, nhà giao dịch kỳ cựu và doanh nhân Christopher Messina đã tham gia cùng Kurt Wuckert Jr. để chia sẻ quan điểm của ông về tình trạng công nghệ blockchain, cách nó cuối cùng đang được sử dụng đúng cách và lý do tại sao ông lạc quan về tương lai của nó. title="YouTube video player" frameborder="0″ allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen=""> Ai là Christopher Messina? Messina đã từng xuất hiện trên stream trước đây, vì vậy anh ấy có thể quen thuộc với một số người xem. Anh là một nhà giao dịch hàng hóa kỳ cựu với nền tảng sâu rộng trong lĩnh vực khai thác. Anh cũng từng làm việc trong lĩnh vực fintech trước đây. Ngoài việc khám phá và khai thác đất hiếm, anh đang nỗ lực để đảm bảo mọi người hiểu được lợi ích của công nghệ blockchain, bao gồm cách nó có thể tạo ra hồ sơ bất biến, chuỗi cung ứng hiệu quả hơn và nhiều hơn nữa. Anh mô tả bản thân có khẩu vị "bất thường" đối với rủi ro, mặc dù anh nghĩ rằng hầu hết altcoin sẽ về giá trị bằng không. Blockchain chủ yếu được sử dụng cho những điều vô nghĩa Wuckert hỏi Messina về suy nghĩ của anh về việc công nghệ blockchain chủ yếu được sử dụng cho những điều vô nghĩa. Sau đó trong chương trình, Wuckert mô tả điều này là một "bi kịch", nhưng Messina lại lạc quan. Messina đồng ý rằng phần lớn trong số đó có giá trị bằng không và sẽ sớm tìm thấy mức giá tự nhiên của nó. Anh cảnh báo những người đã giao dịch altcoin và không khai báo lợi nhuận của họ rằng Sở Thuế vụ Hoa Kỳ (IRS) sẽ bắt kịp họ, và họ sẽ phải trả những gì họ nợ cùng với lãi suất. Cách tiếp cận của Messina đối với bất kỳ dự án blockchain nào là tìm kiếm trường hợp sử dụng kinh doanh. Hiện nay, anh đang giúp các công ty thực sự xây dựng các công cụ sử dụng nó để cải thiện quy trình và đạt được hiệu quả. Cuối cùng, những người trưởng thành đang bước vào căn phòng, anh nói. Tốt hơn nữa, kể từ khi nhiều tập đoàn đã trải qua một số nỗ lực để...