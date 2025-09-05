2025-10-10 thứ sáu

El Salvador Mua Vàng Trị Giá 50 Triệu USD, Cân Bằng Bitcoin Một Cách Thận Trọng

El Salvador Mua Vàng Trị Giá 50 Triệu USD, Cân Bằng Bitcoin Một Cách Thận Trọng

Bài đăng El Salvador Mua Vàng Trị Giá 50 Triệu USD, Cân Bằng Bitcoin Một Cách Thận Trọng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. El Salvador tăng cường dự trữ với việc mua vàng trị giá 50 triệu USD, lần mua lớn đầu tiên kể từ năm 1990. Quốc gia kết hợp Bitcoin và vàng trong chiến lược kép cân bằng rủi ro và tiềm năng tăng trưởng. Xu hướng vàng của các ngân hàng trung ương phù hợp với nỗ lực đa dạng hóa dự trữ của El Salvador. El Salvador đã thu hút sự chú ý với một giao dịch mua khác, nhưng không phải với Bitcoin. Quốc gia này đã thực hiện một bước đi quan trọng bằng cách bổ sung 50 triệu USD vàng vào dự trữ, đây là lần mua đầu tiên kể từ năm 1990. Động thái này báo hiệu một giai đoạn mới trong chiến lược đa dạng hóa tài sản, giảm rủi ro và củng cố ổn định kinh tế. Bằng cách kết hợp vàng với Bitcoin đang nắm giữ, El Salvador đã củng cố lập trường của mình, phản ánh cả sự thận trọng và tham vọng trong bối cảnh điều kiện tài chính toàn cầu đang thay đổi. El Salvador adquirió 14,000 onzas de oro, a $50 millones, con el fin de recuperar lo vendido por el gobierno del FMLN en 2015. Por dicha transacción, el país recibió $200 millones, pero en la actualidad, tiene un precio de $600 millones. pic.twitter.com/2XG5xyA0ng — Noticiero El Salvador 🇸🇻 (@NoticieroSLV) September 4, 2025 Vàng Trở Lại Chiến Lược Dự Trữ Của El Salvador Ngân hàng Dự trữ Trung ương (BCR) tiết lộ rằng họ đã mua 13,999 ounce vàng troy, nâng tổng lượng dự trữ của quốc gia lên 58,105 ounce. Với giá thị trường hiện tại, điều này tương đương với khoảng 207 triệu USD giá trị. Quyết định này được đưa ra vào thời điểm giá vàng đã tăng lên mức cao kỷ lục trên 3,500 USD mỗi ounce. Các nhà phân tích dự đoán sẽ tiếp tục có biến động khi thị trường chờ đợi khả năng cắt giảm lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ vào cuối tháng này. Trong bối cảnh toàn cầu, các ngân hàng trung ương trên toàn thế giới đã tăng cường nắm giữ vàng, mua hơn một nghìn tấn hàng năm trong những năm gần đây. Vàng hiện chiếm khoảng 20% dự trữ toàn cầu, chỉ đứng sau sự thống trị của đồng đô la Mỹ. Việc El Salvador quay trở lại tích lũy vàng đặt nước này vào xu hướng toàn cầu này, báo hiệu mong muốn thiết lập...
Cổ phiếu và mNAV của công ty kho bạc Bitcoin NAKA sụt giảm 90%

Cổ phiếu và mNAV của công ty kho bạc Bitcoin NAKA sụt giảm 90%

Bài đăng Cổ phiếu và mNAV của công ty dự trữ Bitcoin NAKA giảm 90% xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tính đến thời điểm đóng cửa giao dịch hôm qua, công ty dự trữ Bitcoin Nakamoto (NAKA) của David Bailey đã mất 90% giá cổ phiếu và hệ số Tài sản ròng (mNAV). Ngày càng tuyệt vọng trong việc khôi phục niềm tin của nhà đầu tư, ông thề rằng ông "đã đặt cược tất cả vào Bitcoin nhiều nhất có thể". Công ty của Bailey lẽ ra phải tạo ra một công ty dự trữ Bitcoin thành công của các công ty dự trữ Bitcoin sau khi Nakamoto mở giao dịch ở mức $28,51 trong ngày ra mắt NASDAQ. Đi theo thành công ban đầu của MicroStrategy (MSTR) của Michael Saylor và Twenty One (CEP) của Tether, Bailey và Nakamoto hy vọng tận dụng cơn sốt mùa xuân trong lĩnh vực dự trữ tiền mã hóa. Đến ngày 22 tháng 5, cổ phiếu của ông đạt mức cao nhất mọi thời đại là $34,77. Đọc thêm: Sự thay đổi quan điểm về BTC của Trump không liên quan đến tiền bạc, David Bailey nói Hôm qua, những cổ phiếu đó đóng cửa giao dịch thấp hơn 90% ở mức $3,28. Cổ phiếu của KindlyMD—trước đây giao dịch dưới mã KDLY và hiện tại là NAKA—vẫn chưa phân phối hết cổ phiếu cho các nhà đầu tư phát hành riêng và cũng có một thỏa thuận vốn chủ sở hữu đang chờ xử lý với UTXO Management vào cuối năm nay. Những đợt mở khóa đó sẽ tạo thêm áp lực bán ra đến cuối năm 2025. Đọc thêm: Nakamoto của David Bailey vượt quá 23X mNAV, cao hơn MSTR 11X Với cổ phiếu đã giảm 90% và nhiều cổ phiếu sắp ra thị trường, các nhà đầu tư đang gặp khó khăn trong việc hiểu Bailey sẽ khắc phục tình hình này như thế nào. Làm trầm trọng thêm vấn đề, khoảng bốn tháng trước vào ngày 12 tháng 5, NAKA đang giao dịch ở mức gấp 23 lần Tài sản ròng (mNAV). Hiện nay, mNAV của nó chưa đến 3 lần. Công ty sở hữu $642 triệu giá trị BTC—được gọi là NAV—nhưng chỉ thuyết phục được các nhà đầu tư rằng triển vọng tương lai cho "danh mục đầu tư toàn cầu các công ty Bitcoin bản địa" của họ đáng giá vốn hóa thị trường $1,4 tỷ. Các nhà đầu tư đổ lỗi cho Bailey về hiệu suất kém của Nakamoto Với mNAV và giá cổ phiếu...
Sora Ventures Công Bố Quỹ Bitcoin Trị Giá 1 Tỷ Đô La Tại Châu Á

Sora Ventures Công Bố Quỹ Bitcoin Trị Giá 1 Tỷ Đô La Tại Châu Á

Bài đăng Sora Ventures Công Bố Quỹ dự trữ Bitcoin Trị Giá 1 Tỷ Đô La Tại Châu Á xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Sáng kiến này được thiết kế để phản ánh các mô hình ngân khố ưu tiên Bitcoin đã trở nên phổ biến ở phương Tây, với mục tiêu đẩy nhanh việc áp dụng trên các kho bạc doanh nghiệp châu Á. Trong khi đó, Chiến lược của Michael Saylor đang tiến gần hơn đến khả năng được đưa vào chỉ số S&P 500, với các nhà phân tích ước tính có 91% cơ hội tham gia nhờ vào vốn hóa thị trường 92 tỷ đô la, thu nhập mạnh mẽ và lượng Bitcoin nắm giữ khổng lồ. Việc trở thành thành viên của S&P 500 không chỉ nâng cao hồ sơ của Strategy mà còn có thể tăng dòng vốn thụ động vào lĩnh vực tiền mã hóa Sora Ventures Ra Mắt Quỹ Bitcoin 1 Tỷ Đô La Sora Ventures đã tiết lộ kế hoạch đầy tham vọng để tạo ra quỹ dự trữ Bitcoin trị giá 1 tỷ đô la đầu tiên của châu Á, đây là một bước tiến lớn trong nỗ lực của khu vực nhằm thúc đẩy doanh nghiệp áp dụng tài sản kỹ thuật số. Thông báo được đưa ra bởi nhà sáng lập Jason Fang trong Tuần lễ Blockchain Đài Bắc vào thứ Sáu, nơi ông chia sẻ chi tiết về cấu trúc và mục tiêu của quỹ dưới khẩu hiệu "Giới thiệu Chiến lược BTC vào Thị trường Cổ phiếu Châu Á Lớn." Sora Ventures tiết lộ rằng họ đã đảm bảo cam kết vốn 200 triệu đô la từ các đối tác tổ chức trên khắp châu Á, với ý định triển khai toàn bộ 1 tỷ đô la vào Bitcoin trong vòng sáu tháng. Công ty đã định hình sáng kiến này như một nhóm tổ chức tập trung được thiết kế để sao chép các mô hình ngân khố ưu tiên Bitcoin đã được ưa chuộng tại Hoa Kỳ và châu Âu. Fang giải thích rằng trong khi các tổ chức phương Tây đã dần chấp nhận Bitcoin cho bảng cân đối kế toán của họ, việc áp dụng ở châu Á đã bị phân mảnh hơn. Bằng cách tạo ra một phương tiện chuyên dụng, Sora Ventures muốn đẩy nhanh vai trò của Bitcoin như một tài sản dự trữ cho các công ty trên khắp khu vực. Quỹ này sẽ không chỉ đóng vai trò như một chiến lược ngân khố cho các công ty hiện có mà còn hỗ trợ việc tạo ra các kho bạc doanh nghiệp mới trên toàn cầu. Theo Fang, đây là lần đầu tiên tiền từ các đối tác tổ chức địa phương, khu vực và toàn cầu...
Bản Hit Radio Lớn Nhất Của Lady Gaga Tạo Nên Lịch Sử

Bản Hit Radio Lớn Nhất Của Lady Gaga Tạo Nên Lịch Sử

Bài đăng Lady Gaga's Biggest Radio Smash Makes History xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. "Die With a Smile" của Lady Gaga và Bruno Mars quay trở lại top 10 của Hot 100, đánh dấu tuần thứ năm mươi trong khu vực này — một thành tích mà chỉ có bốn bài hát đạt được. INDIO, CALIFORNIA – NGÀY 11 THÁNG 4: (CHỈ DÀNH CHO MỤC ĐÍCH BIÊN TẬP) (QUYỀN TRUY CẬP ĐỘC QUYỀN) Lady Gaga biểu diễn tại Sân khấu Coachella trong Lễ hội Âm nhạc và Nghệ thuật Thung lũng Coachella 2025 tại Empire Polo Club vào ngày 11 tháng 4 năm 2025 tại Indio, California. (Ảnh của Kevin Mazur/Getty Images for Coachella) Kevin Mazur/Getty Images for Coachella Hơn một năm sau khi ra mắt, "Die With a Smile" của Lady Gaga và Bruno Mars vẫn là một trong những bài hát thành công nhất tại Mỹ. Bản song ca đoạt giải Grammy tiếp tục thể hiện cực kỳ tốt trong doanh số bán hàng, phát trực tuyến và trên radio, và trong khung thời gian này nó một lần nữa leo thang trên Hot 100. Khi nó tiếp tục thăng hạng, "Die with a Smile" đạt được một cột mốc mà chỉ một số ít bài hát trong lịch sử từng đạt được. "Die With a Smile" Gia nhập một Câu lạc bộ Độc quyền "Die With a Smile" tiến từ vị trí số 11 lên số 10 trên Hot 100, quay trở lại tầng cao nhất của bảng xếp hạng sau chỉ một tuần vắng mặt. Khi nó hồi phục, bài hát này trở thành bài hát thứ tư trong lịch sử Hoa Kỳ dành 50 tuần trong top 10 của Hot 100. Nó tham gia cùng "Lose Control" của Teddy Swims, "A Bar Song (Tipsy)" của Shaboozey, và "Blinding Lights" của The Weeknd trong câu lạc bộ nhỏ và độc quyền đó, theo Billboard. "Lose Control" của Teddy Swims Vẫn Nằm Trong Top 10 "Lose Control" cũng vẫn hiện diện trong khu vực này tuần này, khi nó trượt từ vị trí số 7 xuống số 8. Đĩa đơn này hiện đã tồn tại trên Hot 100 trong tổng cộng 106 tuần, đây là thời gian dài nhất cho bất kỳ bản hit nào trong biểu đồ hơn...
BMW phản công Trung Quốc với việc ra mắt xe điện thế hệ tiếp theo được xây dựng để dẫn đầu trở lại

BMW phản công Trung Quốc với việc ra mắt xe điện thế hệ tiếp theo được xây dựng để dẫn đầu trở lại

Bài đăng BMW phản công Trung Quốc với việc ra mắt xe điện thế hệ tiếp theo được xây dựng để dẫn đầu một lần nữa xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. BMW đã chấm dứt việc ngồi yên trong khi Trung Quốc tràn ngập thị trường xe điện. Hãng xe Đức vừa tung ra mẫu đầu tiên trong dòng xe thế hệ mới, SUV iX3, được xây dựng trên nền tảng Neue Klasse mới. Họ đang nhắm trực tiếp vào Tesla và các đối thủ Trung Quốc như BYD và Xpeng. Buổi ra mắt diễn ra trước triển lãm ô tô Munich, nơi các thương hiệu châu Âu đang chuẩn bị cho cuộc đối đầu với xe điện Trung Quốc giá rẻ hơn. CEO của BMW, Oliver Zipse, đã nói với CNBC tuần này rằng chiếc SUV này đã được phát triển trong năm năm và đánh dấu sự khởi đầu của một đợt ra mắt quy mô lớn. "Đây là khoản đầu tư đơn lẻ quan trọng nhất và lớn nhất mà chúng tôi từng thực hiện," ông nói. "Những gì bạn thấy ở đây chỉ là chiếc xe đầu tiên trong một loạt các mẫu xe sử dụng cùng công nghệ." BMW cải tiến xe của mình để duy trì vị thế trong cuộc đua xe điện Nền tảng Neue Klasse không chỉ là một thiết kế mới, BMW đã xây dựng lại toàn bộ bộ não của xe. Công ty đã loại bỏ các mô-đun phần cứng riêng biệt và chuyển sang cái mà họ gọi là kiến trúc siêu não, một hệ thống điện toán tập trung duy nhất xử lý mọi thứ từ tự động lái đến giải trí, nhiệt độ và điều khiển ghế ngồi. BMW cho biết thiết lập kỹ thuật số này có sức mạnh xử lý gấp 20 lần so với thế hệ xe trước đó. Zipse coi đây là phản ứng đối với những gì Tesla và Trung Quốc đã làm với các phương tiện lấy phần mềm làm trọng tâm. Tesla, BYD và Xpeng đã có những bước tiến nhanh chóng trong việc xây dựng xe xoay quanh công nghệ. BMW biết rằng họ phải bắt kịp, và nhanh chóng. "Có sự cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt là cạnh tranh về giá ở Trung Quốc," Zipse nói. "Có rất nhiều người chơi mới trên thị trường [và] có một cuộc chiến khốc liệt về thị phần." Đó không chỉ là lời nói suông. Bạn thấy đấy, các công ty như Xiaomi và BYD đang đẩy mạnh các mẫu xe giá cả phải chăng, công nghệ cao trông đẹp và sạc nhanh. Tesla đã từng đánh bại BMW một lần với Model 3, Zipse...
Eric Trump Trở Thành Tỷ Phú Nhờ Bitcoin Mỹ

Eric Trump Trở Thành Tỷ Phú Nhờ Bitcoin Mỹ

Bài đăng Eric Trump Trở Thành Tỷ Phú Nhờ American Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm nổi bật Eric Trump trở thành tỷ phú thông qua sự tăng trưởng của American Bitcoin và WLFI. Stablecoin và token WLFI của gia đình Trump thu hút sự quan tâm lớn từ nhà đầu tư. American Bitcoin được định giá 7,3 tỷ USD dù chỉ có hai nhân viên. Eric Trump Đạt Vị Thế Tỷ Phú Thông Qua Crypto Eric Trump, con trai thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã chính thức bước vào hàng ngũ tỷ phú, nhờ vào sự tăng trưởng bùng nổ của cổ phần trong American Bitcoin. Theo Forbes, cổ phần của ông đạt 950 triệu USD trong đỉnh điểm giao dịch buổi sáng ngày 3 tháng 9 năm 2025, trước khi đóng cửa ở mức khoảng 590 triệu USD. American Bitcoin, một công ty chuyên về khai thác và nắm giữ tài sản kỹ thuật số, sở hữu hơn 16,000 máy đào và nắm giữ 2,443 BTC, trị giá khoảng 275 triệu USD tại thời điểm viết bài. Mặc dù chỉ có hai nhân viên, công ty được thị trường định giá khoảng 7,3 tỷ USD, làm dấy lên câu hỏi về kỳ vọng quá nóng của nhà đầu tư, theo các nhà phân tích ngành. Giá Cổ Phiếu American Bitcoin ABTC (trước đây là Gryphon). Nguồn: CNBC Các Dự Án Crypto Của Gia Đình Trump Anh trai của Eric, Donald Trump Jr., cũng hoạt động tích cực trong lĩnh vực crypto. Mặc dù cổ phần của ông trong American Bitcoin không được công bố chính thức, ông đã ký các tài liệu với tư cách là nhà đầu tư. Cả hai anh em đều tham gia vào World Liberty Financial (WLFI), đã phát hành token WLFI riêng và stablecoin 1 USD được hỗ trợ bởi 2 tỷ USD đầu tư từ các đối tác UAE. Forbes lưu ý rằng luật điều chỉnh stablecoin tháng 7 năm 2025 của Tổng thống Trump đã góp phần tăng cường sự quan tâm đến WLFI, củng cố vị thế của nó trong số các công ty lớn nhất trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Tài sản kỹ thuật số của gia đình Trump đã chứng kiến sự tăng giá đáng kể, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông. Đa Dạng Hóa Ngoài Tiền Mã Hóa Ngoài crypto, Eric và Donald Jr. tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh cấp phép của gia đình. Các thỏa thuận quốc tế ở Ả Rập Saudi, UAE và Romania đã thúc đẩy doanh thu từ 7 triệu USD năm 2023 lên 45 triệu USD một năm sau đó, khiến việc cấp phép trở thành một...
Những Bài Hát Lớn Nhất Của Coldplay Tăng Mạnh Khi Tour Diễn Của Ban Nhạc Kết Thúc

Những Bài Hát Lớn Nhất Của Coldplay Tăng Mạnh Khi Tour Diễn Của Ban Nhạc Kết Thúc

Bài đăng Những bài hát lớn nhất của Coldplay tăng vọt khi chuyến lưu diễn của ban nhạc kết thúc xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Coldplay đạt được ba đĩa đơn trong top 40 tại Anh khi "Yellow," "Viva La Vida" và bản hit viral "Sparks" leo thang trên bảng xếp hạng Official Singles trong thời gian ban nhạc biểu diễn tại Sân vận động Wembley. MILAN, ITALY – NGÀY 25 THÁNG 6: (CHỈ SỬ DỤNG CHO BIÊN TẬP) Chris Martin của Coldplay biểu diễn tại Stadio San Siro, vào ngày 25 tháng 6 năm 2023 tại Milan, Ý. (Ảnh của Sergione Infuso/Corbis qua Getty Images cho ABA) Corbis qua Getty Images Coldplay đã không phát hành đĩa đơn mới trong gần một năm. Ban nhạc đã phát hành "All My Love," bản cắt cuối cùng từ Moon Music, vào tháng 10 năm 2024. Hiện tại họ đã trở lại Vương quốc Anh, kết thúc chuyến lưu diễn Music of the Spheres World Tour — chuyến lưu diễn có doanh thu cao thứ hai mọi thời đại — với màn trình diễn lịch sử tại Sân vận động Wembley khi nhóm trở về quê hương. Với sự chú ý quay trở lại Coldplay, doanh số bán và lượt stream của các album và những bản nhạc nổi tiếng nhất của ban nhạc tăng vọt tại Anh, và nghệ sĩ từng đoạt giải Grammy này đã đạt được thành tích ấn tượng trên bảng xếp hạng bài hát quan trọng nhất quốc gia trong khung thời gian này. Ba bản hit Top 40 cho Coldplay Coldplay có ba bản hit trong top 40 trên bảng xếp hạng Official Singles, bảng xếp hạng chính của những bài hát được tiêu thụ nhiều nhất tại Anh kết hợp giữa doanh số bán và lượt stream. Official Charts Company giới hạn mỗi nghệ sĩ chính tối đa ba bài đồng thời, và bộ tứ này dễ dàng lấp đầy phần của mình. "Yellow" và "Viva La Vida" "Yellow," bản nhạc đặc trưng của nhóm – ít nhất là một trong số đó – đứng ở vị trí số 19 trên bảng xếp hạng Official Singles tuần này. "Viva La Vida" đứng ngay sau ở vị trí số 20. Cả hai đều tăng mạnh so với tuần trước, khi "Yellow" tăng vọt từ vị trí số 83, trong khi "Viva La Vida" tăng từ vị trí số 80. "Sparks" đạt đỉnh mới "Sparks," một bài hát trong album từ album đầy đủ đầu tiên của Coldplay Parachutes, nhảy lên vị trí số 22. Nó chỉ tăng 6 vị trí, nhưng...
3 Tín Hiệu Này Dự Đoán Thống Kê Động Thái Lớn Tiếp Theo Của Bitcoin

3 Tín Hiệu Này Dự Đoán Thống Kê Động Thái Lớn Tiếp Theo Của Bitcoin

Bài đăng Những Tín Hiệu Này Dự Đoán Thống Kê Động Thái Lớn Tiếp Theo Của Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Trong phần lớn chu kỳ này, Tính thanh khoản Toàn cầu đã là một trong những chỉ báo chính xác nhất để dự đoán biến động giá của Bitcoin. Mối liên hệ giữa việc mở rộng cung tiền và tăng trưởng tài sản rủi ro đã được thiết lập rõ ràng, và Bitcoin đã tuân theo kịch bản đó một cách đáng kinh ngạc. Tuy nhiên gần đây, chúng tôi đã chú ý đến một vài điểm dữ liệu khác có độ chính xác thống kê thậm chí còn cao hơn trong việc dự đoán hướng đi tiếp theo của Bitcoin. Cùng nhau, những số liệu này giúp vẽ nên bức tranh rõ ràng hơn về việc liệu sự trì trệ gần đây của Bitcoin có phải là sự tạm dừng ngắn hạn hay là khởi đầu của một giai đoạn củng cố đi ngang lâu dài hơn. Xu hướng giá Bitcoin Được Thúc Đẩy bởi Sự Thay Đổi Thanh Khoản Toàn Cầu Mối quan hệ giữa Tính thanh khoản Toàn cầu, đặc biệt là cung tiền M2, và giá Bitcoin khó có thể bỏ qua. Khi thanh khoản mở rộng, Bitcoin có xu hướng tăng; khi nó thu hẹp, Bitcoin gặp khó khăn. Hình 1: Sự mở rộng và thu hẹp của Tính thanh khoản Toàn cầu đã tác động đáng kể đến biến động giá của Bitcoin. Xem Biểu đồ Trực tiếp Đo lường trong chu kỳ hiện tại này, mối tương quan đạt mức ấn tượng 88,44%. Thêm độ lệch 70 ngày đẩy mối tương quan đó lên cao hơn đến 91,23%, có nghĩa là những thay đổi thanh khoản thường đi trước các động thái của Bitcoin hơn hai tháng. Khuôn khổ này đã chứng minh độ chính xác đáng kể trong việc nắm bắt xu hướng rộng, với các đợt giảm trong chu kỳ phù hợp với việc thắt chặt Tính thanh khoản Toàn cầu, và sự phục hồi sau đó phản ánh sự mở rộng mới. Hình 2: Thêm độ lệch 10 tuần vào Tính thanh khoản Toàn cầu mang lại mối tương quan mạnh mẽ hơn với BTC trong chu kỳ hiện tại. Tuy nhiên, gần đây đã có sự phân kỳ đáng chú ý. Thanh khoản tiếp tục tăng, báo hiệu hỗ trợ cho giá Bitcoin cao hơn, nhưng bản thân Bitcoin đã dừng lại sau khi đạt ATH. Sự phân kỳ này đáng được theo dõi, nhưng nó không làm mất hiệu lực mối quan hệ rộng lớn hơn. Trên thực tế, nó có thể cho thấy Bitcoin đơn giản là đang tụt hậu so với điều kiện thanh khoản, như nó đã từng làm ở các thời điểm khác trong chu kỳ. Nguồn Cung Stablecoin Báo Hiệu Sự Tăng Vọt Thị Trường Bitcoin Trong khi Tính thanh khoản Toàn cầu phản ánh rộng hơn...
Iowa vs Iowa State Xem trước và Tỷ lệ cược

Iowa vs Iowa State Xem trước và Tỷ lệ cược

Bài đăng Iowa vs Iowa State Preview và Tỷ lệ cược xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. NORMAN, OK – NGÀY 30 THÁNG 8: Quarterback Oklahoma Sooner John Mateer(16) chạy vào ghi bàn trong trận đấu bóng đá đại học giữa Oklahoma Sooners và Illinois State Redbirds vào ngày 30 tháng 8 năm 2025, tại Sân vận động Gaylord Family Oklahoma Memorial ở Norman, OK. (Ảnh của Chad Hamilton/Icon Sportswire qua Getty Images) Icon Sportswire qua Getty Images Tuần 1 lớn nhất trong lịch sử bóng đá đại học đã sống đúng với sự khởi động trong suốt kỳ nghỉ Lễ Lao động với nhiều trận đấu đáng chú ý vẫn còn diễn ra vào thứ Bảy. Dưới đây là cái nhìn về các câu chuyện, tỷ lệ cược và thông tin truyền hình cho năm trận đấu hàng đầu của cuối tuần. Tỷ lệ cược được cung cấp qua DraftKings Sportsbook. 1. Michigan Wolverines vs. Oklahoma Sooners Trận đấu chính của cuối tuần sẽ diễn ra tại Norman vào tối thứ Bảy với hai chương trình trong top 20 đang tìm cách bắt đầu mùa giải với thành tích 2-0. Kỷ nguyên Bryce Underwood bắt đầu với chiến thắng 34-17 của Wolverines trước New Mexico trong một trận đấu khá sát sao hơn dự kiến. Ở phía bên kia, Sooners đã hoàn thành nhiệm vụ với chiến thắng 35-3 trước Illinois State. 392 yard chuyền bóng của John Mateer là nhiều nhất trong một trận ra mắt Oklahoma trong lịch sử trường. Oklahoma là đội được yêu thích với 4,5 điểm cùng tỷ lệ trên/dưới được đặt ở mức 44,5. Trận đấu sẽ được phát sóng trên ABC lúc 19:30 ET. 2. Iowa Hawkeyes vs. Iowa State Cyclones Một trong những cuộc đối đầu nội bộ bang bị đánh giá thấp nhất cả nước sẽ diễn ra vào chiều thứ Bảy từ Ames. Đội khách đã rời sân với chiến thắng trong mỗi trận đấu của năm trận gần đây nhất trong cuộc đối đầu thường niên này, với Iowa State giành chiến thắng 20-19 vào năm 2024. Hawkeyes đã đánh bại Albany 34-7 nhờ 310 yard trên mặt đất. Họ sẽ cần nhiều hơn từ lối chơi chuyền bóng chỉ đạt 48 yard trên không. Iowa State đang khởi đầu nóng...
Sự gia tăng mạnh mẽ trong vận chuyển dầu của Nga đến Trung Quốc và Ấn Độ – Commerzbank

Sự gia tăng mạnh mẽ trong vận chuyển dầu của Nga đến Trung Quốc và Ấn Độ – Commerzbank

Bài đăng Tăng mạnh lô hàng dầu của Nga đến Trung Quốc và Ấn Độ - Commerzbank xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nga tiếp tục tìm được đủ người mua dầu của mình bất chấp áp lực ngày càng tăng từ Mỹ, như dữ liệu về xuất khẩu dầu đường biển được Bloomberg công bố cho thấy, nhà phân tích hàng hóa của Commerzbank Carsten Fritsch lưu ý. Xuất khẩu dầu từ các cảng Baltic cũng tăng "Những lô hàng này đã tăng gần 30% lên 3,5 triệu thùng mỗi ngày trong tuần báo cáo gần đây nhất. Trung bình 4 tuần ít biến động hơn đã tăng lên 3,15 triệu thùng mỗi ngày. Đặc biệt, lô hàng đến Trung Quốc và Ấn Độ đã tăng đáng kể. Xuất khẩu sang Trung Quốc đạt mức cao nhất kể từ cuối tháng 1 với 1,6 triệu thùng mỗi ngày." "Giao dịch dầu đến Ấn Độ đã bù đắp cho sự sụt giảm của tuần trước với mức tăng lên 1,34 triệu thùng mỗi ngày. Rõ ràng, mức chiết khấu giá dầu của Nga quá hấp dẫn đối với người mua ở Trung Quốc và Ấn Độ. Ngoài ra, việc mất công suất lọc dầu do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine có nghĩa là có nhiều dầu thô hơn có sẵn để xuất khẩu ở Nga." "Thiệt hại đối với đường ống và cảng xuất khẩu dường như ít nghiêm trọng hơn so với lo ngại. Xuất khẩu dầu từ các cảng Baltic cũng tăng, mặc dù một cảng là mục tiêu của cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và một đường ống dẫn đến cảng cũng bị hư hại." Nguồn: https://www.fxstreet.com/news/sharp-increase-in-russian-oil-shipments-to-china-and-india-commerzbank-202509051141
