BMW phản công Trung Quốc với việc ra mắt xe điện thế hệ tiếp theo được xây dựng để dẫn đầu trở lại

BMW đã chấm dứt việc ngồi yên trong khi Trung Quốc tràn ngập thị trường xe điện. Hãng xe Đức vừa tung ra mẫu đầu tiên trong dòng xe thế hệ mới, SUV iX3, được xây dựng trên nền tảng Neue Klasse mới. Họ đang nhắm trực tiếp vào Tesla và các đối thủ Trung Quốc như BYD và Xpeng. Buổi ra mắt diễn ra trước triển lãm ô tô Munich, nơi các thương hiệu châu Âu đang chuẩn bị cho cuộc đối đầu với xe điện Trung Quốc giá rẻ hơn. CEO của BMW, Oliver Zipse, đã nói với CNBC tuần này rằng chiếc SUV này đã được phát triển trong năm năm và đánh dấu sự khởi đầu của một đợt ra mắt quy mô lớn. "Đây là khoản đầu tư đơn lẻ quan trọng nhất và lớn nhất mà chúng tôi từng thực hiện," ông nói. "Những gì bạn thấy ở đây chỉ là chiếc xe đầu tiên trong một loạt các mẫu xe sử dụng cùng công nghệ." BMW cải tiến xe của mình để duy trì vị thế trong cuộc đua xe điện Nền tảng Neue Klasse không chỉ là một thiết kế mới, BMW đã xây dựng lại toàn bộ bộ não của xe. Công ty đã loại bỏ các mô-đun phần cứng riêng biệt và chuyển sang cái mà họ gọi là kiến trúc siêu não, một hệ thống điện toán tập trung duy nhất xử lý mọi thứ từ tự động lái đến giải trí, nhiệt độ và điều khiển ghế ngồi. BMW cho biết thiết lập kỹ thuật số này có sức mạnh xử lý gấp 20 lần so với thế hệ xe trước đó. Zipse coi đây là phản ứng đối với những gì Tesla và Trung Quốc đã làm với các phương tiện lấy phần mềm làm trọng tâm. Tesla, BYD và Xpeng đã có những bước tiến nhanh chóng trong việc xây dựng xe xoay quanh công nghệ. BMW biết rằng họ phải bắt kịp, và nhanh chóng. "Có sự cạnh tranh khốc liệt, đặc biệt là cạnh tranh về giá ở Trung Quốc," Zipse nói. "Có rất nhiều người chơi mới trên thị trường [và] có một cuộc chiến khốc liệt về thị phần." Đó không chỉ là lời nói suông. Bạn thấy đấy, các công ty như Xiaomi và BYD đang đẩy mạnh các mẫu xe giá cả phải chăng, công nghệ cao trông đẹp và sạc nhanh. Tesla đã từng đánh bại BMW một lần với Model 3, Zipse...