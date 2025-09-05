Eric Trump Trở Thành Tỷ Phú Nhờ Bitcoin Mỹ
Bài đăng Eric Trump Trở Thành Tỷ Phú Nhờ American Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm nổi bật Eric Trump trở thành tỷ phú thông qua sự tăng trưởng của American Bitcoin và WLFI. Stablecoin và token WLFI của gia đình Trump thu hút sự quan tâm lớn từ nhà đầu tư. American Bitcoin được định giá 7,3 tỷ USD dù chỉ có hai nhân viên. Eric Trump Đạt Vị Thế Tỷ Phú Thông Qua Crypto Eric Trump, con trai thứ hai của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã chính thức bước vào hàng ngũ tỷ phú, nhờ vào sự tăng trưởng bùng nổ của cổ phần trong American Bitcoin. Theo Forbes, cổ phần của ông đạt 950 triệu USD trong đỉnh điểm giao dịch buổi sáng ngày 3 tháng 9 năm 2025, trước khi đóng cửa ở mức khoảng 590 triệu USD. American Bitcoin, một công ty chuyên về khai thác và nắm giữ tài sản kỹ thuật số, sở hữu hơn 16,000 máy đào và nắm giữ 2,443 BTC, trị giá khoảng 275 triệu USD tại thời điểm viết bài. Mặc dù chỉ có hai nhân viên, công ty được thị trường định giá khoảng 7,3 tỷ USD, làm dấy lên câu hỏi về kỳ vọng quá nóng của nhà đầu tư, theo các nhà phân tích ngành. Giá Cổ Phiếu American Bitcoin ABTC (trước đây là Gryphon). Nguồn: CNBC Các Dự Án Crypto Của Gia Đình Trump Anh trai của Eric, Donald Trump Jr., cũng hoạt động tích cực trong lĩnh vực crypto. Mặc dù cổ phần của ông trong American Bitcoin không được công bố chính thức, ông đã ký các tài liệu với tư cách là nhà đầu tư. Cả hai anh em đều tham gia vào World Liberty Financial (WLFI), đã phát hành token WLFI riêng và stablecoin 1 USD được hỗ trợ bởi 2 tỷ USD đầu tư từ các đối tác UAE. Forbes lưu ý rằng luật điều chỉnh stablecoin tháng 7 năm 2025 của Tổng thống Trump đã góp phần tăng cường sự quan tâm đến WLFI, củng cố vị thế của nó trong số các công ty lớn nhất trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Tài sản kỹ thuật số của gia đình Trump đã chứng kiến sự tăng giá đáng kể, theo báo cáo của các phương tiện truyền thông. Đa Dạng Hóa Ngoài Tiền Mã Hóa Ngoài crypto, Eric và Donald Jr. tiếp tục mở rộng hoạt động kinh doanh cấp phép của gia đình. Các thỏa thuận quốc tế ở Ả Rập Saudi, UAE và Romania đã thúc đẩy doanh thu từ 7 triệu USD năm 2023 lên 45 triệu USD một năm sau đó, khiến việc cấp phép trở thành một...
