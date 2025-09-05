Braison Cyrus Về Việc Tìm Thấy Âm thanh Của Mình Với Đĩa Đơn Mới, "Know This"

Braison Cyrus đang cho mình thời gian cho khoảnh khắc của anh. Nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ 31 tuổi đã làm việc chăm chỉ để xác định rõ ràng âm thanh và thể loại mà anh muốn chia sẻ với thế giới. Mặc dù anh tự hào về âm nhạc mà anh đã tạo ra trước đây - album năm 2021 của anh, Javelina, là sự kết hợp của tất cả những điều anh yêu thích - Cyrus nhận ra anh cần tập trung vào một yếu tố của con người anh. "Những gì tôi đã làm trong quá khứ là tất cả những gì tôi thích," Cyrus nói qua Zoom từ nhà anh ở Nashville, Tennessee. "Tôi yêu tất cả những gì tôi đã làm, nhưng một điều tôi đã học được là thay vì làm [tất cả các âm thanh và phong cách mà] tôi thích, tôi muốn làm một điều và làm thật tốt." Single mới của anh, "Know This," có sự góp mặt của chị gái anh, ca sĩ đoạt giải Grammy Miley Cyrus, hiện đã ra mắt, đánh dấu một kỷ nguyên âm nhạc mới cho Braison Cyrus. Nó cũng đánh dấu lần đầu tiên Cyrus làm việc với chị gái của mình. Dưới đây, Cyrus thảo luận về cách single này ra đời, ý nghĩa của bài hát đối với anh, làm việc với Miley, loại nhạc anh muốn tạo ra và kế hoạch tương lai của anh. Laura Sirikul: Hãy kể cho tôi về single "Know This." Bài hát này ra đời như thế nào? Braison Cyrus: Khi tôi quyết định bộ sưu tập các bài hát này sẽ trở thành một album, tôi đã có rất nhiều người nói với tôi rằng tôi cần một cái gì đó có nhiều năng lượng hơn. Vì vậy, tôi đã hợp tác với một người bạn nhạc sĩ của tôi tên là Jordan Lindley, và chúng tôi đã nói, "Hãy làm cho nó thật sôi động và vui nhộn." Tôi thường tập trung vào lời bài hát trước tiên. Nhưng, đối với bài hát này, nó thiên về "hãy làm cho nó sôi động và vui nhộn." Chúng tôi đã hoàn thành nó trong khoảng một giờ, đó là thời gian tôi thích để viết một bài hát vì điều đó có nghĩa là...