Cảnh báo khẩn cấp khi BTC giảm xuống dưới $111,000

Bitcoin giảm giá: Cảnh báo khẩn cấp khi BTC giảm xuống dưới $111,000
BitcoinEthereumNews 2025/09/06 00:44
Bitcoin, altcoin lao dốc khi số liệu việc làm yếu kém làm dấy lên nỗi lo suy thoái

Bitcoin, altcoin lao dốc khi số liệu việc làm yếu kém làm dấy lên nỗi lo suy thoái

Giá Bitcoin đã giảm xuống dưới $110,500 vào sáng thứ Sáu khi dữ liệu việc làm tháng 8 thấp hơn dự kiến, làm dấy lên lo ngại về một cuộc suy thoái sắp xảy ra. Altcoin cũng chứng kiến mức tăng bị xóa bỏ khi Biến động giá thị trường tăng cường. Nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm 22,000 việc làm trong tháng 8, thấp hơn nhiều so với dự kiến và giảm từ 79,000 trong tháng 7, theo báo cáo của Cục Thống kê Lao động. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4.3% từ 4.2%, trong khi số việc làm tăng thêm trong tháng 7 đã được điều chỉnh giảm từ 73,000. Sự giảm tốc mạnh mẽ cho thấy các doanh nghiệp đang giảm tuyển dụng, thường là dấu hiệu cảnh báo sớm về nhu cầu yếu hơn và hoạt động chậm lại. Trung bình ba tháng đã giảm mạnh, cho thấy xu hướng hạ nhiệt nhất quán trong thị trường lao động có thể lan sang chi tiêu tiêu dùng và tăng trưởng tổng thể, làm tăng nguy cơ suy thoái. Vàng đạt mức kỷ lục $3,580 trên dữ liệu việc làm yếu, trong khi Bitcoin giảm xuống $112,500 trước khi hồi phục trên $113,300, TradingView cho thấy. Dow, S&P 500 và Nasdaq cũng chạm mức cao mới, nhưng tiền mã hóa và cổ phiếu nhanh chóng giảm ngay cả khi Thị trường đã định giá đầy đủ việc cắt giảm lãi suất của Fed vào tháng 9. Các nhà giao dịch hiện thấy có 98% khả năng Fed sẽ cắt giảm một phần tư điểm tại cuộc họp ngày 16-17 tháng 9, với 2% khả năng cắt giảm nửa điểm, theo dữ liệu của FedWatch Tool. Trong tuyên bố gần đây nhất tại sự kiện Jackson Hole của Fed, Chủ tịch Fed Jerome Powell đã báo hiệu rằng ngân hàng trung ương giữ cánh cửa mở cho việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Tuy nhiên, ông cũng chỉ ra rằng điều này sẽ không báo hiệu sự khởi đầu của một chu kỳ nới lỏng tích cực. Powell lưu ý rằng rủi ro lạm phát vẫn nghiêng về phía tăng trong khi rủi ro việc làm đang nghiêng về phía giảm.
BitcoinEthereumNews 2025/09/06 00:17
Biến động XRP tạo ra cơ hội tài sản mới: Các nhà đầu tư thông minh chuyển sang khai thác điện toán đám mây của Thợ đào BTC!

Biến động XRP tạo ra cơ hội tài sản mới: Các nhà đầu tư thông minh chuyển sang khai thác điện toán đám mây của Thợ đào BTC!

Tính đến tháng 9 năm 2025, giá XRP đã giảm từ 2,85$ vào cuối tháng 8 xuống 2,75$, giảm hơn 4% trong 24 giờ. Dữ liệu cho thấy kể từ tháng 7, các nhà đầu tư tổ chức đã bán gần 1,9 tỷ đô la XRP, trong khi các nhà đầu tư lớn đã đi ngược xu hướng, mua tổng cộng 340 triệu XRP trong hai tuần qua. Thị trường đang cho thấy sự phân kỳ đáng kể, và triển vọng thị trường tổng thể cho tháng 9 vẫn thận trọng. Dự kiến sẽ có biến động trong phạm vi ngắn hạn giữa 2,40$ và 3,10$. Việc phá vỡ mức hỗ trợ 2,80$ có thể kích hoạt một đợt điều chỉnh khác. Khai thác điện toán đám mây cung cấp một lựa chọn mới để quản lý biến động. Trong môi trường bất ổn cao này, các khoản đầu tư dựa vào sự tăng giá dường như thụ động. Ngược lại, khai thác điện toán đám mây Bitcoin, bằng cách khóa thu nhập cố định hàng ngày, đang trở thành lựa chọn ưu tiên cho các nhà đầu tư tìm cách giảm thiểu biến động thị trường và đạt được dòng tiền ổn định. Là người tiên phong trong ngành, BTC Miner đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường với những lợi thế "lợi nhuận cao + rào cản thấp + an toàn tài chính."
BitcoinEthereumNews 2025/09/06 00:10
Braison Cyrus Về Việc Tìm Thấy Âm thanh Của Mình Với Đĩa Đơn Mới, "Know This"

Braison Cyrus Về Việc Tìm Thấy Âm thanh Của Mình Với Đĩa Đơn Mới, "Know This"

Braison Cyrus đang cho mình thời gian cho khoảnh khắc của anh. Nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ 31 tuổi đã làm việc chăm chỉ để xác định rõ ràng âm thanh và thể loại mà anh muốn chia sẻ với thế giới. Mặc dù anh tự hào về âm nhạc mà anh đã tạo ra trước đây - album năm 2021 của anh, Javelina, là sự kết hợp của tất cả những điều anh yêu thích - Cyrus nhận ra anh cần tập trung vào một yếu tố của con người anh.
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 23:45
Báo cáo việc làm gây sốc với 22k việc làm tại Mỹ thúc đẩy Bitcoin lên $113k khi khả năng cắt giảm lãi suất bùng nổ

Báo cáo việc làm gây sốc với 22k việc làm tại Mỹ thúc đẩy Bitcoin lên $113k khi khả năng cắt giảm lãi suất bùng nổ

Bitcoin tăng vượt $113,000 vào thứ Sáu khi bảng lương Mỹ tăng 22,000 và tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3 phần trăm, khiến các nhà giao dịch gần như chắc chắn về việc Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Theo thông báo từ Cục Thống kê Lao động, các nhà tuyển dụng tư nhân đã tạo thêm 38,000 việc làm, bảng lương chính phủ giảm 16,000 và ngành sản xuất mất 12,000 việc làm. Thu nhập trung bình theo giờ tăng 0,3 phần trăm trong tháng và 3,7 phần trăm trong năm, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động tăng nhẹ lên 62,3 phần trăm và số giờ làm việc trung bình hàng tuần giữ ở mức 34,2. Tỷ lệ thiếu việc làm U-6 đạt 8,1 phần trăm. Bitcoin giao dịch trên mức $113,000 trong phiên trong khi dao động ngay dưới mức đó trên biểu đồ thời gian thực.
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 23:35
Billy Joel Giành Album Top 10 Đầu Tiên Trên Bảng Xếp Hạng Billboard

Billy Joel Giành Album Top 10 Đầu Tiên Trên Bảng Xếp Hạng Billboard

Greatest Hits – Khối lượng I & II mang đến cho Billy Joel vị trí top 10 đầu tiên trên bảng xếp hạng Vinyl Albums và xuất hiện trở lại trên các bảng xếp hạng Billboard sau khi tái phát hành kỷ niệm 40 năm.
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 23:33
Giá Cardano Hôm Nay; Cập Nhật Shiba Inu & Tin Tức Layer Brett, Meme Coin Lớn Nhất Kể Từ Dogecoin

Giá Cardano Hôm Nay; Cập Nhật Shiba Inu & Tin Tức Layer Brett, Meme Coin Lớn Nhất Kể Từ Dogecoin

Bối cảnh tiền mã hóa thường cảm giác như một chuyến đi hoang dã, và ngay lúc này, trong khi dự đoán giá Cardano khiến các nhà đầu tư căng thẳng, và Shiba Inu đang tự định hướng con đường của mình, một đối thủ mới có tên Layer Brett đang bùng nổ trên thị trường. Đây không chỉ là một Meme coin khác; nó là một game-changer, kết hợp văn hóa meme sôi động với tiện ích thực sự của Ethereum Layer 2, và đợt bán trước token của nó đã thu hút sự chú ý.
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 23:22
Crypto Tốt Nhất Để Mua Ngay? Các Chuyên Gia Xếp Hạng Layer Brett Cao Hơn ARB, AVAX & Pengu Với Tiềm Năng Tăng 5,000%

Các chuyên gia nhận thấy ARB, AVAX và PENGU đang giữ giá trị, nhưng presale của Layer Brett với giá $0,0053, tốc độ Layer 2 và phần thưởng staking đang khởi động sự hype với tiềm năng tăng 5,000%.
Blockchainreporter 2025/09/05 23:20
Những altcoin tốt nhất sẵn sàng bùng nổ khi các công ty Public Chain đạt 1M Bitcoin

Những altcoin tốt nhất sẵn sàng bùng nổ khi các công ty Public Chain đạt 1M Bitcoin
BitcoinEthereumNews 2025/09/05 23:19
Giá Dogecoin (DOGE) Dưới Áp Lực, Rủi Ro Giảm 15%

Giá Dogecoin (DOGE) Dưới Áp Lực, Rủi Ro Giảm 15%

Dogecoin (DOGE) đang chịu áp lực. Đồng coin này đã phục hồi từ sự sụt giảm hôm qua, tăng 0,35% trong ngày qua và 1,29% trong tuần này. Nó đang giao dịch gần mức $0,21 tại thời điểm báo chí. Mặc dù có sự sụt giảm gần đây và lợi nhuận ít ỏi, bức tranh tổng thể vẫn có vẻ tích cực. Giá Dogecoin đã tăng 8% trong tháng qua, 16,8% trong ba tháng, và hơn 116% trong một năm. Nhưng bức tranh ngắn hạn có vẻ nặng
BitcoinEthereumNews2025/09/05 22:51
