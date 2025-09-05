Meta, Apple lôi kéo Trump với 600 tỷ USD tại bữa tối Nhà Trắng trong ván cờ AI với Trung Quốc

Bài đăng Meta, Apple lôi kéo Trump với 600 tỷ USD tại bữa tối Nhà Trắng trong cuộc chơi quyền lực AI với Trung Quốc xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Mark Zuckerberg của Meta Platforms Inc. và Tim Cook của Apple Inc. đã tham gia cùng một nhóm lãnh đạo công nghệ được chọn lọc tại Nhà Trắng vào hôm thứ Năm, trong một bữa tối do Tổng thống Donald Trump tổ chức để cam kết chi tiêu lớn hơn của Hoa Kỳ cho trí tuệ nhân tạo. Sự kiện này cho thấy mối quan hệ ngày càng phát triển của Trump với Thung lũng Silicon khi các công ty đua nhau mở rộng trung tâm dữ liệu và trung tâm nghiên cứu trên khắp đất nước. Trump mở đầu cuộc thảo luận bằng cách tập trung vào nhu cầu điện năng cho các cơ sở mới cung cấp năng lượng cho hệ thống AI. Ông nói với các giám đốc điều hành rằng chính quyền sẽ nhanh chóng phê duyệt và tăng công suất. Ông nói tại Phòng Ăn Quốc gia, "Chúng tôi đang làm cho mọi thứ trở nên rất dễ dàng cho các bạn về mặt công suất điện và cung cấp nó cho các bạn, cấp giấy phép cho các bạn." Ông nói thêm, "Chúng ta đang dẫn trước Trung Quốc rất nhiều, thực sự, một khoảng cách rất lớn." Bữa tối đã quy tụ một dàn hiếm có gồm các nhà sáng lập và giám đốc điều hành từ một số công ty có giá trị nhất thế giới, tất cả đều cạnh tranh để giành lợi thế trong lĩnh vực AI. Những người có mặt tại bàn bao gồm Sam Altman của OpenAI, Sundar Pichai của Alphabet và đồng sáng lập Sergey Brin, cùng các lãnh đạo Microsoft Satya Nadella và Bill Gates. Di chuyển quanh bàn, tổng thống yêu cầu mỗi khách mời trình bày kế hoạch và cam kết. Các lãnh đạo doanh nghiệp nhấn mạnh việc mở rộng tại Hoa Kỳ và cảm ơn chính quyền vì các chính sách mà họ cho rằng giúp đẩy nhanh các dự án. Trump gọi Zuckerberg đầu tiên. "Tất cả các công ty ở đây đang xây dựng, đang thực hiện những khoản đầu tư khổng lồ vào đất nước để xây dựng các trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng nhằm cung cấp năng lượng cho làn sóng đổi mới tiếp theo," Zuckerberg nói với tổng thống. Khi được hỏi về con số cụ thể, Zuckerberg cho biết Meta sẽ đầu tư "ít nhất 600 tỷ đô la" đến năm 2028. "Đó là một con số lớn," Trump đáp lại. Trong những ngày gần đây, tổng thống cũng đã ca ngợi một trung tâm dữ liệu của Meta ở Louisiana với giá trị 50 tỷ đô la. Các quan chức cho biết Trump...