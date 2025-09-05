Bitcoin và Ethereum ETF mất gần $400M nhưng sự quan tâm của tổ chức vẫn hoạt động
Bài đăng Bitcoin và Ethereum ETF mất gần 400 triệu USD nhưng sự quan tâm của tổ chức vẫn hoạt động xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Spot Bitcoin và Ethereum ETF đã ghi nhận dòng tiền chuyển ra đáng kể gần 400 triệu USD vào ngày 4/9, kéo dài tuần hoạt động không đồng đều của lớp tài sản này. Theo dữ liệu SoSoValue, Bitcoin ETF đã đảo ngược chuỗi hai ngày dòng tiền chuyển vào và đóng cửa với 227 triệu USD dòng tiền chuyển ra ròng. Thị trường Pullback của nhà đầu tư rõ rệt nhất ở các sản phẩm chủ chốt, khi FBTC của Fidelity chứng kiến 117,45 triệu USD Rút, ARKB của Ark Invest giảm 125,49 triệu USD, và BITB của Bitwise đối mặt với 66,37 triệu USD dòng tiền chuyển ra. Ngược lại, IBIT của BlackRock là điểm sáng duy nhất, thu hút 134,71 triệu USD dòng tiền chuyển vào, mặc dù điều này bị lấn át bởi tổn thất ở nơi khác.
Dòng tiền Bitcoin ETF từ tháng 8 (Nguồn: SoSoValue)
Sự quan tâm của tổ chức đối với Ethereum ETF
Tổn thất cũng rõ rệt ở phía chín Ethereum ETF. Các ETF tập trung vào ETH đã chứng kiến 166,38 triệu USD dòng tiền chuyển ra, đánh dấu ngày thứ tư liên tiếp của việc Rút hàng loạt. ETHA của BlackRock hấp thụ 149,81 triệu USD rút ra trong ngày, nhưng FETH của Fidelity xử lý khoản Rút lớn hơn là 216,68 triệu USD.
The Crypto Investor Blueprint: Khóa học 5 ngày về Bagholding, Insider Front-Runs và Missing Alpha
Nice 😎 Bài học đầu tiên của bạn đang trên đường đến. Vui lòng thêm [email protected] vào danh sách Email whitelist của bạn.
Sự sụt giảm bổ sung đến từ ETHW của Bitwise (45,66 triệu USD), ETHV của VanEck (17,22 triệu USD) và ETHE chủ chốt của Grayscale (26,44 triệu USD). Trong khi đó, quỹ ETH mini của Grayscale mất 6,44 triệu USD, trong khi QETH của Invesco và EZET của Franklin ghi nhận tổn thất nhỏ hơn lần lượt là 2,13 triệu USD và 1,62 triệu USD.
Dòng tiền hàng ngày của Ethereum ETF từ tháng 8 (Nguồn: SoSo Value)
Dữ liệu Glassnode cho thấy sự tham gia của tổ chức vẫn hoạt động trong thị trường Ethereum bất chấp sự suy giảm. Theo công ty, sự gia tăng mở vị thế trên CME đã phản ánh hơn một nửa tổng dòng tiền chuyển vào ETH ETF.
Vị thế Ethereum CME và thị trường ETF (Nguồn: Glassnode)
Xu hướng này cho thấy các tổ chức tài chính truyền thống không chỉ đơn thuần theo đuổi mức độ tiếp xúc với giá. Thay vào đó, họ dường như đang kết hợp các giao dịch theo hướng trực tiếp với các chiến lược chênh lệch giá khi...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 01:41