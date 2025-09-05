2025-10-10 thứ sáu

Bitcoin và Ethereum ETF mất gần $400M nhưng sự quan tâm của tổ chức vẫn hoạt động

Bài đăng Bitcoin và Ethereum ETF mất gần 400 triệu USD nhưng sự quan tâm của tổ chức vẫn hoạt động xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Spot Bitcoin và Ethereum ETF đã ghi nhận dòng tiền chuyển ra đáng kể gần 400 triệu USD vào ngày 4/9, kéo dài tuần hoạt động không đồng đều của lớp tài sản này. Theo dữ liệu SoSoValue, Bitcoin ETF đã đảo ngược chuỗi hai ngày dòng tiền chuyển vào và đóng cửa với 227 triệu USD dòng tiền chuyển ra ròng. Thị trường Pullback của nhà đầu tư rõ rệt nhất ở các sản phẩm chủ chốt, khi FBTC của Fidelity chứng kiến 117,45 triệu USD Rút, ARKB của Ark Invest giảm 125,49 triệu USD, và BITB của Bitwise đối mặt với 66,37 triệu USD dòng tiền chuyển ra. Ngược lại, IBIT của BlackRock là điểm sáng duy nhất, thu hút 134,71 triệu USD dòng tiền chuyển vào, mặc dù điều này bị lấn át bởi tổn thất ở nơi khác. Dòng tiền Bitcoin ETF từ tháng 8 (Nguồn: SoSoValue) Sự quan tâm của tổ chức đối với Ethereum ETF Tổn thất cũng rõ rệt ở phía chín Ethereum ETF. Các ETF tập trung vào ETH đã chứng kiến 166,38 triệu USD dòng tiền chuyển ra, đánh dấu ngày thứ tư liên tiếp của việc Rút hàng loạt. ETHA của BlackRock hấp thụ 149,81 triệu USD rút ra trong ngày, nhưng FETH của Fidelity xử lý khoản Rút lớn hơn là 216,68 triệu USD. The Crypto Investor Blueprint: Khóa học 5 ngày về Bagholding, Insider Front-Runs và Missing Alpha Nice 😎 Bài học đầu tiên của bạn đang trên đường đến. Vui lòng thêm [email protected] vào danh sách Email whitelist của bạn. Sự sụt giảm bổ sung đến từ ETHW của Bitwise (45,66 triệu USD), ETHV của VanEck (17,22 triệu USD) và ETHE chủ chốt của Grayscale (26,44 triệu USD). Trong khi đó, quỹ ETH mini của Grayscale mất 6,44 triệu USD, trong khi QETH của Invesco và EZET của Franklin ghi nhận tổn thất nhỏ hơn lần lượt là 2,13 triệu USD và 1,62 triệu USD. Dòng tiền hàng ngày của Ethereum ETF từ tháng 8 (Nguồn: SoSo Value) Dữ liệu Glassnode cho thấy sự tham gia của tổ chức vẫn hoạt động trong thị trường Ethereum bất chấp sự suy giảm. Theo công ty, sự gia tăng mở vị thế trên CME đã phản ánh hơn một nửa tổng dòng tiền chuyển vào ETH ETF. Vị thế Ethereum CME và thị trường ETF (Nguồn: Glassnode) Xu hướng này cho thấy các tổ chức tài chính truyền thống không chỉ đơn thuần theo đuổi mức độ tiếp xúc với giá. Thay vào đó, họ dường như đang kết hợp các giao dịch theo hướng trực tiếp với các chiến lược chênh lệch giá khi...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 01:41
Quỹ dự trữ Chainlink có thể thúc đẩy đợt Bull Run tiếp theo của LINK

Bài đăng Quỹ dự trữ Chainlink có thể thúc đẩy đợt Bull Run tiếp theo của LINK xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thị trường tiền mã hoá thường chuyển động dựa trên các chất xúc tác lớn. Chainlink (LINK) có thể đã tìm thấy một trong những chất xúc tác mạnh nhất của mình trong Quỹ dự trữ Chainlink. Quỹ dự trữ on-chain này được ra mắt vào ngày 7 tháng 8 năm 2025 để hỗ trợ tăng trưởng dài hạn của mạng lưới Chainlink. Thay vì phụ thuộc vào khởi động, nó liên tục tích lũy LINK bằng doanh thu thực thông qua hai nguồn. Đó là việc sử dụng tài chính phi tập trung (DeFi) on-chain và các gã khổng lồ doanh nghiệp như Mastercard và UBS. Đây không chỉ là một kho bạc đơn thuần, mà là một động lực cấu trúc có thể thúc đẩy đợt bull run tiếp theo của LINK. Quỹ dự trữ Chainlink đang phát triển: Những con số không nói dối Sự tăng trưởng của Chainlink đang diễn ra rất nhanh và đáng chú ý. Hiện tại, quỹ dự trữ có tổng cộng 237,014 LINK, với 43,937 LINK mới được thêm vào, theo cập nhật từ quỹ dự trữ. Điều này cho thấy, hơn 5.4 triệu đô la giá trị token đã được loại bỏ khỏi lưu thông trong chưa đầy một tháng. Bằng cách mua token và khóa chúng lại, sự khan hiếm được tạo ra, và khi nhu cầu tăng lên, áp lực tăng giá sẽ được cảm nhận. Cách thức hoạt động của Quỹ dự trữ Mỗi khi Chainlink kiếm được doanh thu, nó tự động được chuyển đổi thành LINK và thêm vào quỹ dự trữ. Điều này có nghĩa là, trên thị trường spot, áp lực mua token được tạo ra trực tiếp bởi mỗi thỏa thuận doanh nghiệp mới hoặc tích hợp DeFi. Từ đó, điều này trực tiếp tạo ra áp lực mua cho LINK trên thị trường spot. Lần đầu tiên, sự tăng trưởng mạng lưới của Chainlink được kết nối trực tiếp với giá trị của LINK. Không giống như khi nó chỉ dựa vào việc cung cấp nguồn cấp dữ liệu an toàn và cung cấp năng lượng cho các hợp đồng thông minh. Tính minh bạch xây dựng niềm tin Quỹ dự trữ Chainlink hấp dẫn nhờ tính minh bạch của nó. Bảng điều khiển công khai mở cho bất kỳ ai có thể kiểm tra số lượng LINK hiện đang nắm giữ và cách nó ảnh hưởng đến nguồn cung lưu hành. Với việc không có kế hoạch rút tiền trong nhiều năm, rõ ràng đây không phải là sự khởi động ngắn hạn, mà là về tính bền vững lâu dài. Hoạt động của Quỹ dự trữ Chainlink (Nguồn: Chainlink) Tại sao Quỹ dự trữ này...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 01:40
XRP Sẽ Vượt Qua Bitcoin? Chuyên Gia Tiết Lộ Điều Gì Sẽ Thúc Đẩy Sự Thay Thế

Bài đăng XRP Sẽ Vượt Qua Bitcoin? Chuyên Gia Tiết Lộ Điều Gì Sẽ Thúc Đẩy Sự Thay Đổi xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cuộc tranh luận về việc liệu XRP có thể vượt qua Bitcoin đã trở nên gay gắt hơn trong chu kỳ này, và nhiều nhà phân tích và bình luận viên đã đưa ra ý kiến về khả năng này. Một video gần đây được đăng trên X bởi nhà phân tích tiền mã hóa và bình luận viên CryptoSensei đã đề cập đến cuộc thảo luận này, nơi anh ta đưa ra tuyên bố táo bạo rằng sự phát triển trong khả năng tương tác của blockchain, quy định, và tài sản thực tế được token hóa cuối cùng có thể đưa XRP vượt lên trước Bitcoin. Tuyên Bố Của Chuyên Gia: XRP Đứng Trước Bitcoin Mặc dù Bitcoin hiện là loại tiền mã hóa lớn nhất, vị thế của XRP trong chu kỳ này đã làm tăng các cuộc thảo luận về sự thay đổi vị thế thống trị. Điều thú vị là XRP đã vượt qua nhiều loại tiền mã hóa trong vài tháng qua và hiện đang bám sát Ethereum về vốn hóa thị trường. Trong video của mình, CryptoSensei tập trung vào quỹ đạo rộng lớn hơn của việc áp dụng blockchain trong thập kỷ tới, điều này sẽ bao gồm việc tích hợp các tài sản thực tế như cổ phiếu, trái phiếu, phái sinh, và bất động sản vào các hệ thống kỹ thuật số. Anh lưu ý rằng chỉ một phần nhỏ của các thị trường này hiện đang on-chain, và anh dự đoán con số này có lẽ sẽ chỉ tăng từ năm đến mười phần trăm trong mười năm tới. Tốc độ tăng trưởng này sẽ được quyết định bởi sự hợp tác quy định toàn cầu, nơi các nhóm làm việc từ G7 và G20 điều chỉnh luật pháp để cho phép giá trị di chuyển liền mạch qua biên giới. Khả năng tương tác của blockchain sẽ là yếu tố thiết yếu trong quá trình này. Do đó, CryptoSensei nhấn mạnh vai trò của các công ty như Chainlink, Ripple, và những công ty khác đang kết nối tài sản thực tế với các nền tảng blockchain, và anh đặc biệt chỉ ra XRP có tiềm năng vươn lên vị trí hàng đầu. "Rõ ràng, chúng tôi muốn thấy XRP đứng số một trước Bitcoin," anh nói, thêm rằng sự kết hợp của quy định, khả năng tương tác, và token hóa có thể làm cho kết quả này trở thành hiện thực. Altcoin Sẽ Vượt Qua Bitcoin? Ripple và đồng tiền mã hóa XRP của nó từ lâu đã được công nhận...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 01:25
Doja Cat Bị Chặn Khỏi Vị Trí Số 1 Đầu Tiên Bởi Một Trong Những Tên Tuổi Lớn Nhất Của K-Pop

Bài đăng Doja Cat Bị Chặn Khỏi Vị Trí No. 1 Đầu Tiên Bởi Một Trong Những Tên Tuổi Lớn Nhất Của K-Pop xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ca khúc "Jealous Type" của Doja Cat ra mắt trên hàng tá bảng xếp hạng Billboard, đứng vị trí No. 2 trên bảng xếp hạng Dance Digital Song Sales, thua cuộc trước Stray Kids. Doja Cat tại iHeartRadio's 102.7 KIIS FM Wango Tango ở Huntington City Beach vào ngày 10/5/2025 tại Huntington Beach, California. (Ảnh bởi River Callaway/Variety qua Getty Images) Variety qua Getty Images Cuối tháng này, Doja Cat sẽ phát hành album mới của cô mang tên Vie. Cô đã nhá hàng dự án này trong nhiều tháng, và cô dự định phát hành nó ngay trước khi The Life of a Showgirl của Taylor Swift lên ngôi. Vào cuối tháng 8, Doja đã phát hành "Jealous Type", một sự kết hợp giữa disco-pop-funk mang âm hưởng độc đáo của riêng cô, giới thiệu cho Vie. Ca khúc này ra mắt trên hàng tá bảng xếp hạng Billboard trong kỳ này – và gần như trở thành Lần đầu tiên dẫn đầu cho siêu sao này trên một bảng xếp hạng. "Jealous Type" Gần Ra Mắt ở Vị Trí No. 1 "Jealous Type" ra mắt ở vị trí No. 2 trên bảng xếp hạng Dance Digital Song Sales, bảng xếp hạng của Billboard về các bài hát dance bán chạy nhất trên các nền tảng như iTunes. Đĩa đơn này đánh dấu vị trí cao nhất của Doja trên bảng xếp hạng đó cho đến nay, ngay cả trong khung thời gian đầu tiên của nó trên danh sách. Hit Thứ Hai Trong Sự Nghiệp Của Doja Cat Hit mới này đánh dấu lần thứ hai cô ghé thăm bảng xếp hạng Dance Digital Song Sales. Doja lần đầu tiên có mặt ở đó vào mùa xuân này thông qua ca khúc "Born Again" của Lisa với Raye, trong đó cô được ghi nhận là nghệ sĩ khách mời. Ca khúc đó đạt đỉnh ở vị trí No. 3 trong thời gian năm tuần tồn tại. "Ceremony" của Stray Kids Đánh Bại "Jealous Type" Doja chỉ bị đánh bại bởi một nghệ sĩ, Stray Kids. Nhóm nhạc K-pop này bắt đầu với "Ceremony" ở vị trí No. 1, khiến nữ ca sĩ và rapper này kém một bậc để có được vị trí dẫn đầu đầu tiên trên bảng xếp hạng dance tập trung vào doanh số bán hàng. "Jealous Type" Ra Mắt Trên Nhiều Bảng Xếp Hạng Dance "Jealous Type" không chỉ bán chạy — nó là một chiến thắng trên gần như mọi bảng xếp hạng dance...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 01:24
Giải thưởng Powerball khổng lồ mang lại lợi ích lớn cho DraftKings

Bài đăng Giải thưởng Powerball khổng lồ mang lại lợi ích lớn cho DraftKings đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Budrul Chukrut | SOPA Images | Lightrocket | Getty Images Cơn sốt Powerball đang lan rộng khi giải thưởng đạt 1,8 tỷ đô la — trở thành giải thưởng lớn thứ hai trong lịch sử xổ số Hoa Kỳ. Sự hào hứng cho giải thưởng khổng lồ này đang thúc đẩy hoạt động kinh doanh trên Jackpocket, một dịch vụ đưa tin xổ số thuộc sở hữu của DraftKings và có mặt tại 16 tiểu bang. DraftKings cho biết 15 triệu vé dự thưởng Powerball đã được đặt mua thông qua Jackpocket trong đợt Powerball này. Doanh số bán vé Powerball trên nền tảng đã tăng 130% từ ngày này qua ngày khác từ thứ Tư đến thứ Năm trong tuần này. Và doanh số vào ngày thứ Tư đã tăng 200% so với tuần trước. Lotto.com và Jackpot.com cũng cung cấp dịch vụ bán vé xổ số trực tuyến. Tính đến lần quay số gần đây nhất vào ngày 3 tháng 9, không có vé nào trúng cả năm con số may mắn. Giải thưởng đã được cộng dồn và tăng từ khoảng 1,4 tỷ đô la lên khoảng 1,8 tỷ đô la của tuần này tính đến thứ Sáu, theo Powerball. Điều đó sẽ tương đương với khoản thanh toán một lần ước tính 826,4 triệu đô la. Khách hàng mua vé dự thưởng trên ứng dụng DraftKings, và dịch vụ đưa tin thực hiện đơn hàng, tính phí trên tiền gửi của khách hàng — một mô hình không khác gì Uber Eats cho việc giao đồ ăn, chẳng hạn. Tuy nhiên, nhiều tiểu bang không cho phép bán vé xổ số trực tuyến hoặc qua dịch vụ đưa tin. Năm nay, Texas đã cấm Jackpocket và các dịch vụ đưa tin khác hoạt động sau một vụ bê bối liên quan đến một nhóm người mua vé xổ số, những người được cho là đã chi 25 triệu đô la cho gần như mọi tổ hợp số có thể để giành giải thưởng 95 triệu đô la. CEO của DraftKings Jason Robins đã nói với CNBC vào tháng 5 rằng lệnh cấm là một sự thất vọng, bởi vì tiểu bang Texas có thể đã đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng của doanh nghiệp. DraftKings dự báo Jackpocket sẽ đóng góp từ 260 triệu đến 340 triệu đô la doanh thu tăng thêm và từ 60 triệu đến 100 triệu đô la EBITDA vào năm tài chính 2026. Robins đã nói rằng lợi nhuận lớn nhất từ năm 2024...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 01:09
Tỷ lệ tham gia của Canada giảm xuống 65,1% vào tháng Tám từ mức 65,2% trước đó

Bài đăng Canada Participation Rate giảm xuống 65,1% vào tháng 8 từ mức 65,2% trước đó đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thông tin trên những trang này chứa các tuyên bố mang tính dự đoán liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn. Thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được hiểu theo bất kỳ cách nào như một khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có sai sót, lỗi hoặc những tuyên bố sai lệch quan trọng. Nó cũng không đảm bảo rằng thông tin này mang tính kịp thời. Đầu tư vào Thị trường Mở tiềm ẩn nhiều rủi ro, bao gồm mất toàn bộ hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như căng thẳng tinh thần. Tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm mất toàn bộ vốn gốc, là trách nhiệm của bạn. Quan điểm và ý kiến được thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc lập trường chính thức của FXStreet hay các nhà quảng cáo của họ. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này. Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết, tác giả không có vị thế trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có mối quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận thù lao cho việc viết bài này, ngoại trừ từ FXStreet. FXStreet và tác giả không cung cấp các khuyến nghị cá nhân. Tác giả không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng nó. Ngoại trừ lỗi và thiếu sót. Tác giả và FXStreet không phải là cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có điều gì trong bài viết này nhằm mục đích...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 01:00
Deftones Chiếm 80% Trong Top 10 Trên Bảng Xếp Hạng Billboard

Bài đăng Deftones Sở Hữu 80% Trong Top 10 Trên Một Chart Billboard xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Deftones thống trị bảng xếp hạng Hot Hard Rock Songs của Billboard với 11 bài hát từ Private Sale, bao gồm toàn bộ sáu vị trí đầu tiên, khi album ra mắt ở vị trí số 1 trên nhiều bảng xếp hạng. CHICAGO, ILLINOIS – NGÀY 03 THÁNG 8: Chino Moreno của ban nhạc metal thay thế Deftones biểu diễn trong Lollapalooza tại Grant Park vào ngày 03 tháng 8 năm 2024 tại Chicago, Illinois. (Ảnh của Josh Brasted/FilmMagic) FilmMagic Ban nhạc rock Deftones đạt thành công lớn với Private Sale khi album ra mắt ấn tượng trên nhiều bảng xếp hạng Billboard. Các bài hát từ album mới nhất của nhóm xâm chiếm bảng xếp hạng Hot Hard Rock Songs — danh sách các bài hát hard rock được tiêu thụ nhiều nhất tại Mỹ. Trong khung thời gian này, nhóm nhạc thống trị như ít nghệ sĩ từng làm được, khi người hâm mộ rõ ràng muốn nghe toàn bộ dự án cùng một lúc. Một Nửa Bảng Xếp Hạng Hot Hard Rock Songs Bảng xếp hạng Hot Hard Rock Songs có 25 vị trí. Deftones chiếm 11 vị trí — gần như đúng một nửa. Mỗi bài hát từ Private Sale đều nằm trong top 20 của bảng xếp hạng, một sự tập trung hiếm có đối với một nghệ sĩ. Toàn Bộ Top Sáu Deftones chiếm toàn bộ sáu vị trí đầu tiên trong khung thời gian này. "Infinite Source" bắt đầu ở vị trí số 1, trở thành bài hát thứ hai của nhóm dẫn đầu danh sách các bài hát tập trung vào thể loại này. Bài hát cũng xuất hiện ở vị trí số 3 trên Bubbling Under Hot 100, chỉ cách Hot 100 ba vị trí. "My Mind Is a Mountain" và "Milk of the Madonna" Các đĩa đơn của Private Sale được phát hành trước khi dự án ra mắt đầy đủ đã tăng hạng khi album được phát hành. "My Mind Is a Mountain" tăng lên vị trí số 2 trên bảng xếp hạng Hot Hard Rock Songs. "Milk of the Madonna" tăng lên vị trí số 3 trên cùng bảng xếp hạng. Deftones Đạt Được Tám Bản Hit Top 10 Ba bài hát mới lấp đầy các vị trí từ 4-6: "I Think About You All the Time" (số 4), "Ecdysis" (số...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 00:33
Meta, Apple lôi kéo Trump với 600 tỷ USD tại bữa tối Nhà Trắng trong ván cờ AI với Trung Quốc

Bài đăng Meta, Apple lôi kéo Trump với 600 tỷ USD tại bữa tối Nhà Trắng trong cuộc chơi quyền lực AI với Trung Quốc xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Mark Zuckerberg của Meta Platforms Inc. và Tim Cook của Apple Inc. đã tham gia cùng một nhóm lãnh đạo công nghệ được chọn lọc tại Nhà Trắng vào hôm thứ Năm, trong một bữa tối do Tổng thống Donald Trump tổ chức để cam kết chi tiêu lớn hơn của Hoa Kỳ cho trí tuệ nhân tạo. Sự kiện này cho thấy mối quan hệ ngày càng phát triển của Trump với Thung lũng Silicon khi các công ty đua nhau mở rộng trung tâm dữ liệu và trung tâm nghiên cứu trên khắp đất nước. Trump mở đầu cuộc thảo luận bằng cách tập trung vào nhu cầu điện năng cho các cơ sở mới cung cấp năng lượng cho hệ thống AI. Ông nói với các giám đốc điều hành rằng chính quyền sẽ nhanh chóng phê duyệt và tăng công suất. Ông nói tại Phòng Ăn Quốc gia, "Chúng tôi đang làm cho mọi thứ trở nên rất dễ dàng cho các bạn về mặt công suất điện và cung cấp nó cho các bạn, cấp giấy phép cho các bạn." Ông nói thêm, "Chúng ta đang dẫn trước Trung Quốc rất nhiều, thực sự, một khoảng cách rất lớn." Bữa tối đã quy tụ một dàn hiếm có gồm các nhà sáng lập và giám đốc điều hành từ một số công ty có giá trị nhất thế giới, tất cả đều cạnh tranh để giành lợi thế trong lĩnh vực AI. Những người có mặt tại bàn bao gồm Sam Altman của OpenAI, Sundar Pichai của Alphabet và đồng sáng lập Sergey Brin, cùng các lãnh đạo Microsoft Satya Nadella và Bill Gates. Di chuyển quanh bàn, tổng thống yêu cầu mỗi khách mời trình bày kế hoạch và cam kết. Các lãnh đạo doanh nghiệp nhấn mạnh việc mở rộng tại Hoa Kỳ và cảm ơn chính quyền vì các chính sách mà họ cho rằng giúp đẩy nhanh các dự án. Trump gọi Zuckerberg đầu tiên. "Tất cả các công ty ở đây đang xây dựng, đang thực hiện những khoản đầu tư khổng lồ vào đất nước để xây dựng các trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng nhằm cung cấp năng lượng cho làn sóng đổi mới tiếp theo," Zuckerberg nói với tổng thống. Khi được hỏi về con số cụ thể, Zuckerberg cho biết Meta sẽ đầu tư "ít nhất 600 tỷ đô la" đến năm 2028. "Đó là một con số lớn," Trump đáp lại. Trong những ngày gần đây, tổng thống cũng đã ca ngợi một trung tâm dữ liệu của Meta ở Louisiana với giá trị 50 tỷ đô la. Các quan chức cho biết Trump...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 00:24
Token mạng là cơ sở hạ tầng, không phải chứng khoán, Wintermute nói với SEC

Bài đăng "Token Mạng Là Cơ Sở Hạ Tầng, Không Phải Chứng Khoán, Wintermute Nói Với SEC" xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Wintermute Trading, một market maker Crypto hàng đầu với hơn 6 nghìn tỷ đô la khối lượng giao dịch lịch sử, đã kêu gọi SEC đối xử với token mạng như cơ sở hạ tầng mạng thay vì chứng khoán. Trong bản đệ trình ngày 3 tháng 9 năm 2025 cho Lực lượng đặc nhiệm Crypto của SEC, công ty lập luận rằng các token như Bitcoin và Ether "cho phép mạng blockchain hoạt động" bằng cách cung cấp năng lượng cho sự đồng thuận và "chiếm phần lớn vốn hóa thị trường tài sản kỹ thuật số." Công ty cảnh báo rằng việc phân loại các tài sản này là chứng khoán sẽ áp đặt việc tuân thủ luật chứng khoán cho mọi giao dịch, tăng chi phí cho market maker, và "ngăn cản đổi mới và đẩy sự phát triển blockchain... ra khỏi thị trường Mỹ," thực sự đẩy giao dịch ra nước ngoài. Wintermute so sánh các token mạng này với hàng hóa hoặc bất động sản - tài sản mà mọi người mua để đầu tư nhưng không được quản lý như cổ phiếu. Đệ trình của Wintermute cho SEC Phản hồi của Wintermute được nộp để đáp lại yêu cầu góp ý về tokenization của Ủy viên SEC Hester Peirce. Công ty đăng ký tại London lưu ý rằng họ cung cấp thanh khoản trên hơn 50 sàn giao dịch crypto và đã giao dịch hơn 6 nghìn tỷ đô la về khối lượng, nhấn mạnh vai trò của họ như một market maker lớn. Trong thư đính kèm, Wintermute cho biết họ đã tránh mở văn phòng tại Mỹ do chế độ thực thi "tùy tiện và thất thường" và các quy tắc "cực kỳ không rõ ràng" về giao dịch crypto tại Mỹ. Nguồn: X Bản đệ trình nhằm giúp xác định các quy tắc thực tế cho thị trường chứng khoán được token hóa. Wintermute kêu gọi SEC làm rõ rằng giao dịch tài khoản riêng, lưu ký và các hoạt động DeFi của họ, như gộp vốn hoặc cho vay, không cần phải kích hoạt các quy tắc môi giới-đại lý đầy đủ, và để nêu rõ khi nào và làm thế nào việc thanh toán on-chain với stablecoin được cho phép. Quan trọng là, thư của Wintermute bao gồm một phần về "Trạng thái Bảo mật." Trích dẫn hướng dẫn gần đây của nhân viên SEC rằng meme coin, stablecoin và staking không phải là chứng khoán, Wintermute kêu gọi cơ quan này mở rộng rõ ràng sự rõ ràng đó cho token mạng. Công ty định nghĩa token mạng là token "kết nối nội tại...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 00:03
Sự Chuyển Hướng Quan Trọng Của Bank Of America Cho Năm 2024

Bài đăng Bank Of America's Pivotal Shift For 2024 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cắt giảm lãi suất quan trọng của Fed: Sự thay đổi then chốt của Bank of America cho năm 2024 Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Tiền điện tử Cắt giảm lãi suất quan trọng của Fed: Sự thay đổi then chốt của Bank of America cho năm 2024 Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/fed-rate-cuts-forecast/
BitcoinEthereumNews2025/09/05 23:59
