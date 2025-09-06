Bitcoin Tăng Giá Khi Thị Trường Việc Làm Mỹ Xuất Hiện Nhiều Dấu Hiệu Suy Yếu

Bài đăng Bitcoin Tăng khi Thị trường Việc làm Mỹ Xuất hiện Nhiều Rạn nứt xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thị trường lao động Mỹ đã gây ra cú sốc trên Phố Wall, với Bitcoin (BTC) di chuyển để phản ứng. Dữ liệu cho thấy báo cáo việc làm tháng 8 đã mang lại mức tăng lương yếu nhất kể từ năm 2021, làm dấy lên lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ đồng thời thúc đẩy nhu cầu mới đối với các tài sản thay thế như tiền mã hóa. Bitcoin Tăng khi Nhà đầu tư Phản ứng với Rạn nứt trong Bức tranh Việc làm Mỹ Tài trợ Tài trợ Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) báo cáo rằng nền kinh tế chỉ tạo thêm 22,000 việc làm trong tháng 8, thấp hơn nhiều so với dự báo 75,000. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4.3%, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2021. Điều này làm nổi bật những rạn nứt trong thị trường lao động trước đây vốn có vẻ kiên cường. Việc điều chỉnh các báo cáo trước đó làm sâu sắc thêm bầu không khí ảm đạm, với số liệu tháng 6 và tháng 7 được điều chỉnh giảm tổng cộng 285,000 việc làm. "Đó là tổng cộng -285,000 việc làm trong 2 tháng. Điều gì đang xảy ra ở đây?" các nhà phân tích đặt câu hỏi. Heather Long của The Washington Post nhấn mạnh báo cáo tháng 8 là một báo cáo việc làm yếu khác. Tuy nhiên, trong khi tiền lương tăng 3.7% so với cùng kỳ năm trước (YoY), vượt qua lạm phát ở mức 2.7%, sự suy giảm rộng hơn là không thể phủ nhận. THÔNG TIN MỚI NHẤT: Một báo cáo việc làm YẾU khác. Nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 22,000 việc làm trong tháng 8. Điều đó yếu hơn nhiều so với dự kiến. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4.3% --> Cao nhất kể từ tháng 10 năm 2021. Tăng trưởng việc làm tháng 6 được điều chỉnh giảm xuống -13,000 (!). Tháng 7 được điều chỉnh tăng nhẹ lên 79k (từ... pic.twitter.com/qCzGwx6Zro — Heather Long (@byHeatherLong) 05/09/2025 Sự suy thoái đi kèm với chi tiết đáng chú ý. Bloomberg báo cáo rằng các công ty Mỹ chỉ công bố 1,494 việc làm mới trong tháng 8, mức thấp nhất cho tháng đó kể từ năm 2009. Trong khi đó, sa thải tăng vọt 39% lên 85,979. Tài trợ Tài trợ Bạn không nhận ra nền kinh tế hiện tại yếu đến mức nào. Nếu bạn có việc làm, hãy giữ nó bằng mọi giá. Bởi vì nếu bạn bị sa thải, sẽ mất nhiều năm để tìm được việc khác. pic.twitter.com/U7tET4y4f1 — Spencer Hakimian...