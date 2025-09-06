Sàn giao dịch MEXC
Bitcoin – MARA vượt qua đối thủ Riot, CleanSpark sau khi khai thác 705 BTC trong tháng Tám
Bài đăng Bitcoin – MARA vượt qua đối thủ Riot, CleanSpark sau khi khai thác 705 BTC trong tháng 8 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những điểm chính MARA đã khai thác 705 BTC trong tháng 8 và cũng mua thêm, đưa tổng số nắm giữ lên 52,4K. CEO của công ty tin rằng sự tăng trưởng 'chậm' là do cạnh tranh toàn cầu. MARA dẫn đầu nhiều thợ đào Bitcoin về sản lượng và tăng trưởng tổng thể trong tháng 8. Công ty báo cáo rằng họ đã sản xuất 705 BTC trong tháng trước – Tăng nhẹ so với 703 BTC của tháng 7. Nhìn chung, số lượng BTC nắm giữ của họ đã tăng lên 52,447 BTC, tăng so với con số cuối tháng 7. Theo CEO Fred Thiel, họ cũng đã thực hiện 'đặt giá chiến lược' trong đợt Thị trường Pullback tháng 8. "Do giá Bitcoin giảm trong tháng, chúng tôi đã tận dụng cơ hội để bổ sung chiến lược vào kho dự trữ và hiện đang nắm giữ hơn 52,000 BTC." Nguồn: Bitcoin Treasuries MARA vượt qua các thợ đào BTC đối thủ Ngược lại, các đối thủ khác sản xuất ít BTC hơn MARA. Riot Platforms, ví dụ, đã sản xuất 477 BTC trong khi CleanSpark đạt 657 BTC. Một công ty khác, BitFuFu, đã khai thác 408 BTC trong tháng 8 – Tương đương với mức giảm 12% theo tháng (MoM). Tuy nhiên, hoạt động khai thác của MARA không đáng kể so với sản lượng tháng 7. Phản ứng với hiệu suất chậm chạp, Thiel tuyên bố rằng cạnh tranh toàn cầu trong lĩnh vực này đã tăng 6%. "Tương tự như tháng trước, chúng tôi đã sản xuất 208 Chặn trong tháng 8 khi Tỷ lệ Hash toàn cầu tăng 6% so với tháng trước lên trung bình 949 EH/s." Điều này có nghĩa là có nhiều thợ đào hơn trong mạng lưới vào tháng 8. Sự gia tăng cạnh tranh luôn làm tăng độ khó của mạng và tổng tài nguyên cần thiết để xác nhận một khối. Nói đơn giản, nó làm cho hoạt động khai thác tương đối đắt đỏ và khó khăn. Nguồn: Blockchain Theo biểu đồ, độ khó của mạng thực sự đã tăng từ 118 nghìn tỷ lên mức cao kỷ lục gần 130 nghìn tỷ trong tháng 8 – Nhấn mạnh sự cạnh tranh khốc liệt trong tháng trước. Đáng chú ý, tuy nhiên, giá cổ phiếu của MARA đã giảm gần 5% sau bản cập nhật và đóng cửa phiên giao dịch thứ Năm...
2025/09/06 02:40
2025/09/06 02:40
Cổ phiếu Kenvue giảm 10% sau báo cáo RFK Jr. sẽ liên kết tự kỷ với việc sử dụng Tylenol trong thai kỳ
Bài đăng Cổ phần Kenvue giảm 10% sau báo cáo RFK Jr. sẽ liên kết tự kỷ với việc sử dụng Tylenol trong thai kỳ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thuốc giảm đau thương hiệu Tylenol của Kenvue Inc. được bán tại một hiệu thuốc ở New York, Hoa Kỳ, vào thứ Tư, ngày 27 tháng 3, 2024. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images Cổ phiếu của Kenvue đã giảm hơn 10% vào thứ Sáu sau một báo cáo rằng Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr. có thể sẽ liên kết chứng tự kỷ với việc sử dụng thuốc giảm đau Tylenol của công ty ở phụ nữ mang thai. HHS sẽ công bố báo cáo có thể đưa ra mối liên kết đó trong tháng này, Wall Street Journal đưa tin vào thứ Sáu. Báo cáo đó cũng sẽ đề xuất một loại thuốc có nguồn gốc từ folate - một loại vitamin tan trong nước - có thể được sử dụng để điều trị các triệu chứng của rối loạn phát triển ở một số người, theo Journal. Đây là tin tức mới nhất. Vui lòng làm mới để cập nhật. Nguồn: https://www.cnbc.com/2025/09/05/rfk-tylenol-autism-kenvue-stock-for-url.html
2025/09/06 02:24
2025/09/06 02:24
Vụ Nhổ Nước Bọt Là Điểm Nổi Bật Trong Trận Đấu Bị Trì Hoãn Do Mưa Giữa Cowboys Và Eagles
Bài đăng Spitgate Điểm nổi bật Cuộc Đấu Khẩu Trong Giao dịch bị trì hoãn Giữa Cowboys Và Eagles xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA – NGÀY 04 THÁNG 9: Jalen Carter #98 của Philadelphia Eagles rời sân sau khi bị đuổi vì phạm lỗi phi thể thao chống lại Dallas Cowboys trong hiệp một của trận đấu tại Lincoln Financial Field vào ngày 04 tháng 9 năm 2025 tại Philadelphia, Pennsylvania. (Ảnh của Mitchell Leff/Getty Images) Getty Images Trong khi trận mở màn mùa giải giữa Philadelphia Eagles và Dallas Cowboys có sự hấp dẫn riêng trong trận đấu, điểm ngoặt lớn nhất của trận đấu đã xảy ra trước khi bóng được phát. Trong một khoảng nghỉ ngắn khi các nhân viên Eagles chăm sóc cho fullback bị thương Ben VanSeumeren, hậu vệ phòng ngự Philadelphia Jalen Carter đã nhổ nước bọt vào mặt của quarterback Cowboys Dak Prescott khi cả hai cầu thủ đang cãi nhau trước khi trận đấu bắt đầu. Hành động của Carter đã khiến anh bị đuổi khỏi chiến thắng cuối cùng 24-20 của đội mình và bắt đầu có tin đồn về khả năng bị đình chỉ thi đấu sau Tuần 1. Sau đó, đài NBC đã có thể ghi lại một góc quay video khác về vụ xô xát giữa Carter và Prescott. Góc quay mới cho thấy người chỉ huy Dallas đã khởi xướng việc nhổ nước bọt đầu tiên mà dù không nhắm vào mặt Carter nhưng ít nhất cũng hướng vào khu vực gần anh ta. Prescott đã có thể nhổ nước bọt đầu tiên bằng cách đi gần hướng Carter và đứng bên cạnh vai của hậu vệ tấn công của mình sau một cuộc họp tấn công ngắn. Carter đã trả đũa một cách gần gũi và cá nhân với một cú nhổ nước bọt trực tiếp vào mặt Prescott, điều này đã dẫn đến một hình phạt phi thể thao 15 yard và tự động bị đuổi khỏi sân. "Đó là một lỗi đủ điều kiện để bị loại trong trận đấu," trọng tài Shawn Smith nói với một phóng viên trong thời gian trận đấu bị hoãn do sét đánh ở hiệp ba. "Đó là một hành động không liên quan đến bóng đá." Carter đã hối hận sau tình huống khi anh bày tỏ suy nghĩ của mình với truyền thông sau trận đấu. "Đó là một sai lầm xảy ra từ phía tôi," Carter nói qua The Philadelphia...
2025/09/06 02:21
2025/09/06 02:21
Bitcoin Tăng Giá Khi Thị Trường Việc Làm Mỹ Xuất Hiện Nhiều Dấu Hiệu Suy Yếu
Bài đăng Bitcoin Tăng khi Thị trường Việc làm Mỹ Xuất hiện Nhiều Rạn nứt xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thị trường lao động Mỹ đã gây ra cú sốc trên Phố Wall, với Bitcoin (BTC) di chuyển để phản ứng. Dữ liệu cho thấy báo cáo việc làm tháng 8 đã mang lại mức tăng lương yếu nhất kể từ năm 2021, làm dấy lên lo ngại về sức khỏe của nền kinh tế Mỹ đồng thời thúc đẩy nhu cầu mới đối với các tài sản thay thế như tiền mã hóa. Bitcoin Tăng khi Nhà đầu tư Phản ứng với Rạn nứt trong Bức tranh Việc làm Mỹ Tài trợ Tài trợ Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) báo cáo rằng nền kinh tế chỉ tạo thêm 22,000 việc làm trong tháng 8, thấp hơn nhiều so với dự báo 75,000. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4.3%, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2021. Điều này làm nổi bật những rạn nứt trong thị trường lao động trước đây vốn có vẻ kiên cường. Việc điều chỉnh các báo cáo trước đó làm sâu sắc thêm bầu không khí ảm đạm, với số liệu tháng 6 và tháng 7 được điều chỉnh giảm tổng cộng 285,000 việc làm. "Đó là tổng cộng -285,000 việc làm trong 2 tháng. Điều gì đang xảy ra ở đây?" các nhà phân tích đặt câu hỏi. Heather Long của The Washington Post nhấn mạnh báo cáo tháng 8 là một báo cáo việc làm yếu khác. Tuy nhiên, trong khi tiền lương tăng 3.7% so với cùng kỳ năm trước (YoY), vượt qua lạm phát ở mức 2.7%, sự suy giảm rộng hơn là không thể phủ nhận. THÔNG TIN MỚI NHẤT: Một báo cáo việc làm YẾU khác. Nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 22,000 việc làm trong tháng 8. Điều đó yếu hơn nhiều so với dự kiến. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4.3% --> Cao nhất kể từ tháng 10 năm 2021. Tăng trưởng việc làm tháng 6 được điều chỉnh giảm xuống -13,000 (!). Tháng 7 được điều chỉnh tăng nhẹ lên 79k (từ... pic.twitter.com/qCzGwx6Zro — Heather Long (@byHeatherLong) 05/09/2025 Sự suy thoái đi kèm với chi tiết đáng chú ý. Bloomberg báo cáo rằng các công ty Mỹ chỉ công bố 1,494 việc làm mới trong tháng 8, mức thấp nhất cho tháng đó kể từ năm 2009. Trong khi đó, sa thải tăng vọt 39% lên 85,979. Tài trợ Tài trợ Bạn không nhận ra nền kinh tế hiện tại yếu đến mức nào. Nếu bạn có việc làm, hãy giữ nó bằng mọi giá. Bởi vì nếu bạn bị sa thải, sẽ mất nhiều năm để tìm được việc khác. pic.twitter.com/U7tET4y4f1 — Spencer Hakimian...
2025/09/06 02:14
2025/09/06 02:14
Thẻ Giao Dịch Pokémon Có Khoảnh Khắc Polymarket Trong Không Gian Tài Sản Thế Giới Thực
Bài đăng Thẻ Pokémon Đang Có Khoảnh Khắc Polymarket Trong Không Gian Tài Sản Thế Giới Thực xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thẻ Pokémon có thể là tài sản thế giới thực tiếp theo được đưa lên blockchain ở quy mô lớn, tiềm năng mang thị trường trị giá 21,4 tỷ đô la lên blockchain. "Pokémon và các [trò chơi thẻ bài] khác sắp có 'khoảnh khắc Polymarket' của họ," nhà phân tích nghiên cứu Bitwise Danny Nelson cho biết vào hôm thứ Năm. "Tôi kỳ vọng sự bùng nổ của Pokémon sẽ bền vững — một trong những khoảnh khắc mà đổi mới 'chỉ có trong crypto' đột phá vào thị trường chính thống. Hơi giống như những gì Polymarket đã làm cho thị trường dự đoán." Tokenization crypto của tài sản thế giới thực đã bùng nổ thành thị trường trị giá 28,2 tỷ đô la vào năm 2025, nhưng nó gần như hoàn toàn phục vụ cho các tài sản TradFi như cổ phiếu, trái phiếu kho bạc, hàng hóa, tín dụng tư nhân và bất động sản. Mặc dù điều này mang lại những lợi ích cải thiện như giao dịch 24/7 và tiết kiệm chi phí tiềm năng, nhưng nó không biến đổi chúng vì "đã có đủ đường ray kỹ thuật số tốt," Nelson nói. Tuy nhiên, giao dịch thẻ Pokémon có thể hưởng lợi nhiều hơn từ blockchain, Nelson nói, lưu ý rằng người bán vẫn phải vận chuyển Charizard, Pikachu và Gardevoirs của họ đến người mua một cách vật lý. Nguồn: Metaplex ETF Pokémon trong tương lai? Nelson nói điều đó là có thể Ông lưu ý rằng giải pháp không hiệu quả này vẫn thấy nhà dẫn đầu thị trường Whatnot tạo điều kiện cho 3 tỷ đô la doanh số bán hàng vào năm ngoái. "Thị trường này vẫn còn khá không chính thức. Bạn không thấy ETF Pokémon hoặc quỹ đầu tư, và có lẽ sẽ không có trong một thời gian. Nhưng có thể không lâu như bạn nghĩ." Thẻ Pokémon và các trò chơi thẻ bài khác như Magic: The Gathering đã tồn tại khoảng ba thập kỷ, từ lâu trước khi non-fungible token (NFT) từng là một khái niệm. Một nhà lãnh đạo thị trường mới đang mở đường Nhận xét của Nelson xuất hiện khi Collector Crypt gần đây nổi lên như một nền tảng tokenization để bán thẻ Pokémon trên Solana, cho phép giao dịch nhanh chóng và lối thoát có lợi nhuận. Token hỗ trợ Collector Crypt, CARDS, đã tăng gấp 10 lần lên khối lượng pha loãng hoàn toàn là 450 triệu đô la kể từ khi ra mắt vào thứ Bảy tuần trước, Nelson chỉ ra. Liên quan: Ví Trust Wallet do CZ sở hữu...
2025/09/06 02:13
2025/09/06 02:13
Sora Ventures ra mắt quỹ ngân khố Bitcoin đầu tiên tại châu Á
Bài đăng Sora Ventures ra mắt quỹ dự trữ Bitcoin đầu tiên tại châu Á đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Kế hoạch 1 tỷ đô la để đưa Bitcoin vào kho bạc doanh nghiệp châu Á: Sora Ventures đã trình bày tại Tuần lễ Blockchain Đài Bắc (Bitcoin Magazine, tháng 9 năm 2025) một phương tiện dành cho Người dùng tổ chức để mua BTC, được hỗ trợ bởi cam kết tài sản ban đầu 200 triệu đô la từ các đối tác khu vực. Ngay từ đầu, chúng tôi cũng nhấn mạnh các phân tích về việc áp dụng của Người dùng tổ chức được cung cấp bởi Chainalysis, nhấn mạnh cách châu Á vẫn là thị trường chính cho dòng tiền tổ chức trong giai đoạn 2023-2025. Theo dữ liệu thu thập được trong Tuần lễ Blockchain Đài Bắc và phân tích thị trường do nhóm nghiên cứu thực hiện sau sự kiện, cam kết ban đầu 200 triệu chủ yếu đến từ các nhà đầu tư tổ chức khu vực, văn phòng gia đình và kho bạc doanh nghiệp. Các nhà phân tích ngành lưu ý rằng chương trình mua hàng ở quy mô này đòi hỏi các thủ tục nâng cao để thực hiện tốt nhất, quản lý thanh khoản và các biện pháp lưu ký. Cập nhật ngày 5 tháng 9 năm 2025: Chi tiết về lịch trình hoạt động và các bên bảo lãnh chính vẫn đang được xác định, với việc kiểm tra liên tục về hồ sơ rủi ro và Quy tắc tuân thủ của nhà đầu tư. "Bitcoin Asia Treasury" là gì và hoạt động như thế nào Dự án, được định nghĩa không chính thức là "Bitcoin Treasury Asia", là một nhóm vốn được thiết kế để tập hợp nguồn lực và đồng đầu tư với các công ty nắm giữ BTC trên bảng cân đối kế toán của họ. Mục tiêu là củng cố các sáng kiến đang diễn ra và tạo điều kiện cho các hoạt động ở quy mô tổ chức, với kiến trúc chung cho việc thực hiện và kiểm soát. Cần lưu ý rằng logic là tạo ra một chu vi chung cho các quyết định và quy trình, giảm sự phân mảnh hoạt động. Vé ban đầu: 200 triệu đô la từ các nhà đầu tư ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương, làm cơ sở cho các hoạt động. Mục tiêu mua: 1 tỷ đô la BTC trong khoảng sáu tháng, theo một lộ trình đã định. Bối cảnh ra mắt: Tuần lễ Blockchain Đài Bắc (tháng 9 năm 2025), với bài thuyết trình cho công chúng tổ chức. Nhiệm vụ: điều phối việc mua, Lưu ký và Quy tắc tuân thủ cho các hoạt động khối lượng lớn một cách có cấu trúc. Để tham khảo thực tế về lưu ký được quy định...
2025/09/06 02:11
2025/09/06 02:11
Người Nắm Giữ Bitcoin Dài Hạn Đạt 7,5 Triệu Đô Từ Khoản Đầu Tư 10 Nghìn Đô, Nhưng Khoản Đầu Tư Mới Của Anh Ấy Đang Thu Hút Sự Chú Ý Của Mọi Người
Bài đăng Người nắm giữ Bitcoin dài hạn đạt 7,5 triệu USD từ khoản đầu tư 10 nghìn USD, nhưng khoản đầu tư mới của anh ấy đang thu hút sự chú ý của mọi người xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ít nhà đầu tư có thể dự đoán được BTC sẽ đi xa đến đâu. Tuy nhiên, hiện tại nó đã tăng vọt vượt qua 110,000 USD, mang lại phần thưởng cho các nhà đầu tư sớm. Một người áp dụng sớm đã đầu tư chỉ 10,000 USD vào BTC gần một thập kỷ trước giờ đã biến khoản đầu tư đó thành tài sản 7,5 triệu USD. Nhưng anh ấy không dừng lại ở đó. Thay vào đó, sự tập trung của anh ấy đã chuyển sang một dự án mới đáng ngạc nhiên: Little Pepe (LILPEPE). Đây là token Layer-2 dựa trên meme đang thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư. Câu chuyện thành công của Bitcoin (BTC) Khả năng phục hồi của Bitcoin đã được chứng minh nhiều lần. Ngay cả sau nhiều lần sụp đổ, các cuộc chiến pháp lý và sự hoài nghi từ tài chính truyền thống, BTC đã bảo đảm vị trí của mình như vàng kỹ thuật số. Vào năm 2025, việc áp dụng của các tổ chức đã tăng tốc sau khi ra mắt Bitcoin ETF ở Mỹ và châu Âu, đẩy nó vào lãnh thổ sáu chữ số. Những người nắm giữ dài hạn như nhà đầu tư này là bằng chứng cuối cùng về sức mạnh tạo ra của cải của Bitcoin. Nhà đầu tư này tham gia sớm, khoảng mức 200 USD. Anh ấy đã nắm giữ qua những đợt sụp đổ tàn khốc và những đợt tăng giá hưng phấn. Hiện đang giao dịch trên 110,000 USD, BTC giữ vị trí là kho lưu trữ giá trị an toàn nhất thế giới. Tuy nhiên, Bitcoin đã trưởng thành. Mặc dù nó vẫn là một kho lưu trữ giá trị an toàn, quỹ đạo tăng trưởng của nó sẽ ổn định hơn so với các token mới nổi có tiềm năng lan truyền. Đó là nơi Little Pepe (LILPEPE) xuất hiện. Tại sao Little Pepe (LILPEPE) đang thu hút sự chú ý của mọi người Điều thu hút sự chú ý của một triệu phú Bitcoin OG và các nhà đầu tư khác không chỉ là meme. Đó là cơ sở hạ tầng và thời điểm. Little Pepe không phải là một đồng tiền sao chép khác. Nó đang xây dựng một blockchain Layer 2 hoàn chỉnh được tối ưu hóa cho meme và các giao dịch siêu nhanh, chi phí thấp. Không giống như các token meme cũ chỉ dựa vào sự phổ biến, $LILPEPE kết hợp văn hóa cộng đồng với công nghệ nghiêm túc: Khả năng mở rộng Layer-2: chuỗi nhanh và chi phí thấp được thiết kế cho Meme coin. Pepe's Pump Pad: một launchpad gốc cạnh tranh với Bonk.fun và Pump.fun. Điều này cho phép người sáng tạo ra mắt các token công bằng, chống bot. Thuế 0% và bảo vệ chống sniper: tối đa hóa...
2025/09/06 02:00
2025/09/06 02:00
BitMine Immersion niêm yết trên NYSE American
Bài đăng BitMine Immersion Niêm yết trên NYSE American xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: BitMine Immersion niêm yết trên NYSE American, bỏ qua sự chấp thuận của cổ đông về tiền mã hóa. 18 triệu đô la huy động thông qua chào bán cổ phần cho đầu tư tiền mã hóa. Thị trường chờ đợi phản ứng của cơ quan quản lý đối với dòng tiền mã hóa tiềm năng vào NYSE American. BitMine Immersion Technologies, dưới sự lãnh đạo của CEO Jonathan Bates, niêm yết trên NYSE American, bỏ qua sự đồng ý của cổ đông cho việc phát hành cổ phiếu mới, phân biệt với các quy tắc nghiêm ngặt của Nasdaq. Việc niêm yết đánh dấu sự thay đổi quy định, có khả năng ảnh hưởng đến chiến lược doanh nghiệp trong việc tích lũy tiền mã hóa và thực hành giao dịch giữa sự giám sát ngày càng tăng của cơ quan quản lý. Niêm yết NYSE American của BitMine: Sự thay đổi từ chuẩn mực Nasdaq Việc niêm yết này mở ra cơ hội cho các công ty tiền mã hóa vì NYSE American không yêu cầu sự chấp thuận của cổ đông đối với việc gây quỹ dành cho mua lại tiền mã hóa. Nó cũng có thể khuyến khích nhiều công ty blockchain xem xét niêm yết tương tự do các ràng buộc giảm bớt. Phản ứng của ngành đối với động thái của BitMine tập trung vào việc thiếu sự giám sát công khai so với các tổ chức niêm yết trên Nasdaq. Các cơ quan quản lý như SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) đã kiềm chế bình luận, nhưng vẫn còn sự chú ý vào cách ngành này sẽ thích nghi với bối cảnh đang phát triển. Jonathan Bates, Chủ tịch và CEO, BitMine Immersion Technologies, "Chiến lược tích lũy Bitcoin và Ethereum đặt chúng tôi vào vị trí độc đáo trên thị trường, cho phép chúng tôi tận dụng vốn trong khi bỏ qua các quy trình phê duyệt truyền thống được yêu cầu bởi các sàn giao dịch khác." Động lực thị trường và Sự chú ý của cơ quan quản lý đối với niêm yết tiền mã hóa Bạn có biết? Niêm yết NYSE American của BitMine phản ánh sự thay đổi chiến lược tương tự như việc tăng tính linh hoạt trước đây cho các công ty tiền mã hóa có kho bạc lớn tiết kiệm chi phí trên các sàn giao dịch. Dữ liệu Ethereum (ETH) từ CoinMarketCap tính đến ngày 5 tháng 9 năm 2025, cho thấy giá là 4.293,53 đô la với vốn hóa thị trường là formatNumber(518251117254, 2). Xu hướng gần đây cho thấy biến động với mức giảm 24 giờ là 0,26% và mức tăng 60 ngày là 69,05%, thể hiện Biến động thị trường đáng chú ý nhưng vẫn có sự quan tâm đầu tư mạnh mẽ trong thị trường. Ethereum(ETH), biểu đồ hàng ngày, ảnh chụp màn hình trên CoinMarketCap lúc 22:38 ngày 5/9/2025 (Giờ VN). Nguồn: CoinMarketCap Thông tin từ Coincu Research cho thấy rằng chiến lược của BitMine...
2025/09/06 01:56
2025/09/06 01:56
Eminem Giành Chiến Thắng Sự Nghiệp Thứ Hai Trên Một Bảng Xếp Hạng Nhờ Bộ Phim Mới Của Anh Ấy
Bài đăng Eminem Giành Chiến Thắng Thứ Hai Trong Sự Nghiệp Trên Một Chart Nhờ Bộ Phim Mới Của Anh xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Soundtrack Stans của Eminem ra mắt ở vị trí số 19 trên bảng xếp hạng Official Soundtrack Albums, trong khi ca khúc mới "Everybody's Looking at Me" xuất hiện trên nhiều bảng xếp hạng đĩa đơn. AMSTERDAM, HÀ LAN - NGÀY 30 THÁNG 4: Rapper Eminem biểu diễn tại Paradiso vào ngày 30 tháng 4 năm 2000 ở Amsterdam, Hà Lan. (Ảnh của Frans Schellekens/Redferns) Redferns Stans của Eminem ra mắt với nhiều điều hơn là một câu chuyện đáng kinh ngạc. Bộ phim tài liệu mới - tập trung vào những người hâm mộ nhiệt thành nhất của ngôi sao hip-hop và cách thuật ngữ "stan" chuyển từ một đĩa đơn thành một cách diễn đạt văn hóa - đã lên sóng Paramount+ vào cuối tháng 8 sau một thời gian ngắn chiếu rạp. Một soundtrack đi kèm được phát hành cùng với bộ phim, và tại Vương quốc Anh, nó đã là một thành công. Dự án này mang đến cho rapper một lần xuất hiện khác trên bảng xếp hạng thể loại mà anh chỉ mới bắt đầu góp mặt gần đây. Stans Ra Mắt trên Bảng Xếp Hạng Soundtracks Stans ra mắt trên bảng xếp hạng Official Soundtrack Albums ở vị trí số 19 trong khung thời gian này. Đây là tác phẩm mới duy nhất trong danh sách 50 vị trí lần này. Fortnite Radio Của Eminem Đến Trước Eminem có được vị trí thứ hai trong sự nghiệp trên bảng xếp hạng Official Soundtrack Albums. Lần đầu tiên của anh đến vào tháng 3 năm 2024 với Fortnite Radio của riêng mình. Bộ sưu tập đó đã bùng nổ ở vị trí số 1, giữ vững trong hai tuần, và sau đó rút lui. Stans không mở đầu ở vị trí cao nhất, nhưng nó đã nhân đôi tổng số lần xuất hiện của anh trong danh sách. Stans Ra Mắt trên Bảng Xếp Hạng Downloads Bộ sưu tập mới cũng xuất hiện trên một bảng xếp hạng thứ hai ở Vương quốc Anh. Stans bắt đầu ở vị trí số 52 trên bảng xếp hạng Official Album Downloads, trở thành tác phẩm thứ mười bốn của Eminem đạt được danh sách này. "Not Afraid" và "Rap God" Stans có mười hai bài hát, trong đó ba bài là các phiên bản của "Stan." Danh sách bài hát cũng bao gồm "Everybody's Looking at Me," một bản cắt chưa từng được phát hành trước đây mang đến cho người nghe lâu năm điều gì đó thực sự mới bên cạnh các lựa chọn trong danh mục như "Not...
2025/09/06 01:45
2025/09/06 01:45
ETF Dogecoin Có Thể Ra Mắt Tại Mỹ Vào Tuần Tới: Nhà phân tích
Bài đăng Dogecoin ETF Có Thể Ra Mắt Tại Mỹ Vào Tuần Tới: Nhà phân tích xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Quỹ giao dịch trao đổi Dogecoin đầu tiên có thể ra mắt tại Hoa Kỳ sớm nhất là vào tuần tới, theo Nhà phân tích Bloomberg Eric Balchunas. "Có vẻ như Rex sẽ ra mắt ETF Doge thông qua Đạo luật 40 giống như $SSK vào tuần tới dựa trên tweet bên dưới kết hợp với việc họ vừa nộp bản cáo bạch có hiệu lực," Balchunas đã nói trong một bài đăng trên X vào hôm thứ Năm, chỉ ra rằng tổ chức phát hành quỹ giao dịch trao đổi (ETF) REX Shares đã nộp bản cáo bạch cho SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ). Trong hồ sơ bản cáo bạch, REX cảnh báo rằng "DOGE là một sự đổi mới tương đối mới và chịu những rủi ro độc đáo và đáng kể. Thị trường DOGE chịu sự biến động giá nhanh chóng, thay đổi và không chắc chắn." Nguồn: REX Shares Trong năm qua, Dogecoin (DOGE) đã tăng 116,67%, theo CoinMarketCap. Tuy nhiên, nó đã giảm 54% so với mức cao nhất năm 2024 là 0,4672 đô la vào tháng 12, giao dịch ở mức 0,2129 đô la tại thời điểm xuất bản. REX đang thực hiện con đường "vòng qua quy định" Hầu hết các ETF tiền điện tử yêu cầu các tổ chức phát hành nộp Mẫu S-1 và Mẫu 19b-4 cho SEC, trong khi quỹ theo Đạo luật 40 tuân theo một lộ trình khác và là cùng phương pháp mà REX Shares đã sử dụng để ra mắt ETF staking Solana của họ. Chủ tịch ETF Store Nate Geraci trước đây đã mô tả chiến lược Đạo luật 40 là "một cách vòng qua quy định." Các tổ chức phát hành ETF theo đuổi con đường truyền thống vẫn đang chờ đợi quyết định từ SEC. Vào ngày 10 tháng 4, 21Shares đã nộp hồ sơ đề xuất ra mắt ETF Dogecoin, ngay sau các đơn đăng ký tương tự từ đối thủ Bitwise và Grayscale. Trong khi đó, REX cũng đã nộp đơn cho một ETF theo dõi OFFICIAL TRUMP (TRUMP) theo Đạo luật 40, quỹ này sẽ mua cổ phần trong một công ty nước ngoài nắm giữ token. Dogecoin tiếp tục thu hút sự chú ý của truyền thông chính thống trong nhiều năm Ngay cả những người chưa bao giờ đầu tư vào tiền điện tử có thể đã quen thuộc với Dogecoin, loại tiền đã...
2025/09/06 01:22
2025/09/06 01:22
Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục
Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá
Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới
Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân
MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó