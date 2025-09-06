Bruce Springsteen Công Bố Một Phát Hành Mới Quan Trọng, Ngay Trước Khi Bộ Phim Tiểu Sử Của Ông Ra Rạp

Bruce Springsteen công bố Nebraska '82: Expanded Edition, một bộ năm đĩa ra mắt ngày 17/10 với các bản nhạc chưa từng phát hành, các buổi thu âm "Electric Nebraska", và một bộ phim mới. SAN DIEGO, CALIFORNIA – NGÀY 25 THÁNG 3: Bruce Springsteen của Bruce Springsteen and the E Street Band biểu diễn trên sân khấu tại Pechanga Arena vào ngày 25 tháng 3, 2024 tại San Diego, California. (Ảnh của Daniel Knighton/Getty Images) Getty Images Bruce Springsteen đang mở kho lưu trữ và mang đến cho người hâm mộ nhiều hơn những gì họ muốn. Nebraska '82: Expanded Edition ra mắt ngày 17 tháng 10 thông qua Sony Music. Bộ sưu tập năm đĩa tập hợp một kho tàng các bản ghi âm chưa từng phát hành và được khám phá lại liên quan đến Nebraska, một trong những album ám ảnh nhất trong danh mục của rocker này. Bộ dài này bao gồm buổi thu âm "Electric Nebraska" được thì thầm từ lâu — một buổi biểu diễn đầy đủ ban nhạc của nhiều bản nhạc Nebraska có sự tham gia của các thành viên E Street Band. Springsteen ban đầu đã cố gắng làm lại các bản nhạc solo lo-fi thành một thứ gì đó có âm thanh điện tử hơn, nhưng kết quả đã bị gác lại. Phiên Bản Đơn Giản Của "Born in the U.S.A." Được bao gồm trong buổi thu âm đó là một phiên bản đơn giản, chưa từng được nghe của "Born in the U.S.A.," được ghi âm vào tháng 4 năm 1982 bởi Springsteen và một số nhạc công hỗ trợ lâu năm của ông. "Born in the U.S.A." ban đầu được viết trong thời kỳ Nebraska nhưng không xuất hiện cho đến bom tấn cùng tên năm 1984 của Springsteen. Phiên bản mở rộng cũng có các bản hiếm từ các buổi thu âm solo Nebraska tại nhà của Springsteen, được cắt trực tiếp vào máy ghi âm bốn kênh tại nhà ông ở New Jersey. Trong số đó có các phiên bản đầu của "Losin' Kind," "Child Bride," và "Downbound Train," cũng như các bản nhạc được khai quật từ một buổi thu âm duy nhất năm 1982, bao gồm "Gun in Every Home" và "On the Prowl." Một Bộ Phim Hòa Nhạc Mới Của Bruce Springsteen Một phiên bản được remaster của album Nebraska gốc cũng là một phần của gói này, cùng với một bộ phim biểu diễn hoàn toàn mới. Bộ phim đó ghi lại cảnh Springsteen chơi Nebraska từ đầu đến cuối tại Count Basie ở New Jersey...