Tỷ lệ thất nghiệp của Canada tăng lên 7,1% trong tháng 8 so với dự kiến 7%
Bài đăng Tỷ lệ thất nghiệp của Canada tăng lên 7,1% trong tháng 8 so với dự kiến 7% đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tỷ lệ thất nghiệp ở Canada đã tăng trên 7% trong tháng 8. USD/CAD giao dịch thay đổi không đáng kể trong ngày ở mức khoảng 1,3800. Tỷ lệ thất nghiệp ở Canada đã tăng lên 7,1% trong tháng 8 từ 6,9% trong tháng 7, Thống kê Canada báo cáo vào thứ Sáu. Kết quả này tệ hơn so với kỳ vọng thị trường là 7%. "Việc làm giảm 66,000 (-0,3%) trong tháng 8, phần lớn là do sự sụt giảm trong công việc bán thời gian," Thống kê Canada lưu ý trong thông cáo báo chí của mình. Các chi tiết khác của báo cáo cho thấy Tỷ lệ tham gia giảm nhẹ xuống 65,1%, trong khi Giá trung bình thu nhập theo giờ tăng 3,6% trên cơ sở hàng năm. Phản ứng thị trường đối với dữ liệu việc làm của Canada USD/CAD giảm xuống mức thấp trong ba ngày gần 1,3750 trong phiên giao dịch Mỹ đầu ngày khi Đô la Mỹ (USD) chịu áp lực bán mạnh sau dữ liệu việc làm đáng thất vọng từ Mỹ, cho thấy Nonfarm Payrolls chỉ tăng 22,000 trong tháng 8. Tuy nhiên, với dữ liệu việc làm từ Canada không đạt kỳ vọng, USD/CAD đã xóa bỏ phần lớn khoản lỗ trong ngày và lần cuối được ghi nhận giao dịch ở mức 1,3800, giảm 0,12% trong ngày. Câu hỏi thường gặp về việc làm Điều kiện thị trường lao động là yếu tố quan trọng để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế và do đó là yếu tố thúc đẩy chính cho định giá tiền tệ. Việc làm cao, hoặc thất nghiệp thấp, có ý nghĩa tích cực đối với chi tiêu tiêu dùng và do đó tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy giá trị của đồng tiền địa phương. Hơn nữa, thị trường lao động rất chặt chẽ - tình huống mà có sự thiếu hụt người lao động để lấp đầy các vị trí trống - cũng có thể có ý nghĩa đối với mức lạm phát và do đó chính sách tiền tệ vì nguồn cung lao động thấp và nhu cầu cao dẫn đến tiền lương cao hơn. Tốc độ tăng lương trong nền kinh tế là yếu tố quan trọng đối với các nhà hoạch định chính sách. Tăng trưởng tiền lương cao có nghĩa là các hộ gia đình có nhiều tiền hơn để chi tiêu, thường dẫn đến giá cả...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 02:48