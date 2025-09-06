2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Chiến lược xác nhận việc mua Bitcoin không bị ảnh hưởng bởi quy tắc mới của Nasdaq

Chiến lược xác nhận việc mua Bitcoin không bị ảnh hưởng bởi quy tắc mới của Nasdaq

Bài đăng Chiến lược xác nhận việc mua Bitcoin không bị ảnh hưởng bởi quy định mới của Nasdaq xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những điểm chính Strategy's Bitcoin purchases remain unaffected by new Nasdaq regulations. Nasdaq hiện yêu cầu phê duyệt của cổ đông trước khi các công ty có thể phát hành cổ phiếu mới để mua Crypto. Strategy xác nhận hôm nay rằng các quy định mới của Nasdaq về việc hình thành kho bạc tài sản kỹ thuật số sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của họ, bao gồm ATM và các hoạt động thị trường vốn. Điều này cho thấy kế hoạch tích lũy Bitcoin của họ vẫn không bị ảnh hưởng. Nasdaq's new position on digital asset treasury formations doesn't affect Strategy, our ATMs or our other capital markets activities. — Strategy (@Strategy) September 5, 2025 Sàn giao dịch chứng khoán được cho là đã đưa ra yêu cầu bắt buộc các công ty phải có sự chấp thuận của cổ đông trước khi phát hành cổ phiếu mới để mua Crypto. Quy tắc này nhằm tăng cường tính minh bạch xung quanh chiến lược đầu tư Crypto của doanh nghiệp, đặc biệt khi ngày càng nhiều công ty bổ sung tài sản kỹ thuật số vào bảng cân đối kế toán của họ. Các công ty không tuân thủ các yêu cầu mới này có thể đối mặt với việc hủy niêm yết hoặc đình chỉ giao dịch. Cổ phiếu Crypto lao dốc sau báo cáo về việc Nasdaq tăng cường giám sát đối với niêm yết cổ phiếu. Nguồn: https://cryptobriefing.com/bitcoin-purchases-nasdaq-rules/
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/06 04:38
Chia sẻ
MARA Tăng Số Lượng Bitcoin Nắm Giữ Lên 52,477 BTC Sau Sản Lượng Tháng Tám

MARA Tăng Số Lượng Bitcoin Nắm Giữ Lên 52,477 BTC Sau Sản Lượng Tháng Tám

Bài đăng MARA Tăng Nắm giữ Bitcoin lên 52,477 BTC Sau Sản Lượng Tháng 8 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. MARA Holdings (MARA) báo cáo rằng nắm giữ Bitcoin BTC$111,473.64 của họ đã tăng lên 52,477 BTC tính đến ngày 31 tháng 8, sau khi công ty mining tiền điện tử sản xuất được 705 BTC trong tháng. Công ty đã đào được 208 khối, duy trì 4.9% thị phần phần thưởng mạng lưới. Tỷ lệ Hash đã tăng 1% so với tháng trước lên 59.4 exahashes mỗi giây (EH/s). MARA quyết định không bán BTC nào trong tháng 8, với ban lãnh đạo lưu ý rằng sự sụt giảm giá đã tạo cơ hội để tăng dự trữ. Đồng tiền điện tử lớn nhất đã giảm hơn 6% trong tháng 8, hiệu suất tồi tệ nhất kể từ tháng 2. "Với sự sụt giảm giá Bitcoin trong tháng, chúng tôi đã tận dụng cơ hội để bổ sung một cách chiến lược vào kho dự trữ và hiện đang nắm giữ hơn 52,000 BTC," CEO Fred Thiel cho biết. MARA vẫn đang đi đúng lộ trình để hoàn thành việc xây dựng trang trại điện gió Texas vào quý 4, với tất cả các thợ đào đã được lắp đặt và kết nối tại chỗ. Trên phạm vi quốc tế, công ty đã ký thỏa thuận mua 64% cổ phần của Exaion, một công ty con của EDF, với quyền chọn tăng lên 75% vào năm 2027. Thỏa thuận này nhằm tích hợp cơ sở hạ tầng của MARA với các giải pháp AI và edge. MARA cũng đã mở trụ sở châu Âu tại Paris, củng cố sự tập trung vào tính bền vững, hợp tác lưới điện và tái sử dụng năng lượng chưa được sử dụng. Cổ phiếu MARA giảm 5% vào thứ Năm và giảm 14% từ đầu năm đến nay. Nguồn: https://www.coindesk.com/markets/2025/09/05/mara-mines-705-btc-in-august-as-treasury-holdings-top-52-000
Harvest Finance
FARM$26.95+1.50%
Bitcoin
BTC$121,249.71-0.20%
GRIDOS
GRID$0.003+92.85%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/06 03:58
Chia sẻ
Cryptoquant: Kho dự trữ Bitcoin đạt mức kỷ lục trong khi hoạt động mua hàng chậm lại

Cryptoquant: Kho dự trữ Bitcoin đạt mức kỷ lục trong khi hoạt động mua hàng chậm lại

Bài đăng Cryptoquant: Kho dự trữ Bitcoin đạt kỷ lục trong khi việc mua hàng chậm lại đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cryptoquant cho biết các công ty kho dự trữ Bitcoin đánh dấu kỷ lục mới ngay cả khi việc mua hàng chậm lại. Các nhà nghiên cứu của họ báo cáo lượng nắm giữ năm 2025 ở mức kỷ lục. Kho dự trữ kỷ lục, mua vào chậm lại: Cryptoquant vẽ ra bức tranh năm 2025 lạnh hơn Báo cáo mới nhất của nhóm trích dẫn 840,000 Bitcoin được nắm giữ bởi các công ty dưới sự đánh giá của Cryptoquant và phương pháp nghiên cứu. Chiến lược kiểm soát hơn 637,000 Bitcoin, lớn nhất [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/cryptoquant-bitcoin-treasuries-hit-record-while-buying-cools/
Moonveil
MORE$0.03028-17.60%
BRC20.COM
COM$0.011197+3.35%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/06 03:22
Chia sẻ
Bitwise Thực Hiện Bước Đi Quan Trọng Hướng Tới Khai Phá Biên Giới Đầu Tư Mới

Bitwise Thực Hiện Bước Đi Quan Trọng Hướng Tới Khai Phá Biên Giới Đầu Tư Mới

Bài đăng Bitwise Thực hiện Bước quan trọng Hướng tới Khai phá Biên giới Đầu tư mới xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. AVAX ETF: Bitwise Thực hiện Bước quan trọng Hướng tới Khai phá Biên giới Đầu tư mới Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Tiền điện tử AVAX ETF: Bitwise Thực hiện Bước quan trọng Hướng tới Khai phá Biên giới Đầu tư mới Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/avax-etf-bitwise-delaware/
BRC20.COM
COM$0.011197+3.35%
Avalanche
AVAX$28.32+0.53%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/06 03:17
Chia sẻ
Bitwise Đăng Ký Quỹ ETF Avalanche Tại Delaware

Bitwise Đăng Ký Quỹ ETF Avalanche Tại Delaware

Bài đăng Bitwise Đăng ký Quỹ tín thác ETF Avalanche tại Delaware xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Bitwise đã đăng ký quỹ tín thác ETF Avalanche tại Delaware. Không ghi nhận tác động tài chính ngay lập tức. Tác động tiềm năng đối với thị trường AVAX. Bitwise Asset Management đã đăng ký quỹ tín thác cho ETF Avalanche tại Delaware, đánh dấu bước đầu tiên hướng tới khả năng nộp hồ sơ ETF tại Hoa Kỳ vào tháng 9 năm 2025. Việc đăng ký cho thấy sự quan tâm đến việc mở rộng ETF crypto và nhấn mạnh cách tiếp cận đã được thiết lập của Bitwise, mặc dù không đảm bảo sự chấp thuận của SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) hoặc tác động thị trường ngay lập tức. Bitwise Theo đuổi ETF mới với Động thái Quỹ tín thác Avalanche Bitwise Asset Management đã thực hiện đăng ký quỹ tín thác Delaware cho ETF Avalanche của mình. Bước đầu tiên này phản ánh các hành động đã thực hiện trong các hồ sơ ETF crypto trước đây. Ban lãnh đạo từ Bitwise, bao gồm CEO Hunter Horsley và CIO Matt Hougan, được công nhận nhờ các dự án ETF thành công trước đó. Tác động tài chính ngay lập tức chưa thể nhìn thấy, vì chưa có thông báo phân bổ vốn, và sự chấp thuận của SEC sẽ là yếu tố quan trọng trước khi có bất kỳ tác động thị trường đáng kể nào. Phản ứng thị trường tương đối im lặng với không có nhân vật lớn nào bình luận trực tiếp. Tuy nhiên, các nhà quan sát ngành lưu ý tiềm năng đầu tư tăng vào AVAX nếu ETF tiến triển. "Môi trường pháp lý đang phát triển, điều này rất quan trọng cho việc áp dụng rộng rãi hơn và đổi mới trong không gian tài sản kỹ thuật số." — Matt Hougan, Chief Investment Officer, Bitwise Asset Management "Môi trường pháp lý đang phát triển, điều này rất quan trọng cho việc áp dụng rộng rãi hơn và đổi mới trong không gian tài sản kỹ thuật số." — Matt Hougan, Chief Investment Officer, Bitwise Asset Management Thị trường Avalanche Sẵn sàng Tăng trưởng với ETF Tiềm năng Bạn có biết? Bitwise có lịch sử ra mắt ETF thành công, bao gồm các ETF Bitcoin và Ethereum spot lớn, gợi ý một con đường có thể mang lại lợi ích cho các đồng tiền khác như Avalanche. Theo CoinMarketCap, Avalanche (AVAX) hiện giao dịch ở mức $24.32 với vốn hóa thị trường $10.27 tỷ. Giá trị token dao động với tỷ lệ biến động 24h là -1.20% và tăng 2.99% trong 7 ngày. Trong 90 ngày qua,...
Threshold
T$0.01517+0.99%
Union
U$0.010215+6.94%
ChangeX
CHANGE$0.00158424-0.40%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/06 03:14
Chia sẻ
Người nhận bóng của Patriots Kayshon Boutte 'Đã Chuyển Mình' Để Trở Thành Một Cầu thủ Chính thức

Người nhận bóng của Patriots Kayshon Boutte 'Đã Chuyển Mình' Để Trở Thành Một Cầu thủ Chính thức

Bài đăng Patriots Receiver Kayshon Boutte 'Turned A Corner' To Become A Starter xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Kể từ khi được New England Patriots chọn ở vòng sáu của NFL draft 2023, wide receiver Kayshon Boutte đã chuyển từ một Cào phiếu thành một starter. (AP Photo/Bruce Kluckhohn) Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved. Kayshon Boutte bước vào mùa giải thứ ba với huấn luyện viên vị trí thứ ba của mình. Nhưng wide receiver này cũng bước vào mùa giải với vai trò dự kiến là starter ở vị trí "X" cho New England Patriots. Kết quả đó sẽ khó có thể thấy được trong dự đoán mùa xuân. Những tin đồn về việc trao đổi đã qua đi. Các hoạt động đội nhóm có tổ chức, trại huấn luyện bắt buộc, trại huấn luyện và thời hạn đội hình 53 người cũng vậy. Lựa chọn tổng thể số 187 trong NFL draft 2023 vẫn còn trong phòng khi tháng Chín bắt đầu. "Tôi nghĩ cậu ấy thực sự đã chuyển mình trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp," huấn luyện viên wide receiver của Patriots Todd Downing nói với các phóng viên tại Sân vận động Gillette vào hôm thứ Năm. "Bạn biết đấy, cậu ấy là một cầu thủ bóng đá thực sự tài năng khi tôi gặp cậu ấy lần đầu tiên." Có 21 triển vọng wideout được chọn trước Boutte trong lớp draft của anh. Cựu tân binh năm sao của LSU, người từng thiết lập kỷ lục trường và SEC với 308 yard nhận bóng trong một trận đấu, đã đến Foxborough như một canh bạc ở vòng sáu. Chức danh huấn luyện viên trưởng ở đó đã chuyển từ Bill Belichick sang Jerod Mayo rồi đến Mike Vrabel kể từ đó. Một cuộc đại tu cả đội ngũ và đội hình đã theo sau. "Bước vào năm thứ ba của tôi, tôi nghĩ với tư cách là một cầu thủ, bạn thực sự có sự lựa chọn, nhưng thực sự thì không," Boutte nói vào tháng trước về sự đầu tư của anh cho năm 2025. "Thực sự tất cả đều về việc bạn muốn nó đến mức nào. Tôi cảm thấy nếu bạn muốn nó, bạn sẽ làm những gì bạn phải làm để ở đây." Năm tân binh mang lại một vài lần xuất hiện...
Threshold
T$0.01517+0.99%
Seed.Photo
PHOTO$0.811+14.22%
Camp Network
CAMP$0.03208-10.14%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/06 03:06
Chia sẻ
Bí ẩn Bitcoin 859 triệu đô la khiến Coinbase sửng sốt khi dấu vết Tiền mã hóa bị mất trong Blockchain

Bí ẩn Bitcoin 859 triệu đô la khiến Coinbase sửng sốt khi dấu vết Tiền mã hóa bị mất trong Blockchain

Bài đăng Bí ẩn Bitcoin 859 triệu đô la làm choáng váng Coinbase khi dấu vết của Tiền mã hóa bị mất trong Blockchain xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Trong một trong những Chuyển ra lớn nhất quý này, 7,625 BTC, tương đương 859 triệu đô la, đã được chuyển từ kho lưu trữ của Coinbase đến một ví hoàn toàn mới. Giao dịch này không chỉ thu hút sự chú ý vì quy mô của nó mà còn vì cách những BTC này được phân chia. Không giống như các giao dịch chuyển thông thường, các đồng tiền được gói thành các gói khoảng 150 BTC mỗi gói, tương đương khoảng 16 triệu đô la, và phân phối đến 50 địa chỉ mới. Ngoại lệ duy nhất là một lô nhỏ hơn gồm 121 BTC, vẫn chưa được sử dụng. Vì những phân phối như thế này hiếm khi là công việc của người dùng cá nhân, điều này trông giống như một sự thay đổi Lưu trữ lạnh có phối hợp hoặc một thỏa thuận có cấu trúc diễn ra ngoài sổ lệnh công khai. Các chuyển động tiếp theo đã xác nhận mô hình này. Nhiều đầu ra sớm được đánh dấu là đã chi tiêu, có nghĩa là dấu vết tiếp tục trải dài qua các địa chỉ. Bitcoin whales di chuyển như cá voi thật Điều làm cho giao dịch này đáng chú ý không chỉ là con số tự nó mà còn là cách nó phản ánh Bitcoin di chuyển ở phân khúc cao nhất của thị trường. Các lệnh rút lẻ giống con người hơn, thường ồn ào và không đều đặn. Bạn cũng có thể thích Các giao dịch chuyển như hôm nay từ Coinbase, tuy nhiên, cho thấy sự định kích thước cẩn thận, phân phối lại ngay lập tức và việc sử dụng các ví hoàn toàn mới. Đây là những đặc điểm của người giám sát chuyển dịch dự trữ hoặc dòng tiền tổ chức được thanh toán ngoài sổ sách giao dịch. Sự kết hợp giữa quy mô và cấu trúc ở đây đặt lệnh rút này vào số những lệnh rút lớn nhất trong những tuần gần đây. Nguồn: https://u.today/859-million-bitcoin-mystery-stuns-coinbase-as-cryptocurrencys-trail-gets-lost-in-blockchain
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/06 03:04
Chia sẻ
iShares Russell 2000 ETF (IWM) – Lý thuyết sóng Elliott mua vào khi giá giảm tại vùng hộp xanh

iShares Russell 2000 ETF (IWM) – Lý thuyết sóng Elliott mua vào khi giá giảm tại vùng hộp xanh

Bài đăng iShares Russell 2000 ETF (IWM) – Lý thuyết sóng Elliott mua vào tại vùng blue box đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Như các thành viên của chúng tôi đã biết, gần đây chúng tôi đã có nhiều thiết lập giao dịch sinh lời. Trong bài phân tích kỹ thuật này, chúng tôi sẽ nói về một thiết lập giao dịch Lý thuyết sóng Elliott khác mà chúng tôi có được trong iShares Russell 2000 ETF -IWM. ETF đã hoàn thành điều chỉnh chính xác tại vùng Equal Legs, còn được gọi là Vùng Blue Box. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích dự báo Lý thuyết sóng Elliott, giải thích chi tiết thiết lập giao dịch và cung cấp mục tiêu tăng giá. IWM Elliott Wave biểu đồ một giờ 8.20.2025 IWM đang hình thành một Pullback ba sóng so với mức thấp 212,33. Giá đã đạt đến Blue Box (vùng mua vào). Chúng tôi đã vào lệnh mua tại mức equal legs 224,52. Chúng tôi kỳ vọng ít nhất một đợt hồi phục ba sóng từ vùng Blue Box. Khi giá đạt đến mức hồi quy Fibonacci 50% của kết nối B đỏ, chúng tôi sẽ làm cho vị thế không có rủi ro bằng cách di chuyển SL về điểm hòa vốn và chốt lời một phần. IWM Elliott Wave biểu đồ một giờ 8.20.2025 ETF đã tìm thấy người mua như dự kiến, tăng giá hướng tới mức cao mới. Do đó, bất kỳ vị thế long nào từ Blue Box hiện giờ đều không có rủi ro. Chúng tôi đã đặt SL tại điểm hòa vốn và đã chốt lời một phần. Miễn là giá giữ được điểm xoay tại mức thấp 223,64, chúng ta có thể kỳ vọng ít nhất một chân tăng khác như đã chỉ ra trên biểu đồ. Ngắn hạn: Khi còn trên mức thấp 230,84 (sóng 4 đỏ), IWM lý tưởng nhắm đến vùng 239,41–242,03 tiếp theo. Nguồn: https://www.fxstreet.com/news/ishares-russell-2000-etf-iwm-elliott-wave-buying-the-dips-at-the-blue-box-202509051310
LETSTOP
STOP$0.07092-3.65%
B
B$0.22584-8.82%
BRC20.COM
COM$0.011197+3.35%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/06 03:00
Chia sẻ
Bruce Springsteen Công Bố Một Phát Hành Mới Quan Trọng, Ngay Trước Khi Bộ Phim Tiểu Sử Của Ông Ra Rạp

Bruce Springsteen Công Bố Một Phát Hành Mới Quan Trọng, Ngay Trước Khi Bộ Phim Tiểu Sử Của Ông Ra Rạp

Bài đăng Bruce Springsteen Công Bố Một Phát Hành Mới Lớn, Ngay Trước Khi Phim Tiểu Sử Của Ông Ra Rạp xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bruce Springsteen công bố Nebraska '82: Expanded Edition, một bộ năm đĩa ra mắt ngày 17/10 với các bản nhạc chưa từng phát hành, các buổi thu âm "Electric Nebraska", và một bộ phim mới. SAN DIEGO, CALIFORNIA – NGÀY 25 THÁNG 3: Bruce Springsteen của Bruce Springsteen and the E Street Band biểu diễn trên sân khấu tại Pechanga Arena vào ngày 25 tháng 3, 2024 tại San Diego, California. (Ảnh của Daniel Knighton/Getty Images) Getty Images Bruce Springsteen đang mở kho lưu trữ và mang đến cho người hâm mộ nhiều hơn những gì họ muốn. Nebraska '82: Expanded Edition ra mắt ngày 17 tháng 10 thông qua Sony Music. Bộ sưu tập năm đĩa tập hợp một kho tàng các bản ghi âm chưa từng phát hành và được khám phá lại liên quan đến Nebraska, một trong những album ám ảnh nhất trong danh mục của rocker này. Bộ dài này bao gồm buổi thu âm "Electric Nebraska" được thì thầm từ lâu — một buổi biểu diễn đầy đủ ban nhạc của nhiều bản nhạc Nebraska có sự tham gia của các thành viên E Street Band. Springsteen ban đầu đã cố gắng làm lại các bản nhạc solo lo-fi thành một thứ gì đó có âm thanh điện tử hơn, nhưng kết quả đã bị gác lại. Phiên Bản Đơn Giản Của "Born in the U.S.A." Được bao gồm trong buổi thu âm đó là một phiên bản đơn giản, chưa từng được nghe của "Born in the U.S.A.," được ghi âm vào tháng 4 năm 1982 bởi Springsteen và một số nhạc công hỗ trợ lâu năm của ông. "Born in the U.S.A." ban đầu được viết trong thời kỳ Nebraska nhưng không xuất hiện cho đến bom tấn cùng tên năm 1984 của Springsteen. Phiên bản mở rộng cũng có các bản hiếm từ các buổi thu âm solo Nebraska tại nhà của Springsteen, được cắt trực tiếp vào máy ghi âm bốn kênh tại nhà ông ở New Jersey. Trong số đó có các phiên bản đầu của "Losin' Kind," "Child Bride," và "Downbound Train," cũng như các bản nhạc được khai quật từ một buổi thu âm duy nhất năm 1982, bao gồm "Gun in Every Home" và "On the Prowl." Một Bộ Phim Hòa Nhạc Mới Của Bruce Springsteen Một phiên bản được remaster của album Nebraska gốc cũng là một phần của gói này, cùng với một bộ phim biểu diễn hoàn toàn mới. Bộ phim đó ghi lại cảnh Springsteen chơi Nebraska từ đầu đến cuối tại Count Basie ở New Jersey...
Threshold
T$0.01517+0.99%
Union
U$0.010215+6.94%
Omnity Network
OCT$0.07274-2.49%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/06 02:51
Chia sẻ
Tỷ lệ thất nghiệp của Canada tăng lên 7,1% trong tháng 8 so với dự kiến 7%

Tỷ lệ thất nghiệp của Canada tăng lên 7,1% trong tháng 8 so với dự kiến 7%

Bài đăng Tỷ lệ thất nghiệp của Canada tăng lên 7,1% trong tháng 8 so với dự kiến 7% đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tỷ lệ thất nghiệp ở Canada đã tăng trên 7% trong tháng 8. USD/CAD giao dịch thay đổi không đáng kể trong ngày ở mức khoảng 1,3800. Tỷ lệ thất nghiệp ở Canada đã tăng lên 7,1% trong tháng 8 từ 6,9% trong tháng 7, Thống kê Canada báo cáo vào thứ Sáu. Kết quả này tệ hơn so với kỳ vọng thị trường là 7%. "Việc làm giảm 66,000 (-0,3%) trong tháng 8, phần lớn là do sự sụt giảm trong công việc bán thời gian," Thống kê Canada lưu ý trong thông cáo báo chí của mình. Các chi tiết khác của báo cáo cho thấy Tỷ lệ tham gia giảm nhẹ xuống 65,1%, trong khi Giá trung bình thu nhập theo giờ tăng 3,6% trên cơ sở hàng năm. Phản ứng thị trường đối với dữ liệu việc làm của Canada USD/CAD giảm xuống mức thấp trong ba ngày gần 1,3750 trong phiên giao dịch Mỹ đầu ngày khi Đô la Mỹ (USD) chịu áp lực bán mạnh sau dữ liệu việc làm đáng thất vọng từ Mỹ, cho thấy Nonfarm Payrolls chỉ tăng 22,000 trong tháng 8. Tuy nhiên, với dữ liệu việc làm từ Canada không đạt kỳ vọng, USD/CAD đã xóa bỏ phần lớn khoản lỗ trong ngày và lần cuối được ghi nhận giao dịch ở mức 1,3800, giảm 0,12% trong ngày. Câu hỏi thường gặp về việc làm Điều kiện thị trường lao động là yếu tố quan trọng để đánh giá sức khỏe của nền kinh tế và do đó là yếu tố thúc đẩy chính cho định giá tiền tệ. Việc làm cao, hoặc thất nghiệp thấp, có ý nghĩa tích cực đối với chi tiêu tiêu dùng và do đó tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy giá trị của đồng tiền địa phương. Hơn nữa, thị trường lao động rất chặt chẽ - tình huống mà có sự thiếu hụt người lao động để lấp đầy các vị trí trống - cũng có thể có ý nghĩa đối với mức lạm phát và do đó chính sách tiền tệ vì nguồn cung lao động thấp và nhu cầu cao dẫn đến tiền lương cao hơn. Tốc độ tăng lương trong nền kinh tế là yếu tố quan trọng đối với các nhà hoạch định chính sách. Tăng trưởng tiền lương cao có nghĩa là các hộ gia đình có nhiều tiền hơn để chi tiêu, thường dẫn đến giá cả...
NEAR
NEAR$2.997+4.53%
Moonveil
MORE$0.03028-17.60%
BRC20.COM
COM$0.011197+3.35%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/06 02:48
Chia sẻ

Tin tức xu hướng

Thêm

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó