Đồng Yên Nhật trước cuộc bỏ phiếu lãnh đạo LDP
Bài đăng Đồng Yên Nhật trước cuộc bỏ phiếu lãnh đạo LDP xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đồng Yên Nhật (JPY) tăng giá so với Đô la Mỹ (USD) vào thứ Sáu, với cặp USD/JPY giảm nhẹ và giao dịch ở mức khoảng 147,25 sau khi công bố số liệu việc làm của Mỹ. Đồng tiền Nhật Bản tăng nhẹ, hưởng lợi từ USD yếu hơn, nhưng vẫn bị mắc kẹt trong bầu không khí bất ổn. Các nhà đầu tư đang hướng đến cuộc bỏ phiếu nội bộ của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) vào thứ Hai, điều này có thể mở đường cho một cuộc tranh cử lãnh đạo mới và đe dọa vị trí của Thủ tướng Shigeru Ishiba. Trong khi đó, thị trường tiếp tục xem xét kỹ các tín hiệu từ Ngân hàng Nhật Bản (BoJ), khi lương tăng và lạm phát dai dẳng duy trì kỳ vọng về việc thắt chặt tiền tệ trước cuối năm.
Phân tích kỹ thuật USD/JPY: Mắc kẹt trong một phạm vi giữa sự bất ổn gia tăng
Cặp USD/JPY giảm mạnh sau khi công bố báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ vào thứ Sáu, cho thấy chỉ có 22,000 việc làm mới được tạo ra trong tháng Tám, so với 75,000 dự kiến, và giảm mạnh so với 79,000 việc làm được tạo ra trong tháng Bảy. Kết quả là, cặp tiền tệ này tiếp tục diễn biến không chắc chắn trong một phạm vi ngang rộng giữa 146,50 và 149,00, kể từ đầu tháng Tám. Mặc dù có sự tăng vọt về Biến động sau báo cáo việc làm của Mỹ, nhưng dường như chưa có xu hướng rõ ràng nào đang hình thành cho USD/JPY trong ngắn hạn.
Biểu đồ 1 giờ USD/JPY. Nguồn: FXStreet
Trong bối cảnh này, các nhà giao dịch sẽ theo dõi chất xúc tác tiếp theo, đó sẽ là cuộc bỏ phiếu nội bộ của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) dự kiến vào thứ Hai.
Giá Đồng Yên Nhật Hôm Nay
Bảng dưới đây cho thấy tỷ lệ biến động của Đồng Yên Nhật (JPY) so với các đồng tiền chính được liệt kê hôm nay. Đồng Yên Nhật mạnh nhất so với Đô la Mỹ.
USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF
USD -0,74% -0,77% -0,79% -0,10% -1,11% -1,13% -0,89%
EUR 0,74% -0,01% -0,16% 0,64% -0,28% -0,37% -0,15%
GBP...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 04:03