2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Dolly Parton Trở Lại Với Một Sách Bán Chạy Hàng Đầu Mới

Dolly Parton Trở Lại Với Một Sách Bán Chạy Hàng Đầu Mới

Bài đăng Dolly Parton Trở Lại Với Một Bestseller Mới Trong Top 10 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Dolly Parton trở lại với Zac Brown Band trong ca khúc "Butterfly", ra mắt ở vị trí số 4 trên bảng xếp hạng iTunes Top Songs khi nhóm nhạc đồng quê này chuẩn bị cho album Love & Fear. FRISCO, TEXAS – NGÀY 11/5: Dolly Parton tham dự Lễ trao giải Âm nhạc Đồng quê lần thứ 58 tại The Ford Center at The Star vào ngày 11 tháng 5 năm 2023 tại Frisco, Texas. (Ảnh: Theo Wargo/WireImage) WireImage Vài tháng sau khi mất người chồng gắn bó hàng thập kỷ, Dolly Parton đã trở lại với âm nhạc mới. Nữ nghệ sĩ đồng quê huyền thoại này đã tạm rời xa ánh đèn sân khấu và chỉ chia sẻ một ca khúc để tưởng nhớ tình yêu của mình - bài hát đầy xúc động "If You Hadn't Been There" - sau đó im lặng trong thời gian để tang. Giờ đây, nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ hợp tác với một trong những nhóm nhạc lớn nhất trong làng nhạc đồng quê cho ra đời một trong những ca khúc hot nhất của tuần theo dõi mới, bắt đầu từ thứ Sáu này (ngày 5/9). "Butterfly" Đánh Dấu Sản Phẩm Mới Nhất Của Dolly Parton Parton đã hợp tác với Zac Brown Band cho ca khúc "Butterfly." Tựa đề này mang ý nghĩa cá nhân đối với cô, vì từ này từ lâu đã gắn liền với sự nghiệp của cô và thậm chí xuất hiện trong logo chính thức của cô. Tài năng xuất chúng này đã xây dựng một hãng thu âm riêng, Butterfly Records, mà cô đã sử dụng để phát hành nhiều album gần đây của mình. Tại thời điểm viết bài, "Butterfly" xếp hạng số 4 trên bảng xếp hạng iTunes Top Songs tại Mỹ. Zac Brown Band Có Hai Bestseller Zac Brown Band không chỉ chia sẻ sự hợp tác với Parton trong tuần này. Nhóm nhạc từng đoạt giải Grammy đã phát hành hai ca khúc mới, cả hai đều đã trở thành bestseller. Xếp ngay dưới "Butterfly" là "Give It Away", xuất hiện ở vị trí số 5 trong danh sách iTunes Top Songs. Bảng Xếp Hạng iTunes Dẫn Đầu Bởi "End of You" Parton và Zac Brown Band có thể có những hit mới để ăn mừng, nhưng họ không dẫn đầu...
Threshold
T$0.01517+0.99%
Seed.Photo
PHOTO$0.811+14.22%
TOP Network
TOP$0.000096--%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/06 05:27
Chia sẻ
BITCOIN TĂNG GIÁ, NFPS HÔM NAY, WLFI ĐƯA JUSTIN SUN VÀO DANH SÁCH ĐEN

BITCOIN TĂNG GIÁ, NFPS HÔM NAY, WLFI ĐƯA JUSTIN SUN VÀO DANH SÁCH ĐEN

Bài đăng BITCOIN TĂNG MẠNH, NFPS HÔM NAY, WLFI ĐƯA JUSTIN SUN VÀO DANH SÁCH ĐEN xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. BITCOIN TĂNG MẠNH, NFPS HÔM NAY, WLFI ĐƯA JUSTIN SUN VÀO DANH SÁCH ĐEN BTC tăng mạnh trước báo cáo việc làm. SEC lên kế hoạch cải tổ chính sách tiền mã hóa. WLFI đưa địa chỉ của Justin Sun vào danh sách đen, đóng băng token. Token WLFI bị đóng băng không hợp lý: Sun. Nasdaq tăng cường giám sát DATs, MSTR giảm. Sora Ventures mua 1 tỷ USD BTC. Yungfeng Financial của Hồng Kông mua 44 triệu USD ETH. DFDV mua 40 triệu USD SOL. Người tham gia ICO ETH chuyển để stake 646 triệu USD ETH. Tether cân nhắc đầu tư vào các công ty khai thác vàng. Fireblocks ra mắt mạng thanh toán stablecoin. Etherscan mở rộng đến SEI với Seiscan. Stripe, Paradigm ra mắt blockchain Tempo. Vương quốc Anh áp đặt quy tắc AML nghiêm ngặt hơn đối với các công ty tiền mã hóa. Hàn Quốc giới hạn cho vay tiền mã hóa ở mức 20%, cấm các khoản vay đòn bẩy. Các nhà lập pháp EU vẫn hoài nghi về đồng euro kỹ thuật số. Nguồn: https://decrypt.co/videos/interviews/1jpLKV1R/bitcoin-bounces-nfps-today-wlfi-blacklists-justin-sun
SEI
SEI$0.2838+2.08%
Solana
SOL$218.95-0.90%
SUN
SUN$0.025619-2.39%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/06 05:02
Chia sẻ
Thời đại hoàng kim hay trận chiến cuối cùng của Bitcoin Mining? Góc nhìn từ Fakhul Miah

Thời đại hoàng kim hay trận chiến cuối cùng của Bitcoin Mining? Góc nhìn từ Fakhul Miah

Bài đăng Bitcoin Mining's Golden Age or Final Battle? Insights From Fakhul Miah xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Trong tập này của The Defiant Podcast, chúng tôi trò chuyện với Fakhul Miah, Giám đốc điều hành của GoMining Institutional và cựu giám đốc điều hành Morgan Stanley, để khám phá thế giới Bitcoin Mining đang phát triển nhanh chóng vào năm 2025. 🎙️ Nghe phỏng vấn 📺 Xem video Mô tả tập Trong tập này của The Defiant Podcast, chúng tôi trò chuyện với Fakhul Miah, Giám đốc điều hành của GoMining Institutional và cựu giám đốc điều hành Morgan Stanley, để khám phá thế giới Bitcoin Mining đang phát triển nhanh chóng vào năm 2025. Từ sự trỗi dậy của các hyperscaler AI cạnh tranh nguồn năng lượng đến kỹ thuật tài chính biến đổi các thợ đào thành những nhà điều hành tinh vi, cuộc trò chuyện này đi sâu vào những thách thức và cơ hội định hình tương lai của ngành công nghiệp. Các chủ đề chính:1. Tại sao AI là đối thủ cạnh tranh mới hung hãn nhất của Bitcoin Mining2. Cách thợ đào phát triển với các khoản vay được đảm bảo bằng BTC và trái phiếu chuyển đổi3. Địa chính trị khai thác đang thay đổi: Mỹ so với Mỹ Latinh và Châu Phi4. $100B trong Bitcoin ETF và dự trữ chủ quyền có ý nghĩa gì đối với việc áp dụng5. Bức tranh tổng thể: Sự chuyển đổi của Bitcoin Mining thành một ngành công nghiệp cơ sở hạ tầng toàn cầu Cho dù bạn là người đam mê tiền mã hóa, nhà đầu tư, hay chỉ tò mò về sự giao thoa giữa công nghệ, năng lượng và tài chính, tập này chứa đầy những hiểu biết sâu sắc mà bạn không muốn bỏ lỡ. Các chương:00:00 Giới thiệu: Bitcoin Mining đối mặt với một loại cạnh tranh mới00:45 Vai trò của GoMining trong Bitcoin Mining được token hóa02:43 Sự trỗi dậy của các hyperscaler AI và sự gián đoạn thị trường năng lượng03:15 Tính linh hoạt của Bitcoin Mining so với nhu cầu năng lượng của AI06:15 Tại sao AI là đối thủ đáng gờm đối với thợ đào08:09 Cuộc đấu tranh quyền lực: Tương lai của Bitcoin Mining giữa sự phát triển của AI09:02 Kỹ thuật tài chính: Cách thợ đào tránh thanh lý12:11 Sự phát triển của Bitcoin Mining thành một doanh nghiệp bảng cân đối kế toán16:57 Địa chính trị đang thay đổi: Sự trỗi dậy của khai thác ở Mỹ Latinh và Châu Phi20:36 Sự thống trị khai thác của Mỹ: Liệu có thể thích nghi để duy trì vị trí dẫn đầu?24:50 Áp dụng thể chế: $100B trong ETF và dự trữ chủ quyền28:40 Giai đoạn tiếp theo của Bitcoin: Ổn định, rủi ro và tài chính hóa31:10 Bitcoin như vàng kỹ thuật số so với tiền tệ hàng ngày34:51...
Threshold
T$0.01517+0.99%
Union
U$0.010215+6.94%
Bitcoin
BTC$121,249.71-0.20%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/06 04:53
Chia sẻ
Những Khoảnh Khắc Định Hình Phong Cách Nhất Của U.S. Open 2025

Những Khoảnh Khắc Định Hình Phong Cách Nhất Của U.S. Open 2025

Bài đăng Những Khoảnh Khắc Định Hình Phong Cách Nhất Của U.S. Open 2025 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Amy Shiels, nổi tiếng với vai diễn trong Twin Peaks (2017) của David Lynch, mặc bag của Courtgirl, vòng tay của Tiffany's, ngọc trai của Mikimito, áo khoác của Lululemon, váy của Viori và giày của Alexander Wang. nadja sayej U.S. Open không chỉ dành cho tennis—mà còn cho phong cách. Những ngôi sao hạng A tụ họp trên khán đài để thể hiện sự ủng hộ, tạo ấn tượng với trang phục họ mặc và có lẽ trả lời câu hỏi muôn thuở: Liệu phong cách tenniscore vẫn còn sống và phát triển? Một số diện mạo nổi bật nhất trên khán đài tại phiên bản 2025 cho thấy đúng là như vậy. Với sự giao thoa giữa thể thao và lối sống, phiên bản U.S. Open năm nay, kéo dài đến ngày 7 tháng 9, đã hoàn toàn xoay quanh các hoạt động thương hiệu, những người nổi tiếng ăn mặc tinh tế và các bộ sưu tập giới hạn tôn vinh nghệ thuật của trận đấu tennis. Tất cả mọi người từ Issa Rae đến Chanel Iman và Gunna đã bước đi trên thảm xanh tại U.S. Open cho đến nay. NEW YORK, NEW YORK – NGÀY 03 THÁNG 9: Issa Rae tham dự Giải vô địch Tennis US Open tại Trung tâm Tennis Quốc gia Billie Jean King USTA vào ngày 03 tháng 9 năm 2025 tại New York City. (Ảnh của John Nacion/Getty Images) Getty Images Phong Cách Preppy Chic Tỏa Sáng Trên Khán Đài U.S. Open Polo Ralph Lauren là "nhà cung cấp trang phục chính thức" của U.S. Open, có nghĩa là nhân viên, WAGs và nhiều vận động viên đều được trang bị bởi thương hiệu Mỹ preppy này. Polo Ralph Lauren là thương hiệu con về lối sống của Ralph Lauren, tập trung vào trang phục thể thao preppy chic kiểu Mỹ cổ điển, và các người nổi tiếng tại sự kiện đã mặc nó đẹp nhất. Một số phong cách người nổi tiếng hàng đầu bao gồm Ciara trong chiếc váy sọc xanh và trắng của Polo Ralph Lauren, trong khi Chase Sui Wonders và Awkwafina cũng được nhìn thấy trong trang phục từ thương hiệu biểu tượng này. Quốc ca được hát bởi LaChanze, người mặc váy Ralph Lauren với trang sức của Alexis Bittar và...
Union
U$0.010215+6.94%
Whiterock
WHITE$0.0002522-17.09%
Manchester City Fan
CITY$0.9705-0.44%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/06 04:45
Chia sẻ
Bitwise Thực Hiện Những Bước Đi Lớn Cho Bốn Loại Tiền Mã Hóa Bao Gồm Bitcoin (BTC) và XRP!

Bitwise Thực Hiện Những Bước Đi Lớn Cho Bốn Loại Tiền Mã Hóa Bao Gồm Bitcoin (BTC) và XRP!

Bài đăng Bitwise Thực Hiện Những Bước Đi Lớn Cho Bốn Loại Tiền Điện Tử Bao Gồm Bitcoin (BTC) và XRP! xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Gần như chắc chắn rằng SEC Mỹ sẽ phê duyệt các altcoin như XRP và Solana (SOL), và dự kiến sẽ làm như vậy vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, Mỹ tụt hậu khi nói đến các ETF altcoin, vì Thụy Sĩ đã có nhiều ETF altcoin. Tại thời điểm này, nhà quản lý quỹ tiền điện tử Bitwise đã thực hiện một bước đi khác tại Thụy Sĩ và ra mắt thêm 5 ETF tiền điện tử. Theo tuyên bố chính thức, Bitwise cho biết các sản phẩm bao gồm Bitwise Core Bitcoin ETP, Ethereum Staking ETP, Solana Staking ETP và Physical XRP ETP, mỗi sản phẩm đều được hỗ trợ đầy đủ bởi tài sản số và tích hợp vào các danh mục tài khoản trung gian truyền thống, cũng như MSCI Digital Assets, theo dõi một Chỉ số Top 20 cụ thể. "Năm sản phẩm chủ lực mà chúng tôi đang niêm yết tại Thụy Sĩ sẽ mở rộng các lựa chọn cho các nhà đầu tư muốn khai thác toàn bộ tiềm năng của thị trường tiền điện tử," Ronald Richter, Giám đốc Khu vực về Chiến lược Đầu tư cho Châu Âu tại Bitwise cho biết. "Châu Âu đang nhanh chóng mở cửa cho tài sản số, và Thụy Sĩ là một thị trường hàng đầu và quan trọng ở trung tâm lục địa." "Bitwise Ethereum Staking ETP: Một công cụ thanh khoản cấp độ tổ chức nhằm tối đa hóa lợi nhuận của nhà đầu tư từ ETH staking. Bitwise Core Bitcoin ETP: được thiết kế cho các nhà đầu tư dài hạn và được hỗ trợ đầy đủ bởi BTC. Bitwise Solana Staking ETP: Một ETP cấp độ tổ chức, được hỗ trợ đầy đủ cung cấp quyền truy cập vào Solana staking. Bitwise Physical XRP ETP: Sản phẩm được hỗ trợ 100% bởi XRP, tài sản tiền điện tử lớn thứ năm thế giới với vốn hóa thị trường vượt quá 80 tỷ USD. Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP: Chỉ số này theo dõi hiệu suất của 20 loại tiền điện tử hàng đầu có thể đầu tư, bao gồm khoảng 90% tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử. *Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Theo dõi tài khoản Telegram và Twitter của chúng tôi ngay bây giờ để nhận tin tức độc quyền, phân tích và dữ liệu on-chain! Nguồn: https://en.bitcoinsistemi.com/bitwise-makes-big-moves-for-four-cryptos-including-bitcoin-btc-and-xrp/
Solana
SOL$218.95-0.90%
Bitcoin
BTC$121,249.71-0.20%
Moonveil
MORE$0.03028-17.60%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/06 04:40
Chia sẻ
Phát hiện khoảng trống giá Bitcoin: Mức giá phục hồi BTC quan trọng cần theo dõi

Phát hiện khoảng trống giá Bitcoin: Mức giá phục hồi BTC quan trọng cần theo dõi

Bài đăng Phát hiện Air Gap trong Giá Bitcoin: Mức Giá Khôi phục BTC Cần Theo Dõi xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những Thông tin Chính: Mô hình air gap gợi ý đột phá giá Bitcoin lên $185,000. Phạm vi ngắn hạn quan trọng nằm ở mức $114,000 đến $116,000 cho người nắm giữ. Dòng tiền vào ETF Bitcoin chậm lại, cho thấy nhu cầu yếu hơn từ tài chính truyền thống. Phân tích air gap gần đây cho giá Bitcoin cho thấy mục tiêu khôi phục từ $167,000 đến $185,000, dựa trên mối liên hệ với nguồn cung tiền toàn cầu và vàng. Dữ liệu được công bố vào ngày 1 tháng 9 năm 2025, thông qua nghiên cứu được chia sẻ bởi Tephra Digital và được hỗ trợ bởi cập nhật thị trường từ Glassnode. Giá Bitcoin: Tín hiệu Air Gap Cho Thấy Đà Tăng Đến $185,000 Ý tưởng về air gap của BTC đến từ việc so sánh giá của nó với các chuẩn tài chính rộng hơn. Tephra Digital đã công bố biểu đồ sử dụng dữ liệu trễ so với nguồn cung tiền M2 toàn cầu và vàng. Biểu đồ đầu tiên áp dụng độ trễ 102 ngày với M2, trong khi biểu đồ thứ hai sử dụng độ trễ 200 ngày với hiệu suất vàng. Cả hai đều gợi ý rằng giá Bitcoin có thể tăng lên mức $167,000 đến $185,000 nếu các mối tương quan trong quá khứ vẫn giữ nguyên. Triển vọng Air Gap Giá Bitcoin | Nguồn: Glasnode So sánh M2 ngụ ý mức gần $167,000 trong 102 ngày tới. Mô hình vàng chỉ ra mức cao hơn, với mục tiêu có thể đạt $185,000 trong 200 ngày. Những con số này không đến từ dự báo trực tiếp mà từ cách giá Bitcoin đã theo dõi thanh khoản toàn cầu và giá vàng với độ trễ trong lịch sử. Quan điểm này cũng liên quan đến hoạt động thị trường trên các sàn giao dịch. Dữ liệu Glassnode cho thấy tỷ lệ vốn gần $366,000 mỗi giờ. Trong khi đó, mức đó được xem là trung lập vì nó nằm giữa các đỉnh quá nóng trên $1 triệu mỗi giờ vào đầu năm 2024. Tuy nhiên, một giai đoạn yếu hơn dưới $300,000 mỗi giờ được dự kiến vào năm 2025. Các nhà phân tích cho biết điều này cho thấy nhu cầu ổn định nhưng không tăng mạnh. Giá Bitcoin Có Đang Giảm do Nhu Cầu Giảm Nhiệt? Đáng chú ý là tâm lý thị trường theo thuật ngữ M2 cho thấy dòng tiền vào từ tài chính truyền thống đang chậm lại. Các quỹ ETF giao ngay...
NEAR
NEAR$2.997+4.53%
Bitcoin
BTC$121,249.71-0.20%
BRC20.COM
COM$0.011197+3.35%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/06 04:33
Chia sẻ
Lễ tưởng niệm truyền hình lớn đầu tiên dành cho Ozzy Osbourne sắp diễn ra

Lễ tưởng niệm truyền hình lớn đầu tiên dành cho Ozzy Osbourne sắp diễn ra

Bài đăng Lễ tưởng niệm truyền hình lớn đầu tiên dành cho Ozzy Osbourne sắp diễn ra xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. MTV VMAs 2025 sẽ vinh danh Ozzy Osbourne với một màn trình diễn medley có sự tham gia của Steven Tyler và Joe Perry từ Aerosmith, Yungblud và Nuno Bettencourt. BURBANK, CALIFORNIA – NGÀY 24 THÁNG 2: Ozzy Osbourne phát biểu trên sân khấu tại iHeartRadio ICONS với Ozzy Osbourne: Kỷ niệm Ordinary Man tại Nhà hát iHeartRadio vào ngày 24 tháng 2 năm 2020 tại Burbank, California. (Ảnh của Kevin Winter/Getty Images for iHeartMedia) Getty Images for iHeartMedia Chưa lâu kể từ khi thế giới mất đi Ozzy Osbourne, và sự đau buồn vẫn chưa dừng lại. Di sản của huyền thoại metal này sẽ cần thời gian để được tôn vinh xứng đáng, và quá trình đó tiếp tục diễn ra vào cuối tuần này tại MTV Video Music Awards. Một màn tưởng niệm lớn dành cho Osbourne sẽ diễn ra trong VMAs 2025. Chương trình năm nay sẽ được phát sóng trực tiếp vào Chủ nhật, ngày 7 tháng 9 trên CBS lúc 8:00 tối ET. Yungblud và Aerosmith tưởng niệm Ozzy Màn trình diễn medley sẽ có sự tham gia của Steven Tyler và Joe Perry từ Aerosmith, Yungblud và Nuno Bettencourt, tất cả đều có mối liên hệ với Osbourne trong giai đoạn cuối đời của ông. Tyler, 77 tuổi, đã tham dự buổi biểu diễn cuối cùng của Black Sabbath tại quê nhà vào tháng 7 tại Villa Park ở Birmingham. Bettencourt đã biểu diễn cùng Osbourne tại buổi hòa nhạc đó và tiếp tục tôn vinh ông trong các buổi biểu diễn trực tiếp. Yungblud đã trở nên thân thiết với Osbourne trong những năm gần đây. Cả hai đã hợp tác trong video âm nhạc năm 2022 cho "The Funeral", trong đó cũng có sự xuất hiện của vợ Ozzy là Sharon Osbourne. Buổi biểu diễn cuối cùng của Ozzy Osbourne Osbourne qua đời vào ngày 22 tháng 7 ở tuổi 76, không lâu sau khi xuất hiện công khai lần cuối tại buổi hòa nhạc Back to the Beginning ở Birmingham, Vương quốc Anh, nơi Black Sabbath bắt đầu sự nghiệp. Sự kiện đó đã trở thành một buổi chia tay không chính thức, với Osbourne xuất hiện ngắn gọn để cảm ơn người hâm mộ và ủng hộ dàn nhạc rock toàn sao bao gồm Metallica, Slayer, Pantera, Mastodon, Lamb of God, Anthrax và Alice in Chains. Màn trình diễn VMAs sẽ là...
Sidekick
K$0.05966-4.51%
Threshold
T$0.01517+0.99%
Union
U$0.010215+6.94%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/06 04:06
Chia sẻ
Đồng Yên Nhật trước cuộc bỏ phiếu lãnh đạo LDP

Đồng Yên Nhật trước cuộc bỏ phiếu lãnh đạo LDP

Bài đăng Đồng Yên Nhật trước cuộc bỏ phiếu lãnh đạo LDP xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đồng Yên Nhật (JPY) tăng giá so với Đô la Mỹ (USD) vào thứ Sáu, với cặp USD/JPY giảm nhẹ và giao dịch ở mức khoảng 147,25 sau khi công bố số liệu việc làm của Mỹ. Đồng tiền Nhật Bản tăng nhẹ, hưởng lợi từ USD yếu hơn, nhưng vẫn bị mắc kẹt trong bầu không khí bất ổn. Các nhà đầu tư đang hướng đến cuộc bỏ phiếu nội bộ của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) vào thứ Hai, điều này có thể mở đường cho một cuộc tranh cử lãnh đạo mới và đe dọa vị trí của Thủ tướng Shigeru Ishiba. Trong khi đó, thị trường tiếp tục xem xét kỹ các tín hiệu từ Ngân hàng Nhật Bản (BoJ), khi lương tăng và lạm phát dai dẳng duy trì kỳ vọng về việc thắt chặt tiền tệ trước cuối năm. Phân tích kỹ thuật USD/JPY: Mắc kẹt trong một phạm vi giữa sự bất ổn gia tăng Cặp USD/JPY giảm mạnh sau khi công bố báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Mỹ vào thứ Sáu, cho thấy chỉ có 22,000 việc làm mới được tạo ra trong tháng Tám, so với 75,000 dự kiến, và giảm mạnh so với 79,000 việc làm được tạo ra trong tháng Bảy. Kết quả là, cặp tiền tệ này tiếp tục diễn biến không chắc chắn trong một phạm vi ngang rộng giữa 146,50 và 149,00, kể từ đầu tháng Tám. Mặc dù có sự tăng vọt về Biến động sau báo cáo việc làm của Mỹ, nhưng dường như chưa có xu hướng rõ ràng nào đang hình thành cho USD/JPY trong ngắn hạn. Biểu đồ 1 giờ USD/JPY. Nguồn: FXStreet Trong bối cảnh này, các nhà giao dịch sẽ theo dõi chất xúc tác tiếp theo, đó sẽ là cuộc bỏ phiếu nội bộ của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) dự kiến vào thứ Hai. Giá Đồng Yên Nhật Hôm Nay Bảng dưới đây cho thấy tỷ lệ biến động của Đồng Yên Nhật (JPY) so với các đồng tiền chính được liệt kê hôm nay. Đồng Yên Nhật mạnh nhất so với Đô la Mỹ. USD EUR GBP JPY CAD AUD NZD CHF USD -0,74% -0,77% -0,79% -0,10% -1,11% -1,13% -0,89% EUR 0,74% -0,01% -0,16% 0,64% -0,28% -0,37% -0,15% GBP...
ChangeX
CHANGE$0.00158424-0.40%
BRC20.COM
COM$0.011197+3.35%
Major
MAJOR$0.11666-1.14%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/06 04:03
Chia sẻ
3 Token Dưới $0,50 Có Thể Đạt Vốn hóa thị trường Top 10 Vào Năm 2026

3 Token Dưới $0,50 Có Thể Đạt Vốn hóa thị trường Top 10 Vào Năm 2026

Bài đăng 3 Token Dưới $0,50 Có Thể Đạt Top 10 Vốn hóa thị trường Vào Năm 2026 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những người tin tưởng sớm vào một dự án với nền tảng tốt và công nghệ đổi mới thường được đền đáp trong thị trường tiền mã hóa. Mặc dù những tiền mã hóa lớn nhất, như Bitcoin và Ethereum, chiếm vị trí trung tâm, những token được định giá thấp dưới $0,50 ngày nay có thể có sự tăng trưởng vượt trội trong hai năm tới. Trong số đó, Little Pepe (LILPEPE), Kaspa (KAS), và Algorand (ALGO) là một số dự án có khả năng lọt vào danh sách top 10 vốn hóa thị trường vào năm 2026. Little Pepe (LILPEPE): Văn hóa Meme kết hợp với Tiện ích Blockchain Little Pepe (LILPEPE) không chỉ là một Meme coin khác mà là một hệ sinh thái blockchain Layer 2 thế hệ tiếp theo được tối ưu hóa rõ ràng để hỗ trợ văn hóa meme và tài chính phi tập trung (DeFi). Dự án đã huy động được hơn $23,6 triệu trong mục tiêu $25,4 triệu, với hơn 14,8 tỷ token đã bán trong số 15,7 tỷ của đợt bán sớm, mặc dù nó đang ở Giai đoạn 12 với giá presale là 0,0021 (đã chịu thuế). LILPEPE sẽ được niêm yết với giá ban đầu là $0,003, mang lại lợi thế rõ ràng cho người tham gia presale. Tokenomics của dự án được cấu trúc để ưu tiên các ưu đãi cộng đồng và tính bền vững: 10% Tính thanh khoản để hỗ trợ giao dịch suôn sẻ 26,5% Presale phân bổ cho những người tin tưởng sớm 30% Dự trữ chuỗi cho sự phát triển hệ sinh thái dài hạn 10% Phân bổ DEX cho sự sẵn sàng trao đổi 10% Marketing để thúc đẩy áp dụng thông qua các chiến dịch chiến lược 13,5% Staking & Phần thưởng để thưởng cho người nắm giữ dài hạn 0% Thuế trên giao dịch, đảm bảo tương tác DeFi sạch và công bằng Điều làm Little Pepe nổi bật là lộ trình độc đáo được trình bày thông qua các giai đoạn có cấu trúc nhưng vui nhộn: Mang thai, Sinh ra và Phát triển. Mỗi giai đoạn nhấn mạnh sự phấn khích của presale, các sàn giao dịch lớn niêm yết và cuối cùng là sự công nhận như một cường quốc blockchain Layer 2. Đội ngũ cũng nhấn mạnh sự tham gia của cộng đồng thông qua chương trình tặng thưởng presale meme lớn nhất năm 2025, nơi 10 người chiến thắng mỗi người sẽ nhận được token trị giá $77,000. Về mặt công nghệ, Little Pepe sẽ là nền tảng hướng đến meme duy nhất...
Kaspa
KAS$0.073762+0.56%
Algorand
ALGO$0.2201+2.94%
Sunrise Layer
RISE$0.010141-1.45%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/06 04:00
Chia sẻ
Tether, El Salvador đang tăng cường mối quan hệ với vàng, 'Bitcoin tự nhiên'

Tether, El Salvador đang tăng cường mối quan hệ với vàng, 'Bitcoin tự nhiên'

Bài đăng Tether, El Salvador Tăng cường Mối quan hệ với Vàng, 'Bitcoin Tự nhiên' xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tóm tắt: Tổ chức phát hành stablecoin Tether đã tổ chức các cuộc đàm phán về đầu tư vào các công ty khai thác vàng và công ty tiền bản quyền, sau khi đã mua 8,7 tỷ đô la giá trị vàng thỏi. Trong khi đó, El Salvador đã mua gần 14,000 ounce vàng với giá 50 triệu đô la, lần mua đầu tiên của ngân hàng trung ương kể từ năm 1990. CEO Tether Paolo Ardoino trước đây đã mô tả vàng là "Bitcoin tự nhiên," và gợi ý trong một cuộc phỏng vấn riêng rằng nếu một cuộc "reset" toàn cầu xảy ra, nó sẽ "diễn ra ở vàng." Tether, tổ chức phát hành stablecoin lớn nhất thế giới, được cho là đã thảo luận với các nhóm khai thác và đầu tư để triển khai hàng tỷ đô la vào ngành công nghiệp vàng, theo báo cáo của Financial Times vào cuối ngày thứ Năm. Các cuộc đàm phán được cho là bao gồm các công ty khai thác, tinh luyện, giao dịch và tiền bản quyền, theo quan điểm của giám đốc điều hành Paolo Ardoino về vàng như "Bitcoin tự nhiên." "Tôi thích suy nghĩ theo thuật ngữ Bitcoin, và tôi nghĩ vàng là một loại tài nguyên thiên nhiên và gần như là Bitcoin tự nhiên," Ardoino đã nói trên sân khấu tại hội nghị Bitcoin 2025 vào tháng 5. ﻿ Tether cũng đang tiến tới việc tăng cường vai trò của mình trong lĩnh vực này, lên kế hoạch chi thêm khoảng 100 triệu đô la để tăng cổ phần trước đây là 37,8% trong Elemental Altus Royalties niêm yết tại Toronto, một công ty Canada mua các dòng doanh thu tương lai từ các mỏ vàng, theo báo cáo của Bloomberg vào sáng thứ Sáu. "Tiếp cận vốn là một trong những hạn chế chính trong kinh doanh tiền bản quyền và phát trực tuyến; sự hỗ trợ của Tether hoàn toàn phù hợp với chiến lược tăng trưởng của chúng tôi," David Baker, CFO tại Elemental Altus Royalties, đã nói trong một tuyên bố chia sẻ với Decrypt. Ông nói thêm rằng, "Kể từ khoản đầu tư đầu tiên của họ vào tháng 6, Tether đã rất hỗ trợ công ty và ban quản lý," lưu ý rằng trước khi thông báo sáp nhập, công ty đã công bố gần 70 triệu đô la mua lại tiền bản quyền vàng ở Úc và Liberia. Tether đã là một trong những chủ sở hữu tư nhân lớn nhất thế giới về...
Moonveil
MORE$0.03028-17.60%
BRC20.COM
COM$0.011197+3.35%
Wink
LIKE$0.00823-3.06%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/06 03:59
Chia sẻ

Tin tức xu hướng

Thêm

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó