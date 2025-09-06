Phát hiện khoảng trống giá Bitcoin: Mức giá phục hồi BTC quan trọng cần theo dõi

Những Thông tin Chính: Mô hình air gap gợi ý đột phá giá Bitcoin lên $185,000. Phạm vi ngắn hạn quan trọng nằm ở mức $114,000 đến $116,000 cho người nắm giữ. Dòng tiền vào ETF Bitcoin chậm lại, cho thấy nhu cầu yếu hơn từ tài chính truyền thống. Phân tích air gap gần đây cho giá Bitcoin cho thấy mục tiêu khôi phục từ $167,000 đến $185,000, dựa trên mối liên hệ với nguồn cung tiền toàn cầu và vàng. Dữ liệu được công bố vào ngày 1 tháng 9 năm 2025, thông qua nghiên cứu được chia sẻ bởi Tephra Digital và được hỗ trợ bởi cập nhật thị trường từ Glassnode. Giá Bitcoin: Tín hiệu Air Gap Cho Thấy Đà Tăng Đến $185,000 Ý tưởng về air gap của BTC đến từ việc so sánh giá của nó với các chuẩn tài chính rộng hơn. Tephra Digital đã công bố biểu đồ sử dụng dữ liệu trễ so với nguồn cung tiền M2 toàn cầu và vàng. Biểu đồ đầu tiên áp dụng độ trễ 102 ngày với M2, trong khi biểu đồ thứ hai sử dụng độ trễ 200 ngày với hiệu suất vàng. Cả hai đều gợi ý rằng giá Bitcoin có thể tăng lên mức $167,000 đến $185,000 nếu các mối tương quan trong quá khứ vẫn giữ nguyên. Triển vọng Air Gap Giá Bitcoin | Nguồn: Glasnode So sánh M2 ngụ ý mức gần $167,000 trong 102 ngày tới. Mô hình vàng chỉ ra mức cao hơn, với mục tiêu có thể đạt $185,000 trong 200 ngày. Những con số này không đến từ dự báo trực tiếp mà từ cách giá Bitcoin đã theo dõi thanh khoản toàn cầu và giá vàng với độ trễ trong lịch sử. Quan điểm này cũng liên quan đến hoạt động thị trường trên các sàn giao dịch. Dữ liệu Glassnode cho thấy tỷ lệ vốn gần $366,000 mỗi giờ. Trong khi đó, mức đó được xem là trung lập vì nó nằm giữa các đỉnh quá nóng trên $1 triệu mỗi giờ vào đầu năm 2024. Tuy nhiên, một giai đoạn yếu hơn dưới $300,000 mỗi giờ được dự kiến vào năm 2025. Các nhà phân tích cho biết điều này cho thấy nhu cầu ổn định nhưng không tăng mạnh. Giá Bitcoin Có Đang Giảm do Nhu Cầu Giảm Nhiệt? Đáng chú ý là tâm lý thị trường theo thuật ngữ M2 cho thấy dòng tiền vào từ tài chính truyền thống đang chậm lại. Các quỹ ETF giao ngay...