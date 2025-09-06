Đồng đô la Mỹ ghi nhận chuỗi giảm dài nhất kể từ tháng 4 năm 2023 sau cú sốc thị trường lao động

Đồng đô la vừa ghi nhận tuần thua lỗ thứ năm liên tiếp, chuỗi thua lỗ tồi tệ nhất kể từ tháng 4 năm 2023. Sự sụt giảm này diễn ra sau báo cáo thị trường lao động Mỹ yếu kém đã tác động đến các nhà giao dịch như một đòn mạnh. Chỉ số Bloomberg Dollar Spot giảm tới 0,7% vào thứ Sáu, khép lại một tuần tồi tệ khác cho đồng tiền này. Tính đến nay trong năm nay, đồng đô la đã giảm hơn 8% so với một nhóm các đồng tiền toàn cầu. Ngay khi dữ liệu việc làm được công bố, các nhà giao dịch đã thay đổi. Họ đặt cược rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng này, và không chỉ là một sự cắt giảm nhỏ. Một số thậm chí đang đặt tiền vào khả năng cắt giảm nửa điểm. Các nhà giao dịch định giá cho việc Fed cắt giảm khi lạm phát đang đến gần "Sau báo cáo này, thị trường có thể sẽ được định giá theo hướng dovish cho lộ trình của Fed," Jayati Bharadwaj, chiến lược gia tại TD Securities cho biết. Cô ấy nói thêm, "Chúng tôi duy trì quan điểm cơ cấu bearish đối với đồng đô la với sự chú ý đến khả năng phục hồi ngắn hạn." Xu hướng bearish này đang tăng tốc. Các nhà giao dịch hiện kỳ vọng Fed sẽ quay trở lại chính sách nới lỏng tiền tệ hoàn toàn. Số liệu bảng lương yếu kém vào thứ Sáu chỉ càng thúc đẩy điều đó. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư đang theo dõi rủi ro tài khóa và thuế quan của cựu Tổng thống Donald Trump, cả hai đều đè nặng lên đồng đô la như một gánh nặng. "Báo cáo hôm nay không tốt và chỉ thêm dầu vào lửa cho ý tưởng rằng Fed đang tụt lại phía sau đường cong," Brad Bechtel, giám đốc toàn cầu về FX tại Jefferies cho biết. Ông nói thêm, "Kỳ vọng thị trường về việc cắt giảm lãi suất nhiều hơn là hợp lý và báo cáo lạm phát tuần tới có thể là yếu tố quyết định đối với đồng đô la." Báo cáo đó sẽ được công bố vào thứ Năm. Ước tính từ Bloomberg cho thấy lạm phát sẽ tăng trong tháng 8. Dự kiến sẽ tăng sau khi duy trì ở mức 2,7% trong cả tháng 6 và tháng 7. Nếu con số đó tăng vọt, áp lực cắt giảm lãi suất có thể giảm bớt. Nhưng nếu lạm phát vẫn ổn định, hoặc thậm chí giảm, thì...