Bitcoin Dao Động Khi Nhà Đầu Tư Cân Nhắc Dữ Liệu Việc Làm Yếu, Cắt Giảm Lãi Suất
Bài đăng Bitcoin Biến động khi Nhà đầu tư Cân nhắc Dữ liệu Việc làm Yếu, Cắt giảm Lãi suất xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tóm tắt Nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 22,000 việc làm trong tháng 8. Điều đó đảm bảo việc cắt giảm lãi suất trong những tháng tới, theo Zach Pandl của Grayscale. Một bức tranh lao động như hôm thứ Sáu thường sẽ gây ra lo ngại về suy thoái, ông nói. Giá Bitcoin và các tiền mã hóa khác biến động vào thứ Sáu khi các nhà đầu tư cân nhắc báo cáo việc làm yếu hơn dự kiến so với khả năng cắt giảm lãi suất tăng cao. Việc làm phi nông nghiệp tăng 22,000 trong tháng 8, Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ cho biết, trong khi các nhà kinh tế dự đoán rằng nền kinh tế Mỹ sẽ tạo thêm 75,000 việc làm trong tháng trước. Tỷ lệ thất nghiệp trong khi đó tăng lên 4.3% từ 4.2% của tháng trước đó. Bitcoin tăng lên 113,000 đô la sau khi báo cáo được công bố, nhưng sau đó giảm xuống 110,500 đô la, trong khi vẫn cho thấy mức tăng 1.1% trong ngày qua, theo nhà cung cấp dữ liệu tiền mã hóa CoinGecko. Ethereum và XRP trong khi đó giảm 1.1% xuống 4,300 đô la và 0.7% xuống 2.82 đô la, tương ứng, trong cùng kỳ. ETH gần đây giảm một vài phần trăm, trong khi XRP tăng nhẹ. Báo cáo hôm nay có thể là chất xúc tác cho đợt tăng tiếp theo trong định giá tiền mã hóa, nếu cổ phiếu và các tài sản rủi ro khác có thể giữ vững ổn định, theo Zach Pandl, trưởng bộ phận nghiên cứu tại công ty quản lý tài sản tiền mã hóa Grayscale. Một báo cáo việc làm như hôm thứ Sáu thường sẽ kích hoạt nỗi lo suy thoái, ông nói với Decrypt, nhưng có sự hiểu biết rằng việc giảm nhập cư đang ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng. "Chúng ta biết cổ phiếu giảm trong thời kỳ suy thoái, nhưng chúng có thể không giảm trong thị trường lao động trì trệ do cắt giảm nhập cư," ông nói. "Chúng ta biết rằng việc giảm nhập cư đã đóng vai trò lớn, và thị trường việc làm chậm lại không chỉ là về việc các công ty giảm tuyển dụng hoặc nhu cầu lao động." Bức tranh lao động hôm thứ Sáu bao gồm các điều chỉnh cho tháng 6 và tháng 7, xóa bỏ tổng cộng 21,000 việc làm trong cả hai tháng. Nền kinh tế Mỹ thực sự...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 06:08