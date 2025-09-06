2025-10-10 thứ sáu

Ứng dụng AI Companion Dot đối mặt với việc đóng cửa đáng lo ngại giữa những quan ngại về an toàn

Ứng dụng AI Companion Dot đối mặt với việc đóng cửa đáng lo ngại giữa những quan ngại về an toàn

Ứng dụng AI Companion Dot Đối mặt với Việc Đóng cửa Đáng lo ngại Giữa Những Lo ngại về An toàn

Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/dot-app-shuts-down/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 07:38
Donald Trump Sẽ Tham Dự Trận Chung Kết Nam Giải Quần Vợt Mở Rộng Hoa Kỳ

Donald Trump Sẽ Tham Dự Trận Chung Kết Nam Giải Quần Vợt Mở Rộng Hoa Kỳ

NEW YORK, NY – NGÀY 8 THÁNG 9: John McEnroe và Donald Trump tham dự trận đấu của chị em Williams vào ngày thứ chín của US Open 2015 tại Trung tâm Tennis Quốc gia USTA Billie Jean King vào ngày 8 tháng 9 năm 2015 tại khu vực Flushing thuộc quận Queens của Thành phố New York. (Ảnh của Jean Catuffe/GC Images) GC Images Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ tham dự trận chung kết nam tại US Open vào chiều Chủ nhật, một phát ngôn viên của USTA đã xác nhận. Các quan chức US Open đang lên kế hoạch tăng cường các biện pháp an ninh. Trump, một người gốc Queens, N.Y., chưa từng đến Open với tư cách là Tổng thống. Lần xuất hiện gần đây nhất của ông là vào năm 2015 khi ông bị người hâm mộ tennis New York la ó nhiệt tình. Trump có mặt để xem Serena Williams đánh bại chị gái Venus của cô trong trận tứ kết. Diễn viên Alan Cumming đã Tweet vào thời điểm đó, "Thật vui khi được tham gia vào việc la ó tập thể Donald Trump tại U.S. Open!!" Không còn vận động viên nam người Mỹ nào trong bảng đấu, với trận chung kết được ấn định vào lúc 2 giờ chiều trên kênh ABC. Các trận bán kết đang được diễn ra vào chiều thứ Sáu với trận giữa hạt giống số 2 Carlos Alcaraz gặp hạt giống số 7 và nhà vô địch Grand Slam 24 lần Novak Djokovic, tiếp theo là trận giữa hạt giống số 1 và nhà vô địch đương nhiệm Jannik Sinner gặp hạt giống số 25 Felix-Auger-Aliassime. Trump cũng dự kiến sẽ tham dự trận đấu Tigers-Yankees vào ngày kỷ niệm sự kiện 11/9. Nguồn: https://www.forbes.com/sites/adamzagoria/2025/09/05/trump-to-attend-us-open-mens-final/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 07:18
Sora Ventures mua 1 tỷ USD Bitcoin bằng Quỹ cộng đồng mới

Sora Ventures mua 1 tỷ USD Bitcoin bằng Quỹ cộng đồng mới

Công ty đầu tư Sora Ventures đã công bố quỹ dự trữ Bitcoin đầu tiên của châu Á, với kế hoạch mua $1 tỷ tiền mã hoá trong sáu tháng tới. Thông báo được đưa ra trong Tuần lễ Blockchain Đài Bắc, nơi công ty tiết lộ cam kết ban đầu $200 triệu từ các nhà đầu tư trong khu vực. Quỹ này sẽ đóng vai trò là nguồn vốn trung tâm để củng cố mạng lưới các công ty kho bạc Bitcoin châu Á, công ty cho biết. Một số công ty trong khu vực đã quản lý kho bạc Bitcoin riêng, trong đó lớn nhất thuộc về Metaplanet (3350) có trụ sở tại Tokyo với 20,000 BTC. "Đây là lần đầu tiên châu Á chứng kiến cam kết có quy mô lớn như vậy hướng tới xây dựng mạng lưới các công ty kho bạc Bitcoin," Luke Liu, đối tác tại Sora Ventures, cho biết. Nhà sáng lập Jason Fang bổ sung rằng sự quan tâm của tổ chức từ lâu đã tập trung ở Mỹ và châu Âu, và quỹ mới này báo hiệu sự nổi lên của châu Á như một người chơi nghiêm túc trên thị trường. Sora có trụ sở tại Đài Bắc đã đầu tư vào một số công ty tiên phong trong khu vực. Năm 2024, họ đã hỗ trợ phân bổ Bitcoin 1 tỷ yên ($6,7 triệu) của Metaplanet, và vào năm 2025 họ đã mua lại Moon Inc. của Hồng Kông, DV8 của Thái Lan và hợp tác với BitPlanet của Hàn Quốc, công ty cho biết. Sự tích lũy của các công ty kho bạc Bitcoin là một trong những xu hướng chính của chu kỳ hiện tại. Tổng cộng, các công ty giao dịch công khai kiểm soát hơn 1 triệu BTC, theo dữ liệu BitcoinTreasuries. Phần lớn số coin này được nắm giữ bởi Strategy (MSTR) có trụ sở tại Tysons Corner, Virginia, nắm giữ 636,505 BTC. Nguồn: https://www.coindesk.com/business/2025/09/05/sora-ventures-to-buy-usd1b-in-bitcoin-with-new-treasury-fund
BitcoinEthereumNews2025/09/06 07:13
RFK Jr. Được Cho Là Sẽ Liên Kết Tự Kỷ Với Việc Sử Dụng Tylenol Trong Thai Kỳ

RFK Jr. Được Cho Là Sẽ Liên Kết Tự Kỷ Với Việc Sử Dụng Tylenol Trong Thai Kỳ

Một báo cáo đã hứa từ Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Robert F. Kennedy Jr. sẽ tuyên bố việc sử dụng thuốc giảm đau phổ biến Tylenol trong thai kỳ là nguyên nhân tiềm ẩn gây tự kỷ, The Wall Street Journal đưa tin, trong khi nhà sản xuất thuốc vẫn khẳng định thuốc an toàn. Báo cáo dự kiến sẽ được công bố trong tháng này. (Ảnh của Andrew Harnik/Getty Images) Getty Images Các Sự Kiện Chính Kenvue, công ty sở hữu McNeil Consumer Healthcare, nhà sản xuất Tylenol, đã nói với The Journal, "Chúng tôi liên tục đánh giá khoa học và tiếp tục tin rằng không có mối liên hệ nhân quả giữa việc sử dụng acetaminophen trong thai kỳ và chứng tự kỷ." Acetaminophen, thành phần chính trong Tylenol, có sẵn trong nhiều loại thuốc giảm đau không kê đơn khác. Báo cáo của HHS sẽ bao gồm các phát hiện liên kết việc phụ nữ mang thai sử dụng thuốc giảm đau với chứng tự kỷ và cũng sẽ đề xuất axit folinic như một phương tiện giảm các triệu chứng tự kỷ, theo The Journal. Forbes đã liên hệ với HHS và Kenvue để bình luận. Đây là một câu chuyện đang phát triển. Hãy quay lại để cập nhật. Nguồn: https://www.forbes.com/sites/antoniopequenoiv/2025/09/05/rfk-jr-report-will-link-autism-to-tylenol-use-during-pregnancy-report-says/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 07:09
Một Động Thái Được Thảo Luận Sôi Nổi từ Gã Khổng Lồ Stablecoin Tether: "Họ Đã Bắt Đầu Đàm Phán cho Bitcoin Tự Nhiên!"

Một Động Thái Được Thảo Luận Sôi Nổi từ Gã Khổng Lồ Stablecoin Tether: "Họ Đã Bắt Đầu Đàm Phán cho Bitcoin Tự Nhiên!"

Theo Financial Times, gã khổng lồ stablecoin Tether đang đàm phán để đầu tư vào lĩnh vực khai thác vàng. Nhằm chuyển lợi nhuận tiền mã hoá sang ngành công nghiệp vàng, công ty lên kế hoạch tìm kiếm cơ hội ở tất cả các giai đoạn của ngành công nghiệp vàng, từ khai thác đến tinh luyện và giao dịch. Trích dẫn nhiều nguồn tin, FT đưa tin rằng "Tether gần đây đã khám phá cơ hội đầu tư với các công ty khai thác và đầu tư trên toàn bộ chuỗi cung ứng vàng, từ khai thác và tinh luyện đến phân phối và các công ty bản quyền." Tether, đơn vị quản lý USDT với giá trị thị trường 168,5 tỷ đô la, báo cáo lợi nhuận 5,7 tỷ đô la trong nửa đầu năm 2025. Tether cũng tiết lộ trên bảng cân đối kế toán rằng họ nắm giữ 8,7 tỷ đô la vàng trong kho bạc Zurich của mình làm tài sản thế chấp cho USDT. CEO Tether Paolo Ardoino mô tả vàng là "bitcoin tự nhiên," nói rằng vàng an toàn hơn bất kỳ đồng tiền chủ quyền nào và là bổ sung quan trọng cho Bitcoin. "Nếu Bitcoin là 'vàng kỹ thuật số,' vàng là nguồn của tài sản cốt lõi của chúng tôi." Tether, đơn vị cũng vận hành một loại tiền mã hoá được đảm bảo bằng vàng vật chất có tên XAUt, cũng đã mua lại cổ phần thiểu số trong công ty bản quyền vàng Elemental Altus có trụ sở tại Toronto với giá 105 triệu đô la vào tháng 6. *Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Nguồn: https://en.bitcoinsistemi.com/a-highly-discussed-move-from-stablecoin-giant-tether-they-started-negotiations-for-natural-bitcoin/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 07:07
Khối lượng mua của các công ty kho bạc Bitcoin sụt giảm bất chấp số lượng giao dịch đạt kỷ lục

Khối lượng mua của các công ty kho bạc Bitcoin sụt giảm bất chấp số lượng giao dịch đạt kỷ lục

Các công ty kho bạc Bitcoin (BTC) đạt mức nắm giữ kỷ lục 840,000 BTC vào tháng Tám, nhưng dữ liệu cơ bản cho thấy nhu cầu từ tổ chức đang suy yếu. Theo báo cáo ngày 5 tháng 9 của CryptoQuant, khối lượng mua và quy mô giao dịch đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều
BitcoinEthereumNews2025/09/06 06:59
Bộ đôi nhạc Country BoomTown Saints Ra mắt Đĩa đơn mới 'A Good Woman'

Bộ đôi nhạc Country BoomTown Saints Ra mắt Đĩa đơn mới 'A Good Woman'

Bài đăng Country Duo BoomTown Saints Phát hành đĩa đơn mới 'A Good Woman' xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Chris Ramos và Ben Chism của BoomTown Saints Courtesy of BoomTown Saints Đây là một mùa hè khá tuyệt vời cho Chris Ramos và Ben Chism, hai người đàn ông tạo nên BoomTown Saints. Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, âm nhạc của họ đã bắt đầu kết nối với người hâm mộ nhạc đồng quê một cách mạnh mẽ với những bài hát như "Heart Breaks You, "Blacktop Don't," và bản hit đứng đầu bảng xếp hạng mới nhất của họ "This Side of the Dirt." "Năm nay đã rất tốt cho chúng tôi. Chúng tôi đã đạt đến một điểm mà khán giả cuối cùng cũng biết chúng tôi là ai," Ramos nói kèm theo tiếng cười. Anh tiếp tục giải thích, "Chúng tôi đã ở South Dakota vài tuần trước với 8,000 người tham dự và một nửa khán giả đã hát lại bài hát của chúng tôi." Với sự đánh giá cao dành cho nhạc đồng quê thập niên 90 và khả năng viết những bài hát có sức ảnh hưởng, bộ đôi đã tìm ra công thức hiệu quả. "Khi chúng tôi viết một bài hát, chúng tôi cố gắng viết lời bài hát làm chúng tôi cảm thấy điều gì đó," Chism nói, "bởi vì nếu nó làm bạn cảm thấy điều gì đó, hy vọng nó cũng làm mọi người khác cảm thấy điều gì đó." "Ngoài ra," Ramos bổ sung, "việc có giọng hát của Ben trong hầu hết mọi bài hát, đặc biệt là với giọng địa phương và âm điệu kéo dài của anh ấy, mang lại cảm giác ấm áp, gần gũi. Vì vậy, chúng tôi có lợi thế đó." Các bài hát của họ thường khai thác từ những trải nghiệm cá nhân và mặc dù một số bài học cuộc sống mà họ chia sẻ có thể đã từng gây đau đớn, cả hai luôn tìm kiếm mặt tích cực. "Có đủ thứ tồi tệ và tiêu cực trên thế giới, vì vậy mục tiêu của chúng tôi là có cái nhìn tích cực về mọi thứ - ngay cả những bài hát về tan vỡ," Ramos nói. "Cả hai bài hát về tan vỡ của chúng tôi đều có thông điệp tích cực. Ý tưởng đằng sau bài hát "How to Lose a Lady" của chúng tôi là - Tôi đã mất ai đó, hãy để tôi nói cho bạn biết những gì không nên làm bởi vì...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 06:51
Cơn Sốt Mua Bitcoin Phía Trước Khi Eric Trump Dự Đoán 'Cánh Cổng Đang Mở Ra'

Cơn Sốt Mua Bitcoin Phía Trước Khi Eric Trump Dự Đoán 'Cánh Cổng Đang Mở Ra'

Bài đăng Bitcoin Buying Frenzy Ahead As Eric Trump Predicts 'Floodgates Are Opening' đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Buying Frenzy Ahead As Eric Trump Predicts 'Floodgates Are Opening' Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Christian, một nhà báo và biên tập viên với vai trò lãnh đạo trong các cơ quan truyền thông Philippines và Canada, được thúc đẩy bởi tình yêu của anh đối với viết lách và tiền mã hoá. Ngoài công việc, anh là một đầu bếp và người yêu điện ảnh luôn bị thu hút bởi kích thước của vũ trụ. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/bitcoin-buying-frenzy-ahead-as-eric-trump-predicts-floodgates-are-opening/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 06:49
Ngân hàng Sberbank của Nga ra mắt tài sản kỹ thuật số dựa trên Bitcoin và Ethereum

Ngân hàng Sberbank của Nga ra mắt tài sản kỹ thuật số dựa trên Bitcoin và Ethereum

Bài đăng Ngân hàng Sberbank của Nga ra mắt tài sản kỹ thuật số dựa trên Bitcoin và Ethereum xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Sberbank đã đưa ra một lựa chọn đầu tư khác cho người Nga muốn đặt cược tiền của họ vào các tiền điện tử lớn như Bitcoin và Ethereum mà không cần sở hữu chúng. Gã khổng lồ ngân hàng sẽ giới thiệu sản phẩm mới của mình cho thị trường tài sản kỹ thuật số và các sản phẩm phái sinh trẻ của Nga, thị trường đang phát triển với sự chấp thuận của ngân hàng trung ương vốn hoài nghi về tiền điện tử của quốc gia này. Sberbank sẽ phát hành DFA vĩnh viễn trên BTC và ETH Ngân hàng lớn nhất Nga đang ra mắt tài sản tài chính kỹ thuật số (DFA) vĩnh viễn dựa trên rổ các tiền điện tử hàng đầu theo vốn hóa thị trường, Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH). Anatoly Popov, phó chủ tịch hội đồng quản trị của Sberbank, đã công bố thông báo tại Diễn đàn Kinh tế Phương Đông ở Vladivostok, hãng tin TASS đưa tin hôm thứ Sáu. Công cụ đại diện cho hai đồng tiền này dành cho các nhà đầu tư đủ điều kiện, ông nói với các nhà báo bên lề sự kiện được tổ chức tuần này tại thành phố Viễn Đông của Nga. Cũng được trích dẫn bởi trang tin tức kinh doanh RBC, vị banker đã tuyên bố: "Sber đang ra mắt DFA vĩnh viễn đầu tiên trên thị trường dựa trên rổ hai tiền điện tử hàng đầu – Bitcoin và Ethereum – với trọng số bằng nhau 50% mỗi loại." Popov còn lưu ý rằng Sberbank đang cung cấp một công cụ cho phép người Nga chi tiêu rúp cho các tài sản này mà không cần mua chúng. Đầu tư gián tiếp giúp họ tránh khỏi mọi rủi ro công nghệ và sự phức tạp của việc thực hiện các giao dịch trên các sàn giao dịch tiền điện tử, vị giám đốc điều hành nhấn mạnh. Sberbank thuộc sở hữu nhà nước chiếm đa số, chính thức là Sber, là ngân hàng lớn nhất về tài sản tại Liên bang Nga. Nó cũng từng là một tổ chức hàng đầu ở Trung và Đông Âu, trước khi hậu quả từ cuộc chiến ở Ukraine buộc nó phải rút khỏi hầu hết các thị trường trong khu vực. Kể từ khi đổi tên vào năm 2020, công ty dịch vụ tài chính và ngân hàng có trụ sở tại Moscow đã phát triển một loạt các dịch vụ kỹ thuật số và đứng ở tuyến đầu...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 06:36
Tổng kết tháng 8 năm 2025 của Covalent: Mua lại, Niêm yết trên Revolut và GoldRush Speed

Tổng kết tháng 8 năm 2025 của Covalent: Mua lại, Niêm yết trên Revolut và GoldRush Speed

Bài đăng Tổng kết tháng 8 năm 2025 của Covalent: Mua lại, Niêm yết trên Revolut và Tốc độ GoldRush xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tháng 8 trôi qua nhanh chóng đối với Covalent (CXT). Mọi động thái đều thúc đẩy cùng một động lực—tốc độ, quy mô và bánh đà on-chain của $CXT. Từ việc mua lại mới đến nâng cấp GoldRush, giao thức này đã tăng cường mô hình giảm phát và ưu tiên tiện ích. $CXT Mua lại & Dòng Token Gần 900,000 $CXT đã được mua lại chỉ trong tháng 8. Trong năm qua, Covalent đã loại bỏ 7.7M $CXT, tương đương 0.77% tổng cung. Các token đã biến mất vĩnh viễn. Không còn mở khóa nào nữa và với việc đốt token phía trước, động cơ giảm phát đã bắt đầu hoạt động. Việc mua lại không còn là lý thuyết—chúng là sự kiện định kỳ được thúc đẩy bởi doanh thu giao thức. Tổng kết tháng 8 năm 2025 của Covalent gSpeed fam, tháng 8 trôi qua nhanh chóng đối với @Covalent_HQ, và mọi thứ họ triển khai đều thúc đẩy cùng một động lực: tốc độ, quy mô và bánh đà on-chain của $CXT. ▫ Mua lại & Dòng TokenGần 900,000 $CXT đã được mua lại chỉ trong tháng 8. Tổng cộng, đó là… pic.twitter.com/YnO7ivFghF — Jeffreybj 💎 (@Jeffreybj22) ngày 4 tháng 9 năm 2025 Truy cập Sàn giao dịch Tháng 8 cũng đánh dấu một cột mốc quan trọng của sàn giao dịch: $CXT được niêm yết trên Revolut. Ứng dụng này tiếp cận hơn 60M người dùng toàn cầu và hoàn toàn tuân thủ MiCA, đưa $CXT vào một trong những môi trường tiền điện tử tiêu dùng được quản lý chặt chẽ nhất hiện có. Về khả năng hiển thị, đây là bước tiến vào dòng chính. Về việc áp dụng, nó mở ra cánh cửa đến cơ sở người dùng bao gồm các nhà đầu tư bán lẻ trên khắp châu Âu và hơn thế nữa. Nâng cấp Sản phẩm: GoldRush Trở nên Nhanh hơn API Streaming GoldRush đã được nâng cấp trong tháng 8. Cập nhật cặp giao dịch siêu nhanh (giá, khối lượng, thanh khoản) trên Ethereum, Base và BNB Chain. Luồng dữ liệu dưới một giây cho AI Agent, bot HFT và bảng điều khiển tuân thủ. Hội thảo trực tiếp với Eco Foundation, hướng dẫn các nhà phát triển cách kết nối với dữ liệu thời gian thực ngay từ đầu. Điểm quan trọng: độ trễ quan trọng hơn thông lượng. Trong một thị trường nơi các bot AI và nhà giao dịch đấu tranh từng mili giây, GoldRush mang lại lợi thế cho người dùng Covalent. Tăng trưởng Hệ sinh thái Phạm vi của Covalent mở rộng hơn nữa: Hỗ trợ hơn 150+ blockchain, khiến nó trở thành mạng lưới dữ liệu on-chain lớn nhất.…
BitcoinEthereumNews2025/09/06 05:57
