Khối lượng mua của các công ty kho bạc Bitcoin sụt giảm bất chấp số lượng giao dịch đạt kỷ lục
Các công ty kho bạc Bitcoin (BTC) đạt mức nắm giữ kỷ lục 840,000 BTC vào tháng Tám, nhưng dữ liệu cơ bản cho thấy nhu cầu từ tổ chức đang suy yếu. Theo báo cáo ngày 5 tháng 9 của CryptoQuant, khối lượng mua và quy mô giao dịch đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm. Strategy dẫn đầu việc tích lũy Bitcoin của doanh nghiệp với 637,000 BTC, chiếm 76% tổng số nắm giữ kho bạc. Đồng thời, 32 công ty khác kiểm soát 203,000 BTC còn lại. Lượng nắm giữ tăng vọt sau cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ tháng 11 năm 2024, với Strategy tăng hơn gấp đôi vị thế từ 279,000 lên 637,000 BTC và các công ty khác mở rộng lượng nắm giữ gấp 13 lần từ 15,000 lên 203,000 BTC. Khối lượng mua giảm Strategy đã mua 3,700 BTC vào tháng Tám, giảm mạnh so với 134,000 BTC đã mua vào tháng 11 năm 2024. Các công ty kho bạc khác đã mua 14,800 BTC, thấp hơn mức trung bình năm 2025 là 24,000 BTC và thấp hơn đáng kể so với đỉnh điểm tháng Sáu là 66,000 BTC. Lượng Bitcoin trung bình mỗi giao dịch giảm xuống còn 1,200 đối với Strategy và 343 đối với các công ty khác, giảm 86% so với mức cao đầu năm 2025. Báo cáo cho rằng quy mô giao dịch nhỏ hơn là do hạn chế thanh khoản hoặc sự do dự tiềm ẩn của thị trường trong số người mua tổ chức. Tăng trưởng nắm giữ hàng tháng của Strategy đã chậm lại đáng kể, giảm từ 44% vào tháng 12 năm 2024 xuống chỉ còn 5% vào tháng Tám. Các công ty kho bạc khác cũng trải qua mô hình tương tự, với mức tăng trưởng hàng tháng giảm từ 163% vào tháng Ba xuống 8% vào tháng Tám. Mặc dù ghi nhận 53 giao dịch mua vào tháng Sáu và duy trì hoạt động cao qua tháng Tám với 46 giao dịch, tần suất này che giấu sự suy giảm nhu cầu từ tổ chức. Các công ty kho bạc chỉ hoàn thành 14 giao dịch vào tháng 11 năm 2024, khiến mức hiện tại có vẻ mạnh mẽ khi so sánh. Báo cáo tập trung vào các công ty kho bạc Bitcoin thuần túy, được giao dịch công khai nắm giữ từ 1,000 BTC trở lên, không bao gồm các công ty khai thác và các công ty có đáng kể...
