Bộ đôi nhạc Country BoomTown Saints Ra mắt Đĩa đơn mới 'A Good Woman'

Bài đăng Country Duo BoomTown Saints Phát hành đĩa đơn mới 'A Good Woman' xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Chris Ramos và Ben Chism của BoomTown Saints Courtesy of BoomTown Saints Đây là một mùa hè khá tuyệt vời cho Chris Ramos và Ben Chism, hai người đàn ông tạo nên BoomTown Saints. Sau nhiều năm làm việc chăm chỉ, âm nhạc của họ đã bắt đầu kết nối với người hâm mộ nhạc đồng quê một cách mạnh mẽ với những bài hát như "Heart Breaks You, "Blacktop Don't," và bản hit đứng đầu bảng xếp hạng mới nhất của họ "This Side of the Dirt." "Năm nay đã rất tốt cho chúng tôi. Chúng tôi đã đạt đến một điểm mà khán giả cuối cùng cũng biết chúng tôi là ai," Ramos nói kèm theo tiếng cười. Anh tiếp tục giải thích, "Chúng tôi đã ở South Dakota vài tuần trước với 8,000 người tham dự và một nửa khán giả đã hát lại bài hát của chúng tôi." Với sự đánh giá cao dành cho nhạc đồng quê thập niên 90 và khả năng viết những bài hát có sức ảnh hưởng, bộ đôi đã tìm ra công thức hiệu quả. "Khi chúng tôi viết một bài hát, chúng tôi cố gắng viết lời bài hát làm chúng tôi cảm thấy điều gì đó," Chism nói, "bởi vì nếu nó làm bạn cảm thấy điều gì đó, hy vọng nó cũng làm mọi người khác cảm thấy điều gì đó." "Ngoài ra," Ramos bổ sung, "việc có giọng hát của Ben trong hầu hết mọi bài hát, đặc biệt là với giọng địa phương và âm điệu kéo dài của anh ấy, mang lại cảm giác ấm áp, gần gũi. Vì vậy, chúng tôi có lợi thế đó." Các bài hát của họ thường khai thác từ những trải nghiệm cá nhân và mặc dù một số bài học cuộc sống mà họ chia sẻ có thể đã từng gây đau đớn, cả hai luôn tìm kiếm mặt tích cực. "Có đủ thứ tồi tệ và tiêu cực trên thế giới, vì vậy mục tiêu của chúng tôi là có cái nhìn tích cực về mọi thứ - ngay cả những bài hát về tan vỡ," Ramos nói. "Cả hai bài hát về tan vỡ của chúng tôi đều có thông điệp tích cực. Ý tưởng đằng sau bài hát "How to Lose a Lady" của chúng tôi là - Tôi đã mất ai đó, hãy để tôi nói cho bạn biết những gì không nên làm bởi vì...