Các token AI agent có sẵn sàng cho sự trở lại?
Bài đăng Liệu các token AI Agent có sẵn sàng cho sự trở lại? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Các token AI Agent đã nổi lên nhanh chóng trong quý cuối năm ngoái, với Virtuals, một trong những nền tảng hàng đầu trong lĩnh vực này, cho thấy tiềm năng lớn. Đến cuối năm, vốn hóa thị trường đã tăng vọt từ chỉ 50,9 triệu USD vào tháng 10 lên 4,6 tỷ USD. Phí giao dịch đạt mức cao nhất là 1,5 triệu USD mỗi ngày, trong khi token agent hàng đầu, AIXBT, tăng từ 162,000 USD khi ra mắt vào tháng 11 lên gần 1 tỷ USD chỉ hai tháng sau đó. Kể từ đó, vốn hóa thị trường của Virtuals đã giảm xuống còn chưa đến 704 triệu USD, giảm 84% so với đỉnh điểm.
Các token AI Agent cho thấy dấu hiệu phân kỳ
Bất chấp sự ảm đạm bao trùm không gian token AI Agent, lần đầu tiên, các yếu tố cơ bản bắt đầu tách rời khỏi giá token yếu. Vào tháng 8, phí hàng ngày trong hệ sinh thái Virtuals đã tăng từ 33,000 USD lên 230,000 USD, ngay cả khi vốn hóa thị trường giảm 10%, theo dữ liệu được chia sẻ trên X bởi Chris Davis, một nhà nghiên cứu tại Messari, một nền tảng thông tin thị trường tiền mã hóa.
Phí và vốn hóa thị trường của Virtuals trong tháng 8. Nguồn: Messari
Bản thân thị trường đang trải qua sự thay đổi về vị trí dẫn đầu. Vào đầu tháng 8, Ribbita đã lật đổ AIXBT để trở thành token hàng đầu, trong khi một dự án khác, được ra mắt vào tháng 7 bởi cựu kỹ sư Coinbase Luke Youngblood, cũng vượt qua AIXBT. Một số ý kiến cho rằng các agent thế hệ mới với các trường hợp sử dụng tốt hơn đang nhận được sự chú ý từ những người tham gia thị trường so với các agent thế hệ đầu tiên. Các dự án như Mamo, một agent yield-farming tự động được tích hợp vào ứng dụng Base của Coinbase, đã thu hút khoảng 138 triệu USD tiền gửi, một tín hiệu về nhu cầu kiểu tổ chức đang tăng lên.
Chất lượng hơn số lượng
Hiệu suất của các agent nổi bật đã đưa hệ sinh thái trở lại ánh đèn sân khấu. ArAIstotle, một agent kiểm tra sự thật đa ngôn ngữ được phát triển bởi đội ngũ đứng sau facticity.ai và được TIME liệt kê là một trong những phát minh tốt nhất năm 2024, đã vạch ra chiến lược kiếm tiền hướng đến doanh nghiệp. Kể từ tháng 8...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 08:03