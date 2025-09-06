2025-10-10 thứ sáu

Bắt đầu nhận đặt phòng cho lưu trú qua đêm tại ngôi nhà 'Ám ảnh kinh hoàng' ngoài đời thực của nhà Warren

Bắt đầu nhận đặt phòng cho lưu trú qua đêm tại ngôi nhà 'Ám ảnh kinh hoàng' ngoài đời thực của nhà Warren

Bài đăng Bắt Đầu Nhận Đặt Phòng Qua Đêm Tại Ngôi Nhà 'Ám Ảnh Kinh Hoàng' Ngoài Đời Thực Của Nhà Warren xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thợ săn ma người Mỹ Lorraine và Ed Warren. Ngày 30 tháng 4 năm 1980. (Ảnh của Russell McPhedran/Fairfax Media qua Getty Images). Fairfax Media qua Getty Images Đúng lúc phim kinh dị The Conjuring: Last Rites ra mắt, các đặt phòng qua đêm tại "Ngôi nhà Ám Ảnh Kinh Hoàng" của cố Ed và Lorraine Warren ở Connecticut đang được chấp nhận. Trong The Conjuring: Last Rites — được quảng bá là phần cuối cùng trong bốn phim Conjuring thuộc Vũ trụ Điện ảnh Conjuring — câu chuyện bắt đầu với cuộc gặp gỡ đầu tiên của Ed và Lorraine Warren với một hiện diện quỷ dữ vào năm 1964 và sau đó chuyển tiếp đến năm 1986. Hóa ra, chiếc gương chứa hiện diện quỷ dữ năm 1964 đã xuất hiện trở lại 22 năm sau trong một ngôi nhà ở Pennsylvania và đã triệu hồi ba hồn ma độc ác để khủng bố một gia đình tám người. Forbes'The Conjuring: Last Rites' Giải Thích Phần Kết Và Hậu Kết PhimBởi Tim Lammers Vì vậy, vợ chồng Warren — những người đã nghỉ hưu khỏi các cuộc điều tra Siêu nhiên do tim yếu của Ed — buộc phải giúp đỡ gia đình Pennsylvania vì đứa con duy nhất của họ, Judy 22 tuổi, đang gặp nguy hiểm. Bộ phim có sự tham gia của Patrick Wilson và Vera Farmiga trong vai Ed và Lorraine Warren và Mia Tomlinson đóng vai phiên bản trưởng thành của Judy. Orion Smith và Madison Lawlor đóng vai phiên bản năm 1964 của Ed và Lorraine. Ed Warren qua đời năm 2006 ở tuổi 79 và Lorraine Warren qua đời năm 2019 ở tuổi 92. ForbesPhim Kinh Dị Ăn Khách 'Weapons' Có Ngày Phát TrựcBởi Tim Lammers Hiện tại, ngôi nhà thật mà Ed và Lorraine Warren đã sống ở Monroe, Conn. — và được mô tả xuyên suốt các bộ phim Conjuring — đang nhận đặt phòng qua đêm, theo NBC Connecticut. Theo trang web Warren House, giá thuê qua đêm là 1,999 đô la mỗi đêm. Patrick Wilson và Vera Farmiga trong "The Conjuring: Last Rites." Warner Bros. Pictures/New Line Cinema Làm thế nào...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 09:29
Butterbean Tìm Cách Làm Thay Đổi Con Đường Phát Triển Của NASCAR

Butterbean Tìm Cách Làm Thay Đổi Con Đường Phát Triển Của NASCAR

Bài đăng Butterbean Tìm Cách Thay Đổi Đường Đua Phát Triển Của NASCAR xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. BROOKLYN, MICHIGAN – NGÀY 06 THÁNG 6: Brenden Queen, tay đua của chiếc Chevrolet #28 Best Repair đang chờ trong khu vực nhà để xe trong buổi tập luyện cho Giải đua ARCA Menards Series Henry Ford Health 200 tại Michigan International Speedway vào ngày 06 tháng 6, 2025 tại Brooklyn, Michigan. (Ảnh của Meg Oliphant/Getty Images) Getty Images Một tay đua trẻ khác đang thử sức mình tại giải đấu lớn của NASCAR. Nhưng khác với hàng chục người đã cố gắng leo lên nấc thang phát triển của môn thể thao này, người này đã đến với lượng người hâm mộ và một nickname nghe giống như một món ăn vặt tại Hội chợ Tiểu bang hơn là một tay đua xe. Brenden Queen—được biết đến rộng rãi với biệt danh "Butterbean"—sẽ ra mắt NASCAR Xfinity Series tại Bristol Motor Speedway vào tuần tới với chiếc Chevrolet số 11 của Kaulig Racing. Và khi anh làm điều đó, Butter Nation, đội quân ủng hộ ồn ào của anh, sẽ cổ vũ hết mình. Chàng trai 27 tuổi người Virginia này không chỉ là một người đầy hy vọng với mũ bảo hiểm và một giấc mơ. Anh mang theo bộ sưu tập danh hiệu đã chật ních. Queen là nhà vô địch CARS Late Model Stock Car Tour 2024, và trong Giải đua ARCA Menards Series 2025, anh đã trở thành một quả bóng phá hủy hơn là một người tham gia—giành được sáu chiến thắng và ba pole position, cả hai đều đứng đầu giải đấu. Và nếu bạn tự hỏi liệu anh ấy có thể trụ vững ở các cấp độ cao hơn của NASCAR hay không, chúng ta đã có một gợi ý. Lần ra mắt NASCAR chính thức của anh diễn ra vào năm ngoái trong Truck Series tại North Wilkesboro. Xuất phát ở vị trí thứ 26, anh đã vượt qua đoàn đua và về đích thứ tư. Đồng đội Tricon Garage của anh, Corey Heim, có thể đã giành chiến thắng ngày hôm đó, nhưng đám đông chỉ có mắt cho chàng trai mập mạp với biệt danh món ăn chiên. Khi Queen leo ra khỏi xe tải của mình, tiếng hò reo còn lớn hơn cả người chiến thắng. Đó là điều bạn không thể giả tạo được. Giờ đây chương tiếp theo là Bristol—NASCAR's...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 09:02
Nhà phân tích nói "Tôi dự đoán Bitcoin sẽ giảm trong ngắn hạn!" Công bố hai mức giá đã chuẩn bị cho Lệnh mua!

Nhà phân tích nói "Tôi dự đoán Bitcoin sẽ giảm trong ngắn hạn!" Công bố hai mức giá đã chuẩn bị cho Lệnh mua!

Bài đăng Nhà phân tích nói "Tôi dự đoán Bitcoin sẽ giảm trong ngắn hạn!" Công bố hai mức giá đã chuẩn bị cho Lệnh mua! xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Khi Bitcoin (BTC) trải qua những đợt điều chỉnh mạnh giữa áp lực bán tăng cao, một số nhà phân tích cho rằng Bitcoin có thể đối mặt với sự sụt giảm hơn nữa. Tại thời điểm này, chủ tịch Spectra Markets Brent Donnelly tuyên bố rằng Bitcoin có thể giảm trong ngắn hạn. Lệnh mua sẵn sàng ở mức $94,000 và $82,000! Phát biểu với Coindesk, Brent Donnelly cho biết ông đã đặt lệnh mua ở mức $94,000 và $82,000 để chuẩn bị cho khả năng giảm giá. "Nếu thị trường hoảng loạn hơn nữa, tôi sẽ đặt lệnh mua giữa $94,000 và $82,000. "Bởi vì Bitcoin đang giao dịch giống tài sản rủi ro hơn là tài sản trú ẩn an toàn trong ngắn hạn, dường như không có động lực tăng giá đáng kể nào vào lúc này." Donnelly cho biết các yếu tố theo mùa, chẳng hạn như sự giảm sút quan tâm đến tài sản kỹ thuật số như tài sản kho bạc công ty và sự suy giảm của chu kỳ Bitcoin Halving, có hiệu quả trong việc dự đoán sự sụt giảm, và tuyên bố rằng những yếu tố này thậm chí có thể kéo Bitcoin vào thị trường Bear kéo dài. Về mặt lịch sử, thị trường tăng giá của Bitcoin đạt đỉnh khoảng 16-18 tháng sau halving, tiếp theo là thị trường Bear kéo dài khoảng một năm. Tại thời điểm này, một số nhà phân tích cho rằng chu kỳ này có thể chuyển sang bearish, vì lần halving gần đây nhất diễn ra vào tháng 4 năm 2024. Tuy nhiên, một số nhà phân tích lập luận rằng chu kỳ halving không còn hiệu lực do ETF spot. Phân tích kỹ thuật của Bitcoin chỉ ra xu hướng giảm! Nói về triển vọng kỹ thuật, Donnelly chỉ ra sự hình thành mô hình đỉnh đôi trên biểu đồ Bitcoin, có nghĩa là một mô hình đảo chiều bearish. "Tôi nghĩ sự sụt giảm cuối tuần của Bitcoin sau bài phát biểu ôn hòa của Powell tại Jackson Hole là một dấu hiệu cảnh báo. Bây giờ chúng ta đang thấy một đỉnh đôi trong BTC, đỉnh đầu tiên trong Tuần lễ Crypto tại Nhà Trắng và đỉnh thứ hai tại bữa tiệc ETH do Bitmine tổ chức. Về mặt kỹ thuật, Bitcoin gần đây đã phá vỡ mức hỗ trợ $111,982, báo hiệu một sự đảo chiều bearish và đã...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 08:42
Public Keys: Cổ phần ETH lớn, AI tăng cường cho thợ đào Bitcoin và giao dịch 24/7

Public Keys: Cổ phần ETH lớn, AI tăng cường cho thợ đào Bitcoin và giao dịch 24/7

Bài đăng Public Keys: Cổ phần ETH lớn, AI thúc đẩy cho các thợ đào Bitcoin và giao dịch 24/7 đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tóm tắt SharpLink Gaming lên kế hoạch stake một phần trong số 3,6 tỷ USD ETH của mình trên mạng Linea để có lợi nhuận cao hơn, vượt ra ngoài các nhà giám sát truyền thống Anchorage và Coinbase. Lãnh đạo SEC và CFTC đã thông báo họ đang xem xét thị trường giao dịch 24/7 để phù hợp với bản chất luôn hoạt động của tiền mã hóa, đánh dấu một thay đổi tiềm năng khác của chính quyền Trump đối với thị trường tài chính. Các thợ đào Bitcoin đạt mức vốn hóa thị trường kết hợp kỷ lục 39 tỷ USD bằng cách chuyển sang dịch vụ tính toán AI, với các công ty như TeraWulf chứng kiến cổ phiếu tăng mạnh từ các thỏa thuận lưu trữ GPU. Public Keys là bản tổng hợp hàng tuần từ Decrypt, theo dõi các công ty tiền mã hóa niêm yết công khai chủ chốt. Nâng cao cổ phần Công ty kho bạc Ethereum SharpLink Gaming đang lên kế hoạch stake một phần trong số 3,6 tỷ USD ETH của mình trên mạng Linea khi nó đạt đến mainnet. Công ty đã stake gần như toàn bộ tài sản của mình thông qua các nhà giám sát, Anchorage và Coinbase. Nhưng hiện tại họ đang nhắm đến các cơ hội lợi nhuận cao hơn. "Khi bạn nắm giữ hàng tỷ đô la ETH và bạn đang xem xét danh mục đầu tư staking, sẽ có khả năng triển khai thông qua các cơ hội staking trên Linea," đồng CEO của SharpLink Joseph Chalom nói với Decrypt. "Và điều đó thực sự, thực sự quan trọng, không chỉ đối với Consensys, mà còn đối với Linea Consortium. Và nếu có cơ hội để SharpLink có thể tận dụng để có được lợi nhuận tốt hơn, lợi nhuận điều chỉnh rủi ro cao hơn thông qua mạng Linea, chúng tôi sẽ làm điều đó." Đã có rất nhiều sự quan tâm đến việc staking và trở thành người xác thực Ethereum. Hàng đợi để trở thành người xác thực có thời gian chờ hơn 16 ngày, theo Validator Queue. Một cá voi ICO Ethereum đã thức tỉnh gần đây và chuyển 645 triệu USD giá trị ETH vào ví staking sáng nay—mặc dù họ vẫn nắm giữ 1,1 tỷ USD giá trị quỹ. Tuy nhiên, tin tức về việc staking ETH không hẳn là tốt cho giá cổ phiếu của SharpLink. SBET đã mất...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 08:40
Robinhood được thêm vào S&P 500 cùng với AppLovin, cổ phiếu tăng vọt 7%

Robinhood được thêm vào S&P 500 cùng với AppLovin, cổ phiếu tăng vọt 7%

Bài đăng Robinhood được thêm vào S&P 500 cùng với AppLovin, cổ phiếu tăng vọt 7% xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cổ phần của Robinhood và AppLovin đã tăng gần 7% vào tối thứ Sáu sau khi S&P Global xác nhận cả hai công ty sẽ chính thức gia nhập chỉ số S&P 500 trước khi thị trường mở cửa vào thứ Hai, ngày 22 tháng 9. Thông tin này đến trực tiếp từ ủy ban chỉ số của S&P Global, đã công bố Biến động này trong một tuyên bố công khai được phát hành sau giờ giao dịch. Robinhood sẽ thay thế Caesars Entertainment, trong khi AppLovin sẽ tiếp quản slot hiện đang thuộc về MarketAxess Holdings. Việc sắp xếp lại này là một phần của chu kỳ cập nhật thường xuyên của chỉ số. Khi các công ty rời đi, các nhà quản lý quỹ theo dõi S&P 500 buộc phải mua các công ty thay thế. Đó là lý do tại sao cả hai cổ phiếu đều tăng trong giao dịch sau giờ. Việc mua bán do quỹ thúc đẩy xảy ra tự động, không liên quan đến cảm xúc. Thông báo này đã khép lại một chương đầy thất vọng cho cả hai công ty. Robinhood, đã bị loại khỏi việc tái cân bằng quý tháng 6, đã chứng kiến cổ phiếu của mình giảm 2% vào thời điểm đó. Trong khi đó, AppLovin đã bị Fuzzy Panda Research, một nhà bán khống, kéo tên tuổi xuống bùn khi họ yêu cầu ủy ban S&P vào tháng 3 ngăn chặn công ty tham gia vào chỉ số. Khi AppLovin bị bỏ qua vào tháng 12 để ưu tiên cho Workday, cổ phiếu của họ đã giảm 15%. Nhưng cả hai công ty đã đủ kiên nhẫn để được chọn lần này. AppLovin thay thế MarketAxess trong khi Robinhood chiếm vị trí của Caesars Robinhood, nền tảng giao dịch miễn phí hoa hồng, ra mắt trên Nasdaq vào năm 2021. Nó nhanh chóng có được một cơ sở người giao dịch bán lẻ trung thành, những người đã đưa các meme coin như AMC Entertainment và GameStop lên tiêu đề. Tại cuộc họp thường niên vào tháng 6, một cổ đông đã hỏi Vlad Tenev, đồng sáng lập và CEO của Robinhood, liệu việc được niêm yết trên S&P 500 có nằm trong kế hoạch hay không. "Đó là một điều khó lên kế hoạch," Vlad trả lời. "Tôi nghĩ đó là một trong những điều mà hy vọng sẽ xảy ra." Ông nói thêm rằng ông tin công ty đủ điều kiện. Và nó đã xảy ra. Và nhanh chóng. AppLovin, cũng...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 08:29
Vâng, Mike Tyson đấu với Floyd Mayweather Jr. là có thật

Vâng, Mike Tyson đấu với Floyd Mayweather Jr. là có thật

Bài đăng Yes, Mike Tyson vs. Floyd Mayweather Jr. Is For Real xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Mike Tyson sẽ trở lại võ đài để đấu với Floyd Mayweather Jr. (AP Photo/Julio Cortez) Copyright 2024 The Associated Press All Rights Reserved Thật sự, điều này đang xảy ra: Mike Tyson vs. Floyd Mayweather Jr. Hai võ sĩ quyền Anh thuộc đẳng cấp Hall of Fame dự kiến sẽ gặp nhau trong một trận đấu vào đầu năm 2026. Cả ngày tháng lẫn địa điểm đều chưa được ghi chú trong thông cáo báo chí của CSI Sports, công ty sản xuất boxing trực tiếp sẽ ra mắt quan hệ đối tác phát sóng và truyền thông với sự kiện Tyson-Mayweather. "Khi CSI đến gặp tôi về việc bước lên võ đài với Floyd Mayweather, tôi đã nghĩ, 'Không thể nào điều này xảy ra được,'" Tyson nói trong thông cáo công bố trận đấu. "Nhưng, Floyd đã đồng ý." Tyson, người sẽ bước sang tuổi 60 vào năm tới, sẽ trở lại võ đài sau khi thua Jake Paul năm ngoái trong một trận đấu kéo dài tám hiệp với 65 triệu người xem đồng thời trên Netflix, khiến nó trở thành sự kiện thể thao được phát trực tuyến nhiều nhất từ trước đến nay. Đây là cái nhìn lại về những khoảnh khắc cuối cùng của trận đấu bị chỉ trích vì quá nhàm chán: Mayweather, 48 tuổi, đã giải nghệ sau khi hạ knock-out ngôi sao UFC Conor McGregor vào năm 2017. Kể từ đó, anh đã tham gia tám trận đấu biểu diễn; gần đây nhất là trận đấu với John Gotti III vào tháng 8 năm 2024. Sự chênh lệch cân nặng giữa hai võ sĩ sẽ rất lớn. Tyson nặng 228,4 pound trong trận đấu với Paul; Mayweather cân nặng 160,8 pound khi đấu với Gotti. Mayweather giải nghệ vào năm 2017 với thành tích hoàn hảo 50-0 và giành chức vô địch ở năm hạng cân khác nhau. "Tôi đã làm việc này trong 30 năm và chưa có võ sĩ nào có thể làm xấu đi di sản của tôi," Mayweather nói. "Bạn đã biết rằng nếu tôi làm điều gì đó, nó sẽ rất lớn và sẽ trở thành huyền thoại. Tôi là người giỏi nhất trong lĩnh vực quyền Anh. Trận đấu biểu diễn này sẽ mang đến cho người hâm mộ những gì...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 08:26
Những người nổi tiếng lớn nhất tham dự U.S. Open 2025 ngày 9-12

Những người nổi tiếng lớn nhất tham dự U.S. Open 2025 ngày 9-12

Bài đăng Những người nổi tiếng lớn nhất tham dự Giải Mở rộng Hoa Kỳ 2025 Ngày 9-12 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Emma Roberts tham dự Giải Mở rộng Hoa Kỳ 2025, Thứ Năm, ngày 4 tháng 9 năm 2025 tại Flushing, NY. (Shea Kastriner/USTA) Shea Kastriner/USTA Giải Mở rộng Hoa Kỳ 2025 thu hút nhiều người nổi tiếng lớn trong tuần thi đấu thứ hai tại Trung tâm Quần vợt Quốc gia Billie Jean King ở Flushing Meadows, N.Y. Trong những ngày 6-8 của Giải Mở rộng Hoa Kỳ, Lindsay Lohan, Tina Fey, Steve Carell, Quinta Brunson, Stephen Colbert, LL Cool J và Justin Theroux là những ngôi sao lớn có mặt trên khán đài. ForbesPhim kinh dị ăn khách 'Weapons' có ngày phát trựcTuyếnBởi Tim Lammers Trong tuần lễ dành cho người hâm mộ và Vòng 1 cuối tuần trước, nhiều người nổi tiếng khác đã theo dõi các trận đấu, bao gồm Jeff Goldblum, John Mulaney, Olivia Munn, Michael Che, Maria Sharapova, Lin-Manuel Miranda và Joy Sunday. Dưới đây là thêm nhiều hình ảnh từ Giải Mở rộng Hoa Kỳ từ Ngày 9-12. Giải Mở rộng Hoa Kỳ - sự kiện thứ tư và cuối cùng trong Grand Slam Quần vợt 2025 - kết thúc vào ngày 8 tháng 9. Ebon Moss-Bachrach và Jeremy Allen White tham dự Giải Mở rộng Hoa Kỳ 2025, Thứ Năm, ngày 4 tháng 9 năm 2025 tại Flushing, NY. (Shea Kastriner/USTA) Shea Kastriner/USTA Các ngôi sao của The Bear Jeremy Allen White và Ebon Moss-Bachrach đã theo dõi các trận đấu vào đầu tuần cũng như vào Ngày 12 hôm thứ Năm. Ludacris tham dự Giải Mở rộng Hoa Kỳ 2025, Thứ Năm, ngày 4 tháng 9 năm 2025 tại Flushing, NY. (Shea Kastriner/USTA) Shea Kastriner/USTA Ngôi sao rap và diễn viên Chris "Ludacris" Bridges tham dự Ngày 12 của Giải Mở rộng Hoa Kỳ 2025. Alexandra Daddario và khách mời của cô tại Giải Mở rộng Hoa Kỳ 2025, Thứ Năm, ngày 4 tháng 9 năm 2025 tại Flushing, NY. (Shea Kastriner/USTA) Shea Kastriner/USTA Ngôi sao True Detective và The White Lotus Alexandra Daddario đã theo dõi Ngày 12 tại Giải Mở rộng Hoa Kỳ cùng một khách mời. Emma Roberts và khách mời của cô tham dự Giải Mở rộng Hoa Kỳ 2025, Thứ Năm, ngày 4 tháng 9 năm 2025 tại Flushing, NY. (Shea Kastriner/USTA) Shea Kastriner/USTA Ngôi sao Scream Queens và American Horror...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 08:06
Các token AI agent có sẵn sàng cho sự trở lại?

Các token AI agent có sẵn sàng cho sự trở lại?

Bài đăng Liệu các token AI Agent có sẵn sàng cho sự trở lại? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Các token AI Agent đã nổi lên nhanh chóng trong quý cuối năm ngoái, với Virtuals, một trong những nền tảng hàng đầu trong lĩnh vực này, cho thấy tiềm năng lớn. Đến cuối năm, vốn hóa thị trường đã tăng vọt từ chỉ 50,9 triệu USD vào tháng 10 lên 4,6 tỷ USD. Phí giao dịch đạt mức cao nhất là 1,5 triệu USD mỗi ngày, trong khi token agent hàng đầu, AIXBT, tăng từ 162,000 USD khi ra mắt vào tháng 11 lên gần 1 tỷ USD chỉ hai tháng sau đó. Kể từ đó, vốn hóa thị trường của Virtuals đã giảm xuống còn chưa đến 704 triệu USD, giảm 84% so với đỉnh điểm. Các token AI Agent cho thấy dấu hiệu phân kỳ Bất chấp sự ảm đạm bao trùm không gian token AI Agent, lần đầu tiên, các yếu tố cơ bản bắt đầu tách rời khỏi giá token yếu. Vào tháng 8, phí hàng ngày trong hệ sinh thái Virtuals đã tăng từ 33,000 USD lên 230,000 USD, ngay cả khi vốn hóa thị trường giảm 10%, theo dữ liệu được chia sẻ trên X bởi Chris Davis, một nhà nghiên cứu tại Messari, một nền tảng thông tin thị trường tiền mã hóa. Phí và vốn hóa thị trường của Virtuals trong tháng 8. Nguồn: Messari Bản thân thị trường đang trải qua sự thay đổi về vị trí dẫn đầu. Vào đầu tháng 8, Ribbita đã lật đổ AIXBT để trở thành token hàng đầu, trong khi một dự án khác, được ra mắt vào tháng 7 bởi cựu kỹ sư Coinbase Luke Youngblood, cũng vượt qua AIXBT. Một số ý kiến cho rằng các agent thế hệ mới với các trường hợp sử dụng tốt hơn đang nhận được sự chú ý từ những người tham gia thị trường so với các agent thế hệ đầu tiên. Các dự án như Mamo, một agent yield-farming tự động được tích hợp vào ứng dụng Base của Coinbase, đã thu hút khoảng 138 triệu USD tiền gửi, một tín hiệu về nhu cầu kiểu tổ chức đang tăng lên. Chất lượng hơn số lượng Hiệu suất của các agent nổi bật đã đưa hệ sinh thái trở lại ánh đèn sân khấu. ArAIstotle, một agent kiểm tra sự thật đa ngôn ngữ được phát triển bởi đội ngũ đứng sau facticity.ai và được TIME liệt kê là một trong những phát minh tốt nhất năm 2024, đã vạch ra chiến lược kiếm tiền hướng đến doanh nghiệp. Kể từ tháng 8...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 08:03
Anthropic Giải Quyết Vụ Kiện Bản Quyền Sách Với Giá 1,5 Tỷ Đô

Anthropic Giải Quyết Vụ Kiện Bản Quyền Sách Với Giá 1,5 Tỷ Đô

Bài đăng Anthropic Thanh toán 1,5 tỷ USD Để Giải quyết Vụ Kiện Bản quyền Sách xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Topline Công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic sẽ thanh toán 1,5 tỷ USD để giải quyết một vụ kiện từ một nhóm tác giả và nhà xuất bản sách, theo một hồ sơ, đánh dấu vụ giải quyết bản quyền lớn nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Claude là một mô hình ngôn ngữ được phát triển bởi Anthropic (Minh họa ảnh của Pavlo Gonchar/SOPA Images/LightRocket qua Getty Images) SOPA Images/LightRocket qua Getty Images Các Sự kiện Chính Anthropic, không thừa nhận sai phạm trong vụ việc này, sẽ thanh toán khoảng 3,000 USD cho mỗi cuốn trong số khoảng 500,000 cuốn sách được bao gồm trong thỏa thuận. Thỏa thuận này diễn ra sau khi một số tác giả và nhà xuất bản sách cáo buộc Anthropic vi phạm bản quyền, cho rằng công ty đã sao chép trái phép các tác phẩm văn học để huấn luyện chatbot AI của họ, Claude. Thỏa thuận giúp Anthropic tránh khỏi các vụ kiện liên quan đến cáo buộc sao chép trái phép và vi phạm bản quyền. Nếu Anthropic chiến đấu trong vụ kiện và thua, có thể khiến công ty tốn nhiều tỷ đô la, nhà phân tích pháp lý Wolters Kluwer nói với Associated Press. Nhận Cảnh báo Tin tức Khẩn cấp Forbes qua Tin nhắn: Chúng tôi đang triển khai cảnh báo tin nhắn để bạn luôn biết những câu chuyện lớn nhất định hình các tiêu đề ngày hôm nay. Soạn "Alerts" gửi đến (201) 335-0739 hoặc đăng ký tại đây. Trích dẫn Quan trọng "Vào tháng 6, Tòa án Quận đã đưa ra phán quyết mang tính bước ngoặt về phát triển AI và luật bản quyền, xác định rằng cách tiếp cận của Anthropic trong việc huấn luyện các mô hình AI cấu thành sử dụng hợp lý," Aparna Sridhar, phó cố vấn pháp lý của Anthropic, cho biết trong một tuyên bố. "Thỏa thuận hôm nay, nếu được chấp thuận, sẽ giải quyết các khiếu nại còn tồn đọng của nguyên đơn." Điều Cần Theo Dõi Một thẩm phán quận sẽ xem xét các điều khoản thỏa thuận trong phiên điều trần dự kiến vào thứ Hai. Con Số Lớn 183 tỷ USD. Đó là định giá mới nhất của Anthropic sau vòng gọi vốn Series F trị giá 13 tỷ USD vào thứ Ba. Bối Cảnh Chính Anthropic đã bị các tác giả sách Andrea Bartz, Charles Graeber và Kirk Wallace Johnson kiện vào năm ngoái trong một vụ kiện bản quyền mang tính bước ngoặt liên quan đến việc huấn luyện chatbot AI. Mùa hè này, một thẩm phán đã phán quyết việc sử dụng của Anthropic...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 08:00
Indomobil triển khai giáo dục dựa trên blockchain cho 50,000 học sinh trên khắp Indonesia

Indomobil triển khai giáo dục dựa trên blockchain cho 50,000 học sinh trên khắp Indonesia

Bài đăng Indomobil triển khai giáo dục dựa trên blockchain cho 50,000 học sinh trên khắp Indonesia xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm nổi bật: Học sinh Indonesia sẽ nhận được chứng chỉ on-chain thông qua mạng phi tập trung của Space and Time. Sáng kiến này thay thế thanh toán tiền mặt và trung gian ngân hàng bằng giao dịch token SXT trực tiếp. Học sinh và trường học được hưởng lợi từ dấu vết dữ liệu có thể xác minh cho cả bài tập và chuyển khoản học phí. Phương pháp tiếp cận giáo dục dựa trên blockchain tại Indonesia Tập đoàn Indomobil đang triển khai một sáng kiến mới dựa trên blockchain nhằm làm cho giáo dục dễ tiếp cận và dễ xác minh hơn cho hàng chục nghìn học sinh trên khắp Indonesia. Hợp tác với Quỹ Space and Time, tập đoàn Indonesia này dự định đưa hơn 50,000 học sinh lên nền tảng nơi chứng chỉ khóa học và thanh toán học phí được ghi lại trực tiếp on-chain. Cốt lõi của sáng kiến này là SXT Chain, một nền tảng dữ liệu phi tập trung sẽ lưu trữ bằng chứng hoàn thành khóa học, cho phép học sinh trình bày an toàn chứng chỉ học tập của họ cho các nhà tuyển dụng tương lai hoặc các tổ chức giáo dục đại học. Việc sử dụng công nghệ blockchain dự kiến sẽ tạo ra một tiêu chuẩn mới về tính minh bạch cho thành tích của học sinh. Thanh toán học phí, vốn trước đây đòi hỏi giao dịch tiền mặt trực tiếp hoặc trung gian ngân hàng bên thứ ba, giờ đây sẽ được xử lý bằng token SXT của Space and Time. Những token này cho phép phụ huynh và học sinh thanh toán trực tiếp cho trường học, đơn giản hóa quy trình và loại bỏ sự phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng tài chính truyền thống—một sự thay đổi quan trọng ở một quốc gia nơi nhiều người vẫn chưa có tài khoản ngân hàng. Loại bỏ trung gian trong tài chính giáo dục Việc triển khai hệ thống mới này chuyển đổi mô hình thanh toán cũ từng đặt gánh nặng phối hợp lên trường học và gia đình. Với SXT là phương thức thanh toán cơ bản, học phí có thể được gửi ngang hàng và xác minh ngay lập tức. Mỗi giao dịch, từ đăng ký đến hoàn thành khóa học, được ghi lại on-chain thông qua hệ thống backend của Space and Time, làm cho nó hoàn toàn có thể kiểm toán. "Indomobil luôn tin tưởng vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng dài hạn hỗ trợ phát triển quốc gia. Giáo dục là một phần quan trọng trong đó. Quan hệ đối tác của chúng tôi với Space and Time và MakeInfinite Labs cho phép...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 07:54
