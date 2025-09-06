Robinhood được thêm vào S&P 500 cùng với AppLovin, cổ phiếu tăng vọt 7%

Cổ phần của Robinhood và AppLovin đã tăng gần 7% vào tối thứ Sáu sau khi S&P Global xác nhận cả hai công ty sẽ chính thức gia nhập chỉ số S&P 500 trước khi thị trường mở cửa vào thứ Hai, ngày 22 tháng 9. Thông tin này đến trực tiếp từ ủy ban chỉ số của S&P Global, đã công bố Biến động này trong một tuyên bố công khai được phát hành sau giờ giao dịch. Robinhood sẽ thay thế Caesars Entertainment, trong khi AppLovin sẽ tiếp quản slot hiện đang thuộc về MarketAxess Holdings. Việc sắp xếp lại này là một phần của chu kỳ cập nhật thường xuyên của chỉ số. Khi các công ty rời đi, các nhà quản lý quỹ theo dõi S&P 500 buộc phải mua các công ty thay thế. Đó là lý do tại sao cả hai cổ phiếu đều tăng trong giao dịch sau giờ. Việc mua bán do quỹ thúc đẩy xảy ra tự động, không liên quan đến cảm xúc. Thông báo này đã khép lại một chương đầy thất vọng cho cả hai công ty. Robinhood, đã bị loại khỏi việc tái cân bằng quý tháng 6, đã chứng kiến cổ phiếu của mình giảm 2% vào thời điểm đó. Trong khi đó, AppLovin đã bị Fuzzy Panda Research, một nhà bán khống, kéo tên tuổi xuống bùn khi họ yêu cầu ủy ban S&P vào tháng 3 ngăn chặn công ty tham gia vào chỉ số. Khi AppLovin bị bỏ qua vào tháng 12 để ưu tiên cho Workday, cổ phiếu của họ đã giảm 15%. Nhưng cả hai công ty đã đủ kiên nhẫn để được chọn lần này. AppLovin thay thế MarketAxess trong khi Robinhood chiếm vị trí của Caesars Robinhood, nền tảng giao dịch miễn phí hoa hồng, ra mắt trên Nasdaq vào năm 2021. Nó nhanh chóng có được một cơ sở người giao dịch bán lẻ trung thành, những người đã đưa các meme coin như AMC Entertainment và GameStop lên tiêu đề. Tại cuộc họp thường niên vào tháng 6, một cổ đông đã hỏi Vlad Tenev, đồng sáng lập và CEO của Robinhood, liệu việc được niêm yết trên S&P 500 có nằm trong kế hoạch hay không. "Đó là một điều khó lên kế hoạch," Vlad trả lời. "Tôi nghĩ đó là một trong những điều mà hy vọng sẽ xảy ra." Ông nói thêm rằng ông tin công ty đủ điều kiện. Và nó đã xảy ra. Và nhanh chóng. AppLovin, cũng...