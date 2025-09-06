Tỷ lệ thất nghiệp của Canada đạt mức cao nhất trong 9 năm khi nền kinh tế mất 66k việc làm trong tháng Tám
Tỷ lệ thất nghiệp của Canada đã tăng lên 7,1% trong tháng 8, mức cao nhất trong hơn chín năm ngoài thời kỳ đại dịch, tạo thêm áp lực lên Ngân hàng Canada để đưa ra quyết định cắt giảm lãi suất vào cuối tháng này. Cơ quan Thống kê Canada báo cáo vào thứ Sáu rằng nền kinh tế đã mất 66,000 việc làm trong tháng 8, chủ yếu ở các vị trí bán thời gian. Dịch vụ chuyên nghiệp và kỹ thuật dẫn đầu về mức sụt giảm, trong khi các lĩnh vực nhạy cảm với thương mại như vận tải, kho bãi và sản xuất cũng ghi nhận tổn thất việc làm đáng kể. Các nhà kinh tế tăng khả năng cắt giảm lãi suất
Nhà kinh tế cấp cao của CIBC Andrew Grantham cho biết dữ liệu mới nhất cho thấy sự suy yếu không còn giới hạn ở các lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi thuế quan của Hoa Kỳ. "Báo cáo việc làm yếu hơn dự kiến khiến thị trường tài chính dự đoán xác suất cao hơn về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9, dẫn đến sự sụt giảm lợi suất trái phiếu," ông nói với khách hàng.
Quyết định chính sách tiếp theo của Ngân hàng Canada được ấn định vào ngày 17 tháng 9. Ngân hàng trung ương đã giữ lãi suất chính ở mức 2,75% trong ba cuộc họp gần đây nhất, viện dẫn sự không chắc chắn về thương mại và lạm phát dai dẳng. Tuy nhiên, báo cáo việc làm bổ sung cho dữ liệu tuần trước cho thấy GDP đã giảm 1,6% hàng năm trong quý hai, với chỉ một sự phục hồi nhẹ 0,1% được ước tính cho tháng 7.
Tháng 8 đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp mất việc làm, sau khi giảm 41,000 việc làm vào tháng 7. Số người thất nghiệp tăng thêm 34,000, đẩy tỷ lệ sa thải lên 1%, tăng từ 0,9% so với một năm trước đó. Nhà kinh tế trưởng của BMO Douglas Porter lưu ý rằng nền kinh tế đã mất 38,500 việc làm kể từ khi cuộc chiến thương mại bắt đầu vào tháng 1, bao gồm 58,100 vị trí sản xuất.
Áp lực lạm phát định hình triển vọng chính sách
Lạm phát có thể là yếu tố quyết định. Consumer price index (CPI) tăng 1,7% trong tháng 7, mặc dù các biện pháp cốt lõi vẫn ở mức cao, với mức trung bình ba tháng của CPI-trim và CPI-median ở mức 2,4%. Nhà kinh tế của RBC Claire Fan cho biết báo cáo lạm phát tháng 8, dự kiến một ngày trước quyết định lãi suất, sẽ...
