Bitcoin vs Ethereum – Liệu 'flippening' có xảy ra sau khi khối lượng giao dịch ETH vượt qua BTC?

Bitcoin vs Ethereum – Liệu 'flippening' có xảy ra sau khi khối lượng giao dịch ETH vượt qua BTC?

Bài đăng Bitcoin vs Ethereum – Liệu 'flippening' có xảy ra sau khi khối lượng giao dịch Spot của ETH vượt qua BTC? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Một phần lợi thế mới nhất của Ethereum so với Bitcoin đến từ việc dòng tiền tổ chức đang di chuyển. Các kho bạc doanh nghiệp, bao gồm các công ty như BitMine Immersion và SharpLink Gaming, gần đây đã tiết lộ hàng tỷ đô la mua vào ETH. Nguồn: CoinGecko Dữ liệu dòng tiền ETF cũng củng cố xu hướng này. Trong khi các sản phẩm Bitcoin chứng kiến dòng vốn vào không đều trong suốt tháng 8, các quỹ liên kết với Ethereum đã có những tuần tăng trưởng ổn định trước khi kết thúc tháng với tổng dòng vốn vào cao hơn. Nguồn: SoSoValue Nguồn: SoSoValue Các quỹ ETH tiếp tục thu hút vốn mới, ngay cả khi các sản phẩm BTC ghi nhận dòng vốn Chuyển ra. Do đó, có vẻ như Ethereum có thể là tài sản hot của thị trường khi bước vào tháng 9. Nguồn: https://ambcrypto.com/bitcoin-vs-ethereum-is-the-flippening-on-after-eths-spot-volume-overtakes-btcs/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 10:30
EU giữ nguyên mục tiêu chấm dứt nhập khẩu dầu Nga vào năm 2028, khẳng định không chịu áp lực từ Mỹ

EU giữ nguyên mục tiêu chấm dứt nhập khẩu dầu Nga vào năm 2028, khẳng định không chịu áp lực từ Mỹ

Bài đăng EU giữ nguyên mục tiêu chấm dứt nhập khẩu dầu của Nga vào năm 2028, nói không có áp lực từ Mỹ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Liên minh châu Âu đang tiến hành kế hoạch ngừng mua dầu và khí đốt từ Nga vào ngày 1 tháng 1 năm 2028, và thời hạn đó không thay đổi, ngay cả khi tổng thống Donald Trump yêu cầu các nhà lãnh đạo châu Âu cắt đứt quan hệ với Moscow ngay bây giờ. Vào thứ Năm, Trump đã nói với các quan chức châu Âu ngừng mua dầu từ Nga, nhưng không đưa ra thời hạn, theo Reuters, đơn vị đầu tiên đưa tin về sự phát triển này từ Copenhagen vào ngày 5 tháng 9. Vào thứ Sáu, Dan Jorgensen, người phụ trách chính sách năng lượng của EU, đã làm rõ trong một cuộc phỏng vấn rằng Washington chưa yêu cầu ông đẩy nhanh thời hạn. "Không chỉ Putin đã vũ khí hóa năng lượng chống lại chúng ta, tống tiền các quốc gia thành viên, chúng ta thực sự cũng đang gián tiếp giúp tài trợ cho cuộc chiến của Putin, và điều đó cần phải dừng lại. Và nếu Tổng thống Trump đồng ý với điều đó, thì đó chỉ là sự hỗ trợ đáng hoan nghênh, bởi vì đó chắc chắn là mục tiêu chính của chúng tôi," Jorgensen nói. Hiện tại, Liên minh châu Âu đang hoàn thiện các quy định pháp lý để chính thức cấm nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga trong ba năm tới. Những nhập khẩu này đã là một trong những dòng tiền lớn nhất của Nga kể từ khi nước này xâm lược toàn diện Ukraine vào năm 2022, và số tiền đó đã đi thẳng vào việc tài trợ cho nỗ lực chiến tranh của họ. Hungary và Slovakia phản đối, muốn khí đốt và dầu tiếp tục chảy Không phải mọi quốc gia EU đều đồng thuận. Hungary và Slovakia vẫn đang nhập khoảng 200,000 đến 250,000 thùng dầu Nga mỗi ngày thông qua đường ống Druzhba. Đó là khoảng 3% nhu cầu dầu của toàn khối. Họ cũng đang mua khí đốt Nga và không hài lòng về thời gian biểu của Brussels, cảnh báo rằng việc cắt đứt này có thể đẩy giá năng lượng lên cao và gây ra tình trạng thiếu hụt ở các nước của họ. Robert Fico, thủ tướng Slovakia, đã giữ vững lập trường của mình trong một cuộc họp báo vào thứ Sáu sau khi gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. Ông từ chối bình luận về nhận xét của Trump...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 10:29
AJ Lee Trở Lại Trên WWE SmackDown Và Tấn Công Becky Lynch

AJ Lee Trở Lại Trên WWE SmackDown Và Tấn Công Becky Lynch

Bài đăng AJ Lee Trở Lại Trên WWE SmackDown Và Tấn Công Becky Lynch xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. AJ Lee đã trở lại trên WWE SmackDown. WWE Sau hơn một tuần đồn đoán, và nhiều ngày hô vang, cựu vô địch WWE Divas AJ Lee đã trở lại WWE trên SmackDown tại Chicago để hỗ trợ chồng ngoài đời thực của cô là CM Punk. AJ Lee đã không thi đấu trong 10 năm, và trận đấu cuối cùng của cô là vào tháng 3 năm 2015. Với Seth Rollins kiêu ngạo quan sát từ trên cao, và Allstate Arena hô vang tên AJ Lee, nhạc của Lee vang lên tạo nên một sự bùng nổ lớn. Lee đã cứu Punk khỏi đợt tát thứ hai từ bàn tay mạnh mẽ của Becky Lynch. Lee nhảy vào võ đài và tấn công Lynch đang hoảng sợ, người trông còn sợ hãi hơn cả Tony Khan khi WWE thông báo một sự kiện PLE buổi tối. CM Punk đã thất bại trong trận Fatal 4-Way tranh đai vô địch WWE World Heavyweight tại WWE Clash ở Paris. Ngay khi Punk sắp thực hiện GTS thứ hai với Rollins, vợ của Rollins là Becky Lynch đã tung đòn đánh thấp vào Punk, giúp Rollins giữ đai. Tại một thời điểm trong sự kiện chính, Rollins đã nói với Punk "Tôi ghét gia đình ngu ngốc của anh!" Phân đoạn quảng bá đêm hôm sau trên Raw giữa CM Punk và Becky Lynch là một trong những phân đoạn hay nhất năm. Người hâm mộ ở Pháp liên tục hô vang tên AJ Lee khi Punk và Lynch đối đáp qua lại. "Cổ điển, luôn hô vang tên một kẻ ngốc không làm việc ở đây," Becky châm chọc. Phân đoạn kết thúc với Lynch—luôn là kẻ khiêu khích—tát CM Punk liên tục, biết rằng anh sẽ không động tay vào một người phụ nữ. Nhưng để trích dẫn lời Dwayne "The Rock" Johnson tại WrestleMania cuối cùng mà AJ Lee tham gia: "Tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ động tay vào một người phụ nữ. Nhưng tôi biết ai đó sẽ rất vui lòng làm điều đó." The Rock đã đề cập đến cựu siêu sao UFC và WWE Ronda Rousey, nhưng lần này, AJ Lee sẽ là người cân bằng tỷ số...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 10:11
Một công ty được hậu thuẫn bởi con trai của Donald Trump đầu tư vào 6 loại tiền mã hoá, bao gồm Bitcoin! Đây là các chi tiết

Một công ty được hậu thuẫn bởi con trai của Donald Trump đầu tư vào 6 loại tiền mã hoá, bao gồm Bitcoin! Đây là các chi tiết

Bài đăng Một Công ty Được Hậu thuẫn bởi Con trai của Donald Trump Đầu tư vào 6 Tiền mã hóa, Bao gồm Bitcoin! Đây là Chi tiết đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thumzup Media Corporation, được hậu thuẫn bởi Donald Trump Jr., đã thông báo trong thư gửi nhà đầu tư rằng họ đã thực hiện một bước quan trọng hướng tới tài sản tiền mã hóa. Thumzup Media Được Hậu thuẫn bởi Trump Jr. Thực hiện Động thái Crypto: Mua Bitcoin Trị giá 1 Triệu Đô la và Đầu tư vào Mining DOGE Công ty đã thông báo rằng họ đã mua Bitcoin trị giá 1 triệu đô la và cũng đã cho phép đầu tư vào các tiền mã hóa hàng đầu như DOGE, LTC, SOL, XRP, ETH và USDC. Thumzup Media cũng đã thực hiện một bước đi chiến lược vào lĩnh vực khai thác tiền mã hóa, ký kết một thỏa thuận chính thức để mua 2,500 máy đào Dogecoin (DOGE). Công ty cũng được cho là đang xem xét bổ sung thêm 1,000 thợ đào vào kho của mình để mở rộng hoạt động. Những bước đi này cho thấy công ty xem tài sản kỹ thuật số không chỉ là công cụ đầu tư tài chính mà còn là một phần trong chiến lược tăng trưởng hoạt động của họ. Việc đầu tư vào khai thác DOGE được cho là sẽ giúp Thumzup đóng vai trò tích cực hơn trong hệ sinh thái blockchain. Mặc dù thị trường tiền mã hóa có tính biến động, sự quan tâm của các tổ chức đối với Bitcoin và các tài sản kỹ thuật số khác tiếp tục tăng. Động thái của Thumzup Media có thể vừa củng cố niềm tin của các nhà đầu tư truyền thống vào tiền mã hóa vừa tăng cường đa dạng hóa tài chính của công ty. Ban quản lý công ty nhấn mạnh rằng những khoản đầu tư này là một phần quan trọng trong chiến lược tăng trưởng dài hạn của họ và tuyên bố rằng họ sẽ theo dõi chặt chẽ các diễn biến trong lĩnh vực tiền mã hóa. *Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Theo dõi tài khoản Telegram và Twitter của chúng tôi ngay bây giờ để nhận tin tức độc quyền, phân tích và dữ liệu on-chain! Nguồn: https://en.bitcoinsistemi.com/a-company-backed-by-donald-trumps-son-invests-in-6-cryptocurrencies-including-bitcoin-here-are-the-details/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 10:06
Tỷ lệ thất nghiệp của Canada đạt mức cao nhất trong 9 năm khi nền kinh tế mất 66k việc làm trong tháng Tám

Tỷ lệ thất nghiệp của Canada đạt mức cao nhất trong 9 năm khi nền kinh tế mất 66k việc làm trong tháng Tám

Bài đăng Canada đạt tỷ lệ thất nghiệp cao nhất trong 9 năm khi nền kinh tế mất 66k việc làm trong tháng 8 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tỷ lệ thất nghiệp của Canada đã tăng lên 7,1% trong tháng 8, mức cao nhất trong hơn chín năm ngoài thời kỳ đại dịch, tạo thêm áp lực lên Ngân hàng Canada để đưa ra quyết định cắt giảm lãi suất vào cuối tháng này. Cơ quan Thống kê Canada báo cáo vào thứ Sáu rằng nền kinh tế đã mất 66,000 việc làm trong tháng 8, chủ yếu ở các vị trí bán thời gian. Dịch vụ chuyên nghiệp và kỹ thuật dẫn đầu về mức sụt giảm, trong khi các lĩnh vực nhạy cảm với thương mại như vận tải, kho bãi và sản xuất cũng ghi nhận tổn thất việc làm đáng kể. Các nhà kinh tế tăng khả năng cắt giảm lãi suất Nhà kinh tế cấp cao của CIBC Andrew Grantham cho biết dữ liệu mới nhất cho thấy sự suy yếu không còn giới hạn ở các lĩnh vực bị ảnh hưởng bởi thuế quan của Hoa Kỳ. "Báo cáo việc làm yếu hơn dự kiến khiến thị trường tài chính dự đoán xác suất cao hơn về việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9, dẫn đến sự sụt giảm lợi suất trái phiếu," ông nói với khách hàng. Quyết định chính sách tiếp theo của Ngân hàng Canada được ấn định vào ngày 17 tháng 9. Ngân hàng trung ương đã giữ lãi suất chính ở mức 2,75% trong ba cuộc họp gần đây nhất, viện dẫn sự không chắc chắn về thương mại và lạm phát dai dẳng. Tuy nhiên, báo cáo việc làm bổ sung cho dữ liệu tuần trước cho thấy GDP đã giảm 1,6% hàng năm trong quý hai, với chỉ một sự phục hồi nhẹ 0,1% được ước tính cho tháng 7. Tháng 8 đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp mất việc làm, sau khi giảm 41,000 việc làm vào tháng 7. Số người thất nghiệp tăng thêm 34,000, đẩy tỷ lệ sa thải lên 1%, tăng từ 0,9% so với một năm trước đó. Nhà kinh tế trưởng của BMO Douglas Porter lưu ý rằng nền kinh tế đã mất 38,500 việc làm kể từ khi cuộc chiến thương mại bắt đầu vào tháng 1, bao gồm 58,100 vị trí sản xuất. Áp lực lạm phát định hình triển vọng chính sách Lạm phát có thể là yếu tố quyết định. Consumer price index (CPI) tăng 1,7% trong tháng 7, mặc dù các biện pháp cốt lõi vẫn ở mức cao, với mức trung bình ba tháng của CPI-trim và CPI-median ở mức 2,4%. Nhà kinh tế của RBC Claire Fan cho biết báo cáo lạm phát tháng 8, dự kiến một ngày trước quyết định lãi suất, sẽ...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 09:41
Các "cá voi" bơm 1 tỷ USD vào Solana DeFi khi giao dịch tăng vọt 500%, đây là lý do

Các "cá voi" bơm 1 tỷ USD vào Solana DeFi khi giao dịch tăng vọt 500%, đây là lý do

Bài đăng Cá voi bơm 1 tỷ USD vào Hệ sinh thái Solana DeFi khi giao dịch tăng vọt 500%, đây là lý do xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Cá voi bơm 1 tỷ USD vào Hệ sinh thái Solana DeFi khi giao dịch tăng vọt 500%, đây là lý do Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin được tìm thấy trên NewsBTC chỉ dành cho mục đích giáo dục. Nó không đại diện cho ý kiến của NewsBTC về việc có nên mua, bán hoặc nắm giữ bất kỳ khoản đầu tư nào và tất nhiên đầu tư luôn tiềm ẩn rủi ro. Bạn được khuyên nên tự nghiên cứu trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. Sử dụng thông tin được cung cấp trên trang web này hoàn toàn với rủi ro của riêng bạn. Tin tức liên quan © 2025 NewsBTC. Đã đăng ký Bản quyền. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://www.newsbtc.com/news/solana/whales-inject-1b-into-solana-defi-as-transactions-surge-500-heres-why/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 09:39
Chấn thương kết thúc mùa giải của tân binh Thomas Sorber ảnh hưởng như thế nào đến Thunder hiện tại và trong tương lai

Chấn thương kết thúc mùa giải của tân binh Thomas Sorber ảnh hưởng như thế nào đến Thunder hiện tại và trong tương lai

Bài đăng Cách Chấn thương Kết thúc Mùa giải của Tân binh Thomas Sorber Ảnh hưởng đến Thunder Hiện tại Và Trong Tương lai xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. LAS VEGAS, NEVADA – NGÀY 16 THÁNG 7: Thomas Sorber #12 của Oklahoma City Thunder tạo dáng cho một bức chân dung trong buổi chụp ảnh Tân binh NBA 2025 tại UNLV vào ngày 16 tháng 7 năm 2025 tại Las Vegas, Nevada. LƯU Ý CHO NGƯỜI DÙNG: Người dùng thừa nhận và đồng ý rõ ràng rằng, bằng cách tải xuống và hoặc sử dụng bức ảnh này, Người dùng đang đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận Giấy phép Getty Images (Ảnh của Harry How/Getty Images) Getty Images Chưa đầy một tháng trước khi bắt đầu Trại Huấn luyện NBA, Oklahoma City Thunder đã nhận tin xấu. Thomas Sorber, lựa chọn tổng thể số 15 của đội trong đợt draft tháng 6 và là trung phong năm nhất nổi bật từ Georgetown, đã bị đứt dây chằng ACL và sẽ bỏ lỡ toàn bộ mùa giải 2025-26. Cầu thủ 19 tuổi này là một tài năng lớn với khả năng chuyền bóng tốt và có năng khiếu tạo cơ hội cho người khác, nhưng khả năng đóng góp của anh ở cấp độ NBA sẽ phải đợi thêm một năm nữa. Các nhà vô địch đương nhiệm sẽ ổn mà không cần anh ấy trong tương lai gần. Hàng tiền đạo của họ đã đầy đủ và hoàn toàn có khả năng tự đứng vững — sau tất cả, nó đã giúp họ giành chức vô địch mùa giải vừa qua. Tuy nhiên, chấn thương của Sorber có thể ảnh hưởng đến chiều sâu của đội hình trong mùa giải thường nếu các chấn thương khác ở hàng tiền đạo xuất hiện. Ngoài ra, sự thất bại này còn mang lại những hệ quả lâu dài. Sorber được dự đoán là một cầu thủ có tài năng để có thể thay thế Isaiah Hartenstein trong đội hình luân chuyển nếu Thunder không thể giữ anh ấy do các hạn chế tài chính trong tương lai. Với chấn thương này, Sorber sẽ không ra mắt NBA cho đến mùa giải 2026-27, điều này có nghĩa là anh ấy sẽ thua thiệt về mặt kinh nghiệm. Có thể mất thêm một hoặc hai năm nữa trước khi anh ấy sẵn sàng đảm nhận vai trò quan trọng trong một đội có khả năng vô địch. Tất nhiên, những bất ngờ vẫn có thể xảy ra và các cầu thủ năm đầu tiên...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 09:23
Edgen và Sahara AI Công bố Hợp tác Chiến lược để Tiên phong trong Xác thực Phi tập trung trong Thông tin Thị trường

Edgen và Sahara AI Công bố Hợp tác Chiến lược để Tiên phong trong Xác thực Phi tập trung trong Thông tin Thị trường

Bài đăng Edgen và Sahara AI Công bố Hợp tác Chiến lược để Tiên phong trong Xác minh Phi tập trung trong Thông tin Thị trường xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Hong Kong, Hong Kong, ngày 6 tháng 9 năm 2025, FinanceWire Edgen, một hệ điều hành AI cho thị trường chứng khoán và tiền mã hoá, hôm nay đã công bố hợp tác với Sahara AI, một mạng lưới trí tuệ nhân tạo phi tập trung hàng đầu. Thông qua hợp tác này, Edgen sẽ tận dụng khả năng xác minh dữ liệu của Sahara AI trong một sáng kiến thí điểm nhằm cải thiện độ chính xác và độ tin cậy của các phân tích do AI tạo ra trong thị trường chứng khoán và tiền mã hoá. Hội tụ trong Tính toàn vẹn Dữ liệu Edgen và Sahara AI đang hợp tác về ứng dụng tập trung của xác minh phi tập trung trong thông tin thị trường. Điều này đảm bảo rằng các phân tích được sử dụng bởi các AI Agent của nó chính xác, đáng tin cậy và được xác minh. Đây là bước đầu tiên hướng tới việc nâng cao tiêu chuẩn tin cậy trong dữ liệu hỗ trợ phân tích đa tài sản, nơi nhà đầu tư đòi hỏi sự rõ ràng nhất, do sự phân mảnh và quá tải dữ liệu. Xây dựng Niềm tin Với Thông tin Đã Xác minh Phân tích Thị trường Đã Xác minh: Sahara AI hỗ trợ phân tích đa tài sản của Edgen thông qua các quy trình xác minh phi tập trung được áp dụng trong giai đoạn đầu tiên của hợp tác. Mở rộng Edgen Store: Nền tảng bắt đầu tích hợp các phương pháp xác minh của Sahara AI, nâng cao tiêu chuẩn phân tích có sẵn cho người dùng. Nền tảng Đáng tin cậy: Giai đoạn đầu tiên này thiết lập một khuôn khổ cho tính minh bạch và tin cậy của phân tích thị trường sẽ mở rộng với các tích hợp trong tương lai. Tin cậy Thông qua Xác minh Phi tập trung Kiến trúc phi tập trung của AI của Sahara phân phối việc xác minh qua các nút độc lập. Điều này mang lại những phân tích đa dạng và đáng tin cậy. Bằng cách kết hợp cấu trúc này với nền tảng hệ thống thông minh đa tài sản của Edgen trong một triển khai có chọn lọc, các tín hiệu và báo cáo có thêm một lớp đảm bảo. Nhà đầu tư nhận được thông tin họ có thể hành động với sự tự tin hơn, biết rằng đằng sau giao diện, việc xác minh đã được tính đến trong quá trình. Hướng tới Tương lai Sự hợp tác này đánh dấu giai đoạn đầu tiên của sự tích hợp sâu hơn giữa Edgen và Sahara AI. Người dùng có thể mong đợi những cải tiến liên tục, các quy trình xác minh mở rộng và một nền tảng ngày càng mạnh mẽ cho thông tin thị trường chứng khoán và tiền mã hoá. Về Edgen Edgen là một AI Co-Pilot cho các nhà đầu tư, mang...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 09:08
Giải Thích Về Phần Kết Thúc Và Phần Sau Kết Thúc Của Last Rites

Giải Thích Về Phần Kết Thúc Và Phần Sau Kết Thúc Của Last Rites

Bài đăng Last Rites' End Credits And Post-Credits, Explained xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. "The Conjuring: Last Rites" poster quốc tế có sự góp mặt của Vera Farmiga và Patrick Wilson. Warner Bros. Pictures/New Line Cinema Có cảnh cuối phim và hậu credit trong bộ phim kinh dị The Conjuring: Last Rites — có sự tham gia của Patrick Wilson và Vera Farmiga — mà bạn không nên bỏ lỡ. Wilson và Farmiga trở lại với vai trò là những nhà trừ tà ngoài đời thực Ed và Lorraine Warren trong The Conjuring: Last Rites, bộ phim thứ 10 trong Vũ trụ Điện ảnh The Conjuring. ForbesTất cả các phim thuộc Vũ trụ 'Conjuring' được xếp hạng từ Tệ nhất đến Tốt nhất theo Rotten TomatoesBởi Tim Lammers Được đạo diễn bởi Michael Chaves, The Conjuring: Last Rites ra mắt tại các rạp chiếu phim trên toàn quốc vào thứ Sáu. Bộ phim bắt đầu vào năm 1964 khi Ed và Lorraine Warren trẻ tuổi (Orion Smith và Madison Lawlor) đang điều tra một cái chết liên quan đến siêu nhiên, đánh dấu lần đầu tiên cặp đôi gặp phải một hiện diện quỷ dữ. Sau khi tiếp xúc với một chiếc gương bị quỷ ám, Lorraine — đang mang thai 9 tháng — bị sốc và chuyển dạ. Sau một bi kịch suýt xảy ra, đứa con duy nhất của Ed và Lorraine — một cô con gái tên Judy — được sinh ra, và khi cô lớn lên, cặp đôi phát hiện ra rằng cô bé đã thừa hưởng khả năng cảm nhận siêu nhiên của họ. ForbesPhim kinh dị ăn khách 'Weapons' có ngày phát trực tuyếnBởi Tim Lammers Không lâu sau đó, câu chuyện chuyển sang năm 1986, khi vợ chồng Warren đã ngừng điều tra hiện tượng siêu nhiên vì tim của Ed đã yếu đi. Tuy nhiên, khi chiếc gương bị quỷ ám xuất hiện trong nhà của gia đình Smurl ở Pennsylvania và ám tất cả tám người sống trong đó, Judy (Mia Tomlinson), lúc này đã 22 tuổi, bị thu hút đến ngôi nhà để giúp đỡ họ. Vì lo sợ cho sự an toàn của con gái, vợ chồng Warren quyết định điều tra vụ ma ám nhà Smurl để tiêu diệt con quỷ — và ba bóng ma đáng sợ đang khủng bố gia đình trong ngôi nhà — một lần và mãi mãi. ForbesKhi nào 'The Conjuring: Last Rites' sẽ đến...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 08:56
Việc Trump Đổi Tên Bộ Quốc Phòng Thành Bộ Chiến Tranh Có Hợp Pháp Không? Những Điều Cần Biết.

Việc Trump Đổi Tên Bộ Quốc Phòng Thành Bộ Chiến Tranh Có Hợp Pháp Không? Những Điều Cần Biết.

Bài đăng Việc Trump Đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh có Hợp pháp không? Những điều cần biết. xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tóm tắt Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp hôm thứ Sáu đổi tên Bộ Quốc phòng thành "Bộ Chiến tranh", một thay đổi không chính thức cho đến nay, vì Trump không có thẩm quyền pháp lý để thay đổi tên mà không cần Quốc hội. Tổng thống Donald Trump phát biểu trong một cuộc họp nội các cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth tại Nhà Trắng vào ngày 26 tháng 8. AFP qua Getty Images Các sự kiện chính Trump đã ký một lệnh đổi tên cơ quan Quốc phòng vào thứ Sáu, sau khi nhiều lần tuyên bố công khai rằng ông nghĩ tên nên được đổi lại thành "Bộ Chiến tranh". Bộ Quốc phòng trước đây được gọi là "Bộ Chiến tranh" cho đến những năm 1940, khi tên được thay đổi sau Thế chiến II và các bộ phận khác nhau của quân đội—Lục quân, Hải quân, Thủy quân lục chiến và Không quân—đều được hợp nhất thành một cơ quan duy nhất. Việc đổi tên đó được thực hiện bởi Quốc hội, khi các nhà lập pháp chính thức đổi thương hiệu cơ quan thành Bộ Quốc phòng vào năm 1949 khi họ sửa đổi Đạo luật An ninh Quốc gia. Vì vậy, sẽ cần một đạo luật khác của Quốc hội để chính thức đổi tên trở lại thành Bộ Chiến tranh, và Trump không thể tự mình làm điều đó đơn phương thông qua một sắc lệnh hành pháp. Mặc dù có lệnh của Trump vào thứ Sáu, điều đó có nghĩa là việc đổi tên sẽ không thực sự chính thức, với Nhà Trắng cho biết trong một tờ thông tin rằng họ có ý định làm cho tên Bộ Chiến tranh trở thành "danh hiệu phụ" cho cơ quan này. Trump cũng sẽ chỉ đạo Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth "đề xuất các hành động", bao gồm các đạo luật của Quốc hội, để làm cho việc đổi tên trở nên vĩnh viễn. Sắc lệnh hành pháp của Trump sẽ nói gì? Sắc lệnh hành pháp sẽ đặt Bộ Chiến tranh như một tên "phụ" cho cơ quan này, và cũng chỉ đạo Hegseth bây giờ được biết đến dưới "danh hiệu phụ" là "Bộ trưởng Chiến tranh", theo một...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 08:53
