EU giữ nguyên mục tiêu chấm dứt nhập khẩu dầu Nga vào năm 2028, khẳng định không chịu áp lực từ Mỹ

Bài đăng EU giữ nguyên mục tiêu chấm dứt nhập khẩu dầu của Nga vào năm 2028, nói không có áp lực từ Mỹ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Liên minh châu Âu đang tiến hành kế hoạch ngừng mua dầu và khí đốt từ Nga vào ngày 1 tháng 1 năm 2028, và thời hạn đó không thay đổi, ngay cả khi tổng thống Donald Trump yêu cầu các nhà lãnh đạo châu Âu cắt đứt quan hệ với Moscow ngay bây giờ. Vào thứ Năm, Trump đã nói với các quan chức châu Âu ngừng mua dầu từ Nga, nhưng không đưa ra thời hạn, theo Reuters, đơn vị đầu tiên đưa tin về sự phát triển này từ Copenhagen vào ngày 5 tháng 9. Vào thứ Sáu, Dan Jorgensen, người phụ trách chính sách năng lượng của EU, đã làm rõ trong một cuộc phỏng vấn rằng Washington chưa yêu cầu ông đẩy nhanh thời hạn. "Không chỉ Putin đã vũ khí hóa năng lượng chống lại chúng ta, tống tiền các quốc gia thành viên, chúng ta thực sự cũng đang gián tiếp giúp tài trợ cho cuộc chiến của Putin, và điều đó cần phải dừng lại. Và nếu Tổng thống Trump đồng ý với điều đó, thì đó chỉ là sự hỗ trợ đáng hoan nghênh, bởi vì đó chắc chắn là mục tiêu chính của chúng tôi," Jorgensen nói. Hiện tại, Liên minh châu Âu đang hoàn thiện các quy định pháp lý để chính thức cấm nhập khẩu dầu và khí đốt từ Nga trong ba năm tới. Những nhập khẩu này đã là một trong những dòng tiền lớn nhất của Nga kể từ khi nước này xâm lược toàn diện Ukraine vào năm 2022, và số tiền đó đã đi thẳng vào việc tài trợ cho nỗ lực chiến tranh của họ. Hungary và Slovakia phản đối, muốn khí đốt và dầu tiếp tục chảy Không phải mọi quốc gia EU đều đồng thuận. Hungary và Slovakia vẫn đang nhập khoảng 200,000 đến 250,000 thùng dầu Nga mỗi ngày thông qua đường ống Druzhba. Đó là khoảng 3% nhu cầu dầu của toàn khối. Họ cũng đang mua khí đốt Nga và không hài lòng về thời gian biểu của Brussels, cảnh báo rằng việc cắt đứt này có thể đẩy giá năng lượng lên cao và gây ra tình trạng thiếu hụt ở các nước của họ. Robert Fico, thủ tướng Slovakia, đã giữ vững lập trường của mình trong một cuộc họp báo vào thứ Sáu sau khi gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy. Ông từ chối bình luận về nhận xét của Trump...