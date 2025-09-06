Shiba Inu's Death Cross Fakeout Xuất Hiện: Điều Gì Sẽ Xảy Ra Tiếp Theo?
Bài đăng Shiba Inu's Death Cross Fakeout Appears: What Happens Next? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Shiba Inu gần đây đã tạo ra tín hiệu death cross trên biểu đồ giờ của nó, xuất hiện khi đường trung bình động ngắn hạn giảm xuống dưới đường trung bình động dài hạn. Vào sáng thứ Năm, Shiba Inu đã hình thành golden cross trên biểu đồ giờ, theo báo cáo của U.Today, nhưng vài giờ sau, giá SHIB đảo chiều, với death cross xuất hiện trên biểu đồ giờ. Biểu đồ giờ SHIB/USD, Nguồn: TradingView
Sự xuất hiện của death cross không phải là điều khó hiểu khi thị trường chịu áp lực bán ngắn hạn trước khi dữ liệu việc làm được công bố vào thứ Năm, với giá Shiba Inu cũng giảm theo. Điều bất ngờ là, trong khi Shiba Inu giảm xuống mức thấp $0,000012 - trùng với sự xuất hiện của death cross - giá đã tăng mạnh sau đó, làm mất hiệu lực tín hiệu này.
Death cross vẫn là một dấu hiệu bearish, nhưng tín hiệu cụ thể này xuất hiện khi giá tương đối quá bán, khiến các nhà đầu tư bearish bất ngờ, với Shiba Inu hồi phục mạnh mẽ sau đó. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Tại thời điểm báo chí, Shiba Inu đang giao dịch tăng 2,28% trong 24 giờ qua lên $0,0000124, phù hợp với sự tăng trưởng rộng rãi của thị trường tiền điện tử sau báo cáo dữ liệu việc làm yếu.
Theo báo cáo của Cục Thống kê Lao động công bố vào thứ Sáu, việc tạo việc làm đã chậm lại trong tháng Tám, góp phần vào các dấu hiệu gần đây về sự suy yếu của thị trường lao động, có khả năng giữ cho Cục Dự trữ Liên bang đi đúng hướng cho đợt cắt giảm lãi suất được dự đoán rộng rãi vào cuối tháng này.
Sau khi giảm mạnh xuống mức thấp $0,000012 vào thứ Năm, Shiba Inu đã hồi phục. Đồng tiền mã hóa này đã đăng một nến xanh trong phiên đầu thứ Sáu, đạt mức cao $0,00001246 trước khi hơi rút lui. Trong những ngày tới, Shiba Inu sẽ có một sự giao cắt đường trung bình động quan trọng trên biểu đồ ngày, điều này sẽ được theo dõi chặt chẽ. Shiba Inu đã hình thành golden cross trên biểu đồ ngày...
