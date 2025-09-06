2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
7,626 BTC có tuổi đời 3-5 năm di chuyển trên chuỗi

7,626 BTC có tuổi đời 3-5 năm di chuyển trên chuỗi

Bài đăng 7,626 BTC có tuổi đời 3-5 năm di chuyển trên chuỗi đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Hành trình của Sebastian vào thế giới tiền mã hóa bắt đầu từ bốn năm trước, được thúc đẩy bởi sự say mê với tiềm năng của công nghệ blockchain để cách mạng hóa các hệ thống tài chính. Khám phá ban đầu của anh tập trung vào việc hiểu sự phức tạp của các dự án tiền mã hóa khác nhau, đặc biệt là những dự án tập trung vào việc xây dựng các giải pháp tài chính sáng tạo. Qua vô số giờ nghiên cứu và học hỏi, Sebastian đã phát triển hiểu biết sâu sắc về các công nghệ cơ bản, động lực thị trường và các ứng dụng tiềm năng của tiền mã hóa. Để chia sẻ những hiểu biết của mình với người khác, Sebastian đã trở thành người đóng góp tích cực cho các cuộc thảo luận trực tuyến trên các nền tảng như X và LinkedIn. Sự tập trung của anh vào các chủ đề liên quan đến fintech và tiền mã hóa nhanh chóng thiết lập anh như một tiếng nói đáng tin cậy trong cộng đồng tiền mã hóa trực tuyến. Mục tiêu của Sebastian là giáo dục và thông báo cho khán giả của mình về các xu hướng và hiểu biết mới nhất trong bối cảnh tiền mã hóa đang phát triển nhanh chóng. Để nâng cao chuyên môn của mình, Sebastian đã theo đuổi chứng chỉ UC Berkeley Fintech: Frameworks, Applications, and Strategies. Chương trình nghiêm ngặt này đã trang bị cho anh những kỹ năng và kiến thức quý giá về Công nghệ Tài chính, thu hẹp khoảng cách giữa tài chính truyền thống và tài chính phi tập trung. Chứng chỉ này đã làm sâu sắc thêm hiểu biết của anh về bối cảnh tài chính rộng lớn hơn và sự giao thoa của nó với công nghệ blockchain. Niềm đam mê của Sebastian đối với tài chính và viết lách thể hiện rõ trong công việc của anh. Anh thích đi sâu vào nghiên cứu tài chính, phân tích xu hướng thị trường và khám phá những phát triển mới nhất trong không gian tiền mã hóa. Trong thời gian rảnh, Sebastian thường được tìm thấy đắm mình trong các biểu đồ, nghiên cứu báo cáo 10-K hoặc tham gia vào các cuộc thảo luận sâu sắc về tương lai của tài chính. Hành trình của Sebastian như một người tiên phong trong lĩnh vực tiền mã hóa đã được đánh dấu bằng sự theo đuổi kiến thức không ngừng và sự cống hiến để chia sẻ những hiểu biết của mình. Khả năng điều hướng thế giới phức tạp của tiền mã hóa, kết hợp với niềm đam mê nghiên cứu tài chính và giao tiếp, làm cho anh trở thành một người đóng góp có giá trị cho ngành công nghiệp. Khi bối cảnh tiền mã hóa tiếp tục phát triển, Sebastian vẫn ở tuyến đầu, cung cấp những hiểu biết có giá trị và...
Sidekick
K$0.05969-4.46%
Bitcoin
BTC$121,244.35-0.20%
DeepBook
DEEP$0.131361+1.74%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/06 11:36
Chia sẻ
$216M bị xóa sổ trong 24 giờ khi các vị thế Long đối mặt với đòn tàn khốc

$216M bị xóa sổ trong 24 giờ khi các vị thế Long đối mặt với đòn tàn khốc

Bài đăng $216M Bị Xóa Sổ Trong 24 Giờ Khi Longs Đối Mặt Với Đòn Giáng Tàn Khốc xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thanh lý Crypto Đáng Báo Động: $216M Bị Xóa Sổ Trong 24 Giờ Khi Longs Đối Mặt Với Đòn Giáng Tàn Khốc Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Thanh lý Crypto Đáng Báo Động: $216M Bị Xóa Sổ trong 24 Giờ khi Longs Đối Mặt Với Đòn Giáng Tàn Khốc Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/crypto-liquidations-brutal-blow/
BRC20.COM
COM$0.011199+3.36%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/06 11:28
Chia sẻ
Justin Sun Kêu Gọi World Liberty Financial – Mở Khóa Token Của Tôi

Justin Sun Kêu Gọi World Liberty Financial – Mở Khóa Token Của Tôi

Bài đăng Justin Sun kêu gọi World Liberty Financial – Mở khóa Token của tôi xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nhà sáng lập TRON Justin Sun không còn xa lạ với drama (hoặc việc tạo ra các tiêu đề). Anh một lần nữa thấy mình ở tâm điểm của tranh cãi, sau khi World Liberty Financial (WLFI) đột ngột đóng băng một lượng lớn token của anh. Sun không chỉ là một nhà đầu tư ở đây. Như anh đã nói rõ trong bài đăng công khai gửi đến đội ngũ và cộng đồng WLFI, anh không chỉ đặt tiền của mình, mà còn cả "sự tin tưởng và hỗ trợ cho tương lai của dự án này." Công Bằng Là Vấn Đề Cốt Lõi Đối Với Justin Sun Justin Sun đã từng tham gia vào cuộc chơi này trước đây, cả với tư cách là người ủng hộ và doanh nhân. Không phải ngày nào cũng có một tỷ phú công khai đòi lại token của mình, và đây không phải là một số tiền nhỏ. Các báo cáo cho biết số token WLFI của Sun trị giá khoảng 107 triệu đô la, hiện đang bị khóa. Có những cáo buộc về thao túng thị trường và quản trị không hề phi tập trung. Câu chuyện WLFI còn sâu sắc hơn cả việc đóng băng token. Dự án này đã bị đeo bám bởi những tin đồn và cáo buộc kể từ khi ra mắt. Người trong cuộc nắm giữ hơn một nửa tổng cung. Theo báo cáo, gia đình Trump kiểm soát hàng tỷ token và một phần đáng kinh ngạc trong doanh thu của dự án. Phân bổ mã token cũng bị chỉ trích vì thiếu minh bạch. Một số nhà đầu tư lẻ cáo buộc đội ngũ "insider dumps" ngay sau khi ra mắt. Điều đó khiến giá giảm mạnh ngay khi những người nắm giữ thông thường đổ xô vào. WLFI cũng phải đối mặt với sự giám sát về các thỏa thuận bí mật được cho là và đối xử ưu đãi cho các nhà đầu tư có tiếng. Tuy nhiên, đội ngũ đã phủ nhận mọi hành vi sai trái, cho rằng tất cả chỉ là quản lý kho bạc thông thường. Đối với Sun, vấn đề cốt lõi là sự công bằng. Anh tuyên bố, phản ánh một tình cảm ăn sâu vào thế giới crypto, "Token là thiêng liêng và bất khả xâm phạm—đây phải là giá trị cơ bản nhất của bất kỳ blockchain nào." Theo quan điểm của anh, việc đóng băng không chỉ xấu cho anh mà còn xấu cho chính dự án, có nguy cơ sụp đổ...
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.5-1.06%
SUN
SUN$0.025619-2.39%
WLFI
WLFI$0.1756-0.05%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/06 11:20
Chia sẻ
Sự Trì Hoãn Quan Trọng Kéo Dài Sự Giám Sát Của Cơ Quan Quản Lý

Sự Trì Hoãn Quan Trọng Kéo Dài Sự Giám Sát Của Cơ Quan Quản Lý

Bài đăng A Pivotal Delay Extends Regulatory Scrutiny xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Grayscale's Spot DOT ETF: A Pivotal Delay Extends Regulatory Scrutiny Bỏ qua nội dung Home Crypto News Grayscale's Spot DOT ETF: A Pivotal Delay Extends Regulatory Scrutiny Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/grayscale-spot-dot-etf-delay/
BRC20.COM
COM$0.011199+3.36%
Polkadot
DOT$4.07+1.59%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/06 11:16
Chia sẻ
Cơ chế phi tập trung cho giải quyết tranh chấp

Cơ chế phi tập trung cho giải quyết tranh chấp

Bài đăng Cơ Chế Phi tập trung Cho Giải Quyết Tranh Chấp xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Kleros (PNK) là một giao thức giải quyết tranh chấp dựa trên blockchain được thiết kế để cung cấp một cơ chế phi tập trung và hiệu quả để giải quyết tranh chấp trong các ứng dụng và ngành công nghiệp khác nhau. Giao thức này nhằm mục đích cung cấp một cách công bằng và minh bạch để giải quyết bất đồng mà không cần đến hệ thống pháp lý truyền thống hoặc trung gian. Mặc dù nó có tiềm năng giảm sự phụ thuộc vào hệ thống pháp lý truyền thống và trung gian, nhưng nó cũng phải đối mặt với những thách thức liên quan đến khả năng mở rộng, vấn đề pháp lý và nhu cầu đảm bảo tính toàn vẹn của nhóm bồi thẩm đoàn. Trọng tài phi tập trung Kleros hoạt động như một nền tảng trọng tài phi tập trung, nơi các tranh chấp được giải quyết bởi một mạng lưới toàn cầu các bồi thẩm viên thay vì các thẩm phán hoặc trọng tài truyền thống. Các bồi thẩm viên được chọn dựa trên số token PNK đã stake và uy tín của họ trong hệ sinh thái Kleros. PNK là token tiền mã hóa gốc của giao thức Kleros. Người nắm giữ token PNK có thể stake token của họ để trở thành bồi thẩm viên trong hệ thống giải quyết tranh chấp Kleros. Các bồi thẩm viên được khuyến khích đưa ra phán quyết công bằng và chính xác, vì họ có thể kiếm phần thưởng khi tham gia và phải đối mặt với hình phạt khi đưa ra quyết định sai lầm. Các bồi thẩm viên được thưởng bằng token PNK cho công việc giải quyết tranh chấp của họ. Tuy nhiên, nếu họ đưa ra quyết định sai hoặc thiên vị, họ có thể mất một số token đã stake của mình như một hình phạt. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được xem là sự xác nhận của CoinIdol. Đây không phải là khuyến nghị mua hoặc bán tiền mã hóa. Người đọc nên tự nghiên cứu trước khi đầu tư vào quỹ. Nguồn: https://coinidol.com/kleros-pnk-token/
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/06 11:03
Chia sẻ
Dòng tiền rút ra đáng báo động 162 triệu USD gây lo ngại cho thị trường

Dòng tiền rút ra đáng báo động 162 triệu USD gây lo ngại cho thị trường

Bài đăng Dòng tiền rút ra đáng báo động $162M làm dấy lên lo ngại thị trường xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Dòng tiền rút ra từ ETF Bitcoin Spot: Sự rút vốn đáng báo động $162M làm dấy lên lo ngại thị trường Chuyển đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Dòng tiền rút ra từ ETF Bitcoin Spot: Sự rút vốn đáng báo động $162M làm dấy lên lo ngại thị trường Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/spot-bitcoin-etf-outflows-3/
BRC20.COM
COM$0.011199+3.36%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/06 10:49
Chia sẻ
Jennifer Lopez Giới Thiệu Vở Nhạc Kịch 'Kiss Of The Spider Woman' Với Đường đua Chính

Jennifer Lopez Giới Thiệu Vở Nhạc Kịch 'Kiss Of The Spider Woman' Với Đường đua Chính

Bài đăng Jennifer Lopez giới thiệu nhạc kịch 'Kiss Of The Spider Woman' với Đường đua chính xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Jennifer Lopez Getty Images Jennifer Lopez đã sẵn sàng cho vai diễn của mình trong phiên bản điện ảnh mới của Kiss Of The Spider Woman. Ngôi sao tạo hit này sẽ đảm nhận vai chính trong bộ phim sắp tới tái hiện vở nhạc kịch từng đoạt giải Tony mà ban đầu do Chita Rivera thủ vai. Trong lần nếm trải đầu tiên của bộ phim sắp ra mắt, Lopez đã chia sẻ "Kiss of the Spider Woman" từ nhạc phim. "Sớm hay muộn, trong ánh nắng hay lúc nở rộ / Khi những ngọn nến đỏ chập chờn, cô ấy sẽ bước vào căn phòng / Và tấm màn sẽ rung lên và lửa sẽ rít lên / Đây là nụ hôn của cô ấy," cô hát trên Đường đua ám ảnh. "Mặt trăng mờ dần / Khi thủy triều rút xuống / Và những hạt chuỗi đen của cô ấy lấp lánh / Và bạn đau đớn muốn di chuyển, nhưng bạn bị mắc kẹt trong mạng nhện / Của Người Phụ Nữ Nhện / Trong áo choàng nhung của cô ấy / Bạn có thể hét lên / Nhưng bạn không thể thoát ra." Trong phiên bản nhạc kịch, Lopez vào vai Aurora, một nhân vật được ngưỡng mộ bởi tù nhân Luis Molina, do Tonatiuh thủ vai, và bạn tù của anh ta Valentin Arregui, do Diego Luna thủ vai. Chính Rivera đã đến thăm phim trường để xem Lopez diễn xuất trước khi bà qua đời vào năm ngoái. "[Tôi] gần như ngất xỉu," bà nói với Out về trải nghiệm đó. "Cô bé trong tôi từng ngồi trước tivi xem West Side Story với mẹ, nhảy múa xung quanh và ước mơ một ngày nào đó tôi có thể hát, nhảy và diễn xuất, đã trở thành hiện thực hoàn toàn trong khoảnh khắc đó." "Đó là một trong những trải nghiệm làm phim đẹp nhất mà tôi từng có, và cũng là trong thời điểm khó khăn trong cuộc đời tôi," cô nói thêm. "[Nó] chỉ đơn giản là lấp đầy một phần trong tôi đã chờ đợi để được sống lâu như vậy." Cuối cùng, việc đưa vở nhạc kịch yêu thích lên màn ảnh là một "giấc mơ thành hiện thực" đối với...
PlaysOut
PLAY$0.04608-5.32%
CryptoCurrency Moons
MOON$0.088+3.46%
Movement
MOVE$0.1081+0.46%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/06 10:41
Chia sẻ
Shiba Inu's Death Cross Fakeout Xuất Hiện: Điều Gì Sẽ Xảy Ra Tiếp Theo?

Shiba Inu's Death Cross Fakeout Xuất Hiện: Điều Gì Sẽ Xảy Ra Tiếp Theo?

Bài đăng Shiba Inu's Death Cross Fakeout Appears: What Happens Next? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Shiba Inu gần đây đã tạo ra tín hiệu death cross trên biểu đồ giờ của nó, xuất hiện khi đường trung bình động ngắn hạn giảm xuống dưới đường trung bình động dài hạn. Vào sáng thứ Năm, Shiba Inu đã hình thành golden cross trên biểu đồ giờ, theo báo cáo của U.Today, nhưng vài giờ sau, giá SHIB đảo chiều, với death cross xuất hiện trên biểu đồ giờ. Biểu đồ giờ SHIB/USD, Nguồn: TradingView Sự xuất hiện của death cross không phải là điều khó hiểu khi thị trường chịu áp lực bán ngắn hạn trước khi dữ liệu việc làm được công bố vào thứ Năm, với giá Shiba Inu cũng giảm theo. Điều bất ngờ là, trong khi Shiba Inu giảm xuống mức thấp $0,000012 - trùng với sự xuất hiện của death cross - giá đã tăng mạnh sau đó, làm mất hiệu lực tín hiệu này. Bạn Cũng Có Thể Thích Death cross vẫn là một dấu hiệu bearish, nhưng tín hiệu cụ thể này xuất hiện khi giá tương đối quá bán, khiến các nhà đầu tư bearish bất ngờ, với Shiba Inu hồi phục mạnh mẽ sau đó. Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo? Tại thời điểm báo chí, Shiba Inu đang giao dịch tăng 2,28% trong 24 giờ qua lên $0,0000124, phù hợp với sự tăng trưởng rộng rãi của thị trường tiền điện tử sau báo cáo dữ liệu việc làm yếu. Bạn Cũng Có Thể Thích Theo báo cáo của Cục Thống kê Lao động công bố vào thứ Sáu, việc tạo việc làm đã chậm lại trong tháng Tám, góp phần vào các dấu hiệu gần đây về sự suy yếu của thị trường lao động, có khả năng giữ cho Cục Dự trữ Liên bang đi đúng hướng cho đợt cắt giảm lãi suất được dự đoán rộng rãi vào cuối tháng này. Sau khi giảm mạnh xuống mức thấp $0,000012 vào thứ Năm, Shiba Inu đã hồi phục. Đồng tiền mã hóa này đã đăng một nến xanh trong phiên đầu thứ Sáu, đạt mức cao $0,00001246 trước khi hơi rút lui. Trong những ngày tới, Shiba Inu sẽ có một sự giao cắt đường trung bình động quan trọng trên biểu đồ ngày, điều này sẽ được theo dõi chặt chẽ. Shiba Inu đã hình thành golden cross trên biểu đồ ngày...
Union
U$0.010231+7.10%
SHIBAINU
SHIB$0.00001194-0.33%
Sunrise Layer
RISE$0.010144-1.42%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/06 10:09
Chia sẻ
Những Đồng Tiền Presale Tốt Nhất Năm 2025. BlockDAG, PEPENODE, SUBBD, & BEST

Những Đồng Tiền Presale Tốt Nhất Năm 2025. BlockDAG, PEPENODE, SUBBD, & BEST

Bài đăng Những Đồng Coin Presale Tốt Nhất Năm 2025. BlockDAG, PEPENODE, SUBBD, & BEST xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Presale vẫn là một trong những lĩnh vực hiếm hoi trong tiền mã hoá nơi những nhà đầu tư nhỏ vẫn có thể tham gia sớm và nắm bắt tiềm năng tăng trưởng đáng kể. Thay vì chờ đợi niêm yết trên sàn giao dịch và đợt tăng giá giai đoạn cuối, việc tham gia presale thường mang lại lợi nhuận cao hơn bằng cách nắm bắt động lượng trước khi nó đạt đỉnh. Thách thức thực sự là xác định dự án nào thực sự đáng đầu tư. Với các presale mới xuất hiện mỗi tuần, việc phân biệt cơ hội thực sự từ sự khởi động cần sự chú ý cẩn thận. Hướng dẫn này thu hẹp danh sách các đồng coin presale tốt nhất để mua hiện tại. Mỗi dự án được đưa vào đều thể hiện cơ chế vững chắc, cơ sở người dùng hoạt động, hoặc các ưu đãi vượt xa những lời hứa mơ hồ. Từ khai thác điện toán đám mây trên di động đến nền kinh tế sáng tạo hỗ trợ bởi AI, những presale này được hỗ trợ bởi sức hút và kết quả. Dẫn đầu danh sách là BlockDAG, đã huy động gần 400 triệu đô la và tiếp tục xây dựng động lượng. 1. BlockDAG Xây Dựng Quy Mô Trước Khi Ra Mắt BlockDAG đã thu hút động lượng mạnh mẽ với kiến trúc lai của mình kết hợp khả năng mở rộng của Directed Acyclic Graph (DAG) với bảo mật Proof of Work(PoW). Hoàn toàn tương thích EVM, nó hỗ trợ dApps và hợp đồng thông minh tương tự như Ethereum blockchain. Kết hợp với kiểm toán hợp đồng thông minh CertiK thành công và đội ngũ lãnh đạo công khai, BlockDAG đã thiết lập uy tín rõ ràng. Với gần 400 triệu đô la được bảo đảm trong presale và giá được đặt lại ở mức 0,0013 đô la, BlockDAG đã giới thiệu mô hình giá cố định này trong Sự kiện Triển khai BDAG để loại bỏ các cấp độ tiền thưởng và đảm bảo công bằng cho mọi người tham gia. Một yếu tố chính thúc đẩy việc áp dụng là Ứng dụng X1 Miner, hiện được hơn 3 triệu người sử dụng. Nó cho phép điện thoại thông minh hoạt động như thợ đào, tạo ra con đường chi phí thấp cho sự tham gia toàn cầu và mở rộng việc áp dụng mà không cần tiếp thị mạnh mẽ. Sự mở rộng do cộng đồng thúc đẩy này đã trở thành một lợi thế độc đáo. Một tính năng nổi bật khác là Dashboard V4, biến presale thành một nền tảng tương tác. Thay vì một cổng mua hàng đơn giản, người dùng thấy biểu đồ trực tiếp, cập nhật ví, dữ liệu sổ lệnh và bảng xếp hạng. Buyer Battles thêm vào lợi thế cạnh tranh, thưởng cho những người tham gia hoạt động hàng ngày...
Portal
PORTAL$0.03782+2.60%
RealLink
REAL$0.08203+0.01%
Hyperliquid
HYPE$44-1.67%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/06 09:58
Chia sẻ
Định hình tính cách ChatGPT và đạo đức AI

Định hình tính cách ChatGPT và đạo đức AI

Bài đăng Định hình Tính cách ChatGPT Và Đạo đức AI xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tái cơ cấu Quan trọng của OpenAI: Định hình Tính cách ChatGPT Và Đạo đức AI Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức AI Tái cơ cấu Quan trọng của OpenAI: Định hình Tính cách ChatGPT và Đạo đức AI Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/openai-reorganizes-ai-behavior/
BRC20.COM
COM$0.011199+3.36%
Sleepless AI
AI$0.1203-0.66%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/06 09:49
Chia sẻ

Tin tức xu hướng

Thêm

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó