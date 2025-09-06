Sàn giao dịch MEXC
/
Tin tức tiền mã hoá
/
2025-10-10 thứ sáu
Tin tức tiền mã hoá
Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
SEC và CFTC PUSH cho việc Thích ứng với Giao dịch 24/7
Bài đăng SEC và CFTC PUSH cho việc Thích ứng Giao dịch 24/7 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: SEC và CFTC công bố đề xuất cho giao dịch 24/7 trong thị trường truyền thống. Sáng kiến phù hợp với chỉ thị tháng 7 để nới lỏng các hạn chế giao dịch. Tác động tiềm tàng đến các sàn giao dịch Cổ phiếu Mỹ và tài sản Crypto như BTC, ETH. Chủ tịch SEC Paul Atkins và Quyền Chủ tịch CFTC Caroline Pham đã cùng công bố vào ngày 5 tháng 9 các đề xuất mở rộng tích hợp thị trường Crypto vào tài chính truyền thống thông qua giao dịch liên tục và nới lỏng quy tắc phái sinh. Sáng kiến này nhằm điều chỉnh thị trường tài chính Mỹ với bản chất không ngừng nghỉ của tài sản kỹ thuật số, có khả năng tăng hiệu quả thị trường và mở rộng cơ hội đầu tư trên toàn quốc. SEC và CFTC PUSH cho Giao dịch Thị trường 24/7 Chủ tịch SEC Paul Atkins và Quyền Chủ tịch CFTC Caroline Pham đã giới thiệu các biện pháp cho giao dịch liên tục trong các sàn giao dịch cổ phiếu Mỹ. Họ cũng đề xuất nới lỏng các hạn chế về hợp đồng sự kiện và vĩnh viễn và giới thiệu miễn trừ đổi mới cho các giao thức DeFi. Nỗ lực này đại diện cho một bước đi chiến lược để điều chỉnh thị trường truyền thống với phương pháp giao dịch luôn hoạt động của lĩnh vực tiền mã hóa. Những thay đổi như vậy nhằm thúc đẩy thanh khoản và khả năng cạnh tranh trong không gian tài chính Mỹ. Bằng cách cho phép các sàn giao dịch chứng khoán hoạt động 24/7, các tài sản như BTC, ETH và những tài sản khác có thể chứng kiến các tùy chọn giao dịch mở rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến động lực thị trường và vị thế toàn cầu. Các nhà phân tích thị trường đã ghi nhận sáng kiến này như một bước tiến tích cực cho thị trường Mỹ. Bước này phù hợp với chỉ thị tháng 7 hiện có tập trung vào giao dịch tiền mã hóa. Sự hài hòa và thích ứng quy định được kỳ vọng sẽ ảnh hưởng đến cả tâm lý thị trường và chiến lược của nhà đầu tư. Tác động đến Crypto và Thị trường Tài chính Bạn có biết? Những đề xuất như vậy, phản ánh một sự thay đổi chính sách đáng kể, nhấn mạnh nỗ lực để phù hợp với tốc độ hoạt động của thị trường Crypto, gợi nhớ đến những nỗ lực trong quá khứ để mở rộng giờ giao dịch truyền thống, vốn chỉ đạt được thành công vừa phải. Bitcoin (BTC) hiện giao dịch ở mức $110,819.68, với vốn hóa thị trường là $2.21 nghìn tỷ. Khối lượng giao dịch giảm 5.80% trong 24 giờ qua, và BTC cho thấy mức giảm giá vừa phải 0.47%...
STOP
$0.07092
-3.65%
U
$0.010231
+7.10%
BTC
$121,244.35
-0.20%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 12:43
Chia sẻ
Tại sao Bitcoin đang được các doanh nghiệp áp dụng ngày càng nhiều
Bài đăng Tại sao việc áp dụng Bitcoin đang gia tăng trong giới doanh nghiệp xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Những hiểu biết chính: Một báo cáo gần đây tiết lộ cách các doanh nghiệp từ các ngành công nghiệp khác nhau đang áp dụng Bitcoin. Phân tích BTC theo khu vực cho thấy sự cạnh tranh ngày càng tăng giữa châu Á và Hoa Kỳ. Nỗi lo về sự mất giá tiền tệ đang thúc đẩy các chủ doanh nghiệp tìm kiếm tiền tệ thay thế. Không còn nghi ngờ gì nữa, các tổ chức hiện tại đã dẫn đầu đợt tăng giá gần đây trong năm nay. Điều này phần lớn là do môi trường pháp lý đang được cải thiện, nhưng các tổ chức và cá voi không phải là nhóm chính duy nhất mua vào thị trường một cách mạnh mẽ. Mặc dù Bitcoin cho đến nay đã nhận được sự tham gia mạnh mẽ từ các tổ chức vào năm 2025, sự tham gia của nó đã thu hút các nhà đầu tư khác. Số lượng chủ doanh nghiệp áp dụng BTC đã tăng mạnh trong năm nay. Theo báo cáo áp dụng Bitcoin của River, các doanh nghiệp sở hữu khoảng 500 triệu đô la giá trị Bitcoin vào năm 2022. Con số đó kể từ đó đã tăng vọt lên hơn 43 tỷ đô la. Phân tích cũng cho thấy các doanh nghiệp trên nhiều ngành công nghiệp khác nhau đã thể hiện sự quan tâm đến BTC. Các doanh nghiệp trong ngành bất động sản có tỷ lệ đầu tư vào Bitcoin cao nhất. Dịch vụ Bitcoin và ngành khách sạn lần lượt xếp thứ hai và thứ ba. Mức độ đầu tư kinh doanh vào BTC bị ảnh hưởng đáng kể bởi khả năng tích hợp Bitcoin vào hoạt động kinh doanh của họ. Việc áp dụng Bitcoin ở châu Á cạnh tranh với việc áp dụng ở Hoa Kỳ Việc áp dụng Bitcoin ngày càng tăng trong bối cảnh tổ chức và doanh nghiệp cũng tạo điều kiện hoàn hảo để đánh giá mức độ áp dụng toàn cầu. Điều này là do sự tham gia của các tổ chức là một hiện tượng đang tăng tốc ở quy mô toàn cầu. Hoa Kỳ đang hướng tới việc trở thành nhà lãnh đạo toàn cầu về mức độ áp dụng tiền mã hoá. Tuy nhiên, nó đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt, đặc biệt là từ châu Á. Hoa Kỳ xếp thứ hai trong chỉ số áp dụng tiền mã hoá toàn cầu gần đây của Chainalysis. Việc áp dụng Bitcoin theo quốc gia | Nguồn: Chainalysis Ấn Độ xếp hạng đầu tiên trong chỉ số này, và có một vài quốc gia châu Á khác trong...
U
$0.010231
+7.10%
REAL
$0.08203
+0.01%
BTC
$121,244.35
-0.20%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 12:41
Chia sẻ
Justin Bieber Xây Dựng Trên Album 'Swag' Với Phần Tiếp Theo Nhanh 'Swag II'
Bài đăng Justin Bieber xây dựng trên album 'Swag' với phần tiếp theo nhanh chóng 'Swag II' xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Justin Bieber NBCU Photo Bank qua Getty Images Justin Bieber đã không lãng phí thời gian trong việc chia sẻ âm nhạc mới sau khi phát hành album Swag vào tháng 7. Ngôi sao đoạt giải Grammy này đã phát hành Swag II, một phần tiếp theo bất ngờ cho album trước đó của anh, album đã tạo ra các đĩa đơn lọt top 20 như "Daisies" và "Yukon." Phiên bản tái phát hành Swag II, với 23 bài hát thêm vào 21 bài đầu tiên, ra mắt hai tuần sau khi Bieber kỷ niệm sinh nhật đầu tiên của con trai, Jack Blues Bieber, với vợ Hailey Bieber. Trong dự án mới này, Bieber tiếp tục chia sẻ về cuộc sống cá nhân của mình - cụ thể là cuộc hôn nhân và đầu cơ về lạm dụng chất kích thích - với sự giúp đỡ của các nhà sản xuất nổi tiếng như Mike Will Made It và Mk.gee. "Họ cố nói tôi mất trí / Nhưng giờ họ hát từng câu," Bieber hát trong bài mở đầu "Speed Demon." "Tôi có nhiều ngọn núi để chinh phục / Phải bỏ lại những kẻ ăn xin phía sau / Và có điều gì đó mạnh mẽ hơn tôi / Đang mở đường mới cho tôi và cho tôi năng lượng / Và có điều gì đó trong cách cô ấy khiến tôi chắc chắn mình đủ tốt / Mỗi ngày cô ấy trao tình yêu cho tôi / Và tất cả những người nghi ngờ tôi / Họ đã chứng kiến sự cứu rỗi của tôi, giờ họ ngồi trên ghế của tôi." Bieber cũng chia sẻ lòng biết ơn và cam kết với vợ mình trong các bài hát như "I Do," "Mother in You," "Don't Wanna," và bài hợp tác với Tems "I Think You're Special." "Tôi đồng ý / Tôi nghiêm túc khi nói rằng tôi đồng ý / Không ai được chạm vào em / Tôi đồng ý / Em sẽ luôn là người tôi chọn," anh ngân nga trong bài "I Do," và thêm, "[Tôi] chưa bao giờ yêu em nhiều như lúc này." Vẫn chưa rõ liệu Bieber...
M
$2.09012
+1.67%
T
$0.01515
+0.86%
PHOTO
$0.811
+14.22%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 12:08
Chia sẻ
Hoạt động XRP trị giá $5,940,000,000 tăng đột biến gây sốc thị trường khi giá đảo chiều
Bài đăng $5,940,000,000 Hoạt động XRP tăng đột biến gây sốc thị trường khi giá đảo chiều xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thị trường Crypto đã chứng kiến biến động giá mạnh trong phiên giao dịch sáng thứ Sáu, với nhiều tài sản crypto chứng kiến sự gia tăng trong hoạt động giao dịch. XRP cũng chứng kiến khối lượng giao dịch tăng tới 44% đạt 6,57 tỷ đô la, theo dữ liệu CoinMarketCap. Khối lượng XRP, Nguồn: CoinMarketCap Thị trường crypto rộng lớn hơn đã tăng để đáp ứng với báo cáo việc làm yếu hơn được công bố vào thứ Sáu, điều này dường như thúc đẩy khả năng cắt giảm lãi suất trong cuộc họp Fed sắp tới được lên lịch vào tháng 9. Bạn cũng có thể thích Tiền mã hóa sau đó đã trở lại màu xanh, nhưng sự tăng trưởng này ngắn ngủi, tiếp theo là sự sụt giảm. Tại thời điểm báo chí, XRP đã giảm 0,85% trong 24 giờ qua xuống còn 2,80 đô la sau khi đạt mức cao nhất trong ngày là 2,88 đô la. Tin tức XRP CME futures gần đây đã đưa ra bản tóm tắt về tăng trưởng tháng 8, cho thấy kỷ lục 36 tỷ đô la trong OI cho hợp đồng tương lai và quyền chọn Crypto. XRP đã thu hút sự chú ý khi đạt ATH về lãi suất mở khi hoạt động của tổ chức mở rộng ra ngoài Bitcoin. Bạn cũng có thể thích CEO Ripple Brad Garlinghouse đã đăng trên X để nhấn mạnh cột mốc gần đây, lưu ý sự tăng vọt ấn tượng của XRP về lãi suất mở: "Theo dữ liệu CMEGroup, hợp đồng tương lai XRP là hợp đồng nhanh nhất từ trước đến nay (chỉ hơn 3 tháng) để đạt 1 tỷ đô la lãi suất mở." Tuần này, bản sửa đổi thông tin xác thực đã được kích hoạt trên mainnet XRP Ledger. Thông tin xác thực (XLS-70) được thiết kế để là một tính năng nhẹ bổ sung cho tiêu chuẩn DID và là một khuôn khổ để phát hành, quản lý và xác minh thông tin xác thực người dùng trực tiếp trên XRP Ledger. Tiêu chuẩn này giới thiệu một đối tượng sổ cái "Thông tin xác thực" mới cùng với các loại giao dịch mới để tạo, chấp nhận và xóa thông tin xác thực. Nguồn: https://u.today/5940000000-xrp-activity-surge-shocks-market-as-price-flips-direction
U
$0.010231
+7.10%
RISE
$0.010144
-1.42%
XLS
$0.00122
-35.44%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 12:06
Chia sẻ
Công ty kho bạc Solana SOL Strategies được phê duyệt giao dịch trên Nasdaq
Bài đăng Công ty Quỹ Solana SOL Strategies được phê duyệt giao dịch trên Nasdaq xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Altcoin Blockchain Solana sắp có thêm sự hiện diện mới trên Phố Wall. SOL Strategies Inc. đã nhận được sự chấp thuận để tham gia vào thị trường Nasdaq Global Select, nơi công ty sẽ bắt đầu giao dịch vào ngày 9 tháng 9 năm 2025 với mã chứng khoán STKE. Bằng cách chuyển sang Nasdaq, công ty kỳ vọng sẽ tiếp cận được nhiều nhà đầu tư hơn, đặc biệt là các tổ chức đang tìm kiếm cơ hội tiếp xúc trực tiếp với các công ty liên quan đến Solana. Thanh khoản tăng thêm cũng được xem là một lợi ích lớn cho các cổ đông hiện tại. Cổ phần sẽ tự động chuyển đổi từ OTCQB Venture Market, nơi công ty trước đây giao dịch với mã CYFRF, trong khi niêm yết trên Sàn Chứng khoán Canada (HODL) sẽ vẫn được duy trì. CEO về nỗ lực kéo dài một năm Giám đốc điều hành Leah Wald gọi sự chấp thuận của Nasdaq là sự xác nhận cho hơn một năm chuẩn bị và kiên trì. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, bà mô tả cột mốc này như một bằng chứng cho thấy cả công ty và Hệ sinh thái Solana đang được công nhận trong số những công ty công nghệ nổi bật nhất thế giới. Wald cho biết thêm rằng việc niêm yết cung cấp nền tảng để mở rộng quy mô tăng trưởng validator và tăng cường khả năng tiếp cận thị trường vốn Mỹ. Một trong những ưu tiên của công ty là mở rộng quan hệ đối tác validator và hoạt động staking, điều cần thiết cho hiệu suất và bảo mật của Solana. Nhà phân tích lưu ý rằng động thái này trùng hợp với bản nâng cấp Alpenglow gần đây của Solana, nhằm tăng tốc thông lượng và hiệu quả trên mạng. Với vốn Nasdaq đứng sau, SOL Strategies hy vọng sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc đảm bảo cơ sở hạ tầng validator theo kịp nhu cầu ngày càng tăng. Một bước tiến hướng tới tăng trưởng rộng lớn hơn Sự chấp thuận vẫn cần được SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) thông qua, bao gồm cả hiệu lực của hồ sơ Form 40-F. Khi hoàn tất, các giám đốc điều hành tin rằng công ty sẽ có vị thế để thu hút dòng vốn tổ chức vào cơ sở hạ tầng Solana vào thời điểm nhu cầu về dịch vụ staking tiếp tục tăng trong toàn ngành. Đối với Wald, việc niêm yết không phải là điểm kết thúc mà...
F
$0.010694
-0.21%
T
$0.01515
+0.86%
U
$0.010231
+7.10%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 12:05
Chia sẻ
Chú ý đến chỉ số này trong Bitcoin và altcoin: Biến động tăng khi được kích hoạt
Bài đăng Chú ý đến Chỉ số này trong Bitcoin và Altcoin: Biến động Tăng khi Được Kích hoạt xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Công ty phân tích tiền mã hóa Alphractal đã lập luận rằng mối tương quan giữa Bitcoin (BTC) và altcoin đóng vai trò quan trọng trong biến động thị trường. Theo công ty này, khi mối tương quan giữa BTC và altcoin giảm, thị trường thường trải qua một làn sóng biến động. Biến động này có thể là tăng hoặc giảm. Trích dẫn dữ liệu Heat Map tương quan thường được sử dụng trong phân tích của mình, Alphractal cho biết chỉ số này đóng vai trò như một loại "nhiệt kế" cho thị trường tiền mã hóa. Tuyên bố bao gồm các đánh giá sau: Khi BTC giao dịch đi ngang, altcoin nổi bật và thường hoạt động tốt hơn, điều này làm giảm tương quan và có thể dẫn đến các pullback sau đó. Khi BTC trong xu hướng giảm mạnh, tương quan với altcoin tăng lên và biến động giá trở nên đồng bộ hơn. BTC-Altcoin Heat Map được chia sẻ bởi Alphactal. Người ta cho biết rằng các đợt tăng giá altcoin thường ngắn hạn, và sau một thời gian, giá Bitcoin "kéo xuống sàn." Tại thời điểm viết bài, giá BTC đang giao dịch ở mức $110,766 và đã tăng 1% trong 24 giờ qua. *Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Theo dõi tài khoản Telegram và X của chúng tôi ngay bây giờ để nhận tin tức độc quyền, phân tích và dữ liệu on-chain! Nguồn: https://en.bitcoinsistemi.com/pay-attention-to-this-metric-in-bitcoin-and-altcoins-volatility-increases-when-triggered/
BTC
$121,244.35
-0.20%
MORE
$0.03028
-17.60%
ALTCOIN
$0.0004069
+1.44%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 12:03
Chia sẻ
Các Gợi Ý Và Đáp Án Cho NYT Mini Crossword Hôm Nay Thứ Bảy, Ngày 6 Tháng Chín
Bài đăng Các gợi ý và đáp án cho NYT Mini Crossword hôm nay, Thứ Bảy, ngày 6 tháng 9 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Đang tìm kiếm sự trợ giúp với câu đố NYT Mini Crossword hôm nay? Dưới đây là một số gợi ý và đáp án cho câu đố. Nguồn: NYT Tôi đã trở lại! Sau vài tuần nghỉ ngơi, tôi đã quay trở lại với các câu đố ô chữ cùng với các bạn, những người giải đố thân mến. Khi đó cảm giác như đang ở giữa mùa hè. Giờ đây mùa hè đang lẻn đi và mùa thu đang ùa đến, mát mẻ và hơi buồn man mác. Như mọi khi, hãy nhớ xem hướng dẫn xem phim cuối tuần của tôi với tất cả các lựa chọn phát trực tuyến tốt nhất hiện tại và các bộ phim chiếu rạp. Hãy cho tôi biết bạn đang xem gì nhé! Tôi luôn tìm kiếm các đề xuất. Đang tìm kiếm NYT Mini Crossword của ngày hôm qua? Hãy xem các gợi ý và đáp án của chúng tôi ngay tại đây. NYT Mini là phiên bản nhỏ hơn, nhanh hơn, dễ tiêu hóa hơn, phiên bản nhỏ gọn của NYT Crossword lớn hơn và thách thức hơn, và không giống như người anh em lớn hơn của nó, nó miễn phí để chơi mà không cần đăng ký The New York Times. Bạn có thể chơi nó trên web hoặc ứng dụng, mặc dù bạn sẽ cần ứng dụng để giải quyết kho lưu trữ. Spoiler phía trước! Cách giải câu đố Mini Crossword hôm nay Vì Mini Crossword thứ Bảy lớn hơn và khó hơn nhiều so với phần còn lại trong tuần, tôi đang đưa ra một số gợi ý cho mỗi câu đố thay vì chỉ đưa ra chữ cái đầu tiên, mặc dù bạn có thể thấy các chữ cái đầu tiên bên dưới, tiếp theo là các đáp án. Ngang 1A. Tổng thống Hoa Kỳ phục vụ bốn nhiệm kỳ — Trong Thế chiến II 4A. Vội vàng, trong tiếng Anh thời Shakespeare — Vần với "pie" 7A. Quốc gia duy nhất có nhạc cụ (đàn harp) là biểu tượng quốc gia — Nghĩ đến Shamrocks 9A. Tên tuổi lớn trong ngành rượu rum — Vần, theo kiểu nào đó, với 10A 10A. Cô ấy giữ kỷ lục về số lượng bài hát đứng #1 Billboard nhiều nhất của một nữ rapper (5) — Vần, theo kiểu nào đó, với 9A 11A. Thiết bị theo dõi thời gian cổ đại — Sử dụng quả cầu khí trong bầu trời 12A. Ctrl-___-Del —...
M
$2.09012
+1.67%
U
$0.010231
+7.10%
PLAY
$0.04608
-5.32%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 12:02
Chia sẻ
CEO Digital Ascension Tuyên Bố XRP Sẽ Không Bao Giờ Quay Lại Mức Dưới 0,50 USD: Đây Là Lý Do
Bài đăng CEO của Digital Ascension tuyên bố XRP sẽ không bao giờ quay trở lại mức dưới $0,50: Đây là lý do tại sao xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Jake Claver cho rằng các nhà đầu tư đã bỏ lỡ cơ hội tích lũy XRP ở mức $0,30-$0,50 CEO dẫn chứng về việc ra mắt ETF sắp tới và việc áp dụng kho bạc doanh nghiệp trị giá $1 tỷ Giá hiện tại $2,84 duy trì mức tăng hơn 400% kể từ mức thấp tháng 11 năm 2024 CEO của Digital Ascension Group Jake Claver đã tuyên bố rằng những ngày giao dịch XRP dưới $0,50 đã kết thúc vĩnh viễn. Đánh giá của ông giải quyết các cuộc tranh luận đang diễn ra về việc liệu đồng tiền mã hoá này có thể quay trở lại mức giá thấp hơn mà nhiều nhà đầu tư hiện ước họ đã tận dụng để tích lũy. Claver chỉ ra rằng nhiều nhà đầu tư đã bác bỏ XRP là vô giá trị khi nó giao dịch giữa $0,30 và $0,50, thường gắn nhãn tiêu cực cho tài sản này. Những người tham gia thị trường này hiện bày tỏ sự hối tiếc về việc bỏ lỡ cơ hội tích lũy ở những mức giá đó khi XRP đã tiến tới phạm vi giao dịch hiện tại. Dự kiến việc ra mắt ETF sẽ ngăn chặn các đợt điều chỉnh lớn CEO nhấn mạnh rằng người mua đã có nhiều năm để tích lũy XRP ở mức giá dưới $0,50 trước khi đợt tăng giá hiện tại bắt đầu. Ông tin rằng các sản phẩm ETF spot XRP sắp ra mắt sẽ tạo ra nhu cầu từ tổ chức ngăn chặn các đợt điều chỉnh lớn quay trở lại mức thấp lịch sử. Dự đoán cho thấy việc ra mắt ETF XRP có thể diễn ra vào tháng tới, với ước tính $5 tỷ dòng tiền đầu tư sẽ đổ vào trong vòng vài tuần sau khi được phê duyệt. Sự quan tâm của tổ chức này hỗ trợ luận điểm của Claver rằng việc giảm sâu về các mức hỗ trợ trước đó là không có khả năng. Việc áp dụng kho bạc doanh nghiệp đã đạt hơn $1 tỷ trong số dư XRP được công bố, tạo thêm hỗ trợ giá. Sự hậu thuẫn của tổ chức này củng cố các lập luận chống lại các đợt điều chỉnh lớn có thể đẩy XRP trở lại mức $0,50. XRP hiện duy trì mức tăng vượt quá 400% kể từ tháng 11 năm 2024. Hiệu suất giá xác nhận sự tự tin của Claver vào quỹ đạo đi lên và sức hấp dẫn đối với tổ chức của tài sản này. Khả năng điều chỉnh XRP vẫn còn Tuy nhiên, nhà phân tích kỹ thuật EGRAG đưa ra các kịch bản trái ngược dựa trên chu kỳ thị trường lịch sử. EGRAG cho rằng việc điều chỉnh xuống $0,30 vẫn có thể xảy ra sau các đỉnh tăng vọt tiềm năng, với mức thấp cuối cùng phụ thuộc vào mức giá đỉnh đạt được. Phân tích của EGRAG chỉ ra rằng...
XRP
$2.8143
+0.63%
DEEP
$0.131361
+1.74%
COM
$0.011199
+3.36%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 12:01
Chia sẻ
Tìm Kiếm Thời Điểm Tốt Để Mua Bitcoin? Công Ty Nghiên Cứu Crypto Tiết Lộ Thời Điểm Tốt Nhất Để Mua BTC
Bài đăng Tìm Kiếm Thời Điểm Tốt Để Mua Bitcoin? Công Ty Nghiên Cứu Tiền Mã Hoá Tiết Lộ Thời Điểm Tốt Nhất Để Mua BTC đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tìm Kiếm Thời Điểm Tốt Để Mua Bitcoin? Công Ty Nghiên Cứu Tiền Mã Hoá Tiết Lộ Thời Điểm Tốt Nhất Để Mua BTC | Bitcoinist.com Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Scott Matherson là một nhà văn tiền mã hoá hàng đầu tại Bitcoinist, người sở hữu tư duy phân tích sắc bén và hiểu biết sâu sắc về bối cảnh tiền kỹ thuật số. Scott đã tạo dựng được danh tiếng nhờ cung cấp các bài viết nghiên cứu kỹ lưỡng và đầy tư duy, thu hút cả người mới và những người đam mê tiền mã hoá dày dạn kinh nghiệm. Ngoài công việc viết lách, Scott đam mê thúc đẩy kiến thức về tiền mã hoá và thường xuyên làm việc để giáo dục công chúng về tiềm năng của blockchain. Trang web này sử dụng cookies. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookies. Truy cập Trung tâm bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/a-good-bitcoin-entry/
BTC
$121,244.35
-0.20%
DEEP
$0.131361
+1.74%
COM
$0.011199
+3.36%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 11:06
Chia sẻ
Phân Tích Sâu Về Phản Ứng Thị Trường
Bài đăng A Deep Dive Into Market Reactions đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Spot ETH ETFs đối mặt với Chuyển ra khổng lồ $444M: A Deep Dive Into Market Reactions Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Spot ETH ETFs đối mặt với Chuyển ra khổng lồ $444M: A Deep Dive into Market Reactions Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/spot-eth-etfs-outflow-2/
DEEP
$0.131361
+1.74%
COM
$0.011199
+3.36%
ETH
$4,331.16
-0.39%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 11:04
Chia sẻ
Tin tức xu hướng
Thêm
Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục
Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá
Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới
Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân
MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó