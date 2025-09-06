CEO Digital Ascension Tuyên Bố XRP Sẽ Không Bao Giờ Quay Lại Mức Dưới 0,50 USD: Đây Là Lý Do

Bài đăng CEO của Digital Ascension tuyên bố XRP sẽ không bao giờ quay trở lại mức dưới $0,50: Đây là lý do tại sao xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Jake Claver cho rằng các nhà đầu tư đã bỏ lỡ cơ hội tích lũy XRP ở mức $0,30-$0,50 CEO dẫn chứng về việc ra mắt ETF sắp tới và việc áp dụng kho bạc doanh nghiệp trị giá $1 tỷ Giá hiện tại $2,84 duy trì mức tăng hơn 400% kể từ mức thấp tháng 11 năm 2024 CEO của Digital Ascension Group Jake Claver đã tuyên bố rằng những ngày giao dịch XRP dưới $0,50 đã kết thúc vĩnh viễn. Đánh giá của ông giải quyết các cuộc tranh luận đang diễn ra về việc liệu đồng tiền mã hoá này có thể quay trở lại mức giá thấp hơn mà nhiều nhà đầu tư hiện ước họ đã tận dụng để tích lũy. Claver chỉ ra rằng nhiều nhà đầu tư đã bác bỏ XRP là vô giá trị khi nó giao dịch giữa $0,30 và $0,50, thường gắn nhãn tiêu cực cho tài sản này. Những người tham gia thị trường này hiện bày tỏ sự hối tiếc về việc bỏ lỡ cơ hội tích lũy ở những mức giá đó khi XRP đã tiến tới phạm vi giao dịch hiện tại. Dự kiến việc ra mắt ETF sẽ ngăn chặn các đợt điều chỉnh lớn CEO nhấn mạnh rằng người mua đã có nhiều năm để tích lũy XRP ở mức giá dưới $0,50 trước khi đợt tăng giá hiện tại bắt đầu. Ông tin rằng các sản phẩm ETF spot XRP sắp ra mắt sẽ tạo ra nhu cầu từ tổ chức ngăn chặn các đợt điều chỉnh lớn quay trở lại mức thấp lịch sử. Dự đoán cho thấy việc ra mắt ETF XRP có thể diễn ra vào tháng tới, với ước tính $5 tỷ dòng tiền đầu tư sẽ đổ vào trong vòng vài tuần sau khi được phê duyệt. Sự quan tâm của tổ chức này hỗ trợ luận điểm của Claver rằng việc giảm sâu về các mức hỗ trợ trước đó là không có khả năng. Việc áp dụng kho bạc doanh nghiệp đã đạt hơn $1 tỷ trong số dư XRP được công bố, tạo thêm hỗ trợ giá. Sự hậu thuẫn của tổ chức này củng cố các lập luận chống lại các đợt điều chỉnh lớn có thể đẩy XRP trở lại mức $0,50. XRP hiện duy trì mức tăng vượt quá 400% kể từ tháng 11 năm 2024. Hiệu suất giá xác nhận sự tự tin của Claver vào quỹ đạo đi lên và sức hấp dẫn đối với tổ chức của tài sản này. Khả năng điều chỉnh XRP vẫn còn Tuy nhiên, nhà phân tích kỹ thuật EGRAG đưa ra các kịch bản trái ngược dựa trên chu kỳ thị trường lịch sử. EGRAG cho rằng việc điều chỉnh xuống $0,30 vẫn có thể xảy ra sau các đỉnh tăng vọt tiềm năng, với mức thấp cuối cùng phụ thuộc vào mức giá đỉnh đạt được. Phân tích của EGRAG chỉ ra rằng...