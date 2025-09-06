2025-10-10 thứ sáu

"Giá vàng có thể đạt 5,000 đô la, trong khi Bitcoin vẫn đứng yên" nói Peter Schiff

"Giá vàng có thể đạt 5,000 đô la, trong khi Bitcoin vẫn đứng yên" nói Peter Schiff

Bài đăng "Giá vàng có thể đạt 5,000 đô la, trong khi Bitcoin vẫn đứng yên" của Peter Schiff xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bài đăng "Giá vàng có thể đạt 5,000 đô la, trong khi Bitcoin vẫn đứng yên" của Peter Schiff xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia Fintech News Thị trường toàn cầu kết thúc tuần với tín hiệu trái chiều sau khi số liệu lao động Hoa Kỳ cho thấy sự chậm lại đáng kể trong tuyển dụng. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên mức cao nhất kể từ năm 2021, làm dấy lên đồn đoán rằng Cục Dự trữ Liên bang có thể không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cắt giảm lãi suất vào cuối tháng này. Sự không chắc chắn này đã thúc đẩy nhu cầu tài sản trú ẩn an toàn, với vàng trở thành tâm điểm chú ý. Giá vàng hôm nay vượt qua mức 3,600 đô la Giá vàng hôm nay tăng vọt lên mức cao kỷ lục, tăng 1,5% chạm mức 3,600 đô la một ounce trước khi đóng cửa ở mức khoảng 3,592.50 đô la tại New York. Bạc cũng tham gia vào đà tăng, củng cố đà tăng của kim loại quý. Đà tăng này cho thấy nhà đầu tư đang nhanh chóng chuyển hướng sang các tài sản trú ẩn an toàn giữa những lo ngại về chính sách của Fed. Peter Schiff khơi lại cuộc tranh luận Vàng và Bitcoin Nhà kinh tế Peter Schiff đã đăng trên X rằng vàng mạnh hơn Bitcoin. Trong bài đăng của mình, Schiff viết: "Vàng vừa đạt mức cao kỷ lục mới trên 3,600 đô la trong khi Bitcoin vẫn đứng yên. Vàng đang làm đúng những gì nó cần làm trước khi Fed cắt giảm lãi suất. Kể từ năm 2021, Bitcoin đã mất 15% so với vàng. Bất kỳ ai chọn Bitcoin đều đã chọn sai ngựa." Khi bị những người ủng hộ Bitcoin thách thức rằng BTC sẽ vượt trội hơn trong dài hạn, Schiff đã nhấn mạnh: "Vàng có thể đạt 5,000 đô la ngay trong năm tới. Bitcoin sẽ không bao giờ về đích." Ông một lần nữa khẳng định rằng ông coi vàng là tài sản trú ẩn an toàn tốt nhất. Chính sách FED trong tầm ngắm Chi phí vay thấp hơn theo truyền thống sẽ thúc đẩy các tài sản không sinh lời như vàng. Các nhà giao dịch ngày càng đặt cược vào việc Fed nới lỏng chính sách mạnh mẽ, với áp lực chính trị càng làm tăng thêm sức nóng. Tổng thống Donald Trump đã tăng cường các cuộc tấn công vào tính độc lập của Fed, thề sẽ sớm giành được ảnh hưởng đa số đối với chính sách lãi suất. Các nhà phân tích cảnh báo rằng nếu uy tín của Fed bị suy giảm, vàng có thể...
BitcoinEthereumNews 2025/09/06
Bitcoin Lao Xuống Dưới $111,000 Bất Chấp Số Liệu Việc Làm Phi Nông Nghiệp Thấp Hơn Dự Đoán

Bitcoin Lao Xuống Dưới $111,000 Bất Chấp Số Liệu Việc Làm Phi Nông Nghiệp Thấp Hơn Dự Đoán

Bài đăng Bitcoin Lao Dốc Xuống Dưới $111,000 Bất Chấp Số Liệu Việc Làm Phi Nông Nghiệp Thấp Hơn Dự Kiến xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Bitcoin gây thất vọng với biến động giá xung quanh dữ liệu việc làm Hoa Kỳ, dẫn đến việc lao dốc xuống dưới $111,000. Giá BTC từ bỏ tất cả lợi nhuận trong khi vàng tiếp tục đạt cao nhất mọi thời đại. Các nhà giao dịch vẫn kỳ vọng kiểm tra lại mức hỗ trợ $100,000. Bitcoin (BTC) biến động mạnh vào phiên mở cửa Phố Wall hôm thứ Sáu khi dữ liệu việc làm Hoa Kỳ thấp hơn nhiều so với kỳ vọng. Biểu đồ BTC/USD theo giờ. Nguồn: Cointelegraph/TradingView Vàng phá kỷ lục khi thị trường lao động Hoa Kỳ "xấu đi nhanh chóng" Dữ liệu từ Cointelegraph Markets Pro và TradingView cho thấy BTC/USD đạt mức cao mới trong tháng 9 là $113,400 trước khi giảm gần $3,000 trong một giờ. Số liệu việc làm phi nông nghiệp (NFP) tháng 8 của Hoa Kỳ xác nhận nền kinh tế chỉ tạo thêm 22,000 việc làm — thấp hơn nhiều so với dự kiến 75,000. Sức mạnh đồng đô la Mỹ giảm mạnh do đó, trong khi vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại mới. Biểu đồ XAU/USD bốn giờ. Nguồn: Cointelegraph/TradingView Phản ứng lại, các thành viên thị trường đồng ý rằng hướng đi hiện tại đã được thiết lập cho một sự kiện thuận lợi cho tài sản rủi ro: Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 17 tháng 9. Dữ liệu từ Công cụ FedWatch của CME Group nhấn mạnh khả năng cao của kết quả này. "Đây là báo cáo việc làm thấp thứ 2 kể từ tháng 7 năm 2021," nguồn giao dịch The Kobeissi Letter viết trong một phần của chuỗi bài trên X. "Thị trường lao động đang xấu đi nhanh chóng." Xác suất lãi suất mục tiêu của Fed cho cuộc họp FOMC tháng 9 (ảnh chụp màn hình). Nguồn: CME Group Kobeissi lưu ý rằng số liệu việc làm của những tháng trước đó cũng đã được điều chỉnh giảm. "Thị trường lao động tồi tệ hơn bạn nghĩ: Không chỉ số việc làm tháng 6 là âm, mà nền kinh tế Hoa Kỳ còn mất -357,000 việc làm toàn thời gian trong tháng 8," người sáng lập Adam Kobeissi bổ sung. Mục tiêu giá Bitcoin tập trung vào mức giảm $100,000 Mặc dù có những ý nghĩa tích cực từ số liệu NFP đối với Bitcoin, phản ứng giá BTC lại tỏ ra thiếu sức sống rõ rệt. Liên quan: Bitcoin thiết lập bẫy bearish kiểu 2024 trước 'đợt short lớn...
BitcoinEthereumNews 2025/09/06
Sự bùng nổ chưa từng có trị giá 12 tỷ đô la báo hiệu sự trưởng thành

Sự bùng nổ chưa từng có trị giá 12 tỷ đô la báo hiệu sự trưởng thành

Bài đăng Sự bùng nổ chưa từng có trị giá 12 tỷ đô la báo hiệu sự trưởng thành đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. M&A Crypto: Sự bùng nổ chưa từng có trị giá 12 tỷ đô la báo hiệu sự trưởng thành Chuyển đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto M&A Crypto: Sự bùng nổ chưa từng có trị giá 12 tỷ đô la báo hiệu sự trưởng thành Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/crypto-m-a-record-surge/
BitcoinEthereumNews 2025/09/06
PlanC thách thức các dự đoán đỉnh Bitcoin giữa dòng vốn ETF

PlanC thách thức các dự đoán đỉnh Bitcoin giữa dòng vốn ETF

Bài đăng PlanC Thách thức Dự đoán Đỉnh Bitcoin Giữa Dòng Vốn ETF xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Nhà phân tích Crypto PlanC đặt câu hỏi về dự đoán đỉnh Bitcoin trong Q4 2025. Dòng vốn ETF tăng chuyển trọng tâm thị trường từ chu kỳ halving. Ý kiến chuyên gia mạnh mẽ thách thức các lý thuyết chu kỳ thị trường truyền thống. Vào ngày 6 tháng 9, 2025, PlanC cảnh báo các nhà đầu tư Bitcoin trên X, nhấn mạnh sự không đầy đủ về mặt thống kê khi dựa vào chu kỳ halving để dự đoán đỉnh quý 4. Phân tích của PlanC thách thức các câu chuyện thị trường phổ biến, nhấn mạnh những thay đổi thanh khoản do tổ chức và ETF thay vì các mô hình chu kỳ truyền thống, khiến các nhà giao dịch phải đánh giá lại sự phụ thuộc vào các mô hình dữ liệu lịch sử. Ảnh hưởng ETF của Bitcoin Định nghĩa lại Dự đoán Đỉnh PlanC truyền đạt rằng việc dự đoán đỉnh Bitcoin bằng cách sử dụng các chu kỳ trước đây phản ánh sự hiểu lầm về nguyên tắc thống kê. Nhà phân tích và nhà giao dịch đã ghi nhận, đặt câu hỏi về các giả định trước đây. Peter Brandt, một nhà giao dịch nổi tiếng khác, dự đoán phạm vi tiềm năng rộng hơn cho Bitcoin, nhấn mạnh tính dễ sai sót của các mô hình hiện tại. Với ETF tác động đến thanh khoản thị trường, các mô hình chu kỳ trước đây phải đối mặt với sự giám sát kỹ lưỡng. Sự thay đổi này báo hiệu một bước đi xa khỏi các dự đoán dựa trên halving. Câu chuyện ETF đang thu hút sự chú ý như một động lực thị trường mới trong tiền mã hoá. "Bất kỳ ai đặt cược vào đỉnh Bitcoin Q4 chỉ dựa trên các chu kỳ halving trước đây đều đang mắc lỗi thống kê. Giống như đặt cược tất cả tiền của bạn vào kết quả của lần tung đồng xu thứ tư sau khi thấy ba lần sấp; không có ý nghĩa thống kê với kích thước mẫu nhỏ như vậy... Các động lực thị trường hiện tại—như dòng vốn ETF liên tục—đã chuyển sự liên quan ra xa khỏi câu chuyện halving." — PlanC, Nhà phân tích Crypto, Bình luận viên Thị trường Bitcoin Động lực Quy định và Thị trường: Sự Chuyển dịch từ Chu kỳ Lịch sử Bạn có biết? Sự gia tăng hiện tại của Bitcoin trong thanh khoản do ETF thúc đẩy tương phản rõ rệt với sự phụ thuộc trước đây vào chu kỳ halving cho các đỉnh giá, phản ánh sự tiến hóa đáng kể của thị trường. Theo CoinMarketCap, Bitcoin (BTC) hiện giao dịch ở mức $110,848.92, với vốn hóa thị trường là $2.21 nghìn tỷ và mức thống trị 57.90%. Trong 90 ngày qua, giá tăng 4.93%, nhưng khối lượng giao dịch hàng ngày gần đây giảm 9.42% xuống còn $57.51 tỷ...
BitcoinEthereumNews 2025/09/06
Schiff: Bitcoin Không Làm Gì Cả Trong Khi Giá Vàng Đạt Mức Cao Kỷ Lục Mới

Schiff: Bitcoin Không Làm Gì Cả Trong Khi Giá Vàng Đạt Mức Cao Kỷ Lục Mới

Bài đăng Schiff: Bitcoin Đang "Không Làm Gì" Trong Khi Vàng Đạt Cao Nhất Mọi Thời Đại xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Mức cao kỷ lục mới của vàng "Bạn đã đặt cược vào con ngựa sai" Người mê vàng Peter Schiff đang hả hê về hiệu suất kém gần đây của Bitcoin. Trong một bài đăng mạng xã hội gần đây, nhà bình luận tài chính nổi tiếng này đã tuyên bố rằng đồng tiền điện tử hàng đầu hiện đang "không làm gì" trong khi vàng đang trong quá trình đạt mức cao kỷ lục mới. Mức cao kỷ lục mới của vàng Hôm nay, kim loại màu vàng đã đạt đỉnh cao mọi thời đại một lần nữa, vượt qua mức 3,600 đô la lần đầu tiên trong lịch sử. "Nó đang làm chính xác những gì người ta mong đợi khi Fed sắp cắt giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát gia tăng," ông nói. Như U.Today đã đưa tin, khả năng cắt giảm lãi suất đã tăng cao hơn vào hôm nay sau khi Bộ Lao động Hoa Kỳ công bố dữ liệu việc làm không như mong đợi, cho thấy nền kinh tế đang chậm lại. Nền kinh tế Mỹ chỉ tạo thêm 22,000 việc làm, thấp hơn nhiều so với 75,000 việc làm ban đầu dự kiến. Bạn Cũng Có Thể Thích "Bạn đã đặt cược vào con ngựa sai" Theo Schiff, những người quyết định chọn Bitcoin thay vì vàng đã đặt cược vào con ngựa sai. Vàng đã vượt trội hơn hẳn Bitcoin trong năm 2025 mặc dù vốn hóa thị trường của nó lớn hơn đáng kể. Bitcoin giảm 13% so với vàng trong năm nay, với vàng rõ ràng đang chiến thắng trong cuộc đua "nơi trú ẩn an toàn". Đầu tháng này, Schiff nhận định rằng vàng và bạc bứt phá là một diễn biến bearish đối với đồng tiền điện tử hàng đầu. Bitcoin hiện đang giao dịch ở mức 111,225 đô la sau khi lấy lại mức 113,000 đô la vào hôm nay. Nguồn: https://u.today/schiff-bitcoin-is-doing-nothing-while-gold-hits-new-record-high
BitcoinEthereumNews 2025/09/06
Justin Sun Tiết Lộ Ông Đã Thực Hiện Một Giao Dịch Mua Lớn Khác Của Altcoin Mà Ông Đã Bị "Đá Ra Ngoài"

Justin Sun Tiết Lộ Ông Đã Thực Hiện Một Giao Dịch Mua Lớn Khác Của Altcoin Mà Ông Đã Bị "Đá Ra Ngoài"

Bài đăng Justin Sun Tiết Lộ Anh Đã Thực Hiện Một Khoản Đầu Tư Lớn Khác Vào Altcoin Mà Anh Đã "Bị Đá Ra Ngoài" xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nhà sáng lập Tron (TRX) Justin Sun đã công bố khoản đầu tư 20 triệu đô la vào hai tài sản liên quan đến Trump, tuyên bố rằng các công ty tiền điện tử niêm yết trên các sàn giao dịch Mỹ đang bị "đánh giá thấp." Sun thông báo rằng anh sẽ mua 10 triệu đô la cổ phiếu ALTS (Alt5 Sigma) và 10 triệu đô la token World Liberty Financial (WLFI). "Chúng tôi tin rằng cổ phiếu crypto niêm yết tại Mỹ mang đến cơ hội đáng kể. Do đó, tôi sẽ mua 10 triệu đô la ALTS và 10 triệu đô la WLFI," Sun cho biết trong một tuyên bố. Thông báo đầu tư này diễn ra sau căng thẳng giữa Sun với World Liberty Financial được Trump hậu thuẫn. WLFI đã đóng băng hơn 100 triệu đô la tài sản crypto mà Sun đã mua từ dự án. Tuy nhiên, Sun đã phản ứng bằng cách lập luận rằng các token là "thiêng liêng và bất khả xâm phạm" và yêu cầu quyền bình đẳng. Justin Sun được biết đến là một trong những nhân vật gây tranh cãi nhất trong thế giới crypto. Sun, người có tài sản ước tính vượt quá 12 tỷ đô la, là một trong những nhân vật nổi bật tại bữa tối riêng do Tổng thống Donald Trump tổ chức cho những người mua memecoin vào tháng 5. Tuy nhiên, mâu thuẫn gần đây của anh với đội ngũ của Trump được cho là đang làm leo thang căng thẳng, đặc biệt là khoản đầu tư của anh vào một loại tiền điện tử khác liên quan đến Trump. *Đây không phải là lời khuyên đầu tư. Theo dõi tài khoản Telegram và Twitter của chúng tôi ngay bây giờ để nhận tin tức độc quyền, phân tích và dữ liệu on-chain! Nguồn: https://en.bitcoinsistemi.com/justin-sun-reveals-he-made-another-major-purchase-of-the-altcoin-he-was-kicked-out-of/
BitcoinEthereumNews 2025/09/06
Thời Gian Bắt Đầu Thẻ Đấu UFC Paris Là Khi Nào?

Thời Gian Bắt Đầu Thẻ Đấu UFC Paris Là Khi Nào?

Bài đăng Thời gian bắt đầu thẻ đấu UFC Paris là khi nào? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. PARIS, PHÁP - NGÀY 05 THÁNG 9: (Trái-Phải) Nassourdine Imavov của Nga và Caio Borralho của Brazil tạo dáng trên cân trong buổi cân UFC Fight Night tại Accor Arena vào ngày 05 tháng 9 năm 2025 tại Paris, Pháp. (Ảnh của Jeff Bottari/Zuffa LLC) Zuffa LLC Thẻ đấu UFC Paris diễn ra tối nay tại Accor Arena. Trong trận chính của thứ Bảy. Ngày 6 tháng 9, UFC Fight Night, hai võ sĩ hạng trung UFC xếp hạng cao đang tìm cách trở thành người thách đấu đầu tiên cho nhà vô địch hạng trung UFC mới đăng quang Khamzat Chimaev. Trong trận chính UFC Paris, Nassourdine Imavov đối đầu với Caio Borralho. Thẻ đấu UFC Paris được phát trực tuyến trên ESPN+. Dưới đây, chúng tôi xem xét chi tiết cho trận chính của UFC Paris và thời gian bắt đầu cho mỗi phần của thẻ đấu hôm nay. ForbesUFC 320 Trận chính: Tỷ lệ cược mở màn Magomed Ankalaev Vs. Alex Pereira 2Bởi Trent Reinsmith Thẻ đấu UFC Paris: Ngày, Thời gian, Địa điểm, Cách xem hoặc phát trực tuyến Ngày: Thứ Bảy, ngày 6 tháng 9 năm 2025 Địa điểm: Accor Arena tại Paris, Pháp Thời gian bắt đầu thẻ chính: 3:00 chiều ET trên ESPN+ Thời gian bắt đầu thẻ sơ bộ: Trưa ET trên ESPN+ ForbesUFC 321 Trận chính: Tỷ lệ cược mở màn Tom Aspinall Vs. Ciryl GaneBởi Trent Reinsmith Thẻ chính UFC Paris Nassourdine Imavov vs. Caio Borralho Benoît Saint Denis vs. Maurício Ruffy Modestas Bukauskas vs. Paul Craig Bolaji Oki vs. Mason Jones Rhys McKee vs. Axel Sola William Gomis vs. Robert Ruchała Thẻ sơ bộ UFC Paris Oumar Sy vs. Brendson Ribeiro Marcin Tybura vs. Ante Delija Harry Hardwick vs. Kaue Fernandes Sam Patterson vs. Trey Waters Brad Tavares vs. Robert Bryczek Andreas Gustafsson vs. Rinat Fakhretdinov Shauna Bannon vs. Sam Hughes ForbesUFC 322 Trận chính: Tỷ lệ cược mở màn Della Maddalena Vs. MakhachevBởi Trent Reinsmith Trận chính UFC Paris: Nassourdine Imavov Vs. Caio Borralho PARIS, PHÁP - NGÀY 05 THÁNG 9: Nassourdine...
BitcoinEthereumNews 2025/09/06
10 Meme coin hàng đầu để đầu tư trước khi Bull này tăng cao 500%

10 Meme coin hàng đầu để đầu tư trước khi Bull này tăng cao 500%

Bài đăng 10 Meme Coin Hàng Đầu Để Đầu Tư Trước Khi Bull Này Tăng 500% Cao Hơn xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nếu meme không chỉ là những trò đùa mà còn là bản thiết kế cho sự giàu có? Năm 2025, đấu trường Meme coin đã biến thành một đấu trường của những kẻ cạnh tranh. DOGS đang vẫy đuôi tiến lên với năng lượng bầy đàn, Neiro đang thu hút ánh nhìn với thương hiệu táo bạo, Moo Deng đang chứng minh rằng lợn thực sự có thể bay trong crypto, và Popcat tiếp tục kêu meo trên các biểu đồ. Thêm vào đó Book of Meme, Banana for Scale, Mog Coin và Apu Apustaja, và bạn có một lễ hội coin đang chiến đấu để thu hút sự chú ý. Nhưng có một presale trực tiếp đang gầm rú to hơn phần còn lại, và nó đã viết lại cuốn sách về Meme coin. Con quái vật đó là BullZilla ($BZIL). Presale hiện đang ở Giai đoạn 1-D, thưởng cho những người hành động sớm. Mô hình của nó tăng giá mỗi khi huy động được $100K hoặc mỗi 48 giờ, tùy điều kiện nào đến trước. Những người tham gia sớm đã thấy ROI 347,82%, với hơn $150,000 được huy động và hàng tỷ token được bán trong ngày khai trương. Phép tính rất đơn giản: mỗi phút trì hoãn đồng nghĩa với việc tham gia ở mức giá cao hơn. BullZilla ($BZIL) Presale của BullZilla không chỉ đang diễn ra, mà còn sống động, được thiết kế cho lợi nhuận theo cấp số nhân. Ở Giai đoạn 1-D, token được định giá ở mức $0,00002575. Hơn 550 người nắm giữ đã tham gia, hơn $150,000 đã được huy động, và nhu cầu đã đốt cháy 1 tỷ token trong vài phút, 2 tỷ trong hai giờ, và 7 tỷ vào cuối ngày. Dự báo ROI thật đáng kinh ngạc: 20.371,49% từ presale đến mức giá niêm yết $0,00527. Với khoản đầu tư $1,000, nhà đầu tư sẽ có 52,41 triệu token. Vị thế $30,000 đảm bảo 1,57 tỷ token, có thể chuyển thành $8,2 triệu khi ra mắt nếu dự báo được giữ vững. Cơ chế tiến bộ đảm bảo giá tăng cho dù người mua đổ xô vào hay thời gian trôi qua, khiến việc do dự trở thành một rủi ro. Động lượng nói to hơn tiếp thị. Trong ba giờ, $15,000 đã đổ vào. Trong 24 giờ, $39,000. Đây không phải là chạy theo hype; đó là một cỗ máy tự nuôi sống mình. Đó là lý do tại sao BullZilla là...
BitcoinEthereumNews 2025/09/06
SEC Mỹ bị chỉ trích vì tin nhắn 'bị mất' của Gensler trong giai đoạn quan trọng của chiến dịch trấn áp tiền mã hoá

SEC Mỹ bị chỉ trích vì tin nhắn 'bị mất' của Gensler trong giai đoạn quan trọng của chiến dịch trấn áp tiền mã hoá

SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) đang bị chỉ trích sau khi một báo cáo gần đây chi tiết về một loạt sai lầm "có thể tránh được" từ bộ phận IT của cơ quan giám sát này dẫn đến việc mất các hồ sơ liên quan đến các hành động thực thi tiền điện tử trong nhiệm kỳ của Gary Gensler. Đọc thêm: Thống đốc Ngân hàng Anh chia sẻ tầm nhìn "Đa tiền tệ" trước khi tham vấn kế hoạch Stablecoin [...]
Bitcoinist 2025/09/06
5 đồng coin tốt nhất để mua khi thị trường tiền mã hóa chuẩn bị cho một đợt pump lớn

5 đồng coin tốt nhất để mua khi thị trường tiền mã hóa chuẩn bị cho một đợt pump lớn

Toàn bộ thị trường tiền mã hoá hiện đang trong sắc đỏ, nhưng các nhà đầu tư có kinh nghiệm xem sắc đỏ này […]
Coinstats 2025/09/06
