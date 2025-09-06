Thông Tin Quan Trọng Cho Toàn Bộ Cộng Đồng

Bài đăng Thông tin quan trọng cho Toàn bộ cộng đồng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Altcoin Pi Network đang tiếp tục chiến lược trở thành blockchain được xác minh hoàn toàn, ngay cả khi token của nó giảm xuống gần mức thấp kỷ lục. Nâng cấp Phiên bản 23 của dự án đánh dấu một bước ngoặt: lần đầu tiên, xác minh KYC không chỉ là một tính năng của ứng dụng, mà sẽ được ghi vào chính giao thức. Blockchain đặt tuân thủ lên hàng đầu Phiên bản mới, dựa trên framework v23 của Stellar nhưng được điều chỉnh cho nhu cầu của Pi, chuyển việc kiểm tra danh tính cho cả hệ thống gốc của Pi và các nhà cung cấp bên ngoài được cộng đồng phê duyệt. Đội ngũ Core cho biết cách tiếp cận này sẽ chấm dứt nhiều năm đau đầu với KYC và phân tán trách nhiệm xác minh ra khỏi một cơ quan trung ương. Gần 15 triệu tài khoản đã được xác minh, và đội ngũ tin rằng việc nâng cấp sẽ thúc đẩy việc áp dụng bởi các doanh nghiệp yêu cầu tiêu chuẩn tuân thủ rõ ràng trước khi tích hợp thanh toán tiền mã hóa. Người dùng nên mong đợi điều gì Việc triển khai sẽ diễn ra dần dần, có thể có gián đoạn dịch vụ ngắn. Các nhà phát triển cam kết thông báo trước cho người dùng và đối tác, xem sự thay đổi này như là sự chuẩn bị không chỉ cho cá nhân mà còn cho các nền tảng của bên thứ ba dự định kết nối vào mạng lưới của Pi. Mục tiêu dài hạn là một lớp nhận dạng "do cộng đồng điều khiển" mà các cơ quan quản lý có thể tin tưởng nhưng không phụ thuộc vào một người gác cổng duy nhất. Trong khi mặt công nghệ tiến triển, token này mang lại ít lý do để các nhà đầu tư lạc quan ăn mừng. PI tăng vọt ngắn sau các thông báo tháng 8, vượt trên $0,40, nhưng động lượng nhanh chóng phai nhạt. Hiện nó giao dịch dưới $0,35, chỉ cao hơn một chút so với ATL $0,33, và giảm hơn 88% so với mức cao tháng 2. Hai đợt mở khóa token lớn — 12,3 triệu đồng tiền vào ngày 6 tháng 9 và 9,9 triệu vào ngày 11 tháng 9 — đang gây áp lực lên tâm lý, với các nhà giao dịch chuẩn bị cho áp lực bán thêm. Sự nhẹ nhõm có thể chỉ đến vào cuối tháng, khi nguồn cung dư thừa giảm bớt. Con đường phía trước Các nhà phát triển Pi lập luận rằng việc biến xác minh danh tính thành một tính năng của giao thức là rất quan trọng...