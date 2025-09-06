Sàn giao dịch MEXC
/
Tin tức tiền mã hoá
/
2025-10-10 thứ sáu
Tin tức tiền mã hoá
Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Phân tích BullZilla, Bitcoin và Mog Coin
Bài đăng Phân tích BullZilla, Bitcoin và Mog Coin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto Khám phá các đợt bán trước Meme coin tốt nhất vào tháng 9 năm 2025. BullZilla, Bitcoin và Mog Coin cạnh tranh vị thế thống trị trong làn sóng tiếp theo của tiền mã hóa. Thị trường tài sản kỹ thuật số đang bước vào mùa tăng trưởng mới dựa trên câu chuyện. Các đợt bán trước Meme coin tốt nhất vào tháng 9 năm 2025 đang thu hút sự chú ý của nhà đầu tư khi những cơ hội mới xuất hiện trong không gian phát triển nhanh chóng. Tháng 9 năm 2025 đã cho thấy những thay đổi đáng kể, khi Meme coin không còn chỉ dựa vào sự hype mà giờ đây tích hợp cơ chế sáng tạo, mô hình cung giảm phát và áp dụng quy mô tổ chức. Trong số các đợt bán trước Meme coin tốt nhất vào tháng 9 năm 2025, ba cái tên thống trị các tiêu đề: BullZilla ($BZL), Bitcoin và Mog Coin. Mỗi đồng coin đại diện cho một câu chuyện riêng biệt, thúc đẩy các cuộc tranh luận trên các sàn giao dịch và cộng đồng trực tuyến. Cùng nhau, ba đồng này đứng vững như các đợt bán trước Meme coin tốt nhất vào tháng 9 năm 2025, xác định nơi dòng vốn và niềm tin chảy vào trong chương mới của sự tăng trưởng tiền mã hóa. BullZilla Khởi động Đợt bán trước với Tokenomics được Xây dựng cho Tăng trưởng 1000x BullZilla không chỉ là một Meme coin khác. Đó là một hệ sinh thái điện ảnh được hỗ trợ bởi truyền thuyết, sự khan hiếm và thiết kế toán học. Trọng tâm của nó là Cơ chế Đột biến, một động cơ bán trước nơi giá tăng tự động mỗi 100,000$ huy động được hoặc mỗi 48 giờ. Cơ chế này tạo ra sự khẩn cấp trong thị trường đồng thời thưởng cho niềm tin sớm. Thông tin thị trường hiện tại Giai đoạn: 1 (Bùng nổ Trinity Project) Pha: 4 Giá: $0.00002575 Tổng bán trước: $172,000+ đã huy động Người nắm giữ Token: 594+ Tiềm năng ROI: 20,371.49% từ Giai đoạn 1D đến niêm yết ở mức $0.0052 ROI cho người tham gia sớm nhất: 34.95% Cấu trúc này biến mỗi đô la huy động được thành đòn bẩy của động lượng. Các nhà đầu tư tham gia vào Giai đoạn 1D đã nắm giữ vị thế với lợi nhuận hơn 30% trước khi có một niêm yết tập trung nào. DNA của BullZilla: Tokenomics Tổng cung của BullZilla là 160 tỷ token $BZIL đã được chia thành các phân bổ cân bằng cẩn thận. Một nửa (80 tỷ) cung cấp cho đợt bán trước, thưởng cho những người tin tưởng cộng đồng sớm. 20% khác...
RIDE
$0.00095
+0.21%
HYPE
$44
-1.61%
BOOM
$0.0334
+11.50%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 15:24
Chia sẻ
Thành Viên Đại Sảnh Danh Vọng Khúc Côn Cầu Ken Dryden Qua Đời Ở Tuổi 78
Bài đăng Thành viên Hockey Hall Of Fame Ken Dryden qua đời ở tuổi 78 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thủ môn Ken Dryden #29 của Montreal Canadiens tựa vào gậy hockey của mình trong một trận đấu NHL chống lại New York Rangers khoảng năm 1973 tại Madison Square Garden ở New York, New York. (Ảnh của Bruce Bennett Studios thông qua Getty Images Studios/Getty Images) Bruce Bennett Studios thông qua Getty Images Một người tiên phong cả trên sân băng lẫn ngoài đời, Ken Dryden đã qua đời ở tuổi 78. Đội bóng cũ của ông, Montreal Canadiens - nơi ông đã 6 lần vô địch Stanley Cup, đã thông báo về sự ra đi của ông vào tối thứ Sáu. "Ken Dryden là một vận động viên xuất sắc, nhưng ông ấy cũng là một người đàn ông phi thường," chủ sở hữu và chủ tịch Canadiens Geoff Molson đã phát biểu trong một tuyên bố vào thứ Sáu. "Đằng sau chiếc mặt nạ, ông ấy vĩ đại hơn cả cuộc sống... Ken thể hiện những điều tốt đẹp nhất về Montreal Canadiens, và di sản của ông trong xã hội chúng ta vượt xa môn thể thao của chúng ta." Sinh ra tại Hamilton, Ontario vào năm 1947 và lớn lên ở ngoại ô Toronto, Dryden đã có cách tiếp cận không theo quy ước đối với sự nghiệp hockey của mình ngay từ đầu. Thay vì thi đấu ở giải major junior như hầu hết các tài năng trẻ Canada, ông đã chọn theo đuổi học vấn đại học tại Đại học Cornell. Sau khi ban đầu được Boston Bruins chọn trong bản draft nghiệp dư năm 1964, quyền sở hữu của ông đã được chuyển nhượng cho Canadiens chỉ vài ngày sau đó. Nhưng Dryden không gia nhập Montreal cho đến cuối mùa giải 1970-71 — sau khi giành được ba danh hiệu đội All-American đầu tiên cùng Big Red, và thi đấu cho đội tuyển quốc gia Canada vào năm 1969-70. Khi Dryden chuyển sang chuyên nghiệp ở tuổi 23, ông đã dành phần lớn năm đầu tiên của mình với Montreal Voyageur's của AHL trước khi được Canadiens gọi lên đội một vào cuối mùa giải. Sau khi bất bại trong sáu trận đấu mùa giải thường lệ, ông đã trở thành một huyền thoại tức thì khi giúp Montreal giành Stanley Cup năm 1971 — và giành giải Conn Smythe Trophy dành cho MVP của vòng playoff. "Thật khó tin rằng ông ấy đã đạt được tất cả...
T
$0.01516
+0.86%
SIX
$0.01998
+1.26%
PHOTO
$0.811
+14.22%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 15:21
Chia sẻ
Belarus Hướng Tới Khuôn Khổ Quốc Gia Cho Tiền Mã Hóa
Bài đăng Belarus Hướng Tới Khuôn Khổ Quốc Gia Cho Tiền Mã Hóa xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Quy định Belarus đang tiến tới xác định vị trí của mình trong thế giới tiền mã hóa. Tổng thống Aleksandr Lukashenko đã yêu cầu các nhà lập pháp đưa ra các quy tắc rõ ràng và minh bạch cho tài sản kỹ thuật số, lập luận rằng đất nước cần theo kịp xu hướng toàn cầu nhưng không từ bỏ sự giám sát của nhà nước. Tại một cuộc họp chính phủ gần đây, Lukashenko cho biết các cơ quan phải xác định ai sẽ quản lý ngành công nghiệp này và Công viên Công nghệ cao - trung tâm CNTT của Belarus - sẽ tham gia như thế nào. Lời kêu gọi này dựa trên Nghị định số 80 trước đó của ông, đã tạo tiền đề cho khuôn khổ tiền mã hóa quốc gia vào năm ngoái. Khai Thác Đám Mây Đang Được Xem Xét Tổng thống cũng đưa ra ý tưởng sử dụng điện dư thừa của Belarus cho việc khai thác tiền mã hóa. Đầu năm nay, ông đã yêu cầu bộ trưởng năng lượng xem xét liệu việc khai thác quy mô lớn có thể trở thành một dự án sinh lợi cho đất nước hay không, nói thẳng thắn: "Nếu điều đó có ý nghĩa với chúng ta, hãy làm điều đó." Kiểm Soát Chặt Chẽ Giao Dịch Mặc dù thể hiện sự quan tâm đến blockchain, Minsk đã đặt ra giới hạn về cách công dân có thể sử dụng tiền mã hóa. Vào tháng 9 năm 2023, Lukashenko đã ký Nghị định số 367, cấm các giao dịch ngang hàng và buộc các cá nhân - ngay cả các doanh nhân trong Công viên Công nghệ cao - chỉ được giao dịch thông qua các sàn giao dịch địa phương được phê duyệt. Các quan chức cho biết lệnh cấm nhằm đảm bảo lưu thông token "minh bạch và có kiểm soát". Cân Bằng Giữa Mở Cửa Và Kiểm Soát Cách tiếp cận của chính phủ phản ánh sự kết hợp giữa tò mò và thận trọng: họ muốn hưởng lợi từ việc khai thác và giao dịch có quy định, nhưng sẽ không cho phép sử dụng tiền mã hóa phi tập trung hoàn toàn. Cách soạn thảo các quy tắc mới này sẽ quyết định liệu Belarus có thể thu hút hoạt động tiền mã hóa nghiêm túc hay không - hoặc liệu sự kiểm soát chặt chẽ của nhà nước có khiến đổi mới đứng ngoài lề hay không. Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không cấu thành lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc giao dịch. Coindoo.com không xác nhận hoặc khuyến nghị bất kỳ chiến lược đầu tư cụ thể nào hoặc tiền mã hóa nào. Luôn tiến hành...
T
$0.01516
+0.86%
COM
$0.011198
+3.33%
HI
$0.0000602
-2.43%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 15:03
Chia sẻ
Tổn thất nghiêm trọng cho nhà sáng lập Terraform
Bài đăng Tổn thất tạm thời Nghiêm trọng Cho Nhà Sáng lập Terraform xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Do Kwon Nạp Tiền Căn hộ Penthouse: Tổn thất tạm thời Nghiêm trọng Cho Nhà Sáng lập Terraform Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Do Kwon Nạp Tiền Căn hộ Penthouse: Tổn thất tạm thời Nghiêm trọng cho Nhà Sáng lập Terraform Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/do-kwon-penthouse-loss/
COM
$0.011198
+3.33%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 14:56
Chia sẻ
Thumzup Media hướng đến tương lai hàng tỷ đô với kho bạc Bitcoin và Altcoin
Bài đăng Thumzup Media Hướng Tới Tương Lai Hàng Tỷ Đô La Với Bitcoin và Quỹ Altcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thumzup Media đã công bố kế hoạch chuyển đổi thành một nhân vật chính trong lĩnh vực tiền mã hóa, nổi bật với việc sắp mua lại mỏ đào dogecoin, đợt chào bán cổ phiếu trị giá 50 triệu đô la, và chiến lược mở rộng kho tài sản kỹ thuật số. Thumzup Hướng Tới Trở Thành Nhà Lãnh Đạo Khai Thác Dogecoin Tại Bắc Mỹ Thumzup Media Corporation (Nasdaq: TZUP) được hậu thuẫn bởi Donald Trump Jr. đã vạch ra một bước chuyển chiến lược toàn diện vào [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/thumzup-media-eyes-billion-dollar-future-with-bitcoin-and-altcoin-treasury/
TRUMP
$7.5
-1.08%
ALTCOIN
$0.0004064
+1.19%
COM
$0.011198
+3.33%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 14:37
Chia sẻ
Thông Tin Quan Trọng Cho Toàn Bộ Cộng Đồng
Bài đăng Thông tin quan trọng cho Toàn bộ cộng đồng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Altcoin Pi Network đang tiếp tục chiến lược trở thành blockchain được xác minh hoàn toàn, ngay cả khi token của nó giảm xuống gần mức thấp kỷ lục. Nâng cấp Phiên bản 23 của dự án đánh dấu một bước ngoặt: lần đầu tiên, xác minh KYC không chỉ là một tính năng của ứng dụng, mà sẽ được ghi vào chính giao thức. Blockchain đặt tuân thủ lên hàng đầu Phiên bản mới, dựa trên framework v23 của Stellar nhưng được điều chỉnh cho nhu cầu của Pi, chuyển việc kiểm tra danh tính cho cả hệ thống gốc của Pi và các nhà cung cấp bên ngoài được cộng đồng phê duyệt. Đội ngũ Core cho biết cách tiếp cận này sẽ chấm dứt nhiều năm đau đầu với KYC và phân tán trách nhiệm xác minh ra khỏi một cơ quan trung ương. Gần 15 triệu tài khoản đã được xác minh, và đội ngũ tin rằng việc nâng cấp sẽ thúc đẩy việc áp dụng bởi các doanh nghiệp yêu cầu tiêu chuẩn tuân thủ rõ ràng trước khi tích hợp thanh toán tiền mã hóa. Người dùng nên mong đợi điều gì Việc triển khai sẽ diễn ra dần dần, có thể có gián đoạn dịch vụ ngắn. Các nhà phát triển cam kết thông báo trước cho người dùng và đối tác, xem sự thay đổi này như là sự chuẩn bị không chỉ cho cá nhân mà còn cho các nền tảng của bên thứ ba dự định kết nối vào mạng lưới của Pi. Mục tiêu dài hạn là một lớp nhận dạng "do cộng đồng điều khiển" mà các cơ quan quản lý có thể tin tưởng nhưng không phụ thuộc vào một người gác cổng duy nhất. Trong khi mặt công nghệ tiến triển, token này mang lại ít lý do để các nhà đầu tư lạc quan ăn mừng. PI tăng vọt ngắn sau các thông báo tháng 8, vượt trên $0,40, nhưng động lượng nhanh chóng phai nhạt. Hiện nó giao dịch dưới $0,35, chỉ cao hơn một chút so với ATL $0,33, và giảm hơn 88% so với mức cao tháng 2. Hai đợt mở khóa token lớn — 12,3 triệu đồng tiền vào ngày 6 tháng 9 và 9,9 triệu vào ngày 11 tháng 9 — đang gây áp lực lên tâm lý, với các nhà giao dịch chuẩn bị cho áp lực bán thêm. Sự nhẹ nhõm có thể chỉ đến vào cuối tháng, khi nguồn cung dư thừa giảm bớt. Con đường phía trước Các nhà phát triển Pi lập luận rằng việc biến xác minh danh tính thành một tính năng của giao thức là rất quan trọng...
T
$0.01516
+0.86%
CHANGE
$0.00158382
-0.38%
TRUST
$0.0003663
-5.37%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 14:33
Chia sẻ
Tỷ lệ Long/Short của Hợp đồng tương lai vĩnh cửu BTC quan trọng tiết lộ sự thay đổi Market Sentiment
Bài đăng Tỷ lệ Long/Short Hợp đồng Tương lai Vĩnh cửu BTC Quan trọng Tiết lộ Market Sentiment Đang Thay đổi đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tỷ lệ Long/Short Hợp đồng Tương lai Vĩnh cửu BTC Quan trọng Tiết lộ Market Sentiment Đang Thay đổi Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Tỷ lệ Long/Short Hợp đồng Tương lai Vĩnh cửu BTC Quan trọng Tiết lộ Market Sentiment Đang Thay đổi Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/btc-perpetual-futures-ratio-reveals/
BTC
$121,262.65
-0.24%
COM
$0.011198
+3.33%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 14:26
Chia sẻ
BlockDAG, HBAR, VET & SHIB
Bài đăng BlockDAG, HBAR, VET & SHIB xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto News Khám phá những token tốt nhất để đầu tư vào năm 2025. Cập nhật về BlockDAG, Hedera, VeChain & Shiba Inu với sự tăng trưởng presale, staking, đốt token và biến động giá. Tìm kiếm token tốt nhất để đầu tư vào năm 2025 có nghĩa là xem xét các dự án có cập nhật rõ ràng, cơ sở người dùng hoạt động tích cực và biến động giá được hỗ trợ bởi tiến độ thực tế. Tháng 9 năm 2025 tập trung vào bốn cái tên: BlockDAG, Hedera, VeChain và Shiba Inu. Mỗi dự án nổi bật với những điểm mạnh khác nhau. BlockDAG dẫn đầu với presale kỷ lục huy động hơn 396 triệu đô la và hơn 3 triệu người sử dụng ứng dụng khai thác X1. Hedera xây dựng động lực từ hoạt động liên quan đến SWIFT và các sự kiện dành cho nhà phát triển đang diễn ra. VeChain bổ sung nâng cấp staking cho các tổ chức, trong khi Shiba Inu cắt giảm nguồn cung với các chiến dịch đốt token mạnh mẽ bất chấp biến động ngang. Cùng nhau, các dự án này bao gồm tăng trưởng presale, áp dụng doanh nghiệp, phần thưởng staking và giảm nguồn cung do cộng đồng thúc đẩy. Bài viết này chia sẻ cập nhật giá, các cột mốc gần đây và lý do tại sao những cái tên này vẫn nằm trong danh sách theo dõi của bất kỳ ai đang theo dõi token tốt nhất để đầu tư vào năm 2025. 1. BlockDAG: Presale kỷ lục 396 triệu đô la và hơn 3 triệu người dùng khai thác BlockDAG đã trở thành một trong những dự án được theo dõi nhiều nhất năm 2025 nhờ sự kết hợp giữa bảo mật mạnh mẽ, tốc độ và cơ sở người dùng sớm lớn. Nó vận hành một mô hình lai kết hợp Directed Acyclic Graph với Proof-of-Work, cho phép giao dịch nhanh trong khi vẫn giữ lớp bảo vệ của PoW. Hệ thống cũng hoàn toàn tương thích với Ethereum Virtual Machine, giúp các nhà phát triển dễ dàng chuyển các ứng dụng và hợp đồng thông minh. Những tính năng này là lý do tại sao BlockDAG (BDAG) đứng cao trong nhiều danh sách token tốt nhất để đầu tư vào năm 2025. Presale cho thấy sức hút vô song. BlockDAG đã huy động được hơn 396 triệu đô la cho đến nay, với đồng BDAG tăng 2900% từ lô đầu tiên lên mức 0,03 đô la hiện tại trong Batch 30. Ứng dụng X1 Miner của nó hiện có hơn 3 triệu người dùng khai thác BDAG trực tiếp từ...
REAL
$0.08204
-0.10%
SHIB
$0.00001195
-0.25%
MORE
$0.03025
-16.29%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 14:03
Chia sẻ
Chuyên gia đổ lỗi cho 'Ủy ban bí mật' vì đã từ chối đưa cổ phiếu MSTR vào S&P 500
Bài đăng Chuyên gia đổ lỗi cho 'Ủy ban bí mật' vì đã từ chối đưa cổ phiếu MSTR vào S&P 500 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Strategy của Michael Saylor (NASDAQ: MSTR) đã bỏ lỡ cơ hội được đưa vào chỉ số S&P 500 vào thứ Sáu, mặc dù thị trường kỳ vọng cao. Nhà phân tích Bloomberg Eric Balchunas cho biết có một 'ủy ban bí mật' đã từ chối đưa cổ phiếu MSTR vào, mặc dù đáp ứng tất cả tiêu chí. Giá cổ phiếu giảm 2,90% trong phiên giao dịch sau giờ và một lần nữa giao dịch dưới mức $330. Từ chối đưa cổ phiếu MSTR vào S&P 500: Một âm mưu? Strategy của Michael Saylor, công ty nắm giữ Bitcoin lớn nhất, đã thất bại trong việc lọt vào S&P 500 trong một thất bại lớn đối với các nhà đầu tư. Điều này xảy ra mặc dù công ty có thể đáp ứng nhiều tiêu chí như thanh khoản, vốn hóa thị trường, cổ phiếu lưu hành v.v. Sau tin tức này, giá cổ phiếu MSTR giảm gần 3% trong phiên giao dịch sau giờ vào thứ Sáu. Chiến lược gia ETF của Bloomberg Eric Balchunas đặt câu hỏi tại sao cổ phiếu MSTR bị loại khỏi Chỉ số S&P 500 mặc dù đáp ứng các yêu cầu đủ điều kiện. Balchunas lưu ý rằng quyết định cuối cùng phụ thuộc vào quyết định của Ủy ban Chỉ số S&P, mà ông mô tả hoạt động giống như một "quỹ chủ động được điều hành bởi một ủy ban bí mật" hơn là một hệ thống dựa trên quy tắc nghiêm ngặt. Blachunas cho biết thêm rằng Bloomberg trước đây đã phỏng vấn một cựu lãnh đạo của ủy ban trong podcast Trillions của họ, làm sáng tỏ cách thức đưa ra các quyết định như vậy. Trong podcast, Balchunas và các đồng nghiệp thảo luận về một ủy ban ngầm trong S&P 500 quyết định công ty nào có thể tham gia vào chỉ số. Trong quá khứ, ủy ban đã từ chối các công ty hàng đầu như Tesla của Elon Musk. "Sẽ thú vị khi xem danh sách tất cả các cổ phiếu bị Ủy ban trì hoãn gia nhập SPX, tôi biết nó sẽ bao gồm một số cổ phiếu thực sự mạnh, ví dụ như Microsoft, Tesla," Balchunas viết. Việc bổ sung vào S&P 500 thường kích hoạt hoạt động mua từ các quỹ chỉ số và ETF theo dõi chuẩn. Điều này thường cung cấp hỗ trợ cho các cổ phiếu mới...
SPX
$1.444
-0.38%
REAL
$0.08204
-0.10%
MORE
$0.03025
-16.29%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 14:01
Chia sẻ
Dự đoán M&A tiền điện tử sẽ đạt 11,98 tỷ đô la vào năm 2025
Chi tiết: https://coincu.com/news/crypto-ma-2025-prediction/
M
$2.09012
+1.76%
COM
$0.011198
+3.33%
MA
$0.0005773
-7.82%
Chia sẻ
Coinstats
2025/09/06 13:43
Chia sẻ
Tin tức xu hướng
Thêm
Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục
Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá
Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới
Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân
MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó