Giá Shiba Inu Giảm Trong Điều Kiện Giao Dịch Biến Động Khi Layer Brett Trở Thành Tên Meme Được Theo Dõi

Bài đăng Giá Shiba Inu Giảm Trong Điều Kiện Giao dịch Không Ổn Định Khi Layer Brett Trở Thành Meme Coin Được Theo Dõi xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto News Tâm điểm tiền mã hóa đang thay đổi nhanh chóng. Layer Brett, meme coin chạy trên Ethereum và là hybrid Layer 2, đang tiến gần đến một cột mốc presale quan trọng — đã huy động được hơn 2,8 triệu đô la với token vẫn có sẵn ở mức giá chỉ 0,055 đô la. Đối với các nhà giao dịch tìm kiếm bên ngoài những meme cũ, sự kết hợp giữa tính lan truyền và cơ sở hạ tầng Ethereum của Brett đã khiến nó trở thành cái tên đáng theo dõi khi bước vào năm 2025. Trong khi giá Shiba Inu vẫn đi ngang, Layer Brett đang leo lên danh sách theo dõi như tiềm năng tăng 100 lần tiếp theo của cộng đồng. Dự đoán giá Shiba Inu: SHIB đang mất đà Shiba Inu từng là viên ngọc quý của cơn sốt meme coin, vươn lên top 10 tiền mã hóa vào năm 2021 nhờ sức mạnh bán lẻ thuần túy. Nhưng đến năm 2025, ánh hào quang đã mờ nhạt. SHIB giao dịch quanh mức 0,00001255 đô la, mắc kẹt trong một phạm vi trong nhiều tuần và thấp hơn nhiều so với mức cao nhất từ đầu năm đến nay. Số liệu khối lượng kể lên câu chuyện. CoinGecko cho thấy khối lượng giao dịch 24 giờ của SHIB chỉ đạt 144 triệu đô la, một phần nhỏ so với 1,75 tỷ đô la của Dogecoin và thậm chí 381 triệu đô la của Pepe. Đó là dấu hiệu rõ ràng của sự suy giảm quan tâm. Dữ liệu phái sinh thậm chí còn tệ hơn. CoinGlass ghi nhận open interest đã sụp đổ từ 560 triệu đô la đầu năm nay xuống chỉ còn 186 triệu đô la hiện tại. Trên on-chain, mạng Shibarium đang gặp khó khăn — tổng giá trị bị khóa (TVL) đã giảm xuống còn 1,5 triệu đô la, trong khi ShibaSwap chỉ còn chưa đầy 1 triệu đô la. Từng được quảng cáo là đường sống tiện ích cho SHIB, những con số này cho thấy một dự án đang dần phai nhạt. Tại sao Layer Brett đang chiếm lĩnh danh sách theo dõi Không giống như Shiba Inu, vẫn bị ràng buộc với quá khứ chỉ là meme, Layer Brett đã kết hợp văn hóa lan truyền của meme với tiện ích của Ethereum Layer 2 scaling. Những lợi ích của nó không chỉ là lý thuyết — chúng đã thu hút các nhà giao dịch: Phí cực thấp và giao dịch tức thì, giải quyết vấn đề tắc nghẽn của Ethereum trong khi vẫn đảm bảo bảo mật. APY staking khổng lồ đã thu hút cả những người chơi mạo hiểm và những người nắm giữ dài hạn. Thiết kế đặt cộng đồng lên hàng đầu, đảm bảo sự phát triển không bị chi phối bởi các tổ chức...
Bitcoin Bull Run Tiến Gần Đến Đỉnh Điểm: Chu Kỳ Đỉnh Cho Thấy Đã Hoàn Thành 95%

Bài đăng Bitcoin Bull Run Gần Đạt Đỉnh Điểm: Chu Kỳ Đỉnh Cho Thấy Đã Hoàn Thành 95% xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin (BTC) gần đây đã đạt mức cao nhất trong tuần vượt mốc 112,000 đô la, báo hiệu xu hướng tăng tiềm năng cho đồng tiền điện tử hàng đầu này. Động thái này có thể đại diện cho giai đoạn cuối cùng của chu kỳ hiện tại đối với Bitcoin và thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn. Nhà phân tích thị trường CryptoBirb đã chỉ ra rằng xu hướng tăng này có thể kéo dài thêm khoảng 50 ngày nữa, nhấn mạnh rằng Bitcoin hiện đã hoàn thành 95% chu kỳ của mình, kéo dài 1,017 ngày kể từ mức thấp của tháng 11 năm 2022. 50 Ngày Cho Đến Đỉnh Bitcoin Tiềm Năng Theo lịch sử, thị trường Bull của Bitcoin đã đạt đỉnh điểm trong khoảng 1,060 đến 1,100 ngày sau các mức thấp đáng kể, cho thấy khung thời gian mục tiêu cho đỉnh chu kỳ này có thể rơi vào khoảng cuối tháng 10 đến giữa tháng 11 năm 2025. Phân tích nhấn mạnh mối quan hệ điển hình giữa các sự kiện Bitcoin Halving và các đỉnh giá sau đó. Kể từ lần Halving gần đây nhất vào tháng 4 năm 2024, 503 ngày đã trôi qua, với dữ liệu trong quá khứ cho thấy các đỉnh giá thường xảy ra sau 518 đến 580 ngày sau các sự kiện như vậy. Như thấy trong biểu đồ dưới đây, Bitcoin hiện đang ở mức 77% đến 86% trên dòng thời gian này, bước vào cái mà nhà phân tích gọi là "vùng nóng" - một giai đoạn biến động cao và có khả năng biến động giá. Tuy nhiên, CryptoBirb cảnh báo rằng xu hướng lịch sử cho thấy sau khi đạt đỉnh, Bitcoin thường trải qua sự sụt giảm đáng kể, thường giảm 70% đến 80% trong khung thời gian 370 đến 410 ngày. Giai đoạn bearish này được dự đoán sẽ xảy ra vào khoảng quý một và quý hai năm 2026, với xác suất lịch sử của thị trường Bear trong năm đó đạt 100%. Trước đợt suy giảm tiềm năng này, nhà phân tích kỳ vọng một đợt tăng cuối cùng, với khoảng 50 ngày còn lại trước khi thị trường có thể đạt đỉnh. Tháng 9, thường được công nhận là tháng yếu hơn đối với Bitcoin, đã cho thấy mức giảm trung bình là 6.17%. Mặc dù số liệu thống kê quý ba có thể khác nhau, với mức tăng trung bình là 0.80%, nhưng trung bình tổng thể có xu hướng phản ánh...
Các nhà kinh tế hàng đầu phản ứng về dữ liệu việc làm khi Hoa Kỳ bước vào 'suy thoái việc làm'

Bài đăng Nhà phân tích hàng đầu phản ứng với dữ liệu việc làm khi Hoa Kỳ bước vào 'suy thoái việc làm' đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Báo cáo việc làm mới nhất của Hoa Kỳ đã gây ra những phản ứng đáng lo ngại từ các nhà kinh tế hàng đầu, nhiều người trong số họ cảnh báo rằng thị trường lao động đã rơi vào tình trạng suy thoái việc làm. Chỉ có 22,000 việc làm được tạo thêm trong tháng 8, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng 76,500. Tháng 6 đánh dấu sự sụt giảm ròng đầu tiên trong gần bốn năm, với 13,000 việc làm bị mất. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4.3%, mức cao nhất kể từ năm 2021, cho thấy sự suy yếu kinh tế ngày càng tăng. Mark Zandi Trong số các nhà kinh tế, Mark Zandi của Moody's Analytics nhấn mạnh rằng việc làm theo bảng lương đã ở trong vùng suy thoái. Ông lưu ý rằng tháng 7 và tháng 8 ghi nhận mức tăng khiêm tốn, có khả năng sẽ được điều chỉnh giảm, với những tổn thất tập trung trong lĩnh vực sản xuất, khai thác mỏ, xây dựng và khu vực chính phủ. Chỉ có y tế và khách sạn đã cung cấp một số bù đắp. Zandi, vốn bearish về nền kinh tế trong thời gian dài, đã lập luận rằng một số lĩnh vực và tiểu bang đã rơi vào suy thoái. Đó là một cuộc suy thoái việc làm. Việc làm theo bảng lương giảm vào tháng 6, và mặc dù tăng vào tháng 7 và tháng 8, mức tăng chỉ ở mức biên và có vẻ như sẽ bị điều chỉnh giảm. Phía hàng hóa của nền kinh tế, bao gồm sản xuất, khai thác mỏ và xây dựng, đang mất đi một lượng đáng kể... — Mark Zandi (@Markzandi) ngày 5 tháng 9 năm 2025 David Rosenberg David Rosenberg của Rosenberg Research đã nhấn mạnh những biến dạng trong các con số tiêu đề, chỉ ra rằng mô hình Birth-Death của Cục Thống kê Lao động đã thêm 96,000 việc làm. Nếu không có sự điều chỉnh này, bảng lương đã giảm 74,000 trong tháng 8. Ông cảnh báo rằng, theo thước đo này, bảng lương đã giảm trong bốn tháng liên tiếp, một mô hình lần cuối được thấy trong quá trình phục hồi chậm chạp từ Đại suy thoái. BLS đã cố gắng hết sức để tô vẽ cho báo cáo bảng lương tồi tệ này vì mô hình Birth-Death đã thêm 96,000 việc làm vào tiêu đề. Loại bỏ điều đó, và những gì khảo sát thực tế cho thấy là sự sụt giảm 74,000. Trên thực tế, bảng lương đã giảm trên cơ sở ex-BD hiện nay trong mỗi...
Tiền điện tử tốt nhất để mua vào tháng 9 khi dòng tiền ETF Ethereum vượt qua Bitcoin trên các sàn giao dịch toàn cầu

Bài đăng Tiền điện tử tốt nhất để mua vào tháng 9 khi dòng tiền ETF Ethereum vượt qua Bitcoin trên các sàn giao dịch toàn cầu đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Nội dung này là một bài viết được tài trợ. Bitcoinsistemi.com không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tiêu cực nào có thể phát sinh từ thông tin trên hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được đề cập trong bài viết. Bitcoinsistemi.com khuyên độc giả nên tự nghiên cứu về công ty được đề cập trong bài viết và nhắc nhở rằng mọi trách nhiệm thuộc về cá nhân. Nhu cầu từ tổ chức đang định hình lại thị trường tiền điện tử khi dòng tiền vào ETF Ethereum vượt qua Bitcoin. Sự luân chuyển vốn giữa các loại tiền điện tử hàng đầu này đã làm dấy lên sự đồn đoán trong cộng đồng tiền điện tử, tự hỏi dự báo thị trường tiền điện tử trong tương lai là gì. Nhà phân tích theo dõi xu hướng cho biết sự luân chuyển này là dấu hiệu cho thấy vốn đang lan rộng từ Bitcoin sang các mạng khác. Bên cạnh ETF Ethereum, Tron, Arbitrum và Avalanche là các token đang tăng lên trong watchlist cơ hội altcoin hàng đầu. Các token mới nổi như MAGACOIN FINANCE cũng đang được công nhận như các vốn hóa nhỏ hơn có vị thế vượt trội trong các chu kỳ thị trường tăng giá sắp tới. 1. Tron: Lợi thế Stablecoin mạnh mẽ hơn Tron đang thu hút sự chú ý nhờ việc cắt giảm 60% phí giao dịch vào cuối tháng 8. Với sự phát triển đó, người dùng giờ đây có thể thực hiện chuyển stablecoin nhanh hơn và rẻ hơn trên blockchain. Mặc dù phí thấp là tốt cho người dùng, Nhà phân tích lưu ý rằng điều này sẽ dẫn đến doanh thu thấp hơn cho các nhà xác thực. Tuy nhiên, về lâu dài, họ dự đoán sự gia tăng hoạt động của người dùng sẽ giúp các nhà xác thực thu được nhiều doanh thu hơn. Với sự tăng trưởng mạnh mẽ và vai trò trong thị trường stablecoin, các nhà đầu tư đang cân nhắc Tron là một trong những tiền điện tử tốt nhất để mua ngay khi năm 2025 sắp kết thúc. 2. Arbitrum: Nâng cấp thúc đẩy áp dụng Các cập nhật Arbitrum đang thúc đẩy các đồn đoán tăng giá cho tháng 9. Việc sắp mở khóa 92,65 triệu token ARB có thể gây ra Biến động giá, nhưng sự áp dụng của tổ chức đang tăng lên. PayPal đã tích hợp Arbitrum cho các giao dịch on-chain, trong khi nâng cấp ArbOS "Callisto" đã giới thiệu trừu tượng hóa tài khoản và chức năng cross-chain. Nhà phân tích dự đoán hành động trong phạm vi gần 0,50 đô la...
Dự thảo luật của Thượng viện Hoa Kỳ tiến tới miễn trừ Staking, Airdrop và DePIN khỏi quy định của SEC

Bài đăng Dự thảo Luật của Thượng viện Hoa Kỳ Tiến tới Miễn trừ Staking, Airdrop và DePIN Khỏi Quy định của SEC xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Quy định Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Hoa Kỳ đang lưu hành bản dự thảo cập nhật của dự luật cấu trúc thị trường được mong đợi từ lâu, giới thiệu những thay đổi lớn về cách tài sản kỹ thuật số được đối xử theo luật chứng khoán. Các sửa đổi, được nhà báo Eleanor Terrett nhấn mạnh, đang được xem là một bước quan trọng hướng tới làm rõ tình trạng pháp lý của hoạt động tiền điện tử tại Hoa Kỳ. Một trong những cập nhật đáng chú ý nhất nằm trong Mục 101, quy định rằng Staking, token airdrop và token tiền pháp lý sẽ không được phân loại là chứng khoán, trừ khi có gian lận. Những người ủng hộ ngành công nghiệp cho rằng ngôn ngữ này có thể cung cấp sự rõ ràng mà người tham gia đã tìm kiếm từ lâu, những người lo sợ rằng các hoạt động tiền điện tử bình thường có thể bị cuốn vào quy định chứng khoán. Miễn trừ cho các Dự án DePIN Dự luật cũng đề cập riêng đến các mạng cơ sở hạ tầng vật lý phi tập trung (DePIN) trong Mục 504, cấp cho chúng miễn trừ rõ ràng khỏi luật chứng khoán. Các sáng kiến DePIN, khuyến khích người tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng thế giới thực như mạng không dây và lưu trữ đám mây, đã phát triển nhanh chóng và thường gặp khó khăn với sự không chắc chắn về quy định. Trong một cử chỉ hướng tới phi tập trung, Mục 501, 505 và 506 bảo vệ các nhà phát triển DeFi, tự lưu ký tài sản kỹ thuật số và đổi mới mã nguồn mở. Các nhà lập pháp dường như mong muốn đảm bảo rằng quy định không làm nghẹt thở các tính năng cốt lõi phân biệt hệ sinh thái blockchain với các trung gian tài chính truyền thống. Phối hợp SEC-CFTC Cuối cùng, dự luật tạo ra một khuôn khổ phối hợp chính thức giữa SEC và CFTC trong Mục 701 và 702, một biện pháp được thiết kế để giảm các xung đột thẩm quyền đã gây khó khăn cho quy định tiền điện tử trong những năm gần đây. Nếu được thông qua theo hình thức hiện tại, luật này có thể định hình lại đáng kể cách các dự án tiền điện tử hoạt động tại Hoa Kỳ, loại bỏ một số lĩnh vực gây tranh cãi nhất khỏi phạm vi thực thi chứng khoán trong khi vẫn để lại không gian cho các vụ gian lận. Các nhà phân tích cho rằng các điều khoản miễn trừ cho staking và DePIN đặc biệt đáng chú ý, vì chúng giải quyết các lĩnh vực mà sự rõ ràng về quy định đã được yêu cầu cấp bách nhất. Thông tin được cung cấp trong...
SEC và CFTC đề xuất chuyển đổi sang thị trường tài chính hoạt động 24/7 tại Mỹ

Bài đăng SEC và CFTC Đề xuất Chuyển đổi sang Thị trường Tài chính 24/7 tại Mỹ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã phát hành một tuyên bố chung vào thứ Sáu khám phá khả năng chuyển đổi sang thị trường vốn 24/7 và các quy định cho các sản phẩm phái sinh crypto. Mở rộng quy mô tài chính onchain đòi hỏi môi trường giao dịch 24/7 trên các loại tài sản, các cơ quan quản lý cho biết trong tuyên bố. Xây dựng sự rõ ràng về quy định cho hợp đồng sự kiện và hợp đồng tương lai vĩnh viễn — hợp đồng tương lai không có ngày hết hạn — cũng là một ưu tiên. Tuy nhiên, các cơ quan đã làm rõ: "Việc mở rộng thêm giờ giao dịch có thể giúp thị trường Mỹ phù hợp hơn với thực tế đang phát triển của nền kinh tế toàn cầu luôn hoạt động. Việc mở rộng giờ giao dịch có thể khả thi hơn ở một số loại tài sản so với các loại khác, vì vậy có thể không có cách tiếp cận đồng nhất cho tất cả các sản phẩm." Sự chuyển hướng tiềm năng sang thị trường tài chính "luôn hoạt động" sẽ làm tăng vận tốc vốn nhưng cũng làm tăng rủi ro cho các nhà giao dịch, khiến các vị thế qua đêm và dài hạn của họ bị phơi bày trước những người tham gia thị trường ở các múi giờ khác nhau, những người có thể loại họ khỏi các giao dịch trong khi họ đang ngủ. Bảng các ngày giao dịch hợp lệ cho mỗi tháng trên Sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE). Nguồn: NYSE Liên quan: Chương trình nghị sự của SEC đề xuất các biện pháp bảo vệ an toàn cho crypto, cải cách môi giới-đại lý CFTC và SEC thúc đẩy mục tiêu crypto của chính quyền Trump Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công bố báo cáo crypto vào tháng 7, phác thảo các khuyến nghị chính sách liên cơ quan để phát triển một khuôn khổ toàn diện cho nền kinh tế kỹ thuật số. Báo cáo chỉ đạo SEC và CFTC thiết lập giám sát hợp tác đối với lĩnh vực crypto, với CFTC có "thẩm quyền rõ ràng" để quản lý thị trường crypto spot, trong khi SEC sẽ có quyền giám sát chứng khoán được token hóa. Vào tháng 8, CFTC đã công bố một lộ trình cho các sàn giao dịch crypto nước ngoài phục vụ khách hàng Mỹ thông qua khuôn khổ Hội đồng Giao dịch Nước ngoài (FBOT). Đăng ký FBOT cho phép các sàn giao dịch nước ngoài được quản lý trên tất cả các loại tài sản đăng ký xin giấy phép kinh doanh tại Hoa Kỳ và...
Cục Dự trữ Liên bang Sẵn sàng Cắt giảm Lãi suất Trong bối cảnh Thị trường Lao động Suy yếu

Bài đăng FRB Sẵn sàng Cắt giảm Lãi suất Trong bối cảnh Thị trường Lao động Suy yếu xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: FRB có khả năng cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Thị trường lao động Hoa Kỳ cho thấy xu hướng suy yếu. Các giao thức DeFi (Decentralized Finance) có thể hưởng lợi từ việc cắt giảm lãi suất tiềm năng. Ngân hàng Mizuho chỉ ra thị trường lao động Hoa Kỳ đang suy yếu sau báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 8, tăng khả năng FRB cắt giảm lãi suất vào tháng 9 năm 2025. Việc cắt giảm lãi suất dự kiến có thể kích thích thị trường, tiềm năng thúc đẩy tiền mã hóa như BTC và ETH trong bối cảnh chiến lược đầu tư chuyển hướng sang tài sản rủi ro hơn. Chính sách FRB Thay đổi khi Thị trường Lao động Suy yếu Cuộc họp FRB dự kiến vào ngày 17 tháng 9 dự đoán sẽ có cắt giảm lãi suất do việc làm giảm và mức thu nhập quay trở lại mô hình thấy trong đại dịch. Ngân hàng Mizuho nhấn mạnh Fed có thể thực hiện cắt giảm 25 điểm cơ bản, mặc dù cắt giảm 50 điểm cơ bản có thể xảy ra nếu lạm phát xuất hiện yếu hơn dự kiến trong dữ liệu Consumer price index（CPI） gần đây. Thị trường mạnh mẽ dự đoán sự nới lỏng, phản ánh gần như 100% chắc chắn theo công cụ CME FedWatch. Người tham gia thị trường đang điều chỉnh chiến lược của họ, dự đoán chi phí vay thấp hơn trên các lĩnh vực thế chấp, doanh nghiệp và DeFi (Decentralized Finance). Thông thường, chính sách hỗ trợ làm tăng sự hấp dẫn của tài sản rủi ro, tiềm năng mang lại lợi ích cho Bitcoin, Ethereum blockchain và token quản trị DeFi (Decentralized Finance) như AAVE và COMP. Các bên liên quan đến thị trường tiền mã hóa như nhà phát triển và hội đồng quản trị đang tích cực theo dõi hành động của FRB. Các chu kỳ nới lỏng Fed trước đây đã thúc đẩy đáng kể đà tăng thị trường, đặc biệt là tài sản beta cao và giao thức tài chính phi tập trung. Theo Bài phát biểu của Chủ tịch FRB Powell về Triển vọng Kinh tế, "Một điều chỉnh đối với lập trường chính sách của ngân hàng trung ương có thể được đảm bảo do sự thay đổi cân bằng rủi ro liên quan đến thị trường lao động." Cắt giảm Lãi suất Sẽ Làm Thay đổi Giá và Sự Chấp nhận Crypto Bạn có biết? Bitcoin và Ethereum đã tăng vọt theo lịch sử sau khi FRB cắt giảm lãi suất, minh họa mối tương quan mạnh mẽ của chúng với sự thay đổi chính sách kinh tế vĩ mô. Theo CoinMarketCap, Ethereum (ETH) hiện giao dịch ở mức $4,305.67, trải qua Khối lượng 24h (Token) là $41.26 tỷ. Giá của...
Biến 400 USD thành 40.000 USD với 4 đồng coin này

Bài đăng Biến $400 thành $40k Với 4 Coin Này xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tìm kiếm crypto tốt nhất để mua ngày nay thường giống như tìm kim trong đống rơm. Nhưng khi một vài token nổi bật, tiềm năng tăng trưởng trở nên khó bỏ qua. Little Pepe (LILPEPE) là một trong những token hiếm hoi đó hiện nay, với các nhà đầu tư giai đoạn đầu đã có lợi nhuận 110% và người mua ở giai đoạn 12 vẫn đang nhìn vào mức tăng dự kiến 42% trước khi ra mắt. Bên cạnh LILPEPE, các coin như Stellar (XLM), Cardano (ADA), và Toncoin (TON) đang định hình câu chuyện có thể biến khoản đầu tư $400 thành một thứ gì đó lớn hơn nhiều trong tương lai. Giá Little Pepe (LILPEPE) và Hiệu suất Presale Câu chuyện của Little Pepe đã thu hút sự chú ý thực sự trong năm nay. Presale hiện đang ở giai đoạn 12, với token được bán với giá $0.0021 mỗi token. Dự án đã huy động được hơn $22.3 triệu, tiến nhanh đến mục tiêu giai đoạn $25 triệu. Đà tăng trưởng là có thật, xét thấy giai đoạn 11 đã bán hết trước lịch trình. Điều làm LILPEPE nổi bật là những con số và nền tảng đằng sau chúng. Token đã được niêm yết trên CoinMarketCap và đã được kiểm toán bởi Certik, điều này tạo thêm một lớp tin cậy cho các nhà đầu tư mới. Hệ sinh thái của nó bao gồm chuỗi Layer 2 tương thích với Ethereum blockchain, không có thuế giao dịch, các tùy chọn staking, và bảo vệ chống bot. Ngoài ra, còn có chương trình tặng thưởng 777k đang diễn ra, nơi những người đóng góp có thể thắng phần thưởng token đáng kể. Sự phấn khích của cộng đồng rất mạnh mẽ. Từ tháng 6 đến tháng 8, LILPEPE đạt đỉnh 100 về khối lượng câu hỏi về Meme coin trên ChatGPT 5, vượt qua các token phổ biến như Dogecoin, Shiba Inu, và Pepe. Sự quan tâm tự nhiên như vậy cho thấy đây không chỉ là một dự án meme khác. Với những người mua sớm đã nhân đôi khoản đầu tư của họ và các nhà đầu tư mới vẫn có vị thế cho mức tăng 42% trước khi token được niêm yết ở mức $0.0030, LILPEPE cảm giác như là coin cần theo dõi vì nó có thể tăng 23,038% sau khi ra mắt, trở thành một phần của top...
Cộng đồng Conflux (CFX) bỏ phiếu về việc sử dụng Quỹ sinh thái

Bài đăng Conflux (CFX) Community Votes on Ecosystem Fund Utilization xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Rongchai Wang 05/09/2025 07:59 Cuộc bỏ phiếu Conflux (CFX) DAO #15 đang diễn ra, tập trung vào việc ủy quyền cho Quỹ sinh thái sử dụng CFX đã khóa để hợp tác với thị trường truyền thống và các công ty đại chúng. Cộng đồng Conflux (CFX) hiện đang tham gia một cuộc bỏ phiếu quan trọng theo Conflux DAO #15, như thông báo từ Diễn đàn Conflux. Cuộc bỏ phiếu này nhằm xác định liệu các token CFX đã khóa của Quỹ sinh thái có nên được ủy quyền cho các hoạt động hợp tác chiến lược với các công ty niêm yết và tiềm năng hợp tác với thị trường truyền thống và các công ty đại chúng hay không. Sử dụng chiến lược Quỹ sinh thái Đề xuất đang được xem xét liên quan đến việc cấp quyền cho Quỹ sinh thái Conflux để tận dụng các token CFX đã khóa. Sáng kiến này nhằm thúc đẩy quan hệ đối tác và khám phá sự hợp lực với các công ty đã thành lập bên ngoài không gian blockchain. Động thái này được xem là cánh cửa tiềm năng để mở rộng ảnh hưởng và sự tích hợp của Conflux vào thị trường tài chính truyền thống. Sự tham gia của cộng đồng Quy trình bỏ phiếu được thiết kế để đánh giá lập trường của cộng đồng về hướng đi chiến lược này. Người tham gia có cơ hội ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định bằng cách bỏ phiếu. Cách tiếp cận dân chủ này nhấn mạnh tinh thần phi tập trung của mạng lưới Conflux, trao quyền cho các bên liên quan để có tiếng nói trong các phát triển tương lai của dự án. Ý nghĩa tiềm năng Nếu được chấp thuận, việc ủy quyền có thể mở đường cho Conflux thiết lập các quan hệ đối tác quan trọng, từ đó có khả năng nâng cao tiện ích và việc áp dụng token CFX. Những hợp tác như vậy cũng có thể cung cấp nền tảng để Conflux thể hiện khả năng của công nghệ blockchain trong môi trường kinh doanh truyền thống. Để biết thêm thông tin chi tiết về đề xuất và tham gia bỏ phiếu, các thành viên cộng đồng có thể truy cập Diễn đàn Conflux chính thức. Nguồn hình ảnh: Shutterstock Nguồn: https://blockchain.news/news/conflux-cfx-community-votes-on-ecosystem-fund-utilization
Tại Sao BullZilla Là Dự Án Presale Tiền Mã Hoá 100x Hàng Đầu Năm 2025 Với Hơn 500 Người Nắm Giữ, Khi Toncoin và Pepe Tạo Nên Những Sóng Lớn

Khám phá các đợt presale tiền mã hóa có tiềm năng tăng 100 lần hàng đầu vào năm 2025! Khám phá BullZilla, Toncoin và Pepe để có tiềm năng ROI bùng nổ và động lực presale.
