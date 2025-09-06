Các nhà kinh tế hàng đầu phản ứng về dữ liệu việc làm khi Hoa Kỳ bước vào 'suy thoái việc làm'

Bài đăng Nhà phân tích hàng đầu phản ứng với dữ liệu việc làm khi Hoa Kỳ bước vào 'suy thoái việc làm' đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Báo cáo việc làm mới nhất của Hoa Kỳ đã gây ra những phản ứng đáng lo ngại từ các nhà kinh tế hàng đầu, nhiều người trong số họ cảnh báo rằng thị trường lao động đã rơi vào tình trạng suy thoái việc làm. Chỉ có 22,000 việc làm được tạo thêm trong tháng 8, thấp hơn nhiều so với kỳ vọng 76,500. Tháng 6 đánh dấu sự sụt giảm ròng đầu tiên trong gần bốn năm, với 13,000 việc làm bị mất. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4.3%, mức cao nhất kể từ năm 2021, cho thấy sự suy yếu kinh tế ngày càng tăng. Mark Zandi Trong số các nhà kinh tế, Mark Zandi của Moody's Analytics nhấn mạnh rằng việc làm theo bảng lương đã ở trong vùng suy thoái. Ông lưu ý rằng tháng 7 và tháng 8 ghi nhận mức tăng khiêm tốn, có khả năng sẽ được điều chỉnh giảm, với những tổn thất tập trung trong lĩnh vực sản xuất, khai thác mỏ, xây dựng và khu vực chính phủ. Chỉ có y tế và khách sạn đã cung cấp một số bù đắp. Zandi, vốn bearish về nền kinh tế trong thời gian dài, đã lập luận rằng một số lĩnh vực và tiểu bang đã rơi vào suy thoái. Đó là một cuộc suy thoái việc làm. Việc làm theo bảng lương giảm vào tháng 6, và mặc dù tăng vào tháng 7 và tháng 8, mức tăng chỉ ở mức biên và có vẻ như sẽ bị điều chỉnh giảm. Phía hàng hóa của nền kinh tế, bao gồm sản xuất, khai thác mỏ và xây dựng, đang mất đi một lượng đáng kể... — Mark Zandi (@Markzandi) ngày 5 tháng 9 năm 2025 David Rosenberg David Rosenberg của Rosenberg Research đã nhấn mạnh những biến dạng trong các con số tiêu đề, chỉ ra rằng mô hình Birth-Death của Cục Thống kê Lao động đã thêm 96,000 việc làm. Nếu không có sự điều chỉnh này, bảng lương đã giảm 74,000 trong tháng 8. Ông cảnh báo rằng, theo thước đo này, bảng lương đã giảm trong bốn tháng liên tiếp, một mô hình lần cuối được thấy trong quá trình phục hồi chậm chạp từ Đại suy thoái. BLS đã cố gắng hết sức để tô vẽ cho báo cáo bảng lương tồi tệ này vì mô hình Birth-Death đã thêm 96,000 việc làm vào tiêu đề. Loại bỏ điều đó, và những gì khảo sát thực tế cho thấy là sự sụt giảm 74,000. Trên thực tế, bảng lương đã giảm trên cơ sở ex-BD hiện nay trong mỗi...