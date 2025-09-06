Sàn giao dịch MEXC
/
Tin tức tiền mã hoá
/
2025-10-10 thứ sáu
Tin tức tiền mã hoá
Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Báo cáo về sự ủng hộ của Trump đối với Hassett cho Fed giữa những đồn đoán
Bài đăng Sự ủng hộ của Trump dành cho Hassett tại Fed được báo cáo giữa lúc Đầu cơ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Trump được cho là ủng hộ Hassett cho vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang. Phản ứng thị trường vẫn thận trọng giữa các báo cáo mang tính đầu cơ. Không có tuyên bố chính thức từ các tài khoản đã xác minh của Trump. Trong một báo cáo của ChainCatcher, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gợi ý rằng Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell nên giảm lãi suất sớm hơn, xác nhận sự ủng hộ của ông dành cho Hassett. Nhận xét của Trump làm nổi bật các cuộc tranh luận đang diễn ra xung quanh chính sách tiền tệ của Hoa Kỳ, có khả năng ảnh hưởng đến Market Sentiment, mặc dù không có hồ sơ chính thức nào liên kết điều này với biến động thị trường tiền mã hóa hiện tại. Sự ủng hộ được cho là của Trump dành cho Hassett ảnh hưởng đến góc nhìn thị trường ChainCatcher báo cáo Trump đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Kevin Hassett trong bối cảnh bổ nhiệm tiềm năng của ông làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, dựa trên các cập nhật tin tức nhanh. Mặc dù báo cáo này, không có trích dẫn trực tiếp hoặc tuyên bố nào từ hồ sơ đã xác minh của Trump được cung cấp. Donald Trump, Cựu Tổng thống Hoa Kỳ, N/A, - "Nhắc lại sự ủng hộ dành cho Hassett với tư cách là ứng viên cho Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang." Không có dấu hiệu trực tiếp nào về việc sắp xếp lại lãnh đạo tại Cục Dự trữ Liên bang đã được các nguồn chính thức xác nhận. Điều kiện thị trường hiện tại dường như ổn định giữa những cập nhật mang tính đầu cơ này. Tỷ lệ vốn ETH và BTC không hiển thị sự chênh lệch đáng kể do kết quả của các báo cáo ChainCatcher liên quan đến sự ủng hộ được cho là của Trump. Tỷ lệ vốn trung bình tám giờ, chẳng hạn như 0,0056% cho ETH và 0,0053% cho BTC, thể hiện khả năng phục hồi trong Market Sentiment, không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi những diễn biến này. Đầu cơ thị trường thường phát sinh từ các báo cáo như vậy, tuy nhiên các nhân vật nổi bật trong ngành tiền mã hóa chưa công khai bình luận về sự ủng hộ được báo cáo của Trump dành cho Hassett. Các cộng đồng tiền mã hóa nói chung vẫn thận trọng, cân nhắc các tác động tiềm tàng đối với chính sách tiền tệ mà không có hướng dẫn rõ ràng từ các kênh chính thức. Tác động tức thời tối thiểu đến Crypto giữa Đầu cơ về Cục Dự trữ Liên bang Bạn có biết? Mặc dù thị trường thường xuyên phản ứng với các thông báo của Cục Dự trữ Liên bang, sự ủng hộ của Trump dành cho Hassett với tư cách là Chủ tịch Fed không được phản ánh bằng bất kỳ sự thay đổi đáng kể, tức thời nào trong các chỉ số thị trường tiền mã hóa Hoa Kỳ. Như...
T
$0.01516
+0.86%
U
$0.010227
+7.12%
TRUMP
$7.5
-1.08%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 17:44
Chia sẻ
Danh Sách AI Agent Hàng Đầu Năm 2025
Bài đăng Danh sách AI Agent hàng đầu năm 2025 đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Xu hướng chính trong AI Agent năm 2025 Bối cảnh AI Agent đang phát triển nhanh chóng, được thúc đẩy bởi một số xu hướng chính đang định hình cách các công nghệ này được phát triển và triển khai. Sự gia tăng của Hệ thống Đa Agent: Có một sự chuyển dịch đáng kể hướng tới việc sử dụng nhiều AI Agent chuyên biệt cùng hợp tác để giải quyết các vấn đề phức tạp, một chiến lược đang trở thành xu hướng chính vào năm 2025. Tích hợp với RPA: AI Agent đang bổ sung trí thông minh nhận thức cho các nền tảng tự động hóa quy trình robot (RPA) hiện có như UiPath, cho phép quy trình làm việc năng động và thích ứng hơn có thể phản hồi theo thời gian thực. Tập trung vào Quản trị và Đạo đức: Khi sự tự chủ của agent tăng lên, nhu cầu giám sát cũng tăng theo. Các hệ thống agent hàng đầu đang ưu tiên các tính năng như khả năng giải thích, dấu vết kiểm toán và các rào chắn để đảm bảo triển khai có trách nhiệm và tuân thủ, đặc biệt là trong các ngành được quản lý. Sự phát triển của AI Agent đánh dấu một bước tiến quan trọng hướng tới tương lai nơi các hệ thống AI có thể thực hiện các nhiệm vụ phức tạp, từ đầu đến cuối một cách tự chủ, thay đổi cơ bản hoạt động kinh doanh và phát triển phần mềm. Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/list-of-top-agentic-ai-in-2025/
REAL
$0.08204
-0.10%
RISE
$0.010142
-1.42%
MORE
$0.03025
-16.29%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 17:35
Chia sẻ
Airdrop+ Linea Diễn Ra Vào Ngày 10 Tháng 9: Những Điều Cần Biết Về Giá Ra Mắt
Đọc toàn bộ bài viết tại coingape.com.
COM
$0.011198
+3.33%
LIVE
$0.01153
-0.43%
Chia sẻ
Coinstats
2025/09/06 17:26
Chia sẻ
Cảnh Sát Tinh Nhuệ Pháp Giải Cứu Người Đàn Ông Thụy Sĩ Bị Bắt Cóc Đòi Tiền Chuộc Bằng Tiền Mã Hóa
Bài đăng Cảnh sát Tinh nhuệ Pháp Giải cứu Người Thụy Sĩ bị Bắt cóc Đòi Tiền chuộc bằng Tiền mã hóa xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Một đơn vị cảnh sát tinh nhuệ Pháp gần đây đã giải cứu một công dân Thụy Sĩ trẻ tuổi bị bắt cóc để đòi tiền chuộc bằng tiền mã hóa tại Valence vào ngày 31 tháng 8. Đơn vị Tinh nhuệ Pháp Giải cứu Con tin Crypto, 7 Người bị Bắt Đơn vị cảnh sát tinh nhuệ Pháp, Lực lượng Mặt đất An ninh Quốc gia (GIGN), gần đây đã giải cứu một công dân Thụy Sĩ trẻ tuổi bị bắt giữ làm con tin để đòi tiền chuộc bằng tiền mã hóa. [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/french-elite-police-free-kidnapped-swiss-man-held-for-cryptocurrency-ransom/
COM
$0.011198
+3.33%
MAN
$0.00656
-6.81%
FREE
$0.00013561
-0.92%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 17:16
Chia sẻ
Litecoin Tăng Đều Đặn Và Nhắm Đến Mức Cao $133
Bài đăng Litecoin Tăng Đều Đặn Và Nhắm Mục Tiêu Cao $133 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Ngày 06/09/2025 lúc 08:01 // Tin tức Giá của Litecoin (LTC) đã tăng vượt mức hỗ trợ $106, đánh dấu sự kết thúc của đà giảm. Dự đoán giá Litecoin dài hạn: giảm Theo chỉ báo giá, Litecoin sẽ phục hồi đến các mức cao trước đó là $130 và $147. Vào ngày 14 tháng 7, theo báo cáo của Coinidol.com, thân nến của xu hướng tăng đã kiểm tra mức Fibonacci 78,6%. Sự điều chỉnh tăng cho thấy Litecoin sẽ chỉ tăng để rồi giảm trở lại tại mức mở rộng Fibonacci 1.272 hoặc tại $133,36. Phân tích chỉ báo giá LTC Biểu đồ hàng tuần cho thấy nhiều bóng nến trên mức kháng cự $130, cho thấy áp lực bán đáng kể ở mức giá cao hơn. Các đường trung bình di động nằm ngang nhưng có độ dốc hướng lên, cho thấy xu hướng tăng. Chỉ báo kỹ thuật Mức kháng cự: $100, $120, $140 Mức hỗ trợ: $60, $40, $20 Biểu đồ giá hàng tuần LTC/USD – Ngày 5 tháng 9, 2025 Động thái tiếp theo cho giá LTC là gì? Litecoin đã tăng vượt các đường trung bình di động, tiếp tục xu hướng tăng. Kể từ ngày 25 tháng 8, altcoin này đã giao dịch trên mức hỗ trợ $106 nhưng dưới các đường trung bình di động hoặc mức $114. Hôm nay, kháng cự tại $114 đã cản trở đà tăng. Giá LTC hiện đang dao động trong phạm vi giới hạn của nó. Biểu đồ giá 4 giờ LTC/USD – Ngày 5 tháng 9, 2025 Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Phân tích và dự báo này là ý kiến cá nhân của tác giả. Dữ liệu được cung cấp được tác giả thu thập và không được tài trợ bởi bất kỳ công ty hoặc nhà phát triển token nào. Đây không phải là khuyến nghị mua hoặc bán tiền mã hoá và không nên được xem là sự chứng thực của CoinIdol.com. Người đọc nên tự nghiên cứu trước khi đầu tư vào quỹ. Nguồn: https://coinidol.com/litecoin-rises-steadily/
RISE
$0.010142
-1.42%
ALTCOIN
$0.0004058
+1.04%
MOVE
$0.1082
+0.46%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 17:13
Chia sẻ
Nguồn Cung Bitcoin Cũ Tiếp Tục Chuyển Vào ETF: Dữ Liệu Cho Thấy Ba Sóng Cho Đến Nay
Bài đăng Nguồn cung Bitcoin cũ tiếp tục chuyển vào ETF: Dữ liệu cho thấy Ba Sóng cho đến nay xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Dữ liệu on-chain cho thấy các quỹ giao dịch trao đổi Bitcoin spot (ETF) đã chứng kiến ba làn sóng dòng tiền lớn từ những người nắm giữ lâu năm trong chu kỳ này cho đến nay. Bitcoin Coin Days Destroyed tăng vọt cùng với dòng tiền ròng ETF trước đó Như được giải thích bởi tác giả CryptoQuant Maartunn trong một bài đăng mới trên X, Bitcoin đã chứng kiến những thay đổi lớn liên quan đến các token cũ và ETF spot. ETF spot là những phương tiện đầu tư giao dịch trên các nền tảng truyền thống và cho phép nhà đầu tư tiếp cận tài sản cơ bản như BTC mà không cần sở hữu trực tiếp tài sản đó. ETF spot BTC ra mắt tại Mỹ vào tháng 1 năm 2024. Kể từ đó, các quỹ này nhìn chung đã tăng trưởng, với một vài giai đoạn có sự bùng nổ đặc biệt mạnh mẽ về dòng tiền vào. Điểm hấp dẫn chính của ETF là các nhà đầu tư không quen thuộc với thế giới tiền mã hoá có thể đầu tư vào BTC dưới hình thức thuận tiện cho họ. Khi một nhà giao dịch đầu tư vào phương tiện như vậy, quỹ sẽ mua một lượng tiền mã hoá tương đương thay mặt cho khách hàng. Điều này phản ánh như một chuyển động on-chain vào các ví liên kết với ETF. Dưới đây là biểu đồ được chia sẻ bởi Maartunn cho thấy xu hướng dòng tiền ròng ETF spot Bitcoin trong 30 ngày kể từ đầu năm 2024. Như hiển thị trong biểu đồ, dòng tiền ròng ETF spot Bitcoin đã trải qua một vài giai đoạn có giá trị cực kỳ tích cực. Những điều này tự nhiên tương ứng với lượng cầu cao đối với ETF. Điều thú vị là có một mô hình phổ biến giữa những làn sóng dòng tiền vào lớn này. Từ biểu đồ, có thể thấy rằng Coin Days Destroyed (CDD) đã đưa ra tín hiệu phân phối cùng với những đợt tăng vọt dòng tiền ròng. CDD là một chỉ báo on-chain đo lường tổng số ngày coin đang bị "phá hủy" trong các giao dịch trên mạng lưới BTC. Một ngày coin là một lượng mà một BTC tích lũy...
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 17:07
Chia sẻ
Strategy Của Saylor Phản Ứng Trước Việc MSTR Bị Từ Chối Đưa Vào S&P 500 Gây Sốc
Bài đăng Phản ứng của Saylor của Chiến lược đối với việc từ chối đáng kinh ngạc của MSTR vào S&P 500 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Michael Saylor, người ủng hộ Bitcoin nổi tiếng và đồng sáng lập của công ty kho bạc Bitcoin Chiến lược, đã đăng một tweet thể hiện phản ứng của ông đối với việc công ty của ông bị từ chối đưa vào chỉ số S&P 500. Ông đã đăng dữ liệu cho thấy điều duy nhất Chiến lược cần để trở thành một phần của S&P 500 chỉ đơn giản là sự công nhận chính thức, về cơ bản, vì MSTR đã vượt xa SPY về hiệu suất thị trường. Bạn cũng có thể thích Saylor phản ứng với việc từ chối SPY đáng kinh ngạc của Chiến lược Vào thứ Sáu, ngày 5 tháng 9, quyết định chính thức đã được đưa ra về việc có thêm Chiến lược vào chỉ số S&P 500 hay không. Quyết định là tiêu cực, trong khi một công ty lớn khác, cũng liên quan trực tiếp đến tiền mã hoá, nhưng thông qua giao dịch và đầu tư, đã được đưa vào - nền tảng Robinhood, cho phép người dùng bán lẻ đầu tư vào cả cổ phiếu truyền thống và tiền mã hoá, cũng như các sản phẩm liên quan đến tiền mã hoá. Saylot đã phản ứng với quyết định này bằng cách đăng một tweet với một infographic cho thấy MSTR đã vượt xa S&P 500 (SPY) nhờ vào chiến lược Bitcoin của mình. Điều thậm chí còn đáng tò mò và đáng chú ý hơn - infographic cho thấy MSTR đã vượt trội hơn cả Bitcoin. MSTR cho thấy mức tăng 92% trên biểu đồ, trong khi SPY chỉ tăng 14%, và Bitcoin cho thấy mức tăng trưởng hàng năm 55% về mặt "Lợi nhuận kỷ nguyên tiêu chuẩn Bitcoin." Khi tin tức về việc từ chối đưa vào S&P 500 lan truyền trong các báo cáo tin tức, MSTR đã ngay lập tức giảm 2%. Tuy nhiên, tài khoản X chính thức của công ty đã tweet rằng mặc dù sự kiện không may này, Chiến lược chắc chắn sẽ duy trì hướng đi của mình và sẽ không bị cản trở khỏi con đường Bitcoin. Nguồn: https://u.today/strategys-saylor-reacts-to-stunning-mstr-sp-500-rejection
U
$0.010227
+7.12%
MORE
$0.03025
-16.29%
INDEX
$1.06
+4.12%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 16:58
Chia sẻ
Bitcoin Nên Được Hợp Pháp Hóa, Được Phép Cạnh Tranh với Đồng Đô La: Biểu Tượng Bảo Thủ Ron Paul
Cựu ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ và biểu tượng Tự do Ron Paul đã tuyên bố rằng Bitcoin nên được phép hoạt động như một loại tiền tệ tại Hoa Kỳ và cạnh tranh với Đô la. Chính trị gia 90 tuổi đã nghỉ hưu này nổi tiếng với tư cách Tự do của mình và những nỗ lực ủng hộ thương mại thị trường tự do trong nước, một khái niệm đã bị lu mờ bởi thời đại của các tập đoàn khổng lồ và chính phủ trợ cấp cho sự thành công của họ. Tại sao những người theo chủ nghĩa Tự do như Ron Paul yêu thích Crypto? Cựu Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ 12 nhiệm kỳ nổi tiếng đã tranh cử chống lại Mitt Romney theo chủ nghĩa bảo thủ mới trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2012, nhưng không thể giành được đề cử. Những ý tưởng dường như cấp tiến của ông về kiểm toán Cục Dự trữ Liên bang, thương mại không biên giới và phi tập trung đã đi trước thời đại và phù hợp với tinh thần được thúc đẩy bởi cuộc cách mạng tiền mã hóa. Cuộc cách mạng tiền mã hóa bắt đầu vào năm 2008, trong cao điểm của cuộc khủng hoảng tài chính, và đề xuất một cơ chế chuyển tiền mã nguồn mở đưa ra tầm nhìn về một tương lai không biên giới. Nhiều người áp dụng sớm Bitcoin bao gồm những người ủng hộ quyền riêng tư trực tuyến, Cypherpunk và những người theo chủ nghĩa Tự do. Đối với nhóm sau, crypto là một cách để thách thức sự thống trị của các ngân hàng trung ương và sự bá chủ của họ. Rand Paul tiếp tục lập trường của cha Nhiều người có xu hướng Tự do nhìn vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2012 như một cơ hội lớn bị bỏ lỡ để đưa Hoa Kỳ trở lại với gốc rễ hiến pháp của mình, thay vì các vai trò toàn cầu quá mức. Con trai của ông, Thượng nghị sĩ Rand Paul (R-KY), cũng đã tiếp tục đường lối của ông về một số lập trường chính trị, bao gồm cả về crypto. Thượng nghị sĩ đã nói trong một cuộc phỏng vấn với Axios năm 2021: "Đây là điều tôi đã bắt đầu tin tưởng bây giờ: rằng các loại tiền tệ của chính phủ đã trở nên không đáng tin cậy. Chúng cũng là tiền tệ fiat, không được đảm bảo bởi bất cứ thứ gì. Đồng đô la đã là loại tiền tệ ổn định nhất trong số các loại tiền tệ, đó là lý do tại sao nó là đồng tiền dự trữ. Tôi hiện đã thực sự bắt đầu đặt câu hỏi liệu tiền mã hóa có thể thực sự trở thành đồng tiền dự trữ thế giới khi ngày càng nhiều người mất niềm tin vào chính phủ hay không". Tuy nhiên, Rand Paul và các chính trị gia có xu hướng Tự do khác không đồng quan điểm với thiết lập chính phủ Hoa Kỳ hiện tại và những nỗ lực của họ để thúc đẩy crypto trong nước. Thượng nghị sĩ Paul gần đây đã bỏ phiếu chống lại một đề xuất do Trump dẫn đầu để cho phép các giao dịch stablecoin trong nước, gọi chúng là phản tác dụng đối với sự nghiệp. Xu hướng Tự do đang gia tăng tại Hoa Kỳ, với cả Tổng thống Donald Trump nổi tiếng đã phát biểu thông qua nền tảng trước khi tái đắc cử vào năm 2024. Tuy nhiên, hiện trạng tiền tệ có khả năng sẽ tham gia vào một số phản ứng dữ dội chống lại crypto trong tương lai, và những người theo chủ nghĩa Tự do một lần nữa được dự đoán sẽ đứng về phía crypto.
T
$0.01516
+0.86%
U
$0.010227
+7.12%
TRUMP
$7.5
-1.08%
Chia sẻ
Coinstats
2025/09/06 16:15
Chia sẻ
Tại sao nhân viên thích AI hơn quản lý của họ: Tác động đến khả năng lãnh đạo
Bài đăng Tại sao Nhân viên Thích AI Hơn Quản lý của Họ: Tác động Đến Khả năng Lãnh đạo xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tại sao Nhân viên Thích AI Hơn Quản lý của Họ: Tác động Đến Khả năng Lãnh đạo getty Tôi từng có một ông sếp tin rằng mình giao tiếp rõ ràng. Mỗi tuần trên Zoom, ông ấy trình bày những gì ông muốn chúng tôi làm. Tôi lắng nghe kỹ, nhưng tôi thường cảm thấy không chắc chắn về ý nghĩa thực sự của ông ấy. Khi tôi yêu cầu làm rõ, ông ấy sẽ trả lời, "Nếu bạn chỉ cần lắng nghe những gì tôi đã nói trong cuộc họp..." Giọng điệu mỉa mai của ông làm tôi khó chịu, đặc biệt là khi tôi đã lắng nghe. Vấn đề là lời nói của ông ấy quá mơ hồ. Tôi bắt đầu ghi lại từng từ ông ấy nói để sau đó có thể xem lại ghi chú và cố gắng hiểu ý nghĩa của chúng. Chẳng bao lâu sau, những người còn lại trong nhóm của tôi đã hỏi xin những ghi chú đó, vì họ cũng bối rối. Nếu tôi có quyền truy cập vào AI lúc đó, tôi có thể đã tải lên ghi chú của mình và hỏi, "Ông ấy thực sự muốn nói gì với điều này?" Điều đó hẳn đã tiết kiệm hàng giờ thất vọng. Vì vậy, tôi không ngạc nhiên khi gần một nửa nhân viên thế hệ Z nói rằng họ dựa vào các công cụ AI Agent như ChatGPT để được hướng dẫn nhiều hơn là dựa vào quản lý của họ. Điều đó ủng hộ những gì tôi đã trải qua, và khi nhân viên thích AI hơn, đó là tín hiệu cho lãnh đạo thực hiện thay đổi. Tại sao Nhân viên Thích AI Thay vì Quản lý của Họ Tại Nơi làm việc? getty Tại sao Nhân viên Thích AI Thay vì Quản lý của Họ Tại Nơi làm việc? Nhân viên chọn AI vì nó cung cấp điều gì đó mà họ đang thiếu trong tương tác con người. Họ muốn sự rõ ràng, tốc độ và một không gian không phán xét để đặt câu hỏi. AI cho họ câu trả lời mà không sợ bị chế giễu vì đã hỏi. Tại nhiều nơi làm việc, mọi người ngần ngại giơ tay vì họ không muốn trông có vẻ không chuẩn bị. Với AI, họ có thể hỏi bất cứ điều gì, bất cứ lúc nào, mà không phải lo lắng về việc sếp của họ...
T
$0.01516
+0.86%
MORE
$0.03025
-16.29%
BOSS
$0.001037
-2.81%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 16:06
Chia sẻ
Sora Ventures Công Bố Quỹ Bitcoin Đầu Tiên Của Châu Á Với Kế Hoạch Mua 1 Tỷ Đô
Bài đăng Sora Ventures ra mắt Quỹ Bitcoin Treasury đầu tiên của Châu Á với kế hoạch mua trị giá 1 tỷ đô la đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Sora Ventures ra mắt Quỹ Bitcoin Treasury đầu tiên của Châu Á với kế hoạch mua trị giá 1 tỷ đô la | Bitcoinist.com Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Ash là một biên tập viên và nhà văn tự do dày dạn kinh nghiệm với kiến thức sâu rộng trong ngành blockchain và tiền điện tử. Trong suốt sự nghiệp của mình, anh đã đóng góp cho nhiều ấn phẩm lớn, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình nội dung thông tin kịp thời liên quan đến tài chính phi tập trung (DeFi), xu hướng tiền điện tử và đổi mới blockchain. Khả năng phân tích các chủ đề phức tạp của anh đã giúp cả các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm và người mới trong ngành đều được hưởng lợi từ công việc của anh. Ngoài những vai trò cụ thể này, chuyên môn viết lách của Ash trải rộng trên nhiều loại nội dung, bao gồm cập nhật tin tức, phân tích dài hạn và các bài viết về tư duy lãnh đạo. Anh đã giúp nhiều nền tảng duy trì tiêu chuẩn biên tập cao, đảm bảo rằng các bài viết không chỉ cung cấp thông tin mà còn thu hút độc giả thông qua sự rõ ràng và nghiên cứu sâu rộng. Công việc của anh phản ánh sự hiểu biết sâu sắc về hệ sinh thái blockchain đang phát triển nhanh chóng, làm cho anh trở thành một người đóng góp có giá trị trong lĩnh vực mà việc cập nhật thông tin là điều cần thiết. Ngoài công việc viết lách, Ash đã phát triển kỹ năng mạnh mẽ trong việc quản lý các nhóm nội dung. Anh đã lãnh đạo nhiều nhóm nhà văn và nhà nghiên cứu đa dạng, giám sát quy trình biên tập từ việc lựa chọn chủ đề, phê duyệt, chỉnh sửa đến xuất bản cuối cùng. Sự lãnh đạo của anh đảm bảo rằng việc sản xuất nội dung kịp thời, chính xác và phù hợp với mục tiêu chiến lược của các nền tảng mà anh làm việc cùng. Điều này không chỉ củng cố chuyên môn của anh trong chiến lược nội dung mà còn rèn luyện kỹ năng quản lý dự án và phối hợp nhóm. Khả năng kết hợp chuyên môn kỹ thuật với giám sát biên tập của Ash được củng cố thêm bởi kiến thức của anh về các công cụ phân tích blockchain như Etherscan, Dune Analytics và Santiment. Những công cụ này đã cung cấp...
FORM
$1.197
-6.55%
DEEP
$0.13136
+1.65%
DEFI
$0.001652
-5.05%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 15:58
Chia sẻ
Tin tức xu hướng
Thêm
Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục
Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá
Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới
Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân
MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó