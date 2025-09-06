Bitcoin Nên Được Hợp Pháp Hóa, Được Phép Cạnh Tranh với Đồng Đô La: Biểu Tượng Bảo Thủ Ron Paul

Cựu ứng cử viên tổng thống Hoa Kỳ và biểu tượng Tự do Ron Paul đã tuyên bố rằng Bitcoin nên được phép hoạt động như một loại tiền tệ tại Hoa Kỳ và cạnh tranh với Đô la. Chính trị gia 90 tuổi đã nghỉ hưu này nổi tiếng với tư cách Tự do của mình và những nỗ lực ủng hộ thương mại thị trường tự do trong nước, một khái niệm đã bị lu mờ bởi thời đại của các tập đoàn khổng lồ và chính phủ trợ cấp cho sự thành công của họ. Tại sao những người theo chủ nghĩa Tự do như Ron Paul yêu thích Crypto? Cựu Hạ nghị sĩ Hoa Kỳ 12 nhiệm kỳ nổi tiếng đã tranh cử chống lại Mitt Romney theo chủ nghĩa bảo thủ mới trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ năm 2012, nhưng không thể giành được đề cử. Những ý tưởng dường như cấp tiến của ông về kiểm toán Cục Dự trữ Liên bang, thương mại không biên giới và phi tập trung đã đi trước thời đại và phù hợp với tinh thần được thúc đẩy bởi cuộc cách mạng tiền mã hóa. Cuộc cách mạng tiền mã hóa bắt đầu vào năm 2008, trong cao điểm của cuộc khủng hoảng tài chính, và đề xuất một cơ chế chuyển tiền mã nguồn mở đưa ra tầm nhìn về một tương lai không biên giới. Nhiều người áp dụng sớm Bitcoin bao gồm những người ủng hộ quyền riêng tư trực tuyến, Cypherpunk và những người theo chủ nghĩa Tự do. Đối với nhóm sau, crypto là một cách để thách thức sự thống trị của các ngân hàng trung ương và sự bá chủ của họ. Rand Paul tiếp tục lập trường của cha Nhiều người có xu hướng Tự do nhìn vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2012 như một cơ hội lớn bị bỏ lỡ để đưa Hoa Kỳ trở lại với gốc rễ hiến pháp của mình, thay vì các vai trò toàn cầu quá mức. Con trai của ông, Thượng nghị sĩ Rand Paul (R-KY), cũng đã tiếp tục đường lối của ông về một số lập trường chính trị, bao gồm cả về crypto. Thượng nghị sĩ đã nói trong một cuộc phỏng vấn với Axios năm 2021: "Đây là điều tôi đã bắt đầu tin tưởng bây giờ: rằng các loại tiền tệ của chính phủ đã trở nên không đáng tin cậy. Chúng cũng là tiền tệ fiat, không được đảm bảo bởi bất cứ thứ gì. Đồng đô la đã là loại tiền tệ ổn định nhất trong số các loại tiền tệ, đó là lý do tại sao nó là đồng tiền dự trữ. Tôi hiện đã thực sự bắt đầu đặt câu hỏi liệu tiền mã hóa có thể thực sự trở thành đồng tiền dự trữ thế giới khi ngày càng nhiều người mất niềm tin vào chính phủ hay không". Tuy nhiên, Rand Paul và các chính trị gia có xu hướng Tự do khác không đồng quan điểm với thiết lập chính phủ Hoa Kỳ hiện tại và những nỗ lực của họ để thúc đẩy crypto trong nước. Thượng nghị sĩ Paul gần đây đã bỏ phiếu chống lại một đề xuất do Trump dẫn đầu để cho phép các giao dịch stablecoin trong nước, gọi chúng là phản tác dụng đối với sự nghiệp. Xu hướng Tự do đang gia tăng tại Hoa Kỳ, với cả Tổng thống Donald Trump nổi tiếng đã phát biểu thông qua nền tảng trước khi tái đắc cử vào năm 2024. Tuy nhiên, hiện trạng tiền tệ có khả năng sẽ tham gia vào một số phản ứng dữ dội chống lại crypto trong tương lai, và những người theo chủ nghĩa Tự do một lần nữa được dự đoán sẽ đứng về phía crypto.