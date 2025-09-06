2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
3 Lý Do Tại Sao Giá Bitcoin Có Thể Đạt 150,000 Đô La Trước Năm 2026

3 Lý Do Tại Sao Giá Bitcoin Có Thể Đạt 150,000 Đô La Trước Năm 2026

Bài đăng 3 Lý do Tại sao Giá Bitcoin Có thể Đạt $150,000 Trước 2026 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Giá Bitcoin Hôm nay: Phân tích BTC Trên Biểu đồ Bitcoin ($BTC) hiện đang giao dịch quanh mức $110,700, nằm ngay trên mức hỗ trợ quan trọng tại $111,350. SMA 50 ngày ở mức $115,179 đóng vai trò kháng cự, trong khi SMA 200 ngày ở mức $101,690 đóng vai trò là lưới an toàn dài hạn. Hỗ trợ tức thời: $111,350 Hỗ trợ chính: $101,690 (SMA 200 ngày) / $100,000 mức tâm lý Kháng cự: $112,142 – $115,179 Mục tiêu breakout: $118,616 BTC/USD biểu đồ 1 ngày qua TradingView RSI ở mức 44 cho thấy BTC đang củng cố sau một đợt điều chỉnh, nhưng chưa bị quá bán. Một breakout trên $115K có thể mở đường để kiểm tra lại mức $118K trước khi tiếp tục xu hướng tăng. Nếu BTC giữ trên $100K trong tháng 9, sân khấu đã được thiết lập cho một đợt tăng parabol trong Q4. 1. Sự Sụp đổ Lợi suất Trái phiếu 10 năm của Mỹ Lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ đang giảm mạnh, và điều đó có ý nghĩa lớn đối với các tài sản rủi ro như $Bitcoin. Lợi suất thấp hơn có nghĩa là: Chi phí vay mượn rẻ hơn. Dễ dàng tiếp cận tính thanh khoản cho các tổ chức. Khẩu vị được đổi mới cho tăng trưởng và tài sản thay thế. Theo lịch sử, lợi suất giảm đã kích hoạt sự luân chuyển vào cổ phiếu và tiền mã hoá. Đối với BTC, điều này tạo ra một cơn bão hoàn hảo cho dòng tiền vào trong Q4. 2. Bơm Thanh khoản của Trung Quốc Tin tức mới nhất từ Bắc Kinh: Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã bơm ¥2 nghìn tỷ thanh khoản trong tuần này. Dòng tiền mặt khổng lồ này vào hệ thống tài chính được thiết kế để ổn định tăng trưởng—nhưng thị trường toàn cầu sẽ cảm nhận được tác động. Thanh khoản nhiều hơn = nhu cầu mạnh hơn cho tài sản rủi ro. Các nhà đầu tư châu Á đã đóng vai trò chủ đạo trong thị trường tiền mã hoá. Theo lịch sử, các đợt bơm thanh khoản của Trung Quốc tràn sang nhu cầu BTC toàn cầu. Đợt bơm này gợi nhớ đến các chu kỳ trước đây khi thanh khoản châu Á thúc đẩy Bitcoin tăng lên mức cao mới. 3. Cắt Giảm Lãi suất Fed Sắp tới Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell đang bị dồn vào chân tường. Với tăng trưởng chậm lại và thị trường trái phiếu báo hiệu căng thẳng, các nhà phân tích hiện kỳ vọng cắt giảm lãi suất 25-50 điểm cơ bản trong những tháng tới. Cắt giảm lãi suất có nghĩa là: Chi phí vốn thấp hơn. Nhà đầu tư tăng...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 19:20
Đội quân XRP đã tạo nên sự khác biệt thực sự trong vụ kiện Ripple-SEC, tuyên bố luật sư ủng hộ Crypto John Deaton ⋆ ZyCrypto

Đội quân XRP đã tạo nên sự khác biệt thực sự trong vụ kiện Ripple-SEC, tuyên bố luật sư ủng hộ Crypto John Deaton ⋆ ZyCrypto

Bài đăng XRP Army Đã Tạo Nên Sự Khác Biệt Thực Sự Trong Vụ Kiện Ripple-SEC, Tuyên Bố Luật Sư Ủng Hộ Crypto John Deaton ⋆ ZyCrypto xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Quảng cáo &nbsp &nbsp Luật sư crypto nổi tiếng John Deaton đã thừa nhận rằng cộng đồng XRP, thường được gọi là XRP Army, là yếu tố quyết định giúp Ripple giành chiến thắng pháp lý trước SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ). Vụ Kiện Ripple v. SEC Đã Kết Thúc John Deaton đã đăng trên X, bác bỏ quan điểm của những người chỉ trích cho rằng XRP Army không có tác động đến vụ kiện Ripple. Deaton khẳng định rằng những nỗ lực của XRP army đã tác động đến Thẩm phán Analisa Torres và sau đó ảnh hưởng đến phán quyết của bà. "Không một người đáng tin cậy nào có thể tranh luận" rằng XRP Army đã không tạo nên sự khác biệt trong vụ kiện Ripple," ông nói, và thêm vào: "Nếu họ làm vậy, họ hoặc là không biết sự thật hoặc cố tình nói dối. Chúng tôi có bằng chứng kết luận rằng chúng tôi đã tạo nên sự khác biệt." No credible person can argue that the XRP Army didn't make a difference in the Ripple case. If they do they're either ignorant to the facts and truth or intentionally lying. We have conclusive evidence that we made a difference. There were over 2K exhibits filed in the case. In… https://t.co/WK2MfOb6wS — John E Deaton (@JohnEDeaton1) September 3, 2025 SEC đã đệ đơn kiện Ripple vào cuối năm 2020, cáo buộc công ty này huy động 1,3 tỷ đô la thông qua việc bán XRP không đăng ký, đồng tiền crypto lớn thứ ba thế giới theo vốn hóa thị trường. Năm 2023, Thẩm phán Tòa án Quận Hoa Kỳ Analisa Torres đã đưa ra phán quyết chia đôi, tuyên bố rằng một số giao dịch bán XRP cho nhà đầu tư tổ chức vi phạm luật chứng khoán, nhưng việc bán trên các sàn giao dịch công khai thì không. Quảng cáo &nbsp Vụ kiện chính thức kết thúc vào tháng Tám năm nay sau khi cả Ripple và SEC đều rút lại kháng cáo của họ tại Tòa Phúc thẩm Hoa Kỳ cho Khu vực Thứ Hai, hoàn tất thỏa thuận để Ripple trả khoản tiền phạt dân sự 125 triệu đô la. XRP Army Đã Giúp Đỡ Phòng Thủ Pháp Lý Của Ripple Như Thế Nào Theo...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 19:07
Nhà phân tích Cảnh báo Ngày Giao dịch Tồi tệ nhất trong Lịch sử của Bitcoin

Nhà phân tích Cảnh báo Ngày Giao dịch Tồi tệ nhất trong Lịch sử của Bitcoin

Bài đăng Nhà phân tích Cảnh báo Ngày Giao dịch Tồi tệ nhất trong Lịch sử của Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Lịch sử giá của Bitcoin có thể không ngẫu nhiên như đôi khi nó xuất hiện. Lịch sử giá của Bitcoin có thể không ngẫu nhiên như đôi khi nó xuất hiện. Nhà phân tích Tiền mã hóa Timothy Peterson lập luận rằng tài sản này tuân theo một nhịp điệu theo mùa, với một số ngày nhất định trong năm cho thấy xác suất thua lỗ cao hơn nhiều so với những ngày khác. Nghiên cứu của ông nhấn mạnh các mô hình lặp lại mà các nhà giao dịch có thể muốn chú ý khi tháng 9 diễn ra. Một Mô hình Yếu kém theo Mùa Phân tích dài hạn của Peterson cho thấy Bitcoin tuân theo một nhịp điệu theo mùa lặp đi lặp lại. Dữ liệu lịch sử cho thấy ngày 21 tháng 9 đã mang lại mức giảm trung bình hàng ngày lớn nhất qua các năm, với mức lỗ trung bình là 2%. Các điểm yếu khác bao gồm ngày 22 tháng 3 (-1,52%) và ngày 24 tháng 9 (-1,50%), có nghĩa là hai trong số ba ngày giao dịch tồi tệ nhất của Bitcoin xảy ra trong cùng một tuần vào cuối tháng 9. Bitcoin đã vấp ngã vào tháng 8, mất 6,5%, và Peterson tin rằng xu hướng theo mùa có thể gây áp lực lên giá hơn nữa trong tháng này. Tuy nhiên, ông dự đoán Bitcoin sẽ kết thúc tháng 9 ở đâu đó giữa 97,000 đô la và 113,000 đô la, nhấn mạnh rằng những đợt giảm ngắn hạn không nhất thiết làm trật bánh xu hướng tăng rộng hơn. Tại sao Điều này Quan trọng đối với Nhà giao dịch Xu hướng giá theo mùa không chỉ độc đáo đối với tiền mã hóa — cổ phiếu và hàng hóa cũng cho thấy các chu kỳ tương tự — nhưng Peterson lập luận rằng thành tích của Bitcoin khiến chúng đáng để theo dõi. Các nhà giao dịch có thể coi những ngày như vậy là cảnh báo rủi ro, đặc biệt khi kết hợp với các áp lực thị trường khác. Hiện tại, Bitcoin đang được giao dịch ở mức khoảng 111,253 đô la, để lại rất ít khoảng trống giữa giá hiện tại và phạm vi cao hơn của mục tiêu của Peterson. Mặc dù các mô hình như thế này có thể hướng dẫn kỳ vọng, chúng không phải là sự đảm bảo. Điều kiện thị trường, phát triển quy định, và các sự kiện kinh tế vĩ mô đều có thể ghi đè lên lịch sử theo mùa. Đối với Peterson, tuy nhiên, tháng 9 vẫn là một tháng đặc biệt khó khăn đối với Bitcoin, với ngày 21 tháng 9 nổi bật là ngày cần theo dõi. Thông tin được cung cấp trong bài viết này chỉ nhằm mục đích thông tin và không...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 18:42
Zexpire nhắm đến tăng trưởng dựa trên xu hướng giao dịch 0DTE đang gia tăng

Zexpire nhắm đến tăng trưởng dựa trên xu hướng giao dịch 0DTE đang gia tăng

Bài đăng Zexpire nhắm đến tăng trưởng được hỗ trợ bởi xu hướng giao dịch 0DTE đang gia tăng đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tiết lộ: Bài viết này không đại diện cho lời khuyên đầu tư. Nội dung và tài liệu được trình bày trên trang này chỉ dành cho mục đích giáo dục. Presale Zexpire vượt qua Avalanche và Stellar, được thúc đẩy bởi xu hướng giao dịch 0DTE đang lan truyền. Tóm tắt Zexpire liên kết với xu hướng 0DTE đang lan truyền với presale ở mức $0,003 và tiềm năng tăng 800%. Nó cung cấp phần thưởng staking, token airdrop và đốt giảm phát để tăng giá trị dài hạn. Với khối lượng giao dịch tùy chọn $3 tỷ đang tăng lên, Zexpire là giao thức DeFi 0DTE đầu tiên cần theo dõi vào năm 2025. Trong bối cảnh cạnh tranh của các khoản đầu tư presale, một đối thủ mới đang thu hút sự chú ý. Zexpire (ZX) được báo cáo là đang vượt qua cả những gã khổng lồ đã thành lập như Avalanche và Stellar trong việc thu hút vốn đầu tư. Một chất xúc tác chính cho động lực này dường như là kết nối mới của dự án với xu hướng giao dịch 0DTE (Zero Days to Expiration) đang lan truyền, thúc đẩy phân tích về cách khái niệm này đang thúc đẩy vị thế presale #1 của nó. Presale ZX đang diễn ra: Tiềm năng tăng trưởng lớn cho nhà đầu tư sớm Zexpire đang tạo ra làn sóng với presale token ZX của mình, ra mắt với mức giá hấp dẫn là $0,003. Điều này mang đến cho các nhà đầu tư sớm tiềm năng tăng gần 800% trước khi token được niêm yết ở mức $0,025. Các chuyên gia trong ngành đang theo dõi chặt chẽ Zexpire, đặc biệt khi giao dịch quyền chọn nổi lên như phân khúc tăng trưởng nhanh nhất của DeFi, với khối lượng giao dịch hàng ngày là $3 tỷ và đang tăng lên. Zexpire nổi bật là giao thức DeFi 0DTE (zero days to expiration) đầu tiên, đơn giản hóa các quyền chọn thành trò chơi dự đoán hàng ngày một lần nhấp trực quan. Nhu cầu vốn có đối với token ZX được thúc đẩy bởi vai trò không thể thiếu của nó trong mỗi lượt chơi. Lợi ích cho người tham gia presale Người mua ZX sớm được hưởng những lợi thế đáng kể, bao gồm: Phần thưởng staking APR có sẵn trước Sự kiện Tạo Token (TGE). Hoàn tiền cho các hoạt động trong trò chơi. Tiền thưởng lòng trung thành. Token airdrop độc quyền và quyền truy cập beta sớm. Chiến lược giảm phát của Zexpire được thiết kế để duy trì giá trị dài hạn. Điều này bao gồm đốt 20% tất cả các khoản phí, thực hiện mua lại để hỗ trợ...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 18:41
SEC và CFTC PUSH cho thị trường vốn hoạt động 24/7 trong tuyên bố chung lịch sử

SEC và CFTC PUSH cho thị trường vốn hoạt động 24/7 trong tuyên bố chung lịch sử

Bài đăng SEC và CFTC Push for 24/7 Capital Markets in Historic Joint Statement xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tuyên bố này báo hiệu một sự thay đổi lớn trong cách thức hoạt động của thị trường tài chính Mỹ. Hiện tại, hầu hết các thị trường Mỹ đóng cửa qua đêm và vào cuối tuần. Đề xuất mới sẽ cho phép giao dịch suốt 24 giờ, tương tự như cách thị trường ngoại hối và tiền mã hóa đã hoạt động. SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã công bố một tuyên bố chung đột phá vào ngày 5 tháng 9 năm 2025, phác thảo kế hoạch tạo ra thị trường vốn hoạt động 24/7. Đây là lần đầu tiên cả hai cơ quan làm việc cùng nhau để mở rộng giờ giao dịch trên tất cả các loại tài sản. "Để tài chính on-chain phát triển, SEC và CFTC nên hợp tác để xem xét khả năng mở rộng thêm giờ giao dịch," các cơ quan cho biết. Họ lưu ý rằng các yếu tố như tính khả thi trong hoạt động và bảo vệ nhà đầu tư sẽ hướng dẫn mọi thay đổi. Phá vỡ các rào cản quy định Thông báo này thể hiện sự hợp tác chưa từng có giữa hai cơ quan thường làm việc riêng biệt. Chủ tịch SEC Paul Atkins và Quyền Chủ tịch CFTC Caroline Pham nhấn mạnh rằng công việc của các cơ quan họ "chưa bao giờ đan xen chặt chẽ hơn thế." Các nhà quản lý dự định hài hòa hóa quy tắc của họ trên nhiều lĩnh vực. Bao gồm định nghĩa sản phẩm, tiêu chuẩn báo cáo, yêu cầu vốn và khung ký quỹ. Hiện tại, các công ty thường phải tuân theo các quy tắc khác nhau cho các sản phẩm tương tự tùy thuộc vào cơ quan giám sát. "Bằng cách làm việc đồng bộ, hai cơ quan của chúng tôi có thể khai thác cấu trúc quy định độc đáo của quốc gia thành nguồn sức mạnh cho người tham gia thị trường, nhà đầu tư và tất cả người Mỹ," tuyên bố viết. Sự phối hợp này nhằm loại bỏ cái mà các nhà quản lý gọi là "vùng đất không người quản lý" - tình huống mà sự giám sát không rõ ràng đã ngăn cản đổi mới. Các cơ quan đổ lỗi cho sự không chắc chắn này đã đẩy đổi mới tài chính ra nước ngoài. Bốn lĩnh vực trọng tâm Tuyên bố chung phác thảo bốn lĩnh vực ưu tiên để hành động ngay lập tức: Nguồn: @SECGov Giờ giao dịch 24/7: Các cơ quan muốn mở rộng giao dịch ngoài giờ thị trường hiện tại. Họ lưu ý rằng ngoại hối, vàng và tài sản tiền mã hóa đã giao dịch liên tục. Khác...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 18:28
Báo Cáo Mới Cho Thấy Một Giao Thức DeFi 0DTE Mới Nổi Sẽ Vượt Qua LINK và Hệ sinh thái TON Trong Quý 3: Bạn Có Nên Mua Không?

Báo Cáo Mới Cho Thấy Một Giao Thức DeFi 0DTE Mới Nổi Sẽ Vượt Qua LINK và Hệ sinh thái TON Trong Quý 3: Bạn Có Nên Mua Không?

Bài đăng Báo cáo mới cho thấy một giao thức DeFi 0DTE mới nổi sẽ vượt qua LINK và TON trong quý 3: Bạn có nên mua không? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Một báo cáo thị trường mới được công bố đang gây xôn xao, cho thấy một giao thức DeFi mới nổi đang chuẩn bị vượt qua những gã khổng lồ đã được thiết lập như Chainlink (LINK) và Toncoin (TON). Phân tích cụ thể dự báo sự tăng trưởng đáng kể cho người mới đến trước khi kết thúc quý 3, được thúc đẩy bởi ứng dụng sáng tạo của xu hướng 0DTE. Với thời điểm kết thúc quý đang đến gần, dự báo này buộc các nhà đầu tư phải đặt câu hỏi: đây có phải là thời điểm để mua vào không? Toncoin (TON) TradingView Toncoin giao dịch trong khoảng từ $3.00 đến $3.33 sau một tuần biến động giảm 1.51%. Token này giảm 2.13% hàng tháng, xóa bỏ một phần đà tăng mùa xuân, nhưng vẫn duy trì mức tăng 5.82% trong sáu tháng, cho thấy nhu cầu cơ bản vẫn tồn tại. Sự hạ nhiệt gần đây đã làm dịu tâm lý thị trường mà không làm gián đoạn xu hướng đi lên rộng lớn hơn. Các chỉ báo kỹ thuật phản ánh vị thế cân bằng gần các mức quan trọng. SMA 10 ngày ở mức $3.12 gần như khớp với SMA 100 ngày ở mức $3.14, báo hiệu sự cân bằng giữa các nhà giao dịch ngắn hạn và dài hạn. RSI ở mức 53 cho thấy động lượng trung tính, trong khi Stochastic tăng cao gần 80 cho thấy người mua đang kiểm tra sức mạnh gần đây. MACD vẫn âm nhẹ, mặc dù áp lực bán có vẻ đang giảm dần. Những chỉ số này cho thấy tiềm năng chuyển động theo cả hai hướng với xu hướng phục hồi nhẹ. Động lực cơ bản thể hiện các lực đối lập có thể thúc đẩy biến động đáng kể. Việc Verb Technology đầu tư riêng $558M để xây dựng kho dự trữ Toncoin nhằm mục đích mua khoảng 5% tổng cung lưu hành, phản ánh chiến lược Bitcoin của MicroStrategy và có khả năng thắt chặt token có sẵn. Tuy nhiên, sự tập trung của cá voi vẫn đáng lo ngại với 68% được nắm giữ bởi các ví lớn, tạo ra rủi ro thanh lý bắt buộc gần mức hòa vốn. Sự tích hợp của Telegram với hơn 1 tỷ người dùng mang lại triển vọng tiện ích lâu dài, trong khi chương trình khuyến khích DeFi trị giá $5M của Quỹ TON nhắm đến sự phát triển của hệ sinh thái. Nếu các nhà đầu tư tăng giá phá vỡ kháng cự ở mức $3.49, động lượng có thể nhắm đến rào cản thứ hai ở mức $3.82, đại diện cho khoảng 10% tăng trưởng bổ sung và có khả năng kích hoạt mức tăng 20% từ mức hiện tại. Ngược lại, việc giảm xuống dưới mức hỗ trợ $2.84 có thể gây áp lực cho TON hướng tới $2.51,...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 18:24
Xếp hạng Fantasy Football tuần 1: Chủ nhật & Thứ hai

Xếp hạng Fantasy Football tuần 1: Chủ nhật & Thứ hai

Bài đăng Xếp hạng Fantasy Football Tuần 1: Chủ nhật & Thứ hai xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY – NGÀY 15 THÁNG 10: Breece Hall #20 của New York Jets ăn mừng một touchdown trong quý bốn trong trận đấu với Philadelphia Eagles tại MetLife Stadium vào ngày 15 tháng 10 năm 2023 tại East Rutherford, New Jersey. (Ảnh của Sarah Stier/Getty Images) Getty Images Tuần đầu tiên của mùa giải National Football League (NFL) đã chính thức bắt đầu, và mọi người đều cần một số xếp hạng fantasy football. Trước khi đi sâu vào bài viết, chúng tôi sẽ đưa ra một số quy tắc cơ bản. Với hai trận đấu đầu tiên của tuần đã diễn ra, không ai từ Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles, Kansas City Chiefs, hoặc Los Angeles Chargers sẽ có mặt trong danh sách này. Chỉ các cầu thủ thi đấu vào Chủ nhật và Thứ hai mới được xếp hạng. Mục đích của những xếp hạng này là giúp bạn quyết định về việc chọn ai ra sân dựa trên thứ hạng cao hơn của cầu thủ đó. Không chỉ vậy, những xếp hạng này còn giúp bạn có cái nhìn tổng quan về đội fantasy football của mình trong tuần đầu tiên. ForbesFantasy Football Start Or Sit Tuần 1: Travis Hunter, Dak Prescott Và Nhiều Hơn NữaBởi Steve Bradshaw Xếp hạng Fantasy Football Tuần 1 Một lời khuyên chung cho tuần đầu tiên là hãy thận trọng với các tân binh. Mặc dù một số tân binh vẫn sẽ được xếp hạng cao do cơ hội đối đầu và tài năng, đây là điều bạn nên ghi nhớ. Thông thường, các tân binh cần thời gian để có được vai trò trong hàng công của một đội NFL, và triển vọng của họ trong phần còn lại của mùa giải thường tốt hơn so với tuần đầu tiên. Điều đó giúp các cầu thủ kỳ cựu được đánh giá cao hơn trong xếp hạng tuần đầu tiên của tôi, trong khi các tân binh bị giảm nhẹ. Xếp hạng QB Fantasy Football 1. Lamar Jackson 2. Josh Allen 3. Jayden Daniels 4. Baker Mayfield 5. Joe Burrow 6. Justin Fields 7. Bo Nix 8. Drake Maye 9. Kyler Murray 10. Jordan Love 11. Caleb Williams...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 18:15
Dogecoin Vs Layer Brett: Người nắm giữ Dogecoin từ sớm kiếm được 4,5 triệu USD ủng hộ Meme viral này trong tháng 9

Dogecoin Vs Layer Brett: Người nắm giữ Dogecoin từ sớm kiếm được 4,5 triệu USD ủng hộ Meme viral này trong tháng 9

Bài đăng Dogecoin Vs Layer Brett: Người nắm giữ Dogecoin từ sớm kiếm được 4,5 triệu đô la ủng hộ Meme coin viral này vào tháng 9 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Khi một trong những cá voi Dogecoin sớm nhất, người đã bỏ túi 4,5 triệu đô la trong thời kỳ đỉnh cao của DOGE, ủng hộ một dự án mới, mọi người đều chú ý. Lựa chọn mới nhất của anh ấy là Layer Brett ($LBRETT), một Crypto Layer 2 kết hợp văn hóa meme với sức mạnh blockchain thực sự. Với đợt bán trước đang diễn ra vào tháng 9 và các nhà phân tích đã thì thầm về tiềm năng tăng 1000%, $LBRETT đang nhanh chóng leo lên hàng đầu trong các tiền mã hóa thịnh hành và tạo ra vị thế như một cơ hội đầu tư Crypto lớn tiếp theo. Dogecoin giảm 16% khi quyết định ETF của SEC đang đến gần Dogecoin đã rơi vào vùng quyết định, giảm khoảng 16% từ đỉnh tháng 8 là 0,25 đô la. Token này hiện đang dao động gần mức chưa từng thấy kể từ đầu tháng 8, với các nhà giao dịch lo lắng theo dõi điều có thể là một thời điểm quan trọng cho biến động giá của nó. Phân tích giá Dogecoin. Nguồn: Crypto.news Phần lớn sự chú ý tập trung vào quyết định sắp tới của SEC về các quỹ giao dịch trao đổi Dogecoin. Bitwise đối mặt với thời hạn 18 tháng 10, trong khi Grayscale và 21Shares theo sau vào tháng 11 và tháng 1. Nếu được phê duyệt cùng nhau, những quỹ này có thể tạo ra động lực mới, phản ánh những động thái trước đó đã thấy với ETF Bitcoin và Ethereum. Tỷ lệ cược ETF Dogecoin. Nguồn: Polymarket Các nhà giao dịch có ý kiến trái chiều nhưng thận trọng lạc quan. Dữ liệu Polymarket cho thấy cơ hội phê duyệt là 80%, tăng từ chỉ 44% vào tháng 6. Tuy nhiên, dòng tiền vào DOGE có thể sẽ thấp hơn so với Ethereum và Bitcoin. Dù vậy, nếu ETF Dogecoin thu hút chỉ 3% vốn hóa thị trường của nó, điều đó sẽ đại diện cho một khoản tăng đáng kể 3 tỷ đô la. Layer Brett kết hợp tinh thần Meme với sức mạnh Blockchain Layer 2 Thay vì chỉ là một Meme coin khác đuổi theo sự phổ biến ngắn hạn, Layer Brett giống như một cuộc cách mạng với khuôn mặt tươi cười. Dự án này lấy tinh thần hoang dã, khó đoán của meme và kết hợp nó với sức mạnh của blockchain Layer 2 đầy đủ. Đó là lối thoát khỏi tình trạng tắc nghẽn Layer 1 chậm chạp, và nó...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 18:01
MSTR giảm 2,9% sau khi bị S&P 500 từ chối, Robinhood được chọn

MSTR giảm 2,9% sau khi bị S&P 500 từ chối, Robinhood được chọn

Bài đăng MSTR giảm 2,9% sau khi bị S&P 500 từ chối, Robinhood được chọn xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nhà báo Đăng: Ngày 6 tháng 9 năm 2025 Những điểm chính MSTR có thể được đưa vào Chỉ số S&P 500 vào tháng 12, theo các nhà phân tích. Chiến lược giảm nhẹ tác động của các hạn chế huy động vốn của Nasdaq đối với các công ty crypto. Cổ phiếu Strategy (trước đây là MicroStrategy), MSTR, đã bị từ chối bởi Chỉ số S&P 500 danh giá, gây ra mức giảm giá 2,9% sau giờ giao dịch vào ngày 5 tháng 9. Thay vào đó, Robinhood đã vượt qua MSTR để vào chỉ số. Thị trường đã kỳ vọng rằng công ty kho bạc Bitcoin doanh nghiệp hàng đầu sẽ được đưa vào chỉ số, đặc biệt là khi nó đáp ứng tất cả các tiêu chí cần thiết. Tuy nhiên, những kỳ vọng đó đã bị thất vọng, và kết quả là MSTR giảm xuống còn 326 USD sau thông báo. Nguồn: Google Finance Tháng 12 có ủng hộ MSTR? Một số yêu cầu để được đưa vào chỉ số cổ phiếu bao gồm độ sâu thanh khoản lớn và có lợi nhuận trong bốn quý vừa qua. Nhưng trên hết, ủy ban 'bí mật' của chỉ số xử lý quá trình đưa vào có quyền quyết định cuối cùng, theo ghi nhận của một nhà phân tích ETF của Bloomberg. "Tại sao $MSTR không được phép vào Chỉ số S&P 500 mặc dù đáp ứng tất cả các tiêu chí? Bởi vì 'Ủy ban' nói không." Hiện tại, một số thành viên cộng đồng bi quan về cơ hội của MSTR được đưa vào chỉ số trong cửa sổ tái cân bằng tiếp theo vào tháng 12. Nhưng James Van Straten, một nhà phân tích của CoinDesk, đã đặt cược ngược lại. "Tháng 12 là dành cho MSTR, cùng một thiết lập như Tesla." Việc được đưa vào sẽ mở rộng sự quan tâm của nhà đầu tư tổ chức và các ETF cho MSTR. Để đáp lại, Michael Saylor, Người sáng lập Strategy, đã chỉ trích chỉ số trong một bài đăng tinh tế trên X (trước đây là Twitter), so sánh lợi nhuận của MSTR với Chỉ số S&P 500 (SPY). "Đang suy nghĩ về S&P ngay bây giờ..." Nguồn: X Cả MSTR và BTC đều vượt trội hơn SPY về lợi nhuận hàng năm, theo biểu đồ được chia sẻ bởi Saylor. Một trở ngại khác cho công ty là đề xuất gần đây của Nasdaq mà một số nhà phân tích cho rằng có thể buộc các kho bạc crypto phải được sự chấp thuận của cổ đông trước khi huy động vốn. Tuy nhiên, ...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 17:58
Giá XRP hôm nay: Tin tức XRP trở nên trái chiều khi Layer Brett thu hút các cá voi với mức tăng trưởng gấp 40 lần

Giá XRP hôm nay: Tin tức XRP trở nên trái chiều khi Layer Brett thu hút các cá voi với mức tăng trưởng gấp 40 lần

Bài đăng Giá XRP Hôm Nay: Tin Tức XRP Trở Nên Trái Chiều Khi Layer Brett Thu Hút Các Cá Voi Để Tăng Trưởng 40x xuất hiện đầu tiên trên Coinpedia Fintech News Thế giới tiền mã hoá đang sôi động, và trong khi nhiều người theo dõi biến động giá XRP mới nhất, một đối thủ mới đang trở thành tâm điểm chú ý. Layer Brett, một Meme coin Layer 2 trên Ethereum blockchain, đang phá vỡ mọi kỷ lục trong đợt bán trước, đã thu hút hơn 2,8 triệu đô la từ các nhà đầu tư háo hức. Các nhà phân tích đang tự hỏi liệu đồng coin này có thể tăng 40x không? ...
CoinPedia2025/09/06 17:55
