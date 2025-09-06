MSTR giảm 2,9% sau khi bị S&P 500 từ chối, Robinhood được chọn
Bài đăng MSTR giảm 2,9% sau khi bị S&P 500 từ chối, Robinhood được chọn xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Nhà báo Đăng: Ngày 6 tháng 9 năm 2025 Những điểm chính MSTR có thể được đưa vào Chỉ số S&P 500 vào tháng 12, theo các nhà phân tích. Chiến lược giảm nhẹ tác động của các hạn chế huy động vốn của Nasdaq đối với các công ty crypto. Cổ phiếu Strategy (trước đây là MicroStrategy), MSTR, đã bị từ chối bởi Chỉ số S&P 500 danh giá, gây ra mức giảm giá 2,9% sau giờ giao dịch vào ngày 5 tháng 9. Thay vào đó, Robinhood đã vượt qua MSTR để vào chỉ số. Thị trường đã kỳ vọng rằng công ty kho bạc Bitcoin doanh nghiệp hàng đầu sẽ được đưa vào chỉ số, đặc biệt là khi nó đáp ứng tất cả các tiêu chí cần thiết. Tuy nhiên, những kỳ vọng đó đã bị thất vọng, và kết quả là MSTR giảm xuống còn 326 USD sau thông báo. Nguồn: Google Finance Tháng 12 có ủng hộ MSTR? Một số yêu cầu để được đưa vào chỉ số cổ phiếu bao gồm độ sâu thanh khoản lớn và có lợi nhuận trong bốn quý vừa qua. Nhưng trên hết, ủy ban 'bí mật' của chỉ số xử lý quá trình đưa vào có quyền quyết định cuối cùng, theo ghi nhận của một nhà phân tích ETF của Bloomberg. "Tại sao $MSTR không được phép vào Chỉ số S&P 500 mặc dù đáp ứng tất cả các tiêu chí? Bởi vì 'Ủy ban' nói không." Hiện tại, một số thành viên cộng đồng bi quan về cơ hội của MSTR được đưa vào chỉ số trong cửa sổ tái cân bằng tiếp theo vào tháng 12. Nhưng James Van Straten, một nhà phân tích của CoinDesk, đã đặt cược ngược lại. "Tháng 12 là dành cho MSTR, cùng một thiết lập như Tesla." Việc được đưa vào sẽ mở rộng sự quan tâm của nhà đầu tư tổ chức và các ETF cho MSTR. Để đáp lại, Michael Saylor, Người sáng lập Strategy, đã chỉ trích chỉ số trong một bài đăng tinh tế trên X (trước đây là Twitter), so sánh lợi nhuận của MSTR với Chỉ số S&P 500 (SPY). "Đang suy nghĩ về S&P ngay bây giờ..." Nguồn: X Cả MSTR và BTC đều vượt trội hơn SPY về lợi nhuận hàng năm, theo biểu đồ được chia sẻ bởi Saylor. Một trở ngại khác cho công ty là đề xuất gần đây của Nasdaq mà một số nhà phân tích cho rằng có thể buộc các kho bạc crypto phải được sự chấp thuận của cổ đông trước khi huy động vốn. Tuy nhiên, ...
