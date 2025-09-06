Nhà phân tích Cảnh báo Ngày Giao dịch Tồi tệ nhất trong Lịch sử của Bitcoin

Bitcoin Lịch sử giá của Bitcoin có thể không ngẫu nhiên như đôi khi nó xuất hiện. Lịch sử giá của Bitcoin có thể không ngẫu nhiên như đôi khi nó xuất hiện. Nhà phân tích Tiền mã hóa Timothy Peterson lập luận rằng tài sản này tuân theo một nhịp điệu theo mùa, với một số ngày nhất định trong năm cho thấy xác suất thua lỗ cao hơn nhiều so với những ngày khác. Nghiên cứu của ông nhấn mạnh các mô hình lặp lại mà các nhà giao dịch có thể muốn chú ý khi tháng 9 diễn ra. Một Mô hình Yếu kém theo Mùa Phân tích dài hạn của Peterson cho thấy Bitcoin tuân theo một nhịp điệu theo mùa lặp đi lặp lại. Dữ liệu lịch sử cho thấy ngày 21 tháng 9 đã mang lại mức giảm trung bình hàng ngày lớn nhất qua các năm, với mức lỗ trung bình là 2%. Các điểm yếu khác bao gồm ngày 22 tháng 3 (-1,52%) và ngày 24 tháng 9 (-1,50%), có nghĩa là hai trong số ba ngày giao dịch tồi tệ nhất của Bitcoin xảy ra trong cùng một tuần vào cuối tháng 9. Bitcoin đã vấp ngã vào tháng 8, mất 6,5%, và Peterson tin rằng xu hướng theo mùa có thể gây áp lực lên giá hơn nữa trong tháng này. Tuy nhiên, ông dự đoán Bitcoin sẽ kết thúc tháng 9 ở đâu đó giữa 97,000 đô la và 113,000 đô la, nhấn mạnh rằng những đợt giảm ngắn hạn không nhất thiết làm trật bánh xu hướng tăng rộng hơn. Tại sao Điều này Quan trọng đối với Nhà giao dịch Xu hướng giá theo mùa không chỉ độc đáo đối với tiền mã hóa — cổ phiếu và hàng hóa cũng cho thấy các chu kỳ tương tự — nhưng Peterson lập luận rằng thành tích của Bitcoin khiến chúng đáng để theo dõi. Các nhà giao dịch có thể coi những ngày như vậy là cảnh báo rủi ro, đặc biệt khi kết hợp với các áp lực thị trường khác. Hiện tại, Bitcoin đang được giao dịch ở mức khoảng 111,253 đô la, để lại rất ít khoảng trống giữa giá hiện tại và phạm vi cao hơn của mục tiêu của Peterson. Mặc dù các mô hình như thế này có thể hướng dẫn kỳ vọng, chúng không phải là sự đảm bảo. Điều kiện thị trường, phát triển quy định, và các sự kiện kinh tế vĩ mô đều có thể ghi đè lên lịch sử theo mùa. Đối với Peterson, tuy nhiên, tháng 9 vẫn là một tháng đặc biệt khó khăn đối với Bitcoin, với ngày 21 tháng 9 nổi bật là ngày cần theo dõi.