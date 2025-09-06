Tại sao tháng 10 năm 2025 có thể là một bước ngoặt

Bài đăng Tại sao tháng 10 năm 2025 có thể là một điểm ngoặt xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Altcoin Cột mốc lớn tiếp theo của tiền điện tử có thể chỉ còn vài tuần nữa. Sau khi Bitcoin và Ethereum đảm bảo được sự chấp thuận ETF spot tại Hoa Kỳ, tất cả sự chú ý hiện đang đổ dồn vào Solana (SOL) và XRP, hai altcoin có khả năng theo sau cao nhất. Thị trường cá cược cho họ cơ hội thành công 95%, và sự quan tâm của tổ chức đang tăng lên từng ngày. Các nhà quản lý tài sản bao gồm Grayscale, Franklin Templeton, Bitwise và VanEck đã nộp đơn đăng ký, với các nhà phân tích lưu ý về làn sóng các mẫu S-1 được sửa đổi—thường là dấu hiệu cho thấy các cơ quan quản lý và tổ chức phát hành đang gần đến các điều khoản cuối cùng. Những người theo dõi thị trường cho biết quá trình này cảm giác ít giống đầu cơ và giống đếm ngược hơn. Tại sao Solana và XRP là những câu chuyện khác nhau Mặc dù được nhóm lại với nhau, hai token này phải đối mặt với bối cảnh quy định rất khác nhau. Solana: Với thông lượng không đối thủ—theo báo cáo là 65,000 giao dịch mỗi giây—và sự thống trị trong hoạt động sàn giao dịch phi tập trung, Solana trông giống như một ứng cử viên tự nhiên cho việc áp dụng của tổ chức. Tuy nhiên, cái bóng dai dẳng là tuyên bố trước đây của SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) rằng SOL có thể là một chứng khoán chưa đăng ký. Một phán quyết vào tháng 5 năm 2025 về staking giám sát đã giúp ích, nhưng câu hỏi vẫn chưa biến mất. XRP: Ở đây lợi thế là sự rõ ràng về mặt pháp lý. Một quyết định của tòa án liên bang đã xác lập rằng việc bán XRP công khai không phải là các đề nghị chứng khoán, mang lại cho token nền tảng vững chắc mà Solana thiếu. Bên cạnh đó, hợp đồng tương lai XRP được quy định trên CME đã phá vỡ kỷ lục, đạt 1 tỷ đô la trong Open Interest nhanh hơn bất kỳ sản phẩm nào khác. Đối với Phố Wall, đó là tín hiệu sẵn sàng. Sự chấp thuận có thể có ý nghĩa gì Các nhà phân tích kỳ vọng làn sóng chấp thuận sẽ giải phóng hàng tỷ đô la dòng tiền vào. Dự báo cho thấy 5-8 tỷ đô la vào ETF XRP chỉ trong năm đầu tiên, trong khi Solana có thể thấy giá của nó tăng lên đến 335 đô la. Nhu cầu liên tục do ETF thúc đẩy sẽ cung cấp một nền tảng thanh khoản ổn định hơn, thu hẹp chênh lệch giá, và giảm biến động trong thị trường spot. Phía phái sinh—hợp đồng tương lai và quyền chọn được sử dụng để phòng ngừa rủi ro dòng tiền ETF—có thể sẽ thấy sự gia tăng mạnh mẽ,...