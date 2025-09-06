Sàn giao dịch MEXC
/
Tin tức tiền mã hoá
/
2025-10-10 thứ sáu
Tin tức tiền mã hoá
Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Theo dõi giá Bitcoin: Mức hỗ trợ $110K đang hoạt động sau một lần nữa bị từ chối ở mức $113K
Bài đăng Bitcoin Price Watch: Mức hỗ trợ $110K Đang Hoạt Động Sau Một Lần Nữa Bị Từ Chối ở $113K xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin đang giao dịch ở mức $110,709 với vốn hóa thị trường là $2.20 nghìn tỷ, khi giá đang củng cố sau nhiều lần bị từ chối gần mức $113,000. Khối lượng giao dịch trong 24 giờ qua đạt $44.74 tỷ, với biến động trong ngày giới hạn trong khoảng từ $110,339 đến $113,225. Tài sản crypto hàng đầu này đang ở mức thấp hơn 10.8% so với ATH được thiết lập vào ngày 14/8/2025, giữ [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/bitcoin-price-watch-110k-support-in-play-after-another-rejection-at-113k/
NEAR
$2.997
+4.38%
PLAY
$0.04604
-5.36%
COM
$0.011199
+3.34%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 20:35
Chia sẻ
Nhà máy chưng cất 3BR ở New Jersey đang cho đậu Hà Lan một cơ hội
Bài đăng 3BR Distillery ở New Jersey Đang Cho Đậu Một Cơ Hội xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Mendel và Gorovka là các loại rượu được làm từ đậu tại 3BR Distillery. Anh em Aleksandr và Maksim Zhdanov thừa hưởng hai thứ từ ông của họ: công thức làm vodka và sự tháo vát. Vodka Làm Từ Đậu "Ông tôi đã sử dụng đậu ở Liên Xô để làm rượu vì đó là một trong số ít thứ có sẵn quanh năm," Aleks chia sẻ qua Email. "Chúng dễ trồng và có thời hạn sử dụng lâu cùng với giá trị dinh dưỡng. Chính phủ không thể không cung cấp chúng." Ông của Aleks sống ở Liên Xô vào thời kỳ có lệnh cấm rượu giả. Nhưng đậu là thực phẩm chủ yếu, vì vậy người đàn ông tháo vát đã tìm ra cách làm vodka từ nó. Sau khi có được công thức làm vodka từ đậu từ bà của họ, Aleks và Maks bắt tay vào việc, thành lập 3BR Distillery ở Keyport, New Jersey vào năm 2018 và ra mắt sản phẩm rượu đầu tiên vào năm 2021. Vodka của 3BR, được làm hoàn toàn từ đậu, có tên là Mendel—đặt theo tên Gregor Mendel, người đã tiến hành nghiên cứu về di truyền trên cây đậu. Mendel hiện là sản phẩm chủ lực của 3BR. Mendel được đóng chai ở nồng độ cồn 40% và là một loại rượu trong suốt, không màu, nhưng đó là nơi sự tương đồng với các loại vodka khác kết thúc. Mendel tự hào có hương vị độc đáo hơi gợi nhớ đến tequila. Nhưng trong khi một số người từ chối ý tưởng về vodka có hương vị, thích một loại rượu tinh khiết và trung tính, Mendel đã giành giải Vodka của Năm tại Cuộc thi Rượu New Orleans được công bố tại Tales of the Cocktail vào năm 2022, chứng minh rằng các chuyên gia rượu đánh giá cao hương vị độc đáo này. "Chất lỏng tự nói lên tất cả," Aleks nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại. "Cuộc thi là một bài kiểm tra mù và chúng tôi là vodka duy nhất được trao giải vàng." Mendel có hương vị đậm đà đến mức 3BR thường sử dụng nó thay thế cho gin trong các loại cocktail được pha chế trong phòng nếm thử của nhà máy chưng cất. 3BR cũng...
T
$0.01516
+0.86%
COM
$0.011199
+3.34%
LIFE
$0.00004055
+14.51%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 20:34
Chia sẻ
Colombia Đánh Bại Bolivia Để Giành Vé Tham Dự World Cup FIFA 2026
Bài đăng Colombia Đánh Bại Bolivia Để Giành Vé Tham Dự FIFA World Cup 2026 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. TOPSHOT – Tiền vệ số 10 James Rodriguez của Colombia ăn mừng sau khi ghi bàn thắng đầu tiên cho đội nhà trong trận đấu vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ giữa Colombia và Bolivia tại sân vận động Metropolitan Roberto Melendez ở Barranquilla, Colombia vào ngày 4 tháng 9 năm 2025. (Ảnh của Luis ACOSTA / AFP) (Ảnh của LUIS ACOSTA/AFP qua Getty Images) AFP qua Getty Images Colombia đánh bại Bolivia 3-0 tại Barranquilla vào tối thứ Năm để đảm bảo tấm vé trực tiếp tham dự FIFA World Cup 2026, giải đấu sẽ được Hoa Kỳ, Canada và Mexico đồng đăng cai vào mùa hè năm sau. James Tỏa Sáng Một Lần Nữa Bàn thắng mở tỷ số trong trận đấu này là điều không thể tránh khỏi. Đội chủ nhà Colombia đã liên tục dồn ép thủ môn Carlos Lampe của Bolivia bằng những cú sút từ rất sớm. James Rodríguez đã tạo ra bước ngoặt sau 31 phút của trận đấu. Tiền vệ này đã có một cú đánh đầu tuyệt vời bị cản phá ngay trước vạch vôi chỉ vài giây trước đó nhưng anh đã không mắc sai lầm với cú sút chân phải từ một đường chuyền cắt về đẹp mắt. RIO DE JANEIRO, BRAZIL – NGÀY 28 THÁNG 6: James Rodriguez của Colombia sút và ghi bàn thắng đầu tiên cho đội nhà trong trận đấu vòng 16 đội FIFA World Cup 2014 Brazil giữa Colombia và Uruguay tại Maracana vào ngày 28 tháng 6 năm 2014 tại Rio de Janeiro, Brazil. (Ảnh của Julian Finney/Getty Images) Getty Images James, người đã trở thành siêu sao tại FIFA World Cup 2014, đã ghi bàn thắng giúp đất nước của anh cuối cùng cũng giành được vé tham dự giải đấu thể thao lớn nhất thế giới vào năm 2026. Colombia đã gặp nhiều khó khăn trong các trận đấu gần đây. Đội bóng của Nestor Lorenzo đã mất phong độ và trải qua sáu trận không thắng, nhưng bàn thắng của James đã mang lại tiếng reo hò và sự nhẹ nhõm cho cả đất nước. Cú sút của James đã lóe sáng ở cột gần và khởi đầu cho một bữa tiệc lớn dành cho người hâm mộ Colombia tại Barranquilla. Từ thời điểm đó, chiến thắng dường như chỉ còn là vấn đề thời gian. Biển người màu vàng đoàn kết trong...
NEAR
$2.997
+4.38%
SIX
$0.01998
+1.26%
PHOTO
$0.811
+14.22%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 20:28
Chia sẻ
Đây là những ngày quan trọng cần theo dõi khi chu kỳ tăng giá của Bitcoin tiến gần đến hồi kết
Bài đăng Đây là những ngày quan trọng cần Đồng hồ khi chu kỳ tăng giá của Bitcoin đang đến hồi kết xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Khi Bitcoin (BTC) đang củng cố quanh mức $110,000, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy chu kỳ tăng giá hiện tại của tài sản này có thể đang đến gần hồi kết. Theo nhà phân tích trực tuyến nổi tiếng TradingShot, đồng tiền mã hóa đầu tiên này đang tiến gần đến đỉnh thị trường tiềm năng vào cuối năm 2025, sau đó sẽ là một đợt điều chỉnh đáng kể kéo dài đến năm 2026. Trong một bài đăng trên TradingView vào ngày 5 tháng 9, nhà phân tích lưu ý rằng dữ liệu lịch sử cho thấy cấu trúc thị trường Bitcoin thường tuân theo một nhịp điệu lặp lại của các đỉnh, giai đoạn Bear và đáy chu kỳ. Mỗi siêu chu kỳ thường đạt đỉnh gần mức mở rộng thời gian Fibonacci 0.786 trước khi bước vào giai đoạn suy giảm kéo dài. Biểu đồ phân tích giá Bitcoin. Nguồn: TradingView Dựa trên các phép đo chu kỳ hiện tại, đỉnh lớn tiếp theo có thể xảy ra trong tuần của ngày 13 tháng 10 năm 2025. Thời điểm này phù hợp với các chu kỳ trước đó đạt đỉnh ngay trước khi chuyển sang các giai đoạn Bear tương ứng. Phân tích còn cho thấy giai đoạn Bear có thể bắt đầu sau ngày 1 tháng 12 năm 2025, khi đạt đến mốc Fibonacci 0.786. Nếu tính đối xứng chu kỳ được duy trì, thị trường Bear có thể kéo dài cho đến đáy siêu chu kỳ dự kiến vào ngày 5 tháng 10 năm 2026. Tại thời điểm đó, cơ hội mua tốt nhất dài hạn được dự kiến sẽ xuất hiện, phù hợp với các mô hình trong quá khứ khi đáy chu kỳ cung cấp điểm vào thuận lợi trước đợt tăng giá lớn tiếp theo. Các mức giá quan trọng của Bitcoin cần Đồng hồ Mặt khác, dữ liệu on-chain được chia sẻ bởi Ali Martinez đã nhấn mạnh các chỉ số quan trọng để đánh giá sức khỏe của thị trường tăng giá hiện tại của Bitcoin. Về mặt lịch sử, xu hướng giảm bắt đầu khi giá giảm xuống dưới mức giá thực hiện của người nắm giữ ngắn hạn, với các đảo chiều sâu hơn hình thành khi nó trượt xuống dưới mức giá thực hiện của người nắm giữ dài hạn. Các mức này đại diện cho cơ sở chi phí trung bình của người mua gần đây so với các nhà đầu tư dài hạn. Tính đến ngày 6 tháng 9 năm 2025, dữ liệu Glassnode cho thấy giá thực hiện của người nắm giữ ngắn hạn là $109,400 và giá thực hiện của người nắm giữ dài hạn là $36,700. Phân tích chi phí dài hạn/ngắn hạn của Bitcoin...
NEAR
$2.997
+4.38%
BTC
$121,263.44
-0.24%
TOP
$0.000096
--%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 20:19
Chia sẻ
SEC trì hoãn quyết định về Grayscale Polkadot Trust
Bài đăng SEC Hoãn Quyết định về Grayscale Polkadot Trust xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) trì hoãn quyết định ETF DOT của Grayscale đến ngày 8 tháng 11. Grayscale's Polkadot Trust tìm kiếm niêm yết trên Nasdaq. Thị trường chờ đợi quyết định phê duyệt cuối cùng của SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ). SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) đã hoãn quyết định về việc niêm yết Polkadot Trust của Grayscale đã nộp lên Nasdaq đến ngày 8 tháng 11, kéo dài thời gian xem xét thêm 60 ngày. Việc gia hạn này phản ánh sự giám sát quy định đang diễn ra, với tác động tiềm tàng đến kỳ vọng thị trường đối với Polkadot và các tiền mã hóa liên quan. Sự trì hoãn của SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) kéo dài quyết định ETF Polkadot Trust của Grayscale Sự trì hoãn nhấn mạnh quan điểm thận trọng của SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) đối với các ETF tiền mã hóa. Nó duy trì sự mơ hồ trong việc phê duyệt các ETF dựa trên spot, làm tăng thêm sự không chắc chắn cho tâm lý thị trường rộng lớn hơn. Trong khi đề xuất của Grayscale vẫn đang trong tình trạng bất định, ngành công nghiệp tiếp tục theo dõi để chờ đợi bất kỳ sự giảm nhẹ quy định nào. Toàn bộ cộng đồng tiền mã hóa phản ứng với sự mong đợi. Mặc dù các nhân vật chủ chốt trong ngành im lặng trên mạng xã hội, các cuộc thảo luận vẫn tiếp tục trên các diễn đàn. Các cơ quan quản lý duy trì các thông báo chính thức nhưng kiềm chế bình luận công khai. "Ủy ban sẽ gia hạn thời hạn phê duyệt hoặc từ chối đề xuất thay đổi quy tắc thêm 60 ngày, với ngày quyết định cuối cùng là ngày 8 tháng 11." - Hồ sơ thay đổi quy tắc của SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) Phân tích thị trường Polkadot giữa các quyết định ETF của SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) Bạn có biết? Sự trì hoãn của SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) phản ánh các đơn đăng ký ETF altcoin trong quá khứ, trước đây dẫn đến biến động thị trường tạm thời, sau đó là bình thường hóa cuối cùng. Theo CoinMarketCap, Polkadot (DOT) đang ở mức 3,81 USD, với vốn hóa thị trường là 6,15 tỷ USD và khối lượng giao dịch trong 24h là 261,14 triệu USD, tăng 44,27%. Token này cho thấy mức giảm giá 0,58% trong ngày qua nhưng đã tăng trong 60 ngày qua. Polkadot(DOT), biểu đồ hàng ngày, ảnh chụp màn hình trên CoinMarketCap lúc 11:38 UTC ngày 6 tháng 9 năm 2025. Nguồn: CoinMarketCap Đội nghiên cứu Coincu lưu ý các kết quả tài chính đột phá tiềm năng nếu ETF được phê duyệt, có khả năng tăng đầu tư tổ chức. Lịch sử cho thấy các khoản đầu tư tiền mã hóa dựa trên spot thúc đẩy sự quan tâm của thị trường, gợi ý những phát triển tiềm năng tích cực cho Polkadot. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: Thông tin trên trang web này được cung cấp như bình luận thị trường chung và không...
U
$0.010227
+7.12%
CHANGE
$0.00158382
-0.38%
TRUST
$0.0003663
-5.37%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 19:44
Chia sẻ
Kỷ nguyên mới đầy khát vọng được tiết lộ bởi Saylor
Bài đăng Khát vọng tương lai Kỷ Nguyên Mới Được Tiết Lộ Bởi Saylor xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Người dùng tổ chức Áp Dụng: Khát vọng tương lai Kỷ Nguyên Mới Được Tiết Lộ Bởi Saylor Chuyển đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Bitcoin Người dùng tổ chức Áp Dụng: Khát vọng tương lai Kỷ Nguyên Mới Được Tiết Lộ bởi Saylor Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/bitcoin-institutional-adoption-growth/
COM
$0.011199
+3.34%
ERA
$0.4977
-0.91%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 19:35
Chia sẻ
Những tiền điện tử tốt nhất dưới $1 cần theo dõi: Tại sao BlockchainFX, Snorter Token, Best Wallet Token và Little Pepe là những tiền điện tử hàng đầu để mua
Thời gian là tất cả. Quá nhiều nhà giao dịch chase order khi lợi nhuận thực sự đến từ việc tham gia sớm. Những người mua tiền điện tử trước khi niêm yết luôn có lợi thế. Đó là cách mà tài sản được tạo ra với Shiba Inu, Dogecoin, và những lần tham gia Ethereum sớm. Nguyên tắc tương tự áp dụng ngày nay, tìm kiếm những tiền điện tử tốt nhất dưới 1 đô la và đảm bảo một vị thế [...] Bài viết Tiền điện tử tốt nhất dưới 1 đô la cần theo dõi: Tại sao BlockchainFX, Snorter Token, Best Wallet Token và Little Pepe là những Token hàng đầu để mua xuất hiện đầu tiên trên Blockonomi.
REAL
$0.08204
-0.10%
TOKEN
$0.01233
+1.31%
TOP
$0.000096
--%
Chia sẻ
Blockonomi
2025/09/06 19:30
Chia sẻ
Tại sao tháng 10 năm 2025 có thể là một bước ngoặt
Bài đăng Tại sao tháng 10 năm 2025 có thể là một điểm ngoặt xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Altcoin Cột mốc lớn tiếp theo của tiền điện tử có thể chỉ còn vài tuần nữa. Sau khi Bitcoin và Ethereum đảm bảo được sự chấp thuận ETF spot tại Hoa Kỳ, tất cả sự chú ý hiện đang đổ dồn vào Solana (SOL) và XRP, hai altcoin có khả năng theo sau cao nhất. Thị trường cá cược cho họ cơ hội thành công 95%, và sự quan tâm của tổ chức đang tăng lên từng ngày. Các nhà quản lý tài sản bao gồm Grayscale, Franklin Templeton, Bitwise và VanEck đã nộp đơn đăng ký, với các nhà phân tích lưu ý về làn sóng các mẫu S-1 được sửa đổi—thường là dấu hiệu cho thấy các cơ quan quản lý và tổ chức phát hành đang gần đến các điều khoản cuối cùng. Những người theo dõi thị trường cho biết quá trình này cảm giác ít giống đầu cơ và giống đếm ngược hơn. Tại sao Solana và XRP là những câu chuyện khác nhau Mặc dù được nhóm lại với nhau, hai token này phải đối mặt với bối cảnh quy định rất khác nhau. Solana: Với thông lượng không đối thủ—theo báo cáo là 65,000 giao dịch mỗi giây—và sự thống trị trong hoạt động sàn giao dịch phi tập trung, Solana trông giống như một ứng cử viên tự nhiên cho việc áp dụng của tổ chức. Tuy nhiên, cái bóng dai dẳng là tuyên bố trước đây của SEC (Ủy ban chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ) rằng SOL có thể là một chứng khoán chưa đăng ký. Một phán quyết vào tháng 5 năm 2025 về staking giám sát đã giúp ích, nhưng câu hỏi vẫn chưa biến mất. XRP: Ở đây lợi thế là sự rõ ràng về mặt pháp lý. Một quyết định của tòa án liên bang đã xác lập rằng việc bán XRP công khai không phải là các đề nghị chứng khoán, mang lại cho token nền tảng vững chắc mà Solana thiếu. Bên cạnh đó, hợp đồng tương lai XRP được quy định trên CME đã phá vỡ kỷ lục, đạt 1 tỷ đô la trong Open Interest nhanh hơn bất kỳ sản phẩm nào khác. Đối với Phố Wall, đó là tín hiệu sẵn sàng. Sự chấp thuận có thể có ý nghĩa gì Các nhà phân tích kỳ vọng làn sóng chấp thuận sẽ giải phóng hàng tỷ đô la dòng tiền vào. Dự báo cho thấy 5-8 tỷ đô la vào ETF XRP chỉ trong năm đầu tiên, trong khi Solana có thể thấy giá của nó tăng lên đến 335 đô la. Nhu cầu liên tục do ETF thúc đẩy sẽ cung cấp một nền tảng thanh khoản ổn định hơn, thu hẹp chênh lệch giá, và giảm biến động trong thị trường spot. Phía phái sinh—hợp đồng tương lai và quyền chọn được sử dụng để phòng ngừa rủi ro dòng tiền ETF—có thể sẽ thấy sự gia tăng mạnh mẽ,...
T
$0.01516
+0.86%
SOL
$218.85
-1.04%
LOOKS
$0.013637
+1.63%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 19:24
Chia sẻ
Những Tiền điện tử chính Tốt nhất để Mua và Nắm giữ Dài hạn trong năm 2025
Bài đăng Tiền mã hóa tốt nhất để mua và nắm giữ dài hạn vào năm 2025 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto Ethereum, XRP, Solana, Bitcoin và Cardano là những khoản đầu tư dài hạn hàng đầu - cùng với một tân binh đáng ngạc nhiên. Niềm tin dài hạn thường chiếm ưu thế hơn đầu cơ ngắn hạn khi nói đến việc tích lũy tài sản kỹ thuật số lâu dài. Các nhà đầu tư thông minh tìm kiếm các dự án có hiệu ứng mạng lưới, hoạt động phát triển và sức bền vững qua các chu kỳ thị trường thay vì chạy theo mỗi đợt pump. Do dòng tiền từ tổ chức, sự chấp thuận ETF và tầm quan trọng ngày càng tăng của cơ sở hạ tầng blockchain trong tài chính toàn cầu, cuộc tranh luận về việc nên nắm giữ tiền mã hóa nào vào năm 2025 đang một lần nữa trở nên gay gắt. Mặc dù Bitcoin vẫn là trụ cột của danh mục đầu tư, các altcoin như Ethereum, XRP và Solana đang phải chiến đấu khó khăn để duy trì vị thế thống trị. Tuy nhiên, các nhà phân tích và nhà giao dịch cá nhân đang bắt đầu chú ý đến MAGACOIN FINANCE. Ethereum: Xương sống của tài chính phi tập trung Hành trình của Ethereum kể từ năm 2015 đã rất đáng chú ý, chuyển từ một thử nghiệm táo bạo thành trung tâm hàng đầu cho các ứng dụng phi tập trung. Với các giải pháp mở rộng lớp 2 như Arbitrum và Optimism giúp giảm chi phí giao dịch, Ethereum đang ở vị thế tốt cho sự tăng trưởng bền vững. Việc các tổ chức áp dụng thông qua các ETF mới được phê duyệt chỉ làm tăng thêm uy tín của nó, củng cố ETH như một tài sản không chỉ mang tính đầu cơ. Đối với các nhà đầu tư dài hạn, Ethereum vẫn là một cược chắc chắn cho tương lai của điện toán phi tập trung và tài chính token hóa. XRP: Một cường quốc thanh toán toàn cầu Token XRP của Ripple đã trải qua nhiều năm bất ổn về quy định, nhưng vai trò của nó như một cầu nối thanh khoản xuyên biên giới giờ đây đã rõ ràng hơn bao giờ hết. Với các đối tác trên khắp châu Á, Trung Đông và Mỹ Latinh, XRP cho phép thanh toán quốc tế nhanh hơn, rẻ hơn so với các hệ thống truyền thống. Sự quan tâm của các tổ chức tăng vọt sau khi có sự rõ ràng về mặt pháp lý thuận lợi ở Hoa Kỳ, điều này đã giúp XRP lấy lại vị trí trong số các tài sản được giao dịch hàng đầu. Đối với các nhà đầu tư, XRP đại diện cho một cược vào việc áp dụng blockchain trong ngành ngân hàng - một lĩnh vực vẫn còn nhiều tiềm năng để đổi mới. MAGACOIN FINANCE: Ứng cử viên đột phá Trong khi Ethereum, XRP và Solana thống trị các chiến lược dài hạn, các nhà phân tích nói rằng...
U
$0.010227
+7.12%
MORE
$0.03025
-16.29%
CROSS
$0.20652
-3.49%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 19:15
Chia sẻ
6 Nhà cung cấp giải pháp Blockchain White Label tốt nhất năm 2025
Bài đăng 6 Nhà cung cấp giải pháp Blockchain White Label tốt nhất năm 2025 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Mặc dù công nghệ tiền mã hóa và blockchain đang được chấp nhận rộng rãi, các nhà phát triển blockchain có kỹ năng rất khó tìm và đắt đỏ. Tin tốt là đối với hầu hết các mô hình kinh doanh liên quan đến blockchain, không cần phải tạo lại từ đầu bằng cách xây dựng nền tảng từ con số không. Ví dụ, nếu bạn muốn ra mắt sàn giao dịch tiền mã hóa, ví, thị trường NFT hoặc nền tảng cho vay tiền mã hóa, bạn khó có thể thấy lợi ích lớn khi phát triển nội bộ. Thay vào đó, việc sử dụng dịch vụ blockchain white label thường hợp lý hơn, giúp tiết kiệm đáng kể trong khi vẫn mang lại trải nghiệm tuyệt vời cho người dùng. Điều này cho phép bạn tập trung nỗ lực vào việc phát triển người dùng và tạo doanh thu. Các nhà cung cấp blockchain white label tốt nhất: ChainUP – Nhà cung cấp white label với đầy đủ dịch vụ blockchain Openware – Nhà cung cấp white label cho giao dịch tiền mã hóa hiệu suất cao ChangeNOW – Hoán đổi tiền mã hóa liên chuỗi liền mạch cho khách hàng của bạn HollaEx – Nhà cung cấp sàn giao dịch tiền mã hóa white label và tokenization AlphaPoint – Sàn giao dịch white label, lưu ký tiền mã hóa, giải pháp thanh khoản, tokenization và nhiều hơn nữa Nexo White Label – Nền tảng cho vay tiền mã hóa white label được hỗ trợ bởi một trong những công ty lớn nhất trong ngành Các nhà cung cấp giải pháp blockchain white label tốt nhất Cho dù bạn đang tìm cách ra mắt sàn giao dịch tiền mã hóa, ví hoặc nền tảng blockchain khác, danh sách các nhà cung cấp giải pháp blockchain white label tốt nhất của chúng tôi sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn. 1. ChainUP – Nhà cung cấp white label với đầy đủ dịch vụ blockchain ChainUP là công ty giải pháp blockchain có trụ sở tại Singapore được thành lập vào năm 2017. Công ty cung cấp nhiều dịch vụ liên quan đến blockchain bao gồm CEX white label (sàn giao dịch tiền mã hóa tập trung), DEX white label (sàn giao dịch tiền mã hóa phi tập trung), phần mềm ví, thẻ tiền mã hóa và dịch vụ tuân thủ. Các giải pháp của ChainUP đã được sử dụng để ra mắt hơn 500 sàn giao dịch tiền mã hóa. Dịch vụ sàn giao dịch tiền mã hóa white label của công ty hỗ trợ cả giao dịch Spot và Futures, nạp tiền fiat,...
WHITE
$0.0002539
-16.56%
NEXO
$1.265
-0.10%
MORE
$0.03025
-16.29%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews
2025/09/06 18:54
Chia sẻ
Tin tức xu hướng
Thêm
Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục
Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá
Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới
Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân
MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó