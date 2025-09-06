2025-10-10 thứ sáu

Bitcoin ETF tăng cường với dòng vốn vào 633 triệu USD trong khi 5,000 USD trong BlockchainFX có thể bùng nổ lên 290,454 USD

Bitcoin ETF tăng cường với dòng vốn vào 633 triệu USD trong khi 5,000 USD trong BlockchainFX có thể bùng nổ lên 290,454 USD

Bài đăng Bitcoin ETF Tăng cường Với Dòng vốn Vào $633M Trong Khi $5,000 Trong BlockchainFX Có Thể Bùng Nổ Lên $290,454 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto Bitcoin (BTC) đang tăng vọt, hiện giao dịch ngay dưới mức $110,500, với sự phục hồi mạnh mẽ trong dòng tiền vào ETF sau sự yếu kém của thị trường trong tháng 8. Các ETF Bitcoin của Mỹ đã bổ sung thêm $633,3 triệu trong hai phiên, đảo ngược phần lớn dòng tiền ra trước đó và báo hiệu sự chuyển dịch của các tổ chức hướng tới Bitcoin như một tài sản phòng hộ. Nhưng điều này có ý nghĩa gì đối với các nhà đầu tư đang tìm kiếm cơ hội lớn tiếp theo? Giới thiệu BlockchainFX (BFX): token bán trước đột phá mới nhất đang thu hút sự chú ý trên khắp thị trường crypto. Đã huy động được hơn $6,8 triệu, BFX đang được so sánh với Bitcoin giai đoạn đầu về tiềm năng tăng trưởng khổng lồ và trường hợp sử dụng đột phá trong tài chính phi tập trung. Với dự đoán lợi nhuận lên đến 500X và sự quan tâm của nhà đầu tư tăng nhanh, BlockchainFX không chỉ là một altcoin khác, mà đang được định vị là điều lớn tiếp theo trong không gian crypto. Giống như Bitcoin đã từng làm, BFX đang nắm bắt động lượng của những thay đổi thị trường, cưỡi trên làn sóng của Smart money và sự quan tâm của nhà đầu tư bán lẻ. Đối với những người đã bỏ lỡ sự tăng trưởng ban đầu của Bitcoin, BlockchainFX có thể chính là cơ hội thứ hai mà họ đang chờ đợi. Sự Tăng vọt của Bitcoin ETF và Vị thế Chiến lược của BlockchainFX Đà tăng của Bitcoin và sự gia tăng nhu cầu từ các tổ chức thông qua ETF là dấu hiệu cho thấy sự trưởng thành ngày càng tăng của thị trường crypto. Các tổ chức đang tìm kiếm cách tiếp cận an toàn và ổn định hơn với không gian crypto, điều này đã thúc đẩy nhu cầu về Bitcoin ETF. Khi ngày càng nhiều Dòng vốn chảy vào Bitcoin, tài sản này đang củng cố vị thế của mình như một kho lưu trữ giá trị kỹ thuật số hàng đầu. Tuy nhiên, trong lĩnh vực các dự án crypto đổi mới, BlockchainFX nổi bật như một trong những đồng tiền mới hàng đầu để đầu tư ngay bây giờ. Trong khi Bitcoin đang thu được lợi ích từ dòng tiền tổ chức và câu chuyện ngày càng tăng về giá trị của nó như một công cụ phòng hộ, BlockchainFX đang định vị mình như cơ hội lớn tiếp theo cho các nhà đầu tư tìm kiếm sự tiếp cận...
2025/09/06
Nasdaq Phê Duyệt Niêm Yết Chiến Lược SOL Vào Ngày 9 Tháng 9

Nasdaq Phê Duyệt Niêm Yết Chiến Lược SOL Vào Ngày 9 Tháng 9

Bài đăng Nasdaq chấp thuận Niêm yết SOL Strategies vào ngày 9 tháng 9 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Công ty blockchain Canada SOL Strategies chuẩn bị ra mắt trên Nasdaq vào tuần tới sau khi nhận được sự chấp thuận niêm yết cổ phiếu. Trong thông báo hôm thứ Sáu, SOL Strategies cho biết họ sẽ bắt đầu niêm yết cổ phiếu phổ thông trên thị trường Nasdaq Global Select Market từ ngày 9 tháng 9 với mã giao dịch STKE. Việc niêm yết sẽ chấm dứt giao dịch cổ phiếu của công ty trên thị trường Over-the-Counter (OTC) OTCQB, trong khi vẫn duy trì hoạt động giao dịch trên Sàn giao dịch Chứng khoán Canada. "Việc niêm yết này cung cấp cho cổ đông của chúng tôi thanh khoản được cải thiện đồng thời cho chúng tôi tiếp cận thị trường vốn sâu hơn khi chúng tôi tiếp tục mở rộng hoạt động validator và mở rộng đầu tư vào hệ sinh thái," CEO SOL Strategies Leah Wald cho biết. Công ty cung cấp cho các nhà giao dịch khả năng tiếp cận với blockchain Solana thông qua việc staking token gốc của giao thức, Solana (SOL). SOL Strategies đã thông báo huy động 500 triệu đô la bằng trái phiếu chuyển đổi vào tháng 4 để mua token SOL. Giá cổ phiếu của SOL Strategies trên Sàn giao dịch Chứng khoán Canada với mã giao dịch HODL đã tăng khoảng 20% vào thứ Sáu giữa thông báo của Nasdaq. Công ty báo cáo khoản lỗ ròng khoảng 3,5 triệu đô la cho quý hai năm 2025. Liên quan: SOL Strategies báo cáo lỗ ròng Q2 là 3,5 triệu đô la trong khi doanh thu từ staking, xác thực tăng vọt Trong số các công ty đặt cược vào kho bạc SOL có DeFi Development Corp. Vào thứ Sáu, họ đã thông báo việc mua mới các token SOL trị giá 39,76 triệu đô la, nâng tổng số nắm giữ của công ty lên 2 triệu SOL. Solana nâng cấp lên Alpenglow sau quá trình quản trị Vào thứ Ba, Solana đã thông báo rằng đa số áp đảo trong số 52% cổ phần tham gia vào quá trình quản trị đã bỏ phiếu để nâng cấp mạng lưới lên giao thức đồng thuận Alpenglow. Việc nâng cấp dự kiến sẽ giảm đáng kể thời gian hoàn tất giao dịch trên mạng lưới. "Với tốc độ này, Solana có thể đạt được khả năng phản hồi cấp độ Web2 với tính chất hoàn tất L1, mở ra các trường hợp sử dụng mới đòi hỏi cả tốc độ và sự chắc chắn về mặt mật mã," Solana Foundation cho biết trong một bài đăng blog. Tạp chí:...
2025/09/06
Bailey Zimmerman Đạt Vị Trí Số 1 Lần Đầu Tiên Trên Một Bảng Xếp Hạng Billboard Bất Ngờ

Bailey Zimmerman Đạt Vị Trí Số 1 Lần Đầu Tiên Trên Một Bảng Xếp Hạng Billboard Bất Ngờ

Bài đăng Bailey Zimmerman Đạt Vị Trí Số 1 Lần Đầu Tiên Trên Một Bảng Xếp Hạng Billboard Bất Ngờ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bailey Zimmerman đạt vị trí số 1 đầu tiên trên bảng xếp hạng Hot Rap Songs với ca khúc "All the Way," sự hợp tác của anh với BigXthaPlug, leo lên vị trí đầu bảng trong tuần này. NASHVILLE, TENNESSEE – NGÀY 25 THÁNG 11: Bailey Zimmerman biểu diễn tại The Big 98's Friendsgiving tại The Grand Ole Opry vào ngày 25 tháng 11 năm 2024 tại Nashville, Tennessee. (Ảnh của Tibrina Hobson/Getty Images) Getty Images Bailey Zimmerman là một trong những tài năng mới thú vị nhất trong thể loại nhạc đồng quê. Anh nổi lên chỉ vài năm trước với album đầu tay Religiously. The Album., và một số đĩa đơn hit đã giúp anh trở nên nổi tiếng. Trong vài tháng qua, anh đã quảng bá album thứ hai Different Night, Same Rodeo và nhiều bài hát trong đó. Zimmerman gần đây đã hợp tác với BigXthaPlug, người đã chuyển từ chỉ rap sang nhạc đồng quê, và album mới nhất của anh ấy kết hợp cả hai phong cách. BigXthaPlug – và nhiều cộng sự của anh – đạt được thành công lớn trên một số bảng xếp hạng Billboard trong tuần này nhờ vào sự sáng tạo đó. Cùng nhau, BigXthaPlug và Zimmerman vươn lên vị trí số 1 trên một bảng xếp hạng tại Hoa Kỳ, giúp nam ca sĩ-nhạc sĩ nhạc đồng quê có được vị trí dẫn đầu đầu tiên trên một bảng xếp hạng mà anh có thể chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chinh phục được. "All the Way" Thay Thế Kendrick Lamar và SZA "All the Way," sự hợp tác của BigXthaPlug với Zimmerman, leo từ vị trí số 2 lên số 1 trên bảng xếp hạng Hot Rap Songs, danh sách những bài rap được tiêu thụ nhiều nhất trên toàn quốc của Billboard, sử dụng phương pháp kết hợp doanh số bán hàng, lượt stream và phát sóng radio. Khi "All the Way" đạt vị trí số 1, nó thay thế "Luther" của Kendrick Lamar và SZA, bài hát tụt xuống vị trí số 2 sau một chuỗi lịch sử ở vị trí đầu tiên. BigXthaPlug Thử Nghiệm Với Nhạc Đồng Quê "All the Way" là đĩa đơn chủ đạo từ album I Hope You're Happy của BigXthaPlug, album thứ ba và là album đầu tiên thấy anh thử nghiệm với...
2025/09/06
Tin Tức Đáng Thất Vọng Về Ngày Phát Hành Mùa 3 'House Of The Dragon'

Tin Tức Đáng Thất Vọng Về Ngày Phát Hành Mùa 3 'House Of The Dragon'

Bài đăng Tin tức đáng thất vọng về ngày phát hành 'House Of The Dragon' mùa 3 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Mặc dù chúng ta đã quen với khoảng cách dài giữa các chương trình phát trực tuyến, điều này đang trở nên vô lý ở thời điểm hiện tại, khi một sản xuất khác đang cho thấy dấu hiệu rằng chúng ta vẫn sẽ phải chờ đợi vô tận giữa các mùa. Trong trường hợp này, đó là House of the Dragon mùa 3. Trong một hồ sơ THR gần đây về nữ diễn viên House of the Dragon Olivia Cooke, đã được tiết lộ rằng việc sản xuất mùa 3 thậm chí sẽ không hoàn thành cho đến tháng 10. Sản xuất dẫn đến hậu kỳ sản xuất, và điều đó kéo dài hơn nhiều so với bạn nghĩ. Chúng ta có thể nhìn vào mùa 2 để tính toán điều này. Mùa 2 của House of the Dragon bắt đầu quay vào tháng 4 năm 2023, và kết thúc vào tháng 9 năm 2023. Nhưng chương trình thực sự không được phát hành cho đến tháng 6 năm 2024, 8,5 tháng sau đó. Vì vậy, nếu việc quay phim kết thúc vào tháng 10, đó là ít nhất tháng 6 năm 2024, nếu không muốn nói là lâu hơn, tạo ra khoảng cách đầy đủ hai năm giữa các mùa. Có lẽ tốt hơn một số phim khác, nhưng tệ hơn nhiều phim khác đã quản lý để giảm khoảng cách xuống còn khoảng một năm rưỡi. Bài viết cũng cho biết rằng House of the Dragon mùa 4, mùa cuối cùng, vẫn chưa được viết, vì vậy nếu chúng ta tuân theo lịch trình này, chúng ta đang nói về một cái kết của loạt phim vào năm 2028. Hãy nhớ rằng, từ năm 2011 đến năm 2017, chúng ta đã có một mùa 10 tập của Game of Thrones được phát hành cách nhau một năm, cho đến mùa 7 (có một khoảng cách dài kỳ lạ hai năm giữa mùa 7 và mùa 8 chỉ có sáu tập). House of the Dragon không ở đâu gần với điều này, và đó là ngay cả khi mùa 2 giảm xuống còn tám tập, và được cho là mùa 3 cũng sẽ có tám tập. Người ta cũng nói rằng mùa 2 đã cắt bỏ cái được cho là trận chiến hải quân bom tấn cuối cùng của nó, điều này đã được chuyển sang mùa 3...
2025/09/06
Lượng Bitcoin của MARA gần 6 tỷ USD với 52,477 BTC, đẩy mạnh Bitcoin Hyper

Lượng Bitcoin của MARA gần 6 tỷ USD với 52,477 BTC, đẩy mạnh Bitcoin Hyper

Bài đăng MARA's Bitcoin Holdings Near $6B With 52,477 $BTC, Hyping Up Bitcoin Hyper xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. MARA's Bitcoin Holdings Near $6B With 52,477 $BTC, Hyping Up Bitcoin Hyper Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và nhận ưu đãi độc quyền, hãy nhập email của bạn. Là một người viết về crypto, trách nhiệm của Bogdan được chia thành nghiên cứu và viết bài, đồng thời giải trí cho đội ngũ bằng lối hài hước gần như không chính trị của anh, một Bill Burr đầy khát vọng, nếu bạn muốn gọi như vậy. Nhờ hơn 12 năm kinh nghiệm viết lách trong nhiều lĩnh vực, bao gồm công nghệ, bảo mật mạng, người mẫu, thể hình, crypto và các chủ đề khác không thể nêu tên, anh đã trở thành một tài sản quý giá cho đội ngũ. Trong khi vị trí nhà văn cấp cao tại PrivacyAffairs dạy anh những bài học quý giá về sức mạnh của tự quản lý, toàn bộ sự nghiệp viết lách của anh đã và đang là một bài tập về tự hoàn thiện. Hiện tại, anh đã sẵn sàng đắm mình vào crypto và dạy mọi người cách kiểm soát tiền của họ trên blockchain. Với fiat là một loại tiền tệ luôn mất giá, Bitcoin và altcoin dường như là lựa chọn thay thế phù hợp nhất cho Bogdan. Thành tựu chuyên môn lớn nhất của Bogdan, ngoài việc đảm bảo vị trí nhà văn chính cho Bitcoinist, là 5 năm làm quản lý viết lách tại Blackwood Productions, nơi anh điều phối một nhóm bốn nhà văn. Trong thời gian đó, anh đã học được giá trị của làm việc nhóm và tạo ra một môi trường làm việc nuôi dưỡng hiệu quả, tích cực và tình bạn. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm bảo mật hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/mara-bitcoin-holdings-near-6b-bitcoin-hyper-gains/
2025/09/06
Hội thảo pháp lý nhắm vào tội phạm tiền điện tử tại Phúc Kiến

Hội thảo pháp lý nhắm vào tội phạm tiền điện tử tại Phúc Kiến

Bài đăng Hội thảo Pháp lý Nhắm vào Tội phạm Tiền điện tử tại Phúc Kiến xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Hội thảo xuyên eo biển tập trung vào tội phạm tiền điện tử. Các chuyên gia pháp lý thảo luận về cách tiếp cận tội phạm tài sản mới. Giám sát tiền ảo, xử lý bằng chứng kỹ thuật số. Hội thảo Hệ thống Kiểm sát Xuyên eo biển 2025 được tổ chức vào ngày 5 tháng 9 tại Phổ Điền, Phúc Kiến, thảo luận về những thách thức pháp lý trong thời đại kỹ thuật số bao gồm tội phạm tiền ảo. Những cuộc thảo luận này nhằm phát triển khuôn khổ pháp lý tích hợp và tăng cường giám sát đối với tài sản kỹ thuật số, tác động đến các quy định trong tương lai cho tiền điện tử. Các Chuyên gia Pháp lý Giải quyết Tội phạm Tiền điện tử tại Phúc Kiến Hội thảo tại Phổ Điền đã tập hợp các chuyên gia pháp lý hàng đầu để đi sâu vào sự phức tạp của tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Các cơ quan chức năng từ Viện Kiểm sát Phúc Kiến cùng với những người tham gia từ Đài Loan tập trung vào luật pháp cho tội phạm tài sản mới như tiền ảo. Các cuộc thảo luận tập trung vào chiến lược pháp lý để cải thiện việc thu thập và xử lý bằng chứng. Với tội phạm mạng ngày càng gia tăng, các sáng kiến nhằm phát triển khuôn khổ hiệu quả trong việc quản lý giao điểm giữa tài sản ảo và các biện pháp pháp lý truyền thống. Triệu Kim Tuấn, Giám đốc Viện Kiểm sát Phúc Kiến, nhấn mạnh tầm quan trọng của hội thảo: "Nền tảng này đóng vai trò là cơ hội quan trọng cho các chuyên gia pháp lý từ cả hai bên eo biển hợp tác về các vấn đề cấp bách trong thực thi pháp luật kỹ thuật số." Phản ứng của chính phủ chủ yếu được thể hiện qua cam kết của Viện Kiểm sát Phúc Kiến trong việc hợp lý hóa hợp tác pháp lý xuyên eo biển. Việc nhấn mạnh vào tiêu chuẩn bằng chứng và thực thi tài sản báo hiệu những tiến bộ hướng tới việc tích hợp các đổi mới kỹ thuật số trong thực thi pháp luật. Hiệu suất Thị trường Bitcoin Giữa Các Cuộc Thảo luận Quy định Mới Bạn có biết? Trong một hội thảo năm 2018, các cuộc thảo luận khám phá về tiền điện tử đã dẫn đến việc Phúc Kiến tổ chức nhiều diễn đàn tiếp theo, tiên phong trong các nghị định thư pháp lý về bằng chứng kỹ thuật số. Theo CoinMarketCap, Bitcoin (BTC) có giá $110,790.03, nắm giữ vị thế thống trị thị trường 57.93%. Với vốn hóa thị trường hơn $2.21 nghìn tỷ, khối lượng giao dịch gần đây đã giảm 11.96%. BTC đã trải qua mức giảm 1.60% trong 24 giờ nhưng vẫn duy trì quỹ đạo 90 ngày tích cực ở mức 4.88%. Bitcoin(BTC), biểu đồ hàng ngày, ảnh chụp màn hình trên CoinMarketCap lúc 12:39 UTC ngày 6 tháng 9,...
2025/09/06
Park Min-Young Hài Hước Lừa Đảo Kẻ Xấu Trong 'Confidence Queen'

Park Min-Young Hài Hước Lừa Đảo Kẻ Xấu Trong 'Confidence Queen'

Bài đăng Park Min-Young Lừa Đảo Những Kẻ Xấu Một Cách Hài Hước Trong 'Confidence Queen' xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Park Min-young đóng vai một nghệ sĩ lừa đảo bậc thầy trong 'Confidence Queen.' Prime Video Park Min-young đã đóng vai một người vợ nhút nhát tìm kiếm sự trả thù cho người đàn ông phản bội cô trong Marry My Husband. Nhân vật của cô trong Confidence Queen cũng tìm kiếm công lý, nhưng với nhiều sự tự tin hơn. Nhân vật Yun Yi-rang của cô là bộ óc đứng sau những vụ lừa đảo phức tạp và thường rất hài hước nhắm vào những kẻ xấu. Nhân vật của Park trong Confidence Queen Park đặt ra những cái bẫy thông minh liên tiếp, đưa từng kế hoạch vào một câu đố lớn hơn. Cơ hội được đóng một nhân vật rất khác biệt là một phần của sự hấp dẫn. "Tôi không thực sự thích những kết thúc cảm thấy chưa được giải quyết," Park (Her Private Life, What's Wrong With Secretary Kim) nói. "Vì vậy, tôi có xu hướng bị thu hút bởi những câu chuyện hồi hộp, đầy màu sắc và thỏa mãn - nơi công lý được thực thi và khán giả cảm thấy một cảm giác thanh lọc." Tại sao Yi-rang theo đuổi những kẻ xấu cụ thể này? Người xem sẽ phải xem phim để tìm hiểu. "Vì đó là một bí mật trung tâm của câu chuyện của chúng tôi, tôi nghĩ sẽ tốt nhất cho người xem khám phá câu trả lời bằng cách xem phim," cô nói. Diễn viên Joo Jong-hyuk phải đeo nhiều lớp ngụy trang trong 'Confidence Queen.' Prime Video Dàn diễn viên cũng bao gồm diễn viên kỳ cựu Park Hee-soon (My Name, Trolley, The Bequeathed) trong vai James và diễn viên đang lên Joo Jong-hyuk (Extraordinary Attorney Woo, Trigger) trong vai Gu-ho thân thiện, lạc quan. Cùng nhau, bộ ba sẽ thực hiện các kế hoạch chi tiết của họ. Bộ phim cũng có một số vai khách mời được thực hiện bởi các diễn viên nổi tiếng, bao gồm Song Ji-hyo, Rowoon, Oh Na-ra và Lee Yi-kyung. Nhân vật James của Park Hee-soon (cảnh báo spoiler) là vệ sĩ của Yi-rang khi cô còn là một đứa trẻ. Khi họ gặp lại nhau nhiều năm sau đó, cô nhờ anh giúp đỡ. "Sau khi trải qua một vụ bắt cóc, anh ấy đã phát triển một cảm giác mạnh mẽ về lòng trắc ẩn, trách nhiệm và cảm giác mắc nợ đối với cô ấy," Park Hee-soon nói. "Nhiều năm sau, sống một cuộc sống tầm thường và cảm thấy...
2025/09/06
Nhà phát triển Polygon lên án chiến thuật 'Mafia thời đại mới'

Nhà phát triển Polygon lên án chiến thuật 'Mafia thời đại mới'

Bài đăng Nhà phát triển Polygon lên án chiến thuật 'Mafia thời đại mới' đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Việc đóng băng tài sản WLFI gây phẫn nộ: Nhà phát triển Polygon lên án chiến thuật 'Mafia thời đại mới' Bỏ qua đến nội dung Trang chủ Tin tức Crypto Việc đóng băng tài sản WLFI gây phẫn nộ: Nhà phát triển Polygon lên án chiến thuật 'Mafia thời đại mới' Nguồn: https://bitcoinworld.co.in/wlfi-asset-freeze-controversy/
2025/09/06
APY Staking 90% của BlockchainFX và khoản gọi vốn 6,8 triệu đô la chiếm spotlight từ các tiền điện tử thu nhập thụ động Polkadot và Cosmos

APY Staking 90% của BlockchainFX và khoản gọi vốn 6,8 triệu đô la chiếm spotlight từ các tiền điện tử thu nhập thụ động Polkadot và Cosmos

Bài đăng APY Staking 90% của BlockchainFX và gọi vốn 6,8 triệu đô la chiếm spotlight từ các Token thu nhập thụ động Polkadot và Cosmos xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto News Có bao nhiêu nhà đầu tư ước họ đã khóa vào Staking Ethereum ở mức 100 đô la hoặc mua Solana dưới 1 đô la? Hối tiếc là một chủ đề lặp đi lặp lại trong crypto, và ngay lúc này một cơ hội khác đang mở ra. BlockchainFX ($BFX) đã vượt qua mức 6,8 triệu đô la huy động trong giai đoạn presale, cung cấp cho người mua một token không chỉ cung cấp năng lượng cho một ứng dụng giao dịch siêu đầy đủ mà còn mang lại APY 90% thông qua phần thưởng staking. Với giá presale hiện tại là 0,022 đô la, cả các cá mập crypto và người mua lẻ đều đang nhắm đến BFX như là token thu nhập thụ động hàng đầu của năm 2025. BlockchainFX (BFX): Kết hợp Token tiện ích và Động lực Presale Không giống như hầu hết các presale chỉ giao dịch dựa trên sự hype, BlockchainFX đã có sản phẩm hoạt động. Các nhà giao dịch có thể mở Long và Short trên nhiều tài sản, trong khi những người stake kiếm phần thưởng hàng ngày bằng cả BFX và USDT. Ứng dụng cũng tích hợp Thẻ Visa BFX, cho phép chi tiêu toàn cầu không giới hạn — một trường hợp sử dụng trong thế giới thực ngay lập tức tách biệt nó khỏi các token "chỉ hứa hẹn" cũ hơn. Các con số kể câu chuyện: APY staking 90%, tạo ra thu nhập thụ động có ý nghĩa. Quỹ thưởng 25,000 USDT, trả hàng ngày cho người stake. Tiềm năng tăng 500x, với giá presale sẽ tăng lên mức mục tiêu ra mắt 0,05 đô la. Với mỗi giai đoạn của presale có giá cao hơn, việc đứng ngoài cuộc có nguy cơ mất đi cơ hội nhân bội số tiền ban đầu. Và nhờ mã khuyến mãi BLOCK30, người mua hành động ngay bây giờ sẽ nhận thêm 30% phân bổ BFX ngay lập tức — tích lũy lợi nhuận lớn hơn nữa trước khi token lên sàn giao dịch. Polkadot (DOT): Đáng tin cậy nhưng tiềm năng tăng trưởng hạn chế Polkadot vẫn là một trong những token thu nhập thụ động được biết đến nhiều hơn, được hỗ trợ bởi kiến trúc parachain và tầm nhìn đa chuỗi. Người nắm giữ DOT có thể stake để nhận lợi suất ở mức thấp đến trung bình, mang lại sự ổn định cho người tham gia dài hạn. Tuy nhiên, câu chuyện tăng trưởng đã chậm lại. Với nguồn cung lưu hành cao và biến động giá từ từ, Polkadot mang lại phần thưởng staking có thể dự đoán nhưng thiếu...
2025/09/06
Dự đoán giá Shiba Inu; Tin tức mới nhất về PEPE Coin & Tiền mã hóa tốt nhất để mua hôm nay theo các chuyên gia

Dự đoán giá Shiba Inu; Tin tức mới nhất về PEPE Coin & Tiền mã hóa tốt nhất để mua hôm nay theo các chuyên gia

Thị trường crypto đang sôi sục với những đồn đoán khi các nhà giao dịch cố gắng tìm ra nơi ẩn chứa đợt tăng giá lớn tiếp theo.
2025/09/06
Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó