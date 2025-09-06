Tin Tức Đáng Thất Vọng Về Ngày Phát Hành Mùa 3 'House Of The Dragon'

Bài đăng Tin tức đáng thất vọng về ngày phát hành 'House Of The Dragon' mùa 3 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Mặc dù chúng ta đã quen với khoảng cách dài giữa các chương trình phát trực tuyến, điều này đang trở nên vô lý ở thời điểm hiện tại, khi một sản xuất khác đang cho thấy dấu hiệu rằng chúng ta vẫn sẽ phải chờ đợi vô tận giữa các mùa. Trong trường hợp này, đó là House of the Dragon mùa 3. Trong một hồ sơ THR gần đây về nữ diễn viên House of the Dragon Olivia Cooke, đã được tiết lộ rằng việc sản xuất mùa 3 thậm chí sẽ không hoàn thành cho đến tháng 10. Sản xuất dẫn đến hậu kỳ sản xuất, và điều đó kéo dài hơn nhiều so với bạn nghĩ. Chúng ta có thể nhìn vào mùa 2 để tính toán điều này. Mùa 2 của House of the Dragon bắt đầu quay vào tháng 4 năm 2023, và kết thúc vào tháng 9 năm 2023. Nhưng chương trình thực sự không được phát hành cho đến tháng 6 năm 2024, 8,5 tháng sau đó. Vì vậy, nếu việc quay phim kết thúc vào tháng 10, đó là ít nhất tháng 6 năm 2024, nếu không muốn nói là lâu hơn, tạo ra khoảng cách đầy đủ hai năm giữa các mùa. Có lẽ tốt hơn một số phim khác, nhưng tệ hơn nhiều phim khác đã quản lý để giảm khoảng cách xuống còn khoảng một năm rưỡi. Bài viết cũng cho biết rằng House of the Dragon mùa 4, mùa cuối cùng, vẫn chưa được viết, vì vậy nếu chúng ta tuân theo lịch trình này, chúng ta đang nói về một cái kết của loạt phim vào năm 2028. Hãy nhớ rằng, từ năm 2011 đến năm 2017, chúng ta đã có một mùa 10 tập của Game of Thrones được phát hành cách nhau một năm, cho đến mùa 7 (có một khoảng cách dài kỳ lạ hai năm giữa mùa 7 và mùa 8 chỉ có sáu tập). House of the Dragon không ở đâu gần với điều này, và đó là ngay cả khi mùa 2 giảm xuống còn tám tập, và được cho là mùa 3 cũng sẽ có tám tập. Người ta cũng nói rằng mùa 2 đã cắt bỏ cái được cho là trận chiến hải quân bom tấn cuối cùng của nó, điều này đã được chuyển sang mùa 3...