15 Tiểu Bang Có Thể Nhìn Thấy Cực Quang Bắc Cực Vào Tối Thứ Bảy
Bài đăng 15 Bang Có Thể Nhìn Thấy Cực Quang Vào Tối Thứ Bảy xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Topline Gió tốc độ cao từ một điểm mát hơn, ít đặc hơn trên bề mặt mặt trời có thể tiếp tục làm gián đoạn từ trường của Trái đất vào thứ Bảy, khi hơn một chục bang có thể có cơ hội nhìn thấy cực quang, theo Cục Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia. Tác động của gió tốc độ cao từ một điểm mát hơn, ít đặc hơn trên bề mặt mặt trời có thể làm gián đoạn từ trường của Trái đất. AFP qua Getty Images Các Sự Kiện Chính NOAA dự báo chỉ số Kp là năm trên thang điểm chín cho tối thứ Bảy, cho thấy cực quang có thể trở nên có thể nhìn thấy xa về phía nam tới bắc Iowa. Các giai đoạn bão địa từ "nhỏ" được dự kiến vào cuối thứ Bảy, mặc dù một vụ phun trào khối lượng vành nhật hoa gần đây có thể làm gián đoạn từ trường của Trái đất hơn nữa và tạo ra các cơn bão "vừa phải" vào sáng Chủ nhật, có khả năng làm cho cực quang có thể nhìn thấy xa hơn về phía nam, theo triển vọng ba ngày của NOAA. Hoạt động cực quang yên tĩnh hơn được dự kiến vào tối Chủ nhật và thứ Hai, với chỉ số Kp tối đa chỉ hơn bốn và ba được dự báo, tương ứng. Cực Quang Sẽ Nhìn Thấy Ở Đâu? Cơ hội cao hơn để xem hiện tượng này được dự báo trên khắp miền bắc Canada và Alaska, nơi cực quang có thể được nhìn thấy sau khi mặt trời lặn ở bang. Khả năng thấp hơn được dự kiến ở các phần của Washington, Idaho, Montana, Wyoming, North Dakota, South Dakota, Minnesota, Iowa, Wisconsin, Michigan, New York, New Hampshire, Vermont và New York. (Xem bản đồ bên dưới.) Đường nhìn thấy của thứ Bảy. NOAA Cách Tốt Nhất Để Xem Cực Quang Là Gì? Cực quang thường được nhìn thấy rõ nhất trong suốt các tháng mùa đông khi ngày trở nên ngắn hơn, mặc dù chúng có thể được nhìn thấy trong suốt năm tùy thuộc vào hoạt động của mặt trời. Aurora borealis được nhìn thấy rõ nhất giữa 22:00 và 2:00 giờ địa phương, theo NOAA, tổ chức này khuyến nghị di chuyển đến một điểm cao, hướng về phía bắc, tránh xa ô nhiễm ánh sáng. Cách Tốt Nhất Để Chụp Ảnh...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 21:55