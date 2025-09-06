2025-10-10 thứ sáu

Thị trường quyền chọn Bitcoin nghiêng 59% về phía mua khi các nhà giao dịch hàng đầu nhắm đến mức giá $140K

Thị trường quyền chọn Bitcoin nghiêng 59% về phía mua khi các nhà giao dịch hàng đầu nhắm đến mức giá $140K

Bài đăng Thị trường Bitcoin Options nghiêng 59% về Calls khi Nhà giao dịch hàng đầu nhắm đến mức $140K xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Dữ liệu phái sinh Bitcoin vẫn cho thấy hoạt động mạnh mẽ trên thị trường futures và options với sự thay đổi về open interest và vị thế. Giao dịch Futures mạnh mẽ trong khi $110K nổi lên là mức Max Pain cho Bitcoin Options Bitcoin được giao dịch ở mức $110,894 vào thứ Bảy, ngày 6 tháng 9 năm 2025, giảm 1.8% trong 24 giờ qua, với biên độ trong ngày từ $110,339 đến $113,142. [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/bitcoin-options-market-leans-59-to-calls-as-traders-eye-140k-strikes/
BitcoinEthereumNews2025/09/06 23:14
Phim kinh dị '28 Years Later' có Ngày phát hành trên Netflix

Phim kinh dị '28 Years Later' có Ngày phát hành trên Netflix

Bài đăng Phim kinh dị '28 Years Later' Có Ngày phát hành trên Netflix xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Poster một phần của "28 Years Later" có sự tham gia của Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson và Ralph Fiennes. Sony Pictures Entertainment 28 Years Later của Danny Boyle — có sự tham gia của Aaron Taylor-Johnson, Jodie Comer và Ralph Fiennes — sẽ sớm được phát trực tuyến trên Netflix. Được đạo diễn bởi Boyle và viết kịch bản bởi Alex Garland (Warfare, Civil War), phần phim thứ ba trong loạt phim kinh dị về virus cuồng nộ đã ra rạp vào ngày 20 tháng 6 và ra mắt trên nền tảng kỹ thuật số thông qua video theo yêu cầu cao cấp vào ngày 29 tháng 7. ForbesPhim kinh dị ăn khách 'Weapons' Có Ngày phát trực tuyếnBởi Tim Lammers Tóm tắt chính thức của 28 Years Later viết, "Đã gần ba thập kỷ kể từ khi virus cuồng nộ thoát ra khỏi phòng thí nghiệm vũ khí sinh học, và hiện tại, vẫn trong tình trạng cách ly được thực thi một cách tàn nhẫn, một số người đã tìm ra cách tồn tại giữa những người bị nhiễm bệnh. Một nhóm người sống sót như vậy sống trên một hòn đảo nhỏ được kết nối với đất liền bằng một con đường đắp cao duy nhất, được phòng thủ nghiêm ngặt. "Khi một thành viên trong nhóm rời khỏi hòn đảo để thực hiện nhiệm vụ vào trung tâm tối tăm của đất liền, anh ta khám phá ra những bí mật, điều kỳ diệu và kinh hoàng đã biến đổi không chỉ những người bị nhiễm bệnh mà còn cả những người sống sót khác." Xếp hạng R, 28 Years Later còn có sự tham gia của Alfie Williams và Jack O'Connell. Forbes'The Conjuring: Last Rites' End Credits Và Post-Credits, Được giải thíchBởi Tim Lammers Theo danh sách mới trên Netflix, 28 Years Later sẽ có mặt trên nền tảng phát trực tuyến vào thứ Bảy, ngày 20 tháng 9. Netflix có ba lựa chọn phát trực tuyến. Gói dựa trên quảng cáo của nền tảng có giá $7.99 mỗi tháng để xem trên hai thiết bị được hỗ trợ, trong khi gói không quảng cáo có giá $17.99 mỗi tháng cho hai thiết bị được hỗ trợ. Forbes'Conjuring House' Với Bảo tàng Huyền bí Warren Đang nhận đặt chỗ qua đêmBởi Tim Lammers Ngoài ra, Netflix có gói không quảng cáo với giá $24.99 mỗi tháng cho bốn thiết bị được hỗ trợ với chương trình 4K Ultra HD. '28 Years Later' Đã hoạt động như thế nào tại rạp chiếu phim? Việc phát hành 28 Years Later...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 22:19
Các nhà đầu tư XRP đặt cược tất cả vào sự mất cân bằng thanh lý điên rồ 56,076%

Các nhà đầu tư XRP đặt cược tất cả vào sự mất cân bằng thanh lý điên rồ 56,076%

Bài đăng XRP Bulls Go All In in Insane 56,076% Liquidation Imbalance xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Sau đợt phục hồi ngắn của thị trường tiền điện tử trong ngày qua, xu hướng tài sản dường như đang mờ nhạt khi giá của các loại tiền điện tử hàng đầu vẫn đứng yên. Giữa Biến động giá chậm này, XRP đã chứng kiến thị trường phái sinh của nó đạt đến sự mất cân bằng cực độ trong xu hướng thanh lý trong giờ qua, theo dữ liệu được cung cấp bởi CoinGlass. Đến vào thời điểm XRP tiếp tục đối mặt với Biến động giá đáng chú ý khi nó vẫn ở mức thấp hơn đáng kể so với mốc quan trọng 3 đô la, xu hướng thanh lý bất thường đã làm dấy lên sự tò mò giữa những người tham gia thị trường khi phản ứng giá tiếp theo của XRP trở thành mối quan tâm lớn. XRP gây sốc với hoạt động 0 đô la Theo dữ liệu được cung cấp bởi nguồn tin, XRP đã ghi nhận khoảng 56,076 đô la ở vị thế Long bị thanh lý chỉ trong một giờ, trong khi không có hoạt động thanh lý nào được ghi nhận đối với các nhà giao dịch được cho là đặt cược vào xu hướng giảm giá của tài sản trong thời gian này. Với xu hướng thanh lý theo giờ của XRP dự báo tỷ lệ mất cân bằng gần như không thể tính toán được, những người theo dõi thị trường đang theo dõi chặt chẽ các hoạt động Dữ liệu on-chain của nó. Mặc dù không được ghi nhận, tài sản có khả năng có ít nhất 1 đô la trong thanh lý Short, đặt nó vào vị trí mất cân bằng thanh lý khổng lồ 56,076% chỉ trong vài phút. Thông thường, khi các nhà giao dịch Short đối mặt với rất ít hoặc không có thanh lý, điều đó báo hiệu rằng các đặt cược bearish của họ đã có lãi khi giá tài sản giảm. Tuy nhiên, tình huống này khác. Mặc dù biểu đồ giá XRP đã cho thấy sự biến động giá khá ổn định trong thời gian này, không có thanh lý Short nào được ghi nhận. Điều này không phải vì các vị thế Short có lãi, mà vì không có vị thế nào được đặt. Bạn Cũng Có Thể Thích Trong khi sự mất cân bằng thanh lý lớn xóa sổ các nhà giao dịch bull như thế này thường gợi ý một giao dịch bear thành công, thì sự xoay chuyển 0 đô la lần này ám chỉ sự thiếu vắng hoàn toàn các vị thế Short, cho thấy các nhà giao dịch bearish không thể hiện sự quan tâm nào trong giờ qua. Với...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 22:11
Litecoin giao dịch kỹ thuật để chế nhạo, giữa cuộc tranh cãi của người có ảnh hưởng

Litecoin giao dịch kỹ thuật để chế nhạo, giữa cuộc tranh cãi của người có ảnh hưởng

Bài đăng Litecoin đánh đổi phân tích kỹ thuật lấy những lời chế giễu, giữa cuộc tranh cãi với người có ảnh hưởng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điều bắt đầu như một cuộc tranh luận về chart giữa Litecoin và nhà phân tích Benjamin Cowen đã xoáy vào một cuộc chiến meme về giá trị thị trường và trò đùa về đường chân tóc—thậm chí đối thủ Dash cũng nhảy vào. Tóm tắt Litecoin tranh cãi với nhà phân tích Benjamin Cowen sau khi anh đăng một chart LTC bearish. Cuộc tranh luận chuyển từ thảo luận thị trường sang những lời xúc phạm về đường chân tóc và so sánh meme. Dash tham gia vào cuộc cãi vã trước khi Cowen chế giễu về việc nó giảm 99% so với Litecoin. Cuộc đối đầu bắt đầu khi Litecoin (LTC) đăng: "Tôi nói to những phần im lặng nhưng tất cả chúng ta đều nên làm vậy." Điều này khiến Cowen, CEO của ITC Crypto, phản hồi bằng một biểu đồ giá cho thấy hiệu suất suy giảm của LTC. Cuộc trò chuyện sau đó chuyển sang thảo luận cá nhân khi Litecoin chia sẻ một bức ảnh về đường chân tóc đang lùi của Cowen với mô tả, "phần im lặng." Các cuộc tấn công cá nhân thay thế phân tích kỹ thuật Litecoin Cuộc trò chuyện chuyển hướng khi Litecoin bỏ các lập luận dựa trên thị trường và tấn công vào ngoại hình của Cowen. Cowen đáp lại với sự hài hước và tuyên bố anh "mất tất cả tóc của mình khi cố gắng thuyết phục những người dùng Litecoin chuyển sang Bitcoin. Một cái giá nhỏ phải trả cho lợi ích lớn hơn." Cuộc trao đổi tiếp tục với những so sánh ngày càng vô lý. Litecoin bình luận rằng "Đầu của bạn nhắc tôi nhớ đến cuộc đại suy thoái," khiến Cowen phản pháo rằng "Giá trị thị trường của bạn nhắc tôi nhớ đến cuộc đại suy thoái." Cuộc qua lại kết thúc với Litecoin gợi ý Cowen "có thể dùng một chiếc mũ." Tài khoản chính thức của cryptocurrency Dash (DASH) tham gia vào cuộc qua lại, đăng: "Biểu đồ giá ngay lập tức có nghĩa là bạn đã thua cuộc tranh luận." Nói cách khác, hiệu suất thị trường quan trọng hơn lời nói. Nhà phân tích đáp trả Dash, lưu ý rằng cryptocurrency này "giảm 99% so với Litecoin" và gợi ý họ "nên ngồi ngoài cuộc chơi này." Biểu đồ giá ngay lập tức có nghĩa là bạn đã thua cuộc tranh luận. — Dash (@Dashpay) ngày 5 tháng 9 năm 2025 Lịch sử các cuộc tranh cãi trên Twitter/X của Litecoin Sự cố này xảy ra sau một làn sóng hành vi hung hăng trên mạng xã hội từ các dự án cryptocurrency. Litecoin gần đây cũng tham gia vào...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 22:00
15 Tiểu Bang Có Thể Nhìn Thấy Cực Quang Bắc Cực Vào Tối Thứ Bảy

15 Tiểu Bang Có Thể Nhìn Thấy Cực Quang Bắc Cực Vào Tối Thứ Bảy

Bài đăng 15 Bang Có Thể Nhìn Thấy Cực Quang Vào Tối Thứ Bảy xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Topline Gió tốc độ cao từ một điểm mát hơn, ít đặc hơn trên bề mặt mặt trời có thể tiếp tục làm gián đoạn từ trường của Trái đất vào thứ Bảy, khi hơn một chục bang có thể có cơ hội nhìn thấy cực quang, theo Cục Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia. Tác động của gió tốc độ cao từ một điểm mát hơn, ít đặc hơn trên bề mặt mặt trời có thể làm gián đoạn từ trường của Trái đất. AFP qua Getty Images Các Sự Kiện Chính NOAA dự báo chỉ số Kp là năm trên thang điểm chín cho tối thứ Bảy, cho thấy cực quang có thể trở nên có thể nhìn thấy xa về phía nam tới bắc Iowa. Các giai đoạn bão địa từ "nhỏ" được dự kiến vào cuối thứ Bảy, mặc dù một vụ phun trào khối lượng vành nhật hoa gần đây có thể làm gián đoạn từ trường của Trái đất hơn nữa và tạo ra các cơn bão "vừa phải" vào sáng Chủ nhật, có khả năng làm cho cực quang có thể nhìn thấy xa hơn về phía nam, theo triển vọng ba ngày của NOAA. Hoạt động cực quang yên tĩnh hơn được dự kiến vào tối Chủ nhật và thứ Hai, với chỉ số Kp tối đa chỉ hơn bốn và ba được dự báo, tương ứng. Cực Quang Sẽ Nhìn Thấy Ở Đâu? Cơ hội cao hơn để xem hiện tượng này được dự báo trên khắp miền bắc Canada và Alaska, nơi cực quang có thể được nhìn thấy sau khi mặt trời lặn ở bang. Khả năng thấp hơn được dự kiến ở các phần của Washington, Idaho, Montana, Wyoming, North Dakota, South Dakota, Minnesota, Iowa, Wisconsin, Michigan, New York, New Hampshire, Vermont và New York. (Xem bản đồ bên dưới.) Đường nhìn thấy của thứ Bảy. NOAA Cách Tốt Nhất Để Xem Cực Quang Là Gì? Cực quang thường được nhìn thấy rõ nhất trong suốt các tháng mùa đông khi ngày trở nên ngắn hơn, mặc dù chúng có thể được nhìn thấy trong suốt năm tùy thuộc vào hoạt động của mặt trời. Aurora borealis được nhìn thấy rõ nhất giữa 22:00 và 2:00 giờ địa phương, theo NOAA, tổ chức này khuyến nghị di chuyển đến một điểm cao, hướng về phía bắc, tránh xa ô nhiễm ánh sáng. Cách Tốt Nhất Để Chụp Ảnh...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 21:55
Cổ phiếu Robinhood Markets (HOOD): Tăng 10% khi được đưa vào S&P 500

Cổ phiếu Robinhood Markets (HOOD): Tăng 10% khi được đưa vào S&P 500

TLDR Robinhood (HOOD) tăng gần 10% sau khi được chọn gia nhập chỉ số S&P 500, thay thế Caesars Entertainment. Việc gia nhập có hiệu lực trước khi thị trường mở cửa vào ngày 22/09/2025. Cổ phiếu HOOD đã tăng gấp đôi trong năm 2025, đạt vốn hóa thị trường khoảng 91,5 tỷ USD. Các quỹ chỉ số sẽ phải mua cổ phiếu HOOD, tạo ra [...] Bài viết Robinhood Markets (HOOD) Stock: Tăng 10% khi được đưa vào S&P 500 xuất hiện đầu tiên trên CoinCentral.
Coincentral2025/09/06 21:54
Donald Trump Lập Danh Sách Rút Gọn Hassett, Warsh và Waller Cho Vị Trí Chủ Tịch Fed

Donald Trump Lập Danh Sách Rút Gọn Hassett, Warsh và Waller Cho Vị Trí Chủ Tịch Fed

Bài đăng Donald Trump đưa Hassett, Warsh và Waller vào danh sách rút gọn cho vị trí Chủ tịch FED xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã tiết lộ danh sách rút gọn các ứng viên có thể thay thế Chủ tịch FED Jerome Powell. Điều này diễn ra trước cuộc họp FOMC, có thể là bước ngoặt quan trọng cho thị trường tiền mã hoá. Trump đề cử ba người vào danh sách rút gọn cho vị trí Chủ tịch FED Theo báo cáo của Reuters, tổng thống Hoa Kỳ cho biết Kevin Hassett, cựu Thống đốc FED Kevin Warsh và Thống đốc FED Chris Waller nằm trong danh sách rút gọn các ứng viên kế nhiệm Jerome Powell. Ông cũng đề cập rằng sẽ xem xét Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent, người đã nói rằng không quan tâm đến việc đảm nhận vị trí này. Diễn biến này tiếp nối tuyên bố trước đó của Bessent rằng có 11 ứng viên "mạnh" đang xếp hàng để trở thành Chủ tịch FED tiếp theo. Khi đó, ông tiết lộ họ sẽ bắt đầu phỏng vấn sau Ngày Lao động và đưa ra danh sách rút gọn cho Trump. Trong khi đó, Trump đã nói rõ rằng ông dự định bổ nhiệm người phù hợp với định hướng cắt giảm lãi suất nhanh chóng của mình, giữa những chỉ trích của ông đối với Powell, người cho đến nay đã chọn không cắt giảm lãi suất trong năm nay. Đáng chú ý, Waller đã cho thấy ông phù hợp với định hướng cắt giảm lãi suất của tổng thống. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Thống đốc FED cho biết ông sẽ ủng hộ việc cắt giảm lãi suất tại cuộc họp FOMC sắp tới. Ông không thấy thuế quan của Trump dẫn đến lạm phát cao hơn và tin rằng họ có thể thực hiện nhiều đợt cắt giảm lãi suất trong ba đến sáu tháng tới. Với tư cách là trợ lý của Trump, Hassett cũng đã công khai chỉ trích Cục Dự trữ Liên bang và được biết đến là người có quan điểm ôn hòa. Do đó, ông cũng có thể thực hiện cắt giảm lãi suất nhanh chóng phù hợp với tầm nhìn của Trump nếu trở thành Chủ tịch FED. Trong khi đó, Warsh đã kín tiếng hơn về quan điểm của mình liên quan đến tình trạng của nền kinh tế. Waller nổi lên như ứng viên sáng giá cho vị trí này Dữ liệu từ Polymarket cho thấy Chris Waller...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 21:47
Năm Chương Trình Netflix Bị Bỏ Qua Hay Nhất Để Xem Tuần Này

Năm Chương Trình Netflix Bị Bỏ Qua Hay Nhất Để Xem Tuần Này

Bài đăng Năm Sóng Chương trình Netflix Bị Bỏ Qua Hay Nhất Để Xem Tuần Này xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bây giờ bạn đã xem xong bốn tập mới của Wednesday hoặc KPop Demon Hunters lần thứ mười hai, bạn có thể đang tìm kiếm những thứ mới để xem trên Netflix. Vâng, "mới" không có nghĩa là những thứ vừa mới ra mắt, nhưng nó có thể là những thứ mới đối với bạn, và tôi sẽ đưa ra một vài lựa chọn cho bạn trên một số thể loại khác nhau mà tôi nghĩ bạn có thể muốn xem. Hiện tại, đây là những phim gốc của Netflix, không phải các series được cấp phép vì chúng đến rồi đi và tôi không biết khi nào bạn sẽ đọc bài này. Và tất nhiên, nhiều trong số này có thể không mới đối với cá nhân bạn. Unbelievable (Điểm Rotten Tomatoes 98%) - Người chiến thắng Emmy tương lai Kaitlyn Dever đóng vai chính trong câu chuyện đau lòng, điên cuồng về một phụ nữ trẻ bị cưỡng hiếp và thực sự bị buộc tội vì đã báo cáo điều đó. Nó dựa trên một bài báo năm 2015 và đã giành được một số giải thưởng, mặc dù không được xem rộng rãi trên Netflix. Đây là một miniseries, vì vậy không có mùa nào để tìm sau đó. Blue Eye Samurai (Điểm Rotten Tomatoes 97%) - Netflix có một số lượng phim hoạt hình đáng ngạc nhiên, nhiều trong số đó dựa trên các trò chơi điện tử từ Arcane đến Cyberpunk Edgerunners đến Castlevania, nhưng Blue Eye Samurai nằm trong số những phim hay nhất. Điều đáng ngạc nhiên nhất ở đây là đây không phải là một bản chuyển thể từ bất cứ thứ gì, không phải trò chơi, không phải manga, đó là một sản phẩm hoàn toàn nguyên bản về một samurai tương lai tên Mizu săn lùng bốn người đàn ông da trắng ở Nhật Bản đã làm hại cô, một trong số đó cô tin là cha mình. Nó có một số cảnh hành động hay nhất mà tôi từng thấy trong thể loại này. Mùa 2 của phim này cuối cùng đã được bật đèn xanh và sản xuất vừa mới bắt đầu (Sẽ còn một thời gian nữa). Maid (Điểm Rotten Tomatoes 94%) -...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 21:46
Giá Cardano Hôm Nay: Litecoin Trôi Xuống Thấp Hơn Khi Layer Brett Thu Hút Tính thanh khoản Với Cuộc Trò Chuyện Về Siêu Chu Kỳ 30x

Giá Cardano Hôm Nay: Litecoin Trôi Xuống Thấp Hơn Khi Layer Brett Thu Hút Tính thanh khoản Với Cuộc Trò Chuyện Về Siêu Chu Kỳ 30x

Cardano ổn định gần mức $0,80 và Litecoin dao động quanh $115, nhưng các nhà giao dịch đang săn đón đợt bán trước của Layer Brett với giá $0,0055, đã huy động được $2,8M, và APY 990%, với kỳ vọng về một siêu chu kỳ tăng 30x.
Blockchainreporter2025/09/06 21:00
Chia sẻ
Linkin Park Ngăn Chặn Một Trong Những Ban Nhạc Hard Rock Lớn Nhất Từ Việc Có Một Hit Số 1 Mới

Linkin Park Ngăn Chặn Một Trong Những Ban Nhạc Hard Rock Lớn Nhất Từ Việc Có Một Hit Số 1 Mới

Bài đăng Linkin Park Chặn Một Trong Những Ban Nhạc Hard Rock Lớn Nhất Từ Việc Có Hit No. 1 Mới xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. "Infinite Source" của Deftones ra mắt ở vị trí No. 2 trên bảng xếp hạng Hard Rock Streaming Songs của Billboard, bị chặn bởi "In the End" của Linkin Park. CHICAGO, ILLINOIS – NGÀY 03 THÁNG 8: Chino Moreno của Deftones biểu diễn trực tiếp trong Lollapalooza tại Grant Park vào ngày 03 tháng 8, 2024 tại Chicago, Illinois. (Ảnh bởi Ryan Bakerink#877342#51A ED/FilmMagic) FilmMagic Album mới Private Sale của Deftones trở thành một thành công lớn trên nhiều bảng xếp hạng của Billboard trong tuần này khi nó ra mắt. Album đầy đủ chinh phục nhiều bảng xếp hạng và mở đầu trong top 10 trên hầu hết mọi bảng xếp hạng mà nó xuất hiện. Người hâm mộ đã chọn "Infinite Source" là bài hát yêu thích mới từ dự án. Mặc dù bài hát chưa được chính thức phát hành như một đĩa đơn, nó vẫn đạt được điểm khởi đầu ấn tượng trên nhiều bảng xếp hạng và gần như nhân đôi số lượng vị trí quán quân của ban nhạc trên bảng xếp hạng Billboard — nhưng Deftones bị chặn bởi một trong những cái tên thành công nhất trong lịch sử hard rock. "Infinite Source" Bỏ Lỡ Vị Trí No. 1 "Infinite Source" ra mắt ở vị trí No. 2 trên bảng xếp hạng Hard Rock Streaming Songs. Đó là danh sách của Billboard về những bài hát thành công nhất được phân loại là hard rock trên các nền tảng như Spotify, Apple Music, iHeartRadio và các nền tảng khác. Linkin Park Chặn Deftones Khỏi Vị Trí Đầu Bảng Deftones bị đánh bại không phải bởi một bản phát hành mới hơn, mà bởi một trong những bài hát thành công nhất trong thể loại hard rock. "In the End" của Linkin Park giữ vững vị trí No. 1 trên bảng xếp hạng Hard Rock Streaming Songs. Bản hit bùng nổ của nhóm đã ra mắt trên bảng xếp hạng vào tháng 6 năm 2020, cuối cùng đạt No. 1 vào tháng 10 năm 2024, và hiện đã dành 16 tuần thống trị bảng xếp hạng. Lịch Sử của Deftones trên Bảng Xếp Hạng Streaming Deftones lần đầu tiên chinh phục bảng xếp hạng Hard Rock Streaming Songs chỉ mới tháng trước. "My Mind Is a Mountain," một đĩa đơn từ Private Music, ra mắt ở vị trí No. 1 và dành một tuần ở đó, cuối cùng mang lại cho ban nhạc một vị trí quán quân. Deftones...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 20:46
