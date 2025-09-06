Năm Chương Trình Netflix Bị Bỏ Qua Hay Nhất Để Xem Tuần Này

Bài đăng Năm Sóng Chương trình Netflix Bị Bỏ Qua Hay Nhất Để Xem Tuần Này xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bây giờ bạn đã xem xong bốn tập mới của Wednesday hoặc KPop Demon Hunters lần thứ mười hai, bạn có thể đang tìm kiếm những thứ mới để xem trên Netflix. Vâng, "mới" không có nghĩa là những thứ vừa mới ra mắt, nhưng nó có thể là những thứ mới đối với bạn, và tôi sẽ đưa ra một vài lựa chọn cho bạn trên một số thể loại khác nhau mà tôi nghĩ bạn có thể muốn xem. Hiện tại, đây là những phim gốc của Netflix, không phải các series được cấp phép vì chúng đến rồi đi và tôi không biết khi nào bạn sẽ đọc bài này. Và tất nhiên, nhiều trong số này có thể không mới đối với cá nhân bạn. Unbelievable (Điểm Rotten Tomatoes 98%) - Người chiến thắng Emmy tương lai Kaitlyn Dever đóng vai chính trong câu chuyện đau lòng, điên cuồng về một phụ nữ trẻ bị cưỡng hiếp và thực sự bị buộc tội vì đã báo cáo điều đó. Nó dựa trên một bài báo năm 2015 và đã giành được một số giải thưởng, mặc dù không được xem rộng rãi trên Netflix. Đây là một miniseries, vì vậy không có mùa nào để tìm sau đó. Blue Eye Samurai (Điểm Rotten Tomatoes 97%) - Netflix có một số lượng phim hoạt hình đáng ngạc nhiên, nhiều trong số đó dựa trên các trò chơi điện tử từ Arcane đến Cyberpunk Edgerunners đến Castlevania, nhưng Blue Eye Samurai nằm trong số những phim hay nhất. Điều đáng ngạc nhiên nhất ở đây là đây không phải là một bản chuyển thể từ bất cứ thứ gì, không phải trò chơi, không phải manga, đó là một sản phẩm hoàn toàn nguyên bản về một samurai tương lai tên Mizu săn lùng bốn người đàn ông da trắng ở Nhật Bản đã làm hại cô, một trong số đó cô tin là cha mình. Nó có một số cảnh hành động hay nhất mà tôi từng thấy trong thể loại này. Mùa 2 của phim này cuối cùng đã được bật đèn xanh và sản xuất vừa mới bắt đầu (Sẽ còn một thời gian nữa). Maid (Điểm Rotten Tomatoes 94%) -...