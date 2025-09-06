2025-10-10 thứ sáu

Giá Bitcoin Giảm Xuống Dưới $110,000 Gây Lo Lắng Cho Thị Trường

Giá Bitcoin Giảm Xuống Dưới $110,000 Gây Lo Lắng Cho Thị Trường

Cảnh Báo Khẩn: Giá Bitcoin Giảm Xuống Dưới $110,000 Gây Lo Lắng Cho Thị Trường
BitcoinEthereumNews2025/09/07 00:42
Fed của Goolsbee vẫn chưa quyết định về quyết định lãi suất tháng 9

Fed của Goolsbee vẫn chưa quyết định về quyết định lãi suất tháng 9

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang (Fed) Chicago Austan Goolsbee cảnh báo vào hôm thứ Sáu rằng mặc dù dữ liệu việc làm sụt giảm thường là nguyên nhân dẫn đến cắt giảm lãi suất, dữ liệu lạm phát vẫn còn cao vẫn là nguyên nhân gây lo ngại, và các quan chức chủ chốt của Fed có thể chưa hoàn toàn đồng ý với việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9. Những điểm chính: Cởi mở với những chỉ trích về quá trình ra quyết định của Fed. Hoàn toàn phản đối việc lấy đi tính độc lập của Fed. Kỳ lạ khi gọi việc chuyển từ CEA sang Fed sau 12 năm là "đáng ngờ" (ám chỉ đến việc Stephen Miran chuyển sang hội đồng Fed). Bất kỳ ai tham gia FOMC đều sẽ làm việc nghiêm túc. Việc tuyển dụng có thể thấp hơn một cách giả tạo do vấn đề nhập cư. Vẫn chưa quyết định về quyết định lãi suất tháng 9. Nếu chúng ta bắt đầu thấy sa thải, chúng ta sẽ lo lắng. Chúng ta cũng phải xem xét khía cạnh lạm phát trong nhiệm vụ của Fed. Chúng ta muốn đảm bảo rằng sự gia tăng lạm phát dịch vụ chỉ là tạm thời. Tính độc lập của Fed là quan trọng nếu chúng ta không muốn lạm phát. Vẫn nghĩ rằng chúng ta có khả năng đang ở trong không gian việc làm đầy đủ. Các cú sốc đang đẩy Hoa Kỳ theo hướng đình trệ lạm phát.
BitcoinEthereumNews2025/09/07 00:40
Đã đến lúc Broadcom thay thế Tesla trong Magnificent 7

Đã đến lúc Broadcom thay thế Tesla trong Magnificent 7

Báo cáo quý 3 ấn tượng của Broadcom khiến nó trở thành ứng cử viên hàng đầu để gia nhập Mag7. Nó nên thay thế Tesla vì Tesla có định giá và lợi nhuận thấp hơn. Việc Broadcom tham gia vào lĩnh vực chip AI khiến nó trở thành đối thủ cạnh tranh của Nvidia. Dữ liệu NFP tháng 8 cho thấy sự sụt giảm lớn trong tuyển dụng, thúc đẩy dòng vốn rút khỏi thị trường cổ phiếu. Broadcom (AVGO) dường như cuối cùng cũng nhận được sự công nhận xứng đáng. Sau khi ban đầu bị bán tháo sau khi vượt nhẹ dự báo trong quý tài chính thứ ba vào thứ Năm, cổ phiếu đã tăng vọt, tăng tới 16% vào thứ Sáu. Phản ứng thị trường ban đầu không mấy sôi nổi vào thứ Năm đã nhường chỗ cho đà tăng mạnh mẽ sau khi CEO Hock Tan thông báo rằng Broadcom đã đảm bảo được hơn 10 tỷ đô la đơn hàng cơ sở hạ tầng AI từ một khách hàng mới. Vì Broadcom đã làm việc với tất cả các công ty hyperscaler lớn, nhiều người cho rằng đây là OpenAI của Sam Altman. Tin tức đó khiến cổ phiếu Nvidia (NVDA) giảm khoảng 3% vì điều này có nghĩa là nhà sản xuất chip hàng đầu có đối thủ cạnh tranh mới từ chip AI tùy chỉnh của Broadcom. Thị trường rộng lớn hơn đã sụt giảm vào thứ Sáu sau khi Cục Thống kê Lao động (BLS) công bố chỉ có 22K việc làm mới ròng tại Mỹ trong tháng 8, thấp hơn nhiều so với dự báo đồng thuận về Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) là 75K. Dữ liệu tuyển dụng tháng 6 cũng được điều chỉnh giảm 27K xuống mức lỗ 13K việc làm. Broadcom nên thay thế Tesla trong Magnificent 7 Mức tăng vốn hóa thị trường khoảng 160 tỷ đô la của Broadcom vào thứ Sáu đưa nó vượt xa Tesla (TSLA), và đây là lý do đủ để công ty của Hock Tan thay thế Tesla trong danh sách Magnificent 7 gồm các cổ phiếu công nghệ hàng đầu. Với vốn hóa thị trường 1,44 nghìn tỷ đô la, Broadcom hiện có định giá lớn hơn khoảng một phần ba so với nhà sản xuất xe điện hàng đầu. Điều đó khiến nó trở thành cổ phiếu lớn thứ bảy trên thị trường Mỹ.
BitcoinEthereumNews2025/09/06 23:46
Mở khóa Tin tức Bitcoin Thế giới Thiết yếu: Hướng dẫn Cập nhật 24/7 của Bạn

Mở khóa Tin tức Bitcoin Thế giới Thiết yếu: Hướng dẫn Cập nhật 24/7 của Bạn

Mở khóa Tin tức Thế giới Bitcoin Thiết yếu: Hướng dẫn Cập nhật 24/7 của bạn
BitcoinEthereumNews2025/09/06 23:30
Giá Bitcoin Và Dogecoin Đình Trệ Nhưng Nhà Phân Tích Nói Một Meme Coin Có Thể Vượt Trội Cả Hai Trong Đợt Tăng Giá Tiếp Theo

Giá Bitcoin Và Dogecoin Đình Trệ Nhưng Nhà Phân Tích Nói Một Meme Coin Có Thể Vượt Trội Cả Hai Trong Đợt Tăng Giá Tiếp Theo

Thị trường tiền mã hóa đang sôi động trở lại, nhưng không theo cách mà mọi người mong đợi. Giá Bitcoin tiếp tục chạm ngưỡng kháng cự, Dogecoin vẫn chạy dựa trên hoài niệm, và các nhà giao dịch đang tìm kiếm đợt bùng nổ tiếp theo đang trở nên bồn chồn. Đó là lý do tại sao một đối thủ mới—Layer Brett—đang thu hút sự chú ý. Bitcoin (BTC): Giá Bitcoin đình trệ khi sự quan tâm chuyển sang tiềm năng tăng cao hơn Trong hơn một thập kỷ, Bitcoin đã là tiêu chuẩn, là nguyên bản, là sự lựa chọn an toàn trong một thị trường hỗn loạn. Nhưng gần đây, ngay cả những người ủng hộ Bitcoin nhiệt thành cũng thừa nhận năng lượng đang phai nhạt. Giá Bitcoin tiếp tục thử thách các dải kháng cự cao hơn—$112K ở đây, $115K ở kia—nhưng không có động lực thực sự. Giống như xem một võ sĩ hạng nặng già đang đấm bóng với chính mình. Điều kiện vĩ mô không giúp ích được gì. Tín hiệu lạm phát, thông tin ETF, và những phát biểu của Fed đều đã được phản ánh vào giá. Vì vậy, trong khi những người nắm giữ dài hạn tiếp tục tích lũy sats, thì đám đông đầu cơ hơn? Họ đang mất đi sự quan tâm. Tại sao nắm giữ một đồng coin khi bạn có thể nắm giữ 100,000? Đó là lúc các Meme coin mới xuất hiện—chi phí tham gia thấp, tiềm năng lan truyền, và hoạt động thực tế. Giá Bitcoin có thể vẫn được tôn trọng, nhưng không còn thu hút những người mạo hiểm nữa. Và với đợt tăng giá tiếp theo có vẻ giống một cơn sốt do meme thúc đẩy hơn là một quá trình tăng trưởng do yếu tố vĩ mô, Bitcoin có thể kết thúc ở vị trí thứ hai so với các dự án có sức hút mạnh mẽ hơn. Dogecoin (DOGE): Vẫn được yêu thích, vẫn đình trệ Dogecoin chưa chết. Nó vẫn là một trong những cái tên được nhận diện nhiều nhất trong tiền mã hóa. Elon vẫn thỉnh thoảng đăng tweet, Reddit vẫn ủng hộ nó, và nó vẫn xếp hạng cao trên các bảng theo dõi coin. Nhưng sự công nhận không giống với động lực—và đó là nơi Dogecoin đang thiếu sót. Biểu đồ kể lên câu chuyện. Mặc dù thỉnh thoảng có những đợt tăng do meme, Dogecoin vẫn bị kẹt dưới ngưỡng kháng cự, với các nhà giao dịch hy vọng một đợt bứt phá lên $0.36 nhưng chưa bao giờ thực sự đến. Khối lượng giao dịch ở mức trung bình, thảo luận trên mạng xã hội đang giảm dần, và với tất cả sức hấp dẫn của nó, không có gì mới trong đường ống.
BitcoinEthereumNews2025/09/06 23:28
100 Công ty đại chúng hiện nắm giữ 4% nguồn cung Bitcoin: Harvard

100 Công ty đại chúng hiện nắm giữ 4% nguồn cung Bitcoin: Harvard

Harvard Business Review (HBR) trên X xác nhận rằng có khoảng 100 công ty đại chúng hiện đang nắm giữ loại tiền điện tử lớn nhất theo vốn hóa thị trường, Bitcoin (BTC). Tổng cộng, lượng BTC họ nắm giữ chiếm khoảng 4% nguồn cung của đồng tiền này. Đáng chú ý là chỉ riêng Strategy nắm giữ khoảng 3% trong tổng cung 21 triệu Bitcoin. Giải quyết Sự chuyển hướng của Tổ chức Hướng tới Bitcoin Trong một bài viết có tiêu đề "Bitcoin
BitcoinEthereumNews2025/09/06 23:27
Giờ Nào Diễn Ra Trận Chung Kết Nữ US Open 2025? Cách Xem Miễn Phí

Giờ Nào Diễn Ra Trận Chung Kết Nữ US Open 2025? Cách Xem Miễn Phí

Bài đăng Mấy giờ diễn ra trận chung kết đơn nữ US Open 2025? Cách xem miễn phí xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. LONDON, ENGLAND – JULY 10: Amanda Anisimova của Hoa Kỳ tại lưới với Aryna Sabalenka sau khi giành chiến thắng trong trận bán kết nữ trên sân Centre Court vào ngày thứ mười một của Giải vô địch Wimbledon 2025 tại All England Lawn Tennis and Croquet Club vào ngày 10 tháng 7 năm 2025 tại London, Anh. (Ảnh của Peter van den Berg/ISI Photos/ISI Photos qua Getty Images) ISI Photos qua Getty Images Sau ba tuần thi đấu căng thẳng, trận chung kết đơn nữ US Open khởi tranh tối nay, với tay vợt số 1 thế giới Aryna Sabalenka đối đầu với người Mỹ Amanda Anisimova (7) tại sân vận động Arthur Ashe ở Queens, NY. Trong trận bán kết đơn nữ vào ngày 4 tháng 9, Sabalenka đã đánh bại Jessica Pegula (4) trong ba set. Đầu năm nay, cô đã vào hai trận chung kết Grand Slam khác nhưng không thành công, thua Madison Keys tại Australian Open và Coco Gauff tại French Open. Trong khi đó, Anisimova đã lội ngược dòng trong trận bán kết của mình, đánh bại Naomi Osaka (23) trong một trận đấu căng thẳng kéo dài qua nửa đêm. Chiến thắng này đưa tay vợt 24 tuổi quê New Jersey vào trận chung kết Grand Slam thứ hai liên tiếp. Forbes'Tôi không thể giận': Naomi Osaka lạc quan sau thất bại ở bán kết U.S. OpenBởi Manasi Pathak "Điều này có ý nghĩa vô cùng lớn," Anisimova nói sau chiến thắng, theo US Open. "Tôi đang cố gắng tiêu hóa điều đó ngay bây giờ. Đây thực sự là một giấc mơ thành hiện thực." Cô tiếp tục, "Đó là một giấc mơ của tôi từ rất lâu để được vào chung kết US Open và rõ ràng hy vọng là trở thành nhà vô địch. Nhưng tôi đã vào chung kết rồi và tôi sẽ cố gắng chuẩn bị sẵn sàng." Về lịch sử đối đầu giữa hai tay vợt, Anisimova nắm lợi thế, giành chiến thắng trong sáu trong số chín lần gặp nhau trong sự nghiệp. Gần đây nhất, Anisimova đánh bại Sabalenka trong bán kết Wimbledon vào tháng 7 với tỷ số 6-4, 4-6, 6-4. Đây là tất cả những gì bạn cần biết về...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 23:22
AUD/USD tăng vọt lên mức cao nhất trong sáu tuần khi dữ liệu NFP yếu của Mỹ củng cố khả năng cắt giảm lãi suất của Fed

AUD/USD tăng vọt lên mức cao nhất trong sáu tuần khi dữ liệu NFP yếu của Mỹ củng cố khả năng cắt giảm lãi suất của Fed

Bài đăng AUD/USD tăng lên mức cao nhất trong sáu tuần khi dữ liệu NFP yếu của Mỹ củng cố khả năng Fed cắt giảm lãi suất đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. AUD/USD đạt đỉnh 0,6588 sau khi Mỹ chỉ tạo thêm 22K việc làm trong tháng 8, thấp hơn nhiều so với dự báo 75K. Tỷ lệ thất nghiệp tăng lên 4,3% khi tăng trưởng tiền lương ổn định; các nhà giao dịch đã hoàn toàn định giá mức cắt giảm 25 điểm cơ bản của Fed vào tháng 9. Thị trường chú ý đến CPI của Mỹ vào tuần tới, trong khi triển vọng của AUD phụ thuộc vào dữ liệu Trung Quốc và tâm lý người tiêu dùng trong nước. AUD/USD tăng lên mức cao nhất trong sáu tuần là 0,6588 sau báo cáo Nonfarm Payrolls mới nhất tại Hoa Kỳ (Mỹ), đã củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp tháng 9. Cặp tiền tệ giao dịch ở mức 0,6565, tăng 0,40% Đồng Úc tăng 0,40% lên 0,6565 sau khi dữ liệu NFP yếu khiến đồng đô la giảm và kỳ vọng nới lỏng của Fed vào tháng 9 tăng cao Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) tiết lộ rằng nền kinh tế chỉ tạo thêm 22K việc làm trong tháng 8, thấp hơn mức 75K mà các nhà kinh tế dự báo, giảm so với mức 79K đã được điều chỉnh tăng. Đi sâu vào dữ liệu, Thu nhập Bình quân Theo Giờ vẫn không thay đổi ở mức 0,3% so với tháng trước như dự kiến, trong khi Tỷ lệ Thất nghiệp tăng lên 4,3% từ mức 4,2% trong tháng 7. Sau dữ liệu này, những người tham gia thị trường đã định giá mức nới lỏng 67 điểm cơ bản của Cục Dự trữ Liên bang, vào cuối năm, theo hợp đồng tương lai lãi suất quỹ Fed tháng 12 năm 2025. Đối với cuộc họp tháng 9, các nhà giao dịch đã hoàn toàn định giá mức cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản. Tỷ lệ cược cho 50 điểm cơ bản là 14% trước khi công bố Consumer price index（CPI） cho tháng 8 vào tuần tới. Sự tiếp tục của quá trình giảm lạm phát có thể làm tăng khả năng Fed cắt giảm lãi suất với quy mô lớn. Đồng thời, biến động của đồng đô la Úc (AUD) hiện đang bị ảnh hưởng bởi biến động của đồng đô la Mỹ. Tuần tới, lịch kinh tế sẽ có Chỉ số Niềm tin Người tiêu dùng Westpac và ảnh hưởng từ dữ liệu kinh tế Trung Quốc. Dự báo giá AUD/USD: Triển vọng kỹ thuật AUD/USD, mặc dù đạt mức cao nhất trong nhiều tuần, đã...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 23:19
Chiến lược Bitcoin táo bạo của Semler Scientific nhắm mục tiêu 105,000 BTC vào năm 2027

Chiến lược Bitcoin táo bạo của Semler Scientific nhắm mục tiêu 105,000 BTC vào năm 2027

Bài đăng Chiến lược Bitcoin táo bạo của Semler Scientific nhắm mục tiêu 105,000 BTC vào năm 2027 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Joe Burnett dẫn đầu chiến lược tích lũy Bitcoin của Semler Scientific. Công ty lên kế hoạch tích lũy 105,000 BTC vào năm 2027. Chiến lược của Semler thu hút sự chú ý của thị trường. Joe Burnett, Giám đốc Chiến lược Bitcoin tại Semler Scientific, đã công bố kế hoạch tích lũy Bitcoin táo bạo nhắm mục tiêu 105,000 BTC vào năm 2027, phù hợp với lý thuyết chu kỳ nợ dài hạn của Ray Dalio. Động thái chiến lược này định vị Bitcoin như một tài sản tài chính khả thi giữa biến động thị trường, ảnh hưởng đến xu hướng áp dụng tiền điện tử và có khả năng tác động đến thị trường tài chính truyền thống. Kế hoạch của Semler: 105,000 Bitcoin vào năm 2027 Joe Burnett, được bổ nhiệm vào tháng 6 năm 2025 làm Giám đốc Chiến lược Bitcoin, dẫn đầu kế hoạch kho bạc sáng tạo nhắm mục tiêu 105,000 Bitcoin vào năm 2027. Cách tiếp cận này tập trung vào việc mua lại tích cực thông qua vốn chủ sở hữu, nợ và dòng tiền hoạt động. Eric Semler, Chủ tịch, gọi Burnett là nhà lãnh đạo tư duy phân tích cần thiết cho chiến lược này. Tác động tức thì bao gồm việc tăng cường vai trò của Bitcoin trong kho bạc doanh nghiệp. Semler Scientific nhắm đến việc tích lũy mang tính bước ngoặt, dự kiến nắm giữ 105,000 BTC, hiện có giá trị 6-7 tỷ đô la. Kế hoạch mua 10,000 BTC vào cuối năm 2025 thể hiện cam kết. "Định giá cực đoan trong cổ phiếu, bất động sản và thu nhập cố định báo hiệu kết thúc của chu kỳ nợ dài hạn, thường dẫn đến phá giá tiền pháp định—với Bitcoin được định vị là đồng tiền cứng nhất hiện nay." – Joe Burnett, Giám đốc Chiến lược Bitcoin, Semler Scientific Phản ứng thị trường đã rất tích cực, với cổ phiếu của Semler Scientific tăng từ 12% đến 14%. Các nhà quan sát ngành so sánh động thái này với chiến lược Bitcoin tiên phong của MicroStrategy, có khả năng ảnh hưởng đến các nhà đầu tư tổ chức trong tương lai. Tuy nhiên, chưa có phản ứng quy định mới nào xuất hiện nhắm trực tiếp vào kế hoạch của Semler. Động lực thị trường Bitcoin và Quan điểm chuyên gia Bạn có biết? MicroStrategy, một trong những công ty đại chúng đầu tiên áp dụng Bitcoin như một tài sản dự trữ kho bạc chính, đã thúc đẩy các chiến lược tương tự trên nhiều ngành, tạo tiền lệ sau đó được tận dụng bởi các công ty như Semler Scientific. Tính đến ngày 6 tháng 9 năm 2025, giá Bitcoin đứng ở mức $110,825.59. CoinMarketCap báo cáo tổng vốn hóa thị trường là 2.21 nghìn tỷ đô la, với...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 23:18
WLFI Đưa vào Danh sách Đen 272 Ví: Nhìn Sâu vào Các Biện pháp Bảo vệ, Những Điều Bạn Cần Biết

WLFI Đưa vào Danh sách Đen 272 Ví: Nhìn Sâu vào Các Biện pháp Bảo vệ, Những Điều Bạn Cần Biết

Bài đăng WLFI Đưa 272 Ví vào Danh sách đen: Nhìn nhận về các Biện pháp Bảo vệ, Những Điều Bạn Cần Biết xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. World Liberty Financial (WLFI) đã xác nhận rằng 272 ví gần đây đã bị đưa vào Danh sách đen. Mặc dù điều này nghe có vẻ đáng báo động, nhưng nhóm nhấn mạnh đây là biện pháp bảo vệ, không phải hạn chế đối với người dùng thông thường. WLFI chỉ kích hoạt chức năng Danh sách đen hoặc tạm dừng khi có rủi ro gian lận hoặc bảo mật rõ ràng. Tại sao 272 Ví bị Đánh dấu Danh sách đen chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số người nắm giữ WLFI. Tuy nhiên, phân tích chi tiết cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách các mối đe dọa diễn ra theo thời gian thực: 215 ví (≈79,0%) liên quan đến tấn công lừa đảo. 50 ví (≈18,4%) liên quan đến quyền truy cập bị xâm phạm. 5 ví (≈1,8%) bị đánh dấu là có rủi ro cao. 1 ví (≈0,4%), thuộc về Justin Sun, bị nghi ngờ chiếm đoạt tiền từ những người nắm giữ khác. Hành động này cho thấy sự cân bằng độc đáo của WLFI giữa phi tập trung và bảo vệ người dùng. Dự án không nhằm kiểm soát hành vi mà là ngăn chặn thiệt hại trước khi lan rộng. Chúng tôi đã nghe những lo ngại của cộng đồng về việc đưa ví vào Danh sách đen gần đây. Minh bạch là trên hết: WLFI chỉ can thiệp để bảo vệ người dùng, không bao giờ để ngăn chặn hoạt động bình thường. — WLFI (@worldlibertyfi) Ngày 5 tháng 9 năm 2025 Danh sách đen và Tạm dừng: Tại sao Các Chức năng Này Tồn tại Các hợp đồng phi tập trung thường khiến cộng đồng bị phơi nhiễm trong các trường hợp khẩn cấp. WLFI áp dụng cách tiếp cận khác bằng cách tích hợp các chức năng Danh sách đen và tạm dừng vào hợp đồng của mình. Chức năng Danh sách đen: Đóng băng các ví bị xâm phạm để ngăn chặn rút cạn tiền. Chức năng Tạm dừng: Tạm thời dừng giao dịch trong các sự kiện cực đoan như khai thác lỗ hổng hoặc sự cố kỹ thuật. WLFI nhấn mạnh đây là các công cụ an toàn cuối cùng, không phải kiểm soát hàng ngày. Mục đích của chúng là bảo vệ, đảm bảo hệ sinh thái có thể ứng phó với rủi ro thế giới thực mà không cần tập trung hóa lâu dài. Cách WLFI Phát hiện và Ứng phó với Các Mối đe dọa WLFI vận hành hệ thống giám sát nhiều lớp để giữ an toàn cho mạng lưới. Mỗi công cụ mang đến một góc nhìn khác nhau: TRM Labs, Cung cấp phân tích pháp y blockchain theo thời gian thực, chấm điểm ví về rủi ro và mức độ tiếp xúc với các lệnh trừng phạt. Sumsub, Kiểm tra lại dữ liệu Xác minh tên thật để đảm bảo những người tham gia sớm không liên quan đến hoạt động bị trừng phạt hoặc gian lận. Phân tích On-Chain, Đánh dấu các mẫu giao dịch hoặc chuyển khoản bất thường. Báo cáo Cộng đồng, Trực tiếp...
BitcoinEthereumNews2025/09/06 23:10
