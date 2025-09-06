Giá Bitcoin Và Dogecoin Đình Trệ Nhưng Nhà Phân Tích Nói Một Meme Coin Có Thể Vượt Trội Cả Hai Trong Đợt Tăng Giá Tiếp Theo

Thị trường tiền mã hóa đang sôi động trở lại, nhưng không theo cách mà mọi người mong đợi. Giá Bitcoin tiếp tục chạm ngưỡng kháng cự, Dogecoin vẫn chạy dựa trên hoài niệm, và các nhà giao dịch đang tìm kiếm đợt bùng nổ tiếp theo đang trở nên bồn chồn. Đó là lý do tại sao một đối thủ mới—Layer Brett—đang thu hút sự chú ý. Bitcoin (BTC): Giá Bitcoin đình trệ khi sự quan tâm chuyển sang tiềm năng tăng cao hơn Trong hơn một thập kỷ, Bitcoin đã là tiêu chuẩn, là nguyên bản, là sự lựa chọn an toàn trong một thị trường hỗn loạn. Nhưng gần đây, ngay cả những người ủng hộ Bitcoin nhiệt thành cũng thừa nhận năng lượng đang phai nhạt. Giá Bitcoin tiếp tục thử thách các dải kháng cự cao hơn—$112K ở đây, $115K ở kia—nhưng không có động lực thực sự. Giống như xem một võ sĩ hạng nặng già đang đấm bóng với chính mình. Điều kiện vĩ mô không giúp ích được gì. Tín hiệu lạm phát, thông tin ETF, và những phát biểu của Fed đều đã được phản ánh vào giá. Vì vậy, trong khi những người nắm giữ dài hạn tiếp tục tích lũy sats, thì đám đông đầu cơ hơn? Họ đang mất đi sự quan tâm. Tại sao nắm giữ một đồng coin khi bạn có thể nắm giữ 100,000? Đó là lúc các Meme coin mới xuất hiện—chi phí tham gia thấp, tiềm năng lan truyền, và hoạt động thực tế. Giá Bitcoin có thể vẫn được tôn trọng, nhưng không còn thu hút những người mạo hiểm nữa. Và với đợt tăng giá tiếp theo có vẻ giống một cơn sốt do meme thúc đẩy hơn là một quá trình tăng trưởng do yếu tố vĩ mô, Bitcoin có thể kết thúc ở vị trí thứ hai so với các dự án có sức hút mạnh mẽ hơn. Dogecoin (DOGE): Vẫn được yêu thích, vẫn đình trệ Dogecoin chưa chết. Nó vẫn là một trong những cái tên được nhận diện nhiều nhất trong tiền mã hóa. Elon vẫn thỉnh thoảng đăng tweet, Reddit vẫn ủng hộ nó, và nó vẫn xếp hạng cao trên các bảng theo dõi coin. Nhưng sự công nhận không giống với động lực—và đó là nơi Dogecoin đang thiếu sót. Biểu đồ kể lên câu chuyện. Mặc dù thỉnh thoảng có những đợt tăng do meme, Dogecoin vẫn bị kẹt dưới ngưỡng kháng cự, với các nhà giao dịch hy vọng một đợt bứt phá lên $0.36 nhưng chưa bao giờ thực sự đến. Khối lượng giao dịch ở mức trung bình, thảo luận trên mạng xã hội đang giảm dần, và với tất cả sức hấp dẫn của nó, không có gì mới trong đường ống. The...