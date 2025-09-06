Chiến lược Bitcoin táo bạo của Semler Scientific nhắm mục tiêu 105,000 BTC vào năm 2027
Bài đăng Chiến lược Bitcoin táo bạo của Semler Scientific nhắm mục tiêu 105,000 BTC vào năm 2027 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Joe Burnett dẫn đầu chiến lược tích lũy Bitcoin của Semler Scientific. Công ty lên kế hoạch tích lũy 105,000 BTC vào năm 2027. Chiến lược của Semler thu hút sự chú ý của thị trường. Joe Burnett, Giám đốc Chiến lược Bitcoin tại Semler Scientific, đã công bố kế hoạch tích lũy Bitcoin táo bạo nhắm mục tiêu 105,000 BTC vào năm 2027, phù hợp với lý thuyết chu kỳ nợ dài hạn của Ray Dalio. Động thái chiến lược này định vị Bitcoin như một tài sản tài chính khả thi giữa biến động thị trường, ảnh hưởng đến xu hướng áp dụng tiền điện tử và có khả năng tác động đến thị trường tài chính truyền thống. Kế hoạch của Semler: 105,000 Bitcoin vào năm 2027 Joe Burnett, được bổ nhiệm vào tháng 6 năm 2025 làm Giám đốc Chiến lược Bitcoin, dẫn đầu kế hoạch kho bạc sáng tạo nhắm mục tiêu 105,000 Bitcoin vào năm 2027. Cách tiếp cận này tập trung vào việc mua lại tích cực thông qua vốn chủ sở hữu, nợ và dòng tiền hoạt động. Eric Semler, Chủ tịch, gọi Burnett là nhà lãnh đạo tư duy phân tích cần thiết cho chiến lược này. Tác động tức thì bao gồm việc tăng cường vai trò của Bitcoin trong kho bạc doanh nghiệp. Semler Scientific nhắm đến việc tích lũy mang tính bước ngoặt, dự kiến nắm giữ 105,000 BTC, hiện có giá trị 6-7 tỷ đô la. Kế hoạch mua 10,000 BTC vào cuối năm 2025 thể hiện cam kết. "Định giá cực đoan trong cổ phiếu, bất động sản và thu nhập cố định báo hiệu kết thúc của chu kỳ nợ dài hạn, thường dẫn đến phá giá tiền pháp định—với Bitcoin được định vị là đồng tiền cứng nhất hiện nay." – Joe Burnett, Giám đốc Chiến lược Bitcoin, Semler Scientific Phản ứng thị trường đã rất tích cực, với cổ phiếu của Semler Scientific tăng từ 12% đến 14%. Các nhà quan sát ngành so sánh động thái này với chiến lược Bitcoin tiên phong của MicroStrategy, có khả năng ảnh hưởng đến các nhà đầu tư tổ chức trong tương lai. Tuy nhiên, chưa có phản ứng quy định mới nào xuất hiện nhắm trực tiếp vào kế hoạch của Semler. Động lực thị trường Bitcoin và Quan điểm chuyên gia Bạn có biết? MicroStrategy, một trong những công ty đại chúng đầu tiên áp dụng Bitcoin như một tài sản dự trữ kho bạc chính, đã thúc đẩy các chiến lược tương tự trên nhiều ngành, tạo tiền lệ sau đó được tận dụng bởi các công ty như Semler Scientific. Tính đến ngày 6 tháng 9 năm 2025, giá Bitcoin đứng ở mức $110,825.59. CoinMarketCap báo cáo tổng vốn hóa thị trường là 2.21 nghìn tỷ đô la, với...
