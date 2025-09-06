Các nhà lập pháp tranh cãi về đồng đô la kỹ thuật số trong khi Stablecoin ngày càng phát triển

Fintech Sự trở lại của Quốc hội đã khơi dậy một trong những câu hỏi gây tranh cãi nhất trong chính sách tiền điện tử của Hoa Kỳ: liệu nước Mỹ có nên xây dựng một đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương hay không? Tùy thuộc vào người bạn hỏi, ý tưởng về đồng đô la kỹ thuật số là một bước cần thiết để theo kịp Trung Quốc và châu Âu hoặc là mối đe dọa nguy hiểm đối với các quyền tự do dân sự. Nỗi sợ giám sát Những người hoài nghi như Dân biểu Tom Emmer cảnh báo rằng CBDC bán lẻ sẽ cho phép chính phủ có quyền truy cập trực tiếp vào ví của người dân. Ông đã ủng hộ Đạo luật Chống Nhà nước Giám sát CBDC, đã được Hạ viện thông qua vào tháng 7, lập luận rằng tiền có thể lập trình mà không có quyền riêng tư như tiền mặt sẽ cho phép các cơ quan liên bang theo dõi hoặc thậm chí hạn chế các giao dịch hàng ngày. Tuy nhiên, các chuyên gia chính sách lập luận rằng cách nhìn này bỏ qua một thực tế quan trọng: CBDC không phải là sản phẩm một kích cỡ phù hợp với tất cả. Sheila Warren, người đứng đầu Viện Project Liberty, chỉ ra rằng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ không thể triển khai CBDC mà không có sự chấp thuận của Quốc hội và các tính năng bảo mật là quyết định thiết kế, không phải là điều tất yếu. Theo lời bà, phần lớn các lời lẽ ở Washington là "liên quan đến chính trị hơn là rủi ro chính sách thực sự." Các con đường khác nhau ở nước ngoài Trong khi cuộc tranh luận của Hoa Kỳ kéo dài, các cường quốc khác đang tiến lên phía trước. E-CNY của Trung Quốc đã hoạt động, trong khi Liên minh châu Âu và Ấn Độ đang thử nghiệm phiên bản của riêng họ. Điều đó khiến Washington mâu thuẫn với phần lớn bối cảnh chính sách toàn cầu. Warren bổ sung rằng CBDC bán buôn, giải quyết các giao dịch giữa các ngân hàng, có thể có tiềm năng ở Hoa Kỳ, nhưng bà chưa bao giờ thấy đồng đô la kỹ thuật số bán lẻ là thực tế. Một lý do khiến cuộc trò chuyện về CBDC cảm thấy ít cấp bách hơn là sự phát triển nhanh chóng của stablecoin. Quốc hội gần đây đã thông qua Đạo luật GENIUS, cung cấp khung pháp lý cho các token được hỗ trợ bằng đô la. Warren lập luận rằng điều này có thể khiến CBDC trở nên thừa thãi, gọi stablecoin là "nhiên liệu phản lực" của nền kinh tế kỹ thuật số khi chúng cung cấp năng lượng cho các khoản thanh toán, giao dịch và thanh toán mà không cần một giải pháp thay thế do chính phủ xây dựng. Quyền riêng tư thực sự...