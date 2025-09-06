2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Vị thế ròng Eurozone CFTC EUR NC giảm xuống €119,6K từ mức €123K trước đó

Vị thế ròng Eurozone CFTC EUR NC giảm xuống €119,6K từ mức €123K trước đó

Bài đăng Eurozone CFTC EUR NC Vị thế ròng giảm xuống €119,6K từ mức €123K trước đó đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự đoán liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn. Thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được hiểu theo bất kỳ cách nào như một khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có sai sót, lỗi hoặc tuyên bố sai lệch quan trọng. Nó cũng không đảm bảo rằng thông tin này mang tính kịp thời. Đầu tư vào Thị trường Mở tiềm ẩn nhiều rủi ro, bao gồm mất toàn bộ hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như căng thẳng tinh thần. Tất cả rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm mất toàn bộ vốn gốc, là trách nhiệm của bạn. Quan điểm và ý kiến được trình bày trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc lập trường chính thức của FXStreet hay các nhà quảng cáo của họ. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này. Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết, tác giả không có vị thế trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có mối quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận thù lao cho việc viết bài này, ngoài từ FXStreet. FXStreet và tác giả không cung cấp các khuyến nghị cá nhân. Tác giả không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng nó. Ngoại trừ lỗi và thiếu sót. Tác giả và FXStreet không phải là cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có điều gì trong bài viết này nhằm mục đích...
BRC20.COM
COM$0.011197+3.32%
WELL3
WELL$0.0001127-6.08%
Node Pay
NC$0.01578-1.86%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/07 01:25
Chia sẻ
Màn chơi ROI 76,815% của BlockDAG vào tháng 9 năm 2025, Tín hiệu Bearish của Tron, Canh bạc ETF của Dogecoin

Màn chơi ROI 76,815% của BlockDAG vào tháng 9 năm 2025, Tín hiệu Bearish của Tron, Canh bạc ETF của Dogecoin

Bài đăng BlockDAG's 76,815% ROI Play In September 2025, Tín hiệu Bearish của Tron, Canh bạc ETF của Dogecoin đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Quảng cáo &nbsp &nbsp Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Bài viết dưới đây được tài trợ và các quan điểm trong đó không đại diện cho quan điểm của ZyCrypto. Độc giả nên tiến hành nghiên cứu độc lập trước khi thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan đến dự án được đề cập trong bài viết này. Bài viết này không nên được coi là lời khuyên đầu tư. Thị trường tiền mã hóa năm 2025 đang trình bày ba câu chuyện khác biệt rõ rệt. Tron (TRX), mặc dù có sự áp dụng mạnh mẽ, đang phát tín hiệu bearish ở mức $0.34 khi các nhà giao dịch kiểm tra các mức hỗ trợ có thể kéo nó xuống gần $0.30. Dogecoin (DOGE), từng là vua của các đồng tiền meme, đã giảm 57% so với mức cao nhất vào tháng 7, với phân tích giá cho thấy khả năng dễ bị tổn thương ở mức $0.10 trừ khi việc phê duyệt ETF kích thích nhu cầu mới. Nhưng trong khi TRX và DOGE đang vật lộn với sự không chắc chắn, BlockDAG (BDAG) đang thực hiện một chiến lược được tính toán kỹ lưỡng. Giá bán trước sự kiện Deployment Event của nó là $0.0013 được kết hợp với lộ trình ROI có cấu trúc: cột mốc niêm yết $0.05, mục tiêu huy động $600M và dự báo dài hạn là $1. Không giống như các đối thủ cạnh tranh, BlockDAG đã mang lại những lợi nhuận đo lường được, trong khi thu hút 3M thợ đào và 312K người nắm giữ. Trong một thị trường được thúc đẩy bởi đầu cơ, kết quả được thiết kế của BDAG định vị nó như loại tiền mã hóa tốt nhất cho thanh toán và tăng trưởng trong tương lai. TRON Dao động ở mức $0.34, Liệu Sự Sụt Giảm Có Nghĩa Là Rắc Rối Lớn? TRON (TRX) hiện đang giữ ổn định ở mức $0.34, một mức giá đã trở thành chiến trường quan trọng cho các nhà giao dịch. Thị trường đã di chuyển đi ngang, thể hiện sự do dự khi người mua và người bán cân nhắc động thái tiếp theo. Các chỉ báo kỹ thuật cho thấy động lượng hỗn hợp: Relative Strength Index (RSI) vẫn trung lập, không chỉ ra điều kiện quá mua hay quá bán, trong khi MACD bắt đầu phát tín hiệu bearish, cho thấy khả năng mất sức mạnh phía trước. Khu vực quan trọng cần theo dõi là vùng hỗ trợ $0.33–$0.34. Nếu TRX giảm xuống dưới mức này, các nhà giao dịch cảnh báo rằng có thể xảy ra sự trượt giá xuống $0.30. Về mặt tích cực, một sự hồi phục mạnh mẽ có thể đẩy...
PlaysOut
PLAY$0.04606-5.32%
Movement
MOVE$0.108+0.27%
Index Cooperative
INDEX$1.06+4.12%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/07 01:20
Chia sẻ
Sự Thay Đổi Lịch Sử: Độ Khó Bitcoin Tăng Vọt Khi Tỷ lệ Hash Rút Lui Khỏi Phạm Vi Zettahash

Sự Thay Đổi Lịch Sử: Độ Khó Bitcoin Tăng Vọt Khi Tỷ lệ Hash Rút Lui Khỏi Phạm Vi Zettahash

Bài đăng Sự thay đổi lịch sử: Độ khó của Bitcoin tăng vọt khi Tỷ lệ Hash rút lui khỏi phạm vi Zettahash xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Sau khi vượt qua ngưỡng 1 zettahash mỗi giây (ZH/s), độ khó khai thác của Bitcoin đã tăng 4,89% để đạt đỉnh cao nhất mọi thời đại là 136,04 nghìn tỷ. Sự điều chỉnh này, cùng với giá bitcoin giảm nhẹ, đã tạo áp lực lớn hơn cho những người tham gia khai thác. Khai thác trở nên khó khăn hơn: Bitcoin đẩy độ khó lên đỉnh cao nhất mọi thời đại Theo trung bình động đơn giản bảy ngày (SMA) [...] Nguồn: https://news.bitcoin.com/historic-shift-bitcoin-difficulty-spikes-as-hashrate-retreats-from-zettahash-range/
BRC20.COM
COM$0.011197+3.32%
MetaDOS
SECOND$0.0000095--%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/07 01:17
Chia sẻ
Đỉnh Chu Kỳ Bitcoin Có Thể Kéo Dài Đến Năm 2026, Mô Hình Suy Giảm Cho Thấy

Đỉnh Chu Kỳ Bitcoin Có Thể Kéo Dài Đến Năm 2026, Mô Hình Suy Giảm Cho Thấy

Bài đăng Đỉnh chu kỳ Bitcoin có thể kéo dài đến năm 2026, Mô hình Decay cho thấy xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Giá Bitcoin đã giảm hơn 10% kể từ khi thiết lập ATH mới là $124,457 vào ngày 14 tháng 8. Như với tất cả các đợt điều chỉnh trước đó sau một ATH mới, đợt điều chỉnh gần đây này đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về giá đỉnh của thị trường. Bitcoin Decay Channel, một mô hình dự đoán thị trường, đã cung cấp những hiểu biết sâu sắc về các vùng giá đỉnh tiềm năng của thị trường cho chu kỳ hiện tại. Bitcoin Decay Channel Gợi ý Đỉnh $200K–$290K, Dự đoán Chu kỳ Kéo dài Đến 2026 Trong một bài đăng trên X vào ngày 5 tháng 9, một nhà nghiên cứu Bitcoin với tên người dùng X là Sminston With đã chia sẻ một số dữ liệu quan trọng từ Bitcoin Decay Channel về giá đỉnh tiềm năng cho chu kỳ thị trường hiện tại. Để hiểu rõ hơn, Bitcoin Decay Channel là một mô hình hồi quy logarit dài hạn cố gắng lập bản đồ các chu kỳ giá của Bitcoin, đặc biệt là các đỉnh và đáy lịch sử, trong các ranh giới được xác định theo thống kê. Mô hình định giá này cho thấy trong khi Bitcoin tuân theo các mô hình bùng nổ và sụp đổ, tốc độ tăng trưởng của nó giảm dần theo thời gian khi mỗi chu kỳ mang lại lợi nhuận phần trăm nhỏ hơn so với chu kỳ trước. Đáng chú ý, dữ liệu từ biểu đồ Bitcoin Decay channel cho thấy đồng tiền mã hóa hàng đầu đang tăng đều đặn trong phạm vi đường hỗ trợ phân vị 0.05 và đường kháng cự Giới hạn trên, với các dao động đánh dấu các vùng quá nóng lịch sử. Đường chỉ báo dao động nhúng cho thấy BTC chưa đạt đến đỉnh hưng phấn, để lại không gian cho xu hướng tăng thêm trước khi hình thành đỉnh dài hạn. Dựa trên nhiều dữ liệu hơn, Sminston With giải thích rằng chu kỳ thị trường Bitcoin hiện tại có thể chứng kiến đỉnh giá giữa cuối năm 2025 và cuối năm 2026. Nếu Bitcoin đạt đỉnh vào tháng 12 năm 2025, phạm vi giá sẽ nằm trong khoảng $205,000 và $230,000. Tuy nhiên, nếu chu kỳ kéo dài đến năm 2026, các dự báo tăng dần, tức là $208,000-$235,000 vào tháng 1 năm 2026, $219,000–$250,000 vào tháng 4 năm 2026, $230,000-$265,000 vào tháng 7 năm 2026, $243,000-$282,000 vào tháng 10 năm 2026, và cao nhất là $250,000–$292,000 vào cuối năm 2026. Bất kể kịch bản giá đỉnh nào, Bitcoin...
Bitcoin
BTC$121,244.38-0.25%
Sunrise Layer
RISE$0.01014-1.44%
Boom
BOOM$0.03339+11.46%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/07 01:05
Chia sẻ
Tapzi Vượt Trội Hơn Bitcoin Hyper, Maxi Doge, và PEPENODE

Tapzi Vượt Trội Hơn Bitcoin Hyper, Maxi Doge, và PEPENODE

Bài đăng Tapzi Vượt Trội Hơn Bitcoin Hyper, Maxi Doge, và PEPENODE xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto Khám phá các đợt bán trước tiền mã hóa tốt nhất để mua, bao gồm Tapzi, Bitcoin Hyper, Maxi Doge, và PEPENODE Tìm kiếm các đợt bán trước tiền mã hóa tốt nhất để mua không đơn giản như vẻ ngoài. Thị trường ngập tràn các token mới hàng ngày, và nhiều nhà đầu tư đã phải đối mặt với lừa đảo, hype giả, và các dự án biến mất qua đêm. Với quá nhiều bất ổn, việc phát hiện một dự án chân chính vừa an toàn vừa có tiềm năng tăng trưởng là một thách thức. Tuy nhiên, giữa thị trường đông đúc này, một vài cái tên đang tạo nên làn sóng, và Tapzi rõ ràng đang dẫn đầu. Hiện có giá $0.0035, Tapzi đã thu hút sự chú ý lớn vì giá niêm yết đã xác nhận sẽ là $0.01. Đó là mức tăng giá hơn 186% được đảm bảo khi ra mắt, một thống kê tự nhiên khơi dậy tâm lý FOMO trong các nhà đầu tư sớm. Ngoài con số, Tapzi đã định vị mình là một dự án hướng đến tiện ích với các tính năng đổi mới, mang lại lợi thế so với các dự án khác. Sự cạnh tranh cũng không yếu. Bitcoin Hyper tự quảng bá về việc cung cấp tốc độ giao dịch thế hệ tiếp theo. Đồng thời, Maxi Doge mang đến năng lượng Meme coin được hỗ trợ bởi một cộng đồng sôi động, và PEPENODE hứa hẹn tạo ra một mạng lưới phi tập trung hỗ trợ khả năng mở rộng dài hạn. Mỗi dự án đều có giá trị riêng, nhưng khi so sánh trực tiếp, Tapzi nổi bật hơn nhờ lộ trình rõ ràng, Tokenomics, và lợi thế niêm yết. Cùng nhau, Tapzi, Bitcoin Hyper, Maxi Doge, và PEPENODE chia sẻ những điểm mạnh chung: họ hướng đến cộng đồng mạnh mẽ, tiềm năng tăng trưởng dài hạn, và hứa hẹn hợp pháp hơn vô số token ngắn hạn. Tuy nhiên, đối với những người tìm kiếm cơ hội tham gia sớm với tiềm năng cao, Tapzi vẫn là lựa chọn hấp dẫn nhất trong số các đợt bán trước tiền mã hóa tốt nhất để mua ngay bây giờ. Tapzi: Đầu tư để tăng giá 186% với tiềm năng $100k Tìm một dự án bán trước kết hợp tính hợp pháp, đổi mới và tiềm năng tăng trưởng là hiếm, nhưng Tapzi đáp ứng tất cả các yêu cầu. Với giá bán trước hiện tại là $0.0035, Tapzi đã nổi bật vì giá niêm yết đã xác nhận...
Threshold
T$0.01516+0.86%
Waves
WAVES$0.9521-0.08%
Hyperlane
HYPER$0.26117+1.73%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/07 00:46
Chia sẻ
BullZilla, Shiba Inu, Polkadot – Nơi ROI Gặp gỡ Đổi mới

BullZilla, Shiba Inu, Polkadot – Nơi ROI Gặp gỡ Đổi mới

Bài đăng BullZilla, Shiba Inu, Polkadot – Nơi ROI Gặp Gỡ Sự Đổi Mới xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Tin tức Crypto Khám phá lý do tại sao BullZilla, Shiba Inu và Polkadot nằm trong số những crypto tốt nhất để mua ngay hôm nay. Tìm hiểu về ROI presale, công nghệ và tiềm năng tăng trưởng. Trong thế giới tài sản kỹ thuật số luôn thay đổi, thời điểm thường quyết định ai kiếm lợi nhuận và ai chỉ đứng ngoài quan sát. Mỗi chu kỳ tạo ra những biểu tượng, từ những người nắm giữ Bitcoin đầu tiên đến làn sóng bán lẻ đằng sau Shiba Inu. Bây giờ, với những đối thủ mới nổi lên, các nhà đầu tư một lần nữa đặt câu hỏi: crypto nào tốt nhất để mua ngày hôm nay? Bull Zilla, Shiba Inu và Polkadot đưa ra những câu trả lời rất khác nhau, nhưng mỗi đồng coin đều thể hiện một xu hướng cốt lõi định hình thị trường. Một đồng phát triển mạnh nhờ câu chuyện và đổi mới trong presale. Đồng khác cưỡi trên làn sóng sức mạnh bền bỉ của văn hóa meme. Đồng cuối cùng xây dựng cơ sở hạ tầng bảo đảm nền tảng cho Web3. Cùng nhau, chúng minh họa nơi cơ hội tồn tại trong năm 2025. BullZilla: Con Thú Presale Gầm Thét Hướng Tới Breakout BullZilla đang viết lại cách thức presale. Không giống như nhiều meme coin chỉ dựa vào sự hype, BullZilla tích hợp cơ chế game hoá và mô hình khan hiếm để tạo cấu trúc cho sự tăng trưởng. Trọng tâm của hệ thống này là Cơ chế Đột biến, một động cơ định giá tiến bộ nâng rào cản gia nhập cứ mỗi 100,000 đô la huy động được hoặc mỗi 48 giờ không ngừng nghỉ. Đối với các nhà đầu tư, điều đó có nghĩa là sự khẩn cấp không phải là tùy chọn, nó được tích hợp vào DNA của dự án. Ở Giai đoạn hiện tại (Giai đoạn 1 – The Project Trinity Boom, Pha 4), BullZilla ($BZIL) giao dịch ở mức $0.00002575. Với tổng presale vượt qua $155,000 và hơn 500 người nắm giữ, rõ ràng động lực đang được xây dựng. Giá niêm yết dự kiến là $0.00527 chuyển thành tiềm năng ROI đáng kinh ngạc 20,371% cho những người tham gia sớm. Đối với những người tham gia ở Giai đoạn 1D, ROI đã chạm mức 347%, cho thấy quỹ đạo giá có thể mạnh mẽ như thế nào. Phân bổ $1,000 ngày hôm nay sẽ mang lại 38.834 triệu token BZIL, và chỉ trong một ngày, giá presale là...
Brainedge
LEARN$0.01556-0.63%
Hyperliquid
HYPE$43.93-1.76%
Boom
BOOM$0.03339+11.46%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/07 00:37
Chia sẻ
Các nhà lập pháp tranh cãi về đồng đô la kỹ thuật số trong khi Stablecoin ngày càng phát triển

Các nhà lập pháp tranh cãi về đồng đô la kỹ thuật số trong khi Stablecoin ngày càng phát triển

Bài đăng Các nhà lập pháp tranh cãi về Đồng đô la kỹ thuật số trong khi Stablecoin ngày càng phát triển xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Fintech Sự trở lại của Quốc hội đã khơi dậy một trong những câu hỏi gây tranh cãi nhất trong chính sách tiền điện tử của Hoa Kỳ: liệu nước Mỹ có nên xây dựng một đồng tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương hay không? Tùy thuộc vào người bạn hỏi, ý tưởng về đồng đô la kỹ thuật số là một bước cần thiết để theo kịp Trung Quốc và châu Âu hoặc là mối đe dọa nguy hiểm đối với các quyền tự do dân sự. Nỗi sợ giám sát Những người hoài nghi như Dân biểu Tom Emmer cảnh báo rằng CBDC bán lẻ sẽ cho phép chính phủ có quyền truy cập trực tiếp vào ví của người dân. Ông đã ủng hộ Đạo luật Chống Nhà nước Giám sát CBDC, đã được Hạ viện thông qua vào tháng 7, lập luận rằng tiền có thể lập trình mà không có quyền riêng tư như tiền mặt sẽ cho phép các cơ quan liên bang theo dõi hoặc thậm chí hạn chế các giao dịch hàng ngày. Tuy nhiên, các chuyên gia chính sách lập luận rằng cách nhìn này bỏ qua một thực tế quan trọng: CBDC không phải là sản phẩm một kích cỡ phù hợp với tất cả. Sheila Warren, người đứng đầu Viện Project Liberty, chỉ ra rằng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ không thể triển khai CBDC mà không có sự chấp thuận của Quốc hội và các tính năng bảo mật là quyết định thiết kế, không phải là điều tất yếu. Theo lời bà, phần lớn các lời lẽ ở Washington là "liên quan đến chính trị hơn là rủi ro chính sách thực sự." Các con đường khác nhau ở nước ngoài Trong khi cuộc tranh luận của Hoa Kỳ kéo dài, các cường quốc khác đang tiến lên phía trước. E-CNY của Trung Quốc đã hoạt động, trong khi Liên minh châu Âu và Ấn Độ đang thử nghiệm phiên bản của riêng họ. Điều đó khiến Washington mâu thuẫn với phần lớn bối cảnh chính sách toàn cầu. Warren bổ sung rằng CBDC bán buôn, giải quyết các giao dịch giữa các ngân hàng, có thể có tiềm năng ở Hoa Kỳ, nhưng bà chưa bao giờ thấy đồng đô la kỹ thuật số bán lẻ là thực tế. Một lý do khiến cuộc trò chuyện về CBDC cảm thấy ít cấp bách hơn là sự phát triển nhanh chóng của stablecoin. Quốc hội gần đây đã thông qua Đạo luật GENIUS, cung cấp khung pháp lý cho các token được hỗ trợ bằng đô la. Warren lập luận rằng điều này có thể khiến CBDC trở nên thừa thãi, gọi stablecoin là "nhiên liệu phản lực" của nền kinh tế kỹ thuật số khi chúng cung cấp năng lượng cho các khoản thanh toán, giao dịch và thanh toán mà không cần một giải pháp thay thế do chính phủ xây dựng. Quyền riêng tư thực sự...
Union
U$0.010231+7.16%
RealLink
REAL$0.08199-0.17%
Sunrise Layer
RISE$0.01014-1.44%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/07 00:28
Chia sẻ
Top 5 Altcoin Bị Đánh Giá Thấp Với Tiềm Năng ROI 100x

Top 5 Altcoin Bị Đánh Giá Thấp Với Tiềm Năng ROI 100x

Bài đăng Top 5 Altcoin Bị Đánh Giá Thấp Với Tiềm Năng ROI 100x xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto News XRP, SUI và một giải pháp Ethereum L2 mới đứng đầu danh sách các altcoin bị đánh giá thấp mà các nhà phân tích cho rằng có thể mang lại ROI 100x. Mỗi chu kỳ đều tạo ra những token vươn lên từ vô danh để mang lại lợi nhuận thay đổi cuộc đời. Năm 2017 là Ethereum, năm 2021 là Solana, và năm 2023 là PEPE trong danh mục Meme coin. Các nhà phân tích cho rằng chu kỳ 2025 sẽ không khác biệt, và cuộc săn lùng các altcoin bị đánh giá thấp đã bắt đầu. Các dự án với nền tảng cơ bản mạnh mẽ, câu chuyện văn hóa, hoặc các trường hợp sử dụng mới nổi có thể mang lại ROI 100x cho những người ủng hộ sớm. Trong khi XRP, SUI và một giải pháp Ethereum Layer 2 mới đứng đầu danh sách, các nhà giao dịch cũng đang chú ý đến các đợt bán trước như MAGACOIN FINANCE như những cược chênh lệch. XRP: Sự rõ ràng về pháp lý thúc đẩy niềm tin XRP đã phục hồi mạnh mẽ kể từ khi đạt được sự rõ ràng hơn về quy định tại Hoa Kỳ. Sự tích lũy của Cá voi tiếp tục, và tiện ích của nó trong thanh toán xuyên biên giới đang mở rộng thông qua quan hệ đối tác của Ripple với các ngân hàng và nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Các nhà phân tích lập luận rằng sự đánh giá thấp của XRP nằm ở tiềm năng áp dụng cấp doanh nghiệp, điều này vẫn chưa được định giá đầy đủ. SUI: Tăng trưởng do nhà phát triển thúc đẩy SUI đã và đang xây dựng hệ sinh thái của mình một cách ổn định, tận dụng ngôn ngữ lập trình Move để cung cấp môi trường thân thiện với nhà phát triển. Kiến trúc độc đáo của nó nhấn mạnh tốc độ và khả năng mở rộng, mang lại lợi thế trong lĩnh vực game và tài chính. Các nhà phân tích lưu ý rằng sự đánh giá thấp đến từ xu hướng của thị trường trong việc bỏ qua các dự án cơ sở hạ tầng cho đến khi các chỉ số áp dụng tăng vọt. MAGACOIN FINANCE: Sức mạnh văn hóa bị đánh giá thấp Các altcoin bị đánh giá thấp là nơi tạo ra của cải, và các nhà phân tích cho rằng một số tên tuổi ẩn danh đang được định vị để tạo bất ngờ trong chu kỳ này. MAGACOIN FINANCE có thể mang lại ROI đáng kinh ngạc 9,300%, định vị nó bên cạnh các altcoin dựa trên meme phát triển nhanh nhất trong thập kỷ qua. Không giống như các đợt bán trước meme điển hình, nó đi kèm với độ tin cậy từ các cuộc kiểm toán của CertiK và HashEx, khiến nó trở thành một trong số ít token có câu chuyện bắt đầu từ vị trí đáng tin cậy. Với các phân bổ bán trước biến mất nhanh chóng, các nhà đầu tư đang coi đây là cơ hội một lần trong một chu kỳ...
Union
U$0.010231+7.16%
SUI
SUI$3.4254+0.97%
Sunrise Layer
RISE$0.01014-1.44%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/07 00:10
Chia sẻ
Các tác giả làm phức tạp thêm cuộc chiến AI của Apple với vụ kiện sử dụng nội dung mới

Các tác giả làm phức tạp thêm cuộc chiến AI của Apple với vụ kiện sử dụng nội dung mới

Bài đăng Các tác giả làm trầm trọng thêm cuộc chiến AI của Apple với vụ kiện sử dụng nội dung mới xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Apple đã bị một vụ kiện bản quyền mới sau khi hai tác giả cáo buộc công ty sử dụng trái phép tác phẩm của họ để đào tạo các mô hình trí tuệ nhân tạo. Vụ kiện, được đệ trình tại tòa án liên bang ở Bắc California vào thứ Sáu, cáo buộc Apple đã sử dụng các bản sao lậu sách của Grady Hendrix và Jennifer Roberson để xây dựng các mô hình ngôn ngữ lớn OpenELM mà không có sự cho phép, ghi nhận công lao hoặc thanh toán. Vụ kiện tập thể đề xuất thêm Apple vào danh sách ngày càng tăng các công ty công nghệ đang đối mặt với kiện tụng về việc sử dụng tài liệu có bản quyền trong bộ dữ liệu đào tạo. "Apple đã không cố gắng trả tiền cho các tác giả này vì những đóng góp của họ cho dự án có khả năng sinh lợi này," đơn khiếu nại cho biết. Hendrix, có trụ sở tại New York, và Roberson, ở Arizona, cáo buộc tác phẩm của họ là một phần của bộ dữ liệu sách lậu từ lâu đã được biết đến trong các vòng nghiên cứu học máy. Các công ty AI đang đối mặt với các vụ kiện bản quyền Hành động chống lại Apple diễn ra trong bối cảnh một loạt các cuộc chiến pháp lý nổi tiếng về việc sử dụng tài liệu có bản quyền trong phát triển AI. Cùng ngày, công ty khởi nghiệp AI Anthropic cho biết họ sẽ trả 1,5 tỷ đô la để giải quyết các khiếu nại từ một nhóm tác giả cáo buộc công ty đã đào tạo chatbot Claude của mình mà không có sự cho phép thích hợp. Luật sư của nguyên đơn mô tả thỏa thuận là khoản thu hồi bản quyền lớn nhất trong lịch sử, mặc dù Anthropic không thừa nhận trách nhiệm pháp lý. Các gã khổng lồ công nghệ khác cũng đang đối mặt với các vụ kiện tương tự. Microsoft đã bị kiện vào tháng 6 bởi một nhóm nhà văn tuyên bố tác phẩm của họ đã được sử dụng mà không có sự cho phép để đào tạo mô hình Megatron. Meta Platforms và OpenAI, được Microsoft hỗ trợ, cũng đã bị cáo buộc chiếm đoạt các tác phẩm có bản quyền mà không có giấy phép. Những điều đang bị đe dọa đối với Apple Đối với Apple, vụ kiện là một bước lùi khi công ty tìm cách mở rộng khả năng AI sau khi ra mắt dòng mô hình OpenELM vào đầu năm nay. Được tiếp thị như các giải pháp thay thế nhỏ hơn, hiệu quả hơn cho các hệ thống tiên tiến...
Moonveil
MORE$0.03025-16.29%
BRC20.COM
COM$0.011197+3.32%
Startup
STARTUP$0.003878-14.07%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/06 23:58
Chia sẻ
'KPop Demon Hunters' Tăng Gấp Đôi Doanh Số — Nhưng Vẫn Không Thể Đạt Vị Trí Số 1

'KPop Demon Hunters' Tăng Gấp Đôi Doanh Số — Nhưng Vẫn Không Thể Đạt Vị Trí Số 1

Bài đăng 'KPop Demon Hunters' Tăng gấp đôi doanh số — Nhưng vẫn không thể đạt vị trí số 1 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Mặc dù là một trong những bản phát hành phổ biến nhất năm 2025, nhạc phim KPop Demon Hunters đã leo lên vị trí cao mới là số 5 trên bảng xếp hạng Top Album Sales sau khi tăng 235% doanh số. LOS ANGELES, CALIFORNIA – NGÀY 24 THÁNG 8: Ken Jeong phát biểu trong sự kiện "KPop Demon Hunters" Hát theo của Netflix tại Regal LA Live vào ngày 24 tháng 8 năm 2025 tại Los Angeles, California. (Ảnh của Gonzalo Marroquin/Getty Images for Netflix) Getty Images for Netflix "Golden," bản hit lớn nhất từ KPop Demon Hunters, đã chinh phục nhiều bảng xếp hạng Billboard, bao gồm cả Hot 100, nơi nó trở thành một track hiếm hoi của một nhóm nhạc nữ (hoặc một nghệ sĩ K-pop) dẫn đầu. Trong khi "Golden" chiếm phần lớn sự chú ý, album đi kèm với bộ phim cũng cực kỳ thành công về mặt lượt stream và doanh số — nhưng không hiểu sao album này chưa bao giờ đạt vị trí số 1 trên một số bảng xếp hạng quan trọng nhất của Billboard, mặc dù nằm trong số những tựa đề phổ biến nhất của năm. Tuần này, bộ album leo lên một vị trí cao mới trên một bảng xếp hạng nhờ sự tăng vọt lớn về lượng mua. KPop Demon Hunters Lọt vào Top Năm KPop Demon Hunters chỉ tăng hạng trên một bảng xếp hạng album trong khung thời gian này. Nhạc phim tăng từ vị trí số 9 lên số 5 trên danh sách Top Album Sales trong tuần thứ mười, đạt Cao nhất mọi thời đại mới và lọt vào top năm lần đầu tiên. Sự Tăng vọt lớn trong Doanh số Nhạc phim tăng lên đỉnh cao mới trên bảng xếp hạng Top Album Sales nhờ sự gia tăng lớn về lượng mua. Luminate báo cáo rằng trong khung theo dõi vừa qua tại Mỹ, KPop Demon Hunters đã bán được 18,300 bản. Con số này tăng 235% so với giai đoạn trước. Vẫn Chưa Đạt Vị Trí Số 1 Nhạc phim KPop Demon Hunters vẫn giữ vững trên hai bảng xếp hạng khác, duy trì ở vị trí á quân trên Billboard 200...
Sidekick
K$0.05986-3.97%
Threshold
T$0.01516+0.86%
Seed.Photo
PHOTO$0.811+14.22%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/06 23:49
Chia sẻ

Tin tức xu hướng

Thêm

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó