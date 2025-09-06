Đỉnh Chu Kỳ Bitcoin Có Thể Kéo Dài Đến Năm 2026, Mô Hình Suy Giảm Cho Thấy
Giá Bitcoin đã giảm hơn 10% kể từ khi thiết lập ATH mới là $124,457 vào ngày 14 tháng 8. Như với tất cả các đợt điều chỉnh trước đó sau một ATH mới, đợt điều chỉnh gần đây này đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về giá đỉnh của thị trường. Bitcoin Decay Channel, một mô hình dự đoán thị trường, đã cung cấp những hiểu biết sâu sắc về các vùng giá đỉnh tiềm năng của thị trường cho chu kỳ hiện tại.
Bitcoin Decay Channel Gợi ý Đỉnh $200K–$290K, Dự đoán Chu kỳ Kéo dài Đến 2026
Trong một bài đăng trên X vào ngày 5 tháng 9, một nhà nghiên cứu Bitcoin với tên người dùng X là Sminston With đã chia sẻ một số dữ liệu quan trọng từ Bitcoin Decay Channel về giá đỉnh tiềm năng cho chu kỳ thị trường hiện tại. Để hiểu rõ hơn, Bitcoin Decay Channel là một mô hình hồi quy logarit dài hạn cố gắng lập bản đồ các chu kỳ giá của Bitcoin, đặc biệt là các đỉnh và đáy lịch sử, trong các ranh giới được xác định theo thống kê. Mô hình định giá này cho thấy trong khi Bitcoin tuân theo các mô hình bùng nổ và sụp đổ, tốc độ tăng trưởng của nó giảm dần theo thời gian khi mỗi chu kỳ mang lại lợi nhuận phần trăm nhỏ hơn so với chu kỳ trước.
Đáng chú ý, dữ liệu từ biểu đồ Bitcoin Decay channel cho thấy đồng tiền mã hóa hàng đầu đang tăng đều đặn trong phạm vi đường hỗ trợ phân vị 0.05 và đường kháng cự Giới hạn trên, với các dao động đánh dấu các vùng quá nóng lịch sử. Đường chỉ báo dao động nhúng cho thấy BTC chưa đạt đến đỉnh hưng phấn, để lại không gian cho xu hướng tăng thêm trước khi hình thành đỉnh dài hạn.
Dựa trên nhiều dữ liệu hơn, Sminston With giải thích rằng chu kỳ thị trường Bitcoin hiện tại có thể chứng kiến đỉnh giá giữa cuối năm 2025 và cuối năm 2026. Nếu Bitcoin đạt đỉnh vào tháng 12 năm 2025, phạm vi giá sẽ nằm trong khoảng $205,000 và $230,000. Tuy nhiên, nếu chu kỳ kéo dài đến năm 2026, các dự báo tăng dần, tức là $208,000-$235,000 vào tháng 1 năm 2026, $219,000–$250,000 vào tháng 4 năm 2026, $230,000-$265,000 vào tháng 7 năm 2026, $243,000-$282,000 vào tháng 10 năm 2026, và cao nhất là $250,000–$292,000 vào cuối năm 2026.
Bất kể kịch bản giá đỉnh nào, Bitcoin...
