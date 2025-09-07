Dow Jones giảm sau khi báo cáo NFP đáng thất vọng làm dấy lên nỗi lo suy thoái

Bài đăng Dow Jones giảm sau khi số liệu NFP đáng thất vọng làm dấy lên nỗi lo suy thoái xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Dow Jones đã giảm vào thứ Sáu, giảm xuống dưới mức 45,500. Số việc làm tăng theo NFP thấp hơn nhiều so với kỳ vọng, làm tăng thêm đặt cược vào việc Fed cắt giảm lãi suất. Sự suy giảm ngày càng tăng trong việc tạo việc làm đã đi quá xa, vượt quá hy vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất và làm dấy lên lại những lo ngại về suy thoái. Chỉ số Dow Jones Industrial Average (DJIA) đã giảm vào thứ Sáu, giảm gần 500 điểm ở mức thấp nhất sau khi dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Hoa Kỳ (US) cho thấy Hoa Kỳ đã tạo ra ít việc làm hơn nhiều so với dự kiến, đặt kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất vào ngày 17 tháng 9. Báo cáo việc làm NFP mới nhất cho thấy Hoa Kỳ chỉ tạo thêm 22K việc làm mới ròng trong tháng 8, thậm chí còn thấp hơn dự báo trung bình của thị trường là 75K. Con số của tháng trước đã được điều chỉnh tăng nhẹ lên 79K, nhưng sự sụt giảm mạnh của tháng 8 đã đẩy các đặt cược về việc Fed cắt giảm lãi suất lên mức cao nhất. Thị trường đang bàn tán về việc cắt giảm kép jumbo một lần nữa, với thị trường lãi suất định giá khả năng 10% cho việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản trong cuộc họp lãi suất tiếp theo của Fed trong tháng này. Cổ phiếu vấp ngã trước kỳ vọng về số liệu NFP thấp nhưng không quá thấp Mặc dù các nhà giao dịch cổ phiếu đạt được mong muốn về một báo cáo NFP kém hiệu quả, vòng dữ liệu việc làm mới nhất đã biến thành kịch bản "bàn tay khỉ". Trong khi số liệu tuyển dụng thấp sẽ giúp thúc đẩy Fed cắt giảm lãi suất trong vài tuần tới, con số NFP quá thấp đã làm dấy lên lại nỗi lo suy thoái trên thị trường rộng lớn hơn. Mặc dù đạt mức Cao nhất mọi thời đại mới trong các giao dịch trong ngày, Dow Jones đã giảm mạnh từ vùng kỷ lục, xóa bỏ những lợi nhuận đầy hy vọng của ngày thứ Năm và đưa chỉ số cổ phiếu chính trở lại vùng đỏ trong tuần. Tuần tới đặt ra một loạt thách thức mới cho những người theo dõi dữ liệu. Vòng mới nhất của dữ liệu lạm phát Consumer price index (CPI)...