Ozak AI Có Thể Mang Lại Lợi Nhuận Gấp 10 Lần Trong Khi XRP Củng Cố Dưới 3$
Thị trường Tiền mã hóa cho thấy cả kết quả tích cực và tiêu cực kể từ khi OZAK AI phát triển trong giai đoạn presale, và XRP chiếm một dải hẹp. Trọng tâm là động lượng xung quanh hoạt động Giai đoạn 5 ngày càng tăng và gây quỹ mở của OZAK AI. Trong khi đó, XRP đã giữ được mức dưới 3 và tỷ lệ thanh khoản ổn định. OZAK AI ($OZ) là một dự án crypto AI và DePIN đang trong giai đoạn presale. Giai đoạn 5 niêm yết token ở mức $0,01, tiến tới bước tiếp theo là $0,012. Hơn 847 triệu token đã được bán, huy động được hơn $2,6 triệu cho đến nay. Tổng cung là 10 tỷ $OZ, với 30% được phân bổ cho presale. Tiến độ đó tương đương với khoảng 28% phân bổ presale đã được phân phối. Vesting giải phóng 10% khi niêm yết, một tháng cliff, và sau đó là sáu tháng mở khóa tuyến tính. Tiện ích bao gồm tự động hóa AI, lớp DePIN cho tính toán và dữ liệu, sử dụng cross-chain trên các mạng EVM, và quản trị staking. Bảng điều khiển hiển thị hoạt động ví trực tiếp, doanh số theo thời gian thực, và hoa hồng giới thiệu 10%. Đó là tính minh bạch tạo điều kiện cho sự tham gia và cung cấp sự tăng trưởng song song với việc áp dụng có thể đo lường được. Phạm vi XRP với Thanh khoản Đầy đủ. XRP đang giao dịch ở mức 2,84 với mức tăng 0,34% trong ngày. Nó giảm xuống dưới 2,83 và quay trở lại gần 2,88 trước khi ổn định quanh mức 2,85. Động thái này là dấu hiệu của sức mạnh trong ngày thấp mặc dù hoạt động trong ngày yếu hơn. Nguồn: CoinMarketCap Vốn hóa thị trường là 169,05 tỷ, và số lượng token là 59,48 tỷ. Tổng cung tối đa được ấn định ở mức 100 tỷ, và FDV được ấn định ở mức 285,65 tỷ. Tính thanh khoản có trật tự vì thị trường tuân theo các điều kiện rộng hơn. Khối lượng hàng ngày giảm 39,76% xuống $4,64 tỷ, thiết lập tỷ lệ khối lượng trên vốn hóa thị trường gần 2,73%. Hỗ trợ nằm quanh mức $2,82 đến $2,80, trong khi kháng cự ngắn hạn xuất hiện gần $2,90.
BitcoinEthereumNews2025/09/07 01:52