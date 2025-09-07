2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Báo cáo cho biết Cựu sinh viên West Point hủy bỏ buổi lễ vinh danh Tom Hanks

Báo cáo cho biết Cựu sinh viên West Point hủy bỏ buổi lễ vinh danh Tom Hanks

Bài đăng Hội Cựu Sinh Viên West Point Hủy Lễ Vinh Danh Tom Hanks, Theo Báo Cáo đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Topline Hội cựu sinh viên West Point đã hủy buổi lễ trao giải vinh danh diễn viên Tom Hanks, tờ Washington Post đưa tin hôm thứ Bảy, thể hiện sự thay đổi rõ ràng mới nhất tại học viện quân sự danh tiếng này dưới thời chính quyền Trump. Hanks, 69 tuổi, dự kiến được công nhận là "công dân xuất sắc" phản ánh lý tưởng của học viện quân sự. 2025 Invision Các Sự Kiện Chính Đại tá về hưu Mark Bieger đã thông báo với giảng viên West Point vào hôm thứ Sáu rằng Hiệp hội Cựu Sinh viên West Point sẽ không còn tổ chức buổi lễ trao giải thưởng Sylvanus Thayer cho Hanks, 69 tuổi, theo báo cáo của Washington Post, trích dẫn một bản sao thông điệp của Bieger. Bieger viết trong email của mình rằng quyết định được đưa ra để cho phép học viện "tiếp tục tập trung vào nhiệm vụ cốt lõi là chuẩn bị cho các học viên lãnh đạo, chiến đấu và chiến thắng với tư cách là sĩ quan trong lực lượng sát thương nhất thế giới, Quân đội Hoa Kỳ." Hiệp hội cựu sinh viên West Point đã không phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận từ Forbes. Tại Sao West Point Vinh Danh Tom Hanks? Hiệp hội Cựu Sinh viên West Point đã thông báo vào tháng 6 rằng Hanks sẽ nhận được giải thưởng Sylvanus Thayer để công nhận ông là "công dân xuất sắc" đại diện cho lý tưởng của học viện về "nhiệm vụ, danh dự, đất nước." Cựu Bộ trưởng Bộ Cựu chiến binh Robert McDonald, chủ tịch hiệp hội cựu sinh viên, đã ca ngợi Hanks trong một tuyên bố vì đã làm nhiều hơn "cho việc miêu tả tích cực về người lính Mỹ, nhiều hơn cho việc chăm sóc cựu chiến binh Mỹ, người chăm sóc và gia đình họ, và nhiều hơn cho chương trình không gian Mỹ và tất cả các nhánh của chính phủ hơn nhiều người Mỹ khác." Hanks, người đã đóng vai các quân nhân trong các bộ phim "Saving Private Ryan," "Forrest Gump" và "Greyhound," cũng được ca ngợi vì đã sản xuất các phim truyền hình mini về Thế chiến II "Band of Brothers" và "The Pacific." Nam diễn viên này cũng đã dẫn đầu nỗ lực xây dựng Đài tưởng niệm Thế chiến II ở Washington, D.C., và ủng hộ các sáng kiến cho Tổng thống Dwight...
Chainbase
C$0.16067-2.00%
DAR Open Network
D$0.03113+2.87%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.499-1.18%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/07 02:43
Chia sẻ
Chỉ số giá tiêu dùng Colombia (YoY) đạt mức 5,1%, thấp hơn kỳ vọng (5,11%) trong tháng 8

Chỉ số giá tiêu dùng Colombia (YoY) đạt mức 5,1%, thấp hơn kỳ vọng (5,11%) trong tháng 8

Bài đăng Chỉ số Giá tiêu dùng Colombia (YoY) ghi nhận ở mức 5,1%, thấp hơn kỳ vọng (5,11%) trong tháng 8 đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thông tin trên những trang này chứa các tuyên bố mang tính dự đoán liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn. Thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được hiểu theo bất kỳ cách nào như một khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo theo bất kỳ cách nào rằng thông tin này không có sai sót, lỗi hoặc tuyên bố sai lệch quan trọng. Nó cũng không đảm bảo rằng thông tin này mang tính kịp thời. Đầu tư vào Thị trường Mở tiềm ẩn nhiều rủi ro, bao gồm mất toàn bộ hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như căng thẳng tinh thần. Tất cả rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm mất toàn bộ vốn gốc, là trách nhiệm của bạn. Quan điểm và ý kiến được trình bày trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc lập trường chính thức của FXStreet hay các nhà quảng cáo của họ. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này. Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết, tác giả không có vị thế trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có mối quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận thù lao cho việc viết bài này, ngoại trừ từ FXStreet. FXStreet và tác giả không cung cấp các khuyến nghị cá nhân. Tác giả không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng nó. Ngoại trừ lỗi và thiếu sót. Tác giả và FXStreet không phải là cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có gì trong bài viết này nhằm mục đích...
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/07 02:25
Chia sẻ
Các thợ đào Bitcoin vẫn chịu áp lực trong năm 2025 — Họ có thể Nắm giữ được bao lâu?

Các thợ đào Bitcoin vẫn chịu áp lực trong năm 2025 — Họ có thể Nắm giữ được bao lâu?

Bài đăng Bitcoin Miners Still Under Pressure In 2025 — How Long Can They Nắm giữ? xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Bitcoin Miners Still Under Pressure In 2025 — How Long Can They Nắm giữ? | Bitcoinist.com Đăng ký cho Bản tin của chúng tôi! Để cập nhật và ưu đãi độc quyền, hãy nhập Email của bạn. Opeyemi Sule là một người đam mê tiền mã hoá nhiệt thành, một người viết nội dung thành thạo và là một nhà báo tại Bitcoinist. Opeyemi tạo ra những bài viết độc đáo giải mã sự phức tạp của công nghệ blockchain và chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về xu hướng mới nhất trong thế giới tiền mã hoá. Opeyemi thích đọc thơ, trò chuyện về chính trị và nghe nhạc, bên cạnh sự quan tâm mạnh mẽ của anh ấy đối với tiền mã hoá. Trang web này sử dụng cookie. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web này, bạn đồng ý cho phép sử dụng cookie. Truy cập Trung tâm cá nhân hoặc Chính sách Cookie của chúng tôi. Tôi đồng ý Nguồn: https://bitcoinist.com/bitcoin-miners-still-under-pressure-in-2025/
BRC20.COM
COM$0.011197+3.23%
Sign
SIGN$0.06147-0.85%
Cookie DAO
COOKIE$0.11646-1.38%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/07 02:20
Chia sẻ
Gợi ý và đáp án 'Connections' của NYT hôm nay cho Chủ nhật, ngày 7 tháng 9

Gợi ý và đáp án 'Connections' của NYT hôm nay cho Chủ nhật, ngày 7 tháng 9

Bài đăng Gợi ý và Đáp án 'Connections' của NYT Hôm nay Cho Chủ nhật, Ngày 7 tháng 9 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Connections Hôm nay Nguồn: NYT / Erik Kain Bạn đang tìm kiếm một chút trợ giúp cho câu đố Connections Chủ nhật của bạn? Nếu bạn đang tìm kiếm các gợi ý bổ sung - hoặc các đáp án - bạn đã đến đúng nơi. Dưới đây bạn sẽ tìm thấy một bộ gợi ý bổ sung, các danh mục cho mỗi nhóm và, cuối cùng, giải pháp cho câu đố hôm nay. Tôi đã viết một bài ngắn tranh luận cho những thay đổi - hoặc đúng hơn là một thay đổi cụ thể - mà New York Times nên thực hiện với Connections trong tuần này. Tôi nghi ngờ họ sẽ làm điều đó, vì vậy có lẽ đã đến lúc tôi tự tạo trò chơi của riêng mình! Tôi chỉ cần học cách lập trình... Tôi cũng có một hướng dẫn phát trực tuyến mới nếu bạn đang tìm kiếm một số chương trình hoặc phim mới để xem vào cuối tuần này. The Walking Dead trở lại vào cuối tuần này, và một phần tiếp theo của The Office mà tôi thực sự thích. ForbesNhững Gì Nên Xem Cuối Tuần Này: Các Chương Trình Và Phim Mới Để Phát Trực Tuyến Trên Netflix, Hulu, Prime Video, Apple TV Và HơnThế NữaBởi Erik Kain Dù sao đi nữa, chúng ta có một Connections để giải quyết, vì vậy hãy nhóm một số từ lại với nhau! Nếu bạn đang tìm kiếm hướng dẫn Connections cho thứ Bảy, nó ở ngay đây. Cách Chơi Connections Connections là trò chơi câu đố NYT Games phổ biến thứ hai ngoài trò chơi ô chữ chính, và là một trò chơi miễn phí, cực kỳ thú vị sẽ giúp não bộ của bạn hoạt động mỗi ngày. Chơi nó ngay tại đây. Mục tiêu là lấy một nhóm 16 từ và tìm liên kết giữa bốn cặp bốn từ trong số chúng. Chúng có thể là các danh mục cụ thể của các thuật ngữ, hoặc chúng có thể là những câu đố nhỏ về thế giới mà các từ có thể đứng trước hoặc sau chúng bạn cần tìm ra. Và chúng trở nên phức tạp hơn từ đó. Chỉ có một bộ câu trả lời đúng cho điều này, và bạn chỉ có một số...
FUNToken
FUN$0.008468-2.12%
ChangeX
CHANGE$0.00158378-0.67%
Streamflow
STREAM$0.07887+4.18%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/07 02:10
Chia sẻ
Dow Jones giảm sau khi báo cáo NFP đáng thất vọng làm dấy lên nỗi lo suy thoái

Dow Jones giảm sau khi báo cáo NFP đáng thất vọng làm dấy lên nỗi lo suy thoái

Bài đăng Dow Jones giảm sau khi số liệu NFP đáng thất vọng làm dấy lên nỗi lo suy thoái xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Dow Jones đã giảm vào thứ Sáu, giảm xuống dưới mức 45,500. Số việc làm tăng theo NFP thấp hơn nhiều so với kỳ vọng, làm tăng thêm đặt cược vào việc Fed cắt giảm lãi suất. Sự suy giảm ngày càng tăng trong việc tạo việc làm đã đi quá xa, vượt quá hy vọng của thị trường về việc cắt giảm lãi suất và làm dấy lên lại những lo ngại về suy thoái. Chỉ số Dow Jones Industrial Average (DJIA) đã giảm vào thứ Sáu, giảm gần 500 điểm ở mức thấp nhất sau khi dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp (NFP) của Hoa Kỳ (US) cho thấy Hoa Kỳ đã tạo ra ít việc làm hơn nhiều so với dự kiến, đặt kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất vào ngày 17 tháng 9. Báo cáo việc làm NFP mới nhất cho thấy Hoa Kỳ chỉ tạo thêm 22K việc làm mới ròng trong tháng 8, thậm chí còn thấp hơn dự báo trung bình của thị trường là 75K. Con số của tháng trước đã được điều chỉnh tăng nhẹ lên 79K, nhưng sự sụt giảm mạnh của tháng 8 đã đẩy các đặt cược về việc Fed cắt giảm lãi suất lên mức cao nhất. Thị trường đang bàn tán về việc cắt giảm kép jumbo một lần nữa, với thị trường lãi suất định giá khả năng 10% cho việc cắt giảm lãi suất 50 điểm cơ bản trong cuộc họp lãi suất tiếp theo của Fed trong tháng này. Cổ phiếu vấp ngã trước kỳ vọng về số liệu NFP thấp nhưng không quá thấp Mặc dù các nhà giao dịch cổ phiếu đạt được mong muốn về một báo cáo NFP kém hiệu quả, vòng dữ liệu việc làm mới nhất đã biến thành kịch bản "bàn tay khỉ". Trong khi số liệu tuyển dụng thấp sẽ giúp thúc đẩy Fed cắt giảm lãi suất trong vài tuần tới, con số NFP quá thấp đã làm dấy lên lại nỗi lo suy thoái trên thị trường rộng lớn hơn. Mặc dù đạt mức Cao nhất mọi thời đại mới trong các giao dịch trong ngày, Dow Jones đã giảm mạnh từ vùng kỷ lục, xóa bỏ những lợi nhuận đầy hy vọng của ngày thứ Năm và đưa chỉ số cổ phiếu chính trở lại vùng đỏ trong tuần. Tuần tới đặt ra một loạt thách thức mới cho những người theo dõi dữ liệu. Vòng mới nhất của dữ liệu lạm phát Consumer price index (CPI)...
PAW
PAW$0.000000004402+6.25%
Index Cooperative
INDEX$1.06+3.92%
BRC20.COM
COM$0.011197+3.23%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/07 01:55
Chia sẻ
Ozak AI Có Thể Mang Lại Lợi Nhuận Gấp 10 Lần Trong Khi XRP Củng Cố Dưới 3$

Ozak AI Có Thể Mang Lại Lợi Nhuận Gấp 10 Lần Trong Khi XRP Củng Cố Dưới 3$

Bài đăng Ozak AI Có Thể Mang Lại Lợi Nhuận Gấp 10 Lần Trong Khi XRP Củng Cố Dưới $3 xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thị trường Tiền mã hóa cho thấy cả kết quả tích cực và tiêu cực kể từ khi OZAK AI phát triển trong giai đoạn presale, và XRP chiếm một dải hẹp. Trọng tâm là động lượng xung quanh hoạt động Giai đoạn 5 ngày càng tăng và gây quỹ mở của OZAK AI. Trong khi đó, XRP đã giữ được mức dưới 3 và tỷ lệ thanh khoản ổn định. OZAK AI ($OZ) là một dự án crypto AI và DePIN đang trong giai đoạn presale. Giai đoạn 5 niêm yết token ở mức $0,01, tiến tới bước tiếp theo là $0,012. Hơn 847 triệu token đã được bán, huy động được hơn $2,6 triệu cho đến nay. Tổng cung là 10 tỷ $OZ, với 30% được phân bổ cho presale. Tiến độ đó tương đương với khoảng 28% phân bổ presale đã được phân phối. Vesting giải phóng 10% khi niêm yết, một tháng cliff, và sau đó là sáu tháng mở khóa tuyến tính. Tiện ích bao gồm tự động hóa AI, lớp DePIN cho tính toán và dữ liệu, sử dụng cross-chain trên các mạng EVM, và quản trị staking. Bảng điều khiển hiển thị hoạt động ví trực tiếp, doanh số theo thời gian thực, và hoa hồng giới thiệu 10%. Đó là tính minh bạch tạo điều kiện cho sự tham gia và cung cấp sự tăng trưởng song song với việc áp dụng có thể đo lường được. Phạm vi XRP với Thanh khoản Đầy đủ. XRP đang giao dịch ở mức 2,84 với mức tăng 0,34% trong ngày. Nó giảm xuống dưới 2,83 và quay trở lại gần 2,88 trước khi ổn định quanh mức 2,85. Động thái này là dấu hiệu của sức mạnh trong ngày thấp mặc dù hoạt động trong ngày yếu hơn. Nguồn: CoinMarketCap Vốn hóa thị trường là 169,05 tỷ, và số lượng token là 59,48 tỷ. Tổng cung tối đa được ấn định ở mức 100 tỷ, và FDV được ấn định ở mức 285,65 tỷ. Tính thanh khoản có trật tự vì thị trường tuân theo các điều kiện rộng hơn. Khối lượng hàng ngày giảm 39,76% xuống $4,64 tỷ, thiết lập tỷ lệ khối lượng trên vốn hóa thị trường gần 2,73%. Hỗ trợ nằm quanh mức $2,82 đến $2,80, trong khi kháng cự ngắn hạn xuất hiện gần $2,90. Sự phục hồi khối lượng mạnh hơn có thể mở ra các nỗ lực hướng tới...
NEAR
NEAR$2.995+4.24%
SIX
SIX$0.01983+0.60%
RealLink
REAL$0.08201-0.19%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/07 01:52
Chia sẻ
Dòng tiền từ tổ chức thách thức huyền thoại "Tháng 9 đỏ" của Bitcoin

Dòng tiền từ tổ chức thách thức huyền thoại "Tháng 9 đỏ" của Bitcoin

Bài đăng Bitcoin's "Red September" Myth Challenged By Institutional Inflows xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. 06/09/2025 lúc 23:22 // Tin tức Về mặt lịch sử, tháng 9 là tháng khó khăn đối với Bitcoin, thường được gọi là "Tháng 9 Đỏ" do xu hướng hiệu suất âm trong quá khứ. Thay đổi mô hình tiền mã hóa Tuy nhiên, các nhà phân tích thị trường cho rằng năm 2025 có thể phá vỡ xu hướng này. Sự chấp nhận ngày càng tăng từ các nhà đầu tư tổ chức, được thúc đẩy bởi thành công của các ETF Bitcoin đã hấp thụ lượng vốn đáng kể, và tình trạng thiếu hụt nguồn cung liên tục sau halving đang tạo ra một động lực mới. Những yếu tố này cân bằng biến động giá trong quá khứ và có thể dẫn đến kết quả thuận lợi hơn cho đồng tiền mã hóa hàng đầu. Ngoài ra, có sự thay đổi đáng chú ý trong hành vi của nhà đầu tư, với sự luân chuyển ổn định của dòng vốn từ Bitcoin sang Ethereum khi các nhà đầu tư tìm kiếm tài sản rủi ro hơn để chờ đợi một "altseason" tiềm năng. Dữ liệu từ nhiều nguồn cho thấy các ETP Ethereum đang chứng kiến dòng tiền vào lớn hơn đáng kể so với Bitcoin. Sự thay đổi này, kết hợp với khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ, có thể tạo tiền đề cho đà tăng rộng rãi hơn của thị trường tiền mã hóa. Thị trường tiền mã hóa đang chuyển động Mặc dù các chỉ báo kỹ thuật vẫn cho thấy một số áp lực giảm giá, sự hỗ trợ cơ bản từ các tổ chức và doanh nghiệp, cùng với dự báo kinh tế vĩ mô lạc quan, vẽ nên bức tranh phức tạp hơn so với các tháng 9 trước đây. Phân tích mới nhất về giá Bitcoin của Coinidol.com cho thấy BTC đã giảm, nhưng vẫn duy trì trên mức 108,000 USD kể từ ngày 29 tháng 8. Nó sẽ tiếp tục đà tăng tích cực khi phá vỡ mức 112,000 USD và tăng lên trên các đường trung bình động. Hiện tại, giá BTC đang dao động quanh mức 110,200 USD. Động lực thị trường năm nay cho thấy một hệ sinh thái đang trưởng thành, nơi các mô hình chu kỳ truyền thống đang bị phá vỡ bởi sự quan tâm ngày càng tăng của các tổ chức và cơ sở nhà đầu tư đa dạng hóa. Câu chuyện đang chuyển từ xu hướng lịch sử đơn giản sang một cái nhìn tinh tế hơn, có tính đến những thay đổi cấu trúc đáng kể trong thị trường tiền mã hóa.
Union
U$0.010231+7.22%
Bitcoin
BTC$121,227.15-0.31%
Moonveil
MORE$0.03025-15.99%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/07 01:50
Chia sẻ
ALT5 Sigma Báo Cáo Nắm Giữ 7,28 Tỷ WLFI Trong Quỹ

ALT5 Sigma Báo Cáo Nắm Giữ 7,28 Tỷ WLFI Trong Quỹ

Bài đăng ALT5 Sigma Báo cáo nắm giữ 7,28 tỷ WLFI trong Quỹ cộng đồng xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Alt5 Sigma củng cố sự hiện diện trong tài sản kỹ thuật số. WLFI duy trì khối lượng giao dịch ra mắt mạnh mẽ. Phản ứng thị trường vẫn im lặng không có bình luận chính. ALT5 Sigma Corporation, niêm yết trên Nasdaq, báo cáo nắm giữ 7,28 tỷ token WLFI trị giá 1,31 tỷ USD tính đến ngày 5 tháng 9, củng cố tài sản tài chính của mình. Bản cập nhật này nhấn mạnh chiến lược tài sản kỹ thuật số mạnh mẽ của ALT5, tác động đến giá trị cổ đông và thể hiện sức mạnh quỹ đáng kể trong bối cảnh WLFI ra mắt giao dịch 4,7 tỷ USD. Ảnh hưởng đến thị trường và xu hướng tương lai tiềm năng ALT5 Sigma Corporation, một tổ chức niêm yết trên Nasdaq, đã gây chú ý với báo cáo quỹ cập nhật tính đến ngày 5 tháng 9, chi tiết nắm giữ hơn 7,28 tỷ token WLFI, với giá trị thị trường khoảng 1,31 tỷ USD. Bản cập nhật quan trọng này nhấn mạnh việc nắm giữ chiến lược của công ty trong tài sản tiền điện tử. Với giá trị mỗi cổ phần được tính toán gần 5,85 USD, bản cập nhật không chỉ nâng cao quỹ tài sản kỹ thuật số của ALT5 Sigma mà còn củng cố vốn chủ sở hữu. Tuy nhiên, tiết lộ này không ảnh hưởng đến các dự án Layer 1 lớn hoặc giới thiệu sự thay đổi altcoin liên quan. Phản ứng thị trường đối với bản cập nhật quỹ của ALT5 Sigma đã bị im lặng, phần lớn là do thiếu bình luận công khai từ các tiếng nói hàng đầu trong ngành hoặc các cơ quan quản lý. Sự im lặng như vậy để lại những ý nghĩa rộng lớn hơn cho việc quan sát thêm. Không có tuyên bố chính thức nào từ các giám đốc điều hành liên quan đến báo cáo này. Tổng quan dữ liệu thị trường Bạn có biết? Khối lượng giao dịch lần đầu của WLFI là 4,7 tỷ USD đã đưa nó vào top mười tài sản theo khối lượng hàng ngày vào ngày đầu tiên, một cột mốc có thể so sánh với các lần ra mắt lớn trong không gian DeFi. World Liberty Financial (WLFI) giao dịch ở mức 0,20 USD, với vốn hóa thị trường gần 4,88 tỷ USD và tổng cung lưu hành vượt quá 24,67 tỷ token. Dữ liệu gần đây từ CoinMarketCap cho thấy mức tăng giá trong 24 giờ là 8,61% mặc dù có sự sụt giảm liên tục trong ba tháng. World Liberty Financial(WLFI), biểu đồ hàng ngày, ảnh chụp màn hình trên CoinMarketCap lúc 00:39, 07/09/2025 (Giờ VN). Nguồn: CoinMarketCap Nghiên cứu của Coincu nhấn mạnh rằng bối cảnh tài chính...
NEAR
NEAR$2.995+4.24%
WLFI
WLFI$0.1756-0.11%
Torch of Liberty
LIBERTY$0.03292-18.79%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/07 01:42
Chia sẻ
Vị thế ròng CFTC JPY NC của Nhật Bản giảm từ mức trước đó là ¥84,5K xuống ¥73,3K

Vị thế ròng CFTC JPY NC của Nhật Bản giảm từ mức trước đó là ¥84,5K xuống ¥73,3K

Bài đăng Vị thế ròng CFTC JPY NC của Nhật Bản giảm từ mức trước đó là ¥84,5K xuống ¥73,3K đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thông tin trên các trang này chứa các tuyên bố dự đoán liên quan đến rủi ro và sự không chắc chắn. Thị trường và công cụ được mô tả trên trang này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không nên được hiểu theo bất kỳ cách nào như một khuyến nghị mua hoặc bán các tài sản này. Bạn nên tự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào. FXStreet không đảm bảo rằng thông tin này không có sai sót, lỗi hoặc tuyên bố sai lệch quan trọng. Nó cũng không đảm bảo rằng thông tin này mang tính kịp thời. Đầu tư vào Thị trường Mở tiềm ẩn nhiều rủi ro, bao gồm mất tất cả hoặc một phần khoản đầu tư của bạn, cũng như căng thẳng tinh thần. Tất cả các rủi ro, tổn thất và chi phí liên quan đến đầu tư, bao gồm mất toàn bộ vốn gốc, là trách nhiệm của bạn. Quan điểm và ý kiến được thể hiện trong bài viết này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh chính sách hoặc lập trường chính thức của FXStreet hay các nhà quảng cáo của họ. Tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin được tìm thấy ở cuối các liên kết được đăng trên trang này. Nếu không được đề cập rõ ràng trong nội dung bài viết, tại thời điểm viết, tác giả không có vị thế trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập trong bài viết này và không có mối quan hệ kinh doanh với bất kỳ công ty nào được đề cập. Tác giả không nhận được bồi thường cho việc viết bài này, ngoài từ FXStreet. FXStreet và tác giả không cung cấp các khuyến nghị cá nhân. Tác giả không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về tính chính xác, đầy đủ hoặc phù hợp của thông tin này. FXStreet và tác giả sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi, thiếu sót hoặc bất kỳ tổn thất, thương tích hoặc thiệt hại nào phát sinh từ thông tin này và việc hiển thị hoặc sử dụng nó. Ngoại trừ lỗi và thiếu sót. Tác giả và FXStreet không phải là cố vấn đầu tư đã đăng ký và không có gì trong bài viết này nhằm mục đích...
BRC20.COM
COM$0.011197+3.23%
WELL3
WELL$0.0001127-6.08%
Node Pay
NC$0.01578-1.86%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/07 01:10
Chia sẻ
Việc loại trừ chiến lược khỏi S&P 500 kích động cuộc đối thoại trong ngành

Việc loại trừ chiến lược khỏi S&P 500 kích động cuộc đối thoại trong ngành

Bài đăng Chiến lược Bị Loại Khỏi S&P 500 Gây Tranh Luận Trong Ngành xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Điểm chính: Michael Saylor bình luận về việc Chiến lược bị loại khỏi S&P 500. Sự thay đổi chiến lược gây ra phản ứng từ thị trường và cộng đồng. Robinhood chứng kiến cổ phiếu tăng vọt nhờ được thêm vào S&P. Michael Saylor bày tỏ lo ngại về việc Chiến lược bị loại khỏi chỉ số S&P 500 sau khi đáp ứng tất cả các tiêu chí, trong khi Robinhood lại được đưa vào thay thế. Quyết định này ảnh hưởng đến cả định giá tài sản và cảm xúc thị trường tiền mã hóa, xét đến lượng Bitcoin đáng kể mà Chiến lược nắm giữ. Robinhood Tham Gia S&P 500; Cổ phần Tăng Vọt 7,5% Trong một sự kiện đáng chú ý, Chiến lược đã đáp ứng tất cả các tiêu chí để trở thành một phần của S&P 500, nhưng nó đã không được đưa vào. Michael Saylor đã bình luận, gợi ý về những bất nhất tiềm ẩn trong quá trình lựa chọn. Việc Robinhood bất ngờ được đưa vào càng làm phức tạp thêm thông báo này. Việc loại trừ hạn chế cơ hội của Chiến lược đối với nhu cầu do chỉ số thúc đẩy, đặc biệt là đối với các quỹ theo dõi S&P 500. Việc Robinhood được đưa vào đã tạo ra phản ứng tích cực với cổ phiếu của họ tăng 7,5%, phản ánh hiệu ứng chỉ số tức thì. Đang suy nghĩ về S&P ngay bây giờ... với biểu đồ cho thấy lợi nhuận hàng năm 92% của Chiến lược kể từ khi áp dụng Tiêu chuẩn Bitcoin, vượt xa cả S&P 500 và Bitcoin trong giai đoạn này. — Michael Saylor Cổ phiếu Crypto và Xu hướng Quy định: Phân tích Chuyên gia Bạn có biết? Việc Robinhood được đưa vào S&P 500 phản ánh sự giao thoa ngày càng tăng giữa các lĩnh vực tài chính truyền thống và tiền mã hóa, một xu hướng được ghi nhận kể từ khi Coinbase được thêm vào đầu năm 2025. Bitcoin (BTC) hiện giao dịch ở mức $110,314.73, với vốn hóa thị trường là $2.20 nghìn tỷ theo dữ liệu CoinMarketCap. Mặc dù giảm nhẹ 0,46% trong 24 giờ qua, sự thống trị thị trường của nó vẫn ở mức 57,92%. Khối lượng giao dịch giảm 52,27% trong ngày qua. Bitcoin(BTC), biểu đồ hàng ngày, ảnh chụp màn hình trên CoinMarketCap lúc 16:39 UTC ngày 6 tháng 9 năm 2025. Nguồn: CoinMarketCap Các nhà phân tích Coincu nhấn mạnh khả năng điều chỉnh quy định liên tục ảnh hưởng đến các công ty như Chiến lược. Phân tích cho thấy những loại trừ như vậy có thể tạm thời gây gián đoạn cổ phiếu, nhưng thường bao gồm cơ hội trong tương lai để được đưa vào sau khi cân bằng lại. TUYÊN BỐ MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM: Thông tin trên trang web này được cung cấp như thông tin chung...
Bitcoin
BTC$121,227.15-0.31%
Capverse
CAP$0.11289-11.45%
Effect AI
EFFECT$0.006849+0.08%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/07 00:51
Chia sẻ

Tin tức xu hướng

Thêm

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó