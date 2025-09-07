Tỷ phú Ray Dalio cảnh báo về sự sụp đổ sắp xảy ra của 2 tài sản nếu Fed cắt giảm lãi suất
Bài đăng Tỷ phú Ray Dalio cảnh báo về sự sụp đổ sắp xảy ra của 2 tài sản nếu Fed cắt giảm lãi suất đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Trong khi thị trường tài chính rộng lớn hơn dự đoán khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 9, nhà đầu tư tỷ phú Ray Dalio đang cảnh báo rằng động thái này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho các tài sản cụ thể. Phát biểu trong phiên hỏi đáp trên Reddit vào ngày 4 tháng 9, Dalio cảnh báo rằng nếu Fed bắt đầu cắt giảm, đồng đô la Mỹ và cổ phiếu có thể chịu sự sụt giảm mạnh. Nhà sáng lập Bridgewater Associates gợi ý rằng lãi suất ngắn hạn và đồng đô la sẽ suy yếu, đặc biệt là so với vàng, trong khi lãi suất dài hạn có thể tăng, làm dốc đường cong lợi nhuận. Trong môi trường này, Dalio cảnh báo rằng cổ phiếu có thể hoạt động kém hiệu quả bất chấp việc nới lỏng tiền tệ, phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư đối với các công cụ nợ và nguy cơ ngày càng tăng của lạm phát trì trệ.\ Quan điểm của Ray Dalio về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ. Nguồn: Reddit Đáng chú ý là tâm lý thị trường mạnh mẽ chỉ ra việc cắt giảm lãi suất, với mức giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 9 được kỳ vọng rộng rãi. Các nhà phân tích, bao gồm cả những người tại Bank of America, dự đoán ít nhất hai lần cắt giảm trong năm nay và tiếp tục nới lỏng đến năm 2026. Đáng chú ý, dữ liệu thị trường lao động yếu và lạm phát hạ nhiệt đã củng cố những kỳ vọng này, trong khi lợi suất Kho bạc đang giảm báo hiệu sự kỳ vọng. Tuy nhiên, các nhà kinh tế cảnh báo rằng việc cắt giảm quá mức có thể khơi dậy lại áp lực lạm phát. Mối lo ngại của Dalio về nền kinh tế Mỹ Nhìn chung, cảnh báo mới nhất của Dalio bổ sung vào những lo ngại lâu dài của ông về các điểm yếu tài chính của Mỹ và sức khỏe kinh tế rộng lớn hơn. Trong quá khứ, ông đã sử dụng những ẩn dụ sinh động, so sánh nợ như sự tích tụ mảng bám và nền kinh tế như một con thuyền đang hướng về phía đá, cảnh báo rằng việc vay mượn không kiểm soát cuối cùng có thể gây ra "cơn đau tim kinh tế". Để đạt được điều này, ông đã dự đoán rằng cuộc khủng hoảng do nợ như vậy có thể xảy ra trong vòng ba năm tới, với nợ quốc gia đã tăng vọt lên 37 nghìn tỷ đô la, khoảng 124% GDP, mức chưa từng thấy kể từ Thế chiến thứ hai. Dalio đã nhiều lần chỉ ra thâm hụt ngày càng tăng và chi phí ngày càng tăng của việc trả nợ, cảnh báo rằng nếu không có kỷ luật tài chính, Mỹ có nguy cơ rơi vào tình trạng vay mượn không bền vững...
