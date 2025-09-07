2025-10-10 thứ sáu

Tin tức tiền mã hoá

Nắm bắt tin tức tiền mã hoá hot nhất và cập nhật thị trường
Lions, Ravens, Vikings Sẽ Thành Công Trên Sân Khách

Lions, Ravens, Vikings Sẽ Thành Công Trên Sân Khách

Bài đăng Lions, Ravens, Vikings Sẽ Thành Công Trên Sân Khách xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Quarterback của Buffalo Bills và đương kim MVP của National Football League (NFL) Josh Allen là một trong những ứng cử viên hàng đầu để lặp lại thành tích. (AP Photo/Peter Joneleit) Copyright 2025 The Associated Press. Đã đăng ký bản quyền. National Football League (NFL) tin tưởng vào việc giới thiệu những đội mạnh nhất trong tuần khai mạc, và không có gì lớn hơn trận tái đấu vào tối Chủ nhật của trận playoff Divisional AFC 2024 giữa Baltimore và Buffalo. Buffalo đã thắng trận đó với tỷ số 27-25 trên sân nhà, và Bills sẽ tiếp tục là chủ nhà trong trận này. Cả bốn đội thuộc NFC North sẽ được chú ý trong giờ vàng, khi Detroit - đội vô địch giải đấu 2024 đến thăm Green Bay vào chiều Chủ nhật và Minnesota di chuyển đến Chicago Bears vào tối thứ Hai. Detroit Lions tại Green Bay Packers Chủ nhật, CBS, 2:25 chiều ET Packers đã thực hiện bước đi lớn nhất của mùa giải trước khi họ chiêu mộ linebacker bốn lần tham dự Pro Bowl Micah Parsons từ Dallas, một sự bổ sung ngay lập tức đã nâng tỷ lệ cược lên một điểm có lợi cho họ. Họ bắt đầu ở mức -1 1/2. Parsons được liệt kê là đáng ngờ vào cuối tuần với chấn thương khớp mặt L4/L5 ở lưng, nhưng thông tin muộn vào thứ Bảy cho biết anh ấy dự kiến sẽ ra mắt Packers sau khi ký hợp đồng trị giá 186 triệu đô la trong bốn năm sau thương vụ chuyển nhượng. Detroit đã thống trị chuỗi trận trong cả ngắn hạn và dài hạn, giành chiến thắng sáu trong bảy trận gần đây nhất và đạt tỷ lệ 12-4 khi đối đầu với Pack. Họ đã thắng sáu trong tám trận gần đây nhất tại Lambeau Field. Packers đứng thứ ba ở miền Bắc và thua Philadelphia trong trận đấu wild card năm ngoái vì họ không thể xử lý chính giải đấu của mình. Họ thua hai trận trước cả Lions và Minnesota và chia điểm với Chicago. Đây sẽ là trận đấu đầu tiên của Lions với các điều phối viên mới ở cả hai bên của bóng đá, nhưng các cầu thủ không thay đổi. Quarterback Jared...
NEAR
NEAR$2.995+4.24%
SIX
SIX$0.01983+0.60%
Seed.Photo
PHOTO$0.811+14.22%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/07 04:28
Chia sẻ
SOL Strategies Đảm bảo Niêm yết trên Nasdaq khi Quỹ cộng đồng của DeFi Development Corp Vượt 2M SOL

SOL Strategies Đảm bảo Niêm yết trên Nasdaq khi Quỹ cộng đồng của DeFi Development Corp Vượt 2M SOL

Bài đăng SOL Strategies Đảm bảo Niêm yết trên Nasdaq khi DeFi Development Corp Vượt quá 2M SOL trong Quỹ xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Thời khắc tổ chức của Solana đã đến. SOL Strategies đã đảm bảo được sự chấp thuận để niêm yết trên Thị trường Chọn lọc Toàn cầu của Nasdaq, trở thành công ty quỹ tập trung vào Solana đầu tiên đạt được cột mốc này. Đồng thời, DeFi Development Corp. đã vượt qua một cột mốc quan trọng với hơn 2 triệu SOL trong quỹ của mình, củng cố vị thế là phương tiện công khai hàng đầu cho việc tích lũy Solana dài hạn. Cùng nhau, hai động thái này báo hiệu một giai đoạn mới cho Solana, một giai đoạn mà các tổ chức không còn đứng ngoài lề mà đã neo mình trực tiếp vào hệ sinh thái của nó. 1/ 🚨Thông báo Cột mốc Quan trọng! SOL Strategies đã được chấp thuận cho niêm yết trên Thị trường Chọn lọc Toàn cầu @NasdaqExchange với mã chứng khoán "STKE" và giao dịch sẽ bắt đầu vào Thứ Ba, ngày 9 tháng 9 năm 2025! Như CEO Leah Wald đã lưu ý: "Điều này không chỉ đại diện cho thành tựu của SOL Strategies, mà còn là... pic.twitter.com/tEJ6uBQahR — SOL Strategies (@solstrategies_) ngày 5 tháng 9 năm 2025 SOL Strategies Nhận Được Sự Chấp Thuận Từ Nasdaq SOL Strategies, một công ty được xây dựng xoay quanh việc quản lý và mở rộng hoạt động Staking Solana, đã nhận được sự chấp thuận từ Nasdaq để giao dịch với mã chứng khoán STKE. Giao dịch sẽ bắt đầu vào Thứ Ba, ngày 9 tháng 9 năm 2025. Việc niêm yết là một bước tiến không chỉ cho công ty mà còn cho cộng đồng Solana rộng lớn hơn. CEO Leah Wald đã nói rõ ràng: "Điều này không chỉ đại diện cho thành tựu của SOL Strategies, mà còn là sự xác nhận cho toàn bộ hệ sinh thái Solana." Xác nhận là từ khóa ở đây. Niêm yết trên Nasdaq không chỉ là về uy tín. Đó là về khả năng tiếp cận. Với một vị trí trong thị trường cổ phiếu thanh khoản nhất thế giới, SOL Strategies có thể mở khóa các quan hệ đối tác tổ chức mà trước đây không thể tiếp cận được. Từ quỹ hưu trí đến các nhà quản lý tài sản, các cánh cửa giờ đây đã mở ra. Sự chấp thuận của Nasdaq có nghĩa là ba điều đối với SOL Strategies: 1. Tăng trưởng Validator Nhanh hơn – Với sự hỗ trợ của tổ chức, SOL Strategies có thể mở rộng hoạt động validator nhanh hơn, đóng góp trực tiếp vào bảo mật và hiệu quả của mạng lưới Solana. 2. Mở rộng Hoạt động –...
Solana
SOL$218.83-1.30%
Moonveil
MORE$0.03025-15.99%
DeFi
DEFI$0.001651-5.16%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/07 03:40
Chia sẻ
Số lượng địa chỉ DEX Solana vượt 750 triệu, nhưng hầu hết chỉ tồn tại vài phút

Số lượng địa chỉ DEX Solana vượt 750 triệu, nhưng hầu hết chỉ tồn tại vài phút

Bài đăng Địa chỉ DEX Solana Vượt 750 Triệu, Nhưng Hầu Hết Chỉ Tồn Tại Vài Phút xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Hệ sinh thái sàn giao dịch phi tập trung (DEX) của Solana đang bùng nổ về mặt số lượng. Hơn 750 triệu địa chỉ đã được ghi nhận tương tác với các DEX Solana. Nhưng khi xem xét kỹ hơn cho thấy một mô hình đáng chú ý, 96,6% trong số các địa chỉ này biến mất trong vòng một ngày. Điều đó có nghĩa là phần lớn các địa chỉ giao dịch có tuổi thọ dưới 24 giờ, thường chỉ trung bình khoảng 15 phút. Bùng nổ Giao dịch hay Thổi phồng Khối lượng? Bản chất ngắn hạn của hầu hết các địa chỉ đặt ra câu hỏi về động lực thúc đẩy hoạt động này. Các nhà phân tích dữ liệu on-chain cho rằng những địa chỉ này có thể được tạo ra để thổi phồng khối lượng giao dịch. Xu hướng này đặc biệt mạnh mẽ với các memecoin mới, nơi các bot giao dịch tạo ra ví mới, giao dịch nhanh chóng và biến mất. Nó làm tăng khối lượng giao dịch được báo cáo nhưng nói lên rất ít về việc người dùng áp dụng lâu dài. Trong thực tế, cảnh tượng DEX của Solana có thể trông bận rộn hơn thực tế. Mặt Bền vững của Người dùng DEX Solana Không phải tất cả đều là nhiễu. Khi lọc qua sự biến động một ngày, dữ liệu kể một câu chuyện khác. Hơn 1,8 triệu địa chỉ vẫn hoạt động trong hơn một năm. Những người dùng DEX dài hạn này có tuổi thọ trung bình là 655 ngày. Đó là gần hai năm hoạt động, bằng chứng của sự cam kết thực sự. Thậm chí còn đáng nói hơn là sự bền vững của các địa chỉ trong phạm vi trung bình. Giữa 1 ngày đến 1 tuần, 1 tuần đến 1 tháng, 1 tháng đến 1 quý, và 1 quý đến 1 năm, các con số khá gần nhau. Thực tế, có nhiều địa chỉ tồn tại 3-12 tháng hơn những địa chỉ chỉ tồn tại 1-3 tháng. Điều đó cho thấy cộng đồng giao dịch của Solana không phai nhạt nhanh chóng một khi đã ổn định. Tại sao Sự bền vững Quan trọng Sự bền vững là một chỉ số quan trọng cho các hệ sinh thái blockchain. Các địa chỉ ngắn hạn làm tăng số lượng giao dịch, nhưng chúng không đóng góp vào thanh khoản bền vững hoặc sự phát triển cộng đồng. Các địa chỉ tồn tại trong nhiều quý hoặc nhiều năm mới tạo ra giá trị thực. Chúng hỗ trợ giao dịch nhất quán, cung cấp thanh khoản và tham gia vào các giao thức DeFi khác nhau...
Threshold
T$0.01516+0.79%
RealLink
REAL$0.08201-0.19%
Moonveil
MORE$0.03025-15.99%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/07 03:34
Chia sẻ
Sự Thống Trị Của Bitcoin Suy Yếu, Altcoin Sẵn Sàng Cho Breakout

Sự Thống Trị Của Bitcoin Suy Yếu, Altcoin Sẵn Sàng Cho Breakout

Theo Michaël van de Poppe, dữ liệu lịch sử về sự thống trị của Bitcoin làm rõ rằng nó có khả năng đang hướng tới một sự sụt giảm đáng chú ý.
Chia sẻ
Blockchainreporter2025/09/07 03:30
Chia sẻ
Giá Cardano Và Chainlink Đang Trong Xu Hướng Tích Luỹ Trong Khi Các Chuyên Gia Meme Coin Dự Đoán Layer Brett Sẽ Tăng Vọt Trong Tháng Này

Giá Cardano Và Chainlink Đang Trong Xu Hướng Tích Luỹ Trong Khi Các Chuyên Gia Meme Coin Dự Đoán Layer Brett Sẽ Tăng Vọt Trong Tháng Này

Bài đăng Giá Cardano Và Chainlink Đi Ngang Trong Khi Các Chuyên Gia Meme Coin Ủng Hộ Layer Brett Tăng Vọt Trong Tháng Này xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Các đồng tiền lớn không có nhiều biến động. Giá Cardano đang dao động trong biên độ hẹp, giá Chainlink đang trong vùng hợp nhất, và cả hai đều đang thử thách sự kiên nhẫn của các nhà giao dịch muốn điều gì đó thú vị hơn. Đó là lý do tại sao sự chú ý đang chuyển sang Layer Brett, một meme coin được xây dựng như một Ethereum Layer 2 cung cấp tốc độ, staking và năng lượng lan truyền. Trong thị trường nơi các biểu đồ đi ngang đang làm mọi người mệt mỏi, Layer Brett đang được giới thiệu như một lối chơi mới với tiềm năng bùng nổ. Cardano (ADA): Giá Cardano trôi nổi khi động lượng vẫn im lặng Thị trường Cardano cảm giác như đang bị tạm dừng. Giao dịch bị kẹt giữa mức hỗ trợ và kháng cự chặt chẽ, với các nhà phân tích chỉ ra khả năng breakout trên 1,00 đô la nếu động lượng tăng lên—nhưng cái "nếu" đó đã tồn tại trong nhiều tháng. Ngay cả với các nâng cấp Hydra và cải tiến khả năng mở rộng, giá Cardano vẫn chưa thể tạo ra loại năng lượng khiến các nhà giao dịch đổ xô vào. Đó là câu chuyện của ADA tóm tắt: nền tảng mạnh mẽ, áp dụng thận trọng, và danh tiếng di chuyển chậm hơn so với phần còn lại của thị trường. Các nhà phát triển ca ngợi phương pháp đánh giá ngang hàng của nó, và những người nắm giữ dài hạn vẫn nói về mục tiêu cuối cùng là 2 đô la hoặc hơn, nhưng các nhà đầu cơ ngắn hạn không thấy pháo hoa. So với các lĩnh vực được thúc đẩy bởi meme, Cardano cảm giác giống như một ngọn lửa âm ỉ hơn là một tên lửa. Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm tăng trưởng dần dần, điều đó có thể ổn—nhưng đối với những người săn lùng lợi nhuận nhanh chóng, sự chú ý đang chuyển sang nơi khác. Chainlink (LINK): Giá Chainlink mắc kẹt trong chế độ củng cố đi ngang Giá Chainlink đã xoay quanh các mức tương tự trong nhiều tuần, giao dịch trong một dải hẹp mà các nhà giao dịch gọi là vùng hợp nhất. Mức hỗ trợ nằm quanh 22 đô la, kháng cự ở mức giữa 20 đô la, và những đợt đẩy cao hơn thỉnh thoảng hướng tới 30 đô la đã gặp khó khăn để duy trì. Những người lạc quan lập luận rằng nếu LINK vượt qua 30 đô la với sự thuyết phục, các mục tiêu 40 đô la hoặc thậm chí 50 đô la sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, những người hoài nghi nhìn thấy hành động đi ngang...
Threshold
T$0.01516+0.79%
Mode Network
MODE$0.001195-6.42%
PlaysOut
PLAY$0.04605-5.46%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/07 03:19
Chia sẻ
Đợt bán trước của BullZilla vượt qua 200K USD khi các Nhà phân tích tranh luận về động thái tiếp theo của Trump chính thức & Litecoin

Đợt bán trước của BullZilla vượt qua 200K USD khi các Nhà phân tích tranh luận về động thái tiếp theo của Trump chính thức & Litecoin

Bài đăng BullZilla Presale Vượt Qua $200K khi Nhà phân tích Tranh luận về Động thái Tiếp theo của Official Trump & Litecoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Crypto News Presale bùng nổ của BullZilla huy động hơn $200K, định vị nó như Meme coin 100x tiếp theo. Trong khi đó, đồng Official Trump coin đang thu hút sức mạnh chính trị, và Litecoin hướng đến sự ổn định dài hạn. Điều gì sẽ xảy ra nếu Meme coin 100x tiếp theo không phải là một ý tưởng tái chế mà là một con quái vật được thiết kế để thống trị văn hóa và tăng trưởng tài chính? Meme coin đã định hình lại lịch sử crypto, với Dogecoin, Shiba Inu và Pepe chứng minh rằng câu chuyện thường vượt qua tiện ích trong cuộc đua tạo ra của cải. Vào năm 2025, ánh đèn sân khấu giờ đây rọi vào một đối thủ mới đang gầm thét tiến vào thị trường: BullZilla ($BZIL). Chỉ trong vài ngày, Bull Zilla Presale đã bùng nổ vượt qua $200K đóng góp, thu hút hơn 700 người nắm giữ và đảm bảo tiềm năng ROI hơn 20,371% từ giai đoạn đầu đến niêm yết. Với sự tăng giá mỗi 48 giờ hoặc sau khi huy động được $100K, sự cấp bách này không giống bất kỳ điều gì mà các nhà đầu tư Meme coin từng thấy trước đây. Liệu presale này có thể định nghĩa chu kỳ Meme coin 100x tiếp theo? Bên cạnh sự gia nhập mạnh mẽ của BullZilla, đồng Official Trump coin đang khai thác các câu chuyện chính trị trước cuộc bầu cử Hoa Kỳ, trong khi Litecoin (LTC) tiếp tục vai trò là tài sản crypto nền tảng với những phát triển mới. Hãy phân tích lý do tại sao BullZilla dẫn đầu danh sách này và cách so sánh với các đồng khác. BullZilla: Hiện tượng Presale Có Thể Là Meme coin 100x Tiếp theo BullZilla nhanh chóng trở thành tâm điểm của các cuộc trò chuyện crypto, định vị mình như Meme coin 100x mà những người áp dụng sớm không muốn bỏ lỡ. Hiện có giá $0.00002575 trong Giai đoạn 1 (Dự án Trinity Boom, Pha 4), presale đã huy động được hơn $200K, với 700 người nắm giữ tham gia. Thiết kế của presale là điều làm nó bùng nổ. Cứ mỗi 48 giờ hoặc $100K huy động được sẽ kích hoạt tăng giá, đảm bảo sự khan hiếm thưởng cho những người mua táo bạo nhất. Các nhà đầu tư sớm tham gia ở mức $0.00001242 đã đang ngồi trên khoản lợi nhuận ROI 347.82%, và dự báo đến giá niêm yết $0.00527 báo hiệu một...
Threshold
T$0.01516+0.79%
Union
U$0.010231+7.22%
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.499-1.18%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/07 03:16
Chia sẻ
Tại sao mọi người cuối cùng đều hiểu Bitcoin

Tại sao mọi người cuối cùng đều hiểu Bitcoin

Bài đăng Tại sao cuối cùng mọi người đều hiểu Bitcoin xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Có thể mất một chút thời gian để làm quen với đồng tiền internet kỳ diệu này, nhưng một khi bạn nhận thấy tính khan hiếm, độ bền và tính dự đoán được của nó, mọi thứ dường như đều trở nên hợp lý. Từ Jamie Dimon đến Donald Trump, cuối cùng mọi người đều hiểu Bitcoin. Cuối cùng mọi người đều hiểu Bitcoin Anthony Pompliano đã tóm tắt điều này một cách hoàn hảo, với hình ảnh của một số nhân vật nổi tiếng, bao gồm Donald Trump, Jamie Dimon và Jerome Powell, những người đã thay đổi quan điểm về đồng tiền số một này. Ông nói: "Cuối cùng mọi người đều hiểu Bitcoin." Ban đầu, ý tưởng về một loại tiền kỹ thuật số phi tập trung đã gặp phải sự hoài nghi, chế giễu và đôi khi là thù địch công khai. Tuy nhiên, theo thời gian, một số tiếng nói có ảnh hưởng nhất thế giới từ Phố Wall đến Washington đã thay đổi quan điểm, khiến hành trình của Bitcoin từ một sự ám ảnh ngoài lề trở thành tài sản chính thống trở nên không kém phần lịch sử. Cuối cùng, mọi người đều hiểu Bitcoin Những người khổng lồ trong lĩnh vực tài chính: thay đổi suy nghĩ Hãy xem Jamie Dimon, CEO của JPMorgan Chase. Năm 2017, ông gọi Bitcoin là "gian lận", đe dọa sa thải nhân viên giao dịch nó và cảnh báo về các cuộc đàn áp của chính phủ. Nhưng hiện tại, JPMorgan cung cấp khả năng tiếp cận Bitcoin cho khách hàng và Dimon thường xuyên tham dự các hội thảo về tiền điện tử. Ông vẫn chỉ trích một số chi tiết cụ thể, nhưng tổ chức của ông đã tham gia sâu vào tài chính blockchain. CEO BlackRock Larry Fink đã chuyển từ việc gọi Bitcoin là "chỉ số rửa tiền" sang giám sát công ty quản lý tài sản lớn nhất thế giới phát hành ETF Bitcoin và công khai gọi nó là "vàng kỹ thuật số". Sự thay đổi của Fink đã gây sốc cho thị trường và báo hiệu sự thay đổi trong cách tài chính truyền thống nhìn nhận nền kinh tế kỹ thuật số mới. Jerome Powell, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang, cũng hoài nghi về tiền điện tử trong nhiều năm. Tuy nhiên dưới sự giám sát của ông, Fed hiện theo dõi chặt chẽ Bitcoin, trích dẫn tầm quan trọng của nó đối với thị trường toàn cầu và thậm chí là "đối thủ cạnh tranh với vàng". Chính trị gia và những người có quyền lực Donald Trump từng bác bỏ Bitcoin vì tính biến động cao và dựa trên...
OFFICIAL TRUMP
TRUMP$7.499-1.18%
GET
GET$0.004171-2.54%
Index Cooperative
INDEX$1.06+3.92%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/07 03:06
Chia sẻ
Tỷ phú Ray Dalio cảnh báo về sự sụp đổ sắp xảy ra của 2 tài sản nếu Fed cắt giảm lãi suất

Tỷ phú Ray Dalio cảnh báo về sự sụp đổ sắp xảy ra của 2 tài sản nếu Fed cắt giảm lãi suất

Bài đăng Tỷ phú Ray Dalio cảnh báo về sự sụp đổ sắp xảy ra của 2 tài sản nếu Fed cắt giảm lãi suất đã xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Trong khi thị trường tài chính rộng lớn hơn dự đoán khả năng Cục Dự trữ Liên bang cắt giảm lãi suất vào tháng 9, nhà đầu tư tỷ phú Ray Dalio đang cảnh báo rằng động thái này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho các tài sản cụ thể. Phát biểu trong phiên hỏi đáp trên Reddit vào ngày 4 tháng 9, Dalio cảnh báo rằng nếu Fed bắt đầu cắt giảm, đồng đô la Mỹ và cổ phiếu có thể chịu sự sụt giảm mạnh. Nhà sáng lập Bridgewater Associates gợi ý rằng lãi suất ngắn hạn và đồng đô la sẽ suy yếu, đặc biệt là so với vàng, trong khi lãi suất dài hạn có thể tăng, làm dốc đường cong lợi nhuận. Trong môi trường này, Dalio cảnh báo rằng cổ phiếu có thể hoạt động kém hiệu quả bất chấp việc nới lỏng tiền tệ, phản ánh sự thận trọng của nhà đầu tư đối với các công cụ nợ và nguy cơ ngày càng tăng của lạm phát trì trệ.\ Quan điểm của Ray Dalio về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ. Nguồn: Reddit Đáng chú ý là tâm lý thị trường mạnh mẽ chỉ ra việc cắt giảm lãi suất, với mức giảm 25 điểm cơ bản vào tháng 9 được kỳ vọng rộng rãi. Các nhà phân tích, bao gồm cả những người tại Bank of America, dự đoán ít nhất hai lần cắt giảm trong năm nay và tiếp tục nới lỏng đến năm 2026. Đáng chú ý, dữ liệu thị trường lao động yếu và lạm phát hạ nhiệt đã củng cố những kỳ vọng này, trong khi lợi suất Kho bạc đang giảm báo hiệu sự kỳ vọng. Tuy nhiên, các nhà kinh tế cảnh báo rằng việc cắt giảm quá mức có thể khơi dậy lại áp lực lạm phát. Mối lo ngại của Dalio về nền kinh tế Mỹ Nhìn chung, cảnh báo mới nhất của Dalio bổ sung vào những lo ngại lâu dài của ông về các điểm yếu tài chính của Mỹ và sức khỏe kinh tế rộng lớn hơn. Trong quá khứ, ông đã sử dụng những ẩn dụ sinh động, so sánh nợ như sự tích tụ mảng bám và nền kinh tế như một con thuyền đang hướng về phía đá, cảnh báo rằng việc vay mượn không kiểm soát cuối cùng có thể gây ra "cơn đau tim kinh tế". Để đạt được điều này, ông đã dự đoán rằng cuộc khủng hoảng do nợ như vậy có thể xảy ra trong vòng ba năm tới, với nợ quốc gia đã tăng vọt lên 37 nghìn tỷ đô la, khoảng 124% GDP, mức chưa từng thấy kể từ Thế chiến thứ hai. Dalio đã nhiều lần chỉ ra thâm hụt ngày càng tăng và chi phí ngày càng tăng của việc trả nợ, cảnh báo rằng nếu không có kỷ luật tài chính, Mỹ có nguy cơ rơi vào tình trạng vay mượn không bền vững...
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/07 02:46
Chia sẻ
Nghi Lễ Cuối Cùng' Phim 'Conjuring' Cuối Cùng? Đây Là Tin Xấu Và Tin Tốt

Nghi Lễ Cuối Cùng' Phim 'Conjuring' Cuối Cùng? Đây Là Tin Xấu Và Tin Tốt

Bài đăng Last Rites' Phim 'Conjuring' Cuối Cùng? Đây Là Tin Xấu Và Tin Tốt xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Patrick Wilson và Vera Farmiga trong "The Conjuring: Last Rites." Warner Bros. Pictures/New Line Cinema The Conjuring: Last Rites, với sự tham gia của Patrick Wilson và Vera Farmiga, mới ra rạp và đã bán được nhiều vé. Như vậy, liệu đây có thực sự là bộ phim cuối cùng trong loạt phim The Conjuring? Dựa trên hồ sơ vụ án có thật của cặp đôi chuyên gia trừ tà nổi tiếng Ed và Lorraine Warren, bộ phim đầu tiên trong series, The Conjuring, được phát hành vào năm 2013. Wilson và Farmiga sau đó tiếp tục vai diễn Warren trong The Conjuring 2 vào năm 2016 và The Conjuring: The Devil Made Me Do It vào năm 2021, cũng như Annabelle Comes Home vào năm 2019. Forbes'The Conjuring: Last Rites' End Credits Và Post-Credits, Được Giải ThíchBởi Tim Lammers Giờ đây, sau 12 năm đóng vai vợ chồng Warren, The Conjuring: Last Rites đang được quảng bá là bộ phim Conjuring cuối cùng. Wilson và Farmiga đã nói với New York Times trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng màn trình diễn của họ trong phim là lời tạm biệt thích hợp với nhân vật của họ. "Tất cả cảm xúc mà chúng tôi có, bất kỳ sự chào đón nào kiểu như, 'Đây là nó, tạm biệt, Ed và Lorraine,' đều có trong bộ phim đó," Wilson nói với Times. "Tất cả đều hiện diện trên màn ảnh." Nhưng chỉ vì đây là kết thúc của loạt phim Conjuring, liệu điều đó có nghĩa là Vũ trụ Điện ảnh Conjuring cũng sẽ kết thúc? ForbesPhim Kinh Dị Ăn Khách 'Weapons' Mới Có Mặt Trên Các Nền Tảng Streaming Tuần NàyBởi Tim Lammers Xét về lịch sử doanh thu phòng vé của thương hiệu trước khi phát hành The Conjuring: Last Rites, dường như sẽ là vô lý khi dừng Vũ trụ Điện ảnh Conjuring lại. Xét cho cùng, chín bộ phim trước đó trong thương hiệu — bao gồm ba phim Conjuring, ba phim ngoại truyện Annabelle, hai phim ngoại truyện của The Nun và The Curse of La Llorona (một phần không chính thức trong Vũ trụ Điện ảnh Conjuring)...
LETSTOP
STOP$0.07092-3.94%
CreatorBid
BID$0.0633-2.23%
BRC20.COM
COM$0.011197+3.23%
Chia sẻ
BitcoinEthereumNews2025/09/07 02:28
Chia sẻ
Ethena tăng 12% sau khi công ty kho bạc StablecoinX đảm bảo khoản đầu tư 530 triệu đô la

Ethena tăng 12% sau khi công ty kho bạc StablecoinX đảm bảo khoản đầu tư 530 triệu đô la

StablecoinX sẽ mua token bị khóa từ Ethena Foundation, tổ chức này sẽ sử dụng số tiền thu được để mua lại ENA trên thị trường spot.
Ethena
ENA$0.5479-2.07%
Chia sẻ
Coinstats2025/09/07 02:20
Chia sẻ

Tin tức xu hướng

Thêm

Cổ phiếu Samsung tiến gần mức cao kỷ lục

Bitcoin Tăng Vọt khi Đồng Đô-la Suy Yếu Thúc Đẩy Bùng Nổ Giao Dịch Phá Giá

Đảng Dân chủ Nhắm vào DeFi Rủi ro, Làm Dấy lên Lo ngại về Đổi mới

Tin Tức Quan Trọng Về Meme coin Của Trump Khi Các Nhà Đầu Tư Đổ Xô Vào MAGACOIN FINANCE Để Tìm Kiếm Lợi Nhuận Tăng Theo Cấp Số Nhân

MiCA quá dễ dãi? Ngân hàng Pháp kêu gọi tăng cường nó