Số lượng địa chỉ DEX Solana vượt 750 triệu, nhưng hầu hết chỉ tồn tại vài phút

Bài đăng Địa chỉ DEX Solana Vượt 750 Triệu, Nhưng Hầu Hết Chỉ Tồn Tại Vài Phút xuất hiện trên BitcoinEthereumNews.com. Hệ sinh thái sàn giao dịch phi tập trung (DEX) của Solana đang bùng nổ về mặt số lượng. Hơn 750 triệu địa chỉ đã được ghi nhận tương tác với các DEX Solana. Nhưng khi xem xét kỹ hơn cho thấy một mô hình đáng chú ý, 96,6% trong số các địa chỉ này biến mất trong vòng một ngày. Điều đó có nghĩa là phần lớn các địa chỉ giao dịch có tuổi thọ dưới 24 giờ, thường chỉ trung bình khoảng 15 phút. Bùng nổ Giao dịch hay Thổi phồng Khối lượng? Bản chất ngắn hạn của hầu hết các địa chỉ đặt ra câu hỏi về động lực thúc đẩy hoạt động này. Các nhà phân tích dữ liệu on-chain cho rằng những địa chỉ này có thể được tạo ra để thổi phồng khối lượng giao dịch. Xu hướng này đặc biệt mạnh mẽ với các memecoin mới, nơi các bot giao dịch tạo ra ví mới, giao dịch nhanh chóng và biến mất. Nó làm tăng khối lượng giao dịch được báo cáo nhưng nói lên rất ít về việc người dùng áp dụng lâu dài. Trong thực tế, cảnh tượng DEX của Solana có thể trông bận rộn hơn thực tế. Mặt Bền vững của Người dùng DEX Solana Không phải tất cả đều là nhiễu. Khi lọc qua sự biến động một ngày, dữ liệu kể một câu chuyện khác. Hơn 1,8 triệu địa chỉ vẫn hoạt động trong hơn một năm. Những người dùng DEX dài hạn này có tuổi thọ trung bình là 655 ngày. Đó là gần hai năm hoạt động, bằng chứng của sự cam kết thực sự. Thậm chí còn đáng nói hơn là sự bền vững của các địa chỉ trong phạm vi trung bình. Giữa 1 ngày đến 1 tuần, 1 tuần đến 1 tháng, 1 tháng đến 1 quý, và 1 quý đến 1 năm, các con số khá gần nhau. Thực tế, có nhiều địa chỉ tồn tại 3-12 tháng hơn những địa chỉ chỉ tồn tại 1-3 tháng. Điều đó cho thấy cộng đồng giao dịch của Solana không phai nhạt nhanh chóng một khi đã ổn định. Tại sao Sự bền vững Quan trọng Sự bền vững là một chỉ số quan trọng cho các hệ sinh thái blockchain. Các địa chỉ ngắn hạn làm tăng số lượng giao dịch, nhưng chúng không đóng góp vào thanh khoản bền vững hoặc sự phát triển cộng đồng. Các địa chỉ tồn tại trong nhiều quý hoặc nhiều năm mới tạo ra giá trị thực. Chúng hỗ trợ giao dịch nhất quán, cung cấp thanh khoản và tham gia vào các giao thức DeFi khác nhau...